11 nejlepších alternativ k Vimcal pro chytřejší plánování v roce 2025

Čas je to, co nejvíce chceme, ale nejhůře využíváme.
Schůzky jsou jako cukr – příliš mnoho a vaše produktivita klesá. Nedávný průzkum Slacku odhalil, že strávit více než dvě hodiny denně na schůzkách má právě tento účinek. To není zrovna ideální, že?
Vyzkoušejte Vimcal, „nejrychlejší kalendář na světě“, který vám ušetří čas… nebo snad ne?
Vimcal je sice fantastický kalendář založený na umělé inteligenci, ale nemusí vyhovovat všem. Možná potřebujete kalendář, který se lépe synchronizuje s vaším týmem, nabízí robustnější integraci nebo prostě vypadá lépe.
Ať už máte jakékoli preference, sestavili jsme pro vás seznam nejlepších alternativ k Vimcal, které vám pomohou získat zpět kontrolu nad svým dnem, vyhnout se únavě z jednání a využít každou hodinu. Pojďme na to!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš seznam 11 nejlepších alternativ k Vimcal, které vám pomohou snadno plánovat váš čas:
- ClickUp: Nejlepší pro plánování úkolů a spolupráci při řízení projektů
- Motion: Nejlepší pro blokování času na soustředěnou práci bez přerušení
- Sunsama: Nejlepší pro integraci úkolů z jiných plánovačů
- Amie: Nejlepší pro synchronizaci a správu životního stylu i pracovního vytížení
- Akiflow: Nejlepší pro sjednocené blokování času bez přepínání mezi záložkami a okny
- Todoist: Nejlepší pro vytváření minimalistických seznamů úkolů
- Calendly: Nejlepší pro plánování schůzek s externími uživateli
- Chili Piper: Nejlepší pro převádění požadavků do pipeline
- Google Calendar: Nejlepší pro získání přehledu o čase stráveném během dne
- Fantastical: Nejlepší pro navrhování více časů a dat událostí pozvaným osobám
- Outlook: Nejlepší pro integraci s prostředím Microsoft Office
Omezení Vimcal
Vimcal se prezentuje jako „nejrychlejší kalendář na světě“, ale i ty nejrychlejší nástroje mohou narazit na několik překážek. Zde je několik omezení, na která je třeba dávat pozor:
- Omezené řízení úkolů: Plánování je plynulé, ale pro koordinaci úkolů a schůzek je potřeba další aplikace ❌
- Výzvy v oblasti spolupráce: Skvělé pro osobní použití, ale postrádá sdílené pracovní prostory, přiřazování úkolů a sledování pokroku pro týmy ❌
- Příliš jednoduché pro složité pracovní postupy: Elegantní minimalistický design, ale postrádá pokročilé funkce nad rámec základního blokování času pro projektové manažery ❌
- Málo integrací: Připojuje se k oblíbeným kalendářům, ale postrádá rozsáhlou integraci Zapier ❌
- Drahé pro jednotlivce: Bezplatná verze je k dispozici pouze pro iOS a cena se jeví jako vysoká pro základní potřeby ❌
Ačkoli rychlost a design Vimcalu jsou působivé, nemusí být tou správnou volbou pro ty, kteří hledají robustnější řešení pro správu práce.
👀 Věděli jste? Díky nárůstu práce na dálku a digitální spolupráci se od roku 2020 ztrojnásobil čas, který zaměstnanci tráví na schůzkách. Proto je pro udržení vysoké produktivity a efektivních schůzek nezbytné mít k dispozici správné nástroje!
Porovnání alternativ Vimcal: přehled
|Nástroj
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Správa projektů a kalendáře
|Velké týmy, startupy, podniky
|Motion
|Plánování s využitím umělé inteligence
|Nadšenci produktivity, týmy
|Sunsama
|Denní plánování a úkoly
|Profesionálové, pracovníci na dálku
|Amie
|Integrace kalendáře a úkolů
|Jednotlivci, malé týmy
|Akiflow
|Sjednocení úkolů a kalendáře
|Zaneprázdnění profesionálové, týmy
|Todoist
|Správa úkolů a seznam úkolů
|Jednotlivci, freelancerové, týmy
|Calendly
|Plánování schůzek
|Prodejní týmy, freelancerové
|Chili Piper
|Automatizace obchodních schůzek
|Prodejní týmy, podniky
|Google Kalendář
|Plánování událostí
|Jednotlivci, týmy, firmy
|Fantastical
|Pozvánka do kalendáře Apple
|Uživatelé Apple, profesionálové
|Outlook
|Integrace e-mailu a kalendáře
|Korporace, podniky
11 nejlepších alternativ k Vimcal
S tolika nástroji, které nabízejí organizaci kalendáře, funkce plánování, správu kalendáře a zvýšení produktivity, je těžké vědět, kde začít.
Zúžili jsme pro vás výběr – zde je náš seznam nejlepších alternativ Vimcal pro vaše osobní nebo firemní použití v tomto roce!
1. ClickUp (nejlepší pro plánování úkolů a spolupráci při řízení projektů)
Pokud jde o alternativy k Vimcal, ClickUp vyniká jako jeden z nejlepších konkurentů.
ClickUp, známý spíše jako aplikace pro všechno v práci, nabízí mnohem více než jen správu úkolů – slouží také jako kalendář pro správu projektů, který je ideální pro týmy, které chtějí zjednodušit plánování a spravovat schůzky, jednání a hovory na jednom místě.
Kalendář ClickUp
ClickUp nabízí kalendář založený na umělé inteligenci, který se přizpůsobí vašim prioritám. Pomocí umělé inteligence naplánuje perfektní rozvrh na základě vašich úkolů, událostí a cílů. Ať už používáte webovou verzi nebo mobilní aplikaci, můžete snadno zobrazit všechny své úkoly, schůzky a jednání v jednom přehledném rozhraní.
❌ S Vimcal:
- „Jaké jsou dnes moje priority?“
- „Nikdy není dost času na soustředění.“
- „Neustále přeplánovávám čas na soustředěnou práci.“
✅ S kalendářem ClickUp:
- „Vím, co je dnes třeba udělat.“
- „Mám dost času na svou práci!“
- „Moje práce je naplánována automaticky!“
ClickUp AI Notetaker
AI Notetaker od ClickUp je snem každého milovníka efektivních schůzek. Vytvoří kompletní přepis vaší schůzky a poté jej promění v perfektní shrnutí poznatků, akčních bodů a dokonce i odpovědnosti!
Integrace ClickUp
Vizualizujte časové osy, spravujte své pracovní zatížení a sdílejte svůj kalendář se svým týmem nebo veřejností – a to vše při stanovení priorit své práce. Navíc se bezchybně integruje s vaším Google Kalendářem, takže vám nic neunikne.
Pokud váš tým využívá jiné nástroje, integrace ClickUp vám vyhoví. Snadno se připojte k oblíbeným aplikacím, jako jsou HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack, Zoom a další. Díky integraci Zapier můžete ClickUp propojit s více než 1 000 nástroji a získat tak nekonečné možnosti.
Synchronizace úkolů Google Kalendáře s ClickUp znamená, že můžete aktualizovat úkol v ClickUp a okamžitě vidět změnu v Google Kalendáři. Aktualizujte událost v Google a změna se projeví v ClickUp, takže vše bude v dokonalé harmonii.
💡Tip pro profesionály: Nechte ClickUp Forms postarat se o vaše rezervace! Vytvářejte přizpůsobené formuláře, automaticky směrujte odpovědi a okamžitě přeměňujte rezervace na úkoly ClickUp. Není třeba ruční sledování – jednoduše plánujte schůzky bez námahy s plynulým sledováním.
Šablona kalendáře ClickUp
A co je ještě lepší? ClickUp nabízí širokou škálu předem připravených šablon, které vám pomohou rychle se zorientovat, včetně šablony ClickUp Calendar Planner Template, díky níž bude snazší zajistit, aby byly vaše úkoly dokončeny včas.
Díky různým zobrazením přizpůsobeným vašim potřebám je to perfektní nástroj pro efektivní správu vašeho kalendáře. Zobrazení Měsíční plánovač je ideální pro organizování úkolů, událostí a schůzek podle data.
ClickUp Meetings
ClickUp Meetings je další výkonný nástroj, který zjednodušuje organizaci. Spravujte svůj program, pořizujte poznámky a stanovujte úkoly, aby váš tým plnil své povinnosti – vše na jednom místě.
Díky bohatým možnostem úprav můžete snadno zvýrazňovat klíčové body a pořizovat poznámky. Funkce „Přiřazené komentáře“ vám umožňuje přiřazovat úkoly přímo členům týmu.
Pomocí seznamů úkolů můžete sledovat svůj program a odškrtávat splněné položky. Nastavte opakující se úkoly pro opakující se programy schůzek a pomocí příkazů /Slash rychle provádějte akce s minimálním počtem kliknutí. Vše, co potřebujete k hladkému průběhu schůzek, na jednom místě – je to skutečně komplexní řešení, které potřebujete.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte svůj plán podle projektů, přidělených úkolů, sledovaného času a úkolů označených barevnými kódy.
- Synchronizujte ClickUp Chat s kalendářem a zkontrolujte dostupnost při posílání zpráv.
- Spravujte úkoly a události přímo pomocí ClickUp Brain při používání funkcí kalendáře ClickUp nebo integrujte kalendářovou aplikaci.
- Prozkoumejte knihovnu šablon pro vše – včetně bezplatných šablon měsíčních kalendářů!
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé potřebují čas, aby se seznámili se všemi funkcemi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 6 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Chtěli jsme mít pro náš projekt jednoduchý nástroj pro přidělování úkolů a jejich sledování. Clickup s integrací mnoha špičkových nástrojů třetích stran je skvělý. Integrace kalendáře hladce propojuje Clickup a náš Google Workspace pro Google Calendar.
Chtěli jsme mít pro náš projekt jednoduchý nástroj pro přidělování úkolů a jejich sledování. Clickup s integrací mnoha špičkových nástrojů třetích stran je skvělý. Integrace kalendáře hladce propojuje Clickup a náš Google Workspace pro Google Calendar.
💡Tip pro profesionály: Skončila vaše schůzka? Použijte ClickUp Brain k shrnutí svých poznámek a jejich předání týmu. Už nikdy neztratíte kontext!
2. Motion (nejlepší pro blokování času na soustředěnou práci bez přerušení)
Co kdyby váš plán mohl myslet sám za sebe? To je přesně to, co dělá Motion – automaticky organizuje úkoly a schůzky na základě priorit. Mezi jeho vynikající funkce patří synchronizace všech vašich kalendářů, automatické plánování schůzek a dynamické přizpůsobování termínů.
Jeho „algoritmus štěstí“ zajistí, že se budete soustředit na nejdůležitější úkoly. Předpovídá také termíny a omezuje zbytečné schůzky a e-maily, čímž zvyšuje produktivitu, aniž by vás zahlcoval.
Nejlepší funkce Motion
- Vytvořte si svůj plán automaticky pomocí tohoto kalendáře s umělou inteligencí, aby vám nic neuniklo.
- Snadno stanovujte priority úkolů a soustřeďte se na to, na čem záleží.
- Přeplánujte zmeškanou práci bez nutnosti nového plánování.
- Zajistěte dodržování termínů a dokončujte práci dříve díky chytrému řízení času.
- Sledujte nadcházející události na jednom místě, omezte zbytečné schůzky a chraňte svůj čas na soustředěnou práci.
Omezení pohybu
- Prioritní úkoly se nemusí vždy zobrazovat v kalendáři.
- Funkce plánovacího nástroje mohou vyžadovat mnoho klikání, což trvá déle než u jiných AI kalendářových asistentů.
Ceny Motion
- Individuální: 34 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele (pro týmy s méně než 15 uživateli)
- Business Pro: Individuální ceny
Hodnocení a recenze pohybu
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Motion
Už se nemusím starat o to, jestli dělám správnou věc ve správný čas. Nastavte si to a zapomeňte na to a žijte svůj život. Poskytuje to skutečnou svobodu.
Už se nemusím starat o to, jestli dělám správnou věc ve správný čas. Nastavte si to a zapomeňte na to a žijte svůj život. Poskytuje to skutečnou svobodu.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností čtyřikrát častěji používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
3. Sunsama (nejlepší pro integraci úkolů z jiných plánovačů)
Kdo by nemiloval den, kdy je vše, co potřebuje, organizováno na jednom místě? Sunsama vám to umožní díky svému průvodci denním plánováním. Pomáhá vám soustředit se tím, že integruje úkoly z nástrojů jako Trello a Asana s e-maily z Gmailu nebo Outlooku.
Stanovte si realistické cíle, časově ohraničte své úkoly a dokončete svůj plán pomocí jednoduchého přetahování. Sunsama vám zajistí, že zůstanete na správné cestě a skončíte svůj den v rozumnou dobu – bez chaosu.
Nejlepší funkce Sunsama
- Integrujte úkoly z nástrojů jako Asana, Trello a dalších do jednoho jednotného zobrazení.
- Využijte umělou inteligenci k automatickému navrhování optimálních časových rámců na základě složitosti úkolů.
- Synchronizujte s Gmailem, Outlookem a Slackem a převádějte e-maily a zprávy na úkoly, které lze realizovat.
- Přetahujte úkoly z jiných platforem a udržujte vše synchronizované.
- Plánujte s rozmyslem pomocí postupného postupu, abyste mohli zakončit pracovní den bez stresu.
Omezení Sunsama
- Nepodporuje API Zapier pro vytváření vlastních pracovních postupů.
- Nemá plán s trvalou bezplatnou službou.
Ceny Sunsama
- Roční: 16 $/měsíc placeno ročně
- Měsíční: 20 $/měsíc, platba měsíčně
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sunsama?
Poskytuje mi realistický obraz o tom, jak trávím svůj čas, což mi pomáhá držet se svých cílů a záměrů.
Poskytuje mi realistický obraz o tom, jak trávím svůj čas, což mi pomáhá držet se svých cílů a záměrů.
🧠 Zajímavost: Po roce od nástupu do svého prvního plnoúvazkového zaměstnání si Ashutosh Priyadarshy a Travis Meyer uvědomili, že potřebují lepší způsob, jak spravovat své pracovní rozvrhy. Po čtyřech letech neúspěšných produktů se jim v roce 2018 konečně podařilo dosáhnout úspěchu s produktem Sunsama.
4. Amie (nejlepší pro synchronizaci a správu životního stylu i pracovního vytížení)
Od synchronizace vašich poslechů na Spotify až po sledování schůzek, pracovního vytížení, spánku, cvičení, meditace a dokonce i srdeční frekvence – Amie vše spojuje na jednom místě. Amie není jen další aplikace pro plánování – je to krásně navržený pracovní prostor, který spojuje váš kalendář, úkoly a e-maily do jednoho elegantního rozhraní.
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a příjemně plynulému ovládání je plánování hračkou. Každá interakce, od plánování pomocí drag-and-drop až po rychlé vytváření úkolů, je navržena s ohledem na rychlost a jednoduchost.
Nejlepší funkce Amie
- Přidávejte úkoly a události pouhým zadáním textu; Amie využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) a okamžitě je naplánuje.
- Pomocí generátoru odpovědí AI můžete vytvářet inteligentní e-mailové odpovědi na základě vašeho stylu psaní a kontextu.
- Přeskupte si svůj den během několika sekund přesunutím úkolů přímo do kalendáře.
- Sledujte úkoly, události v kalendáři a dokonce i časovače Pomodoro pomocí interaktivních widgetů přímo na domovské obrazovce.
- Zvyšte soustředění pomocí integrovaných Pomodoro relací, které vám pomohou pracovat ve strukturovaných intervalech.
- Rozdělené zobrazení na mobilních zařízeních, abyste mohli maximálně využít svou obrazovku
Omezení Amie
- V současné době je Amie k dispozici pouze pro iOS a stolní počítače, což vylučuje uživatele Androidu.
- Ačkoli se dobře synchronizuje s Apple Calendar a Spotify, postrádá hlubší integraci třetích stran, jako je Zapier pro vlastní pracovní postupy.
Ceny Amie
- Osobní: 10 $/měsíc při roční platbě
- Pro: 20 $/měsíc, platba měsíčně
- Business: 30 $/měsíc při roční platbě
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Amie
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
🧠 Zajímavost: Amie vznikla jako kreativní „zneužití“ Google Kalendáře. Její tvůrce sestavil prototyp tím, že využil Google Kalendář na maximum, než jej proměnil v krásně navržený plánovač, jakým je dnes.
5. Akiflow (nejlepší pro sjednocené blokování času bez přepínání mezi záložkami a okny)
Akiflow se zaměřuje na efektivitu a proměňuje roztříštěné úkoly v organizovaný plán. Je navržen pro rychlost a kontrolu, kombinuje správu úkolů s robustním kalendářem pro správu schůzek a pomáhá vám převzít kontrolu nad svým časem.
Okamžitě zaznamenávejte úkoly, plánujte si den pomocí časových bloků a rychle se zapojujte do schůzek. Díky vestavěným zkratkám a rituálům se strukturování vašeho dne stane samozřejmostí, takže se můžete soustředit na plnění úkolů, aniž byste museli příliš přemýšlet o procesu.
Nejlepší funkce Akiflow
- Seskupte úkoly z Notion, Slack, Trello a dalších aplikací do jednoho jednotného zobrazení.
- Proměňte své myšlenky v úkoly okamžitě pomocí univerzální schránky
- Přetáhněte úkoly do kalendáře a vytvořte si strukturovaný časový plán.
- Vytvořte si vlastní denní rituály a rutiny, abyste mohli efektivně začít a ukončit svůj pracovní den.
- Procházejte, plánujte a organizujte s minimem kliknutí pomocí klávesových zkratek.
- Prozkoumejte model AI pro automatické přiřazování úkolů na základě personalizovaného školení.
Omezení Akiflow
- Organizace úkolů může být flexibilnější díky lepším možnostem značkování.
- Upozornění a připomenutí nemusí být tak intuitivní nebo chytrá, jak by si někteří uživatelé přáli.
Ceny Akiflow
- Bezplatná zkušební verze
- Pro měsíční: 34 $/měsíc, platba měsíčně
- Pro ročně: 19 $/měsíc při roční platbě
Hodnocení a recenze Akiflow
- G2: 5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Akiflow
Díky sloučení všech mých nástrojů do jediného, efektivního rozhraní se každý člen našeho týmu může soustředit na to, co je opravdu důležité. Stal se mým nepostradatelným pomocníkem, který mi pomáhá udržovat pořádek a zvládat každodenní úkoly.
Díky sloučení všech mých nástrojů do jediného, efektivního rozhraní se každý člen našeho týmu může soustředit na to, co je opravdu důležité. Stal se mým nepostradatelným pomocníkem, který mi pomáhá udržovat pořádek a zvládat každodenní úkoly.
Přečtěte si také: Šablony pro správu volného času zdarma (kalendáře a plány)
6. Todoist (nejlepší pro vytváření minimalistických seznamů úkolů)
Pokud chcete mít své úkoly pod kontrolou bez zbytečného nepořádku, vyzkoušejte Todoist. Snadno vytváří, spravuje a upřednostňuje projekty, štítky, termíny a komentáře. Můžete také sledovat pokrok, rozdělit složité projekty na dílčí úkoly a bez potíží zvládat opakující se úkoly.
Spolupráce? Máme to pokryté! Sdílejte úkoly, udržujte všechny v synchronizaci díky aktualizacím v reálném čase a integrujte nástroje jako Dropbox, Slack a Google Calendar, abyste udrželi svůj pracovní tok propojený.
Nejlepší funkce Todoist
- Udržujte si přehled bez námahy díky intuitivnímu systému správy úkolů.
- Zvyšte produktivitu pomocí připomínek, oznámení a přehledů o výkonu.
- Naplánujte si svůj rozvrh během několika sekund díky synchronizaci v reálném čase mezi Todoist, Google/Microsoft Calendar a Trevor AI.
Omezení Todoist
- Má omezení použití na 300 úkolů na projekt, bez ohledu na plán.
- Jeho integrace IFTTT (If This Then That) nefunguje dobře s opakujícími se úkoly a synchronizace úkolů trvá poměrně dlouho.
Ceny Todoist
- Navždy zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Todoistu
Tento software je snadno použitelný a představuje skvělý způsob, jak vytvářet seznamy a sledovat produktivitu. Je škoda, že pokročilé funkce a nástroje pro správu projektů jsou ve bezplatné verzi omezené.
Tento software je snadno použitelný a představuje skvělý způsob, jak vytvářet seznamy a sledovat produktivitu. Je škoda, že pokročilé funkce a nástroje pro správu projektů jsou ve bezplatné verzi omezené.
👀 Věděli jste? Zeigarnikův efekt ukazuje, že nedokončené úkoly vás pronásledují v mysli. Proto jsou seznamy úkolů tak důležité – pomáhají vám vyčistit si hlavu a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
7. Calendly (nejlepší pro plánování schůzek s externími uživateli)
Calendly se odlišuje tím, že eliminuje nekonečné e-mailové koordinace. Ulehčuje plánování tím, že se synchronizuje s vaším kalendářem a zobrazuje pozvaným pouze vaše volné termíny.
Můžete snadno přizpůsobit své odkazy na plánování, nastavit preferovanou délku schůzek a upravit kategorie událostí podle svých potřeb. Pozvaní hosté si mohou rezervovat termín přímo z vašich volných časů, aniž byste museli cokoli ručně zadávat.
Nejlepší funkce Calendly
- Vytvářejte personalizované odkazy pro snadné rezervace, přizpůsobené vaší dostupnosti.
- Snadno synchronizujte kalendáře, abyste se vyhnuli neustálému posílání e-mailů a zachovali konzistenci napříč časovými pásmy.
- Nastavte automatická připomenutí a oznámení, abyste nezmeškali žádné schůzky a vyhnuli se konfliktům.
- Integruje se s Google Kalendářem, Outlookem a Microsoft 365, aby události byly synchronizovány na všech zařízeních v reálném čase.
Omezení Calendly
- Na jeho funkce umělé inteligence je čekací listina.
- Omezené funkce pro správu úkolů a produktivitu
Ceny Calendly
- Navždy zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 15 000 $/rok
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly
V posledních několika letech jsem Calendly pravidelně používal pro obchodní prezentace a také pro pohovory s uchazeči. Fungoval spolehlivě a vždy dobře.
V posledních několika letech jsem Calendly pravidelně používal pro obchodní prezentace a také pro pohovory s uchazeči. Fungoval spolehlivě a vždy dobře.
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Calendly
8. Chili Piper (nejlepší pro převádění požadavků do pipeline)
Chcete zjednodušit plánování schůzek a zároveň zvýšit prodejní konverze? Chili Piper může být tím pravým řešením. Jedná se o platformu pro konverzi poptávek, která pomáhá firmám optimalizovat kvalifikaci potenciálních zákazníků, směrování a plánování.
Integrace chatu, směrování formulářů a plánování zefektivňuje prodej a eliminuje překážky, což firmám umožňuje okamžitě kvalifikovat potenciální zákazníky, směrovat dotazy a rezervovat schůzky.
Nejlepší funkce Chili Piper
- Plánujte schůzky jedním kliknutím pomocí ChiliCal a synchronizujte kalendáře v reálném čase.
- Automatizujte předávání úkolů a plánování pro externí týmy.
- Rozdělte potenciální zákazníky na základě složitých pravidel, abyste zajistili rychlejší následné kroky.
- Konsolidujte reportování a získejte komplexní přehled o konverzi potenciálních zákazníků.
Omezení Chili Piper
- Omezené možnosti přizpůsobení šablon pro plánování schůzek
- Složitý proces nastavení, který může vyžadovat určitou dobu učení pro nové uživatele.
Ceny Chili Piper
- Concierge: 30 $/měsíc na uživatele
- Chat: 30 $/měsíc na uživatele
- Distribuce: 30 $/měsíc na uživatele
- Handoff: 30 $/měsíc na uživatele
- Dodatečné poplatky za platformu: až 1 000 USD/měsíc na uživatele
- Platforma pro konverzi poptávky: 72 $/měsíc na uživatele (+ poplatky za platformu)
Hodnocení a recenze Chili Piper
- G2: 4,6/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Chili Piper
Chili Piper je chytrý, snadno implementovatelný a má vliv na naše podnikání i v době, kdy máme zavřeno. S Chili Piperem jsem si jistý, že demo verze rezervované na našem webu jsou správně směrovány a budou mít lepší konverzi než naše předchozí metody.
Chili Piper je chytrý, snadno implementovatelný a má vliv na naše podnikání i v době, kdy máme zavřeno. S Chili Piperem jsem si jistý, že demo verze rezervované na našem webu jsou správně směrovány a budou mít lepší konverzi než naše předchozí metody.
💡Tip pro profesionály: Naplánujte si šablony v Excelu, Google Sheets a ClickUp, abyste měli náskok, udrželi úkoly organizované a termíny pod kontrolou s minimálním úsilím. Ideální pro to, abyste nikdy nezmeškali nic z osobních ani týmových plánů!
9. Google Calendar (nejlepší pro získání přehledu o čase stráveném během dne)
Google Kalendář – zjednodušeně řečeno – usnadňuje plánování. Díky synchronizaci v reálném čase na všech zařízeních zjednodušuje organizaci vašeho dne propojením s Gmailem a dalšími aplikacemi Google Workspace.
Ať už pro osobní použití nebo pro spolupráci v týmu, Google Kalendář je navržen tak, aby usnadňoval a zefektivňoval správu času.
Nejlepší funkce Kalendáře Google
- Aktivujte možnosti RSVP a zjednodušte správu účasti na událostech.
- Získejte analýzu časových údajů pro chytřejší rozhodování o plánování a lepší rozvržení času.
- Přizpůsobte si rozvrhy schůzek tak, aby vyhovovaly konkrétním časovým úsekům a preferencím pro optimální organizaci.
- Synchronizujte kalendáře napříč několika platformami pro aktualizace v reálném čase, aby byli všichni synchronizovaní a informovaní.
- Pomocí Gemini AI můžete inteligentně upravovat časy schůzek, navrhovat následné úkoly a automatizovat procesy plánování.
Omezení Google Kalendáře
- Dokumenty uložené v Google Drive lze synchronizovat, ale není možné je vkládat.
- Chybí vestavěná správa úkolů, což vyžaduje integraci třetích stran pro seznamy úkolů.
Ceny Google Kalendáře
- Google Kalendář je k dispozici zdarma s účtem Google.
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Kalendáři
Je to pravděpodobně jeden z nástrojů, který používám nejčastěji k organizaci svého života a plánování s ostatními, ať už v práci nebo v osobním životě.
Je to pravděpodobně jeden z nástrojů, který používám nejčastěji k organizaci svého života a plánování s ostatními, ať už v práci nebo v osobním životě.
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Google Kalendáře
10. Fantastical (nejlepší pro navrhování více časů a termínů událostí pozvaným osobám)
Fantastical, který je k dispozici pro zařízení Apple i Windows, usnadňuje plánování. Snadno se synchronizuje s iCloud, Google, Outlookem a dalšími službami, takže všechny vaše události a úkoly máte pohromadě na jednom elegantním místě.
Díky přizpůsobitelným zobrazením (den, týden, měsíc a další) a zadáváním v přirozeném jazyce je přidávání událostí stejně snadné jako napsání „Oběd s Alexem v pátek v 13:00“. Navíc vám vestavěné integrace umožňují jediným kliknutím přejít do schůzek Zoom, Google Meet nebo Teams.
Nejlepší funkce Fantastical
- Spravujte úkoly společně s událostmi v kalendáři, včetně oznámení a přenosu úkolů po termínu.
- Přidávejte se a připojujte se k konferenčním hovorům s podporou služeb jako Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
- Posílejte pozvánky na akce s více termíny a časy pozvaným osobám.
- Připojte k událostem a úkolům relevantní soubory nebo fotografie, abyste k nim měli rychlý přístup během schůzek nebo při plnění úkolů.
Omezení aplikace Fantastical
- Omezeno na iOS a stolní počítače, uživatelé Androidu jsou vyloučeni.
- Správa kalendářů v systémech iOS a iPadOS vyžaduje přidání účtů prostřednictvím aplikace Fantastical nebo ruční nastavení.
Fantastické ceny
- Individuální: 4,75 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Rodina (až 5 členů): 7,50 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
- Týmy: 4,75 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Fantastická hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fantastical
Líbí se mi, jak snadné je vytvářet opakující se události a jak dokáže dekódovat běžnou angličtinu do názvu, data, času a místa.
Líbí se mi, jak snadné je vytvářet opakující se události a jak dokáže dekódovat běžnou angličtinu do názvu, data, času a místa.
11. Outlook (nejlepší pro integraci s prostředím Microsoft Office)
Pokud hledáte chytrý způsob, jak spravovat plány a události celého svého týmu, Outlook je pro vás ideální volbou! Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné připomenutí, sdílení kalendáře, barevně odlišené motivy a překryvy pro porovnání více kalendářů, je to komplexní řešení, které vám pomůže držet se vašeho plánu.
Odlišuje se hladkou integrací s Microsoft Teams. Plánujte, připojujte se a pořádávejte schůzky přímo z kalendáře – bez dalších kliknutí nebo oken!
Nejlepší funkce aplikace Outlook
- Automaticky blokujte nebezpečné odkazy a zabraňte tak phishingu, virům a malwaru.
- Synchronizujte Google Kalendář s Outlookem, abyste měli všechny své schůzky na jednom místě.
- Rychlé vyhledávání zpráv, osob a dokumentů pomocí inteligentního vyhledávání v aplikaci Outlook
- Porovnejte více plánů vedle sebe a získejte přehlednější plánování.
- Pomocí Co-pilot AI můžete navrhovat odpovědi na e-maily, plánovat schůzky a generovat souhrny událostí, což vám usnadní a zrychlí práci.
Omezení aplikace Outlook
- Přetížení funkcemi může komplikovat základní úkoly plánování.
- Změny provedené v Outlooku se prostřednictvím funkce exportu automaticky nesynchronizují s Kalendářem Google.
Ceny Outlooku
- Kalendář Microsoft Outlook je zdarma s účtem Microsoft.
Hodnocení a recenze aplikace Outlook
- G2: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Outlooku?
Jedná se o velmi důležitý nástroj v práci. Umožňuje mi organizovat všechny e-maily, kalendáře a schůzky na jednom místě! To mi velmi pomáhá, zejména při plánování a připomínání budoucích schůzek.
Jedná se o velmi důležitý nástroj v práci. Umožňuje mi organizovat všechny e-maily, kalendáře a schůzky na jednom místě! To mi velmi pomáhá, zejména při plánování a připomínání budoucích schůzek.
💡Tip pro profesionály: Vyhraďte si v kalendáři čas na soustředěnou práci a považujte ho za nezrušitelnou schůzku – žádné rozptylování, žádné přesuny, jen nepřerušovaná, soustředěná práce!
Kalendář ClickUp: Ideální řešení pro vaše potřeby plánování
I přes nespočet plánovacích nástrojů je snadné ztrácet čas a upadnout do plánovacího omylu. Mnoho alternativ Vimcal zvládá základní funkce, ale má potíže s vyvážením efektivity a snadnosti použití.
ClickUp to mění. Kombinuje nástroje pro správu úkolů, plánování a spolupráci, které vám pomohou efektivněji spravovat váš čas.
Jste připraveni, aby váš čas pracoval pro vás? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!