Buildertrend vs Procore: Který nástroj pro řízení staveb je lepší?

Řízení stavebních projektů bez správného softwaru je jako stavět mrakodrap s nářadím, kterému chybí polovina nástrojů. Právě zde přicházejí ke slovu platformy jako Buildertrend a Procore, které se zaměřují na zlepšení efektivity, komunikace a přehlednosti projektů ve stavebnictví.
Obě společnosti jsou lídry v oboru, ale mnoho profesionálů má potíže se mezi nimi rozhodnout. V tomto blogu prozkoumáme odlišné funkce a výhody Buildertrend a Procore a zároveň se zaměříme na to, že tyto programy nemusí plně vyhovovat specifickým výzvám, kterým čelí místní nebo specializované stavební týmy.
Představíme vám ClickUp, řešení navržené tak, aby splňovalo každodenní požadavky vašich projektů. Objevte, proč může být ClickUp pevným základem, který vaše stavební projekty potřebují. 🚀
Co je Buildertrend?
Buildertrend je cloudový software pro řízení stavebních projektů přizpůsobený pro rezidenční stavby, rekonstrukce a specializované dodavatele. Jeho primárním účelem je zjednodušení složitých pracovních postupů a zlepšení komunikace mezi týmy, klienty a subdodavateli.
Platforma v zásadě sjednocuje nástroje pro řízení stavebních projektů, finanční sledování a vztahy s klienty do jedné platformy.
Jednou z vynikajících funkcí Buildertrend je jeho nástroj pro plánování, který umožňuje dodavatelům vytvářet přesné časové plány, provádět úpravy a zajistit, aby se žádné úkoly nepřekrývaly. Nástroje pro finanční sledování poskytují podrobný přehled o rozpočtech a výdajích, což pomáhá firmám činit informovaná rozhodnutí a chránit ziskové marže.
Funkce Buildertrend
Buildertrend poskytuje nástroje, které zjednodušují řízení staveb, od plánování projektů po finanční sledování a komunikaci s klienty. Podívejme se na jeho funkce a na to, jak vám mohou pomoci udržet pořádek, ušetřit čas a dosáhnout výsledků:
1. Nástroje pro řízení projektů
Funkce pro správu projektů Buildertrend vám umožňují spravovat všechny detaily vašich projektů na jednom místě. Nástroje, jako je plánování, vám umožňují plánovat a upravovat přesné časové harmonogramy v reálném čase, zatímco denní záznamy vás informují o postupu a podmínkách na místě.
Buildertrend také propojuje váš tým, klienty a subdodavatele prostřednictvím svých funkcí pro správu komunikace. Platforma nabízí centralizovaný chatovací nástroj pro okamžité zasílání zpráv, zákaznický portál pro aktualizace projektů v reálném čase a úložiště souborů, které udržuje všechny dokumenty uspořádané a přístupné.
Díky softwaru pro řízení stavebních projektů Buildertrend mohou projektoví manažeři:
- Vytvářejte denní záznamy, abyste mohli sledovat aktualizace projektu, povětrnostní podmínky a fotografie.
- Zjednodušte schvalování změnových příkazů pomocí elektronických podpisů.
- Efektivně spravujte záruky a zajistěte svým klientům klid po dokončení projektu.
- Informujte klienty o aktuálním stavu pomocí personalizovaného panelu, kde mohou sledovat postup prací, posílat zprávy a elektronicky podepisovat smlouvy.
🔎 Věděli jste? Trh se stavebním softwarem dosáhne do roku 2032 hodnoty 21,04 miliardy dolarů. To odráží rychlé přijetí digitálních nástrojů stavebními firmami a dodavateli za účelem zvýšení efektivity, snížení nákladů a zlepšení výsledků projektů. 📈
2. Finanční řízení
Buildertrend poskytuje finanční nástroje pro správu rozpočtů a cash flow. Od vytváření podrobných odhadů až po správu nabídek a objednávek – tato platforma zajišťuje, že všechny finanční aspekty vašich projektů jsou zpracovány přesně. Nástroje jako takeoff zjednodušují výpočty materiálu, zatímco možnosti online plateb urychlují transakce.
Systém sledování rozpočtu porovnává odhadované a skutečné náklady, což vám poskytuje kompletní přehled o finančním výkonu vašeho projektu. S nástroji pro finanční řízení Buildertrend:
- Zefektivněte svůj proces podávání nabídek vytvářením, odesíláním a sledováním žádostí o nabídky.
- Vytvářejte profesionální odhady pomocí předem připravených šablon stavebních rozpočtů a katalogů nákladů.
- Vygenerujte přesné požadavky na materiál a náklady pomocí nástrojů pro odhad nákladů.
- Porovnejte rozpočty s aktuálními náklady v reálném čase, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí a zvýšit ziskovost.
💡 Tip pro profesionály: Využijte cloudové nástroje ke snížení provozních nákladů a zlepšení spolupráce. Přechodem na cloudová řešení týmy eliminují potřebu drahých serverů a získávají přístup k informacím o projektu odkudkoli, což zajišťuje transparentnost projektu. 🛠️
3. Správa materiálů/zdrojů
Nástroje pro správu materiálů Buildertrend zefektivňují nákup a poskytují přístup k exkluzivním slevám a rabátům od předních značek. Platforma umožňuje stavitelům spravovat všechny náklady na materiál na jednom místě, což pomáhá zvyšovat ziskové marže a zlepšovat nákupní rozhodnutí.
Dodavatelé těží z viditelnosti pro tisíce dodavatelů, což jim umožňuje navázat přímý kontakt s potenciálními zákazníky. Využitím nástrojů Buildertrend zlepšíte efektivitu výstavby, spravujete náklady na materiál a zajistíte si lepší podmínky pro podporu svých projektů.
- Získejte exkluzivní slevy a rabaty díky zavedeným partnerstvím se značkami.
- Centralizujte nákup materiálů, abyste ušetřili čas a snížili manuální sledování.
- Získejte přesné údaje o nákladech na materiál v reálném čase, abyste mohli činit chytřejší nákupní rozhodnutí.
- Propagujte svou značku a prodávejte produkty rozsáhlé síti stavitelů a dodavatelů.
Ceny Buildertrend
- Essential: 499 $/měsíc
- Pokročilá verze: 799 $/měsíc
- Kompletní: 1099 $/měsíc
Co je Procore?
Procore je komplexní platforma pro řízení staveb, která byla navržena s cílem zlepšit efektivitu, spolupráci a rozhodování ve všech fázích stavebních projektů.
Procore, který byl vyvinut pro zvládání složitých stavebních a infrastrukturních projektů, kombinuje nástroje pro plánování projektů, finanční sledování, řízení kvality a komunikaci do jednotné platformy.
Procore slouží celé řadě odvětví, včetně těžkého stavebnictví, dopravy, veřejných služeb, letectví a námořního stavebnictví. Díky nabídce dat v reálném čase, automatizaci a plynulé komunikaci mohou dodavatelé dodržovat harmonogram, snižovat rizika a dosahovat vysoce kvalitních výsledků při zachování ziskových marží.
Funkce Procore
Procore nabízí komplexní sadu nástrojů pro všechny fáze životního cyklu stavby. Od plánování před zahájením stavby po realizaci projektu a finanční sledování – podívejme se na funkce Procore:
1. Software pro řízení projektů
Procore zjednodušuje realizaci projektů centralizací všech činností, dokumentů a komunikace. Jeho nástroje vám pomohou spravovat rozpočty, prosazovat standardy kvality a bezpečnosti a sledovat aktualizace návrhů v reálném čase.
Nástroje Procore pro přípravu stavby sjednocují plánování, výběrová řízení a odhady do jediného řešení, což umožňuje přesnost a efektivitu při přípravě projektu. Integrace nástrojů pro správu nabídek, výpočty množství a odhady snižuje manuální pracovní postupy a zjednodušuje přechod od plánování k realizaci.
Platforma poskytuje terénním týmům přístup k aktuálním výkresům a BIM modelům, což zajišťuje přesnou koordinaci a minimalizuje nutnost oprav:
- Sledujte rozpočty a finanční zdraví v reálném čase.
- Prosazujte konzistentní procesy kvality a bezpečnosti ve všech projektech.
- Propojte týmy v terénu s nejnovějšími konstrukčními dokumenty a modely BIM.
- Vytvářejte a spravujte nabídkové balíčky, porovnávejte návrhy a plynule převádějte nabídky na subdodávky.
- Provádějte přesné odhady a kalkulace, abyste zvýšili rychlost a přesnost nabídkového řízení.
2. Finanční řízení
Řešení pro finanční řízení od Procore zajišťuje transparentnost a kontrolu nad náklady projektu. Integrace odhadů, rozpočtování a fakturace s údaji z terénu v reálném čase poskytuje přesný přehled o finančních výsledcích.
Nástroje jako správa faktur a prognózy nákladů vám umožňují dokumentovat změny, sledovat výdaje a chránit ziskové marže ve stavebnictví. S nástroji pro finanční správu Procore:
- Sledujte rozpočty a náklady v reálném čase, abyste se vyhnuli finančním překvapením.
- Integrujte software pro řízení projektů do svého účetního systému a zajistěte si plynulý pracovní postup.
- Zefektivněte platební procesy pomocí automatického sledování faktur a kontrolních seznamů pro dodržování předpisů.
- Vytvářejte komplexní finanční zprávy, které vám pomohou při strategickém rozhodování.
🧠 Zajímavost: Zpráva společnosti McKinsey z roku 2023 odhaduje, že Gen AI a další nástroje umělé inteligence přinesou stavitelům domů hodnotu až 18 miliard dolarů, což odpovídá téměř 10 % tržeb stavebního průmyslu.
3. Správa zdrojů
Nástroje pro správu zdrojů Procore optimalizují přidělování pracovníků a vybavení, čímž zajišťují, že vaše projekty zůstanou efektivní a ziskové. Platforma centralizuje plánování a poskytuje přehled o dostupnosti pracovníků, jejich dovednostech a vzdálenosti od pracovišť.
Pomáhá vám sledovat produktivitu a využití vybavení v reálném čase, což usnadňuje efektivní správu zdrojů. S nástroji pro správu zdrojů Procore:
- Přiřaďte správné lidi ke správným úkolům na základě jejich dovedností a umístění.
- Sledujte produktivitu práce a vybavení, abyste dodrželi harmonogram a rozpočet.
- Předpovídejte potřeby zdrojů, abyste zlepšili plánování a předešli nedostatku.
- Centralizujte komunikaci a plánování pro hladkou spolupráci týmu.
Ceny Procore
- Ceny na míru
💡 Tip pro profesionály: Rozsáhlé funkce Procore jsou vhodné pro rozsáhlé projekty, ale jeho vysoká cena a obtížná naučitelnost mohou někdy menší týmy odradit. Proto je pro nalezení cenově dostupnějšího, flexibilnějšího a uživatelsky přívětivějšího řešení nezbytné prozkoumat alternativy Procore.
Buildertrend vs. Procore: Porovnání funkcí
Při hodnocení Buildertrend a Procore záleží rozhodnutí na konkrétních potřebách a rozsahu vašich stavebních projektů. Porovnejme jejich klíčové funkce a zjistěme, který nástroj je vhodnější pro různé scénáře.
Funkce č. 1: Realizace a řízení projektů
Buildertrend je nejvhodnější pro stavební firmy zabývající se bytovou výstavbou a menší týmy, kterým nabízí jednoduché nástroje, jako je plánování v reálném čase a denní záznamy. Navíc vyniká v komunikaci s klienty a je ideální pro projekty zaměřené na zákazníky.
Procore vyniká ve správě rozsáhlých a komplexních projektů v odvětví těžkého stavebnictví a veřejných služeb. Jeho pokročilé funkce, včetně integrace BIM a spolupráce v reálném čase, efektivně zvládají složité pracovní postupy.
🏆 Vítěz: Zatímco Buildertrend je vhodný pro menší projekty, Procore vítězí v případě velkých, mnohostranných projektů.
Funkce č. 2: Finanční řízení
Přehledné rozhraní Buildertrend je ideální pro správu rozpočtů, nabídek a plateb pro malé a střední podniky. Funkce jako odhad nákladů a online platby zvyšují efektivitu.
Procore vyniká pokročilým sledováním nákladů, integrací dat z terénu v reálném čase a robustním prognózováním, což z něj činí ideální volbu pro větší projekty se složitými finančními potřebami.
🏆 Vítěz: Procore pro sofistikované finanční řízení; Buildertrend pro jednodušší a nákladově úspornější provoz.
Funkce č. 3: Správa zdrojů a materiálů
Buildertrend zjednodušuje správu materiálů pro malé a střední dodavatele a nabízí exkluzivní slevy a efektivní správu dodavatelů.
Procore nabízí širší sadu nástrojů, včetně sledování pracovní síly a vybavení, což zajišťuje optimalizaci zdrojů v reálném čase pro rozsáhlé projekty.
🏆 Vítěz: Procore je skvělý pro komplexní správu zdrojů, zatímco Buildertrend je vhodný pro sledování materiálů se zaměřením na náklady.
Buildertrend vs. Procore na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak uživatelé hodnotí Buildertrend a Procore. V různých subredditech a diskuzních vláknech mnoho uživatelů zdůraznilo, jak se vhodnost liší v závislosti na typu a velikosti projektu.
Většina uživatelů Redditu se shoduje, že Buildertrend je vhodnější pro malé projekty, jak uvádí uživatel u/mariaclaraa1:
BuilderTrend nabízí vysokou hodnotu pro malé a střední podniky, ale nemusí vyhovovat potřebám větších společností, které řídí složitější projekty.
BuilderTrend nabízí vysokou hodnotu pro malé a střední podniky, ale nemusí vyhovovat potřebám větších společností, které řídí složitější projekty.
Pro větší a komplexní komerční projekty je díky svým pokročilým funkcím preferovanou volbou Procore. Někteří uživatelé však varují před cenovým modelem Procore pro menší projekty. Uživatel Redditu u/hello_world45 říká:
Procore je pro menší zakázky zbytečně výkonný a jeho ceny založené na tržbách jsou pro malé dodavatele nepřijatelné.
Procore je pro menší zakázky zbytečně výkonný a jeho ceny založené na tržbách jsou pro malé dodavatele nepřijatelné.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Buildertrend a Procore
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která byla navržena tak, aby centralizovala a zjednodušila řízení stavebních projektů. Díky nástrojům pro správu úkolů, sledování času, spolupráci, reporting a silné zabezpečení dat pomáhá ClickUp stavebním týmům efektivně shromažďovat data a plánovat, realizovat a dodávat projekty.
Ať už jde o správu časových harmonogramů, sledování rozpočtů nebo spolupráci na návrzích, ClickUp sjednocuje všechny fáze projektu do jedné platformy, aby týmy zůstaly v souladu a projekty probíhaly podle plánu a v rámci rozpočtu.
ClickUp je jednička: Komplexní řízení staveb
Software pro řízení stavebních projektů ClickUp pomáhá spravovat všechny aspekty stavebního projektu, od plánování úkolů až po sledování výkonu dodavatelů. Flexibilita platformy umožňuje týmům přepínat mezi několika zobrazeními, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule, a snadno tak vizualizovat a upravovat pracovní postupy.
Integrovaná automatizace eliminuje opakující se manuální úkoly, takže se týmy mohou soustředit na kvalitní práci a dodržování termínů. S ClickUpem můžete:
- Spravujte plány, úkoly a zdroje pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, včetně kalendáře, seznamu a časové osy.
- Přiřazujte úkoly, nastavujte závislosti a sledujte průběh v reálném čase.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy, jako je přidělování úkolů a schvalování.
- Sledujte čas strávený týmy pomocí podrobných zpráv o alokaci zdrojů a fakturovatelných hodinách.
🎁 Bonus: Optimalizujte svůj proces podávání nabídek pomocí šablon stavebních nabídek ClickUp. Vytvářejte profesionální nabídky, sledujte schvalování a získejte projekty rychleji – vše na jednom místě!
Výhoda ClickUp č. 2: Hotové šablony pro stavebnictví
ClickUp nabízí předem připravené šablony pro řízení staveb, které usnadňují zefektivnění procesu od předprodeje až po dokončení projektu. Šablona ClickUp Construction Template vám umožňuje spravovat harmonogramy, sladit zdroje a sledovat pokrok s minimálním nastavením. Přizpůsobitelné zobrazení a pole umožňují týmům přizpůsobit šablony potřebám jakéhokoli projektu.
- Naplánujte si harmonogramy výstavby pomocí Ganttových diagramů a kalendáře v ClickUp.
- Organizujte pracovní postupy pomocí seznamů a kanbanových tabulek s funkcí drag-and-drop.
- Sledujte rozpočty, milníky a cíle pomocí vlastních polí ClickUp.
- Spolupracujte na stavebních specifikacích pomocí Docs, který nabízí bohaté formátování a aktualizace v reálném čase.
🎁 Bonus: Nikdo se nechce potýkat s zbytečnou prací navíc. Proto se mnoho stavebních profesionálů obrací na šablony pro správu staveb od ClickUp, které jsou připravené k okamžitému použití. Tyto šablony zjednodušují plánování projektů, sledují milníky a udržují váš tým organizovaný – vše na jednom místě!
Výhoda ClickUp č. 3: Dashboardy, přehledy a přizpůsobená zobrazení
Dashboardy ClickUp nabízejí přizpůsobitelný přehled o postupu vašeho projektu. Tyto dashboardy umožňují týmům sledovat využití zdrojů, monitorovat dokončení úkolů a vizualizovat data projektu pomocí tabulek a grafů.
Díky poznatkům založeným na umělé inteligenci získáte okamžité odpovědi na složité otázky, což týmům pomůže identifikovat úzká místa a zvýšit efektivitu.
Kromě toho vám ClickUp Views umožňuje přizpůsobit způsob vizualizace a správy vašich pracovních postupů. Díky více než 15 zobrazením, jako jsou Timeline, Map a Box, se snadno přizpůsobí potřebám vašeho projektu nebo týmu. S těmito funkcemi:
- Sledujte pracovní vytížení týmu, abyste předešli vyhoření nebo nedostatečnému využití.
- Sledujte čas a fakturovatelné hodiny pomocí funkcí pro sledování času v ClickUp.
- Využijte klientské portály pro aktualizace v reálném čase a spolupráci se zainteresovanými stranami.
- Brainstormujte nápady a vizuálně načrtněte procesy pomocí ClickUp Mind Maps.
- Zobrazení mapy pro správu pracovních postupů založených na poloze, jako jsou staveniště a dodávky
Zde je názor Giuliana Peressiniho, technického ředitele stavební společnosti Casagrande, na používání ClickUp:
ClickUp je vždy velmi dobrou volbou, pokud je třeba sdílet informace mezi více lidmi současně a pokud na stejném tématu pracují různé týmy z různých úhlů pohledu.
ClickUp je vždy velmi dobrou volbou, pokud je třeba sdílet informace mezi více lidmi současně a pokud na stejném tématu pracují různé týmy z různých úhlů pohledu.
Tip pro profesionály: Sledujte produktivitu pracovníků a vybavení, abyste se vyhnuli nadměrným výdajům. Sledování využití pracovní síly a vybavení v reálném čase zajišťuje, že týmy dodržují harmonogram a rozpočet, což zvyšuje celkovou efektivitu. ⏱️
Výhoda ClickUp č. 4: Funkce pro správu projektů a spolupráci
ClickUp přináší revoluci ve spolupráci díky funkcím, které spojují týmy, ať už v kanceláři nebo na stavbě. ClickUp Docs umožňuje plynulou komunikaci a dokumentaci, od návrhů projektů až po denní záznamy.
Na druhé straně, AI-poháněný ClickUp Brain vylepšuje pracovní postupy generováním dílčích úkolů, shrnováním komentářů a nabízením praktických poznatků, což pomáhá týmům pracovat chytřeji a rychleji.
- Spolupracujte na projektové dokumentaci s možností úprav v reálném čase v Docs.
- Proměňte nápady v realizovatelné úkoly přímo z tabule ClickUp Whiteboards.
- Pomocí integrovaného chatu označujte členy týmu, sdílejte aktualizace a propojujte úkoly.
- Vytvářejte souhrny projektů, dílčí úkoly a aktualizace stavu.
Stavějte chytřeji, ne tvrději s ClickUp
Při výběru správného softwaru pro řízení staveb nezáleží jen na funkcích, ale také na tom, zda se nástroj přizpůsobí vašim jedinečným pracovním postupům. Buildertrend vyniká ve zjednodušování potřeb v oblasti bytové výstavby a rekonstrukcí, zatímco Procore dominuje u rozsáhlých a komplexních projektů. Co ale kdyby existovalo řešení, které by nabízelo dokonalou rovnováhu mezi jednoduchostí a výkonem pro všechny typy projektů?
Seznamte se s ClickUp: aplikací pro práci, která přináší nové pojetí řízení staveb. Díky nástrojům pro plánování, sledování financí a spolupráci mění způsob, jakým týmy plánují, komunikují a realizují projekty. Funkce jako přizpůsobitelné šablony, dashboardy a informace založené na umělé inteligenci navíc zajišťují efektivitu v každé fázi.
Začněte řídit stavební projekty chytřeji – začněte ještě dnes s ClickUp a vyzkoušejte lepší způsob výstavby. 🚀