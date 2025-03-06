Sunsama vs. ClickUp: Která aplikace pro plánování je nejlepší?

Vaše ráno začalo třemi hovory s klienty, po nichž následovaly jedna za druhou týmové schůzky. Nyní, v 16 hodin, jste se ještě ani nedotkli svých nejdůležitějších úkolů a vaše energie je vyčerpaná.
Pokud tak vypadá každý váš den, je na čase zvážit pořízení specializované aplikace pro digitální plánování. A pokud jste si udělali průzkum, pravděpodobně jste narazili na dvě oblíbené možnosti: Sunsama a ClickUp.
Oba nástroje slibují, že vám pomohou lépe spravovat váš čas, ale mají odlišný přístup. Zatímco jeden se zaměřuje na denní plánování a vědomou produktivitu, druhý nabízí kompletní řešení pracovního prostoru. Skutečná otázka zní: který z nich odpovídá vašim potřebám? Pojďme to zjistit!
⏰ 60sekundové shrnutí
|ClickUp je nejvhodnější pro:
|Sunsama je nejvhodnější pro:
|Týmy a firmy všech velikostí, které potřebují univerzální nástroj pro správu projektů
|Samostatní profesionálové a freelancerové zaměřující se na denní plánování
|Uživatelé, kteří hledají rozsáhlé možnosti přizpůsobení a komplexní řešení pracovního prostoru
|Uživatelé, kteří upřednostňují jednoduché, intuitivní rozhraní, režim soustředění a časové rozvržení
|Pro ty, kteří chtějí asistenci AI pro automatizaci úkolů a získávání přehledů
|Pro ty, kteří chtějí integrovat stávající nástroje do centralizovaného plánovače
|Jednotlivci, kteří potřebují robustní funkce a možnosti řízení projektů
|Jednotlivci, kteří hledají efektivní plánování bez rušivých vlivů
Co je ClickUp?
Vaše individuální úkoly jsou v aplikaci pro poznámky, projekty vašeho týmu ve sdíleném pracovním prostoru a pokaždé, když potřebujete pomoc, musíte kontaktovat kolegy v samostatném chatovacím nástroji.
Ne tak zábavný fakt? Denně přepínáme mezi aplikacemi 1 200krát. To představuje 9 % našeho ročního pracovního času.
ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Můžete ji snadno použít pro plánování úkolů, správu času a sledování projektů, stejně jako pro týmovou spolupráci. Je navržena tak, aby nahradila několik nástrojů, a nabízí vysoce přizpůsobitelné rozhraní pro plánování, organizování a provádění práce podle vašich představ.
Ať už jste freelancer spravující osobní úkoly nebo člen velkého týmu zabývajícího se složitými projekty, ClickUp se přizpůsobí vašim potřebám díky funkcím, jako je automatizace úkolů, společné dokumenty a dokonce i nástroje využívající umělou inteligenci.
Funkce ClickUp
ClickUp poskytuje nástroje, které vám pomohou udržet si náskok před plánem a dosáhnout výsledků, od přizpůsobitelných zobrazení kalendáře po informace založené na umělé inteligenci a šablony denních plánovačů připravené k okamžitému použití. Prozkoumejme tyto funkce a podívejme se, jak mohou změnit vaši práci a zlepšit efektivitu vašeho denního plánování.
1. Šablona plánovače kalendáře ClickUp
Šablona plánovače kalendáře ClickUp usnadňuje plánování a správu událostí, termínů a úkolů. Šablonu můžete přizpůsobit tak, aby odpovídala vašemu jedinečnému pracovnímu postupu, a to pomocí funkcí, jako jsou vlastní stavy a vlastní pole pro zaznamenávání podrobností a postupu úkolů.
Ať už potřebujete sledovat milníky, monitorovat náklady nebo kategorizovat úkoly, tato šablona se snadno přizpůsobí vašim potřebám v oblasti správy úkolů, řízení projektů nebo celkového plánování.
Šablona nabízí řadu zobrazení, jako je měsíční plánovač a časová osa, díky nimž si můžete vizualizovat svůj rozvrh způsobem, který vám nejvíce vyhovuje, a zajistit tak, že vám nic neunikne.
Automatizuje připomenutí a poskytuje přehledný náhled, což pomáhá snížit chaos při plánování úkolů a transformuje způsob, jakým spravujete svůj čas.
Pokud však chcete šablonu, která vám pomůže naplánovat vaše osobní a pracovní závazky na každý den, můžete vyzkoušet šablonu ClickUp Daily Planner Template. Na druhou stranu můžete použít šablonu ClickUp Weekly Planner Template k organizaci vašich úkolů na celý týden. Zobrazuje celý týden v efektivním dvoustránkovém formátu.
Podívejte se na toto praktické vysvětlující video a naučte se, jak vytvořit kalendář projektu:
2. Kalendář ClickUp
Kalendář ClickUp jde nad rámec jednoduchého plánování úkolů a nabízí centralizovanou platformu pro vizualizaci práce, koordinaci událostí a snadnou správu časových os úkolů.
Ať už potřebujete sledovat více pracovních termínů nebo spravovat osobní závazky, kalendář ClickUp s umělou inteligencí vám pomůže udržet vaše plány organizované a přizpůsobivé.
Přepínejte mezi denním, týdenním nebo měsíčním rozvrhem a soustřeďte se na to, co je nejdůležitější. Funkce drag-and-drop usnadňuje plánování – jednoduše přesuňte úkoly nebo upravte jejich trvání a závislosti přímo v kalendáři.
Funkce AI kalendáře ClickUp, jako je inteligentní plánování schůzek a úkolů a integrace s externími nástroji, jako je Google Calendar, zjednodušují proces plánování.
Svůj kalendář můžete také bezpečně sdílet s klienty, kolegy nebo hosty, aby všichni byli informováni a sjednoceni ohledně priorit úkolů a časových harmonogramů.
Přidejte k tomu sílu přizpůsobitelných připomínek a už nikdy nezmeškáte důležitou schůzku nebo termín!
Zde je praktický průvodce, jak co nejlépe využít kalendář ClickUp.
3. ClickUp Brain
Vlastní AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, propojuje vaše úkoly, dokumenty, lidi a externí aplikace, jako je Google Drive, a vytváří tak centralizované a chytřejší pracovní prostředí.
Tato funkce umělé inteligence vám také umožňuje implementovat časově úsporné triky pro zvýšení produktivity, jako je automatizace aktualizací projektů a plynulé vytváření vysoce kvalitního obsahu pomocí jednoduchých pokynů.
Pokud se vám někdy stalo, že se vaše pracovní zátěž vymkla kontrole a přemýšleli jste, jak udržet přehled o úkolech, ClickUp Brain sdílí automatizované standup reporty a souhrny aktivit, abyste byli vždy informováni.
Použijte ClickUp Brain k:
- Naplánujte si den a určete, které úkoly je třeba vyřídit jako první, na základě termínů, závislostí a naléhavosti.
- Získejte klíčové informace o úkolu, projektu nebo dokumentu ze svého pracovního prostoru, aniž byste museli ručně procházet informace.
- Získejte kontextové návrhy a obsah, které vám urychlí práci – ať už plánujete zprávu nebo píšete e-maily.
- Vytvářejte šablony, abyste mohli pracovat rychleji a snadno přepisovat videa a hlasové klipy.
- Vaše soukromá data jsou v bezpečí, protože se nepoužívají k trénování modelu umělé inteligence.
👀 Věděli jste, že... 93 % společností, které investovaly do umělé inteligence v oblasti projektového řízení, zaznamenalo pozitivní návratnost investic již za 12 měsíců.
4. Úkoly ClickUp
Úkoly ClickUp jsou jádrem funkcí pro správu úkolů ClickUp a pomáhají vám organizovat vše od jednoduchých úkolů až po složité projekty.
Použijte je k:
- Rozdělte větší projekty na zvládnutelné úkoly: Vytvářejte úkoly a podúkoly a přiřazujte je správným členům týmu, čímž zjednodušíte sledování a zajistíte odpovědnost.
- Přizpůsobte si úkoly podle svých potřeb: Upravte pracovní postupy pomocí vlastních stavů, snadno sledujte pokrok a přidávejte podrobné informace pomocí vlastních polí.
- Efektivní stanovení priorit práce: Používejte barevně odlišené značky priorit, abyste se mohli soustředit na nejdůležitější úkoly.
- Plánování a automatizace: Snadno plánujte a upravujte rozvrhy a automatizujte opakující se úkoly, abyste ušetřili čas.
- Hladká spolupráce: Propojte související úkoly, přiřazujte úkoly k více seznamům a snadno sledujte, jak projekty navazují.
Sledování úkolů v aplikaci ClickUp vnáší do vaší práce pořádek tím, že poskytuje centrální místo pro komunikaci, spolupráci a plnění úkolů.
Pokud hledáte jednodušší řešení pro správu úkolů, vyzkoušejte šablonu ClickUp Task Management Template. Nabízí čtyři různé zobrazení – seznam, tabuli, pole a kalendář –, které vám pomohou vizualizovat úkoly podle priority nebo oddělení, sledovat jejich stav a efektivně spolupracovat s týmem.
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže členové vašeho týmu mohou jednat rychle a zůstat v souladu.
Ceny ClickUp
ClickUp lze přizpůsobit téměř jakýmkoli potřebám projektového řízení. Je dostatečně technicky vyspělý, aby zvládl velké meziroční meziresortní projekty, ale zároveň jej lze přizpůsobit tak, aby fungoval jako jednoduchý denní kontrolní seznam.
Přečtěte si také: Bezplatné alternativy a konkurenti Sunsama
Co je Sunsama?
Sunsama je aplikace pro denní plánování, která uživatelům pomáhá organizovat rutinní úkoly a rozvrhy v jediném zjednodušeném pracovním postupu.
Umožňuje uživatelům kombinovat pracovní a osobní priority, přidělovat čas úkolům a sledovat pokrok v průběhu dne.
Sunsama se zaměřuje na strukturované plánování a nabízí funkce, které podporují produktivitu a pomáhají uživatelům spravovat úkoly a jejich povinnosti.
Funkce Sunsama
Nyní se podívejme na některé funkce aplikace Sunsama:
1. Denní plánování
Funkce denního plánování aplikace Sunsama nabízí jednoduchý způsob, jak si zorganizovat den tím, že sjednotí vaše úkoly a rozvrh na jednom místě. Umožňuje vám stanovit si realistické cíle, vyhradit si čas na důležité úkoly a vizualizovat si své pracovní vytížení v přehledném a intuitivním rozhraní.
Sunsama vám pomůže rozdělit práci na zvládnutelné kroky tím, že se zaměří na denní priority a zajistí pokrok bez zbytečného stresu. Tato funkce také podporuje plánování, reflexi dokončených úkolů a stanovení priorit pro následující den, čímž podporuje vyvážený přístup k produktivitě.
💡 Tip pro profesionály: Upřednostněte osobní rozvoj tím, že si naplánujete čas na rozvíjení dovedností, workshopy nebo čtení odborných článků. Začlenění těchto aktivit do vašeho plánování zvýší vaši produktivitu a pomůže vám činit informovanější rozhodnutí při každodenních úkolech.
2. Integrace úkolů
Jednou z předností aplikace Sunsama je její schopnost hladké integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Calendar, Trello, Asana a Jira.
Tato integrace vám umožňuje přetahovat úkoly z více platforem do Sunsama a vytvořit tak centralizované centrum pro plánování a provádění.
Díky tomu, že nemusíte přepínat mezi aplikacemi, můžete si všechny své úkoly a schůzky prohlížet na jednom místě, což zjednodušuje váš pracovní postup. Integrace Sunsama usnadňuje propojení různých nástrojů a zajišťuje lepší organizaci a přehlednost úkolů.
3. Časové rozvržení
Funkce timeboxingu aplikace Sunsama pomáhá uživatelům přidělovat úkolům konkrétní časové bloky, což podporuje soustředění a produktivitu.
Vizuální plánování práce v kalendáři vás motivuje k nastavení hranic pro každý úkol a dodržování plánu. Tento strukturovaný přístup pomáhá zabránit přetížení vašeho rozvrhu a zároveň zajišťuje, že každý úkol dostane potřebnou pozornost.
Pro ty, kteří si cení přesného time managementu, nabízí timeboxing praktický způsob, jak mít pod kontrolou své pracovní vytížení.
Přečtěte si také: Šablony pro časové blokování (týdenní, denní a měsíční)
Ceny Sunsama
- Zdarma po dobu 2 týdnů
- Měsíční předplatné: 20 $/uživatel za měsíc
- Roční předplatné: 16 $/uživatel za měsíc
ClickUp vs. Sunsama: Porovnání funkcí
Zde je stručný přehled funkcí obou nástrojů:
|Funkce
|ClickUp
|Sunsama
|Nejlepší pro
|Týmy a firmy všech velikostí
|Samostatní profesionálové, freelancerové
|Návrhy plánování pomocí umělé inteligence
|Ano
|Ne
|Denní a týdenní přehledy
|Ano
|Ano
|Nástroje pro správu projektů
|Ano
|Ne
|Timeboxing
|Ano
|Ano
|Týmová spolupráce
|Ano
|Omezeno na úkoly a kalendář
|Integrace
|Rozsáhlé, včetně Google Kalendáře, Slacku, Salesforce a dalších
|Střední, zaměřuje se na nástroje zaměřené na úkoly
|Šablony připravené k použití
|Ano
|Ne
|Sledování pokroku
|Ano, s integrovanými přizpůsobitelnými dashboardy a reportováním.
|Ano, zaměřuje se na individuální cíle
Pojďme se nyní podívat podrobněji na to, jak se liší přístup aplikací Sunsama a ClickUp k digitálnímu plánování. Zde je podrobné srovnání jejich klíčových funkcí:
1. Plánování pomocí umělé inteligence
ClickUp využívá umělou inteligenci k navrhování plánů, které automaticky rozvrhují bloky pro vaše úkoly na základě termínů, priorit a stávajícího pracovního vytížení.
Stačí požádat ClickUp Brain o doporučení:
- Které úkoly upřednostnit
- Jak optimalizovat plánování schůzek
- Které časové bloky věnovat kterým úkolům na základě vašich minulých trendů produktivity
Získáte přizpůsobené návrhy, které vám umožní zorganizovat si den podle nejdůležitějších úkolů a dosáhnout maximální produktivity.
Sunsama neobsahuje plánování pomocí umělé inteligence. Místo toho můžete nastavit celkovou pracovní dobu jako výchozí plán. Můžete také nastavit vlastní plány pro jednotlivé kanály, které přepíšou váš výchozí plán.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil díky svým pokročilým funkcím plánování s využitím umělé inteligence.
2. Nástroje pro řízení projektů
👀 Věděli jste, že... Každý rok se na projekty po celém světě vynakládá odhadem 48 bilionů dolarů. Data Standish Group však ukazují, že pouze 35 % těchto projektů je úspěšných. Zbývajících 65 % představuje ohromné množství promarněných zdrojů a nevyužitých příležitostí.
ClickUp vyniká jako software pro správu projektů pro jednotlivce i týmy a nabízí nástroje jako Ganttovy diagramy, závislosti úkolů a sledování pokroku.
Navíc vláknové komentáře a @zmínky zachovávají kontext v rámci úkolů a dokumentů.
Brainstormujte a vizualizujte pracovní postupy přímo v ClickUp pomocí tabulek a myšlenkových map, vytvářejte a ukládejte projektovou dokumentaci s možností spolupráce v reálném čase a spravujte e-maily a zprávy, aniž byste museli ClickUp opustit.
Díky těmto funkcím je ideální pro správu složitých pracovních postupů napříč týmy.
📮ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací.
Díky integrovanému řešení, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatové vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
Sunsama se zaměřuje na individuální produktivitu a neobsahuje nástroje pro správu projektů, takže není vhodná pro týmy plánující komplexní projekty.
🏆 Vítěz: ClickUp je jasným vítězem pro týmy nebo firmy, které potřebují komplexní správu projektů.
3. Šablony
ClickUp nabízí širokou škálu šablon pro plánování a řízení projektů, které vyhovují různým potřebám. Tyto šablony lze snadno přizpůsobit individuálním nebo týmovým projektům.
Sunsama nenabízí předdefinované, připravené šablony, ale uživatelé si mohou vytvořit vlastní přidáním úkolů do svého seznamu a označením je jako šablony. Tyto úkoly lze poté podle potřeby duplikovat a znovu použít struktury úkolů.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil díky rozmanitosti a přizpůsobitelnosti šablon.
4. Ceny
|Funkce
|ClickUp
|Sunsama
|Cena (za měsíc)
|Plán zdarma navždy
|Neomezený
|Podnikání
|20 $
|0 $
|7 $
|12 $
|Plánování pomocí umělé inteligence
|Ne
|Ano, s ClickUp Brain
|Ano, s ClickUp Brain
|Ne
|Automatické plánování
|Ano
|Ano
|Ano
|Ne
|Zobrazení kalendáře
|Ano
|Ano
|Ano
|Ano
|Spolupracující dokumenty
|Ano
|Ano
|Ano
|Ne
|Správa sprintů
|Ano
|Ano
|Ano
|Ne
|Šablony projektů
|Ano
|Ano
|Ano
|Ne
|Chat v reálném čase
|Ano
|Ano
|Ano
|Ne
|Počet úkolů
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
ClickUp
ClickUp nabízí řadu cenových možností, které vyhovují různým potřebám. Plán Free Forever je ideální pro jednotlivce, zatímco plán Unlimited stojí 7 $ měsíčně na uživatele. Plán Business, určený pro rostoucí týmy, stojí pouze 12 $ měsíčně na uživatele.
Pro větší organizace nabízí ClickUp přizpůsobitelný plán Enterprise. A pokud potřebujete AI, ClickUp Brain lze přidat k jakémukoli placenému plánu za 7 $ za člena za měsíc.
Sunsama
Sunsama účtuje 20 $ měsíčně za uživatele za 14denní bezplatnou zkušební verzi s plnou funkčností. Tato paušální sazba nemá žádné úrovně, takže ceny jsou jasné a přehledné, ale nelze je přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivců a týmů. Pokud se rozhodnete pro roční plán, můžete ušetřit 48 $ ročně.
🏆 Vítěz: ClickUp nabízí více flexibilních cenových možností, takže je vhodný pro jednotlivce i týmy, aniž byste museli utrácet peníze za funkce, které nepotřebujete.
ClickUp vs. Sunsama na Redditu
Debata o Sunsama vs. ClickUp se často objevuje v diskusích na Redditu. Obě aplikace mají své věrné fanoušky, ale podívejme se, co Redditoři na těchto aplikacích milují (nebo nenávidí) a jak si vedou v porovnání.
Uživatelé Redditu často popisují ClickUp jako komplexní software pro správu projektů, přičemž mnoho uživatelů oceňuje jeho schopnost spravovat jak víceleté projekty, tak i menší úkoly.
Chihulytea například poznamenává:
ClickUp používám už roky k řízení různých víceletých výzkumných projektů i menších úkolů. Pro mě je to spíše projektový manažer, zatímco Sunsama je manažer pro každodenní rychlé úkoly.
ClickUp používám už roky k řízení různých víceletých výzkumných projektů i menších úkolů. Pro mě je to spíše projektový manažer, zatímco Sunsama je manažer pro každodenní rychlé úkoly.
V jiných diskuzích byla aplikace ClickUp také chválena za své všestranné funkce kalendáře, nástroje založené na umělé inteligenci a přizpůsobitelné možnosti správy úkolů. Tyto funkce poskytují uživatelům centralizovanou platformu typu „vše v jednom“ pro organizaci jejich práce.
Když hledáte názory na Sunsama, uživatelé se shodují na tom, že aplikace umí centralizovat nástroje a zefektivnit pracovní postupy:
Jak říká Cappy2020:
Hlavní věc, s kterou mi pomohla, je sloučení několika aplikací, které musím používat (Gmail, Google Calendar, Things, Asana), do jednoho centrálního, uživatelsky přívětivého uživatelského rozhraní/programu, který pak mohu použít k správnému plánování a časovému rozvržení svého dne.
Hlavní věc, s kterou mi pomohla, je sloučení několika aplikací, které musím používat (Gmail, Google Calendar, Things, Asana), do jednoho centrálního, uživatelsky přívětivého rozhraní/programu, který pak mohu použít k správnému plánování a časovému rozvržení svého dne.
Několik diskuzních vláken o správě úkolů na Redditu také oceňuje minimalistické rozhraní, které jim pomáhá zjednodušit plánování díky funkcím, jako je timeboxing, které zefektivňují jejich den.
Někteří uživatelé Redditu však vyjadřují obavy ohledně cen, zejména při srovnání Sunsama s jinými softwarovými možnostmi:
Rád bych ji nadále používal, ale nemohu ospravedlnit takovou cenu za aplikaci, která je ve skutečnosti velmi jednoduchá.
Rád bych ji nadále používal, ale nemohu akceptovat takovou cenu za aplikaci, která je ve skutečnosti velmi jednoduchá.
Která aplikace pro plánování je nejlepší?
Výsledky jsou známy a máme jasného vítěze! 🏆
Mezi aplikacemi Sunsama a ClickUp se jako lepší volba jeví ClickUp.
Ačkoli Sunsama vyniká svou jednoduchostí, intuitivním denním plánováním a funkcemi časového plánování, její omezená funkčnost a vyšší cena ji činí méně atraktivní pro uživatele, kteří vyžadují robustnější nástroje.
Minimalistický přístup aplikace Sunsama je ideální pro ty, kteří hledají efektivní a nerušivý způsob denního plánování, ale postrádá pokročilé funkce a komplexní možnosti správy projektů.
A co ClickUp? 💜
Jedná se o komplexní řešení, které přináší skutečnou hodnotu. Díky svým rozsáhlým funkcím, jako je přizpůsobitelná správa úkolů, univerzální zobrazení kalendáře, nástroje založené na umělé inteligenci a hladká integrace, je ClickUp skutečně aplikací, která se přizpůsobí potřebám uživatelů.
Ať už plánujete denní úkoly jako jednotlivec nebo řídíte komplexní projekty jako tým, ClickUp nabízí flexibilitu a funkčnost, které vám pomohou zvládnout vše.
Týmy, které používají ClickUp, uvádějí:
- Ušetřete více než 3 hodiny týdně (60,2 % zákazníků)
- Nahrazeny 3 nebo více nástrojů (40,9 % zákazníků)
- Ušetřené peníze (54,7 % zákazníků)
Jste připraveni ušetřit čas a peníze? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!