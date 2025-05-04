10 nejlepších nástrojů pro třídění karet pro výzkum UX

Krása třídění karet spočívá v tom, že dává kontrolu do rukou skutečných uživatelů – ti organizují váš obsah do kategorií, které dávají smysl jim, nikoli pouze vašemu internímu týmu. To vám poskytuje neuvěřitelné poznatky o organizaci webových stránek.
Místo nekonečných schůzek, na kterých se diskutuje o tom, kde by měl být obsah umístěn, nebo několika kol revizí navigace, poskytují nástroje pro třídění karet konkrétní data, která vám pomohou při rozhodování o vytvoření intuitivnější navigace.
Chcete zefektivnit svůj designový proces pomocí třídění karet? Zde je 10 nástrojů pro třídění karet, které stojí za vyzkoušení. 👥
⏰ 60sekundové shrnutí
Toto je náš výběr nejlepších nástrojů pro třídění digitálních karet:
- ClickUp: Nejlepší pro strukturování a správu pracovních postupů v oblasti výzkumu uživatelské zkušenosti (UX)
- Miro: Nejlepší pro společné vizuální mapování
- UXtweak: Nejlepší pro komplexní testování uživatelského zážitku
- Maze: Nejlepší pro rychlé testování prototypů
- Optimal Workshop: Nejlepší pro analýzu na úrovni výzkumu
- xSort: Nejlepší pro výzkum na stolních počítačích
- kardSort: Nejlepší pro rychlé nastavení studií
- UserZoom: Nejlepší pro podnikové programy UX
- FigJam: Nejlepší pro pracovní postupy integrované do designu
- UserZoom GO: Nejlepší pro vytváření řízeného výzkumu
Co byste měli hledat v nástrojích pro třídění karet?
Neohrabaný nástroj pro designové myšlení může z jednoduché studie udělat noční můru, a to nikdo nechce. Nejlepší nástroje výzkum usnadňují, neztěžují.
Jak si tedy vybrat ten správný? Zde je několik tipů, na co se zaměřit. 👀
- Snadné nastavení: Vytvářejte a přizpůsobujte třídicí cvičení bez náročného učení.
- Plynulý zážitek účastníků: Umožněte uživatelům snadno třídit karty v otevřeném nebo uzavřeném formátu.
- Předem připravené šablony: Začněte rychleji s připravenými šablonami wireframe pro různé potřeby uživatelského výzkumu.
- Automatizovaná analýza dat: Identifikujte vzorce a trendy bez ručního zpracování čísel.
- Přehledné vizuální zprávy: Proměňte surová data v praktické poznatky pomocí grafů a heatmap.
- Funkce podporující spolupráci: Snadno sdílejte zjištění z různých metod uživatelského výzkumu s týmy a zainteresovanými stranami.
- Flexibilní možnosti exportu: Stahujte výsledky v různých formátech, například PDF, pro hlubší analýzu.
🧠 Zajímavost: Steve Krug popularizoval třídění karet pro UX. Ve své knize Don’t Make Me Think Krug zdůraznil, jak třídění karet pomáhá designérům pochopit, jak uživatelé očekávají, že budou informace strukturovány.
Nejlepší nástroje pro třídění karet
Příliš mnoho možností, málo času? Abychom vám ušetřili starosti, představujeme vám ty nejlepší nástroje, které usnadňují výzkum, zpřehledňují poznatky a výrazně zjednodušují vaši práci. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro strukturování a správu pracovních postupů v oblasti výzkumu uživatelské zkušenosti)
Při provádění studie třídění karet může být sledování výzkumných plánů, údajů o účastnících a analýz velmi náročné. Díky automatizaci úkolů, spolupráci v reálném čase a přizpůsobitelným pracovním postupům ClickUp zefektivňuje výzkum UX a plánování informační architektury.
ClickUp shromažďuje vše na jednom místě a pomáhá týmům UX provádět výzkum uživatelů, vizualizovat poznatky a efektivně dokumentovat zjištění. Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Whiteboards
Výzkumníci často brainstormují potenciální kategorie a plánují průběh výzkumu předtím, než nastaví studii třídění karet. ClickUp Whiteboards tento proces usnadňuje tím, že poskytuje interaktivní prostor pro mapování nápadů. Předpokládejme, že výzkumník UX připravuje studii s cílem vylepšit navigaci e-commerce webu. Může použít digitální tabuli s lepícími poznámkami k znázornění různých kategorií produktů a přidat spojovací prvky k vizualizaci vztahů mezi nimi.
Jak tým diskutuje a vylepšuje seskupení, může provádět aktualizace v reálném čase, čímž zajistí, že studie bude před spuštěním efektivně strukturována.
ClickUp Mind Maps
Po dokončení studie je dalším úkolem uspořádání a analýza výsledků. ClickUp Mind Maps pomáhá týmům porozumět kategoriím vytvořeným uživateli tím, že přeměňuje surová data na přehlednou vizuální strukturu.
Tým UX, který provádí uzavřenou relaci třídění karet pro webové stránky finančních služeb, může zjistit, že účastníci seskupili investiční možnosti, úvěrové produkty a bankovní služby do neočekávaných kategorií. Ruční třídění roztříštěné zpětné vazby může být časově náročné, ale myšlenková mapa jim umožňuje uspořádat štítky vytvořené uživateli, propojit související skupiny a prozkoumat alternativní struktury.
Po uspořádání zjištění je dalším krokem zdokumentování klíčových poznatků a sdílení informací se zainteresovanými stranami.
ClickUp Docs
ClickUp Docs poskytuje prostor pro spolupráci, kde můžete sestavovat souhrny výzkumů, studijní pokyny a analytické zprávy. Například tým UX pracující na aplikaci pro zdravotní péči může vytvořit dokument, do kterého zaznamená zpětnou vazbu účastníků, nastíní problémy s použitelností a navrhne doporučení pro vylepšení navigace.
Členové týmu mohou komentovat konkrétní postřehy, navrhovat úpravy a sledovat revize, aniž by museli přepínat mezi více nástroji.
Šablona pro třídění karet ClickUp
Aby to bylo ještě jednodušší, vyzkoušejte šablonu ClickUp Card Sorting Template, která byla navržena speciálně pro týmy UX.
Pomáhá týmům definovat výzkumné cíle, vytvářet karty představující klíčová témata a provázet účastníky třídícími cvičeními. Podporovány jsou otevřené, uzavřené i hybridní metody třídění, takže se dá přizpůsobit různým výzkumným potřebám.
Kromě kvalitativních dat šablona také zefektivňuje kvantitativní analýzu. Výzkumníci mohou odhalit trendy, měřit úroveň shody a identifikovat statisticky významné vztahy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte diskuse v činy: Převádějte brainstormingové sezení na tabulkách na plně strukturované projekty výzkumu uživatelského zážitku jediným kliknutím pomocí ClickUp Brain, integrovaného asistenta s umělou inteligencí.
- Udržujte výzkum organizovaný: Přeskupujte diagramy afinit v Mind Maps pomocí funkce Re-Layout a vylepšujte tak kategorie vytvořené uživateli.
- Přejděte od nápadů k realizaci: Přidejte poznatky z výzkumu přímo do myšlenkových map a přeměňte je na úkoly, aby se v procesu nic neztratilo.
- Udržujte pořádek pomocí metody PARA : Vytvořte složky pro strukturování výzkumu UX – sledujte aktivní studie jako projekty, ukládejte pokyny do oblastí, ukládejte zjištění do zdrojů a archivujte minulé práce pro budoucí použití.
- Automatizujte opakující se úkoly: Nastavte ClickUp Automation tak, aby přiřazoval následné úkoly, přesouval úkoly na základě pokroku ve výzkumu nebo odesílal připomenutí pro čekající analýzy.
- Udržujte plynulou komunikaci: Diskutujte o zjištěních, klást doplňující otázky a spolupracujte s týmem v reálném čase pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Flexibilita pracovních postupů a šablon může vyžadovat počáteční nastavení, aby odpovídaly vašim konkrétním potřebám v oblasti výzkumu uživatelského zážitku.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Největší předností ClickUp je jeho flexibilita – díky možnosti přizpůsobit zobrazení, stavy a pracovní postupy se dokáže přizpůsobit téměř jakémukoli procesu týmu. Díky velkému množství funkcí můžeme na jednom místě spravovat vše od každodenních úkolů až po dlouhodobé plány. Je skvělé mít veškerou práci na jednom místě a přizpůsobitelné panely umožňují přehledné reportování přizpůsobené našim potřebám.
Největší předností ClickUp je jeho flexibilita – díky možnosti přizpůsobit zobrazení, stavy a pracovní postupy se dokáže přizpůsobit téměř jakémukoli procesu týmu. Díky velkému množství funkcí můžeme na jednom místě spravovat vše od každodenních úkolů až po dlouhodobé plány. Je skvělé mít veškerou práci na jednom místě a přizpůsobitelné panely umožňují přehledné vytváření reportů přizpůsobených našim potřebám.
🔍 Věděli jste? Špatná IA = ztracení uživatelé. Špatná informační architektura (IA) vede k frustraci uživatelů, kteří nemohou najít to, co potřebují. Třídění karet tomu pomáhá zabránit tím, že přizpůsobuje navigaci očekáváním uživatelů.
2. Miro (nejlepší pro společné vizuální mapování)
Miro díky své nekonečné ploše proměňuje třídění karet v dynamickou týmovou aktivitu. Tento nástroj v podobě digitální tabule přesahuje rámec jednoduchého třídění karet a podporuje celý pracovní postup UX – od výzkumu až po tvorbu drátových modelů. Týmy přidávají poznámky, komentáře a reakce přímo na digitální karty a zachycují tak postřehy v reálném čase.
Budete přecházet mezi synchronními a asynchronními testovacími metodami a přizpůsobovat se měnícím se potřebám svého týmu. Miro vám také umožňuje vizualizovat souvislosti, které by jinak mohly v tabulkách zaniknout.
📮ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí pro vykonání své práce komunikovat v průměru se 6 lidmi. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed. Je to opravdu náročné – neustálé sledování, zmatek s verzemi a nedostatečná přehlednost snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager řeší tento problém tím, že vám kontext okamžitě zpřístupní na dosah ruky.
Nejlepší funkce Miro
- Vytvořte vlastní šablony s barevně odlišenými kartami, které představují různé typy obsahu, a pomozte účastníkům rozlišovat mezi kategoriemi.
- Pozvěte členy týmu a účastníky, aby se připojili k třídícím sezením s jedinečnými oprávněními k prohlížení nebo úpravám.
- Výsledky můžete exportovat jako tabulky nebo obrázky pro další analýzu v jiných nástrojích, čímž zajistíte, že vaše data zůstanou přístupná napříč vaší technologickou infrastrukturou.
- Sledujte chování účastníků pomocí heatmap, které zobrazují vzorce zapojení a odhalují, které karty vyvolaly nejvíce diskuzí nebo nejasností.
- Převádějte výsledky třídění přímo do map webových stránek nebo uživatelských toků a překlenujte tak propast mezi výsledky výzkumu a implementací designu.
Omezení Miro
- Funkce třídění karet musí být vytvořeny ručně, nikoli pomocí specializovaného řešení.
- Jeho vestavěné analytické nástroje postrádají sofistikovanost specializovaných nástrojů pro třídění karet.
- Bezplatný tarif omezuje počet tabulek a možnosti spolupráce.
Ceny Miro
- Zdarma
- Začátečník: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (7 685+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 620 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Miro?
Uživatel G2 říká:
Miro je fantastický pro spolupráci v reálném čase. Používám ho pro brainstorming, provádění retrospektiv a vytváření produktových plánů. Jeho schopnost asynchronní spolupráce je opravdu užitečná.
Miro je fantastický pro spolupráci v reálném čase. Používám ho pro brainstorming, provádění retrospektiv a vytváření produktových plánů. Jeho schopnost asynchronní spolupráce je opravdu užitečná.
🧠 Zajímavost: Don Norman, kognitivní vědec a spoluzakladatel Nielsen Norman Group, vytvořil termín „uživatelský zážitek“ v 90. letech, když pracoval ve společnosti Apple. Zdůrazňoval důležitost navrhování produktů s ohledem na uživatele, se zaměřením na použitelnost a pocity uživatelů při interakci s produktem.
3. UXtweak (nejlepší pro komplexní testování uživatelského zážitku)
UXtweak integruje třídění karet do širšího ekosystému testování UX. Platforma zpracovává jak otevřené, tak uzavřené studie třídění karet a nabízí automatické návrhy kategorizace na základě chování účastníků. Můžete přizpůsobit vzhled karet, přidat popisy nebo obrázky a dokonce nastavit časové limity testovacích relací.
Zajímá vás, co se děje, než účastník učiní konečné rozhodnutí? UXtweak sleduje váhání, změny a konečné umístění a poskytuje vám kvantitativní data, která podpoří vaše rozhodnutí v oblasti informační architektury.
Nejlepší funkce UXtweak
- Provádějte neomezené studie třídění karet v otevřeném i uzavřeném formátu, které vám umožní ověřit počáteční zjištění prostřednictvím několika kol testování použitelnosti.
- Analyzujte skóre dohody účastníků, abyste zjistili, které kategorizace dosáhly konsensu a které vyžadují další prozkoumání.
- Vytvářejte dendrogramy, které vizuálně mapují vztahy mezi kartami, díky čemuž jsou složité vzorce seskupování okamžitě zřejmé.
- Nábor účastníků provádějte přímo prostřednictvím platformy pomocí screeningových otázek, abyste měli jistotu, že získáte zpětnou vazbu od své cílové skupiny.
Omezení UXtweak
- Rozhraní působí více klinicky ve srovnání s vizuálně orientovanými alternativami.
- Omezené možnosti přizpůsobení rozhraní pro třídění karet určené pro účastníky
- Funkce pro spolupráci v reálném čase zaostávají za nástroji ve stylu tabule.
- Funkce reportování vyžadují odbornou interpretaci, aby bylo možné získat praktické poznatky.
Ceny UXtweak
- Zdarma
- Základní: 125 €/měsíc (přibližně 135,42 $)
- Vlastní: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UXtweak
- G2: 4,7/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4/8/5 (25+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o UXtweak?
Uživatel G2 říká:
Nástroj pro testování stromové struktury od UX Tweak je velmi užitečný. Stačí vytvořit navigaci a nastavit několik otázek. Test pak pošlete e-mailem několika testovacím osobám. Na stránce s výsledky UX Tweak můžete přesně sledovat, jak uživatelé vaši navigaci pochopili.
Nástroj pro testování stromové struktury od UX Tweak je velmi užitečný. Stačí vytvořit navigaci a nastavit několik otázek. Test pak pošlete e-mailem několika testovacím osobám. Na stránce s výsledky UX Tweak můžete přesně sledovat, jak uživatelé vaši navigaci pochopili.
🔍 Věděli jste, že... První webová stránka (vytvořená Timem Bernersem-Leem v roce 1991) měla pouze jednu stránku s černým textem na bílém pozadí – bez obrázků, bez stylů, bez navigace. Byla to čistá funkce bez ohledu na formu!
4. Maze (nejlepší pro rychlé testování prototypů)
Maze přistupuje k třídění karet jako k jedné ze složek rychlého ověřování návrhu. Platforma je integrována s návrhovými nástroji, jako jsou Figma a Sketch, a vytváří plynulý pracovní postup od konceptu až po testování.
Oceníte, jak studie třídění karet doplňují testy použitelnosti a průzkumy a poskytují kontext pro rozhodnutí o kategorizaci. Maze klade důraz na rychlost a přístupnost – účastníci se do studií zapojují bez účtů a výzkumníci získávají předběžné výsledky ještě během testování.
A pokud potřebujete zdůvodnit svou informační architekturu, podrobné zprávy Maze převádějí chování účastníků do konkrétních doporučení.
Nejlepší funkce Maze
- Vytvořte v testech třídění karet větvící se logiku, která se přizpůsobí tomu, jak účastníci kategorizují konkrétní položky.
- Vytvořte teplotní mapy, které ukazují, s kterými kartami měli účastníci největší potíže, a identifikujte tak potenciální problémy s označováním nebo kategorizací.
- Sdílejte interaktivní zprávy se zainteresovanými stranami, které jim umožní prozkoumat data, namísto pouhého prohlížení statických výsledků.
- Segmentujte data účastníků na základě demografických údajů nebo vzorců chování, abyste zjistili, jak různé skupiny uživatelů organizují informace.
Omezení bludiště
- Funkce třídění karet nabízejí méně specializovaných možností než specializované platformy.
- Analytické nástroje se zaměřují spíše na vizualizaci než na statistickou významnost.
- Omezené možnosti moderování účastnických relací ve srovnání se specializovanými výzkumnými nástroji
- Integrace závislá na pracovním postupu způsobuje potíže při práci mimo podporované návrhové nástroje.
Ceny Maze
- Zdarma
- Začátečník: 99 $/měsíc
- Organizace: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Maze
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Maze?
Maze nabízí nejen možnost otestovat vyvinutý produkt, ale také možnost otestovat prototypy figma v průběhu vývoje. To pomáhá získat informace o uživatelské zkušenosti v rané fázi vývojového cyklu produktu.
Maze nejenže nabízí možnost otestovat vyvinutý produkt, ale také umožňuje testovat prototypy figma v průběhu vývoje. To pomáhá získat poznatky o uživatelské zkušenosti již v rané fázi vývojového cyklu produktu.
🧠 Zajímavost: Tlačítko „Zpět“ přineslo revoluci v oblasti uživatelského zážitku. První široce používaná verze se objevila v roce 1980 v počítači Apple Lisa a navždy tak zachránila uživatele před jejich vlastními chybami.
5. Optimal Workshop (nejlepší pro analýzu na úrovni výzkumu)
Optimal Workshop považuje třídění karet za vědu a nabízí robustní statistickou analýzu chování účastníků. Platforma se specializuje na výzkum informační architektury a nabízí nástroje speciálně navržené pro explorativní i validační testování. Můžete provádět otevřené, uzavřené i hybridní třídění karet a poté analyzovat výsledky pomocí různých metod vizualizace.
Výzkumníci oceňují zejména standardizované funkce pro nábor a výběr účastníků, které zajišťují konzistentní kvalitu dat napříč studiemi.
Nejlepší funkce Optimal Workshop
- Porovnejte výsledky napříč různými demografickými segmenty a zjistěte, jak se mentální modely liší mezi jednotlivými skupinami uživatelů.
- Vytvářejte standardizované zprávy, které zdůrazňují statistickou významnost vašich zjištění a zvyšují důvěryhodnost vašich doporučení.
- Kombinujte třídění karet s integrovaným testováním stromové struktury a testováním prvního kliknutí, abyste mohli vyhodnotit svou informační architekturu z různých úhlů pohledu.
- Udržujte archiv předchozích studií a výsledků, abyste mohli sledovat, jak se mentální modely uživatelů vyvíjejí s tím, jak se mění váš produkt.
Omezení Optimal Workshop
- Cenová struktura se stává nákladnou pro týmy, které potřebují provádět více studií současně.
- Strmější křivka učení pro získání maximální hodnoty z pokročilých analytických funkcí
- Méně intuitivní rozhraní ve srovnání s novějšími, vizuálně orientovanějšími nástroji pro třídění karet.
- Omezené možnosti integrace s jinými nástroji pro návrh a prototypování
Ceny Optimal Workshop
- Individuální: 199 $/měsíc
- Týmy: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Optimal Workshop
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Funkce automatického přehrávání Netflixu byla navržena tak, aby udržela pozornost uživatelů, ale vyvolala takovou vlnu nevole, že museli zavést možnost ji deaktivovat. Perfektní příklad UX, který potřeboval vylepšit!
6. xSort (nejlepší pro výzkum na stolních počítačích)
xSort má odlišný přístup, protože se jedná o aplikaci ke stažení, nikoli o webovou službu. Tato aplikace pro macOS se zaměřuje výhradně na třídění karet bez poplatků za předplatné nebo omezení počtu účastníků. Výzkumníci oceňují zjednodušené rozhraní, které eliminuje rušivé vlivy pro účastníky a zároveň poskytuje spolehlivý sběr dat.
Díky offline funkcionalitě může testování pokračovat bez ohledu na připojení k internetu, což činí xSort praktickým nástrojem pro terénní výzkum. Nabízí podporu pro individuální i skupinové třídění s možností sloučení výsledků pro komplexní analýzu.
Nejlepší funkce xSort
- Provádějte sezení offline v terénu a poté synchronizujte data, jakmile se připojíte k internetu. Ideální pro testování v lokalitách s nespolehlivým internetovým připojením.
- Exportujte své nezpracované údaje v různých formátech, včetně souborů PDF nebo CSV, a proveďte vlastní analýzu ve svých oblíbených statistických nástrojích.
- Přepínejte mezi režimy třídění jednotlivců a skupin, abyste se přizpůsobili různým výzkumným kontextům, aniž byste museli měnit platformy.
- Vytvořte sady karet, které lze opakovaně používat a které zachovávají konzistentní terminologii napříč několika studiemi, čímž zajistíte, že váš výzkum bude navazovat na předchozí zjištění.
Omezení xSort
- K dispozici pouze pro uživatele macOS, což omezuje přístupnost pro výzkumné týmy používající Windows.
- Postrádá funkce synchronizace v cloudu, které jsou k dispozici u webových alternativ.
- V posledních letech došlo k minimálním aktualizacím, protože se zaměření vývojářů posunulo jinam.
- Chybějící funkce pro spolupráci distribuovaných výzkumných týmů
Ceny xSort
- Zdarma
Hodnocení a recenze xSort
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Hamburgerové menu (tři vodorovné čáry) bylo vynalezeno v roce 1981 pro rané počítačové rozhraní. V roce 2010 se stalo široce používaným v mobilních aplikacích, ale bylo kritizováno za to, že skrývá důležité navigační možnosti.
7. kardSort (nejlepší pro rychlé nastavení studií)
kardSort omezuje třídění karet na to nejdůležitější. Nenajdete zde žádné složité funkce – pouze jednoduché třídění karet, které vám nebude překážet. Tento webový nástroj zkracuje dobu mezi rozhodnutím o provedení studie a shromážděním prvních výsledků.
Navíc přehledné rozhraní kardSort nevyžaduje téměř žádné vysvětlení. Platforma klade důraz na jednoduchost nastavení a analýzy, což ji činí ideální pro týmy, které potřebují rychlé informace bez výzkumného zázemí.
Nejlepší funkce kardSort
- Sdílejte studie prostřednictvím jednoduchých odkazů, ke kterým mají účastníci přístup bez nutnosti vytváření účtů nebo procházení složitých pokynů.
- Sledujte výsledky v reálném čase, jak účastníci dokončují třídění, což vám umožní odhalit trendy již v rané fázi výzkumného procesu.
- Klonujte existující studie a rychle vytvářejte varianty, čímž ušetříte čas při testování drobných změn ve vaší informační architektuře.
Omezení kardSort
- Omezené možnosti vizualizace pro analýzu ve srovnání s alternativami zaměřenými na výzkum
- Minimální funkce pro screening nebo kvalifikaci účastníků
- Zjednodušené rozhraní někdy omezuje užitečné možnosti přizpůsobení.
Ceny kardSort
- Zdarma
Hodnocení a recenze kardSort
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro mapování zákaznické cesty
8. UserZoom (nejlepší pro podnikové programy UX)
UserZoom integruje třídění karet do komplexní platformy pro výzkum uživatelské zkušenosti v podnikovém prostředí. Tento nástroj propojuje výsledky třídění karet s širšími výzkumnými iniciativami a vytváří tak nepřetržitou zpětnou vazbu mezi informační architekturou a dalšími metrikami uživatelské zkušenosti. Získáte robustní správu účastníků s podrobným demografickým filtrováním a automatizovaným rozdělováním odměn.
Potřebujete přesvědčit zainteresované strany? Profesionální funkce pro vytváření reportů od UserZoom převádějí výzkumná data do prezentací vhodných pro vedení. Týmy oceňují zejména důraz, který platforma klade na správu výzkumu a dodržování předpisů v citlivých odvětvích.
Nejlepší funkce UserZoom
- Propojte výsledky třídění karet s dalšími metrikami UX, jako je úspěšnost úkolů a skóre stupnice použitelnosti systému, a získejte tak kontext pro svá rozhodnutí týkající se informační architektury.
- Nabírejte účastníky z jejich panelu nebo importujte vlastní uživatelskou základnu, včetně screeningových dotazníků a automatizovaného zpracování pobídek.
- Naplánujte automatizované longitudinální studie, které sledují, jak se mentální modely uživatelů vyvíjejí s tím, jak váš produkt dozrává.
- Při testování s citlivými skupinami uživatelů nebo v regulovaných odvětvích použijte bezpečnostní a compliance funkce na podnikové úrovni.
Omezení UserZoom
- Pro plné využití možností platformy je nutná značná investice.
- Složitý proces nastavení ve srovnání se specializovanými nástroji pro třídění karet
- Přílišné řešení pro týmy, které potřebují pouze příležitostné studie třídění karet
- Vyžaduje specializované výzkumné znalosti pro efektivní využití pokročilých funkcí.
Ceny UserZoom
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze UserZoom
- G2: 4,2/5 (140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... První grafické uživatelské rozhraní (GUI) bylo vytvořeno v Xerox PARC v 70. letech 20. století. Apple a Microsoft později tento koncept převzaly a revolučním způsobem změnily způsob, jakým lidé komunikují s počítači.
9. FigJam (nejlepší pro pracovní postupy integrované do designu)
FigJam přináší třídění karet přímo do ekosystému designu. Tato kolaborativní tabule funguje společně s vašimi návrhy Figma a vytváří přirozený most mezi výzkumem a implementací.
Vše zůstává propojené. Designéři oceňují, jak cvičení s tříděním karet mohou okamžitě informovat o navigačních strukturách a hierarchiích informací bez přepínání kontextu. Neformální rozhraní ve stylu lepících poznámek dává účastníkům pocit, že se účastní spíše workshopu než formální studie.
Nejlepší funkce FigJam
- Přejděte přímo z cvičení třídění karet k wireframům a návrhům, přičemž zachováte kontext mezi jednotlivými fázemi.
- Generujte nápady v reálném čase se zainteresovanými stranami a členy týmu během analýzy třídění karet a diskutujte o zjištěních, dokud je sezení ještě čerstvé.
- Vytvořte vizuální propojení mezi tříděnými kartami a skutečnými komponenty designu a ukažte, jak výzkum přímo ovlivňuje rozhodnutí týkající se rozhraní.
- Udržujte trvalý vizuální záznam výsledků výzkumu, který zůstává propojený s designovými soubory, na které měl vliv.
Omezení FigJam
- Chybí specializované analytické nástroje určené konkrétně pro třídění dat.
- Chybí formální funkce pro nábor a správu účastníků
- Analýza se opírá spíše o kvalitativní pozorování než o kvantitativní metriky.
- Pro maximální účinnost je nutné zakoupit ekosystém Figma.
Ceny FigJam
- Zdarma
- Profesionální: 5 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Enterprise: 5 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze FigJam
- G2: 4,5/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o FigJam?
Uživatel G2 říká:
Nabízí několik skvělých funkcí, jako jsou sekce pro poznámkové lístky, spousta šablon pro běžné úkoly na tabuli, AI shrnutí poznámkových lístků a také spousta zábavných funkcí, jako je widget Polaroid a další interaktivní hry a widgety.
Nabízí několik skvělých funkcí, jako jsou sekce pro poznámkové lístky, spousta šablon pro běžné úkoly na tabuli, AI shrnutí poznámkových lístků a také spousta zábavných funkcí, jako je widget Polaroid a další interaktivní hry a widgety.
🧠 Zajímavost: Jakobův zákon říká, že uživatelé tráví většinu času na jiných webech, takže očekávají, že ten váš bude fungovat stejně. Přílišné odchýlení se od běžných vzorců UX může lidi frustrovat, místo aby je potěšilo.
10. UserZoom GO (nejlepší pro vytváření řízeného výzkumu)
UserZoom GO zjednodušuje složitost výzkumu UX díky efektivnímu přístupu k třídění karet. Na rozdíl od své podnikové sestry se tato platforma zaměřuje na spuštění studií bez obětování metodické přísnosti. Rozhraní vás provede každým rozhodnutím pomocí kontextové nápovědy a návrhů.
Obsahuje osvědčené vzory z tisíců předchozích studií v podobě šablon připravených k okamžitému použití. Představte si to jako výzkum s pomocnými kolečky – dostatečně komplexní pro získání smysluplných poznatků, ale zároveň dostatečně zjednodušený pro týmy bez specializovaných výzkumníků.
Nejlepší funkce UserZoom GO
- Postupujte podle šablon, které vás provedou tvorbou studie a zajistí metodickou správnost.
- Prohlédněte si automatizované přehledy, které zdůrazňují klíčové poznatky, aniž by vyžadovaly hluboké statistické znalosti, a díky nimž je výzkum přístupný všem členům týmu.
- Distribuujte studie účastníkům prostřednictvím různých kanálů, včetně e-mailu, sdílení odkazů a integrovaného panelu účastníků.
- Rozšiřte svůj přístup od rychlého guerillového výzkumu k formálnějším studiím, jakmile výzkum dospěje.
Omezení UserZoom GO
- Méně flexibility pro přizpůsobený komplexní uživatelský zážitek ve srovnání s kompletní platformou UserZoom.
- Omezená integrace s nástroji pro návrh ve srovnání s platformami určenými pro návrh
- Funkce reportování se zaměřují na přístupnost spíše než na komplexní statistické detaily.
Ceny UserZoom GO
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze UserZoom GO
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? „Uncanny Valley“ se vztahuje i na UX. Pokud chatbot nebo virtuální asistent s umělou inteligencí zní téměř lidsky, ale ne úplně, uživatelé to považují spíše za děsivé než užitečné – proto společnosti jako Apple a Google dbají na pečlivou rovnováhu u Siri a Google Assistant.
Clickup: Chytrý způsob třídění
Třídění karet je skvělé pro porozumění uživatelům, ale co s těmi všemi daty? To už tak zábavné není. Správný nástroj vám pomůže shromáždit poznatky, analyzovat vzorce a skutečně s výsledky něco udělat.
ClickUp za vás udělá těžkou práci díky nástrojům Whiteboards pro mapování nápadů, Docs pro strukturované uchovávání výzkumných údajů a Automations pro zpracování opakujících se úkolů. Přetahujte, ukládejte a přeskupujte karty v reálném čase, ukládejte všechny své poznámky na jednom místě a nechte ClickUp automaticky třídit, označovat a informovat váš tým. Méně práce, více momentů „aha!“.
