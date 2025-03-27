Schůzky jsou skvělé – dokud si nemusíte pamatovat všechno, co bylo řečeno. Je to hodně práce, když si děláte poznámky, sledujete úkoly a zároveň se soustředíte na to, co se říká.
Pokud váš tým pracuje v Microsoft Teams, potřebujete nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, který vám ušetří práci.
Nejlepší AI poznámkové bloky zaznamenávají, přepisují, shrnují a dokonce vytvářejí úkoly, takže se můžete soustředit na práci, zatímco ony se postarají o detaily.
V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na 10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro Microsoft Teams, které promění vaše poznámky z jednání z chaotických na přehledné. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou naše doporučení pro nejlepší AI poznámkové bloky pro schůzky Microsoft Teams:
- ClickUp (nejlepší pro produktivitu schůzek s využitím umělé inteligence)
- Microsoft Teams Copilot (nejlepší pro analýzu a přehledy schůzek založené na umělé inteligenci)
- Fireflies. ai (nejlepší pro přizpůsobitelné sledování a zvýraznění s časovým razítkem)
- Otter. ai (Nejlepší pro prohledávatelné přepisy a AI generované následné kroky)
- AI Note Taker od Tactiq (nejlepší pro přepis v reálném čase s označováním a snímky obrazovky)
- tl;dv (Nejlepší pro shrnutí schůzek integrovaná do CRM a automatizaci pracovních postupů)
- Supernormal (nejlepší pro extrahování klíčových poznatků a zodpovídání dotazů souvisejících se schůzkami)
- Krisp AI Meeting Assistant (nejlepší pro detekci akčních položek a strukturovaných šablon schůzek)
- Aplikace Huddles (nejlepší pro potlačení šumu a jasnost hlasu v přepisech)
- AI nástroj pro pořizování poznámek od Bluedot (nejlepší pro přepis bez botů s přesností specifickou pro dané odvětví)
Co byste měli hledat v aplikacích pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Microsoft Teams?
AI poznámkový blok může ušetřit čas, zlepšit přesnost a zvýšit produktivitu schůzek. Ne všechny nástroje však nabízejí stejné funkce. Při výběru nástroje pro Microsoft Teams zvažte následující klíčové funkce, abyste se ujistili, že splňuje vaše potřeby. 💁
- Hladká integrace: Funguje nativně v rámci Microsoft Teams bez nutnosti ručního nastavení nebo řešení třetích stran.
- Přepis v reálném čase: Zachycuje konverzace s vysokou přesností, a to i v hlučném prostředí nebo při rychlých diskusích.
- Identifikace řečníka: Rozlišuje mezi účastníky a vytváří strukturované a čitelné poznámky.
- Extrakce akčních položek: Identifikuje klíčové úkoly, rozhodnutí a následné kroky, čímž snižuje potřebu ruční kontroly.
- Funkce shrnutí: Generuje stručná shrnutí schůzek založená na umělé inteligenci s relevantními zvýrazněními.
- Přizpůsobitelné formátování: Umožňuje uživatelům přizpůsobit souhrny tak, aby odpovídaly pracovním postupům týmu a potřebám reportingu.
- Vícejazyčná podpora: Přepisuje schůzky v několika jazycích pro globální týmy.
- Pokročilé vyhledávání a značkování: Umožňuje rychlé vyhledání konkrétních témat, klíčových slov nebo klíčových momentů.
🧠 Zajímavost: Stenograf nepíše jako my ostatní. Používá speciální stroj na stenografii zvaný stenotyp, který píše celá slova nebo fráze jediným tahem. Proto dokáže držet krok s rychlým tempem řeči, což z něj dělá lidskou verzi AI pro přepis v reálném čase.
10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek s umělou inteligencí pro Microsoft Teams
Výběr správného nástroje pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence může být vzhledem k velkému množství dostupných možností náročný. Abychom vám usnadnili život, sestavili jsme seznam deseti nástrojů pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence pro Microsoft Teams, které vynikají svou přesností, hladkou integrací a výhodami z hlediska produktivity.
Pojďme na to! 💪
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu schůzek založenou na umělé inteligenci)
Dnešní práce nefunguje.
Projekty, znalosti a konverzace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, což zpomaluje práci týmů. ClickUp tento problém řeší pomocí *aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Všichni víme, že schůzky jsou místem, kde se dějí zázraky (i šílenosti). Proto ClickUp Meetings zajišťuje, aby diskuse byly strukturované, produktivní a hlavně realizovatelné.
ClickUp centralizuje pořizování poznámek pomocí umělé inteligence, organizaci schůzek, společné dokumenty a sledování úkolů na jednom místě napříč všemi platformami pro videokonference, včetně Microsoft Teams.
Zde je návod, jak můžete využít jeho funkce. 💁
ClickUp AI Notetaker
Schůzka právě skončila a vaše stránka je plná nečitelných poznámek? Nebojte se, ClickUp AI Notetaker vám pomůže.
Aplikace pro pořizování poznámek automaticky zaznamenává, přepisuje a shrnuje vaše schůzky v reálném čase a vytahuje klíčové body, výsledky a rozhodnutí. Už nemusíte prohledávat stohy textu, abyste našli důležité informace, až vám z toho slzí oči.
A to nejlepší? Tento AI nástroj pro schůzky plynule převádí body diskuse na úkoly ClickUp, což zajišťuje snadné následné kroky. Pokud se k něčemu potřebujete později vrátit, stačí se zeptat AI nástroje v přirozeném jazyce a on vám informace zobrazí během několika sekund!
Například marketingový tým technologické společnosti pořádá každý týden schůzku k plánování kampaní v Microsoft Teams.
Díky nástroji pro pořizování poznámek ClickUp je schůzka shrnuta a zachycují se klíčové aktualizace, jako jsou časové plány spuštění, dodávky obsahu a alokace výdajů na reklamu. Tyto body převádí na úkoly, přičemž přiděluje návrhy autorům obsahu a požadavky na design designérům.
ClickUp Brain
S ClickUp Brain je vyhledávání informací hračkou. Místo prohledávání stránek poznámek ze schůzek stačí jednoduše zeptat se: „Jakou zpětnou vazbu poskytl klient minulý měsíc?“ a okamžitě získáte odpověď.
Například stratég kampaně, který prověřuje minulé diskuse, může okamžitě zjistit preference klienta tím, že se zeptá: „Jaký směr sdělení klient preferoval?“ Tím je zajištěno, že každý návrh, reklamní koncept nebo obsahová strategie zůstane v souladu s očekáváními klienta, aniž by došlo ke ztrátě klíčových detailů.
ClickUp Docs
Nyní, když jsou vaše schůzky snadno dokumentovány, kam se všechny tyto poznámky ukládají?
ClickUp Docs je centralizované centrum pro organizaci, sdílení a spolupráci na všem, od poznámek ze schůzek po plány projektů, seznamy úkolů a firemní wiki.
Díky bohatým formátovacím funkcím můžete dokumenty strukturovat podle svých představ a zároveň je zatraktivnit pomocí multimédií, grafů, značek, odkazů a tabulek. Navíc díky integrované funkci Brain můžete zlepšit srozumitelnost poznámek a upravit je tak, aby odpovídaly konkrétnímu tónu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozšiřte své nápady: Použijte výzvy založené na umělé inteligenci, jako například „Rozšířit obsah“ nebo „Pokračovat v psaní“, abyste rozvinuli a zdokonalili své myšlenky.
- Automatizujte rutinní úkoly: Nastavte spouštěče a podmínky pro zpracování opakujících se akcí pomocí přednastavených nebo přizpůsobitelných automatizací ClickUp.
- Zachycujte a přepisujte záznamy obrazovky: Nahrávejte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips a generujte přepisy založené na umělé inteligenci, které můžete snadno použít jako reference v poznámkách ze schůzek.
- Synchronizujte poznámky ze schůzek s chatem: Pomocí ClickUp Brain shrňte diskuze v vláknech a zveřejněte klíčové úkoly přímo v ClickUp Chat, aby všichni byli informováni.
Omezení ClickUp
- Jeho rozsáhlé funkce přizpůsobení vyžadují čas na nastavení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 6 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy ze schůzek, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic nezůstane opomenuto.
2. Microsoft Teams Copilot (nejlepší pro analýzu a přehledy schůzek založené na umělé inteligenci)
Microsoft Teams Copilot je asistent využívající umělou inteligenci, který je integrován do aplikací Microsoft 365, včetně Teams, a slouží ke zvýšení produktivity a zlepšení spolupráce. Copilot využívá pokročilé jazykové modely a data Microsoft Graph a automatizuje úkoly, jako je psaní e-mailů, shrnování schůzek a generování obsahu.
Copilot vás připraví na schůzky, přepíše diskuse a shrne klíčové body pro ty, kteří se připojí později. Poté rekapituluje rozhodnutí, seznámí seznam úkolů a odpoví na následné otázky.
Nejlepší funkce Microsoft Teams Copilot
- Identifikujte a sepište následné úkoly na základě diskusí ze schůzky, což usnadní přidělování odpovědností.
- Nakonfigurujte dostupnost Copilotu pomocí možností úplného přepisu, živého převodu řeči na text nebo chatových informací.
- Položte Copilotu cílené otázky, abyste odhalili neshody, analyzovali odpovědi a identifikovali mezery v argumentech.
- Kombinujte mluvené diskuse a chatové zprávy, abyste získali kompletní kontext na jednom místě.
Omezení aplikace Microsoft Teams Copilot
- Pro funkci pořizování poznámek potřebujete specifické plány služeb Microsoft 365, což vede k dodatečným nákladům.
- Není k dispozici v end-to-end šifrovaných schůzkách, což omezuje jeho použití v citlivých, ale důležitých diskusích.
Ceny Microsoft Teams Copilot
- Microsoft 365 Business Basic s Copilotem: 37,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard s Copilotem: 44,00 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium s Copilotem: 53,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams Copilot
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Fireflies. ai (nejlepší pro přizpůsobitelné sledování a zvýraznění s časovým razítkem)
Fireflies. ai je aplikace pro pořizování poznámek pro schůzky, která zaznamenává, přepisuje a shrnuje konverzace z diskusí, hovorů a virtuálních konferencí. Zachycuje hlasové interakce z jakéhokoli zdroje a zajišťuje, že vám neuniknou žádné klíčové detaily.
Potřebujete sledovat diskuse o cenách a zmínky o konkurentů nebo sdílet klíčové momenty z hovoru? Nastavte si vlastní sledovací nástroje pro označování detailů a nechte Fireflies vytvořit zvukové úryvky s časovým razítkem pro rychlou referenci.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Zaznamenávejte a převádějte schůzky do textu s nejvyšší přesností v oboru ve více než 100 jazycích.
- Synchronizujte přepisy a poznámky se Slackem, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion a dalšími aplikacemi.
- Použijte AI Notetaker bot, rozšíření pro Chrome nebo mobilní aplikaci k přepisu živých nebo osobních konverzací.
- Prohledávejte minulé schůzky až po přesnou větu a použijte AskFred*, abyste získali okamžité odpovědi z konverzací.
Omezení Fireflies. ai
- Omezená technická slovní zásoba někdy vede k nepřesnostem.
- Nepodaří se zaznamenat nebo shrnout zprávy odeslané v chatu Teams během schůzek.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Řekové používali drahé materiály, jako byl pergamen a papyrus, aby vše zaznamenávali ručně. Museli také neustále bojovat o to, aby tyto záznamy uchránili před vlivy prostředí.
4. Otter. ai (nejlepší pro prohledávatelné přepisy a AI generované následné kroky)
Otter. ai pomáhá týmům udržet si přehled o schůzkách a přeměňuje konverzace na jasné, prohledávatelné poznámky. Jako nástroj pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence Otter. ai přepisuje vaše schůzky v reálném čase. Po schůzce automaticky vytvoří stručné shrnutí, takže můžete během několika sekund zkontrolovat klíčové body.
Platforma také identifikuje řečníky a vybírá odpovědnosti, takže není třeba provádět manuální následné kroky. Díky detekci klíčových slov můžete snadno prohledávat minulé schůzky a hledat konkrétní témata.
Navíc jeho chatovací asistent s umělou inteligencí může generovat následné e-maily nebo aktualizace stavu na základě schůzky.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Vytvářejte 30sekundové souhrny, které shrnují dlouhé schůzky do podstatných bodů.
- Pomocí Otter AI Chat můžete vytvářet následné e-maily a aktualizace stavu přímo na základě poznatků ze schůzky.
- Spojte živý dialog s asynchronními aktualizacemi pomocí AI kanálů a podpořte tak dynamiku projektu.
- Automaticky extrahujte a distribuujte akční položky a zajistěte tak jasné další kroky.
Omezení Otter. ai
- Přístup je omezen na vašich 25 nejnovějších konverzací, starší konverzace jsou archivovány.
- Přepis v každé relaci je v bezplatném tarifu omezen na 30 minut.
Ceny Otter.ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
🧠 Zajímavost: Starověcí Řekové byli průkopníky v oblasti pořizování poznámek a kladli důraz na kulturní význam dokumentování znalostí. Pečlivě vedli osobní záznamy, aby zachovali filozofické myšlenky, historické události a vědecké pozorování.
5. AI Note Taker od Tactiq (nejlepší pro přepis v reálném čase s označováním a snímky obrazovky)
Aplikace Tactiq Note Taker od OpenAI, navržená s ohledem na potřeby profesionálů a manažerů, přepisuje vaše schůzky v reálném čase a zajišťuje, že jsou přesně zaznamenány všechny důležité detaily.
Integruje se s Microsoft Teams, Google Meet a Zoom, čímž eliminuje nutnost ručního zapisování poznámek. Tactiq využívá metodu zapisování poznámek po větách a zaznamenává každé prohlášení v okamžiku, kdy je vysloveno, čímž zajišťuje zachování kontextu a nuancí konverzace.
Nejlepší funkce aplikace AI Note Taker od Tactiq
- Pomocí AI automaticky generujte komplexní aktualizace projektů, včetně událostí, termínů, diskusí, dalších kroků, poznámek a závěrů.
- Označujte úkoly, rozhodnutí a otázky pomocí vlastních značek, štítků nebo komentářů k živým přepisům.
- Přidejte přímo do přepisu snímky obrazovky, abyste zachovali důležité momenty a konkrétní odkazy pro pozdější kontrolu.
Omezení aplikace Tactiq AI Note Taker
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení a přizpůsobení funkcí umělé inteligence Tactiq může být zpočátku složité.
- Tactiq funguje jako rozšíření pro Chrome, takže je jeho použití omezeno na uživatele prohlížeče Chrome.
Ceny aplikace Tactiq pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikací pro pořizování poznámek s umělou inteligencí od Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... John Locke sehrál důležitou roli při zlepšování použitelnosti běžných zápisníků. Zavedl efektivní indexovací systém, který uživatelům umožňoval efektivně kategorizovat a vyhledávat informace. To pomáhá strukturovanému zapisování poznámek i v moderní době.
6. tl;dv (nejlepší pro shrnutí schůzek integrovaná do CRM a automatizaci pracovních postupů)
tl;dv je software pro zápisy ze schůzek založený na umělé inteligenci pro profesionály a manažery, kteří spoléhají na Microsoft Teams. Zatímco zaznamenává, přepisuje a zvýrazňuje momenty ze schůzek, zaměřuje se především na shrnutí po schůzce.
Díky hladké integraci CRM, poznatkům založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelnému formátu souhrnu usnadňuje tl;dv následné kroky, podávání zpráv a rozhodování. Ať už potřebujete získat zpětnou vazbu od zákazníků, sledovat námitky při prodejních hovorech nebo identifikovat slabá místa produktu, agenti umělé inteligence tl;dv se o vše postarají.
tl;dv nejlepší funkce
- Automaticky vyplňujte pole CRM relevantními údaji ze schůzek a eliminujte ruční zadávání dat v HubSpot, Salesforce a více než 6 000 dalších platformách.
- Naplánujte si pomocí AI vyhledávání konkrétních informací z minulých a budoucích schůzek a nechte si zasílat přehledy přímo do své e-mailové schránky.
- Přepisujte a shrňujte schůzky ve více než 30 jazycích pro globální spolupráci.
- Používejte strukturované šablony a příručky, abyste zajistili konzistentnost napříč schůzkami.
Omezení tl;dv
- Chybí vestavěná funkce pro analýzu viditelných emocí účastníků ve videích, která by mohla poskytnout hlubší vhled.
- Nenabízí vlastní slovník, který může být důležitý pro specializované obory nebo termíny.
tl;dv ceny
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 98 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Očekává se , že velikost trhu s AI poznámkovými aplikacemi dosáhne do roku 2033 přibližně 2 545 milionů dolarů s ročním tempem růstu 18,9 %.
7. Supernormal (nejlepší pro extrahování klíčových poznatků a zodpovídání dotazů souvisejících se schůzkami)
Dalším na seznamu AI nástrojů pro pořizování poznámek pro Microsoft Teams je Supernormal. Tento nástroj se hladce integruje s Microsoft Teams, přepisuje schůzky a zaznamenává klíčové body v reálném čase.
Jeho asistentka Norma řízená umělou inteligencí zaznamenává podrobné poznámky ze schůzek v reálném čase. Na rozdíl od běžných nástrojů pro přepisování Norma extrahuje klíčové informace, identifikuje úkoly a odpovídá na dotazy během schůzky nebo po ní. Dokonce vám umožňuje přizpůsobit jméno bota pro pořizování poznámek v Microsoft Teams, aby byl zážitek týmu plynulý.
Nejlepší funkce Supernormal
- Automaticky detekujte úkoly v diskusích a přiřazujte je příslušným členům týmu v rámci aplikací Asana, Trello, ClickUp a Linear.
- Rychle vyhledávejte konkrétní momenty v částech přepisu s časovými značkami.
- Standardizujte formáty poznámek pomocí přizpůsobených šablon pro různé typy schůzek, jako jsou obchodní hovory, týmové porady a briefingy pro klienty.
- Dostávejte souhrnné e-maily s přehledem klíčových diskusí, které týmům pomohou připravit se na nadcházející týden.
Omezení Supernormal
- Uživatelé si stěžují na nízkou kvalitu výsledků předem připravených šablon tohoto nástroje.
- Nepřepisuje schůzky offline.
Ceny Supernormal
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Supernormal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? AI poznámkové bloky využívají technologie jako velké jazykové modely (LLM) a automatické rozpoznávání řeči (ASR) k zvýšení přesnosti a porozumění kontextu.
8. Krisp AI Meeting Assistant (nejlepší pro detekci akčních položek a strukturovaných šablon schůzek)
Jak již název napovídá, Krisp poskytuje přesné přepisy pro schůzky v Microsoft Teams. Kromě základního pořizování poznámek Krisp detekuje úkoly v rámci konverzací během schůzek. Úkoly jsou automaticky extrahovány, kategorizovány a přiřazovány příslušným členům týmu, což zajišťuje, že všechna následná opatření jsou jasná a sledovatelná.
Krisp navíc zvyšuje efektivitu a nabízí připravené šablony pro pořizování poznámek z jednání. Tyto šablony organizují klíčové body diskuse, rozhodnutí a další kroky ve strukturovaném formátu, což usnadňuje sdílení a distribuci poznámek mezi členy týmu.
Nejlepší funkce asistenta schůzek Krisp AI
- Detekujte body k akci v konverzacích a přiřazujte je členům týmu bez nutnosti přepínání kontextu.
- Propojte pořizování poznámek a jejich distribuci s naplánovanými schůzkami a získejte automatizovaný pracovní postup.
- Využijte kompatibilitu bez pluginů pro práci s Microsoft Teams a dalšími platformami pro schůzky.
Omezení asistenta schůzek Krisp AI
- V současné době se Krisp může připojit pouze k jednomu kalendáři najednou.
- Funkce přepisu schůzek a pořizování poznámek v současné době podporují pouze angličtinu.
Ceny asistenta schůzek Krisp AI
- Zdarma
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze asistenta schůzek Krisp AI
- G2: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Použijte barvy k zvýraznění různých částí svých poznámek. Červená barva může být použita pro důležité informace, klíčové body a varování, zatímco modrá barva může zvýraznit definice, hlavní pojmy a klíčové myšlenky. Zelená barva je skvělá pro příklady a aplikace, žlutá pro otázky a fialová pro slovní zásobu.
9. Aplikace Huddles. (Nejlepší pro potlačení šumu a jasnost hlasu v přepisech)
Huddles je špičkový nástroj pro potlačení šumu a vylepšení hlasu, který zajišťuje křišťálově čistý zvuk při virtuálních schůzkách. Odstraňuje šum na pozadí, jako je psaní na klávesnici, štěkání psů nebo hluk ze stavby, a zajišťuje tak přesné shrnutí schůzky.
V rychlých diskusích, kde hovoří více účastníků současně, funkce Voice Clarity od Huddles zlepšuje srozumitelnost řeči. To usnadňuje rozlišení mluvčích a vytváření souvislých shrnutí.
Nejlepší funkce aplikace Huddles.
- Zajistěte bezpečnost dat pomocí lokálního zpracování zvuku, které zaručí, že citlivé informace zůstanou soukromé.
- Minimalizujte nesprávné interpretace odstraněním problémů se špatnou kvalitou zvuku pomocí funkce potlačení ozvěny a odstranění akustické ozvěny.
- Vytvářejte stručné programy pomocí AI, abyste usměrnili diskuse a motivovali členy týmu k předběžné přípravě.
Omezení aplikace Huddles.
- Aplikace se nesynchronizuje s kalendáři uživatelů.
- Uživatelé si stěžují, že nemají vylepšené API připojení, které by usnadnilo lepší interoperabilitu s jinými platformami.
Ceny aplikace Huddles.
- Zdarma
- Pro: 19,9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19,9 $/měsíc na uživatele
Huddles. Hodnocení a recenze aplikace
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Organizace, které používají nástroje pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence, zaznamenaly až 30% snížení času stráveného organizováním poznámek po schůzkách.
10. AI-Powered Note Taker od Bluedot (nejlepší pro přepis bez botů s přesností specifickou pro dané odvětví)
Bluedot zaznamenává, organizuje a sdílí poznámky ze schůzek v Microsoft Teams, aniž by bylo nutné připojovat k hovorům boty. Pracuje tiše na pozadí a automaticky přepisuje a shrnuje diskuse. Přepisy zdůrazňují klíčové body, úkoly a rozhodnutí, což usnadňuje následné kroky.
Hlavní výhoda? Bluedot přesně rozpoznává odborné termíny a žargon daného odvětví, takže i specializované konverzace jsou přepisovány s jasností.
Nejlepší funkce aplikace Bluedot pro pořizování poznámek s podporou umělé inteligence
- Nastavte konkrétní oprávnění pro prohlížení, úpravy a sdílení, abyste zajistili bezpečnost důvěrných informací.
- Rozšiřte shrnutí schůzek mezi týmy, aby všichni účastníci schůzky byli informováni.
- Využijte AI pro schůzky a provádějte rychlé vyhledávání klíčových slov, abyste našli důležité poznámky ze schůzky, aniž byste museli přehrávat nahrávky.
- Automaticky generujte následné kroky a úkoly, aby týmy byly informovány o dalších krocích.
Omezení aplikace Bluedot pro pořizování poznámek s podporou umělé inteligence
- Chybí rozsáhlá integrace CRM, což omezuje možnost synchronizace nahraných hovorů s platformami jako liftOS.
- Omezené možnosti přizpůsobení shrnutí schůzek, což ovlivňuje přehled o interakcích s klienty.
Ceny aplikace Bluedot pro pořizování poznámek s podporou umělé inteligence
- Zdarma
- Základní: 18 $/měsíc na uživatele
- Pro: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Bluedot pro pořizování poznámek s podporou umělé inteligence
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🤝 Přátelské připomenutí: Aplikace pro pořizování poznámek jsou užitečné, ale vždy si poznámky generované umělou inteligencí zkontrolujte, upřesněte a přizpůsobte, aby byly přesné a srozumitelné.
Seznamte se s nejlepším nástrojem založeným na umělé inteligenci – ClickUp
Představili jsme některé z nejlepších aplikací pro pořizování poznámek s využitím umělé inteligence pro Microsoft Teams, z nichž každá nabízí jedinečné funkce, které vám pomohou zlepšit způsob zaznamenávání, organizování a využívání poznatků ze schůzek.
Pokud však hledáte pokročilé funkce, které zvýší produktivitu vašeho týmu nad rámec přepisu schůzek, ClickUp vyniká nad ostatními.
S aplikací ClickUp AI Notetaker získáte automatizované souhrny schůzek, takže se nemusíte obávat, že vám uniknou důležité detaily. ClickUp Docs poskytuje prostor pro spolupráci, kde můžete ukládat, organizovat a vylepšovat své poznámky. A s aplikací ClickUp Brain jde umělá inteligence ještě o krok dál – pomáhá vám psát, shrnovat a okamžitě vyhledávat informace, díky čemuž je váš pracovní prostor skutečně chytřejší.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅