12 nejlepších alternativ k Bing Image Creator, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Generátory obrázků s umělou inteligencí měly revoluční vliv na to, jak vytváříme vizuální obsah. Umožňují komukoli vytvořit pomocí příslušného zadání úžasná umělecká díla, propagační materiály značky, koncepční návrhy a marketingové materiály.
Bing AI Image Creator je jedním z takových nástrojů. Pouhými několika slovy můžete vytvořit vysoce kvalitní, realistické obrázky v závislosti na použití. Bing Image Creator si také získal obrovskou popularitu díky své nativní integraci s prostředím Microsoft.
I tak mohou někteří uživatelé hledat alternativy k Bing Image Creator, aby měli větší možnosti přizpůsobení nebo větší kontrolu nad svými uměleckými styly.
Sestavili jsme seznam 12 alternativ k Bing Image Creator, které můžete vyzkoušet.
⏰ 60sekundové shrnutí
Níže najdete 12 alternativ k Bing Image Creator spolu s jejich jedinečnými prodejními argumenty:
- ClickUp : Nejlepší pro vizuální brainstorming a kreativní správu pracovních postupů
- Midjourney: Nejlepší pro generování uměleckých obrázků
- Dall-E 3: Nejlepší pro detailní a přesné generování obrázků
- Adobe Firefly: Nejlepší pro integraci s kreativními pracovními postupy zaměřenými na Adobe
- Craiyon: Nejlepší volba pro bezplatné a dostupné generování obrázků pomocí AI
- Character. ai: Nejlepší pro personalizované konverzační zážitky
- Stable Diffusion: Nejlepší pro generování obrázků z otevřeného zdroje
- Leonardo AI: Nejlepší pro generování vysoce kvalitních herních assetů
- DreamStudio: Nejlepší pro uživatelsky přívětivé generování obrázků
- Ideogram: Nejlepší pro generování čitelného textu v obrázcích
- Canva: Nejlepší pro komplexní designová řešení s integrací AI
- NightCafe: Nejlepší pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence založené na komunitě
Proč byste měli zvolit alternativy k Bing Image Creator?
Ačkoli je Bing Image Creator velmi pohodlný, přináší následující výzvy, které mohou někoho přimět k hledání alternativ:
- Omezené možnosti přizpůsobení: Na rozdíl od některých generátorů umění s umělou inteligencí, Bing Image Creator nenabízí pokročilá nastavení pro jemné doladění detailů obrázků nebo uměleckých technik.
- Přísná moderace obsahu: Bing Image Creator uplatňuje přísná omezení na generování obrázků. To omezuje vaše umělecké koncepty a kreativní vize, i když příklady umění vytvořeného umělou inteligencí nejsou nevhodné.
- Výstupy s nižším rozlišením: Ve srovnání s některými nástroji pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence Bing Image Creator nedokáže generovat vysoce kvalitní obrázky vhodné pro profesionální designérskou práci nebo tisk.
- Registrace účtu Microsoft: Uživatelé si musí vytvořit účet Microsoft, aby měli přístup k Bing Image Creator. To může být nepohodlné pro ty, kteří preferují otevřený přístup.
- Omezená práva komerčního použití: Některé generátory obrázků s umělou inteligencí nabízejí jasnější a flexibilnější možnosti licencování pro komerční použití. Na druhou stranu, zásady Bing Image Creator omezují práva komerčního použití, což je limitující.
12 alternativ k Bing Image Creator v kostce
Zde je stručný přehled 12 alternativ k Bing Image Creator, které prozkoumáme:
|Název nástroje
|Vynikající funkce
|Případ použití
|Nejlepší pro
|ClickUp
|Nástroje pro kreativní pracovní postupy založené na umělé inteligenci
|Vizuální brainstorming, nahrávání obrázků, ilustrace pracovního postupu, plánování projektů
|Týmy a projektoví manažeři
|Midjourney
|Vysoce kvalitní obrázky
|Koncepční umění, fantasy ilustrace, digitální umění
|Digitální umělci a designéři
|Dall-E 3
|Přesné generování obrázků z textu
|Realistické obrázky, marketingové vizuály
|Marketingoví specialisté a tvůrci obsahu
|Adobe Firefly
|Úprava a vylepšení obrázků pomocí umělé inteligence v ekosystému Adobe
|Úprava fotografií, kreativní pracovní postupy v oblasti designu
|Designéři a fotografové
|Craiyon
|Bezplatný a neomezený generátor obrázků s umělou inteligencí
|Rychlé a experimentální vytváření obrázků
|Příležitostní uživatelé a hobbyisté
|Character. ai
|Generování postav a scén pomocí umělé inteligence
|Interaktivní vyprávění příběhů, koncepční umění her
|Spisovatelé, tvůrci komiksů, ilustrátoři a vývojáři her
|Stable Diffusion
|Open-source a přizpůsobitelné generování obrázků pomocí AI
|Experimentování s uměním pomocí AI, prototypování a výzkum
|Vývojáři, výzkumníci, majitelé produktů a nadšenci do AI
|Leonardo AI
|Pokročilé ovládání generování a stylizace obrázků
|Koncepční umění, návrh herních prvků
|Herní designéři a ilustrátoři
|DreamStudio
|Webový nástroj s otevřeným zdrojovým kódem
|Vizuály generované umělou inteligencí s podrobnými úpravami
|Výzkumníci v oblasti umělé inteligence a digitální umělci
|Ideogram
|Typografie a stylizovaný text generované umělou inteligencí
|Návrh loga a značky s podporou AI
|Grafici, návrháři log a odborníci na branding
|Canva
|Integrované AI nástroje s designovou platformou a šablonami
|Příspěvky na sociálních sítích, prezentace, marketingové materiály
|Marketingoví specialisté, tvůrci obsahu a malé podniky
|NightCafe
|Více modelů AI pro různé umělecké styly
|Umělecké experimenty, umění AI vhodné pro tisk
|Kreativní nadšenci, umělci využívající AI a tvůrci AI
12 nejlepších alternativ k Bing Image Creator, které můžete použít
Níže najdete 12 vynikajících alternativ k Bing Image Creator, které musíte vyzkoušet:
1. ClickUp (nejlepší pro vizuální brainstorming a kreativní správu pracovních postupů)
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která zefektivňuje řízení projektů, dokumentaci a spolupráci týmů. Ačkoli se nejedná o tradiční generátor obrázků s umělou inteligencí, nabízí řadu funkcí, které zkvalitní váš tvůrčí proces.
Například ClickUp Whiteboards, které ilustrují vaše nápady na digitální tabuli. Od nakreslení vašeho plánu přes nahrání obrázků až po vytvoření společných pracovních postupů, ClickUp Whiteboards zvládne vše.
Na druhou stranu, ClickUp Brain vám a vašemu týmu umožňuje brainstormovat nápady, generovat obsah a automatizovat pracovní postupy.
Společné použití ClickUp Whiteboards a Brain zvyšuje produktivitu a poskytuje vysokou úroveň přehlednosti vašeho projektu – i když nemůžete použít ClickUp k vytváření originálních uměleckých děl nebo obrázků! Takové vizuální prvky a nástroje založené na umělé inteligenci jsou klíčové pro zefektivnění vaší práce!
Klíčové funkce ClickUp
- Vizualizujte své nápady a pořádávejte společné brainstormingové sezení na ClickUp Whiteboards.
- Použijte ClickUp Brain k generování obsahu, shrnutí informací a automatizaci úkolů v rámci vašeho tvůrčího procesu.
- Komunikujte se svým kreativním týmem nebo zainteresovanými stranami, sdílejte zpětnou vazbu a zanechávejte kontextové komentáře pomocí ClickUp Chat.
- Integrujte obrázky a bohatý mediální obsah do správy úkolů
- Spravujte úkoly, časové osy a zdroje v rámci svých kreativních projektů
Omezení ClickUp
- Budete je muset integrovat s dalšími nástroji pro generování obrázků pomocí umělé inteligence.
- Mobilní aplikace může působit omezeně ve srovnání s její desktopovou verzí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain (doplněk): 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Midjourney (nejlepší pro generování uměleckých obrázků)
Midjourney je populární generátor umění využívající umělou inteligenci. Tato alternativa k Bing Image Creator si klade za cíl rozšířit představivost lidí pomocí technologie.
Využívá pokročilé algoritmy k přeměně textových podnětů na úžasné obrázky s jedinečnými styly, od realistických po abstraktní. Navíc můžete experimentovat s různými uměleckými formami, včetně fotografie, malby a digitálního designu.
Klíčové funkce Midjourney
- Generujte popisy v přirozeném jazyce z obrázků pomocí funkce Popisovat.
- Kombinujte více moodboardů při vytváření nového obrázku
- Prozkoumejte různé umělecké styly a koncepty kombinováním moodboardů s kódy SREF.
- Sdílejte a spolupracujte na umění AI s prosperující komunitou
Omezení Midjourney
- Nenabízí bezplatnou ani freemium verzi.
- Příležitostné výpadky serveru ovlivňují dostupnost
Ceny Midjourney
- Základní tarif: 10 $
- Standardní tarif: 30 $
- Pro Plan: 60 $
- Mega plán: 120 $
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Toto říká uživatel G2 o Midjourney:
Midjourney konzistentně produkuje vizuálně ohromující obrázky ve vysokém rozlišení, které často překračují očekávání, pokud jde o detaily a kvalitu. Jeho schopnost kreativně interpretovat podněty z něj činí fantastický nástroj pro koncepční umění, moodboardy a experimentální návrhy.
Midjourney konzistentně produkuje vizuálně ohromující obrázky ve vysokém rozlišení, které často překračují očekávání, pokud jde o detaily a kvalitu. Jeho schopnost kreativně interpretovat podněty z něj činí fantastický nástroj pro koncepční umění, moodboardy a experimentální návrhy.
➡️ Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Midjourney
3. Dall-E 3 (nejlepší pro detailní a přesné generování obrázků)
Dall-E je generátor textu na obrázek vyvinutý společností OpenAI. Model třetí generace, tedy Dall-E 3, rozumí nuancím zadání a generuje velmi detailní a přesné obrázky.
Jako produkt OpenAI je Dall-E 3 integrován do ChatGPT, což uživatelům pomáhá brainstormovat a vylepšovat zadání, aby vytvořili vizuály, které přesně odpovídají popisu.
3 klíčové funkce Dall-E
- Hladká integrace s ChatGPT pro generování propracovaných AI podnětů
- Sdílejte zpětnou vazbu v reálném čase a vylepšete kreativní brainstorming
- Generujte detailní a vysoce přesné obrázky na základě jemných pokynů.
- Vytvářejte z široké škály uměleckých stylů, témat a technik.
Omezení Dall-E 3
- Kvalita obrázků může být někdy nevyrovnaná.
- Doba zpracování se liší v závislosti na vytížení serveru.
Ceny Dall-E 3
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dall-E 3
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Adobe Firefly (nejlepší pro integraci s kreativními pracovními postupy zaměřenými na Adobe)
Adobe Firefly je generativní služba AI v rámci aplikací Adobe.
Nativní integrace s dalšími aplikacemi, jako jsou Photoshop a Premier Pro, umožňuje komplexní správu designových projektů. Díky tomu můžete generovat AI obrázky a videa přímo ve svých stávajících pracovních postupech a těšit se z vyšší produktivity a kreativity.
Hlavní funkce Adobe Firefly
- Vytvářejte fotorealistické obrázky pomocí vysoce pokročilého modelu Adobe Firefly Image Model.
- Upravujte obrázky a vylepšujte detaily pomocí generativní výplně.
- Zadejte textové podněty do modelu Firefly Video Model a vytvořte poutavá videa.
- Přidejte rámečky, prodlužte okolní zvuk a odstraňte nevhodné střihy pomocí Generative Extend.
Omezení Adobe Firefly
- Pro plně integrovaný přístup je nutné předplatné služby Adobe Creative Cloud.
- Integrace s aplikacemi jiných výrobců než Adobe je omezená.
Ceny Adobe Firefly
- Adobe Firefly: 4,99 $/měsíc
- Adobe Creative Cloud: 59,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Adobe Firefly
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (nedostatek recenzí)
Podívejte se, co o Abode Firefly říká tento uživatel G2:
Adobe Firefly je neuvěřitelně intuitivní, zejména pokud jste obeznámeni s ekosystémem Adobe. Shledávám jej užitečným pro rychlé generování nápadů a vytváření vysoce kvalitního obsahu pro sociální média, aniž byste potřebovali rozsáhlé designérské dovednosti.
Adobe Firefly je neuvěřitelně intuitivní, zejména pokud jste obeznámeni s ekosystémem Adobe. Shledávám jej užitečným pro rychlé generování nápadů a vytváření vysoce kvalitního obsahu pro sociální média, aniž byste potřebovali rozsáhlé designérské dovednosti.
🔍 Věděli jste? Uživatelé beta verze Adobe Firefly vytvořili během prvního měsíce více než 70 milionů obrázků!
5. Craiyon (nejlepší volba pro bezplatné a dostupné generování obrázků pomocí AI)
Craiyon, dříve známý jako Dall-E mini, je bezplatný generátor obrázků s umělou inteligencí, který převádí textové podněty na obrázky. Craiyon mohou jako AI pro grafický design používat jak začátečníci, tak odborníci, protože je zdarma.
Funguje také jako nástroj pro úpravu smíšených obrázků, kde můžete odstranit pozadí z uvedených bezplatných obrázků a stáhnout obrázky ve vysokém rozlišení.
Klíčové funkce Craiyon
- Vytvářejte obrázky, fotografie, kresby a vektory pomocí textových pokynů pro příspěvky na sociálních médiích, blogy atd.
- Prohledávejte knihovnu předem vygenerovaných obrázků na základě klíčových slov.
- Využijte jeho funkce pro úpravu obrázků k odstranění pozadí z obrázku a stažení v HD kvalitě.
- Spojte se s komunitou AI designérů a tvůrců přes Discord.
Omezení Craiyon
- Bezplatná verze obsahuje reklamy a vodoznaky. Generované obrázky také vyžadují uvedení zdroje.
- Generátor obrázků běží pomalu, zejména pro bezplatné uživatele.
Ceny Craiyon
Craiyon je zdarma k použití s následujícími předplatnými:
- Podporovatel: 12 $/měsíc
- Profesionální: 24 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Craiyon
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zde je důvod, proč tento uživatel G2 rád používá Craiyon:
Nejlepší na Craiyon je, že je zdarma a lepší než jiné generátory AI. Obrázky vytvořené pomocí něj jsou realističtější a mají také funkci negativního promptu pro vytváření přesných obrázků.
Nejlepší na Craiyon je, že je zdarma a lepší než jiné generátory AI. Obrázky vytvořené pomocí něj jsou realističtější a mají také funkci negativního promptu pro vytváření přesných obrázků.
6. Character. ai (nejlepší pro personalizované konverzační zážitky)
Character. ai vytváří interaktivní, dynamické postavy prostřednictvím konverzace s využitím pokročilých nástrojů AI a LLM k vytváření personalizovaných chatbotů.
Po nastavení je můžete použít k simulaci konverzací s různými postavami na základě osobnosti, která jim byla přiřazena. Můžete si vybrat z již existujících postav nebo si vytvořit vlastní od nuly.
Ačkoli se nejedná o nástroj pro tvorbu obrázků, vyniká ve vytváření poutavé konverzační AI s rozmanitými osobnostmi a schopnostmi vyprávět příběhy.
Hlavní funkce Character.ai
- Zapojte se do poutavého dialogu, který se přizpůsobuje vstupům uživatelů.
- Prozkoumejte chatboty v různých aplikacích, jako je zábava, vzdělávání atd.
- Zaveďte bezpečnostní protokoly, abyste mohli poskytovat obsah vhodný pro různé věkové skupiny.
Omezení Character.ai
- Funguje spíše jako chatbot než jako generátor obrázků s umělou inteligencí.
- Vyžaduje neustálé sledování, aby byl obsah vhodný.
Ceny Character.ai
- Bezplatná verze
- C. ai+ Předplatné: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Character.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Stable Diffusion (nejlepší pro generování obrázků s otevřeným zdrojovým kódem)
Stable Diffusion je open-source model pro generování obrázků z textu vyvinutý společností Stability AI. Umožňuje uživatelům vytvářet detailní a úchvatné obrázky generované umělou inteligencí na základě textových podnětů.
Stable Diffusion využívá modely hlubokého učení k generování obrázků s působivou přesností a uměleckým stylem. Navíc jeho otevřený zdrojový kód umožňuje uživatelům doladit a přizpůsobit výstupy a integrovat Stable Diffusion do různých aplikací.
Klíčové vlastnosti Stable Diffusion
- Generujte detailní a úchvatné obrázky z textových vstupů s více tématy.
- Získejte přístup k open-source modelu a API pro přizpůsobení a integraci.
- Používejte pro komerční i nekomerční účely na základě volné licence.
- Připojte se ke komunitě výzkumníků a vývojářů AI a pomozte nám s neustálým zlepšováním.
Omezení Stable Diffusion
- Licence je obvykle k dispozici v rámci vlastního hostingu.
- Vyžaduje rozsáhlé technické znalosti při implementaci a přizpůsobování modelu.
Ceny Stable Diffusion
- Komunita: Zdarma
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Stable Diffusion
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Podívejme se, proč tento uživatel G2 považuje Stable Diffusion za efektivní:
Nedávno jsem použil Stable Diffusion 3. Zjistil jsem, že jeho schopnosti převádět text na obrázky jsou naprosto špičkové. Úroveň pravopisných schopností a kvalita obrázků jsou prostě pozoruhodné.
Nedávno jsem použil Stable Diffusion 3. Zjistil jsem, že jeho schopnosti převádět text na obrázky jsou naprosto špičkové. Úroveň pravopisných schopností a kvalita obrázků jsou prostě pozoruhodné.
8. Leonardo AI (nejlepší pro generování herních assetů ve vysoké kvalitě)
Leonardo je generátor obrázků s umělou inteligencí, který vyniká v tvorbě produktových fotografií, architektonických vizualizací, 3D návrhů, ilustrací koncepčního umění, grafiky, návrhů postav a herních prvků.
Získáte bohatá umělecká díla, obrázky a videa, která obohatí váš projekt, ať už se jedná o design her, zábavu, design UX nebo digitální umění. A to nejlepší? Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a širokou škálu možností přizpůsobení, které vám umožní vylepšit vaše výtvory.
Klíčové funkce Leonardo AI
- Vytvářejte vysoce kvalitní návrhy postav, textury a herní prvky.
- Upravujte generované obrázky pomocí AI Canvas a získejte dokonalé výsledky.
- Začleňte textury do 3D objektů a vylepšete tak vzhled a dojem z OBJ souborů.
- Připojte se k serveru Discord a staňte se součástí prosperující kreativní komunity.
Omezení Leonardo AI
- Během špičky může být zpracování pomalé.
- Vhodnější pro tvorbu herních assetů, nemusí být ideální pro běžné uživatele a hobbyisty.
Ceny Leonardo AI
- Bezplatný tarif
- Plán Apprentice: 10 $/měsíc
- Plán Artisan: 24 $/měsíc
- Plán Maestro: 48 $/měsíc
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Leonardo AI
- G2: 4,5/5 (20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Pojďme se podívat, proč tento uživatel G2 považuje Leonardo AI za revoluční nástroj pro kreativitu založenou na umělé inteligenci:
Leonardo. Ai rychle generuje vysoce kvalitní digitální obsah, obrázky a 3D modely, které mohou urychlit váš pracovní postup. Možnosti přizpůsobení jsou flexibilní, takže můžete výstup generovaný umělou inteligencí doladit podle svých představ.
Leonardo. Ai rychle generuje vysoce kvalitní digitální obsah, obrázky a 3D modely, které mohou urychlit váš pracovní postup. Možnosti přizpůsobení jsou flexibilní, takže můžete výstup generovaný umělou inteligencí doladit podle svých představ.
➡️ Číst více: Nejlepší softwarové nástroje pro návrh UX pro designéry
9. DreamStudio (nejlepší pro uživatelsky přívětivé generování obrázků)
Hledáte alternativy k Bing Image Creator? Vyzkoušejte DreamStudio od Stability AI. Na rozdíl od Stable Diffusion, který je open-source, je DreamStudio alternativou více zaměřenou na uživatele a přístupnou pro všechny.
Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní přijímá textové zadání a několik nastavení, aby vygenerovalo požadovaný obrázek. DreamStudio navíc vyniká v produkci různých uměleckých stylů, od fotorealistických po abstraktní, což ho činí univerzálním pro různé kreativní projekty.
Klíčové funkce DreamStudio
- Funguje na Stable Diffusion v2. 1
- Vyberte si z 16 přednastavených realistických stylů obrázků pro přesné generování obrázků.
- Upravujte generované obrázky pomocí textových pokynů
Omezení DreamStudio
- Postrádá detailní ovládání, které nabízí Stable Diffusion.
- Funguje na základě předplatného s platbou za každý obrázek a cenová politika je poměrně složitá.
Ceny DreamStudio
- Zdarma: 100 kreditů (500 obrázků při výchozím nastavení)
- Tokeny: 10 $ za 1000 kreditů
Hodnocení a recenze DreamStudio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Podívejte se, co o DreamStudiu říká tento uživatel G2:
Dreamstudio nabízí snadný způsob zadávání textových pokynů a generuje nejpřesnější obrázky. Výsledky dodává velmi rychle. Implementace a integrace tohoto nástroje je mnohem snazší než u jeho hlavních konkurentů.
Dreamstudio nabízí snadný způsob zadávání textových pokynů a generuje nejpřesnější obrázky. Výsledky dodává velmi rychle. Implementace a integrace tohoto nástroje je mnohem snazší než u jeho hlavních konkurentů.
10. Ideogram (nejlepší pro generování čitelného textu v obrázcích)
Podobně jako některé populární alternativy k Bing Image Creator, i Ideaogram generuje vysoce kvalitní vizuály na základě textových podnětů a zaměřuje se na kreativitu a inovace.
Tento generátor obrázků s umělou inteligencí je ideální pro plakáty, loga, infografiky a reklamy na sociálních médiích a klade stejný důraz na text i na design. Kombinace poutavých vizuálů a jasného, čitelného textu zajistí, že váš obsah vynikne a zůstane lidem v paměti.
Klíčové vlastnosti Ideogramu
- Vytvářejte obrázky s důrazem na textové záležitosti
- Pomocí funkce „Tile“ můžete vytvářet opakující se vzory v obrázku.
- Vylepšete a zkvalitněte své obrázky díky vyššímu rozlišení 2k.
- Ušetřete čas a námahu díky hromadnému generování obrázků, které můžete vytvořit nahráním tabulky obsahující pokyny.
Omezení ideogramů
- Generování obrázků zaměřené na text omezuje jeho možnosti v čistě vizuálních návrzích.
- Zobrazení textu může být někdy nepřesné.
Ceny Ideogramu
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze ideogramů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Nejlepší nástroje AI pro sociální média pro marketéry
🧠 Zajímavost: Lidský mozek si lépe pamatuje obrázky než text – a to jak okamžitě, tak i po třídenní přestávce!
11. Canva (nejlepší pro komplexní designová řešení s integrací AI)
Canva je populární platforma pro grafický design, která také nabízí generátor obrázků založený na umělé inteligenci. To umožňuje uživatelům vytvářet úžasné obrázky a snadno je upravovat.
Navíc získáte přístup k rozsáhlé knihovně šablon, grafiky a fontů, abyste mohli vytvářet a upravovat různé návrhy podle svých požadavků, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Hlavní funkce Canva
- Vyberte si z řady grafických šablon a vytvořte dokonalý vizuální obsah.
- Vytvářejte a upravujte návrhy v uživatelsky přívětivém rozhraní typu drag-and-drop.
- Spolupracujte na designových projektech s členy svého týmu v reálném čase.
- Exportujte hotové návrhy v různých formátech vhodných pro web a tisk.
Omezení Canva
- Obrázky generované umělou inteligencí postrádají jedinečnost, kterou najdete v zakázkových návrzích.
- Omezená kontrola nad designovými prvky omezuje kreativní flexibilitu při vytváření složitých a abstraktních konceptů.
Ceny Canva
- Canva Free
- Canva Pro: 15 $/měsíc
- Canva Teams: 10 $/měsíc na uživatele
- Canva Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (4 410+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 380 recenzí)
Podívejte se, co o Canva říká tento uživatel G2:
Nedávno jsem se rozhodl pro Canva Pro, která byla pro mé projekty velmi užitečná. Ještě lepší designy a šablony, se kterými se dá pracovat. Profesionální obrázky jsou přesně to, co jsem hledal. Nově přidaná funkce AI magic je úžasná.
Nedávno jsem se rozhodl pro Canva Pro, která byla pro mé projekty velmi užitečná. Ještě lepší designy a šablony, se kterými se dá pracovat. Profesionální obrázky jsou přesně to, co jsem hledal. Nově přidaná funkce AI magic je úžasná.
12. NightCafe (nejlepší pro tvorbu umění pomocí umělé inteligence řízené komunitou)
Alternativy k Bing Image Creator uzavírá NightCafe. Tento nástroj pro generování obrázků pomocí umělé inteligence se zaměřuje na propojení komunitní angažovanosti s kreativitou.
Umožňuje uživatelům vytvářet, sdílet a prozkoumávat obrázky generované umělou inteligencí prostřednictvím komunitního umění. Kromě toho NightCafe pomáhá uživatelům generovat nástěnky s nápady na obrázky na základě podnětů, což jim umožňuje prezentovat své výtvory.
Hlavní funkce NightCafe
- Vytvářejte obrázky z textových podnětů pomocí pokročilých nástrojů AI.
- Zúčastněte se komunitních výzev, abyste předvedli a zdokonalili své umění.
- Pro inspiraci si prohlédněte galerii uměleckých děl vytvořených umělou inteligencí uživateli.
- Komunikujte s živou komunitou tvůrců prostřednictvím komentářů a diskusí.
Omezení NightCafe
- Kvalita a umělecký styl se liší v závislosti na vstupních pokynech.
- Komunitní přístup k tvorbě digitálních uměleckých děl nemusí vyhovovat těm, kteří hledají sólový zážitek.
Ceny NightCafe
- AI Beginner: 5,99 $/měsíc
- AI Hobbyist: 9,99 $/měsíc
- AI Enthusiast: 19,99 $/měsíc
- AI Artist: 49,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze NightCafe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
Podívejme se, co o NightCafe říká tento uživatel G2:
Jedním z pozoruhodných aspektů je dostupnost bezplatných výzev, které uživatelům umožňují podrobně prozkoumat generátor obrázků AI. Na rozdíl od mnoha prémiových generátorů AI, které nabízejí omezené zkušební verze, NightCafe poskytuje možnost důkladně otestovat nástroj předtím, než se zavážete.
Jedním z pozoruhodných aspektů je dostupnost bezplatných výzev, které uživatelům umožňují podrobně prozkoumat generátor obrázků AI. Na rozdíl od mnoha prémiových generátorů AI, které nabízejí omezené zkušební verze, NightCafe poskytuje možnost důkladně otestovat nástroj předtím, než se zavážete.
Zvláštní zmínky
- Photosonic: Integruje se s WriteSonic, aby usnadnil generování textu do obrázků.
- PhotoDirector: Využívá výkonné modely AI k vylepšení vašich obrázků.
- Imggen AI: Generuje obrázky bez vodoznaku na základě textových podnětů.
Oživte svou fantazii s ClickUp
Ať už hledáte ohromující realismus, umělecký styl nebo personalizovaný design postav, tyto alternativy k Bing Image Creator nabízejí nekonečné možnosti. Od vysoce kvalitní AI po netradiční styly, najdete tu to pravé pro svůj projekt.
Pokud však hledáte něco komplexnějšího, co neomezuje použití nástroje pouze na generování obrázků pomocí AI, ClickUp je lepší alternativou.
I když sám o sobě AI obrázky negeneruje, je vybaven AI nástroji, které zefektivňují tvůrčí proces, usnadňují spolupráci a zlepšují vizuální brainstorming.
Vyzkoušejte ClickUp a posilte svůj kreativní pracovní postup a produktivitu. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a začněte hned!