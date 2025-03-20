ChatOn AI vs ChatGPT: Který je lepší pro produktivitu?

Chatboty založené na AI se vyvinuly z jednoduchých asistentů založených na pravidlech do sofistikovaných konverzačních nástrojů, které mění produktivitu. Od jednotlivců po podniky, AI chatboty nyní hrají klíčovou roli při tvorbě obsahu, výzkumu, kódování a interakcích se zákazníky. 📈
Pokud jde o přední AI chatboty, vynikají dvě jména – ChatGPT a ChatOn AI. Čtěte dál, protože vám představíme naše srovnání ChatOn AI a ChatGPT, které vám pomůže vybrat to, co nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Co je ChatOn AI?
ChatOn AI je chatbot s umělou inteligencí, který nabízí konverzační asistenci v různých oblastech. Ať už se jedná o psaní, výzkum, kódování nebo úkoly související s produktivitou, můžete položit otázku a získat okamžitou a kontextově relevantní odpověď.
Odpovídá na otázky, generuje text a obrázky, shrnuje obsah a extrahuje informace v reálném čase.
Můžete ji použít k psaní příspěvků na sociálních médiích, plánování cestovních itinerářů, správě dokumentů, vytváření marketingových materiálů nebo jako pomoc při kódování. Je ideální zejména pro zefektivnění každodenních úkolů a zvýšení celkové efektivity.
💡 Tip pro profesionály: Při používání chatbota se řiďte těmito tipy, abyste dosáhli lepších výsledků:
🗣️ Používejte jasný a stručný jazyk, abyste předešli nejasnostem.
✂️ Zprávy by měly být krátké a srozumitelné.
🚫 Vyhněte se složitým větám nebo žargonu.
🔑 Uveďte konkrétní klíčová slova související s vaším požadavkem.
⏱️ Buďte trpěliví, pokud je nutné další objasnění.
Funkce ChatOn AI
Zde jsou některé z klíčových funkcí ChatOn AI:
Funkce č. 1: Generování obrázků
Generativní AI ChatOn AI se vztahuje jak na text, tak na obrázky. Ať už tedy pracujete na esejích nebo vytváříte obrázky pro sociální média, ChatOn AI zvládne obojí.
Funkce č. 2: Vyhledávání na internetu
ChatOn AI je vybaven funkcemi pro vyhledávání na internetu, které umožňují přístup k nejnovějším informacím přímo z webu. Díky tomu je skvělým nástrojem pro provádění výzkumu a získávání aktuálních informací.
Funkce č. 3: Synchronizace web-mobil
Tato funkce umožňuje plynulý přístup k ChatOn AI napříč zařízeními. Udržuje předplatná a historii chatů na mobilních zařízeních, počítačích, tabletech a laptopech pro nepřerušovaný přístup.
Funkce č. 4: Dokumentový master
Použijte ChatOn AI k provádění úkolů souvisejících se zpracováním přirozeného jazyka v dokumentech. Například nástroj CV Builder vám pomůže prezentovat vaše dovednosti, úspěchy a zkušenosti v souladu s popisem pracovní pozice. Podobně nástroj Email Generator vytvoří různé e-mailové konverzace během několika sekund!
Funkce č. 5: Tón psaní
Upravte tón svého psaní pomocí ChatOn AI. Ať už píšete striktně formální e-mail nebo zábavný příspěvek na sociální síti, ChatOn AI přizpůsobí styl psaní a tón odpovídajícím způsobem. To vám pomůže oslovit cílovou skupinu.
Ceny ChatOn AI
- Navždy zdarma
- ChatOn Premium Weekly: 6,99 $/týden
- ChatOn Premium Weekly PRO: 7,99 $/týden
💡 Bonusový tip: Hledáte způsob, jak škálovat, aniž byste museli utrácet jmění? AI jako služba (AIaaS) nabízí snadný přístup k pokročilým nástrojům AI bez nutnosti velkých investic do infrastruktury nebo specializovaných týmů. Umožňuje vám zefektivnit procesy, zlepšit zákaznickou zkušenost a zůstat flexibilní na neustále se vyvíjejícím trhu, což vašemu podnikání poskytne výhodu, kterou potřebuje k prosperitě.
Co je ChatGPT?
ChatGPT je populární AI chatbot známý pro své pokročilé schopnosti porozumění a generování přirozeného jazyka. Je trénován na velkých jazykových modelech OpenAI, aby generoval text podobný lidskému, podporoval brainstorming, pomáhal s kódováním a mnoho dalšího. Jedná se o univerzálního AI asistenta vhodného pro osobní i profesionální použití.
Ať už jde o tvorbu poutavého obsahu nebo řešení problémů s kódem, ChatGPT se přizpůsobí široké škále potřeb. Díky svým konverzačním schopnostem je také cenným nástrojem pro zvýšení produktivity a kreativity.
Funkce ChatGPT
Zde jsou některé z nejlepších funkcí ChatGPT:
Funkce č. 1: Pokročilá analýza dat
Funkce pokročilé analýzy dat (ADA) ChatGPT umožňuje uživatelům pracovat s dokumenty, jako jsou soubory Excel, CSV a JSON. ChatGPT používá ADA k zodpovídání kvantitativních otázek, opravě chyb v datech a pomoci s vizualizací dat.
Funkce č. 2: Hlasová interakce
ChatGPT podporuje hlasovou interakci tím, že přijímá hlasové vstupy a čte odpovědi nahlas, čímž zvyšuje přístupnost a interakce působí přirozeněji. Tato funkce vytváří plynulejší a intuitivnější konverzační AI zážitek.
🔎 Věděli jste? ChatGPT byl trénován na rozsáhlém korpusu textových dat o velikosti 570 GB z knih, webových stránek a dalších zdrojů! Díky tomuto rozsáhlému tréninku je schopen generovat lidské, kontextově relevantní odpovědi na různá témata.
Funkce č. 3: Analýza obrázků
ChatGPT je vybaven funkcemi pro zpracování obrázků. To vám umožňuje nahrávat obrázky na platformu a požádat o analýzu pomocí technologie AI.
Funkce č. 4: Prohlížení webu
Funkce procházení webu ChatGPT umožňuje chatbotu přistupovat k informacím z internetu a získávat je v reálném čase. Ať už se jedná o nejnovější zprávy, vývoj nebo informace z jiné webové stránky, ChatGPT dokáže sestavit relevantní informace.
Funkce č. 5: Vlastní pokyny
Custom Instructions nabízí přesné a personalizované odpovědi. Můžete zadat vlastnosti, které má generativní AI vykazovat, preferované styly komunikace nebo jakékoli konkrétní pokyny, které má umělá inteligence dodržovat.
Ceny ChatGPT
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 25 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
ChatOn AI vs ChatGPT: Porovnání funkcí
Zde je přímé srovnání ChatOn AI a ChatGPT v různých funkcích:
Schopnosti generování obsahu
Naše primární využití AI nástrojů se točí kolem generování obsahu. AI by měla produkovat doladěný obsah, který vyvažuje kreativitu, soudržnost a relevanci.
ChatGPT vyniká v generování jemně vyladěného, souvislého a kontextově vhodného obsahu napříč celou řadou témat. Jeho generativní schopnosti AI jsou však omezeny pouze na text. K generování obrázků můžete sice použít DALL-E, ale jedná se o provizorní řešení. Na druhou stranu, ChatOn AI nabízí robustní schopnosti generování textu i obrázků. Získáte tak text i obrázky na jedné platformě.
🏆 Vítěz: V tomto případě je lepší ChatOn AI, protože dokáže generovat text i obrázky na jedné platformě, což eliminuje potřebu externích integrací.
Zpracování přirozeného jazyka (NLP)
Pokročilá technologie NLP umožňuje AI porozumět kontextu, záměru a dalším nuancím, aby mohla generovat odpovědi podobné lidským.
ChatOn AI i ChatGPT fungují na silných základech NLP. ChatGPT však zdá se vede poutavější konverzace. Rozumí složitým pokynům, udržuje kontext a generuje lidské odpovědi pro přirozenější interakce. U ChatOn AI mohou některé odpovědi působit spíše strukturovaně než kontextově.
🏆 Vítěz: ChatGPT podává lepší výkon díky pokročilému porozumění kontextu, které mu umožňuje poskytovat konverzačnější a lidštější odpovědi.
Personalizace a adaptivní reakce
Tyto funkce využívají modely strojového učení a hlubokého učení k přizpůsobení generativních odpovědí AI na základě uživatelských preferencí, minulých interakcí a stylů psaní. To zvyšuje spokojenost uživatelů, protože vám poskytuje okamžitou hodnotu.
ChatOn AI vám umožňuje upravit tón a formát generovaného obsahu. Neuchovává však žádné informace o minulých interakcích nebo preferencích uživatelů. Naproti tomu ChatGPT má v některých verzích zabudovanou funkci paměti. Ta zaznamenává preference uživatelů, což umožňuje umělé inteligenci přizpůsobit se a personalizovat obsah podle nich.
🏆 Vítěz: ChatGPT vyniká tím, že využívá paměť k přizpůsobení svých odpovědí preferencím uživatelů v průběhu času, aby poskytoval více přizpůsobený zážitek.
Získávání informací v reálném čase
To zahrnuje použití chatbotů pro dynamické odpovědi založené na nejnovějších zprávách a aktualizacích. Spoléhá se na schopnosti chatbota vyhledávat na webu, aby našel fakticky přesné a aktuální informace.
Vyhledávání na internetu v reálném čase je vynikající funkcí, kterou nabízí ChatOn AI. Umožňuje generativnímu AI nástroji načíst nejnovější data a poskytnout aktuální odpověď. Funkce procházení webu v ChatGPT je k dispozici pouze v určitých verzích, jako jsou ChatGPT Plus a GPT-4 Turbo.
🏆 Vítěz: ChatOn AI zde vede, protože plynule načítá nejnovější informace z webu a poskytuje tak dynamičtější a aktuálnější odpovědi.
Přístupnost napříč zařízeními
Hladká synchronizace mezi zařízeními vám umožňuje spouštět uživatelské dotazy bez jakýchkoli přerušení. To je známkou přístupnosti a konzistence, díky které můžete AI nástroje používat s minimálním úsilím.
ChatOn AI umožňuje uživatelům přístup k jejich chatové historii a předplatným napříč zařízeními, aniž by narušoval uživatelský zážitek. Podobně i ChatGPT podporuje přístup z více zařízení, což vám umožňuje přepínat mezi mobilním zařízením a počítačem.
🏆 Vítěz: ChatOn AI i ChatGPT vynikají stejně svou synchronizací mezi zařízeními a nabízejí nepřerušovaný uživatelský zážitek napříč platformami.
Správa dokumentů
Integrované funkce pro práci s dokumenty zefektivňují administrativní úkoly v rámci obchodních procesů. Tato funkce vám umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet dokumenty, aniž byste museli opustit platformu.
ChatOn AI má speciální funkci „Document Master“, která vám umožňuje vytvářet životopisy nebo generovat e-maily. Umožňuje vám vytvářet dokumenty, shrnovat text, provádět překlady a extrahovat cenné informace z vašich dokumentů. ChatGPT takovou funkci nemá, ale můžete nahrávat dokumenty a provádět základní akce, jako je shrnování nebo extrakce dat.
🏆 Vítěz: ChatOn AI se ukazuje jako efektivnější díky své specializované funkci pro práci s dokumenty, která nabízí vše od shrnutí textu až po generování dokumentů.
Podpora více jazyků
Silné multijazykové schopnosti činí generativní AI nástroj univerzálně přístupným. Multijazyčná plynulost a překlad jazyků podporují inkluzivitu a odstraňují komunikační bariéry.
ChatOn AI i ChatGPT podporují více jazyků.
ChatOn AI však postrádá plynulost a přesnost v jiných jazycích než angličtině. Na druhou stranu ChatGPT vyniká svou působivou přesností a plynulostí v několika široce používaných jazycích.
🏆 Vítěz: ChatGPT vyniká svou schopností plynule pracovat s více jazyky, což zajišťuje přesnou a inkluzivní komunikaci napříč celou platformou.
ChatOn AI vs ChatGPT na Redditu
Poté, co jsme sami otestovali ChatOn AI a ChatGPT, prozkoumali jsme Reddit, abychom zjistili, co si o nich myslí ostatní. Jak jsme očekávali, ChatGPT sklidil širokou chválu, i když recenze byly smíšené, ale celkově pozitivní.
Pokud jde o ceny, někteří uživatelé zmínili, že ChatGPT je dražší.
Jeden uživatel se podělil o svou zkušenost:
Dnes jsem se přihlásil k odběru ChatOn (iPhone), aniž bych si uvědomil, že společnost nabízí dvě různé aplikace – ChatOn a ChatGPT. ChatGPT se zdá být o něco dražší.
Dnes jsem se přihlásil k odběru ChatOn (iPhone), aniž bych si uvědomil, že společnost nabízí dvě různé aplikace – ChatOn a ChatGPT. ChatGPT se zdá být o něco dražší.
Na druhou stranu uživatelé oceňují rozsáhlou znalostní bázi ChatGPT:
Jeden uživatel řekl:
ChatGPT je skvělý a má mnoho praktických aplikací, které se hodí „tu a tam“. Například když chcete vymyslet plán dovolené nebo něco podobného.
ChatGPT je skvělý a má mnoho praktických aplikací, které se hodí „tu a tam“. Například když chcete vymyslet plán dovolené nebo něco podobného.
Někteří uživatelé navíc nemají jasno v rozdílech v původu a funkcích. Zde je názor jednoho z uživatelů:
Hledal jsem aplikaci chatgpt a dostal jsem se na ChatOn... jaký je rozdíl mezi předplatným ChatOn Pro a mým předplatným ChatGPT Plus?
Hledal jsem aplikaci chatgpt a dostal jsem se na ChatOn... jaký je rozdíl mezi předplatným ChatOn Pro a mým předplatným ChatGPT Plus?
Jiný uživatel oceňuje schopnost ChatGPT poskytovat podrobné a nuancované plány:
Včera večer jsem ji použila k vytvoření tabulky s cíli pro zdravé stravování a cvičení na měsíc květen. Je to všechno krok za krokem (denní a týdenní), včetně receptů (snídaně, oběd a večeře). Byl to jen malý experiment, abych zjistila, jak to všechno funguje, a přísahám... je to bezchybné! Trvalo by mi několik dní, než bych sestavila plán, ale s ChatGPT to trvalo jen hodinu.
Včera večer jsem ji použila k vytvoření tabulky s cíli pro zdravé stravování a cvičení na měsíc květen. Je to všechno krok za krokem (denní a týdenní), včetně receptů (snídaně, oběd a večeře). Byl to jen malý experiment, abych zjistila, jak to všechno funguje, a přísahám... je to bezchybné! Trvalo by mi několik dní, než bych sestavila plán, ale s ChatGPT to trvalo jen hodinu.
Celkově je ChatGPT chválen za svou univerzálnost a schopnost poskytovat podrobné, krok za krokem sestavené plány přizpůsobené individuálním potřebám. ChatOn AI má také své fanoušky, ale uživatelé jsou často zvědaví na rozdíly mezi těmito dvěma platformami, pokud jde o funkce a ceny.
💡 Tip pro profesionály: Při používání AI nástrojů pro práci dodržujte následující body, abyste zajistili maximální efektivitu a výsledky:
🎯 Jasně definujte, s jakými úkoly má AI pomáhat.
🔒 Před použitím aplikace si zkontrolujte její zásady týkající se využívání dat a ochrany osobních údajů.
📊 Zadávejte přesná a relevantní data, abyste zlepšili její odpovědi.
✅ Pravidelně kontrolujte výstupy, abyste zajistili vysokou kvalitu výkonu.
🔄 Udržujte aplikaci aktualizovanou, abyste měli přístup k nejnovějším funkcím a vylepšením.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k ChatGPT a ChatOn AI
Prozkoumali jsme oba AI chatboty a porovnali jejich výkonnost podle různých parametrů.
Každá z nich má své jedinečné silné stránky a omezení, ale co kdyby existoval další nástroj AI, který by mohl zvýšit produktivitu na zcela novou úroveň? Představujeme ClickUp!
Jako všestranná aplikace pro práci jde ClickUp nad rámec jednoduchého generování textu nebo asistence při konverzaci. Nabízí pokročilé funkce pro správu úkolů, spolupráci na dokumentech a komunikaci týmu v reálném čase – vše navrženo tak, aby optimalizovalo pracovní postupy a zvýšilo efektivitu.
Zde jsou důvody, proč se domníváme, že ClickUp předčí ChatOn AI a ChatGPT:
ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain
ClickUp Brain je výkonný AI asistent vyvinutý pro zefektivnění pracovních postupů, automatizaci opakujících se úkolů a doladění tvorby obsahu.
Je hluboce integrován do pracovních postupů projektového řízení a pomáhá týmům získat více informací o úkolu, shrnout dokumenty, generovat poznatky založené na datech, analyzovat stav projektu a podporovat informovaná rozhodnutí v reálném čase. ClickUp Brain je více než jen AI chatbot, funguje jako partner pro spolupráci a nabízí chytré návrhy na zefektivnění a zlepšení pracovních postupů.
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain po vašem boku se přepínání kontextu stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
ClickUp's One Up #2: ClickUp Chat
ClickUp Chat je integrovaná komunikační platforma, která týmům umožňuje spolupracovat bez nutnosti přepínání kontextu. Propojuje týmy napříč různými kanály a formáty, od zasílání zpráv v reálném čase přes vláknové konverzace až po komentáře a @zmínky.
Díky sjednocení vašich diskusí a úkolů na jedné platformě zajišťuje ClickUp Chat hladkou integraci všeho, co potřebujete pro komunikaci a spolupráci. To vede k vyšší produktivitě, jasnější komunikaci a soustředěnějšímu pracovnímu postupu.
Takové otevřené komunikační kanály umožňují členům týmu vzájemně se konzultovat a komunikovat s ohledem na kontext. Integrované komunikační centrum usnadňuje sdílení aktualizací, sledování rozhodnutí a centralizaci akčních položek.
ClickUp's One Up #3: Projektové řízení
Řešení pro správu projektů ClickUp patří k nejúspěšnějším případům použití ClickUp. Platforma poskytuje strukturovanou správu úkolů s přizpůsobitelnými pracovními postupy, což týmům umožňuje plynule přecházet od plánování a tvorby nápadů k realizaci a implementaci.
Projektoví manažeři mohou přidělovat úkoly, nastavovat závislosti, automatizovat opakující se akce a zvyšovat produktivitu. Díky spolupráci v reálném čase, vizuálním dashboardům a poznatkům založeným na AI zajišťuje ClickUp, že týmy zůstávají v souladu s cíli, termíny a závislostmi úkolů.
Toto řekl Christian Gonzalez, administrativní koordinátor v Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, o schopnostech ClickUp v oblasti řízení projektů:
Zjednodušujeme všechny procesy našich oddělení integrací platforem business intelligence, automatizovaných nástrojů pro zasílání e-mailů a ukládáním KPI, formulářů, procesních dokumentů a závislostí do jedné aplikace (ClickUp).
Zjednodušujeme všechny procesy našich oddělení integrací platforem business intelligence, automatizovaných nástrojů pro zasílání e-mailů a ukládáním KPI, formulářů, procesních dokumentů a závislostí do jedné aplikace (ClickUp).
ClickUp's One Up #4: ClickUp Docs
ClickUp Docs posouvá dokumentaci na vyšší úroveň. Použijte ClickUp Docs k vytváření, spolupráci a organizaci dokumentů přímo ve vašem pracovním postupu. Spojte jej s ClickUp Brain a využijte psaní s podporou AI, inteligentní formátování a úpravy v reálném čase, abyste mohli pracovat s obsahem v různých formách a formátech.
Navíc můžete tyto dokumenty propojit s úkoly, zanechat komentáře pro kolegy a organizovat dokumenty pro sdílení znalostí bez hranic.
Zvyšte svou produktivitu a optimalizujte pracovní postupy s ClickUp
ChatOn AI a ChatGPT jsou sice výkonné chatboty s umělou inteligencí, ale vyhovují různým potřebám. ChatOn AI je určen pro tvůrce obsahu, výzkumníky a profesionály a nabízí funkce pro generování obsahu, vyhledávání na webu a správu dokumentů.
Naopak ChatGPT vyniká ve zpracování přirozeného jazyka a kontextových úkolech, což jej činí ideálním pro kreativní psaní, brainstorming a kódování.
Pokud hledáte komplexnější řešení, ClickUp je tou nejlepší volbou. Tato all-in-one platforma pro produktivitu kombinuje AI s robustními nástroji pro řízení projektů, aby zlepšila vaše pracovní postupy. Jde nad rámec jednoduché pomoci při zefektivňování úkolů, automatizaci procesů a podpoře chytřejší a efektivnější práce.
Navíc nabízí několik přizpůsobitelných šablon, které vyhovují různým projektovým potřebám, takže týmy mohou snadno udržovat pořádek a soulad se svými cíli.
Tak na co čekáte? Vyzkoušejte budoucnost produktivity – zaregistrujte se ještě dnes! 🚀