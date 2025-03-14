10 nejlepších aplikací pro zaznamenávání myšlenek, které vám pomohou uspořádat vaše myšlenky a nápady

Máte někdy pocit, že váš mozek má otevřeno tisíce záložek najednou? Já taky.
A nejde jen o náš názor – potvrzuje to i věda: Studie Queen's University zjistila, že průměrný člověk má za den více než 6 000 myšlenek.
To je spousta mentálního nepořádku, a buďme upřímní – alespoň polovina z nich je jen chaotická směsice seznamů úkolů, termínů a náhodných poznámek, které se snažíme sledovat.
Stejně jako každý jiný profesionál, ani můj mozek si nemůže dovolit plnit zároveň funkci task manažera a řešitele problémů. Potřebuje systém.
Proto jsou aplikace pro zaznamenávání myšlenek mými nepostradatelnými nástroji během celého dne. Ať už jde o pořizování poznámek, vytváření seznamů úkolů nebo organizování pracovních záležitostí, tyto nástroje mi pomáhají mít vše pod kontrolou a zabraňují tomu, abych se cítil přetížený.
Na základě svých zkušeností a po vyzkoušení některých z nejpopulárnějších online nástrojů jsem sestavil seznam 10 nejlepších nástrojů pro ukládání myšlenek, které vám pomohou efektivněji řídit projekty.
⏰ 60sekundové shrnutí
Pokud se topíte v nápadech a úkolech, tyto aplikace pro ukládání myšlenek vám pomohou snadno zachytit, uspořádat a strukturovat vaše myšlenky:
- ClickUp: Nejlepší pro pořizování poznámek, shrnování a spolupráci s využitím umělé inteligence.
- Evernote: Nejlepší pro komplexní pořizování poznámek a organizaci
- OneNote: Nejlepší pro volné psaní poznámek a organizaci
- Notion: Nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní prostory a strukturované ukládání myšlenek
- Obsidian: Nejlepší pro propojování a vizualizaci souvisejících myšlenek
- Google Keep: Nejlepší pro rychlé a minimalistické pořizování poznámek
- Roam Research: Nejlepší pro propojené myšlenky a obousměrné propojení
- Bear: Nejlepší pro minimalistické a nerušivé pořizování poznámek
- Apple Notes: Nejlepší pro plynulé pořizování poznámek v rámci ekosystému Apple.
- Trello: Nejlepší pro vizuální správu úkolů a organizaci projektů
Co byste měli hledat v aplikacích pro ukládání myšlenek?
Smyslem aplikací pro ukládání myšlenek je vytvořit digitální prostor, kde můžete uklidit svou mysl a soustředit se, protože výzkumy dokazují, že stres má negativní vliv na mozkové sítě odpovědné za kreativní myšlení.
Osobně je používám k organizaci informací, které souvisejí s mým pracovním rozvrhem, takže si můj mozek musí pamatovat pouze to, co je v danou chvíli relevantní.
Nejlepší aplikace pro zaznamenávání myšlenek je ta, která se hladce začlení do vašeho pracovního postupu a umožní vám flexibilitu a spontánní nápady.
📌 Na co se zaměřit:
- Snadné použití: Zaznamenávejte myšlenky a rychle vyhledávejte uložené nápady pomocí hlasového diktování, zkratek nebo funkce rychlého zadávání.
- Hladká organizace: Pořizujte neomezené množství poznámek a kategorizujte je pomocí značek a barevných kódů pro rychlou identifikaci.
- Správa úkolů: Vytvářejte seznamy úkolů, nastavujte připomenutí a propojujte položky s termíny.
- Vizualizace: Používejte nástroje pro mapování mysli a strukturované seznamy k mapování nápadů.
- Přílohy a obohacení: Přidejte obrázky, náčrtky a soubory Markdown, abyste poskytli kontext.
- Integrační možnosti: Přístup k brain dumpům na různých zařízeních a propojení s kalendáři, seznamy úkolů a aplikacemi pro pořizování poznámek.
- Export a sdílení: Převádějte poznámky do formátu PDF, souborů Markdown nebo textových dokumentů a snadno je sdílejte.
- Bezpečnost a přístupnost: Chraňte citlivé informace šifrováním a používejte aplikaci bez připojení k internetu.
- Efektivní spolupráce a sdílení: Sdílejte své myšlenky s týmy nebo spolupracovníky při brainstormingových sezeních.
Nejlepší aplikace pro zaznamenávání myšlenek
Zde je seznam nejlepších aplikací pro zaznamenávání myšlenek, které vám pomohou zůstat organizovaní a produktivní:
1. ClickUp (nejlepší pro pořizování poznámek, shrnování a spolupráci s využitím umělé inteligence)
Náš seznam začíná aplikací ClickUp. ClickUp používám už roky a je to jednoznačně moje první volba pro ukládání myšlenek, pořizování poznámek a správu projektů.
A právem, protože ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů a úkolů, sdílení znalostí a spolupráci s automatizací založenou na umělé inteligenci.
Používám ClickUp Docs k zaznamenávání myšlenek, jakmile mě napadnou, aniž bych se musel starat o formátování nebo strukturu. Díky hierarchii správy dokumentů je pozdější vyhledávání konkrétních informací snadné.
ClickUp Docs také podporuje obousměrné propojení s ClickUp Tasks, takže mohu plynule propojit související úkoly a udržovat přehledný a strukturovaný pohled na svůj pracovní postup.
Jako vizuální typ se mi obzvláště líbí bohaté možnosti formátování v ClickUp Docs, jako jsou odrážky, nadpisy, kontrolní seznamy, bannery, zvýraznění a barevné kódování. Pomáhají mi rychle prohledávat poznámky a okamžitě si vybavit klíčové body (to je obzvláště užitečné při přípravě na schůzky). 📈
Navíc mohu vkládat obrázky, soubory Markdown a přílohy, aby bylo vše na jednom místě.
Ale to není vše. ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, umí shrnovat poznámky, automaticky generovat seznamy úkolů a dokonce vymýšlet nové nápady!
Zde je vše ostatní, s čím mi ClickUp Brain pomáhá:
- Proměňte své myšlenky v úkoly s příslušnými zadáními a termíny během několika sekund. ✅
- Zaznamenává mé myšlenky ve volném formátu, aniž bych je musel upravovat nebo formátovat, ať už píšu nebo mluvím. ✅
- Analyzuje mé poznámky a poskytuje kontextové návrhy pro vztahy mezi úkoly, podúkoly a propojení projektů ✅
- Pomáhá vytvářet osnovy, strukturovat projekty a rozkládat složité myšlenky na proveditelné kroky. ✅
- Aplikace se hladce integruje s dalšími funkcemi ClickUp, takže mohu veškerou svou práci přesunout do jednoho pracovního prostoru, kde je vše přehledné a přístupné. ✅
🗒 ClickUp’s Notepad je další z mých oblíbených aplikací – používám ji jako svůj hlavní zápisník pro rychlé pořizování poznámek během dne. Ať už jde o zaznamenávání náhodných nápadů nebo připomínek k práci, mohu poznámky okamžitě převést na úkoly!
Například pokud si poznamenám „Poslat klientovi následný e-mail“, mohu to během několika sekund proměnit v úkol s termínem splnění a přidělenou osobou. ⏱
Šablona poznámek z jednání ClickUp funguje jako software pro zápisy z jednání a pomáhá vám zaznamenávat program jednání, body diskuse, rozhodnutí a úkoly – vše na jednom místě, což zvyšuje produktivitu a šetří čas!
Ostatní uživatelé si pochvalují nástroje pro spolupráci ClickUp.
Naši nejnovější zkušenost s ClickUp jsme získali při práci na plánu obsahu pro uvedení produktu na trh. Nástroj Docs nám umožnil vytvořit a spravovat strukturované úložiště obsahu s hierarchickou organizací, spoluprací v reálném čase a plynulými funkcemi vkládání.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dělejte si poznámky kdekoli: Stáhněte si ClickUp do mobilu, počítače nebo jako rozšíření pro Chrome a mějte přístup ke svým poznámkám i na cestách.
- Okamžité ukládání a záznam: Pomocí rozšíření pro Chrome můžete rychle zachytit webové stránky, pořizovat snímky obrazovky a ukládat relevantní informace.
- Vylepšete si psaní poznámek pomocí šablon: Vyzkoušejte šablony ClickUp, které vám pomohou strukturovat a zefektivnit ukládání myšlenek a psaní poznámek.
- Použijte Poznámkový blok pro rychlé zaznamenání myšlenek: Zapište si nápady a přeměňte je na proveditelné úkoly, aniž byste museli aplikaci opustit.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí umělé inteligence: Proměňte nestrukturovaná data v organizované úkoly pomocí generování úkolů a automatického přiřazování úkolů založených na umělé inteligenci.
Omezení ClickUp
- Platforma ClickUp s mnoha funkcemi může být pro začátečníky trochu složitá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte si jej k jakémukoli placenému tarifu již za 6 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je příspěvek uživatele Trustradius:
To je zvláštní výhoda ClickUp: nabízí většinu nástrojů potřebných pro organizaci projektů na jednom místě. Umožňuje nejen správu a přiřazování úkolů, ale nabízí také další nástroje ve stejném prostředí, jako jsou dokumenty, kde lze pořizovat poznámky a vytvářet zprávy, a integraci s kalendářem a e-maily, vše na jednom místě. Není třeba používat externí programy nebo různé aplikace pro každou funkci.
🍪 Bonus: Ať už strukturováte nápady, plánujete projekty nebo propojujete související myšlenky, použijte myšlenkové mapy ClickUp k vizuální organizaci svých myšlenek a vytvořte jasný a intuitivní plán pro svůj pracovní postup.
2. Evernote (nejlepší pro komplexní pořizování poznámek a organizaci)
Evernote je aplikace pro ukládání myšlenek, která vám umožní zaznamenávat nápady, poznámky, výstřižky z webu a dokonce i soubory PDF na jednom místě. Díky poznámkovým blokům, štítkům a výkonné funkci vyhledávání jsem mohl zaznamenávat myšlenky, aniž bych se musel starat o strukturu, a později je uspořádat.
Jednou z mých oblíbených funkcí je Evernote Web Clipper – užitečný nástroj pro ukládání článků, výzkumů a úryvků z webových stránek přímo do mých poznámek.
Můj tým a já se na ně při shromažďování nápadů, postřehů a referencí pro projekty velmi spoléháme. Synchronizace mezi zařízeními zajišťuje, že naše poznámky jsou vždy přístupné, zatímco zásobníky poznámkových bloků udržují související projekty strukturované.
Nejlepší funkce Evernote
- Rozdělte si poznámky do samostatných zápisníků podle různých témat a projektů.
- Zachyťte a uložte text, ručně psané poznámky, obrázky, zvukové nahrávky a soubory PDF.
- Organizujte si poznámky pomocí výkonného systému značek pro snadné vyhledávání.
- Strukturovejte poznámky pomocí zápisníků a hromádek pro lepší organizaci.
- Nastavte si připomenutí důležitých poznámek pro budoucí použití.
Omezení aplikace Evernote
- Poznámky jsou uspořádány lineárně, což ztěžuje vizuální zmapování složitých vztahů mezi myšlenkami.
Ceny Evernote
- Osobní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Evernote?
Do svého účtu Evernote mohu ukládat téměř cokoli – psané poznámky, výstřižky z webových stránek, soubory PDF, obrázky. Obzvláště užitečné jsou pro mě funkce Web Clipper a „email to Inbox” (odeslat e-mailem do doručené pošty).
Přečtěte si také: Jak sdílet poznámky
3. OneNote (nejlepší pro volné psaní poznámek a organizaci)
Když potřebuji neomezený prostor pro zapisování nápadů bez obav o formátování, jako první mě napadne Microsoft OneNote. OneNote, jako software pro správu dokumentů, mi poskytuje volné plátno, na kterém mohu kliknout kdekoli a začít psát, kreslit nebo dokonce nahrávat zvuk a videa.
Vše zůstává přehledně uspořádáno v poznámkových blocích, sekcích a stránkách, což usnadňuje kategorizaci nápadů a jejich pozdější vyhledávání.
Díky synchronizaci mezi zařízeními mám kdykoli přístup ke svým poznámkám na počítači, mobilu nebo webu. Moje oblíbená funkce je psaní rukou, díky které mohu psát, kreslit nebo přidávat poznámky stejně jako do skutečného zápisníku.
Nejlepší funkce aplikace OneNote
- Synchronizujte poznámky mezi počítačem, mobilním zařízením a webem a získejte tak plynulý přístup.
- Zaznamenejte rychlé nápady a vylepšete je později, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Propojte související stránky, abyste usnadnili navigaci.
- Pomocí značek můžete poznámky efektivně kategorizovat a vyhledávat.
- Kreslete, skicujte a vkládejte poznámky pomocí stylusu nebo dotykové obrazovky.
Omezení aplikace OneNote
- Funkce pro spolupráci jsou ve srovnání s jinými aplikacemi pro ukládání myšlenek omezené.
Ceny aplikace OneNote
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 9,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci OneNote?
Tento nástroj používám každý den k psaní rychlých poznámek během schůzek a k přípravě materiálů před jejich odesláním. Je to jako můj virtuální pořadač s dalšími výhodami, jako je možnost vyhledávání a diktování!
4. Notion (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní prostory a strukturované ukládání myšlenek)
Notion je flexibilní, všestranný pracovní prostor, kde mohu zaznamenávat nápady, vytvářet seznamy úkolů a organizovat myšlenky bez jakékoli rigidní struktury. Funguje jako aplikace pro poznámky, správce úkolů a databáze, což z něj činí neuvěřitelně výkonný nástroj pro ukládání myšlenek a organizování informací.
Díky blokovému systému aplikace Notion lze každý prvek přesouvat. Přizpůsobitelné bloky snadno přemění vaše myšlenky na strukturované dokumenty. Bohaté možnosti formátování, jako jsou nadpisy, odrážky a bloky kódu, pomáhají udržovat poznámky vizuálně přehledné.
Obzvláště se mi líbí databázová funkce aplikace Notion. Umožňuje mi proměnit hrubé nápady ve strukturované seznamy, Kanban tabule nebo tabulky, což usnadňuje sledování projektů a akčních položek.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Přístup ke každému textu, obrázku, videu nebo odkazu jako k bloku, který lze přesouvat a přeskupovat.
- Zaznamenávejte své myšlenky volně na prázdné plátno bez předdefinovaných rozvržení.
- Využijte možnosti úpravy formátovaného textu, včetně nadpisů, tučného písma, kurzívy, odrážek a bloků kódu.
- Vkládání obrázků, videí a odkazů přímo do poznámek pro lepší kontext
- Proměňte své myšlenky ve strukturované seznamy, tabulky nebo Kanban tabule s funkcí databáze.
Omezení aplikace Notion
- Notion postrádá speciální offline režim, což může být nevýhodné, pokud potřebujete přístup bez připojení k internetu.
Ceny aplikace Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Notion?
Notion je skvělý nástroj pro organizaci pracovních i osobních úkolů
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže se zaznamenáváním klíčových bodů při sledování videí? Osvojte si umění pořizování poznámek z videa pomocí těchto odborných strategií a už nikdy vám neunikne žádný důležitý detail!
5. Obsidian (nejlepší pro propojování a vizualizaci souvisejících myšlenek)
Během procesu tvorby nápadů upřednostňuji volné zaznamenávání myšlenek, ale později toužím po strukturovaném obsahu. V tom mi pomáhá aplikace Obsidian. Tato aplikace vám umožňuje zaznamenávat syrové myšlenky a nápady nestrukturovaným způsobem, zatímco její výkonný systém propojování vám pomáhá snadno propojovat související koncepty.
Grafické zobrazení aplikace Obsidian je mezi uživateli velmi oblíbené. Tato funkce poskytuje vizuální znázornění toho, jak jsou různé poznámky a nápady propojeny – díky této funkci působí jako myšlenková mapa pro ukládání myšlenek.
Obsidian je také založen na Markdownu, což znamená, že mohu rychle formátovat text bez rušivých vlivů. Systém trezorů udržuje všechny mé poznámky přehledně kategorizované a díky funkci denních poznámek mohu zaznamenat vše, co mě napadne, a uspořádat to později.
Nejlepší funkce aplikace Obsidian
- Formátujte poznámky pomocí Markdownu, který umožňuje rychlé a nerušivé pořizování poznámek.
- Pomocí denních poznámek zaznamenávejte prchavé myšlenky, nápady a úvahy.
- Vizualizujte souvislosti mezi poznámkami pomocí grafických zobrazení, abyste viděli vztahy mezi myšlenkami.
- Naučte se organizovat poznámky pomocí systému trezorů a strukturovat je do složek a podsložek.
- Přizpůsobte si poznámky pomocí předem navržených šablon pro poznámky z jednání, projekty a brainstorming.
- Rozšiřte funkčnost pomocí plug-inů pro správu úkolů, mind mapping a další.
Omezení aplikace Obsidian
- Někteří uživatelé mají problémy s mobilní verzí, zejména na zařízeních s operačním systémem Android.
Ceny Obsidian
- Synchronizace: 5 $/měsíc na uživatele
- Publikovat: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu?
Snadné použití pro pořizování a úpravy poznámek. Bylo to užitečné při importu a čtení poznámek, které jsem exportoval z Mac Notes.
🧠 Věděli jste? Způsob, jakým si děláte poznámky, může ovlivnit to, jak dobře si informace zapamatujete a vybavíte! Ať už jste příznivcem myšlenkových map, poznámek podle Cornellovy metody nebo digitálního psaní, těchto pět efektivních metod pořizování poznámek může výrazně zvýšit vaši produktivitu a pomoci vám efektivněji zachytit nápady.
📮ClickUp Insight: Mentální nepořádek je velkým zabijákem kreativity, který vyžaduje centralizaci roztříštěných informací.
Podle výzkumu společnosti ClickUp 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí, která se ztrácejí v chatech, e-mailech a tabulkách. Bez centralizovaného systému pro jejich zaznamenávání a sledování mohou cenné obchodní informace snadno uniknout. Díky funkcím správy úkolů ClickUp můžete vše snadno organizovat – vytvářet úkoly přímo z chatů, komentářů, dokumentů a e-mailů pouhým jedním kliknutím!
6. Google Keep (nejlepší pro rychlé a minimalistické pořizování poznámek)
Google Keep je lehká aplikace pro poznámky, která uživatelům umožňuje rychle zaznamenávat nápady, vytvářet seznamy úkolů, nastavovat připomenutí a dokonce nahrávat hlasové poznámky – to vše se bezproblémově synchronizuje mezi zařízeními.
Můj tým a já milujeme systém barevného kódování a označování aplikace Google Keep, který usnadňuje organizaci poznámek na první pohled.
Ať už připínám důležité poznámky, archivuji starší nebo extrahuji text z obrázků, vše zůstává přehledně uspořádané. Díky integraci Google Keep s Google Docs navíc mohu důležité poznámky okamžitě převést na kompletní dokumenty, což je ideální pro přeměnu rychlých nápadů na strukturovaný obsah.
Nejlepší funkce Google Keep
- Extrahujte text z obrázků pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR).
- Nastavte si časové nebo místně založené připomenutí integrované s Google Now.
- Organizujte si poznámky pomocí štítků, barevného kódování, připínání a archivace.
- Synchronizujte poznámky na všech zařízeních a získejte k nim okamžitý přístup odkudkoli.
- Převádějte poznámky do Google Docs pro strukturovanou úpravu.
Omezení aplikace Google Keep
- Poznámky jsou omezeny na 20 000 znaků, což odpovídá přibližně 20–30 stranám, což nemusí být ideální pro psaní dlouhých poznámek.
- Limit úložiště je společný s ostatními aplikacemi Google.
Ceny Google Keep
- Business Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 22 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 6 $/měsíc
- Business Standard: 12 $/měsíc
- Business Plus: 18 $/měsíc
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 210 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Keep?
Celkově se mi líbí snadné použití aplikace Google Keep pro rychlé a efektivní pořizování poznámek. Funkce převodu hlasu na text je úžasná a díky ní je vytváření osobních připomínek hračkou. Aplikace Google Keep funguje na všech mých zařízeních a perfektně se synchronizuje, takže je ideální pro udržení pořádku a produktivity.
Přečtěte si také: Jak implementovat strategie pro společné pořizování poznámek
7. Roam Research (nejlepší pro propojené myšlenky a obousměrné propojení)
Roam Research je navržen pro síťové myšlení – propojuje nápady způsobem, který napodobuje přirozenou činnost našeho mozku.
Místo ukládání poznámek do rigidních složek Roam snadno propojuje koncepty a mění náhodné myšlenky v dynamickou síť znalostí.
Zejména se mi líbí obousměrné propojení v aplikaci Roam, díky kterému je snadné vidět, jak spolu souvisí různé myšlenky, i když byly zapsány s odstupem několika týdnů.
Další vynikající funkcí je grafické zobrazení, které vizuálně mapuje tyto souvislosti jako myšlenková mapa pro mé brain dumpy.
Nejlepší funkce aplikace Roam Research
- Snadno propojujte poznámky pomocí obousměrného propojení a vytvářejte síť nápadů.
- Zaznamenávejte si každodenní poznámky, abyste mohli zaznamenat spontánní myšlenky a později se k nim vrátit.
- Organizujte obsah dynamicky bez rigidních složek nebo hierarchií.
- Rychlé vyhledávání a načítání poznámek díky výkonným funkcím pro dotazování
- Používejte Roam na Windows, macOS a Linuxu, s podporou mobilních zařízení.
Omezení aplikace Roam Research
- Aplikace nemá speciální offline režim, což znamená, že pro plnou funkčnost je nutné připojení k internetu.
Ceny Roam Research
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Believer: 500 $ za 5 let na uživatele
Hodnocení a recenze Roam Research
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Roam Research?
Roam mě seznámil s propojenými odkazy a tímto úžasným způsobem pořizování poznámek. Vše je výstižné a neztrácíte čas náhodnými funkcemi. Jednoduché a přehledné pořizování poznámek.
Přečtěte si také: 15 nejlepších aplikací a nástrojů pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence
8. Bear (nejlepší pro minimalistické a nerušivé pořizování poznámek)
Pokud jste jako já a oceníte čisté a elegantní prostředí pro pořizování poznámek, Bear je aplikace pro ukládání myšlenek, která nabízí jednoduchost a výkon.
Nejvíce oceňuji krásné rozhraní aplikace Bear, které vás nerozptyluje, takže je ideální pro volné zaznamenávání myšlenek, strukturované poznámky a kreativní psaní. Bear také podporuje text, obrázky, náčrtky a seznamy úkolů, přičemž zachovává elegantní a přehledný pracovní prostor.
Nejlepší funkce aplikace Bear
- Pište a formátujte poznámky bez námahy pomocí Markdownu.
- Organizujte si poznámky pomocí flexibilního systému značek namísto rigidních složek.
- Synchronizujte mezi Macem, iPhonem a iPadem přes iCloud.
- Exportujte poznámky do různých formátů, včetně PDF, HTML, DOCX a ePub.
- Prohledávejte obrázky a soubory PDF pomocí technologie OCR.
Omezení aplikace Bear
- K dispozici pouze na zařízeních Apple, bez oficiální aplikace pro Windows nebo webové aplikace.
Ceny aplikace Bear
- Měsíční předplatné: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Roční předplatné: 29,99 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Bear
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Chcete uspořádat své myšlenky, aniž byste museli opustit svůj pracovní postup? Použijte nástroje AI pro poznámky z jednání, abyste mohli okamžitě zaznamenávat nápady z jakékoli obrazovky – ať už procházíte webové stránky, čtete článek nebo prohlížíte dokumenty, můžete si efektivně zapisovat své myšlenky.
9. Apple Notes (nejlepší pro plynulé pořizování poznámek v rámci ekosystému Apple)
Pro uživatele Apple je Apple Notes bezplatná aplikace pro ukládání myšlenek, která je vždy k dispozici, když ji potřebujete – žádné stahování, žádné registrace, jen rychlé a intuitivní pořizování poznámek, které se snadno synchronizují mezi Macem, iPhonem a iPadem.
Také se mi líbil systém inteligentních složek Apple Notes, který automaticky organizoval mé poznámky na základě hashtagů a filtrů. Navíc, aby byly citlivé informace v bezpečí, Apple Notes také umožnil end-to-end šifrování uzamčených poznámek.
Nejlepší funkce aplikace Apple Notes
- Vytvářejte textové poznámky, kontrolní seznamy, tabulky a ručně psané náčrtky.
- Prohledávejte poznámky pomocí vestavěného optického rozpoznávání znaků (OCR) pro text uvnitř obrázků a souborů PDF.
- Spolupracujte pomocí sdílených poznámek a složek v reálném čase.
- Zabezpečte si poznámky pomocí šifrování typu end-to-end pro větší soukromí.
- Synchronizujte je hladce mezi Macem, iPhonem, iPadem a iCloud.com.
Omezení aplikace Apple Notes
- K dispozici pouze v ekosystému Apple, bez oficiální podpory pro Windows nebo Android.
Ceny aplikace Apple Notes
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Apple Notes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔮 Klíčový postřeh: Náš mozek je jako tabule posetá informacemi a nápady. Uspořádejte si ho pomocí těchto šablon pro pořizování poznámek, které vám pomohou zachytit, uspořádat a rozvíjet vaše nápady – abyste se mohli soustředit na genialitu, ne na chaos!
10. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů a organizaci projektů)
Trello je aplikace pro ukládání myšlenek, která snadno zachycuje, kategorizuje a organizuje nápady.
Obsahuje tabule, seznamy a karty ve stylu Kanban, které umožňují strukturovaný způsob ukládání úkolů, poznámek a nápadů, aniž by uživatele zahlcovaly zbytečnou složitostí.
Obzvláště se mi líbil vizuální pracovní postup aplikace Trello, který mi umožnil přetahovat poznámky, vytvářet dynamické seznamy úkolů a přidávat termíny a přílohy, aniž bych ztratil přehled o důležitých myšlenkách.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte si poznámky, úkoly a nápady pomocí kanbanových tabulek, seznamů a karet.
- Hladká synchronizace mezi počítačem, mobilním zařízením a webem pro snadný přístup odkudkoli.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí automatizace Butler a zefektivněte tak opakující se úkoly.
- Zvyšte produktivitu pomocí vlastních polí, štítků a termínů splnění.
- Využijte Trello Power-Ups pro funkce jako mind mapping, zobrazení kalendáře a další.
Omezení aplikace Trello
- Není k dispozici offline režim, což znamená, že pro přístup k poznámkám potřebujete připojení k internetu.
- Omezené možnosti formátování dlouhých poznámek ve srovnání s tradičními aplikacemi pro pořizování poznámek.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Je to jednoduché. V průběhu let jsem vyzkoušel mnoho nástrojů pro správu úkolů a sledování poznámek/klíčových informací, ale vždy se vracím k jednoduchosti Trella.
Další užitečné nástroje pro poznámky
Zde je několik čestných zmínek pro aplikace a nástroje pro ukládání myšlenek, které se nedostaly do našeho žebříčku top 10, ale mně osobně velmi pomohly:
- Joplin: Líbí se mi, jak mi tento open-source nástroj dává plnou kontrolu nad mými poznámkami, s lokálním úložištěm, podporou Markdown a synchronizací přes OneDrive nebo Dropbox – bez jakýchkoli poplatků za předplatné.
- UpNote: Někdy prostě potřebuji čistý, krásný prostor, kde si mohu zapsat své myšlenky, a UpNote mi to umožňuje díky svému rozhraní bez rušivých prvků, přizpůsobitelným motivům a offline přístupu.
- Milanote: Když brainstormuji nebo organizuji kreativní projekty, rozhraní Milanote s funkcí drag-and-drop, vizuální tabule a funkce pro spolupráci v reálném čase mi pomáhají efektivně spravovat můj digitální pracovní prostor.
Nenechávejte to jen tak – použijte ClickUp!
Budu upřímný – ze všech aplikací pro ukládání myšlenek, které jsem vyzkoušel, je ClickUp mou nejoblíbenější. A to z dobrého důvodu:
- Miluji čisté, vizuálně přitažlivé pracovní prostory.
- Oceňuji jednoduché, ale intuitivní rozhraní.
- Věřím v chytrou práci a umělá inteligence v tom hraje obrovskou roli.
S ClickUp Docs můžete rychle zaznamenávat nápady, snadno strukturovat své myšlenky a propojovat poznámky přímo s úkoly. ClickUp Brain navíc automatizuje shrnutí, organizuje brain dumpy a transformuje roztříštěné myšlenky do akčních plánů, čímž vám ušetří hodiny ruční práce.
Vyzkoušejte to sami. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.