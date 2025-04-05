Stable Diffusion vs. DALL.E: Který generátor umění založený na umělé inteligenci je lepší?

Váš klient potřebuje působivý vizuál a potřebuje ho hned. Možná jde o elegantní obálku knihy, poutavý příspěvek na sociálních médiích nebo zbrusu nové logo. Vytvoření správného obrázku však není vždy jednoduché.
Některé projekty vyžadují pixelovou přesnost, zatímco jiné prosperují díky kreativnímu nadání. A někdy potřebujete obojí – a to v krátkém termínu.
A právě zde vstupuje do hry debata Stable Diffusion vs. DALLE. Oba jsou špičkovými generátory obrazů využívajícími umělou inteligenci, které vám pomohou vytvořit odvážné, nápadité vizuály během několika sekund. Ale který z nich byste si měli vybrat?
V tomto blogu porovnáme jejich silné a slabé stránky a nejlepší příklady použití, abyste si mohli vybrat ten správný nástroj pro své další mistrovské dílo. 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí
- Stable Diffusion a DALL·E jsou skvělé generátory umění pro digitální umělce, designéry a tvůrce obsahu.
- Stable Diffusion je ideální pro ty, kteří touží po hlubokém přizpůsobení a kontrole, protože vám umožňuje doladit každý detail vaší kreativní vize. DALL·E je perfektní pro všechny, kteří hledají intuitivní plug-and-play zážitek, který promění složité textové podněty ve vizuální obsah.
- ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je ideální pro organizování, spolupráci a zefektivnění kreativních projektů díky sadě pokročilých nástrojů.
- ClickUp Brain je váš asistent poháněný umělou inteligencí, který automatizuje úkoly a poskytuje přehledy.
- ClickUp Whiteboards poskytuje digitální plátno pro brainstorming, vizualizaci nápadů a přeměnu konceptů na realizovatelné plány.
- ClickUp for Design Teams je specializovaný pracovní prostor, který zefektivňuje váš tvůrčí proces, od nápadu po realizaci, pro organizované designové projekty.
Co je Stable Diffusion?
Stable Diffusion je generátor obrázků založený na umělé inteligenci, který transformuje textové podněty do úžasných vizuálů, animací a dokonce i videí.
Tento generátor, který v roce 2022 uvedla na trh společnost Stability AI, využívá techniku difúze, která postupně vylepšuje obraz od šumu až po jasný a detailní obrázek. Stable Diffusion v jádru využívá latentní difúzní model (LDM) vyvinutý výzkumnou skupinou CompVis. Zní to složitě?
Rozdělme AI nástroj pro designéry do dvou kroků. ⚒️
- Forward diffusion: AI postupně přidává do obrazu šum, až se stane zcela nerozpoznatelným.
- Reverzní odšumování: AI odstraní šum krok za krokem a rekonstruuje vysoce kvalitní obraz na základě vzorů, které se naučila z trénovacích dat.
V únoru 2024 společnost Stability AI oznámila uvedení Stable Diffusion 3, který výrazně zlepšil výkon, zejména v oblasti zpracování víceúrovňových podnětů, kvality obrazu a pravopisu. Obsahuje novou architekturu Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT). *
🧠 Zajímavost: Stable Diffusion je odvozeno od „difúzního procesu“, techniky, při které jsou obrázky postupně vylepšovány z šumu. Část „stable“ pochází od společnosti Stability AI, která jej vyvinula!
Funkce Stable Diffusion
Stable Diffusion nabízí spolehlivé funkce, které vám poskytnou větší kontrolu nad vašimi výtvory. Ať už chcete vylepšit kvalitu obrazu, upravit styly nebo zdokonalit detaily, tento model má několik vynikajících funkcí, které ho odlišují od ostatních.
Podívejme se na některé z jeho nejlepších funkcí. 💁
Funkce č. 1: Otevřený zdrojový kód
Stable Diffusion je open-source, takže jej můžete používat, upravovat a dokonce na něm stavět, aniž byste museli platit za drahé cloudové služby. Máte počítač s GPU a alespoň 4 GB VRAM? Skvělé! Můžete jej spustit přímo z domova.
Na rozdíl od DALL-E je kód Stable Diffusion veřejně dostupný, takže komunita umělců využívajících AI jej neustále vylepšuje – sdílí aktualizace, nové nástroje a zajímavé triky, aby byl ještě lepší. Ať už jste umělec experimentující se styly, vývojář posouvající hranice nebo jen někdo, kdo rád zkouší AI, Stable Diffusion vám dává svobodu tvořit podle svých představ.
⚙️ Bonus: Podívejte se na nejlepší nástroje AI pro sociální média pro marketéry, abyste vylepšili svou strategii a zefektivnili proces tvorby obsahu!
Funkce č. 2: Převody obrazu na obraz
Se Stable Diffusion nemusíte začínat od nuly, abyste mohli upravit nebo transformovat obrázek. Stačí mu zadat obrázek, přidat textový podnět a sledovat, jak generátor obrázků AI oba prvky spojí – ať už provádíte malé úpravy nebo kompletní proměnu.
Jedna z nejzajímavějších funkcí?
Hloubka obrazu (depth2img). Tento generátor skutečně rozumí hloubce a struktuře vašeho obrazu, takže můžete změnit styl (například přeměnit fotografii na malbu) nebo změnit textury a materiály, aniž byste narušili perspektivu. To je velmi užitečné, pokud se zajímáte o architekturu, design her nebo virtuální světy, kde je klíčové zachovat přesnost.
🔍 Věděli jste? Globální trh s generátory obrazů AI měl v roce 2022 hodnotu 257,16 milionů dolarů a očekává se, že do roku 2030 vzroste na 917,45 milionů dolarů, což představuje meziroční růst o 17,4 %.
Funkce č. 3: Zvětšení rozlišení a odstranění šumu
Stable Diffusion je vybaven integrovanými nástroji pro upscaling a odšumování, takže vaše AI generované obrázky vypadají ostřeji a detailněji. Zde je vysvětleno, jak to funguje. 👇
- Zvětšení rozlišení: Potřebujete obrázek s vyšším rozlišením? Model Upscaler Diffusion od Stable Diffusion dokáže zvýšit rozlišení až čtyřikrát, takže získáte ostré obrázky s rozlišením až 2048×2048 nebo více. Ideální pro profesionální vzhled umění vytvořeného umělou inteligencí a připravené k tisku.
- Odstranění šumu: Každý obrázek začíná jako náhodný šum, ale Stable Diffusion jej postupně krok za krokem čistí, aby dosáhl jasného výsledku vysoké kvality. AI pečlivě sleduje vaše pokyny, takže výsledný obrázek vypadá přesně tak, jak jste si představovali.
📖 Povinná četba: Alternativy k Dall-E pro vytváření obrázků pomocí umělé inteligence
Ceny Stable Diffusion
- Individuální ceny, na základě kreditu
Co je DALL-E?
DALL-E, vytvořený společností OpenAI, je nástroj založený na umělé inteligenci, který převádí textové popisy na obrázky. Kombinuje přirozený jazyk a vizuální zpracování, aby generoval širokou škálu vizuálů – od realistických scén až po zcela surrealistické koncepty.
Platforma je postavena na transformátorové neuronové síti (typ architektury modelu hlubokého učení), využívá pokroky z GPT-4o a je trénována na obrovském množství párů text-obrázek. Učí se vzorce mezi slovy a vizuálními prvky, což jí umožňuje generovat zcela nové vizuální prvky, včetně věcí, které v realitě neexistují.
DALL-E se v průběhu času výrazně vyvinul a jeho nejnovější verze, DALL-E 3, představuje významné vylepšení oproti DALL-E 2, s lepším porozuměním složitých pokynů, přesnější generací obrázků a přímou integrací s ChatGPT pro snadné vylepšení.
🧠 Zajímavost: Název „DALL-E“ je chytrou kombinací jména surrealistického umělce Salvadora Dalího a animovaného robota Wall-E od studia Pixar. Odráží tak jeho schopnost vytvářet realistické i imaginativní vizuály.
Funkce DALL-E
DALL-E se specializuje na přeměnu uměleckých podnětů AI na ohromující vizuální efekty. Ale to je jen začátek! Od vytváření vysoce detailních obrázků v realistickém stylu až po úpravy a rozšiřování těch stávajících nabízí DALL-E výkonné nástroje, díky nimž je tvorba umění pomocí AI snadná a vzrušující.
Podívejme se na některé z jeho funkcí. 🤖
Funkce č. 1: Koncepční fúze
Představte si svého vlastního kreativního AI pomocníka, který vymýšlí odvážné, nápadité koncepty a okamžitě je přivádí k životu.
To je DALL-E pro vás! Můžete být se svými obrázky a podněty tak kreativní, jak jen chcete, a DALL-E jistě přivede k životu i vaše nejdivočejší nápady.
Chcete vidět kočku v smokingu, jak čte noviny? Žádný problém!
DALL-E však neskládá prvky náhodně. Umisťuje je logickým a vizuálně přitažlivým způsobem, aby ruce, nohy a předměty vypadaly přirozeně a soudržně. Tato schopnost spojovat koncepty a přeskupovat objekty bez explicitních pokynů mu dává výraznou výhodu při vytváření kompozic.
📖 Povinná četba: Nejlepší alternativy Stable Diffusion pro generování umění
Funkce č. 2: Úpravy a retušování
DALL-E 3 usnadňuje úpravy obrázků díky funkcím inpaintingu a outpaintingu.
- Inpainting: Chcete vyměnit objekt, změnit detail nebo vyčistit část obrázku? Stačí popsat, co chcete, a DALL-E se postará o zbytek.
- Outpainting: Potřebujete větší scénu? Rozšiřte svůj obrázek za jeho hranice a plynule přidávejte nové prvky, které ladí se stávajícím stylem.
Místo ručního upravování obrázků jako v programu Photoshop stačí DALL-E sdělit, co chcete, a on vyplní mezery – ideální pro rychlé úpravy nebo kreativní vylepšení. I při stejném zadání může DALL-E generovat více variant, což uživatelům dává více možností, jak snadno doladit svou vizi.
🧠 Zajímavost: Umělec Refik Anadol vytváří fascinující instalace, které využívají data v reálném čase, aby budovy vypadaly, jako by byly živé!
Díky využití rozsáhlých datových sad, jako jsou 3D skeny amazonského deštného pralesa a miliony obrázků flóry a fauny, transformuje umění Anadola poháněné umělou inteligencí statické struktury do dynamických, „živých“ digitálních soch a nabízí divákům pohlcující zážitek, kde se umění a technologie spojují.
Funkce č. 3: Nativní integrace ChatGPT
DALL-E funguje přímo v ChatGPT, takže nemusíte vymýšlet perfektní zadání od nuly. Stačí popsat svůj nápad přirozeně a ChatGPT vám pomůže jej vylepšit do podoby, kterou AI nástroj pochopí.
Řekněme, že chcete upravit obrázek. Stačí požádat ChatGPT, aby „změkčil osvětlení“ nebo „přidal futuristické město do pozadí“ – a bum, okamžité úpravy.
Díky této vzájemné interakci v reálném čase je generování umění pomocí umělé inteligence intuitivnější a zábavnější, než se potýkat s řadou technických nastavení.
⚙️ Bonus: Podívejte se na AI šablony, které vám ušetří čas a zvýší produktivitu, abyste zvýšili svou efektivitu a uvolnili svůj tvůrčí potenciál!
Ceny DALL-E
- Ceny na míru
Porovnání funkcí Stable Diffusion a DALL-E
Jak Stable Diffusion, tak DALL-E vynikají ve vytváření úžasného umění pomocí umělé inteligence, každý svým jedinečným způsobem. Zde je stručný přehled jejich klíčových rozdílů, který vám pomůže vybrat ten nejvhodnější pro váš pracovní postup. 👀
|Kritéria
|Stable Diffusion
|DALL-E
|Celkový výkon
|Vyvažuje rychlost generování a kvalitu obrazu. Vyniká stabilitou, přesností, přizpůsobivostí a kontrolovaným generováním.
|Vyniká v porozumění jazyku a rozmanitosti obrazů. Nejlepší pro generování vysoce kvalitních, detailních obrazů, které se přesně shodují s zadáním.
|Kvalita obrazu a realismus
|Generuje realistické fotografie a obrázky s detailním pozadím.
|Silný v detailech obrazu a kvalitě pozadí, i když někdy více karikaturní.
|Renderování textu
|Funguje dobře s krátkými frázemi; text zobrazuje správně a rychle.
|Obecně silný v přesném zobrazení textu, i když může vyžadovat několik iterací.
|Přizpůsobení a ovládání
|Nabízí uživateli více možností a větší kontrolu
|Více uživatelsky přívětivý díky technologii přirozeného jazyka
|Všestrannost
|Přizpůsobivý pro různá odvětví, pomáhá při tvorbě obsahu a lékařském zobrazování
|Aplikace pokrývají kreativní oblasti, jako je vizuální vyprávění příběhů, i praktické oblasti, jako je elektronický obchod.
|Trénovací data
|Vyškolen na rozmanitém datovém souboru, ale může být omezen kvalitou vstupních dat; spoléhá se na vylepšení prováděná komunitou.
|Vyškolen na rozsáhlém datovém souboru se zaměřením na porozumění složitým pokynům, což vede k přesnějším interpretacím.
Funkce č. 1: Bezpečnost
Pokud jde o bezpečnost, jak Stable Diffusion, tak DALL-E mají zabudovaná opatření, která zabraňují zneužití obrázků generovaných umělou inteligencí. Bezpečnost však řeší odlišným způsobem.
Stable Diffusion
Platforma používá modul Safety Checker Module k filtrování explicitního obsahu a n neviditelné vodoznaky k identifikaci obrázků generovaných umělou inteligencí. To jí dává jedinečnou výhodu při sledování digitálních výtvorů.
DALL-E
OpenAI má přísná bezpečnostní opatření, která blokují generování násilného, erotického nebo nenávistného obsahu. Chrání také umělce tím, že odmítá vytvářet obrázky napodobující styl žijících umělců, a dokonce umožňuje tvůrcům odhlásit se z budoucích trénovacích datových sad.
🏆 Vítěz: Je to DALL-E! Ačkoli oba modely kladou důraz na bezpečnost, DALL-E 3 má další vrstvy ochrany, zejména pro umělce, kteří nechtějí, aby jejich díla byla použita při trénování AI.
🔍 Věděli jste? V lednu 2021 společnost OpenAI uvedla na trh Dall-E, první významný nástroj pro generování textu do obrazu založený na GAN.
Generování umění založené na GAN využívá generativní soupeřící sítě (GAN), což je model umělé inteligence, ve kterém dvě neuronové sítě – generátor a diskriminátor – soutěží o vytvoření realistických obrazů.
Funkce č. 2: Přístupnost
Jak snadné je používání těchto modelů? To záleží na tom, zda chcete plug-and-play zážitek nebo úplnou kreativní kontrolu.
Stable Diffusion
Platforma je flexibilnější, ale nemusí být příliš vhodná pro začátečníky. Ačkoli funguje na různých zařízeních, nemá oficiální uživatelské rozhraní – k jejímu efektivnímu používání budete potřebovat nástroje nebo platformy třetích stran.
Díky široké kompatibilitě se zařízeními a škálovatelnosti jej však může používat kdokoli, bez ohledu na výkon svého počítače.
DALL-E
Jedná se o snadno použitelný nástroj s propracovaným uživatelským rozhraním, který je hladce integrován do ChatGPT.
DALL-E je navržen tak, aby byl snadno použitelný i pro začátečníky, a nabízí plynulý zážitek s jasnými pokyny a interaktivními nástroji.
🏆 Vítěz: Je to Stable Diffusion! Možná nemá dokonalé uživatelské rozhraní, ale díky své otevřené dostupnosti a schopnosti běžet na téměř jakémkoli hardwaru je univerzálnější volbou, zejména pro pokročilé uživatele, kteří chtějí mít plnou kontrolu.
📖 Povinná četba: Příklady Midjourney Prompt pro zdokonalení vašeho umění
Funkce č. 3: Praktické aplikace
Stable Diffusion i DALL-E vynikají v různých oblastech, v závislosti na tom, co hledáte. Pojďme si to rozebrat:
Stable Diffusion
Stable Diffusion je silným nástrojem, pokud jde o všestrannost. Používá se v různých odvětvích, jako je obsahový marketing, vědecké simulace a dokonce i lékařské zobrazování. Díky své přesnosti a kontrole je tato platforma ideální volbou, když záleží na přesnosti.
DALL-E
Na druhou stranu, DALL-E je neuvěřitelný nástroj, pokud se zajímáte o vizuální vyprávění příběhů, design nebo dokonce e-commerce. Jeho schopnost porozumět složitým pokynům z něj dělá skvělý nástroj pro generování jedinečných, stylizovaných vizuálů.
🏆 Vítěz: Remíza! Vše záleží na tom, co potřebujete. Stable Diffusion nabízí přesnost a flexibilitu, zatímco DALL-E vyniká snadným použitím v designu a vyprávění příběhů.
🔍 Věděli jste? Jedním z prvních systémů umělé inteligence pro tvorbu umění byl AARON, vyvinutý Haroldem Cohenem v roce 1973. Používal symbolický přístup umělé inteligence k vytváření černobílých uměleckých kreseb.
Stable Diffusion vs. DALL-E na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si skuteční uživatelé myslí o DALL-E a Stable Diffusion, a byla to opravdu živá debata! 🪢
Na jedné straně máte důvěryhodné příznivce Stable Diffusion.
Mám pocit, že Dall-E 3 stylizuje až příliš, téměř jako Midjourney, zatímco Stable Diffusion 3 je natolik realistický, že by mohl někoho oklamat. – Uživatel Reddit
Mám pocit, že Dall-E 3 stylizuje až příliš, téměř jako Midjourney, zatímco Stable Diffusion 3 je natolik realistický, že by mohl někoho oklamat. – Uživatel Redditu
Stable Diffusion doslova rozdrtil Midjourney a DALL-E... Jakmile jsou vaše nápady velmi konkrétní... výsledky DALL-E 3 také nebyly dobré, ale alespoň je zdarma!
Stable Diffusion doslova rozdrtil Midjourney a DALL-E... Jakmile jsou vaše nápady velmi konkrétní... výsledky DALL-E 3 také nebyly dobré, ale alespoň je zdarma!
Na druhou stranu, příznivci DALL-E chválí jeho neuvěřitelnou schopnost rychlého zpracování zadání.
DALL-E 3 je prostě na jiné úrovni, pokud jde o rychlé porozumění. Technicky vzato můžete na SD dělat cokoli, ale jde spíše o kreslení věcí nebo používání referenčních obrázků vytvořených v controlnetu a samozřejmě o jemné doladění modelů. Ztrácí tak hodně z toho přirozeného vzniku obrazu, který přináší DALL-E.
DALL-E 3 je prostě na jiné úrovni, pokud jde o rychlé porozumění. Technicky vzato můžete na SD dělat cokoli, ale jde spíše o kreslení věcí nebo používání referenčních obrázků vytvořených v controlnetu a samozřejmě o jemné doladění modelů. Ztrácí tak hodně z toho přirozeného vzniku obrazu, který přináší DALL-E.
S Stable Diffusion můžete technicky vytvořit doslova cokoli, co chcete. Jediným omezením je vaše představivost a trpělivost. Problémem je, že je to mnohem více práce než jen zadat příkaz a kliknout na Generovat. Budete se muset naučit, jak správně zadávat příkazy, jak fungují kontrolní body, Loras, vkládání atd., a i po tom všem budete pravděpodobně muset vyplnit spoustu oblastí, aby výsledek vypadal tak, jak chcete. To je jen začátek, je toho mnohem víc. Pokud se rozhodnete do toho jít, připravte se na hodně googlování.
S programem Stable Diffusion můžete technicky vytvořit doslova cokoli chcete. Jediným omezením je vaše představivost a trpělivost. Problémem je, že je to mnohem více práce než jen zadat příkaz a kliknout na Generovat. Budete se muset naučit, jak správně zadávat příkazy, jak fungují kontrolní body, Loras, vkládání atd., a i po tom všem budete pravděpodobně muset vyplnit spoustu oblastí, aby výsledek vypadal tak, jak chcete. To je jen základ pro začátečníky, ale je toho mnohem víc. Pokud se rozhodnete do toho pustit, připravte se na hodně googlování.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou ke Stable Diffusion a DALL-E
Jak Stable Diffusion, tak DALL-E jsou dobrou volbou, pokud se snažíte vybrat generátor obrázků AI. Ale to je jen malý kousek kreativní skládačky. A co všechno ostatní, co patří do vašeho kreativního workflow?
Brainstorming nápadů, správa projektů, spolupráce s týmy a udržování všeho v pořádku? Právě v tom vám pomůže ClickUp. 🤩
ClickUp nabízí doslova vše, co vaše designérské týmy potřebují, aby zůstaly agilní, organizované a efektivní, a to na jedné jediné platformě. Ať už žonglujete s více projekty, spolupracujete s klienty nebo spravujete termíny, ClickUp je navržen tak, aby vše udržoval v synchronizaci.
ClickUp je to nejlepší, co mě kdy potkalo. Jsem umělecký ředitel ve společnosti Kredo Inc, mateřské společnosti tří dceřiných společností. Řídím tým designérů, takže mi ClickUp pomáhá s řízením projektů, časovým plánováním, delegováním práce a mnohem více!
ClickUp je to nejlepší, co mě kdy potkalo. Jsem umělecký ředitel ve společnosti Kredo Inc, mateřské společnosti tří dceřiných společností. Řídím tým designérů, takže mi ClickUp pomáhá s řízením projektů, časovým plánováním, delegováním práce a mnohem více!
Nejlepší na tom je, že ClickUp má vestavěné funkce umělé inteligence, což znamená, že vám pomůže se všemi náročnými úkoly, zatímco vy se můžete soustředit na to, co je důležité: realizaci svých nápadů.
Chcete již přejít na ClickUp? Zde je několik funkcí, se kterými můžete začít! ⚓
ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain
Designové týmy prosperují díky kreativitě, nikoli nepořádku. Kreativní proces však může být chaotický kvůli roztříštěným zdrojům, nekonečným revizím a schvalování projektů.
Ale ClickUp Brain vám kryje záda.
Zde je několik příkladů, jak vám pomůže zjednodušit pracovní postup při navrhování:
- Brainstorming založený na AI: Zasekli jste se na konceptu? Brain pomáhá podnítit nápady generováním témat, moodboardů a vizuálních interpretací přizpůsobených vašemu projektu!
- Okamžitý přístup k designovým materiálům: Už nemusíte prohledávat složky. Stačí se zeptat Brain a jeho AI Knowledge Manager vteřinách vyhledá minulé návrhy, pokyny pro značku nebo zpětnou vazbu od klientů.
- Snadná správa designových projektů: Zefektivněte schvalování, automatizujte časové plány a sledujte všechny revize – to vše bez ztráty dynamiky díky AI Project Manager od Brain.
- Chytřejší kreativní briefy: Potřebujete navrhnout koncept nebo shrnout zpětnou vazbu od klienta? Brain vám pomůže vytvořit jasné a stručné briefy pomocí svého AI Writer , aby váš tým zůstal v souladu.
Například jste grafický designér, který používá AI. Nemusíte se potýkat s tvůrčími bloky nebo neustálým přecházením mezi aplikacemi, ClickUp Brain zefektivní celý váš pracovní postup při navrhování.
Zasekli jste se při obnově značky? Brain navrhne designové koncepty a moodboardy během několika sekund. Extrahuje klíčové detaily z briefů a e-mailů, zdůrazňuje barevná schémata, typografii a preference rozvržení.
📝 Příklad Brain Prompt: „Jsem [role] a pracuji na [projektu]. Navrhněte designové koncepty a moodboardy, extrahujte klíčové detaily z briefů klientů, zdůrazněte barevná schémata a typografii, shrňte poznámky z jednání do úkolů a vygenerujte zprávu o pokroku pro zainteresované strany.“
🧠 Zajímavost: V roce 2018 použilo pařížské umělecké seskupení Obvious modely GAN k vytvoření obrazu s názvem Portrét Edmonda Belamyho. Modely byly trénovány na 15 000 portrétech z 14. až 19. století. Seskupení prodalo obraz v aukční síni Christie's za 432 500 dolarů.
ClickUp One Up #2: ClickUp Whiteboards
S ClickUp Whiteboards je realizace kreativních nápadů snazší než kdy dříve – je to váš všestranný nástroj pro brainstorming, vizuální spolupráci a nyní i generování obrázků pomocí umělé inteligence!
Ať už navrhujete marketingovou kampaň, plánujete design uživatelského rozhraní nebo mapujete kreativní projekt, Whiteboards vám umožní plynule vizualizovat, iterovat a realizovat – vše na jednom místě. Přetahujte, ukládejte a propojujte poznámkové lístky, tvary a obrázky a proměňte chaotické nápady ve strukturované designové plány.
Platforma vám také umožňuje sledovat aktualizace vašeho týmu v reálném čase, volně přidávat poznámky a vkládat dokumenty ClickUp, odkazy a média, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor. Ideální pro vzdálené a hybridní týmy!
A to nejlepší? Integruje ClickUp Brain! Vaše tabule není jen prostorem pro nápady, je to nástroj pro realizaci. Potřebujete novou inspiraci pro rebranding klienta? Stačí nakreslit svůj koncept nebo grafický designový trend a nechat Brain navrhnout moodboardy, barevné palety a typografické možnosti.
Například brainstormujete marketingovou kampaň na tabuli ClickUp a potřebujete vizuály generované umělou inteligencí, abyste své nápady přivedli k životu. Místo ručního vyhledávání obrázků tento proces centralizujte!
- Okamžitá vizualizace konceptu: Popište svůj nápad a Brain vám okamžitě navrhne odpovídající obrázky generované umělou inteligencí!
- Vylepšujte a opakujte: Nejste spokojeni s konečnými výsledky? Požádejte Brain, aby upravil styl, barvy nebo detaily tak, aby lépe odpovídaly vaší představě.
- Hladká integrace: Přetáhněte obrázky generované umělou inteligencí kamkoli na vaši tabuli a pomozte tak svému týmu vizuálně sladit estetiku kampaně!
📌 Příklad zadání: „Futuristická panoráma metropole s parametrickými architektonickými strukturami, osvětlená globálním zastíněním nebe, vykreslená v Octane Render pro filmový realismus“
Toto je to, co budete generovat:
💡 Tip pro profesionály: V nástrojích ClickUp Whiteboards, Chat, Dashboards, Notepad a dalších můžete používat textové zkratky, které vám pomohou pracovat rychleji! Zde je krátký přehled. 📄
- Upravte svůj poslední komentář: Šipka nahoru
- Emoji: :názevEmoji
- Hyperlink: Cmd + K (Mac), Ctrl + K (Windows)
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů.
Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě zde potřebujete tabuli s umělou inteligencí, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI, aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
ClickUp One Up #3: Správa projektů v oblasti designu
Máte někdy pocit, že žonglujete s milionem úkolů a nástrojů, jen abyste udrželi své projekty v chodu? ClickUp pro správu designových projektů je tu, aby vám zjednodušil život. Shromažďuje vše, co potřebujete, pod jednou střechou, abyste se mohli soustředit na kreativní stránku místo toho, abyste se zabývali administrativou.
S pomocí softwaru ClickUp pro spolupráci na designu můžete:
- Virtuálně brainstormujte a spolupracujte na designových projektech pomocí integrovaných nástrojů pro spolupráci, jako je ClickUp Chat, whiteboardy a další.
- Zaznamenávejte požadavky na design, vytvářejte úkoly a přiřazujte je členům týmu s prioritami, termíny a popisy úkolů pomocí ClickUp Tasks.
- Získejte přehled o kapacitách svého týmu a postupu projektu pomocí dashboardů ClickUp.
- Sdílejte svou práci, pozvěte externí spolupracovníky, aby se zapojili, a urychlete schvalování, aby všichni byli na stejné vlně, než bude finální návrh uzamčen.
💡 Tip pro profesionály: Použijte automatizaci ClickUp k efektivní organizaci a správě obsahu generovaného umělou inteligencí. Můžete například nastavit automatizaci, která bude automaticky označovat obrázky generované umělou inteligencí při jejich nahrávání, přiřazovat úkoly k revizi designérům a přesouvat schválené vizuály do složky „Finální podklady“ – vše tak bude organizované bez manuální práce.
⚙️ Bonus: Ještě jste nikdy nepoužívali ClickUp Whiteboards? Nebojte se, ClickUp New Whiteboard Template vám pomůže. Pomocí této šablony můžete okamžitě generovat vysoce kvalitní umění AI, aniž byste museli zjišťovat, jak platformu používat.
Upřednostněte svůj pracovní postup v oblasti umění AI pomocí ClickUp
Ať už jste fanouškem Stable Diffusion nebo DALL-E, udržet si přehled při realizaci své kreativní vize je stejně důležité jako generování AI obrázků. Od brainstormingu po správu revizí – práce na více projektech najednou může být rychle chaotická.
Právě zde přichází na řadu ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno.
ClickUp zajišťuje plynulý tvůrčí proces, protože vše je na jednom místě – seznamy úkolů, termíny, zpětná vazba a dokonce i umění generované umělou inteligencí v rámci Whiteboards, které zefektivňuje váš pracovní postup.
Chcete posunout své schopnosti v oblasti generování obrázků pomocí AI na vyšší úroveň?
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅