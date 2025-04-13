10 nejlepších alternativních řešení DeskTime pro sledování času v roce 2025

DeskTime je spolehlivý software pro sledování času s jednoduchým uživatelským rozhraním. Ale kromě sledování času a správy úkolů toho moc neumí, že?
Jistě, můžete sledovat pracovní dobu, spravovat jednoduché projekty a dokonce sledovat čas ve svých prohlížečích. To však nestačí k optimalizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity vašeho týmu.
Pokud jste si kladli otázku, zda DeskTime skutečně splňuje vaše potřeby, možná je na čase prozkoumat pokročilejší alternativu DeskTime – takovou, která nabízí více než jen záznam času.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ DeskTime, které jdou nad rámec automatického sledování času. Tyto nástroje pomáhají se sledováním času stráveného na projektech, monitorováním zaměstnanců, analýzou produktivity a podrobným reportováním – vše s cílem zabránit prokrastinaci, zlepšit odpovědnost a maximalizovat efektivitu.
Ať už řídíte týmy na dálku, zaměstnance v kanceláři nebo freelancery, v tomto seznamu najdete nástroj, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu!
⏰ 60sekundové shrnutí
- ClickUp : Nejlepší software pro správu práce a sledování času v jednom balíčku
- Hubstaff: Nejlepší pro sledování vzdálených týmů
- Time Doctor: Nejlepší pro analýzu aktivit zaměstnanců na obrazovce
- TimeCamp: Nejlepší pro dodavatele v terénu
- Clockify: Nejlepší pro malé podniky
- Toggl Track: Nejlepší pro velké týmy a podniky
- Monitask: Nejlepší pro malé podniky a freelancery
- Jibble: Nejlepší pro biometrické přihlašování docházky
- Calamari: Nejlepší pro monitorování vzdálené a fyzické docházky
- Float: Nejlepší pro automatické odesílání časových záznamů
👀 Věděli jste? Studie prokázala, že pouhých 20 minut přerušení výkonu způsobuje u lidí výrazně vyšší stres a frustraci. To dále dokazuje, jak důležité jsou časové bloky a sledování času pro konzistentní produktivitu.
Co byste měli hledat v alternativách DeskTime?
Každý, kdo vede podnik s týmem pracujícím na dálku, ví, že obecné funkce pro sledování času již nestačí. Při výběru alternativy k DeskTime byste měli hledat následující vlastnosti:
- Přizpůsobitelné šablony pro sledování času: Kdo má čas vytvářet od nuly časové rozvrhy pro každý projekt? Vyberte si nástroj, který nabízí připravené šablony pro sledování času a offline sledování času pro větší pohodlí.
- Automatizované časové rozvrhy: Ruční záznamy času mohou být náchylné k chybám. Hledejte nástroj s automatizovanými časovými rozvrhy, který zajistí přesné fakturovatelné hodiny bez dalšího úsilí.
- Týmová spolupráce: Vaše alternativa k DeskTime by měla umožňovat zúčastněným stranám přiřazovat úkoly, přidávat specifikace a kontrolní seznamy a sledovat výkonnost z centralizovaného řídicího panelu.
- Personalizované zobrazení pracovní zátěže: Skvělý nástroj pro sledování času nebo aplikace pro evidenci odpracovaných hodin by měly nabízet flexibilní zobrazení úkolů, které uživatelům umožní přepínat mezi seznamy, tabulemi a kalendáři podle jejich preferencí pracovního postupu.
- Integrace a rozšíření: Správný nástroj by měl být integrován do vaší stávající technologické infrastruktury a nabízet rozšíření pro prohlížeč Chrome a další platformy, aby bylo možné hladce synchronizovat fakturovatelné hodiny.
- Bezpečnost na podnikové úrovni: Ujistěte se, že nástroj pro sledování času poskytuje šifrování dat a je v souladu s GDPR, aby chránil citlivé informace.
- Reporting v reálném čase: Kromě podrobných časových reportů o výkonu by nástroj pro evidenci pracovní doby měl poskytovat okamžité informace o produktivitě a aktualizace o dokončení úkolů, aby se eliminovaly překážky ve správě pracovní doby.
- Škálovatelnost: Jak vaše firma roste, měl by se s ní škálovat i váš software pro sledování času – aby pojmul více uživatelů, projektů a úkolů, aniž by to mělo vliv na výkon.
10 nejlepších alternativ k DeskTime
Nyní, když víte, co hledat v nástroji pro zvýšení produktivity, zde je několik bezplatných alternativ DeskTime, které splňují vaše požadavky. Prozkoumejte klíčové funkce, omezení, ceny a hodnocení a zjistěte, které z nich vám nejlépe vyhovují.
1. ClickUp (nejlepší komplexní software pro správu práce a sledování času)
ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, poskytuje hladké řízení pracovní zátěže a sledování času na jedné centralizované platformě.
Na rozdíl od DeskTime se jedná o komplexní platformu pro správu úkolů s přesnými funkcemi pro zaznamenávání času, nikoli pouze o software pro sledování času.
Získáte vše, co potřebujete k prioritizaci svých úkolů, od hierarchických seznamů úkolů a opakujících se připomínek až po automatické sledování času a vytváření reportů.
Začněte snadno sledovat čas zapnutím a vypnutím časovače u jednotlivých úkolů. Potřebujete zaznamenat minulou práci? Jednoduše ručně zadejte hodiny strávené zpětně.
ClickUp také nabízí časové rozvrhy s automatickým sledováním, které poskytují podrobný rozpis času stráveného na každém projektu, což umožňuje lepší přehled o produktivitě a přesné fakturaci.
Chcete automatické sledování času pro úkoly napříč více záložkami Chrome? Rozšíření ClickUp pro Chrome je tu pro vás! Plynule sleduje čas strávený na úkolech na stolních počítačích, mobilních zařízeních a webových prohlížečích a zajišťuje přesná data bez ohledu na to, kde pracujete.
Můžete také nastavit ideální odhady času pro úkoly a sledovat skutečně strávený čas pomocí ClickUp Time Estimates.
Chcete-li zobrazit kompletní odhad času projektu, zapněte funkci Time Estimates Rollup. Úkoly zobrazí celkový odhad času z nadřazeného úkolu a jeho podúkolů.
Sada ClickUp Project Time Tracking obsahuje vše, co potřebujete k efektivnímu sledování času. Ke každému záznamu času můžete přidat poznámky, díky kterým snadno zjistíte, jak dlouho úkoly trvají. Navíc můžete úkoly označovat, tagovat a nastavovat jejich priority, takže když něco potřebujete rychle najít, máte to hned po ruce.
Zadali jste nesprávný termín a čas? Žádný problém! Datum a čas úkolů můžete kdykoli upravit.
Díky zobrazení pracovní zátěže v ClickUp můžete nastavit a sledovat kapacitu svého týmu a přidávat odhady času a priority, abyste měli vše pod kontrolou. Najděte úkoly, které vyžadují zvláštní podporu, než se stanou překážkou, a snadno je přetáhněte do kalendáře, abyste je naplánovali.
ClickUp zjednodušuje sledování času pomocí přizpůsobitelných šablon časových rozvrhů. Šablona časového rozvrhu ClickUp Services například pomáhá sledovat pracovní dobu zaměstnanců, odhalovat nerovnováhu v pracovní zátěži a identifikovat mezery ve školení pro lepší produktivitu týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte přizpůsobitelné šablony pro blokování času a sledování času k monitorování produktivity.
- Mějte přehled o úkolech díky připomenutím v časovém rozvrhu
- Plánujte úkoly na denní, týdenní a měsíční bázi pomocí ClickUp Dates and Times.
- Získejte přístup k datům na centralizovaném dashboardu, kde můžete sledovat produktivitu, odhalovat rizika a optimalizovat efektivitu pomocí reportů pro sledování času.
- Kategorizujte úkoly pomocí štítků, poznámek, relevantních dokumentů a kontrolních seznamů, aby byl váš tým vždy v souladu.
💡Tip pro profesionály: Globální časovač ClickUp vám umožňuje zastavit čas z jakéhokoli zařízení a přepínat mezi různými projekty.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat rozsáhlé funkce pro sledování času stráveného na projektech za příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze od Trustradius:
Sledování času umožnilo týmům lépe spravovat zdroje a podle potřeby přesouvat pozornost jak uvnitř firmy, tak v rámci celé společnosti.
Sledování času umožnilo týmům lépe spravovat zdroje a podle potřeby přesouvat pozornost jak uvnitř firmy, tak v rámci celé společnosti.
2. Hubstaff (nejlepší pro monitorování vzdálených zaměstnanců)
Hubstaff je software pro sledování času zaměstnanců na více zařízeních, který dokáže převést časová data z vašeho počítače, mobilního telefonu nebo GPS do časových rozpisů. Stačí zkontrolovat čas, upravit fakturovatelné hodiny a zanechat komentáře pro přesnost a transparentnost.
Na rozdíl od DeskTime se Hubstaff integruje také s platebními platformami, jako jsou Deel a Wise. Manažeři mohou schvalovat pracovní výkazy jedním kliknutím a každý zaměstnanec a dodavatel dostane správnou částku. Není třeba jednotlivě počítat a zpracovávat platby.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Sledujte docházku a dostupnost na pracovišti pro přesné řízení směn, dovolených a volno.
- Přizpůsobte si sledování času a mzdové výkazy
- Po schválení výkazů práce automaticky zpracovávejte mzdy a faktury.
- Analyzujte trendy produktivity, sledujte náklady a generujte podrobné přehledy.
Omezení Hubstaffu
- Dražší než jiné alternativy DeskTime
- Časté chyby v integraci Trello
Ceny Hubstaff
- Starter: 7 $/měsíc za jedno místo (minimálně 2 místa)
- Grow: 9 $/měsíc za jedno místo (minimálně 2 místa)
- Tým: 12 $/měsíc za jedno místo (minimálně 2 místa)
- Enterprise: 25 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hubstaffu?
Zde je recenze G2:
Hubstaff sleduje jak čas, tak aktivitu zaměstnanců pracujících na dálku, což je pro organizace nabízející práci z domova opravdu náročná úloha. Hubstaff tuto skvělou práci odvádí za rozumnou cenu.
Hubstaff sleduje jak čas, tak aktivitu zaměstnanců pracujících na dálku, což je pro organizace nabízející práci z domova opravdu náročná úloha. Hubstaff tuto skvělou práci odvádí za rozumnou cenu.
3. Time Doctor (nejlepší pro analýzu aktivit zaměstnanců na obrazovce)
Time Doctor vám umožňuje ověřit konkrétní práci, kterou váš tým vykonává, pořizovat snímky obrazovky a sledovat používání webových stránek a aplikací celým týmem.
Time Doctor nabízí také sledování nečinnosti. Můžete identifikovat nečinnost, neobvyklé aktivity a neproduktivní aplikace – další funkci, kterou DeskTime postrádá.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Plánujte práci a sledujte docházku
- Dostávejte oznámení o nečinnosti, abyste mohli identifikovat překážky produktivity a úzká místa.
- Vytvářejte metriky work-life balance, abyste včas odhalili a předešli syndromu vyhoření.
- Sledujte aktivitu, pořizujte snímky obrazovky a nahrávejte obrazovky, abyste ověřili výkonnost a posoudili potřeby školení.
Omezení Time Doctor
- Je to poměrně invazivní, protože provádíte přímý dohled nad aktivitou zaměstnanců na obrazovce.
- Lišta aktivit se často pozastaví, zatímco systém na pozadí spouští sledování času projektu.
Ceny Time Doctor
- Základní: 8 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo
- Premium: 20 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 530 recenzí)
3. TimeCamp (nejlepší pro dodavatele v terénu)
Další možností pro sledování času a monitorování aktivity zaměstnanců je TimeCamp. Umožňuje vám sledovat docházku, měřit čas strávený na úkolech a analyzovat denní rutinu vašeho týmu, abyste udrželi produktivitu.
Máte dost ručního fakturování? Použijte TimeCamp k vytváření přesných faktur na základě fakturovatelných hodin – bez nutnosti dalších výpočtů.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Automaticky sledujte příchody, pracovní dobu, přestávky a odchody na ploše.
- Sledujte využití webových stránek, pracovní dobu a trendy produktivity pro individuální odpovědnost.
- Spravujte přesčasy, docházku, volno a dovolené.
- Sledujte výkonnost terénních pracovníků pomocí geofencingu
Omezení TimeCamp
- Exportované zprávy nejsou tak podrobné jako přehledy na platformě.
- Časovač někdy běží i tehdy, když nejste aktivní.
Ceny TimeCamp
- Zdarma
- Starter: 3,99 $/měsíc za jedno místo
- Premium: 6,99 $/měsíc za jedno místo
- Ultimate: 10,99 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: 14,99 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/. 5 (340+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (590+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TimeCampu?
Toto jsme našli na G2:
Líbí se mi uživatelské rozhraní Timecampu, je jednoduché, přehledné a snadno použitelné.
Líbí se mi uživatelské rozhraní Timecampu, je jednoduché, přehledné a snadno použitelné.
5. Clockify (nejlepší pro malé podniky)
Chcete sledovat produktivitu jednotlivců i celého týmu bez zbytečných komplikací? Clockify nabízí nástroj pro sledování času, pracovní výkazy a sledování kiosků, které vám pomohou monitorovat pokrok a odhadovat čas pro lepší alokaci zdrojů a plánování pracovní síly.
Jako bezplatný software pro sledování času je to slušná alternativa k DeskTime pro malé podniky s omezeným rozpočtem.
Nejlepší funkce Clockify
- Sledujte pracovní dobu pomocí časových rozpisů
- Sledujte docházku zaměstnanců a přesčasy každý den
- Sledujte fakturovatelné hodiny pro výpočet mezd a nákladů.
- Zaznamenávejte pracovní dobu pomocí Kiosku, sdíleného zařízení, do kterého se zaměstnanci přihlašují pomocí PIN kódu.
Omezení Clockify
- Nedostatek pokročilých funkcí pro sledování času v bezplatné verzi
- Zákazníci si stěžují na zpoždění při generování zpráv nebo přepínání mezi úkoly.
Ceny Clockify
- Navždy zdarma
- Standard: 6,99 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Výhoda: 9,99 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 14,99 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Balíček: 15,99 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 9 100 recenzí)
🧠Zajímavost: Za první „nástroj pro sledování času“ se považuje stopky, které Frederick Winslow Taylor použil v roce 1876 ke sledování času, který pracovníci strávili konkrétními úkoly. Dokonce vyvinul metodu průmyslového řízení zvanou taylorismus, aby zvýšil efektivitu a produktivitu.
6. Toggl Track (nejlepší pro velké týmy a podniky)
Díky kalendářovému zobrazení, podpoře více zařízení a více než 100 integracím je Toggl Track další alternativou DeskTime pro velké týmy. Má jednoduché uživatelské rozhraní a nabízí přesné údaje o výkonu jednotlivých zaměstnanců.
Můžete také přizpůsobit podrobné časové zprávy tak, aby měřily výkonnostní KPI specifické pro vaši organizaci. Díky uživatelsky přívětivému designu je přístupný jak pro začátečníky, tak pro zkušené uživatele.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Zaznamenávejte fakturovatelné minuty celého týmu a sdílejte je s klienty.
- Porovnejte odhadované a skutečné pracovní hodiny a identifikujte úzká místa.
- Integrujte nástroje jako Google Calendar a další, abyste mohli synchronizovat čas na jednom místě.
- Kontrolujte a schvalujte výkaz práce pro hladké zpracování mezd.
Omezení aplikace Toggl Track
- Plugin pro Chrome může obsahovat chyby.
- Přidávání nových úkolů je trochu obtížné, když je spuštěný časovač.
Ceny Toggl Track
- Navždy zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Toggl Track?
Zde je zpětná vazba uživatele Trust Radius:
Používám Toggl Track nejen ke sledování svých klientů s hodinovou sazbou, ale také k zaznamenávání času, který strávím každým úkolem, abych mohl odpovídajícím způsobem stanovit cenu svých služeb. Líbí se mi jejich funkce reportingu a také to, že můžete sledovat/organizovat klienty, projekty a konkrétní úkoly.
Používám Toggl Track nejen ke sledování svých klientů s hodinovou sazbou, ale také k zaznamenávání času, který strávím každým úkolem, abych mohl odpovídajícím způsobem stanovit cenu svých služeb. Líbí se mi jejich funkce reportingu a také to, že můžete sledovat/organizovat klienty, projekty a konkrétní úkoly.
7. Monitask (nejlepší pro malé podniky a freelancery)
Pokud hledáte nenápadný nástroj pro sledování času, který také ověřuje práci zaměstnanců s větší transparentností, Monitask by mohl být vhodnou volbou.
Místo tajného sledování aktivit zaměstnanců upozorňuje uživatele, když pořídí snímek obrazovky, a poskytuje jim aktuální poměr produktivity.
Nabízí také šablony plánování, ve kterých můžete určit přidělený čas, termíny a směny pro celý váš tým.
Nejlepší funkce Monitask
- Sledujte denní produktivitu a výkonnost pomocí tabulek pro zaznamenávání příchodů a odchodů.
- Sledujte aktivitu zaměstnanců pomocí oznámení se snímky obrazovky a skóre produktivity v reálném čase.
- Zobrazte podrobnosti o docházce zaměstnanců pracujících na dálku, v kanceláři i v terénu na jednom místě.
- Vypočítejte placený čas a mzdy zaměstnanců na základě odpracovaných hodin přímo na platformě.
Omezení Monitask
- Uživatelé se při přihlášení následující den občas ocitnou zaseknutí na minulých úkolech.
- Je nutné přidat čas nebo spustit hodiny ručně
Ceny Monitask
- Výhoda: 5,99 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnikání: 8,99 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monitask
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času. Většina nástrojů pro správu pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro řízení času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času ClickUp založené na umělé inteligenci vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokáže dokonce navrhnout optimální časové okno pro soustředění se na úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který se přizpůsobí vašemu skutečnému způsobu práce!
8. Jibble (nejlepší pro biometrické zaznamenávání docházky)
S Jibble může váš tým zaznamenávat odpracované hodiny z počítače, mobilního telefonu i webového prohlížeče. Nabízí také rozpoznávání obličeje a sledování GPS – funkce, které DeskTime neposkytuje.
Pro ještě větší přesnost můžete použít biometrické časomíry, které zefektivní sledování docházky.
Aplikace se také integruje s platformami jako Xero a QuickBooks Online, aby zefektivnila vaše procesy výpočtu mezd.
Nejlepší funkce Jibble
- Spravujte pracovní výkazy v mobilní aplikaci
- Získejte přístup k denním, týdenním nebo měsíčním analytickým zprávám o docházce.
- Nastavte vlastní nastavení přesčasů pro automatické aktualizace časových rozvrhů.
- Naplánujte pevné nebo flexibilní pracovní rutiny s individuálními cíli.
Omezení Jibble
- Nastavení aplikace pro Android může být trochu zdlouhavé.
- Po skončení bezplatné zkušební doby není k dispozici technická podpora.
Ceny Jibble
- Navždy zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc za jedno místo
- Ultimate: 9,99 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jibble
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 1 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jibble?
Recenzent Capterra k tomu řekl:
Jibble se velmi snadno nastavuje, používá a spravuje v terénu. Díky němu je výplata mezd mnohem efektivnější a já tak šetřím drahocenný čas.
Jibble se velmi snadno nastavuje, používá a spravuje v terénu. Díky němu je výpočet mezd mnohem efektivnější, což mi šetří drahocenný čas.
9. Calamari (nejlepší pro monitorování docházky na dálku i fyzicky)
Calamari je nástroj pro sledování času a docházky. Zatímco DeskTime nabízí pouze online časomíru, Calamari nabízí sedm vzdálených a fyzických způsobů zaznamenávání příchodů a odchodů.
Zaměstnanci se například mohou přihlašovat a odhlašovat nebo přepínat mezi projekty na Slacku. Stačí synchronizovat s Calamari a ten zaznamená všechny odpracované hodiny. Můžete také nainstalovat QR kódy u každého vchodu do budovy, aby je zaměstnanci mohli naskenovat a spustit si časomíru.
Nejlepší funkce Calamari
- Sledujte pracovní dobu sedmi způsoby, včetně iBeacon pro docházku do kanceláře a aplikací pro vzdálené přihlášení.
- Povolte nebo omezte pracovní místa pomocí geofencingu, abyste zajistili dodržování předpisů.
- Podporujte globální týmy s odlišnými pravidly pro volno a přístupností v pěti jazycích.
- Pomocí filtrů odhalte zpoždění, nedostatečný počet odpracovaných hodin nebo neoprávněné pracovní dny.
Omezení Calamari
- Komunikace ohledně údržby systému a výpadků by mohla být lepší.
- Nedostatek funkcí pro správu úkolů
Ceny Calamari
- Modul volného času: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Čas a docházka: 3 $/měsíc na uživatele
- Core HR: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Doplněk SAML: 1 $/měsíc na uživatele
- Plán na míru: Individuální ceny
Calamari vyžaduje minimální fakturaci ve výši 25 USD/měsíc.
Hodnocení a recenze Calamari
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 570 recenzí)
10. Float (nejlepší pro automatické odesílání časových záznamů)
Jsou vaši zaměstnanci frustrovaní z ručního zaznamenávání odpracovaných hodin? Automatizovaná funkce sledování času Float vám může pomoci. Předvyplnění časových rozpisů na základě plánovaných přidělení vašeho týmu zefektivňuje předkládání časových záznamů pro opakující se práci.
Float navíc nabízí intuitivní vizuální časovou osu, která usnadňuje pochopení harmonogramů týmů a časových os projektů. Float se také synchronizuje s nástroji pro sledování času, čímž zvyšuje přesnost plánování zdrojů.
Nejlepší funkce Float
- Nastavte měsíční termíny pro odevzdání výkazů práce s automatickými připomenutími.
- Spouštějte a zastavujte sledování času pomocí aplikace s časovačem pro stolní počítače.
- Automatizujte předkládání výkazů práce pro opakující se platy a paušální odměny.
- Přetahováním myší můžete upravovat rozvrhy a přerozdělovat práci.
Omezení plovoucího kurzu
- Bez použití filtrů nemůžete vidět, kdo na čem pracuje.
- U jednodušších projektů a menších týmů to může být příliš náročné.
Plovoucí ceny
- Starter: 7,50 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Výhoda: 12,50 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,3/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
Podpořte svůj osobní a profesní růst s ClickUp
Každá alternativa DeskTime, kterou jsme představili, má své silné stránky a kompromisy. Některé vynikají ve sledování docházky, ale postrádají podrobné reporty. Jiné nabízejí funkce, které informují manažery, ale mohou být pro zaměstnance rušivé. A pak jsou tu nástroje nabité skvělými funkcemi – pokud dokážete přehlédnout občasné chyby.
Chcete se vyhnout pokusům a omylům? Doporučujeme vám jako alternativu DeskTime zvolit ClickUp.
ClickUp umí víc než jen sledovat čas – dává vám úplnou kontrolu nad vašimi projekty. Přizpůsobte si zobrazení úkolů, nastavte připomenutí, snadno přidělujte práci a generujte zprávy v reálném čase. Navíc díky bezplatným přizpůsobitelným šablonám budou vaše pracovní výkazy perfektně odpovídat vašemu pracovnímu postupu.
ClickUp navíc může dále zvýšit produktivitu vašeho týmu díky integraci úkolů, sledování času, komunikace a správy znalostí do jedné platformy založené na umělé inteligenci.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a uvidíte ten rozdíl!