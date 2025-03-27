ClickUp blog

Nejlepší AI poznámkové bloky pro schůzky Microsoft Teams

27. března 2025

Schůzky jsou skvělé – dokud si nemusíte pamatovat všechno, co bylo řečeno. Je to hodně práce, když si děláte poznámky, sledujete úkoly a zároveň se soustředíte na to, co se říká.

Pokud váš tým pracuje v Microsoft Teams, potřebujete nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, který vám ušetří práci.

Nejlepší AI poznámkové bloky zaznamenávají, přepisují, shrnují a dokonce vytvářejí úkoly, takže se můžete soustředit na práci, zatímco ony se postarají o detaily.

V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na 10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro Microsoft Teams, které promění vaše poznámky z jednání z chaotických na přehledné. 🎯

⏰ 60sekundové shrnutí

Zde jsou naše doporučení pro nejlepší AI poznámkové bloky pro schůzky Microsoft Teams:

  1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu schůzek s využitím umělé inteligence)
  2. Microsoft Teams Copilot (nejlepší pro analýzu a přehledy schůzek založené na umělé inteligenci)
  3. Fireflies. ai (nejlepší pro přizpůsobitelné sledování a zvýraznění s časovým razítkem)
  4. Otter. ai (Nejlepší pro prohledávatelné přepisy a AI generované následné kroky)
  5. AI Note Taker od Tactiq (nejlepší pro přepis v reálném čase s označováním a snímky obrazovky)
  6. tl;dv (Nejlepší pro shrnutí schůzek integrovaná do CRM a automatizaci pracovních postupů)
  7. Supernormal (nejlepší pro extrahování klíčových poznatků a zodpovídání dotazů souvisejících se schůzkami)
  8. Krisp AI Meeting Assistant (nejlepší pro detekci akčních položek a strukturovaných šablon schůzek)
  9. Aplikace Huddles (nejlepší pro potlačení šumu a jasnost hlasu v přepisech)
  10. AI nástroj pro pořizování poznámek od Bluedot (nejlepší pro přepis bez botů s přesností specifickou pro dané odvětví)

Co byste měli hledat v aplikacích pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Microsoft Teams?

AI poznámkový blok může ušetřit čas, zlepšit přesnost a zvýšit produktivitu schůzek. Ne všechny nástroje však nabízejí stejné funkce. Při výběru nástroje pro Microsoft Teams zvažte následující klíčové funkce, abyste se ujistili, že splňuje vaše potřeby. 💁

  • Hladká integrace: Funguje nativně v rámci Microsoft Teams bez nutnosti ručního nastavení nebo řešení třetích stran.
  • Přepis v reálném čase: Zachycuje konverzace s vysokou přesností, a to i v hlučném prostředí nebo při rychlých diskusích.
  • Identifikace řečníka: Rozlišuje mezi účastníky a vytváří strukturované a čitelné poznámky.
  • Extrakce akčních položek: Identifikuje klíčové úkoly, rozhodnutí a následné kroky, čímž snižuje potřebu ruční kontroly.
  • Funkce shrnutí: Generuje stručná shrnutí schůzek založená na umělé inteligenci s relevantními zvýrazněními.
  • Přizpůsobitelné formátování: Umožňuje uživatelům přizpůsobit souhrny tak, aby odpovídaly pracovním postupům týmu a potřebám reportingu.
  • Vícejazyčná podpora: Přepisuje schůzky v několika jazycích pro globální týmy.
  • Pokročilé vyhledávání a značkování: Umožňuje rychlé vyhledání konkrétních témat, klíčových slov nebo klíčových momentů.

🧠 Zajímavost: Stenograf nepíše jako my ostatní. Používá speciální stroj na stenografii zvaný stenotyp, který píše celá slova nebo fráze jediným tahem. Proto dokáže držet krok s rychlým tempem řeči, což z něj dělá lidskou verzi AI pro přepis v reálném čase.

10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Microsoft Teams

Výběr správného nástroje pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence může být vzhledem k velkému množství dostupných možností náročný. Abychom vám usnadnili život, sestavili jsme seznam deseti nástrojů pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro Microsoft Teams, které vynikají svou přesností, hladkou integrací a výhodami z hlediska produktivity.

Pojďme na to! 💪

1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu schůzek založenou na umělé inteligenci)

Dnešní práce nefunguje.

Projekty, znalosti a konverzace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, což zpomaluje práci týmů. ClickUp tento problém řeší pomocí *aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.

Všichni víme, že schůzky jsou místem, kde se dějí zázraky (i šílenosti). Proto ClickUp Meetings zajišťuje, aby diskuse byly strukturované, produktivní a hlavně realizovatelné.

ClickUp centralizuje pořizování poznámek pomocí umělé inteligence, organizaci schůzek, společné dokumenty a sledování úkolů na jednom místě napříč všemi platformami pro videokonference, včetně Microsoft Teams.

Zde je návod, jak můžete využít jeho funkce. 💁

ClickUp AI Notetaker

Získejte automatické přepisy schůzek s jasnými označeními řečníků pomocí ClickUp AI Notetaker.
Vyzkoušejte AI Notetaker od ClickUp
Získejte automatické přepisy schůzek s jasnými označeními řečníků pomocí ClickUp AI Notetaker.

Schůzka právě skončila a vaše stránka je plná nečitelných poznámek? Nebojte se, ClickUp AI Notetaker vám pomůže.

Aplikace pro pořizování poznámek automaticky zaznamenává, přepisuje a shrnuje vaše schůzky v reálném čase a vytahuje klíčové body, výsledky a rozhodnutí. Už nemusíte prohledávat stohy textu, abyste našli důležité informace, až vám z toho slzí oči.

A to nejlepší? Tento AI nástroj pro schůzky plynule převádí body diskuse na úkoly ClickUp, což zajišťuje snadné následné kroky. Pokud se k něčemu potřebujete později vrátit, stačí se zeptat AI nástroje v přirozeném jazyce a on vám informace zobrazí během několika sekund!

Například marketingový tým technologické společnosti pořádá každý týden schůzku k plánování kampaní v Microsoft Teams.

Díky nástroji pro pořizování poznámek ClickUp je schůzka shrnuta a zachycují se klíčové aktualizace, jako jsou časové plány spuštění, dodávky obsahu a alokace výdajů na reklamu. Tyto body převádí na úkoly, přičemž přiděluje návrhy autorům obsahu a požadavky na design designérům.

ClickUp Brain

ClickUp Brain: Ptejte se na otázky týkající se vaší schůzky nebo události v kalendáři.
Získejte okamžité odpovědi z přepisu schůzky pro rychlé procházení pomocí ClickUp Brain.

S ClickUp Brain je vyhledávání informací hračkou. Místo prohledávání stránek poznámek ze schůzek stačí jednoduše zeptat se: „Jakou zpětnou vazbu poskytl klient minulý měsíc?“ a okamžitě získáte odpověď.

Například stratég kampaně, který prověřuje minulé diskuse, může okamžitě zjistit preference klienta tím, že se zeptá: „Jaký směr sdělení klient preferoval?“ Tím je zajištěno, že každý návrh, reklamní koncept nebo obsahová strategie zůstane v souladu s očekáváními klienta, aniž by došlo ke ztrátě klíčových detailů.

ClickUp Docs

Spolupracujte v reálném čase a společně upravujte dokumenty pomocí ClickUp Docs.
Spolupracujte v reálném čase a společně upravujte dokumenty pomocí ClickUp Docs.

Nyní, když jsou vaše schůzky snadno dokumentovány, kam se všechny tyto poznámky ukládají?

ClickUp Docs je centralizované centrum pro organizaci, sdílení a spolupráci na všem, od poznámek ze schůzek po plány projektů, seznamy úkolů a firemní wiki.

Díky bohatým formátovacím funkcím můžete dokumenty strukturovat podle svých představ a zároveň je zatraktivnit pomocí multimédií, grafů, značek, odkazů a tabulek. Navíc díky integrované funkci Brain můžete zlepšit srozumitelnost poznámek a upravit je tak, aby odpovídaly konkrétnímu tónu.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Rozšiřte své nápady: Použijte výzvy založené na umělé inteligenci, jako například „Rozšířit obsah“ nebo „Pokračovat v psaní“, abyste rozvinuli a zdokonalili své myšlenky.
  • Automatizujte rutinní úkoly: Nastavte spouštěče a podmínky pro zpracování opakujících se akcí pomocí přednastavených nebo přizpůsobitelných automatizací ClickUp.
  • Zachycujte a přepisujte záznamy obrazovky: Nahrávejte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips a generujte přepisy založené na umělé inteligenci, které můžete snadno použít jako reference v poznámkách ze schůzek.
  • Synchronizujte poznámky ze schůzek s chatem: Pomocí ClickUp Brain shrňte diskuze v vláknech a zveřejněte klíčové úkoly přímo v ClickUp Chat, aby všichni byli informováni.

Omezení ClickUp

  • Jeho rozsáhlé funkce přizpůsobení vyžadují čas na nastavení.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
  • ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 6 $/měsíc na uživatele.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)

📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy ze schůzek, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.

S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic nezůstane opomenuto.

2. Microsoft Teams Copilot (nejlepší pro analýzu a přehledy schůzek založené na umělé inteligenci)

Microsoft Teams Copilot
prostřednictvím Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot je asistent využívající umělou inteligenci, který je integrován do aplikací Microsoft 365, včetně Teams, a slouží ke zvýšení produktivity a zlepšení spolupráce. Copilot využívá pokročilé jazykové modely a data Microsoft Graph a automatizuje úkoly, jako je psaní e-mailů, shrnování schůzek a generování obsahu.

Copilot vás připraví na schůzky, přepíše diskuse a shrne klíčové body pro ty, kteří se připojí později. Poté rekapituluje rozhodnutí, seznámí seznam úkolů a odpoví na následné otázky.

Nejlepší funkce Microsoft Teams Copilot

  • Identifikujte a sepište následné úkoly na základě diskusí ze schůzky, což usnadní přidělování odpovědností.
  • Nakonfigurujte dostupnost Copilotu pomocí možností úplného přepisu, živého převodu řeči na text nebo chatových informací.
  • Položte Copilotu cílené otázky, abyste odhalili neshody, analyzovali odpovědi a identifikovali mezery v argumentech.
  • Kombinujte mluvené diskuse a chatové zprávy, abyste získali kompletní kontext na jednom místě.

Omezení aplikace Microsoft Teams Copilot

  • Pro funkci pořizování poznámek potřebujete specifické plány služeb Microsoft 365, což vede k dodatečným nákladům.
  • Není k dispozici v end-to-end šifrovaných schůzkách, což omezuje jeho použití v citlivých, ale důležitých diskusích.

Ceny Microsoft Teams Copilot

  • Microsoft 365 Business Basic s Copilotem: 37,50 $/měsíc na uživatele
  • Microsoft 365 Business Standard s Copilotem: 44,00 $/měsíc na uživatele
  • Microsoft 365 Business Premium s Copilotem: 53,50 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Microsoft Teams Copilot

  • G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

3. Fireflies. ai (nejlepší pro přizpůsobitelné sledování a zvýraznění s časovým razítkem)

Fireflies.ai : AI poznámkové bloky pro Microsoft Teams
prostřednictvím Fireflies.ai

Fireflies. ai je aplikace pro pořizování poznámek pro schůzky, která zaznamenává, přepisuje a shrnuje konverzace z diskusí, hovorů a virtuálních konferencí. Zachycuje hlasové interakce z jakéhokoli zdroje a zajišťuje, že vám neuniknou žádné klíčové detaily.

Potřebujete sledovat diskuse o cenách a zmínky o konkurentů nebo sdílet klíčové momenty z hovoru? Nastavte si vlastní sledovací nástroje pro označování detailů a nechte Fireflies vytvořit zvukové úryvky s časovým razítkem pro rychlou referenci.

Nejlepší funkce Fireflies.ai

  • Zaznamenávejte a převádějte schůzky do textu s nejvyšší přesností v oboru ve více než 100 jazycích.
  • Synchronizujte přepisy a poznámky se Slackem, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion a dalšími aplikacemi.
  • Použijte AI Notetaker bot, rozšíření pro Chrome nebo mobilní aplikaci k přepisu živých nebo osobních konverzací.
  • Prohledávejte minulé schůzky až po přesnou větu a použijte AskFred*, abyste získali okamžité odpovědi z konverzací.

Omezení Fireflies. ai

  • Omezená technická slovní zásoba někdy vede k nepřesnostem.
  • Nepodaří se zaznamenat nebo shrnout zprávy odeslané v chatu Teams během schůzek.

Ceny Fireflies. ai

  • Zdarma
  • Pro: 18 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Fireflies.ai

  • G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

🧠 Zajímavost: Řekové používali drahé materiály, jako byl pergamen a papyrus, aby vše zaznamenávali ručně. Museli také neustále bojovat o to, aby tyto záznamy uchránili před vlivy prostředí.

4. Otter. ai (nejlepší pro prohledávatelné přepisy a AI generované následné kroky)

Otter.ai
prostřednictvím Otter.ai

Otter. ai pomáhá týmům udržet si přehled o schůzkách a přeměňuje konverzace na jasné, prohledávatelné poznámky. Jako nástroj pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence Otter. ai přepisuje vaše schůzky v reálném čase. Po schůzce automaticky vytvoří stručné shrnutí, takže můžete během několika sekund zkontrolovat klíčové body.

Platforma také identifikuje řečníky a vybírá odpovědnosti, takže není třeba provádět manuální následné kroky. Díky detekci klíčových slov můžete snadno prohledávat minulé schůzky a hledat konkrétní témata.

Navíc jeho chatovací asistent s umělou inteligencí může generovat následné e-maily nebo aktualizace stavu na základě schůzky.

Nejlepší funkce Otter. ai

  • Vytvářejte 30sekundové souhrny, které shrnují dlouhé schůzky do podstatných bodů.
  • Pomocí Otter AI Chat můžete vytvářet následné e-maily a aktualizace stavu přímo na základě poznatků ze schůzky.
  • Spojte živý dialog s asynchronními aktualizacemi pomocí AI kanálů a podpořte tak dynamiku projektu.
  • Automaticky extrahujte a distribuujte akční položky a zajistěte tak jasné další kroky.

Omezení Otter. ai

  • Přístup je omezen na vašich 25 nejnovějších konverzací, starší konverzace jsou archivovány.
  • Přepis v každé relaci je v bezplatném tarifu omezen na 30 minut.

Ceny Otter.ai

  • Zdarma
  • Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Otter.ai

  • G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)

🧠 Zajímavost: Starověcí Řekové byli průkopníky v oblasti pořizování poznámek a kladli důraz na kulturní význam dokumentování znalostí. Pečlivě vedli osobní záznamy, aby zachovali filozofické myšlenky, historické události a vědecké pozorování.

5. AI Note Taker od Tactiq (nejlepší pro přepis v reálném čase s označováním a snímky obrazovky)

AI Note Taker od Tactiq: AI poznámkové bloky pro Microsoft Teams
prostřednictvím Tactiq

Aplikace Tactiq Note Taker od OpenAI, navržená s ohledem na potřeby profesionálů a manažerů, přepisuje vaše schůzky v reálném čase a zajišťuje, že jsou přesně zaznamenány všechny důležité detaily.

Integruje se s Microsoft Teams, Google Meet a Zoom, čímž eliminuje nutnost ručního zapisování poznámek. Tactiq využívá metodu zapisování poznámek po větách a zaznamenává každé prohlášení v okamžiku, kdy je vysloveno, čímž zajišťuje zachování kontextu a nuancí konverzace.

Nejlepší funkce aplikace AI Note Taker od Tactiq

  • Pomocí AI automaticky generujte komplexní aktualizace projektů, včetně událostí, termínů, diskusí, dalších kroků, poznámek a závěrů.
  • Označujte úkoly, rozhodnutí a otázky pomocí vlastních značek, štítků nebo komentářů k živým přepisům.
  • Přidejte přímo do přepisu snímky obrazovky, abyste zachovali důležité momenty a konkrétní odkazy pro pozdější kontrolu.

Omezení aplikace Tactiq AI Note Taker

  • Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení a přizpůsobení funkcí umělé inteligence Tactiq může být zpočátku složité.
  • Tactiq funguje jako rozšíření pro Chrome, takže je jeho použití omezeno na uživatele prohlížeče Chrome.

Ceny aplikace Tactiq pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence

  • Zdarma
  • Pro: 12 $/měsíc na uživatele
  • Tým: 20 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze aplikací pro pořizování poznámek s umělou inteligencí od Tactiq

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

🔍 Věděli jste, že... John Locke sehrál důležitou roli při zlepšování použitelnosti běžných zápisníků. Zavedl efektivní indexovací systém, který uživatelům umožňoval efektivně kategorizovat a vyhledávat informace. To pomáhá strukturovanému zapisování poznámek i v moderní době.

6. tl;dv (nejlepší pro shrnutí schůzek integrovaná do CRM a automatizaci pracovních postupů)

tl;dv
via tl;dv

tl;dv je software pro zápisy ze schůzek založený na umělé inteligenci pro profesionály a manažery, kteří spoléhají na Microsoft Teams. Zatímco zaznamenává, přepisuje a zvýrazňuje momenty ze schůzek, zaměřuje se především na shrnutí po schůzce.

Díky hladké integraci CRM, poznatkům založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelnému formátu souhrnu usnadňuje tl;dv následné kroky, podávání zpráv a rozhodování. Ať už potřebujete získat zpětnou vazbu od zákazníků, sledovat námitky při prodejních hovorech nebo identifikovat slabá místa produktu, agenti umělé inteligence tl;dv se o vše postarají.

tl;dv nejlepší funkce

  • Automaticky vyplňujte pole CRM relevantními údaji ze schůzek a eliminujte ruční zadávání dat v HubSpot, Salesforce a více než 6 000 dalších platformách.
  • Naplánujte si pomocí AI vyhledávání konkrétních informací z minulých a budoucích schůzek a nechte si zasílat přehledy přímo do své e-mailové schránky.
  • Přepisujte a shrňujte schůzky ve více než 30 jazycích pro globální spolupráci.
  • Používejte strukturované šablony a příručky, abyste zajistili konzistentnost napříč schůzkami.

Omezení tl;dv

  • Chybí vestavěná funkce pro analýzu viditelných emocí účastníků ve videích, která by mohla poskytnout hlubší vhled.
  • Nenabízí vlastní slovník, který může být důležitý pro specializované obory nebo termíny.

tl;dv ceny

  • Zdarma
  • Pro: 29 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 98 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze tl;dv

  • G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

🔍 Věděli jste? Očekává se , že velikost trhu s AI poznámkovými aplikacemi dosáhne do roku 2033 přibližně 2 545 milionů dolarů s ročním tempem růstu 18,9 %.

7. Supernormal (nejlepší pro extrahování klíčových poznatků a zodpovídání dotazů souvisejících se schůzkami)

Supernormal: aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Microsoft Teams
prostřednictvím Supernormal

Dalším na seznamu AI nástrojů pro pořizování poznámek pro Microsoft Teams je Supernormal. Tento nástroj se hladce integruje s Microsoft Teams, přepisuje schůzky a zaznamenává klíčové body v reálném čase.

Jeho asistentka Norma řízená umělou inteligencí zaznamenává podrobné poznámky ze schůzek v reálném čase. Na rozdíl od běžných nástrojů pro přepisování Norma extrahuje klíčové informace, identifikuje úkoly a odpovídá na dotazy během schůzky nebo po ní. Dokonce vám umožňuje přizpůsobit jméno bota pro pořizování poznámek v Microsoft Teams, aby byl zážitek týmu plynulý.

Nejlepší funkce Supernormal

  • Automaticky detekujte úkoly v diskusích a přiřazujte je příslušným členům týmu v rámci aplikací Asana, Trello, ClickUp a Linear.
  • Rychle vyhledávejte konkrétní momenty v částech přepisu s časovými značkami.
  • Standardizujte formáty poznámek pomocí přizpůsobených šablon pro různé typy schůzek, jako jsou obchodní hovory, týmové porady a briefingy pro klienty.
  • Dostávejte souhrnné e-maily s přehledem klíčových diskusí, které týmům pomohou připravit se na nadcházející týden.

Omezení Supernormal

  • Uživatelé si stěžují na nízkou kvalitu výsledků předem připravených šablon tohoto nástroje.
  • Nepřepisuje schůzky offline.

Ceny Supernormal

  • Zdarma
  • Pro: 18 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Supernormal

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: nedostatek recenzí

🔍 Věděli jste? AI poznámkové bloky využívají technologie jako velké jazykové modely (LLM) a automatické rozpoznávání řeči (ASR) k zvýšení přesnosti a porozumění kontextu.

8. Krisp AI Meeting Assistant (nejlepší pro detekci akčních položek a strukturovaných šablon schůzek)

Krisp AI Meeting Assistant: AI poznámkové bloky pro Microsoft Teams
prostřednictvím Krisp AI Meeting Assistant

Jak již název napovídá, Krisp poskytuje přesné přepisy pro schůzky v Microsoft Teams. Kromě základního pořizování poznámek Krisp detekuje úkoly v rámci konverzací během schůzek. Úkoly jsou automaticky extrahovány, kategorizovány a přiřazovány příslušným členům týmu, což zajišťuje, že všechna následná opatření jsou jasná a sledovatelná.

Krisp navíc zvyšuje efektivitu a nabízí připravené šablony pro pořizování poznámek z jednání. Tyto šablony organizují klíčové body diskuse, rozhodnutí a další kroky ve strukturovaném formátu, což usnadňuje sdílení a distribuci poznámek mezi členy týmu.

Nejlepší funkce asistenta schůzek Krisp AI

  • Detekujte body k akci v konverzacích a přiřazujte je členům týmu bez nutnosti přepínání kontextu.
  • Propojte pořizování poznámek a jejich distribuci s naplánovanými schůzkami a získejte automatizovaný pracovní postup.
  • Využijte kompatibilitu bez pluginů pro práci s Microsoft Teams a dalšími platformami pro schůzky.

Omezení asistenta schůzek Krisp AI

  • V současné době se Krisp může připojit pouze k jednomu kalendáři najednou.
  • Funkce přepisu schůzek a pořizování poznámek v současné době podporují pouze angličtinu.

Ceny asistenta schůzek Krisp AI

  • Zdarma
  • Pro: 16 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze asistenta schůzek Krisp AI

  • G2: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

💡 Tip pro profesionály: Použijte barvy k zvýraznění různých částí svých poznámek. Červená barva může být použita pro důležité informace, klíčové body a varování, zatímco modrá barva může zvýraznit definice, hlavní pojmy a klíčové myšlenky. Zelená barva je skvělá pro příklady a aplikace, žlutá pro otázky a fialová pro slovní zásobu.

9. Aplikace Huddles. (Nejlepší pro potlačení šumu a jasnost hlasu v přepisech)

Huddles.app : AI poznámkové bloky pro Microsoft Teams
prostřednictvím Huddles.app

Huddles je špičkový nástroj pro potlačení šumu a vylepšení hlasu, který zajišťuje křišťálově čistý zvuk při virtuálních schůzkách. Odstraňuje šum na pozadí, jako je psaní na klávesnici, štěkání psů nebo hluk ze stavby, a zajišťuje tak přesné shrnutí schůzky.

V rychlých diskusích, kde hovoří více účastníků současně, funkce Voice Clarity od Huddles zlepšuje srozumitelnost řeči. To usnadňuje rozlišení mluvčích a vytváření souvislých shrnutí.

Nejlepší funkce aplikace Huddles.

  • Zajistěte bezpečnost dat pomocí lokálního zpracování zvuku, které zaručí, že citlivé informace zůstanou soukromé.
  • Minimalizujte nesprávné interpretace odstraněním problémů se špatnou kvalitou zvuku pomocí funkce potlačení ozvěny a odstranění akustické ozvěny.
  • Vytvářejte stručné programy pomocí AI, abyste usměrnili diskuse a motivovali členy týmu k předběžné přípravě.

Omezení aplikace Huddles.

  • Aplikace se nesynchronizuje s kalendáři uživatelů.
  • Uživatelé si stěžují, že nemají vylepšené API připojení, které by usnadnilo lepší interoperabilitu s jinými platformami.

Ceny aplikace Huddles.

  • Zdarma
  • Pro: 19,9 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 19,9 $/měsíc na uživatele

Huddles. Hodnocení a recenze aplikace

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

🔍 Věděli jste? Organizace, které používají nástroje pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence, zaznamenaly až 30% snížení času stráveného organizováním poznámek po schůzkách.

10. AI-Powered Note Taker od Bluedot (nejlepší pro přepis bez botů s přesností specifickou pro dané odvětví)

AI-Powered Note Taker od Bluedot: AI nástroje pro pořizování poznámek pro Microsoft Teams
prostřednictvím aplikace pro pořizování poznámek s podporou umělé inteligence od Bluedot

Bluedot zaznamenává, organizuje a sdílí poznámky ze schůzek v Microsoft Teams, aniž by bylo nutné připojovat k hovorům boty. Pracuje tiše na pozadí a automaticky přepisuje a shrnuje diskuse. Přepisy zdůrazňují klíčové body, úkoly a rozhodnutí, což usnadňuje následné kroky.

Hlavní výhoda? Bluedot přesně rozpoznává odborné termíny a žargon daného odvětví, takže i specializované konverzace jsou přepisovány s jasností.

Nejlepší funkce aplikace Bluedot pro pořizování poznámek s podporou umělé inteligence

  • Nastavte konkrétní oprávnění pro prohlížení, úpravy a sdílení, abyste zajistili bezpečnost důvěrných informací.
  • Rozšiřte shrnutí schůzek mezi týmy, aby všichni účastníci schůzky byli informováni.
  • Využijte AI pro schůzky a provádějte rychlé vyhledávání klíčových slov, abyste našli důležité poznámky ze schůzky, aniž byste museli přehrávat nahrávky.
  • Automaticky generujte následné kroky a úkoly, aby týmy byly informovány o dalších krocích.

Omezení aplikace Bluedot pro pořizování poznámek s podporou umělé inteligence

  • Chybí rozsáhlá integrace CRM, což omezuje možnost synchronizace nahraných hovorů s platformami jako liftOS.
  • Omezené možnosti přizpůsobení shrnutí schůzek, což ovlivňuje přehled o interakcích s klienty.

Ceny aplikace Bluedot pro pořizování poznámek s podporou umělé inteligence

  • Zdarma
  • Základní: 18 $/měsíc na uživatele
  • Pro: 25 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze aplikace Bluedot pro pořizování poznámek s podporou umělé inteligence

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

🤝 Přátelské připomenutí: Aplikace pro pořizování poznámek jsou užitečné, ale vždy si poznámky generované umělou inteligencí zkontrolujte, upřesněte a přizpůsobte, aby byly přesné a srozumitelné.

Seznamte se s nejlepším nástrojem založeným na umělé inteligenci – ClickUp

Představili jsme některé z nejlepších aplikací pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence pro Microsoft Teams, z nichž každá nabízí jedinečné funkce, které vám pomohou zlepšit způsob zaznamenávání, organizování a využívání poznatků ze schůzek.

Pokud však hledáte pokročilé funkce, které zvýší produktivitu vašeho týmu nad rámec přepisu schůzek, ClickUp vyniká nad ostatními.

S aplikací ClickUp AI Notetaker získáte automatizované souhrny schůzek, takže se nemusíte obávat, že vám uniknou důležité detaily. ClickUp Docs poskytuje prostor pro spolupráci, kde můžete ukládat, organizovat a vylepšovat své poznámky. A s aplikací ClickUp Brain jde umělá inteligence ještě o krok dál – pomáhá vám psát, shrnovat a okamžitě vyhledávat informace, díky čemuž je váš pracovní prostor skutečně chytřejší.

Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅

