11 nejlepších softwarů pro správu terénních služeb v roce 2025

Práce v terénu může připomínat neustálý shon. V jednu chvíli přidělujete úkoly, v další řešíte změnu plánu na poslední chvíli nebo se snažíte najít technika. Jedna zmeškaná aktualizace nebo dvojitá rezervace může všechno zkomplikovat, což vede ke zpožděním, frustrovaným zákazníkům a ztrátě času.
Právě zde přichází na řadu software pro správu terénních služeb.
Udržuje váš tým v kontaktu, zajišťuje řádné plánování a plynulý průběh zakázek bez obvyklého chaosu. V tomto průvodci se budeme zabývat jedenácti nejlepšími softwarovými platformami pro správu terénních služeb, které mohou vaše podnikání v oblasti služeb zefektivnit a zjednodušit.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 11 nejlepších softwarů pro správu terénních služeb, které můžete vyzkoušet:
- ClickUp: Nejlepší pro sledování terénních služeb a řízení projektů
- Jobber: Nejlepší pro efektivní tvorbu nabídek a fakturaci
- Housecall Pro: Nejlepší pro automatizované plánování a komunikaci se zákazníky
- Service Fusion: Nejlepší pro komplexní správu zakázek a dispečink
- ServiceTitan: Nejlepší pro podniky poskytující terénní služby na podnikové úrovni
- Zuper: Nejlepší pro správu pracovníků a vozového parku pomocí umělé inteligence
- Zoho FSM: Nejlepší pro malé podniky a rostoucí týmy terénních služeb
- Salesforce Field Service: Nejlepší pro pokročilé plánování a analytiku
- Oracle Filed Service: Nejlepší pro optimalizaci pracovní síly pomocí umělé inteligence
- FieldEdge: Nejlepší pro služby v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace, instalatérství a elektrotechniky
- Microsoft Dynamics 365 Field Service: Nejlepší pro rozsáhlé operace a integrace
Co byste měli hledat v softwaru pro správu terénních služeb?
Ne všechny softwary pro terénní služby jsou stejné. Nejdůležitějším krokem při výběru softwaru pro terénní služby je pečlivá analýza potřeb a dokumentace procesů PŘED tím, než začnete hledat software. Odtud musíte být ochotni přijmout, jaké procento vašich potřeb a procesů lze vyřešit ihned, jaké procento lze vyřešit změnou procesu tak, aby odpovídal softwaru, a jaká mezera zůstane nevyřešena. Někdy lze tyto mezery vyřešit přizpůsobením, ale ujistěte se, že rozumíte tomu, jaký stupeň přizpůsobení je k dispozici. V mnoha cloudových produktech může být přizpůsobení omezeno na uživatelsky definovaná pole a nemusí zahrnovat možnosti obrazovky nebo pracovního postupu.
Provoz terénních služeb je složitý a správný software může znamenat velký rozdíl. Ale s tolika možnostmi, které slibují zjednodušení vašeho pracovního postupu, je těžké vědět, která z nich skutečně splní vaše očekávání.
Několik klíčových faktorů vám pomůže zúžit výběr a najít software, který skutečně vyhovuje potřebám vaší firmy:
Rychlé plánování a dispečink
Váš tým je neustále v pohybu, proto potřebujete software, který umožňuje rychlé a bezproblémové přidělování úkolů. Hledejte software s funkcemi plánování pomocí drag-and-drop, automatickým přidělováním úkolů a aktualizacemi v reálném čase, aby všichni věděli, kde mají být.
Mobilní přístup pro týmy v terénu
Pokud se vaši technici v terénu nebo pracovníci veřejných služeb musí spoléhat na papírovou dokumentaci nebo telefonovat kvůli aktualizacím, je to problém. Dobrý systém FSM by měl mít spolehlivou mobilní aplikaci s uživatelsky přívětivým rozhraním, kde mohou zobrazit podrobnosti o zakázkách, aktualizovat stavy a dokonce získat podpisy zákazníků – to vše z jejich telefonu nebo tabletu.
Sledování v reálném čase pro zvýšení efektivity
Pokud víte, kde se váš tým právě nachází, můžete rychleji reagovat a lépe informovat zákazníky. Díky sledování GPS můžete snadněji optimalizovat trasy a vyhnout se zbytečným zpožděním.
Chytřejší správa zásob
Není nic horšího, než když technik přijede bez správných dílů. Spolehlivý systém FSM sleduje stav zásob a umožňuje objednat náhradní díly ještě předtím, než dojdou, čímž šetří čas a předchází frustraci. To také pomáhá budovat loajalitu zákazníků.
Snadné fakturace a rychlejší platby
Fakturace by neměla být otrava. Nejlepší software pro správu terénních služeb vám umožní generovat faktury přímo na místě, přijímat digitální platby a synchronizovat vše s vaším účetním softwarem, abyste dostali zaplaceno rychleji.
Lepší správa zákazníků
Zákazníci ocení aktualizace! Automatické připomenutí schůzek, odhadované časy příjezdu techniků a následné kontroly je udržují v obraze a zlepšují jejich zkušenosti.
Hladká integrace s dalšími nástroji
Váš software FSM by měl dobře spolupracovat s vašimi stávajícími nástroji pro správu úkolů. Čím hladší je integrace, tím méně ruční práce budete muset vynaložit na přenos a správu izolovaných dat.
Flexibilní a škálovatelné pro růst
Když vaše firma roste, váš software by měl být schopen růst s vámi. Přizpůsobitelné pracovní postupy a flexibilní cenové plány zajistí, že budete mít vše potřebné nyní i v budoucnu.
Správný software FSM by vám měl usnadnit život a přispět k růstu vašeho podnikání. Zaměřte se na to, co vám ušetří čas, zlepší provozní efektivitu a udrží spokojenost zákazníků.
Nejlepší software pro správu terénních služeb
Na základě výše uvedeného kontrolního seznamu jsme sestavili seznam nejlepších řešení pro správu terénních služeb, která stojí za to vyzkoušet.
1. ClickUp (nejlepší pro sledování terénních služeb a správu projektů)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, vytvořená za účelem zefektivnění všech částí vašeho podnikání. Zjednodušuje plánování, správu zákazníků a sledování úkolů a zajišťuje, že váš tým má vše, co potřebuje k poskytování špičkových služeb.
Máte dost rigidních systémů, které jsou vhodné pro všechny? ClickUp CRM vám umožňuje přizpůsobit vše od zobrazení úkolů až po datová pole. Vytvořte si procesy, které odpovídají vašemu pracovnímu toku – ať už se jedná o „novou žádost“, „naplánovanou“ nebo „dokončenou“, vždy budete vědět, v jaké fázi se každá zakázka nachází.
Můžete přepínat mezi kanbanovými tabulemi (pro rychlé plánování pomocí drag-and-drop), zobrazením seznamu (pro jednoduchý přehled úkolů) a zobrazením tabulky (pro strukturované rozložení ve stylu tabulky), mimo jiné.
💡 Tip pro profesionály: Pokud jste novým uživatelem ClickUp (nebo CRM), začněte s předem připravenou šablonou ClickUp CRM! Je navržena tak, aby vám pomohla rychle nastavit vlastní CRM s hotovými procesy, personalizací a automatizací prodeje.
A to není vše! ClickUp Tasks zjednodušuje správu zakázek tím, že umožňuje přiřazovat pracovní příkazy, stanovovat termíny a propojovat úkoly se zákazníky.
ClickUp Automations mezitím zpracovává následné kroky, připomínky schůzek a aktualizace stavu, čímž snižuje manuální úsilí a zajišťuje efektivní průběh všech činností. Automaticky přiřazujte úkoly po odeslání žádosti o servis, aktualizujte stav úkolů, když se technici přihlásí nebo odhlásí, a spouštějte připomínky, pokud úkol nebyl do konce dne označen jako dokončený.
Nastavení všeho toho se může zdát jako spousta práce, ale naštěstí vám šablona ClickUp Facilities Service Management Template usnadní rychlý start. Tato šablona je vytvořena tak, aby udržovala vaše servisní požadavky, přidělené úkoly a rozvrhy techniků přehledně uspořádané.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snižte počet otevřených karet a izolovaných aplikací pomocí nativních a externích integrací ClickUp.
- Přístup k ClickUp z jakéhokoli zařízení, ať už jste v kanceláři nebo na cestách
- Nastavte šablony CRM a vytvořte centralizovaný systém pro dodávky klientům a prodejní procesy.
- Vytvořte model prognózy prodeje pomocí historických dat pro lepší rozhodování s ClickUp Brain.
- Odstraňte izolovanost a zrychlete komunikaci integrací svých e-mailů s ClickUp.
- Zaznamenávejte odpracované hodiny a nastavujte odhady času pomocí nativního sledování času. Synchronizujte s nástroji jako Toggl a Time Doctor, abyste přesně viděli, jak dlouho každá zakázka trvá.
- Sledujte výkon techniků a průběh zakázek v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp.
- Získejte přístup k více než 1 000 šablonám ClickUp a okamžitě standardizujte pracovní příkazy, servisní kontrolní seznamy a zprávy.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Omezení ClickUp
- Seznámení se všemi funkcemi zabere nějaký čas, ale centrum nápovědy ClickUp vám může tento proces urychlit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
2. Jobber (nejlepší pro efektivní tvorbu nabídek a fakturaci)
Jobber zjednodušuje terénní služby, aniž by šetřil na kvalitě. Vytváření nabídek je snadné; stačí přidat popisy a fotografie a klienti si mohou vše zkontrolovat prostřednictvím Client Hub. Potřebujete často posílat podobné nabídky? Šablony vám ušetří práci s tím, abyste pokaždé začínali od nuly.
Můžete dokonce přizpůsobit ceny – zobrazit celkovou částku, rozepsat ji podle jednotlivých položek nebo nabídnout balíčky služeb, které usnadní prodej dalších produktů. Jakmile je nabídka schválena, Jobber ji automaticky převede na zakázku připravenou k naplánování a fakturaci.
Nejlepší funkce Jobber
- Aktualizujte stav zakázek, zaznamenávejte docházku a vybírejte platby přímo z mobilního zařízení.
- Odesílejte automatické upomínky, připomenutí schůzek a žádosti o recenze v integrovaném CRM.
- Pomocí Jobber Copilot můžete snadno vytvářet nabídky, navrhovat e-maily a zpracovávat administrativní úkoly.
Omezení Jobberu
- Omezené možnosti platby podle postupu prací, dostupné pouze pro jednorázové zakázky
- Chybějící možnost sloučení duplicitních klientů může vést k nepřehlednému CRM.
Ceny Jobber
- Základní verze: 39 $/měsíc na uživatele
- Connect: 119 $/měsíc na uživatele a 169 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Grow: 199 $/měsíc na uživatele a 349 $/měsíc pro až 10 uživatelů
- Plus: 599 $/měsíc pro až 15 uživatelů
Hodnocení a recenze Jobber
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
3. Housecall Pro (nejlepší pro automatické plánování a komunikaci se zákazníky)
Housecall Pro představuje centralizovaný systém plánování pro opakovanou údržbu, servisní výjezdy na poslední chvíli nebo jednorázové zakázky. Stačí kliknout na plán, přidat podrobnosti a můžete vyrazit. Systém načítá potenciální zákazníky z aplikací jako Thumbtack přímo do systému a automaticky je převádí na odhady, zakázky a faktury.
Sledování výkonnosti podniku je stejně snadné. Housecall Pro nabízí více než 35 vestavěných reportů pokrývajících zakázky, odhady, servisní plány a platby. Můžete také vytvářet vlastní reporty přizpůsobené vašim potřebám.
Nejlepší funkce Housecall Pro
- Ušetřete čas díky šablonám úkolů, které ukládají běžné postupy, takže nemusíte přepisovat pokyny pro rutinní úkoly.
- Automatizujte plánování tím, že techniky přiřazujete k zakázkám na základě jejich dovedností a dostupnosti.
- Vložte stránku pro rezervace na svůj web nebo sdílejte přímý odkaz.
- Zabraňte rezervacím na poslední chvíli nastavením výpovědní lhůty, aby měl váš tým dostatek času na přípravu.
- Využijte integrovaný firemní telefonní systém Housecall Pro, Voice, pro vyhrazené pracovní číslo.
Omezení Housecall Pro
- Systém neupozorní uživatele, pokud je zaměstnanec již zadaný na jinou zakázku nebo událost.
- Poznámky, obrázky a další podrobnosti se mezi úkoly nebo stránkami ne vždy přenášejí, což vede k nadměrnému přepínání stránek.
Ceny Housecall Pro
- Základní: 79 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 189 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- MAX: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Housecall Pro
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Housecall Pro
Celkově si myslím, že Housecall Pro je skvělý pro majitele malých podniků, protože vždy hledám způsoby, jak snížit pracovní zátěž spojenou se správou zákazníků, což by mi dalo více času na rozšiřování podnikání. Někdy se aplikace zasekne, což mi brání v získávání cenných informací o zákaznících.
Celkově si myslím, že Housecall Pro je skvělý pro majitele malých podniků, protože vždy hledám způsoby, jak snížit pracovní zátěž spojenou se správou zákazníků, což by mi dalo více času na rozšiřování podnikání. Někdy se aplikace zasekne, což mi brání v získávání cenných informací o zákaznících.
📖 Další informace: Bezplatné šablony plánů v Excelu, Google Sheets a ClickUp
4. Service Fusion (nejlepší pro komplexní správu zakázek a dispečink)
Řešení očekávání zákazníků může připomínat práci na plný úvazek, ale Service Fusion ji zjednodušuje. Zákazníci mohou rezervovat zakázky online, dostávat automatické textové zprávy před zahájením zakázky a dokonce schvalovat odhady bez jediného telefonátu.
Dashboard vám poskytuje kompletní přehled o vašem dni – plánování, dispečink a dokonce i sledování vozového parku v reálném čase. Vytváření odhadů zakázek je rychlé, protože servisní linky a produkty jsou již předem vyplněny a jejich přeměna na zakázky je otázkou několika kliknutí. Obchodní zástupci mohou spravovat úkoly, nastavovat návštěvy na pracovišti a sledovat provize, aniž by museli přecházet mezi různými systémy.
Nejlepší funkce Service Fusion
- Vytvořte více servisních míst a kontaktů se zákazníky a zároveň nastavte platební podmínky, preference komunikace a sledování doporučení.
- Zobrazte všechny odhady a zakázky na jednom místě a sdílejte podrobnosti s terénními pracovníky prostřednictvím hovoru nebo textové zprávy přímo z ovládacího panelu.
- Synchronizujte s QuickBooks pro automatické aktualizace faktur za zakázky, záloh a zpracování plateb, spolu s přístupem k exkluzivním slevám.
- Automatizujte mzdové výkazy pomocí funkcí, které sledují pracovní dobu, vzdálenou aktivitu a docházku zaměstnanců.
Omezení Service Fusion
- Ztěžuje přístup k přehlednému seznamu servisních smluv, což vede k dodatečné manuální práci.
- Nedostatek silné podpory back-endu může zpomalit řešení problémů.
Ceny Service Fusion
- Smarter: 225 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
- Plus: 350 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
- Pro: 575 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Service Fusion
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
5. ServiceTitan (nejlepší pro podniky zabývající se správou terénních služeb na podnikové úrovni)
ServiceTitan se otevírá na domovské stránce podobné dashboardu, která vám poskytuje okamžitý přehled o prodeji, tržbách a výkonu zakázek, takže nikdy nemusíte hádat, jak se věci mají. Rozčleňuje celkové příjmy z faktur za dokončené zakázky a zároveň zdůrazňuje ušlé tržby z nezadaných hovorů, neprovedených zakázek a zrušení.
Mezitím může váš kancelářský tým zadávat zakázky, fakturovat zákazníkům a sledovat vozidla a náhradní díly, a to vše z počítače. Dispečink vás informuje o potvrzení zakázek, změnách termínů a poloze techniků pomocí živé mapy, která přesně ukazuje, kde se váš tým právě nachází.
A pokud používáte jeho profesionální produkty, jako je FleetPro, získáte integrované sledování vozového parku, ověřování mezd a rychlejší reakční časy na tísňová volání.
Nejlepší funkce ServiceTitan
- Provádějte a přijímejte hovory od zákazníků na platformě a automaticky je propojujte se záznamy o úkolech.
- Přilákejte více potenciálních zákazníků pomocí personalizovaných webových rezervačních formulářů a automatizované komunikace.
- Filtrujte plány podle časového pásma, technika, typu úkolu a dalších kritérií, abyste mohli spravovat schůzky a úkoly.
- Zvládněte vše na jednom místě – přijímání pracovních zakázek, vyplňování servisních formulářů, zaznamenávání příchodů a odchodů a generování čísel objednávek.
Omezení ServiceTitan
- Žádný přímý přístup k databázi nebrání uživatelům v nezávislém dotazování dat.
- Omezené možnosti reportování omezují uživatele na jeden datový soubor na report.
Ceny ServiceTitan
- Starter: Individuální ceny
- Základní informace: Individuální ceny
- The Works: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ServiceTitan
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
🧠 Věděli jste? Optimalizace trasy pomocí umělé inteligence může zkrátit dobu cestování až o 15 %! To nejen pomáhá technikům dokončit více zakázek rychleji, ale také snižuje náklady na palivo a opotřebení vozidel. Navíc je to výhodné pro životní prostředí, protože se snižují emise paliva. 🚀🌿
6. Zuper (nejlepší pro správu pracovníků a vozového parku pomocí umělé inteligence)
Zuper poskytuje vašim zákazníkům samoobslužný portál, kde mohou kontrolovat stav zakázek, schvalovat nabídky a provádět platby bez jakéhokoli zdlouhavého vyjednávání.
Zároveň získáte systém pro správu projektů, který zajistí přehlednost díky aktualizacím v reálném čase, sdílení dokumentů a integrovaným nástrojům pro spolupráci. Umělá inteligence přiřadí správného technika na základě jeho dovedností, umístění a dostupnosti, zatímco plánování pomocí drag-and-drop umožňuje hladké změny na poslední chvíli.
GPS navigace a geo-fencing zajišťují přesné odhady času příjezdu a automatizované časové rozvrhy sledují pracovní dobu a ujeté kilometry na pozadí. Systém správy zásob v reálném čase umožňuje vašemu týmu mít přehled o skladových zásobách a usnadňuje plynulý pracovní postup od začátku do konce.
Nejlepší funkce Zuper
- Rozdělte klienty podle lokality, propojte zakázky pod jednou nadřazenou úlohou a přidejte podřízené zakázky pro následné kroky.
- Sledujte základní metriky, jako je míra dokončení zakázek, produktivita techniků a spokojenost zákazníků, abyste mohli přesně určit oblasti, které je třeba zlepšit.
- Schválené odhady automaticky převádějte na faktury a platby vybírejte na místě pomocí Stripe.
- Upravujte, podepisujte a ukládejte smlouvy s integrovaným sledováním dat, abyste předešli zmeškání termínů obnovení.
Omezení Zuper
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou bez předchozích zkušeností ztěžovat určení ideálního nastavení.
- Mobilní aplikace je uživatelsky přívětivá, ale občas dochází k menším zpožděním při synchronizaci.
Ceny Zuper
- Starter: Ceny na míru
- Růst: Individuální ceny
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zuper
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zuperu
Líbí se mi všechny funkce pro přidávání úkolů, od možnosti rozdělit klienty podle jednotlivých lokalit a míst pod subklientem. Také se mi líbí možnost stáhnout tyto úkoly zpět a přidat podřízený úkol k nadřazenému úkolu pro více volání souvisejících se stejným problémem.
Líbí se mi všechny funkce pro přidávání úkolů, od možnosti rozdělit klienty podle jednotlivých lokalit a míst pod subklientem. Také se mi líbí možnost tyto úkoly stáhnout zpět a přidat podřízený úkol k nadřazenému úkolu pro více volání souvisejících se stejným problémem.
📖 Další informace: Šablony zákaznického servisu pro organizaci podpůrných operací
7. Zoho FSM (nejlepší pro malé podniky a rostoucí týmy terénních služeb)
Zoho FSM vyniká svou hlubokou integrací do ekosystému Zoho, který spojuje prodej, servis, fakturaci a skladové zásoby do jednoho plynulého toku. Synchronizujte údaje o zákaznících se Zoho CRM, automatizujte fakturaci prostřednictvím Zoho Books a sledujte díly pomocí Zoho Inventory.
Přiřazujte správné techniky, sledujte průběh v reálném čase a nechte zákazníky schvalovat odhady jediným kliknutím. Váš tým může odesílat servisní zprávy přímo z mobilní aplikace, včetně digitálních podpisů. Provozujete globální podnik? Podpora více měn vám zajistí pokrytí všech potřeb.
Váš dashboard vám poskytuje údaje, na kterých skutečně záleží (stav pracovních zakázek, časy přihlášení, trendy výnosů). Díky integrovaným reportům snadno zjistíte, co funguje, odhalíte problémové oblasti a budete moci činit chytřejší rozhodnutí pro růst vašeho podnikání.
Nejlepší funkce Zoho FSM
- Vytvářejte předvyplněné faktury a odesílejte je zákazníkům přímo z mobilní aplikace Zoho FSM.
- Nastavte automatická e-mailová oznámení, abyste informovali zákazníky v různých fázích, nebo se připojte k aplikacím třetích stran a zasílejte SMS upozornění.
- Propojte služby, díly a dovednosti pomocí typů práce a vytvářejte přesné a bezchybné pracovní příkazy s přednastavenými šablonami.
- Využijte Ganttovy diagramy, tabulky a kalendáře pro efektivní plánování a správu zdrojů.
Omezení Zoho FSM
- Správa a sledování dílů na více místech je zdlouhavé
- Některé funkce postrádají jasné pokyny k efektivnímu použití.
Ceny Zoho FSM
- Zdarma
- Standard: 30 $/měsíc za 60 schůzek
- Profesionální: 45 $/měsíc za 60 schůzek
Hodnocení a recenze Zoho FSM
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
8. Salesforce Field Service (nejlepší pro pokročilé plánování a analytiku)
Software pro správu služeb Salesforce je vybaven konzolí Dispatch Console, která vám pomůže přiřadit správného technika ke správné zakázce na základě jeho dovedností, dostupnosti a umístění. Potřebujete zaplnit mezery na poslední chvíli nebo upravit plány? Vestavěný asistent AI to rychle vyřídí.
Předpracovní briefingy poskytují vašemu týmu ucelený přehled – historii zákazníka, podrobnosti o majetku, minulé interakce –, takže mohou přijít připraveni, místo aby se museli honit za informacemi. Zprávy se prakticky píší samy díky inteligentním shrnutím a aktualizace v reálném čase znamenají, že zákazníci jsou v obraze díky obrázkům z úkolů a poznámkám techniků.
Nejlepší funkce Salesforce Field Service
- Dejte zákazníkům kontrolu nad jejich schůzkami a aktualizacemi v reálném čase pomocí samoobslužného portálu.
- Zvyšte míru úspěšnosti oprav na první pokus pomocí Visual Remote Assistant, který technikům umožňuje okamžitě získat odborné rady.
- Zvyšte efektivitu a loajalitu zákazníků pomocí Service Cloud, který zefektivňuje servisní operace v měřítku.
- Pomozte agentům a zákazníkům rychle najít řešení pomocí robustního systému správy znalostí.
- Využijte mobilní aplikaci s prioritou offline pro nepřerušovanou práci.
Omezení Salesforce Field Service
- Některé pokročilé funkce vyžadují hluboké znalosti systému, což vede k delšímu školení.
Ceny Salesforce Field Service
- Dispatcher: 165 $/měsíc na uživatele
- Technik: 165 $/měsíc na uživatele
- Dodavatel: 50 $/měsíc na uživatele nebo 20 $ za přihlášení
- Contractor Plus: 75 $/měsíc na uživatele nebo 30 $ za přihlášení
- Field Service Plus: 220 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 Field Service: 600 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce Field Service
- G2: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Field Service
Salesforce Field Service je vynikající pro správu terénních týmů a zdrojů. Opravdu oceňuji, jak snadno mohu zobrazit rozvrhy techniků a efektivně přidělovat úkoly.
Salesforce Field Service je vynikající pro správu terénních týmů a zdrojů. Velmi oceňuji, jak snadno mohu zobrazit rozvrhy techniků a efektivně přidělovat úkoly.
9. Oracle Field Service (nejlepší pro optimalizaci pracovní síly pomocí umělé inteligence)
Pokud chcete mít plnou kontrolu nad řízením kapacit a kvót, Oracle Field Service vám umožní nastavit vlastní parametry a vytvořit plán zdrojů podle poptávky. Jeho prediktivní prognostické nástroje analyzují historické trendy, takže můžete plánovat potřeby personálu v terénu, přizpůsobovat se špičkám sezóny a dokonce testovat scénáře „co by, kdyby“, abyste zjistili, jak marketingové kampaně nebo propagační akce ovlivňují poptávku.
Pro terénní pracovníky funguje Workflow Manager jako vestavěný průvodce, který je provází každým krokem úkolu a zároveň zajišťuje dodržování všech předpisů. Dokonce i noví zaměstnanci a subdodavatelé mohou postupovat podle něj, což zákazníkům zaručuje vždy stejně vysokou úroveň služeb. Dispečeři a manažeři mezitím získávají živý přehled o postupu úkolů.
Nejlepší funkce Oracle Field Service
- Získejte přesný přehled o tom, kolik práce lze každý den vykonat, a zobrazení kapacity po minutách.
- Sledujte dopravní situaci v reálném čase a okamžitě aktualizujte trasy pro své mobilní zaměstnance.
- Přiřaďte správného technika ke správné zakázce s ohledem na jeho dovednosti, umístění, dostupnost a individuální výkonnost.
- Snižte ztrátu času, přesčasy a zmeškané schůzky díky aktualizacím harmonogramu v reálném čase.
Omezení Oracle Field Service
- Rozhraní je složité a není příliš uživatelsky přívětivé.
- Aplikace občas selhává, což způsobuje přerušení provozu.
- Aktualizace příležitostí může být pomalá a zdlouhavá.
Ceny Oracle Field Service
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle Field Service
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. FieldEdge (nejlepší pro služby v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace, instalatérství a elektrotechniky)
FieldEdge vám nabízí inteligentní dispečink, který shromažďuje vše na jednom místě – přidělené, nepřidělené i dokončené zakázky. Ceny jsou také flexibilní. Přizpůsobitelná prezentace cen „dobrá, lepší a nejlepší“ pomáhá zákazníkům vybrat si správnou možnost a zároveň zvyšuje objem zakázek.
Chcete vědět, kteří technici podávají špičkové výkony a kteří potřebují trochu koučování? Srovnání výkonnosti vedle sebe vám to usnadní.
Vaši pracovníci zákaznického servisu se také zlepší díky nahrávkám hovorů a metrikám výkonu, které jim pomohou zvládnout každou interakci se zákazníkem. Dokonce i malé detaily, jako jsou kódy bran nebo jména domácích mazlíčků, jsou uloženy pro osobní přístup. Navíc vestavěné sledování telefonů přesně ukazuje, které marketingové kanály přinášejí nejvíce peněz.
Nejlepší funkce FieldEdge
- Vytvořte vlastní formuláře pro různé typy zařízení, abyste zajistili přesný servis.
- Automatizujte připomenutí servisu prostřednictvím telefonu, SMS nebo e-mailu, abyste minimalizovali manuální sledování.
- Synchronizujte aktualizace okamžitě díky integraci správy terénních služeb v reálném čase.
- Zvyšte počet obnovení nastavením automatického obnovení servisních smluv s opakujícími se platbami.
Omezení FieldEdge
- Postrádá moderní funkce, jako jsou textové zprávy pro zákazníky, které obsahuje mnoho novějších softwarů pro odhady a plánování.
- Školicí zdroje jsou nedostatečné, což týmům ztěžuje rychlé zapracování.
Ceny FieldEdge
- Vybrat: Individuální ceny
- Premier: Ceny na míru
- Elite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze FieldEdge
- G2: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (nejlepší pro rozsáhlé operace a integrace)
Dynamics 365 Field Service, postavený na D365 CRM, propojuje smlouvy, pracovní příkazy a úkoly a zároveň vám umožňuje přizpůsobit pracovní postupy a automatizovat procesy. Díky hluboké integraci do Outlooku, Teams a dalších nástrojů Microsoftu můžete spravovat servisní požadavky, aniž byste museli neustále přepínat mezi platformami.
Přetahujte zakázky na plánovací tabuli, využijte plánovacího asistenta s umělou inteligencí nebo se spolehnete na směrovací engine, který najde nejlepšího technika.
Vaši terénní pracovníci získají všechny potřebné informace prostřednictvím mobilní aplikace, takže se dostaví připraveni a aktualizují stav zakázek v reálném čase. Jakmile je práce hotová, integrace ERP se postará o okamžité vystavení faktury, což zaručuje hladký průběh procesu.
✨ Zajímavost: Microsoft Dynamics 365 Field Service umožňuje technikům používat HoloLens (brýle pro rozšířenou realitu) pro opravy bez použití rukou a poskytuje jim při práci pokyny v reálném čase.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365 Field Service
- Snižte náklady, minimalizujte dobu cestování a udržujte špičkovou kvalitu služeb díky poznatkům založeným na umělé inteligenci.
- Vytvářejte pracovní příkazy automaticky z e-mailů, hovorů nebo příležitostí.
- Moduly snadno pochopíte, pokud členové týmu zadávají podrobné informace, což zajišťuje hodnotné zprávy.
Omezení Microsoft Dynamics 365 Field Service
- Vyžaduje silné technické znalosti pro nastavení a správu.
- Chybí jednotný stav účtu nebo pipeline, což vede k roztříštěnému procesu.
Ceny Microsoft Dynamics 365 Field Service
- Bezplatná zkušební verze
- Dynamics 365 Field Service: 105 $/měsíc na uživatele
- Dynamics 365 Field Service Contractor: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365 Field Service
- G2: 3,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Dynamics 365 Field Service
Field Service je výkonný nástroj, který vyniká zejména svou schopností optimalizovat terénní operace díky kombinaci funkcí plánování, správy zdrojů a zapojení zákazníků.
Field Service je výkonný nástroj, který vyniká zejména svou schopností optimalizovat terénní operace díky kombinaci funkcí plánování, správy zdrojů a zapojení zákazníků.
Důvěřujte ClickUp jako svému řešení pro terénní služby
Všechny softwarové nástroje pro správu terénních služeb, které jsme představili, jsou navrženy tak, aby zjednodušily plánování, správu klientů, dispečink, sledování zakázek a fakturaci. Sdružují vše do jednoho systému, což usnadňuje správu operací a udržuje produktivitu vašeho týmu.
Pokud však hledáte něco, co je vysoce přizpůsobitelné a nabité automatizací, stojí za to vyzkoušet ClickUp. Od plánování po CRM a vše mezi tím – je navržen tak, aby zefektivnil terénní operace.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!