Pumble vs. Slack: Který nástroj pro spolupráci je lepší?

Znáte ten problém – nekonečné oznámení, roztříštěné zprávy a ten jeden kolega, který stále nemůže najít nejnovější aktualizace.
Vzhledem k tomu, že práce na dálku a hybridní práce jsou nyní normou, výběr správného nástroje pro spolupráci není jen příjemným bonusem, ale je nezbytný pro udržení produktivity a zapojení týmů pracujících na dálku.
Slack je již dlouho nejoblíbenější platformou pro týmovou komunikaci, ale novější hráči jako Pumble začínají měnit situaci.
Jak se tedy rozhodnout, která platforma zajistí plynulou komunikaci, aniž by přispívala k chaosu? V tomto příspěvku porovnáme Pumble a Slack – jejich funkce, ceny a použitelnost –, abychom vám pomohli najít to nejlepší řešení pro váš tým.
🌟 Spoiler alert: Zůstaňte s námi a představíme vám alternativu, která je lepší než Pumble i Slack.
Pumble vs. Slack – podívejte se, čím se liší!
- Automatizace: Pumble nabízí základní automatizaci zasílání zpráv, zatímco Slack poskytuje nástroj Workflow Builder pro pokročilejší automatizaci úkolů, připomínek a schvalování.
- Uchovávání zpráv: Pumble uchovává neomezenou historii zpráv zdarma, zatímco Slack omezuje bezplatné uživatele na 90 dní historie zpráv.
- Sdílení souborů: Obě platformy umožňují sdílení souborů v rámci chatů; Pumble však nabízí neomezenou historii, zatímco historie souborů ve Slacku je vázána na omezení historie zpráv.
- Integrace: Pumble poskytuje základní integraci s cloudovým úložištěm a nástroji pro správu úkolů, ale Slack se může pochlubit více než 2 400 integracemi, včetně populárních služeb jako Google Drive, Asana a Jira.
- Cena: Pumble je cenově dostupná volba se základními funkcemi, zatímco Slack nabízí prémiové funkce za vyšší cenu.
- Pokud chcete využít výhody obou těchto nástrojů za cenu jednoho, vyzkoušejte ClickUp, komplexní aplikaci pro práci s integrovaným chatem.
Co je Pumble?
Pumble je platforma pro komunikaci a spolupráci v reálném čase, která zjednodušuje týmovou práci a zvyšuje produktivitu. Představte si ji jako centrální uzel pro všechny komunikační potřeby vašeho týmu. Ať už řídíte zaměstnance na dálku nebo koordinujete projekty, Pumble zajišťuje přehlednou a dostupnou komunikaci.
Funkce Pumble
Pumble nabízí okamžité zasílání zpráv, sdílení souborů a skupinové video/audio hovory, to vše v uživatelsky přívětivém rozhraní. Zde je podrobnější pohled na některé z jeho klíčových funkcí:
Funkce č. 1: Sdílení souborů a spolupráce
S Pumble můžete sdílet soubory jakékoli velikosti a typu – ať už se jedná o dokumenty, obrázky nebo videa – přímo v rámci vašich konverzací. Díky tomu je spolupráce na projektech snadná a všichni mají vždy stejné informace.
Potřebujete zapojit dodavatele nebo externí poskytovatele? Pumble vám umožňuje udělit hostům přístup s plnou kontrolou nad tím, které kanály nebo informace mohou vidět.
Navíc si můžete přizpůsobit oznámení tak, že si vyberete, od kterých kanálů nebo osob chcete dostávat zprávy, což vám pomůže omezit rušivé vlivy a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
Funkce č. 2: Vícekanálová komunikace
Spojte se se svým týmem tváří v tvář prostřednictvím vysoce kvalitních audio a video hovorů, doplněných o funkce jako virtuální pozadí, sdílení obrazovky a potlačení šumu pro plynulý zážitek.
Ať už potřebujete rychlý chat jeden na jednoho nebo vyhrazený prostor pro týmové diskuse, Pumble vám umožní zůstat v kontaktu prostřednictvím přímých textových nebo hlasových zpráv a organizovaných kanálů pro konkrétní projekty, týmy nebo témata.
Funkce č. 3: Snadná dostupnost
Pracujte plynule na desktopových, webových a mobilních aplikacích a udržujte svůj tým v kontaktu bez ohledu na to, kde se právě nachází. Zůstaňte v obraze díky konverzacím v reálném čase z jakéhokoli zařízení – ať už jste v kanceláři, pracujete na dálku nebo jste na cestách.
Pumble se navíc snadno integruje s oblíbenými nástroji, což vám pomůže zefektivnit pracovní postupy a zvýšit produktivitu.
Ceny Pumble
- • Zdarma
- • Výhoda: 2,99 $/měsíc na uživatele
- • Business: 4,99 $/měsíc na uživatele
- • Enterprise: 7,99 $/měsíc na uživatele
🧠 Zajímavost: Jeff Bezos zavedl v Amazonu „pravidlo dvou pizz“, které říká, že pokud dvě pizzy nestačí k nasycení týmu, je tým příliš velký. Tento princip podporuje menší, více zaměřené spolupracující jednotky, což zvyšuje efektivitu, zlepšuje soustředění a umožňuje rychlejší rozhodování.
Co je Slack?
Slack je nástroj pro komunikaci a spolupráci v reálném čase, který nahrazuje tradiční e-maily zasíláním zpráv v reálném čase. Jeho intuitivní, uživatelsky přívětivé rozhraní a výkonné integrace pomáhají týmům zůstat v kontaktu prostřednictvím kanálů, přímých zpráv a sdílení souborů.
Funkce Slacku
Od pokročilých vyhledávacích funkcí po hladkou integraci aplikací – Slack poskytuje centralizované centrum pro komunikaci na pracovišti. Zde jsou některé z jeho nejvýznamnějších funkcí:
Funkce č. 1: Slack Huddles
Spusťte rychlé, neformální audio konverzace v rámci kanálu pomocí Huddles. Huddles jsou ideální pro spontánní diskuse a rychlé kontroly a umožňují vám obejít formální schůzky. Nabízejí lehký a pohodlný způsob, jak se spojit s členy týmu v reálném čase.
Funkce č. 2: Rozsáhlý ekosystém aplikací
Využijte integraci Slacku a hladce se propojte s nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Asana, Google Workspace a Microsoft 365. Spolupracujte bezpečně s externími partnery, dodavateli a klienty pomocí Slack Connect, který umožňuje sdílení veřejných kanálů pro hladší komunikaci mezi společnostmi.
Přizpůsobte Slack svým potřebám pomocí botů a rozšíření, které automatizují zprávy, podporují řízení projektů a poskytují analýzy v reálném čase přímo v rámci konverzací.
Funkce č. 3: Pokročilá automatizace pracovních postupů
Využijte integrovaný nástroj Workflow Builder od Slacku k automatizaci rutinních úkolů, jako jsou uvítací zprávy, žádosti o schválení a aktualizace stavu – bez nutnosti programování.
Vytvořte vlastní pracovní postupy, které se integrují s externími aplikacemi, jako jsou Salesforce, Jira a Zapier, abyste zjednodušili procesy a omezili manuální práci. Automatizujte připomenutí, oznámení a sdílení dat mezi nástroji, aby týmy mohly pracovat bez nutnosti neustálých kontrol.
Ceny Slacku
- • Zdarma
- • Výhoda: 8,75 $/měsíc na uživatele
- • Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- • Enterprise Grid: Ceny na vyžádání
👀 Věděli jste? Podle studie Whartonovy školy o spolupráci v organizacích se čas, který manažeři a zaměstnanci věnují společným aktivitám, za poslední dvě desetiletí zvýšil nejméně o 50 procent.
Pumble vs. Slack: Porovnání funkcí
Nyní, když jsme si představili silné stránky Pumble a Slacku, podívejme se, jak si vedou jejich funkce.
Níže uvedená tabulka zdůrazňuje klíčové rozdíly, což usnadňuje porovnání a výběr toho, co nejlépe vyhovuje vašemu týmu.
|Funkce
|Pumble
|Slack
|Bonus: ClickUp
|Automatizace pracovních postupů
|Základní automatizace zasílání zpráv
|Workflow Builder pro automatizaci úkolů, připomenutí a schvalování
|Snadný nástroj pro automatizaci When-Then založený na umělé inteligenci
|Historie zpráv
|Neomezená historie zpráv zdarma
|Omezeno na 90 dní v rámci bezplatného tarifu.
|Integrovaný chat s neomezeným počtem zpráv v rámci bezplatného tarifu
|Sdílení souborů a spolupráce
|Sdílejte soubory v chatech, neomezená historie
|Sdílejte soubory, ale historie zpráv je omezená, pokud neprovedete upgrade.
|Sdílejte soubory, videoklipy, hlasové poznámky, propojujte chat s úkoly a mnoho dalšího.
|Vícekanálová komunikace
|Kanály, přímé zprávy, hlasové hovory
|Kanály, přímé zprávy, Huddles, hlasové a videohovory
|Kanály, hovory, videohovory, nahrávání obrazovky, hlasové poznámky, přímé zprávy
|Přístupnost a platformy
|Funguje na počítačích, webu i mobilních zařízeních.
|Funguje na počítačích, webu i mobilních zařízeních.
|Funguje na počítačích i mobilních zařízeních
|Integrace
|Základní integrace s cloudovým úložištěm a nástroji pro správu úkolů
|Více než 2 400 integrací, včetně Google Drive, Asana a Jira
|Více než 1000 integrací, včetně Zapier, Slack (import zpráv) a dalších
|Poměr cena/výkon
|Dostupné ceny s nezbytnými funkcemi
|Prémiové funkce, ale za vyšší cenu
|Chat je k dispozici v bezplatném tarifu.
|Spolupráce s hosty a externími partnery
|Přístup pro hosty pro dodavatele a smluvní partnery
|Slack Connect pro bezpečnou spolupráci s externími partnery
|Podrobná kontrola přístupu hostů
Funkce č. 1: Neomezená historie zpráv
Pumble nabízí neomezenou historii zpráv i v rámci bezplatného tarifu. To je významná výhoda pro týmy, které se spoléhají na minulé konverzace pro kontext, zaškolování nových zaměstnanců nebo správu znalostí.
Slack omezuje historii zpráv ve svém bezplatném tarifu, což ztěžuje přístup ke starším informacím bez přechodu na placené předplatné. Pro týmy, které dbají na rozpočet a upřednostňují přístup ke své komunikaci před celou historií zpráv, je Pumble praktičtější volbou.
🏆 Vítěz: Pumble je jasným vítězem v této kategorii díky dlouhodobému přístupu k historii zpráv.
Funkce č. 2: Přístupnost a platformy
Pokud jde o přístupnost a dostupnost platformy, Pumble i Slack nabízejí plynulý zážitek na desktopových, webových i mobilních aplikacích.
Díky tomu mohou týmy zůstat ve spojení a být produktivní bez ohledu na místo nebo zařízení, což v této kategorii znamená remízu. Ať už dáváte přednost práci na počítači, v prohlížeči nebo na smartphonu, obě platformy vám vyhoví.
🏆 Vítěz: Remíza! Oba nástroje nabízejí plynulý přístup z více zařízení.
Funkce č. 3: Integrace a automatizace pracovních postupů
Slack nabízí široké ekosystémy integrací s různými nástroji pro zvýšení produktivity, které týmům pomáhají propojit jej se stávajícími pracovními postupy za účelem automatizace úkolů a zefektivnění procesů.
Ačkoli Pumble nabízí základní integrace, nedosahuje takového rozsahu a pokročilých funkcí automatizace pracovních postupů jako Slack, například Workflow Builder. Pokud váš tým ve velké míře spoléhá na integrace a automatizaci pro zvýšení produktivity, je Slack silnějším konkurentem.
🏆 Vítěz: Slack s rozsáhlejším ekosystémem aplikací usnadňuje propojení se stávajícími pracovními postupy.
Stručně řečeno, Pumble vítězí v cenové dostupnosti, neomezené historii zpráv a základních funkcích pro spolupráci, což z něj činí ideální volbu pro týmy s omezeným rozpočtem, které potřebují jednoduchý, ale efektivní nástroj.
Na druhou stranu Slack vítězí díky svým pokročilým funkcím, jako je automatizace, integrace a zabezpečení, díky čemuž je vhodnější pro velké podniky s komplexními pracovními postupy.
Pumble vs. Slack na Redditu
Prohledali jsme Reddit, abychom zjistili, co uživatelé říkají o Pumble vs. Slack.
Při hledání alternativ ke Slacku na Redditu někteří uživatelé zdůrazňují Pumble jako výhodnou volbu pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí platit za Slack.
O Pumble jsem nikdy neslyšel. Je úžasný a budeme ho používat pro klienty, kteří si Slack nemohou dovolit nebo ho nechtějí.
Jiní však poukazují na širší škálu integrací a zavedenou pozici Slacku:
Slack používáme pro spolupráci ve skupinách a mezi námi a zákazníky, pro řešení pracovních záležitostí a dokončování úkolů. Náš Slack je integrován do Jira, produktů Atlassian a Salesforce. Sdílení kódu a protokolů a propojení vlákna s Jira je velmi příjemné. Existují háčky, které zobrazí upozornění pro můj tým, kdykoli zákazník vytvoří nový ticket v Salesforce. Funguje to skvěle.
Diskuse na Redditu ukazují, že nejlepší volba mezi Pumble a Slackem závisí do značné míry na individuálních potřebách a prioritách týmu. Cena, sada funkcí a existující integrace jsou klíčovými faktory v rozhodovacím procesu.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Pumble vs. Slack
Pokud hledáte další možnosti v oblasti týmové spolupráce a plánování komunikace, zvažte ClickUp.
Aplikace vše pro práci je zajímavou alternativou k Pumble a Slacku; v následující části vám vysvětlíme proč.
ClickUp má výhodu č. 1: Spolupráce v reálném čase pomocí ClickUp Chat
Chat nefunguje. Chatovací aplikace, izolované a odpojené od našich ostatních nástrojů, již nejsou efektivní. Vyzkoušejte ClickUp Chat, který je více než jen nástrojem pro zasílání zpráv. Je plně integrován do pracovního prostoru, který kombinuje chat, úkoly a dokumentaci na jedné platformě.
- Více než jen zasílání zpráv: Na rozdíl od Slacku a Pumble, kde chat často funguje izolovaně, ClickUp Chat umožňuje týmům komunikovat přímo v rámci jejich pracovních postupů, takže diskuse zůstávají vázány na úkoly a projekty.
- Žádné omezení počtu zpráv – nikdy: Na rozdíl od omezené 90denní historie Slacku nabízí ClickUp neomezenou historii chatu zdarma a zajišťuje, že každá konverzace zůstane přístupná.
- Označujte úkoly a propojujte dokumenty: Na rozdíl od Slacku a Pumble, které vyžadují externí integraci, ClickUp umožňuje uživatelům převádět zprávy na akční úkoly přímo z chatu. To znamená méně přepínání mezi kontexty a efektivnější spolupráci.
Proč vyhrává ClickUp: ClickUp – se svými všestrannými funkcemi pro zasílání zpráv – eliminuje propast mezi komunikací a realizací. Integrace chatu s řízením projektů zefektivňuje komunikaci a udržuje vše organizované, což jej činí výkonnějším než samostatné aplikace pro zasílání zpráv.
Máme dobrou zprávu, pokud váš tým miluje Slack, ale potřebuje výkonnost projektů ClickUp, aby mohl využívat to nejlepší z obou světů. ClickUp nabízí integraci se Slackem pro propojení pracovních postupů, což představuje další možnost pro týmy, které hledají kombinovanou funkcionalitu.
ClickUp má navrch #2: Praktická zpětná vazba s přiřazenými komentáři
Funkce Assigned Comments (Přiřazené komentáře) v ClickUp promění neformální diskuse v jasné, sledovatelné úkoly – něco, co ani Pumble, ani Slack nedokážou tak hladce.
- Udržujte zpětnou vazbu přehlednou: Zatímco Pumble a Slack umožňují přidávat komentáře, ClickUp vám umožní přiřadit komentáře konkrétním osobám a proměnit tak zpětnou vazbu v konkrétní úkoly.
- Nikdy neztraťte úkoly: ClickUp zajistí, že žádný komentář nezůstane bez povšimnutí, protože automaticky upozorní příslušné osoby. Už nemusíte procházet nekonečné vlákna komentářů a snažit se zjistit, kdo má co udělat.
- Rychlejší sledování: Uživatelé mohou po dokončení označit přiřazené komentáře jako vyřešené, čímž se zefektivní pracovní postupy bez nutnosti používat další nástroje.
Proč vyhrává ClickUp: Díky integrovanému přiřazování úkolů v konverzacích zajišťuje ClickUp odpovědnost a společné dokončování úkolů, na rozdíl od Slacku a Pumble, kde je sledování zpráv a úkolů obtížné.
ClickUp One Up #3: Okamžité nahrávání obrazovky pomocí Clips
ClickUp Clips přidává novou dimenzi asynchronní komunikaci díky integrovanému nahrávání obrazovky a video zprávám.
Umožňuje vám nahrávat a sdílet krátké videoklipy přímo v ClickUp. Vylepšete své komunikační strategie tím, že usnadníte poskytování vizuální zpětné vazby, vysvětlování složitých myšlenek nebo jednoduše spojení se svým týmem tváří v tvář bez nutnosti plánovat formální schůzku.
- Vysvětlete vizuálně: Představte si, že natáčíte vysvětlující video pro svůj produkt. Statický snímek obrazovky nebo sdílení obrazovky vaší dlouhé stránky v aplikaci třetí strany nebude mít stejný účinek. Místo toho může klip s poznámkami vysvětlit složité procesy a sdílet dlouhý webový obsah bez problémů.
- Překlenujte komunikační bariéry: ClickUp Clips umožňuje bohatší komunikaci tím, že zprostředkovává tón a vizuální signály, které mohou být v textových chatech nebo základních videokonferencích ztraceny, což vede k efektivnější a empatičtější interakci.
- Zlepšete sdílení znalostí: Clips umožňuje členům týmu vytvářet a sdílet videonávody, průvodce nebo vysvětlení a budovat tak knihovnu snadno přístupných znalostí, která překonává omezení statických wiki stránek nebo sdílených dokumentů.
Proč vyhrává ClickUp: Jeho funkce asynchronní video komunikace eliminuje potřebu dalších nástrojů pro nahrávání obrazovky a schůzek, čímž zefektivňuje vzdálenou spolupráci a sdílení zpětné vazby.
ClickUp One Up #4: Produktivita poháněná umělou inteligencí s ClickUp Brain
Už nemusíte žádat nikoho o aktualizace – ClickUp Brain poskytuje okamžité, přesné a kontextové odpovědi týkající se úkolů, dokumentů a lidí z jakékoli práce v rámci ClickUp.
- Okamžité souhrny generované umělou inteligencí: Zatímco Slack a Pumble vyžadují, aby uživatelé ručně procházeli historii zpráv, ClickUp Brain dokáže během několika sekund shrnout celé konverzace, poznámky ze schůzek a aktualizace projektů.
- Inteligentní automatizace pro vyšší produktivitu: Na rozdíl od nástroje Workflow Builder od Slacku (který se zaměřuje na úkoly související s zasíláním zpráv) automatizuje ClickUp Brain opakující se akce, navrhuje další kroky a dokonce vytváří návrhy obsahu.
- Vyhledávání a doporučení založené na umělé inteligenci: ClickUp Brain okamžitě najde relevantní úkoly, soubory a konverzace, takže již není nutné ručně prohledávat staré zprávy.
Proč vyhrává ClickUp: ClickUp Brain jde nad rámec komunikace tím, že zefektivňuje celý váš pracovní postup a pomáhá týmům zůstat organizovanými, informovanými a produktivními – to vše na jedné platformě.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za uživatele a měsíc.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp AI k shrnutí dlouhých vláken Slack/Pumble do praktických úkolů. Zkopírujte dlouhé diskuse ze Slack/Pumble do ClickUp Brain. Požádejte Brain, aby shrnul klíčové body, převedl je na úkoly, nastavil termíny a přidal přiřazené osoby!
ClickUp je srdcem našeho podnikání – naší preferovanou platformou pro správu podniku. Podařilo se nám sjednotit spolupráci a reporting do jednoho systému, díky čemuž má náš tým přehled o naší práci a naši klienti vidí, co pro jejich podnikání děláme.
Více než jen Pumble a Slack
Ačkoli Pumble i Slack nabízejí cenné funkce, žádná z těchto platforem plně neřeší potřebu skutečně sjednocené komunikace a spolupráce přímo integrované do řízení projektů.
Díky kombinaci robustních komunikačních funkcí, jako je ClickUp Chat, mechanismů zpětné vazby, jako jsou přiřazené komentáře, a inovativních nástrojů, jako jsou ClickUp Clips, zvyšuje ClickUp produktivitu tím, že zajišťuje, aby se komunikace stala nedílnou součástí pracovního postupu.
Konečná volba závisí na konkrétních potřebách vašeho týmu. Pokud však hledáte platformu, která nabízí výkonnou kombinaci komunikace, správy projektů a cenové dostupnosti, ClickUp je zajímavou alternativou.
Jste připraveni vyzkoušet rozdíl? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!