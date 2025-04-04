20 nejlepších GPT pro produktivitu, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Vždy hledáte způsoby, jak zvládnout více práce za méně času, ale obrovské množství nástrojů pro zvýšení produktivity může být ohromující. Některé slibují automatizaci rutinních úkolů, jiné tvrdí, že zlepšují soustředění, ale najít ten správný nástroj často připomíná pokusy a omyly.
Horší je, že mnoho nástrojů řeší pouze jednu část skládačky, takže musíte žonglovat s několika aplikacemi, abyste zvládli svou práci.
Nástroje založené na GPT přinášejí novou definici produktivity. Nejenže automatizují úkoly, ale také analyzují, generují a přizpůsobují obsah vašim potřebám. Ať už se jedná o psaní e-mailů, shrnování zpráv nebo brainstorming nápadů, tito asistenti umělé inteligence přinášejí výsledky během několika sekund.
V tomto blogovém příspěvku najdete 20 nejlepších GPT pro produktivitu. Každý z nich je navržen tak, aby šetřil čas, snižoval manuální úsilí a pomáhal vám pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Pojďme se na to podívat.
⏰ 60sekundové shrnutí
GPT jsou pokročilé modely umělé inteligence, které generují text podobný lidskému, zvládají různé úkoly a lze je přizpůsobit konkrétním aplikacím, aby zvýšily produktivitu.
Zde je 20 nejlepších GPT pro produktivitu, které stojí za to vyzkoušet:
- Kouč kreativního psaní (nejlepší pro zlepšení vyprávění příběhů a překonání tvůrčí krize)
- Canva GPT (nejlepší pro generování kreativních návrhů a popisků)
- Diagramy (nejlepší pro vytváření jasných a poutavých vizuálů k ilustraci složitých konceptů)
- Project Manager Buddy (nejlepší pro udržení vašich projektů na správné cestě díky poznatkům založeným na umělé inteligenci)
- Video Summarizer (nejlepší pro rychlé extrahování klíčových informací z videí)
- Tutor Me od Khan Academy (nejlepší pro personalizované doučování různých předmětů)
- AskYourPDF Research Assistant (nejlepší pro efektivní extrahování a shrnování informací z PDF souborů)
- Osobní asistent (nejlepší pro správu každodenních úkolů a zlepšení time managementu)
- Excel AI (nejlepší pro automatizaci analýzy dat a optimalizaci pracovních postupů v tabulkách)
- Prezentace a snímky GPT (Nejlepší pro vytváření působivých prezentací s návrhy obsahu založenými na umělé inteligenci)
- Meeting Summarizer Pro (nejlepší pro přeměnu poznámek z jednání na stručné akční body a shrnutí)
- Scholar AI (nejlepší pro akademický výzkum a generování vědeckých poznatků)
- Konsensus (nejlepší pro rozhodování na základě dat s pomocí nástrojů pro budování konsensu založených na umělé inteligenci)
- Code Tutor (nejlepší pro učení a zdokonalování kódovacích dovedností s personalizovaným vedením)
- UX Design Mentor (nejlepší pro vylepšení designu uživatelského prostředí díky odborné zpětné vazbě AI)
- Video GPT od VEED (Nejlepší pro rychlé vytváření video obsahu pomocí skriptů a úprav generovaných umělou inteligencí)
- SEO Mentor (nejlepší pro zlepšení hodnocení webových stránek pomocí doporučení SEO založených na umělé inteligenci)
- Kalendář GPT (nejlepší pro správu plánů a optimalizaci času pomocí plánování založeného na umělé inteligenci)
- AI Humanizer Pro (nejlepší pro přirozenější a lidštější zvuk textu generovaného umělou inteligencí)
- Notion Expert GPT (nejlepší pro organizaci a optimalizaci vašeho pracovního prostoru Notion s pomocí umělé inteligence)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, přináší sílu GPT přímo do vašeho pracovního prostoru:
- ClickUp Brain: Propojuje projekty, lidi a znalosti a poskytuje okamžitý přístup k informacím a akčním položkám.
- Automatizace ClickUp: Automatizuje pracovní toky pomocí správy úkolů řízené umělou inteligencí a přiřazování úkolů na základě jednoduchého jazyka.
- Software pro řízení projektů ClickUp: Předpovídá zpoždění a pomáhá stanovovat priority úkolů pomocí poznatků umělé inteligence.
Co jsou GPT?
GPT, neboli Generative Pre-trained Transformers, jsou pokročilé modely umělé inteligence vyvinuté pro porozumění a generování textu podobného lidskému. Jsou trénovány na rozsáhlých datových souborech, což jim umožňuje provádět širokou škálu úkolů souvisejících s jazykem, včetně tvorby obsahu, pomoci s kódováním, shrnování a další.
Tento typ AI agenta využívá transformátorovou architekturu k předpovědi dalšího slova v sekvenci, což mu umožňuje generovat souvislý a kontextově relevantní text.
Na rozdíl od tradičních modelů umělé inteligence lze GPT přizpůsobit konkrétním úkolům nebo tématům, což uživatelům umožňuje přizpůsobit je pro různé aplikace bez nutnosti programování. Díky této přizpůsobivosti jsou GPT cennými nástroji v různých odvětvích, kde zvyšují produktivitu a zefektivňují pracovní postupy.
Společnost OpenAI vyvinula GPT s cílem posunout AI vpřed ve prospěch lidstva. V průběhu času se tyto modely vyvíjely a každá verze – od GPT-2 přes GPT-3 až po současnou GPT-4 – se stala složitější, výkonnější a kontextově citlivější, což zvýšilo jejich schopnost provádět širokou škálu úkolů s větší přesností.
🔍 Věděli jste, že... Před vznikem GPT používaly chatboty jako ELIZA (60. léta) a ALICE (90. léta) skripty založené na pravidlech k simulaci konverzací. Ačkoli byly na svou dobu působivé, nedokázaly generovat odpovědi tak dynamicky, jak to dnes dokážou modely GPT.
Co byste měli hledat v nejlepších GPT pro produktivitu?
Dobrý GPT by měl práci usnadňovat, nikoli ji ztěžovat. Ty nejlepší se přirozeně začlení do vašeho pracovního postupu a pomohou vám pracovat rychleji bez neustálých oprav a zbytečných kroků. Ale jak z takového množství možností poznáte, které z nich stojí za to? Hledejte tyto klíčové funkce. 💁
- Kontextové porozumění: Hledejte GPT, které rozumí kontextu vašich úkolů a poskytuje relevantní a přesné odpovědi na základě daného projektu nebo úkolu.
- Multifunkčnost: Vyberte si takový, který vykonává různé úkoly, jako je shrnování dokumentů, generování nápadů, vytváření osnov, psaní e-mailů, plánování schůzek a efektivní odpovídání na otázky.
- Integrace se stávajícími nástroji: Zajistěte, aby se IT integrovalo s vašimi oblíbenými aplikacemi pro produktivitu, včetně kalendáře, e-mailu, seznamů úkolů a dalších nástrojů pro správu úkolů, a zajistěte tak plynulý pracovní postup.
- Možnosti přizpůsobení: Najděte GPT, který přizpůsobí odpovědi vašemu stylu psaní, tónu a úrovni detailů potřebné pro vaše úkoly.
- Automatizace úkolů: Vyberte si takovou, která zefektivňuje opakující se úkoly, jako je zadávání dat, generování zpráv nebo psaní e-mailů, abyste ušetřili čas a snížili manuální úsilí.
- Tvorba kreativního obsahu: Vyberte si GPT, který vytváří různé formáty obsahu, jako jsou prezentační snímky, osnovy blogů a příspěvky na sociálních médiích, aby podporoval různé kreativní potřeby.
- Pokročilé shrnování: Vyhledejte robustní funkce shrnování, které zhušťují složité informace z dokumentů, článků nebo videí do stručných, praktických shrnutí.
- Přesné vyhledávání informací: Zajistěte, aby GPT měl přístup ke spolehlivým zdrojům dat, aby mohl poskytovat přesné a relevantní informace na základě vašich dotazů a podporovat tak efektivní rozhodování a výzkum.
Nejlepší GPT pro produktivitu
Nyní už víte, co hledat v GPT pro produktivitu. Pojďme prozkoumat možnosti, které mohou skutečně změnit váš pracovní postup. Vzhledem k tomu, že se AI na pracovišti neustále vyvíjí, jsou nejlepší GPT pro produktivitu vytvořeny tak, aby držely krok s požadavky moderní práce.
Pojďme se podívat na nejlepší GPT, které jsou navrženy tak, aby práce nebyla takovou dřinou. 👇
1. Creative Writing Coach (nejlepší pro zlepšení vyprávění příběhů a překonání tvůrčí krize)
Creative Writing Coach je transformativní nástroj pro spisovatele, kteří chtějí zlepšit své tvůrčí schopnosti.
Platforma založená na umělé inteligenci poskytuje komplexní pokyny, zpětnou vazbu a analytické poznatky, které vám pomohou vylepšit vaše psaní. Analyzuje text a identifikuje oblasti, které je možné vylepšit, jako je vývoj postav a soudržnost vyprávění, což usnadňuje vytvoření propracovanějšího konečného produktu.
Výjimečnou funkcí je schopnost objasnit složité koncepty psaní. Například efektivně učí princip „ukazovat místo vyprávět“ a povzbuzuje autory, aby používali živé popisy, které zapojí představivost čtenářů. To zlepšuje porozumění uživatelů efektivním technikám vyprávění příběhů a podporuje hlubší spojení s jejich publikem.
Nejlepší funkce aplikace Creative Writing Coach
- Zlepšete své psací dovednosti díky personalizované zpětné vazbě a vedení.
- Překonejte tvůrčí bloky pomocí přizpůsobených návrhů a podnětů.
- Objasněte složité pojmy v psaní pro lepší porozumění a použití.
- Vylepšete vývoj postav a strukturu děje pro poutavější příběhy.
Omezení trenéra kreativního psaní
- Tento nástroj často má potíže s začleněním emocionální rezonance nebo kreativity do psaní, které jsou nezbytné pro poutavé vyprávění příběhů.
- Chybí mu paměť předchozích výzev v samostatných relacích a má potíže s udržováním konzistentního kontextu.
Ceny za koučování kreativního psaní
- Premium: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 44,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze trenéra kreativního psaní
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: Zaměstnanci obvykle odpovídají na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení může stát až 23 minut soustředění, což vede k paradoxu produktivity. Najít rovnováhu mezi rychlými odpověďmi a soustředěnou prací může být náročné.
ClickUp řeší tento problém integrací komunikace přímo do vašeho pracovního toku. Jedním kliknutím můžete zprávy převést na úkoly, propojit konverzace s příslušnými úkoly a dokumenty a pomocí umělé inteligence spravovat chaty s funkcemi, jako jsou navrhované odpovědi a souhrny vláken.
Tato hladká integrace pomáhá udržet soustředění a zároveň zajišťuje včasnou komunikaci.
2. Canva GPT (nejlepší pro generování kreativních návrhů a popisků)
Canva GPT je inovativní integrace, která kombinuje ChatGPT od OpenAI s designovou platformou Canva s cílem zefektivnit tvůrčí proces pro uživatele. Tato kombinace umožňuje jednotlivcům i firmám efektivněji vytvářet vysoce kvalitní vizuální obsah díky spojení generování obsahu pomocí umělé inteligence s jednoduchými designovými nástroji Canva.
Můžete zadat popisné pokyny a GPT vytvoří odpovídající návrhové rozvržení, což zjednoduší tvorbu prezentací, log, příspěvků na sociálních médiích a dalších materiálů.
Tato sada, která byla představena na konci roku 2023, zahrnuje nástroje jako Magic Switch pro převod dokumentů do prezentací, Magic Grab pro manipulaci s obrázky, Magic Media pro vytváření videí z textových podnětů a Brand Voice pro tvorbu textů v souladu se značkou.
Nejlepší funkce Canva GPT
- Rychle vytvářejte návrhy zadáním textových pokynů, čímž zpřístupníte design širšímu publiku.
- Výstupy můžete dále přizpůsobovat v Canva a přizpůsobovat návrhy konkrétním potřebám.
- Zlepšete kvalitu obsahu pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, které vám poskytnou inspiraci a inovativní nápady.
- Vytvářejte obrázky z textových popisů, nabízejte různé styly a vynikněte v produkci fotografických a víceobjektových obrázků.
Omezení Canva GPT
- Tento nástroj může přinášet různé výsledky; některé výzvy vedou k uspokojivým návrhům, zatímco jiné nesplňují očekávání uživatelů.
- Účinnost Canva GPT do značné míry závisí na srozumitelnosti a konkrétnosti pokynů uživatele.
Ceny Canva GPT
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva GPT
- G2: 4,7/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 400 recenzí)
3. Diagramy (Show Me) (nejlepší pro vytváření jasných a poutavých vizuálů k ilustraci složitých konceptů)
Show Me je nástroj založený na umělé inteligenci vyvinutý společností helpful. dev, který uživatelům umožňuje generovat širokou škálu vizuálních reprezentací, včetně vývojových diagramů, UML diagramů, myšlenkových map, Ganttových diagramů, diagramů entit-vztahů (ER) a dalších.
Interpretuje pokyny uživatelů a vytváří diagramy, které pomáhají při konceptualizaci, plánování a komunikaci v různých oblastech, jako je vývoj softwaru, řízení projektů, vzdělávání a obchodní analýza.
Tento nástroj zvyšuje produktivitu tím, že transformuje složité myšlenky do jasných vizuálních formátů, což usnadňuje lepší porozumění a spolupráci. Generované diagramy můžete exportovat a upravovat, což nabízí flexibilitu pro přizpůsobení a integraci do prezentací nebo zpráv.
Tato integrace je ideální pro profesionály, vývojáře nebo obchodní analytiky, kteří potřebují vizuálně komunikovat své nápady.
Diagramy (Zobrazit) nejlepší funkce
- Vytvářejte prezentace v PowerPointu, Keynote, pitch decky a další vizuální pomůcky pro efektivní sdělování nápadů.
- Podpora více jazyků diagramů, jako jsou Mermaid a PlantUML
- Využijte intuitivní platformu, která zjednodušuje proces vytváření diagramů a zpřístupňuje jej uživatelům s různou úrovní technických znalostí.
- Ukládejte diagramy v různých formátech a upravujte je podle konkrétních požadavků.
Omezení diagramů (Zobrazit)
- Ačkoli tento nástroj umožňuje exportovat a upravovat diagramy, rozsah přizpůsobení nemusí vyhovovat potřebám uživatelů, kteří vyžadují vysoce přizpůsobené vizuální reprezentace.
- Uživatelé, kteří nejsou obeznámeni s diagramatickými znázorněními nebo funkcemi nástroje, mohou mít potíže s osvojením si jeho používání.
Ceny diagramů (Show Me)
- Zdarma
Hodnocení a recenze diagramů (Show Me)
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... GPT někdy generuje zcela nepravdivé nebo nesmyslné informace, známé jako „halucinace“. Jelikož neověřuje fakta, může si s jistotou vymýšlet věci, pokud vzorce v jeho trénovacích datech naznačují rozumně znějící odpověď.
4. Project Manager Buddy (nejlepší pro udržení vašich projektů na správné cestě díky poznatkům založeným na umělé inteligenci)
Project Management Buddy je vyvinut společností DialogDuo a je navržen tak, aby podporoval projektové manažery v různých metodikách, včetně Agile, Scrum a Lean. Tento nástroj nabízí personalizované pokyny, šablony a osvědčené postupy pro zlepšení plánování a realizace projektů. Můžete získat rady ohledně vytváření projektových plánů, řízení rizik, sledování pokroku a poskytování hodnoty.
Ať už potřebujete vytvořit Ganttův diagram, řídit rizika nebo zvládat změny rozsahu, tento nástroj poskytuje řešení na míru pro zdokonalení vašich úkolů v oblasti řízení projektů.
Nejlepší funkce Project Manager Buddy
- Získejte podrobné vysvětlení agilních, vodopádových a dalších rámců.
- Spolupracujte s uživateli na vývoji komplexních projektových plánů přizpůsobených konkrétním potřebám.
- Využijte připravené šablony pro projektové plány, Ganttovy diagramy, hodnocení rizik a další důležité dokumenty.
- Zaveďte osvědčené postupy pro řešení výzev umělé inteligence spojených s řízením projektů.
Omezení Project Manager Buddy
- I přes bezpečnostní opatření, jako je „režim inkognito“, přetrvávají obavy z úniku dat nebo neoprávněného přístupu.
Ceny Project Manager Buddy
- Zdarma
Hodnocení a recenze Project Manager Buddy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Video Summarizer (nejlepší pro rychlé extrahování klíčových informací z videí)
Video Summarizer GPT je pokročilý nástroj umělé inteligence navržený k efektivní analýze a zhuštění obsahu videí na YouTube, který vám umožní pochopit podstatné informace, aniž byste museli sledovat celá videa. Stačí zadat odkaz na YouTube a nástroj extrahuje klíčové body a poznatky.
Po obdržení odkazu na YouTube umělá inteligence načte ID videa a zpřístupní jeho titulky. Tyto informace zpracuje a vytvoří strukturované shrnutí, které zdůrazní klíčové body, významná data a položí příkladové otázky pro hlubší porozumění. Tyto souhrny můžete rozbalit, generovat vzdělávací kvízy, vytvářet vizuální diagramy nebo dokonce navrhovat články odvozené z obsahu videa.
Tento nástroj je obzvláště užitečný pro studenty, výzkumníky a profesionály, kteří chtějí ušetřit čas a zároveň získat cenné informace z video obsahu.
Nejlepší funkce Video Summarizer
- Shrňte videa ve strukturovaném formátu s klíčovými body, postřehy a příklady.
- Vytvářejte kvízy, diagramy a články, abyste zlepšili učení a zapojení.
- Přeložte shrnutí a poznatky do preferovaného jazyka uživatele, aby byly přístupné.
- Odpovězte na konkrétní otázky týkající se videa tím, že vyberete nejrelevantnější podrobnosti.
Omezení nástroje Video Summarizer
- Jelikož se spoléhá na titulky, nemůže analyzovat diagramy, grafy nebo čistě vizuální ukázky ve videu.
- Pokud má video nepřesné nebo neúplné titulky, shrnutí mohou být nepřesná nebo mohou chybět určité podrobnosti.
Ceny za Video Summarizer
- Zdarma
Hodnocení a recenze Video Summarizer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Trávení času organizováním pracovního prostoru nebo plánováním úkolů může vypadat jako produktivita, ale není to totéž jako skutečná práce. Tomuto jevu se říká „divadlo produktivity “ – vypadá to jako práce, ale ve skutečnosti to nic nezmění.
6. Tutor Me od Khan Academy (nejlepší pro personalizované doučování různých předmětů)
Khan Academy nabízí vzdělávací nástroje založené na umělé inteligenci, které jsou navrženy tak, aby zlepšily zážitky studentů z učení a podpořily pedagogy. Khanmigo Lite je bezplatný vzdělávací nástroj založený na umělé inteligenci od Khan Academy, který pomáhá studentům v předmětech jako matematika, přírodní vědy a humanitní vědy.
Režim Tutor Me je funkce v rámci Khanmigo, která napodobuje individuální doučování tím, že poskytuje přizpůsobené vedení, klade sondážní otázky a podporuje kritické myšlení v matematice a humanitních vědách. Využívá Sokratovu metodu a vede studenty krok za krokem k řešení problémů, aniž by jim přímo poskytovala odpovědi. Tento přístup podporuje hlubší porozumění a samostatné učení.
Nejlepší funkce Tutor Me
- Vede studenty k řešení problémů pomocí Sokratovy metody kladením podnětných otázek, které podporují kritické myšlení.
- Zlepšete své psací dovednosti tím, že budete vymýšlet kreativní příběhy a psát poutavé eseje.
- Zapojte literární a historické postavy, aby se učení stalo interaktivnějším a poutavějším.
- Podporujte učitele při plánování výuky, generujte přehledy pokroku studentů na požádání a poskytujte rychlé aktualizace obsahu.
Omezení Tutor Me
- Chybí funkce jako sledování pokroku a pokročilá zpětná vazba.
- I přes vestavěné bezpečnostní funkce existuje možnost, že AI vygeneruje nevhodné nebo mimo téma odpovědi.
Ceny Tutor Me
- Zdarma
Hodnocení a recenze Tutor Me
- G2: 4,7/5 (30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
7. AskYourPDF Research Assistant (nejlepší pro efektivní extrahování a shrnování informací z PDF souborů)
AskYourPDF Research Assistant vylepšuje proces extrahování a analýzy informací z dokumentů PDF. Umožňuje vám dynamicky pracovat se soubory, což usnadňuje efektivní vyhledávání a porozumění datům. Tento nástroj je komplexním zdrojem pro výzkumníky a profesionály, protože poskytuje přístup k více než 400 milionům akademických článků z renomovaných zdrojů, jako jsou PubMed, Nature a arXiv.
Navíc nabízí funkce, jako je generování často citovaných článků a esejí, analýza souborů PDF za účelem vytvoření přesných odkazů a budování interaktivní znalostní báze z souborů nahraných uživateli. Tyto funkce společně zvyšují produktivitu tím, že snižují čas a úsilí potřebné ke správě a interpretaci rozsáhlých textových dat.
Nejlepší funkce AskYourPDF
- Automaticky generujte odkazy ve stylu APA a integrujte je do esejí nebo výzkumných prací.
- Sdružte více dokumentů do prohledávatelné znalostní báze pro komplexní výzkum.
- Nahrajte soubory PDF nebo odkazy na online dokumenty a nechte AI zpracovat obsah, aby poskytla odpovědi formou konverzace.
- Extrahujte konkrétní podrobnosti, jako jsou metodiky, výsledky nebo shrnutí, z obsáhlých dokumentů.
Omezení AskYourPDF
- Tento nástroj omezuje uživatele na maximálně 20 dokumentů na jednu konverzaci, což omezuje jeho užitečnost pro rozsáhlé výzkumné projekty zahrnující velké množství souborů.
- I přes zlepšení mohou být odpovědi generované umělou inteligencí občas nepřesné nebo postrádat kontext.
Ceny AskYourPDF
- Zdarma
- Premium: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze AskYourPDF
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Průzkum společnosti McKinsey zjistil, že 65 % organizací nyní používá generativní AI alespoň v jedné obchodní funkci, což je téměř dvojnásobek oproti loňskému roku. Většina společností, které používají AI, ji integrovala alespoň do dvou oblastí, přičemž v čele jsou marketing, prodej a vývoj produktů.
8. Osobní asistent (nejlepší pro správu každodenních úkolů a zlepšení time managementu)
Osobní asistent, vyvinutý Samuelem E. Katsarosem, je navržen tak, aby plnil úkoly a zlepšoval řízení každodenního života. Lze jej přizpůsobit individuálním nebo obchodním potřebám využitím schopnosti GPT generovat text podobný lidskému a provádět složité úkoly. Pokud vás zajímá , jak používat AI jako osobního asistenta, tento nástroj nabízí intuitivní řešení.
Po zahájení interakce jednoduchým pozdravem se osobní asistent stává aktivním účastníkem vaší každodenní rutiny. Nabízí funkce, jako je plánování, připomínky a vyhledávání informací. Tito asistenti, pohánění velkými jazykovými modely, jako jsou GPT-4 nebo GPT-3. 5, zpracovávají vstupy v přirozeném jazyce a generují kontextově relevantní výstupy.
Nejlepší funkce osobního asistenta
- Zvládněte plánování, psaní e-mailů a připomínky bez námahy.
- Shrnujte dokumenty, analyzujte data a rychle generujte zprávy.
- Získejte pomoc v reálném čase a podrobnou zpětnou vazbu ohledně pokroku vašeho podnikání.
- Sdílejte dokumenty přímo s asistentem a získejte podporu na míru.
Omezení osobního asistenta
- Osobní asistent není v současné době zdarma a je k dispozici výhradně předplatitelům ChatGPT Plus.
- Asistent potřebuje počáteční období, aby se přizpůsobil individuálním preferencím a zvykům uživatelů, během kterého mohou být jeho odpovědi méně přizpůsobené.
Ceny osobního asistenta
- Zdarma
- Placené tarify: Ceny na míru
Hodnocení a recenze osobních asistentů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Proměňte GPT ve svého osobního asistenta tím, že mu zadáte poznámky z jednání a požádáte ho o klíčové body, úkoly a návrh následného e-mailu. Ušetříte tak čas a zajistíte si přehlednost.
9. Excel AI (nejlepší pro automatizaci analýzy dat a optimalizaci pracovních postupů v tabulkách)
Excel AI se zaměřuje na zefektivnění operací v tabulkách, zlepšení přehledu o datech a snížení manuální práce. Je speciálně navržen pro zvýšení produktivity díky hluboké integraci s Microsoft Excel a pracovními postupy pro analýzu dat. Jako specializovaný GPT vyniká v automatizaci, optimalizaci a zjednodušení složitých úkolů v Excelu – od základních funkcí tabulek až po pokročilé modelování dat, vizualizaci a automatizaci pomocí Visual Basic for Applications (VBA) a Pythonu.
Funguje jako digitální asistent, zpracovává požadavky uživatelů analýzou dotazů souvisejících s tabulkami a nabízí podrobné pokyny, předem napsané vzorce nebo kompletní soubory ke stažení. Díky schopnosti generovat, manipulovat a analyzovat soubory Excel v rámci svého prostředí přináší tento nástroj praktický přístup k řešení problémů.
Nejlepší funkce Excel AI
- Vizualizujte data pomocí interaktivních a esteticky navržených tabulek, grafů a dashboardů.
- Exportujte a převádějte data do různých formátů, jako jsou CSV, JSON nebo datové sady kompatibilní se SQL.
- Generujte složité vzorce Excel pro finanční modely, statistické analýzy a zpracování dat.
- Automatizujte zprávy generováním měsíčních souhrnů, finančních výkazů a dashboardů KPI.
Omezení umělé inteligence v Excelu
- Generované vzorce nebo výstupy mohou být nesprávné, zejména u složitých dotazů, které vyžadují ruční ověření.
- Uživatelé musí znát základy programu Excel, aby je mohli efektivně používat.
Ceny Excel AI
- Zdarma
- Placené tarify: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Excel AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Podle tržních prognóz by globální odvětví umělé inteligence mělo do roku 2030 dosáhnout hodnoty 1,81 bilionu dolarů, což odráží jeho rychlý růst a rostoucí využívání v různých odvětvích.
10. Prezentace a snímky GPT (nejlepší pro vytváření působivých prezentací s návrhy obsahu založenými na umělé inteligenci)
Presentation a Slides GPT, vyvinuté společností SlidesGPT, jsou specializované nástroje určené k efektivnímu vytváření profesionálních prezentací vysoké kvality. Jsou vyladěny tak, aby generovaly kompletní, připravené k prezentaci snímky, které zahrnují relevantní výzkum, strukturovaný obsah a vizuální prvky.
Tato umělá inteligence v zásadě využívá pokročilé zpracování přirozeného jazyka (NLP) k analýze požadavků uživatelů a pomocí externího aplikačního programovacího rozhraní (API) dynamicky generuje snímky. Zajišťuje, že každý snímek má strukturovaný formát s jasným názvem, odrážkami, textem prezentace a citacemi zdrojů.
GPT nejprve porozumí potřebám uživatele, ať už se jedná o jeden snímek, kompletní prezentaci nebo upravenou revizi stávajícího obsahu. Jakmile je obsah připraven, použije API k dynamickému generování snímků, které jsou okamžitě k dispozici ke stažení nebo další úpravě.
Prezentace a snímky Nejlepší funkce GPT
- Snižte čas strávený navrhováním a strukturováním prezentací automatizací tvorby snímků.
- Vytvářejte obsah vhodný pro firemní zprávy, akademické přednášky a prezentace v oboru.
- Umožněte společné úpravy a modifikujte snímky zadáním změn nebo požadavkem na alternativní obrázky.
- Začleňte do obsahu prezentace nejnovější data, případové studie a faktické poznatky.
Omezení GPT pro prezentace a snímky
- Vzhledem k povaze AI může SlideGPT produkovat podobné nebo identické výsledky pro různé uživatele, což snižuje originalitu prezentací.
- Tento nástroj je primárně určen pro tvorbu prezentací. Nemusí vyhovovat potřebám uživatelů, kteří vyžadují jiné formáty obsahu.
Ceny GPT pro prezentace a snímky
- Zdarma
- SlidesGPT Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Platba za stažení: 2,99 $/stažení
- Podnik: od 500 $/měsíc
Prezentace a snímky Hodnocení a recenze GPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Zpráva společnosti PwC naznačuje, že umělá inteligence by mohla do roku 2035 zvýšit produktivitu zaměstnanců přibližně o 40 % a změnit způsob, jakým podniky zefektivňují provoz a spravují úkoly.
11. Meeting Summarizer Pro (nejlepší pro přeměnu poznámek z jednání na stručné akční body a shrnutí)
Meeting Summarizer Pro je vysoce specializovaný nástroj umělé inteligence navržený k transformaci surových přepisů schůzek do strukturovaných, praktických shrnutí. Byl vyvinut jako pokročilá verze ChatGPT od OpenAI a je navržen tak, aby zvyšoval produktivitu pečlivou analýzou diskusí, identifikací klíčových témat a extrahováním důležitých poznatků.
Funguje jako inteligentní zapisovatel, který s přesností zpracovává velké objemy konverzačních dat a identifikuje číselné údaje, data, rozhodnutí, obavy a akční položky. Nabízí vyčerpávající rozčlenění schůzek podle kategorií, takže vám neunikne žádný důležitý detail.
Meeting Summarizer Pro funguje na standardizovaném přístupu a rozděluje poznatky z jednání do strukturovaných kategorií, jako jsou klíčová témata diskuse, oblasti shody, jedinečné nápady, otevřené otázky, rizika, příležitosti a akční body.
Nejlepší funkce Meeting Summarizer Pro
- Seznamte se s praktickými kroky, rozdělte odpovědnosti a zajistěte jasnost při následných činnostech.
- Zaznamenávejte finanční údaje, data, termíny a další důležité informace s přesností.
- Zaznamenejte oblasti, na kterých se účastníci shodli, abyste zajistili soulad.
- Získejte inovativní nápady a strategie sdílené během schůzky.
- Prezentujte strukturované souhrny, které se snadno prohlížejí a odkazují.
Omezení aplikace Meeting Summarizer Pro
- Extrémně dlouhé přepisy mohou vyžadovat delší dobu zpracování a mohou vést k neúplným nebo méně přesným shrnutím.
- Označuje účastníky obecně (např. řečník 1, řečník 2) bez rozlišení skutečných jmen.
Ceny Meeting Summarizer Pro
- Zdarma
- Placené tarify: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Meeting Summarizer Pro
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Místo přeskakování mezi různými případy použití GPT si vyhraďte časové úseky pro brainstorming, tvorbu obsahu a výzkum, abyste se mohli soustředit.
12. Scholar AI (nejlepší pro akademický výzkum a generování vědeckých poznatků)
ScholarAI podporuje akademický výzkum, vědecké bádání a produktivitu vědců, studentů a profesionálů. Je navržen tak, aby vyhledával, analyzoval a shrnoval vysoce kvalitní, recenzovanou literaturu, a pomáhal tak uživatelům zůstat informováni o nejnovějších výzkumných poznatcích.
Na rozdíl od univerzálních modelů umělé inteligence klade ScholarAI velký důraz na akademickou integritu tím, že ke svým odpovědím poskytuje odkazy a citace. Umí vyhledávat abstrakty, celé články a patenty a nabízí strukturované informace z důvěryhodných zdrojů. Ať už výzkumník provádí rešerši literatury, hledá zdroje hodné citace nebo zkoumá nejnovější pokroky v daném oboru, ScholarAI mu zajistí přístup ke spolehlivým a aktuálním informacím.
Nejlepší funkce Scholar AI
- Vyhledávejte odborné články, výzkumné práce a patenty na základě klíčových slov, identifikátorů DOI, PMID, SS_ID nebo ARXIV.
- Překonejte překážky v přístupu efektivním procházením placeného obsahu a získáváním důležitých akademických článků bez zbytečných prodlev.
- Rozložte složité teorie, rovnice a metodiky do srozumitelného formátu.
- Vytvořte znalostní bázi umělé inteligence tím, že budete ukládat, organizovat a kategorizovat reference, což usnadní sledování výzkumných materiálů v průběhu času.
Omezení Scholar AI
- K dispozici je bezplatná verze, která však má určitá omezení, jako například týdenní limit 25 požadavků.
- ScholarAI nemusí pokrývat všechny časopisy na základě předplatného a obsah za paywallem, což může vést k neúplným výsledkům výzkumu.
Ceny Scholar AI
- Zdarma
- Základní: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18,99 $/měsíc na uživatele
- Týmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scholar AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. Konsensus (nejlepší pro rozhodování na základě dat s pomocí nástrojů pro budování konsensu založených na umělé inteligenci)
Consensus GPT je pokročilý výzkumný asistent využívající umělou inteligenci, který zefektivňuje akademický výzkum, rozhodování založené na důkazech a syntézu znalostí. Tento GPT, vyvinutý jako součást platformy Consensus, funguje jako inteligentní vyhledávač pro akademický výzkum.
Integruje se s databází Consensus, která shromažďuje studie z renomovaných časopisů z různých oborů. Využívá AI a strojové učení s technikami NLP ke skenování, kategorizaci a destilaci informací ze složitých článků do jasných a stručných shrnutí.
Pomůže vám rychle pochopit klíčové poznatky, porovnat více zdrojů a učinit informovaná rozhodnutí, aniž byste museli ručně procházet stovky akademických článků.
Nejlepší funkce podle konsensu
- Prohledávejte výzkumné práce, abyste našli a shrnuli recenzované studie na jakékoli téma a zároveň extrahovali klíčové poznatky bez odborného žargonu.
- Vytvářejte výzkumné osnovy pro strukturování rešerší, návrhů a zpráv.
- Ověřujte tvrzení pomocí důkazů a vylepšujte vědecké psaní tím, že pomáháte se strukturováním akademických článků, abstraktů a citací.
- Překlenujte propast mezi akademickou sférou a průmyslem tím, že převedete komplexní výzkum do srozumitelných poznatků pro profesionály.
Omezení konsensu
- Consensus AI nemusí fungovat dobře u otevřených otázek nebo otázek vyžadujících složité logické uvažování.
- Consensus AI poskytuje souhrny a postřehy, ale nemusí vždy nabízet přímý přístup k plnému znění původních výzkumných prací.
Konsensuální ceny
- Zdarma
- Premium: 11,99 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Konsensuální hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Naučte GPT váš specifický styl tím, že mu poskytnete příklady vašich předchozích textů, e-mailů nebo zpráv a naučte ho napodobovat váš tón, aby výstupy byly konzistentní.
14. Code Tutor (nejlepší pro učení a zdokonalování kódovacích dovedností s personalizovaným vedením)
Code Tutor se přizpůsobuje vašemu stylu učení a pokroku a poskytuje personalizované pokyny týkající se konceptů kódování, psaní kódu a úprav. Pomáhá strukturovat a standardizovat kód podle profesionálních standardů, díky čemuž je programování přístupnější a snáze zvládnutelné.
Richard Sneyd, pedagog a zkušený softwarový inženýr, založil studio BrainyBots, které stojí za projektem Code Tutor. Ten zvyšuje produktivitu tím, že poskytuje okamžitou, personalizovanou pomoc a snižuje čas strávený hledáním řešení. Navíc vám umožňuje efektivněji se učit a aplikovat koncepty programování.
Nejlepší funkce Code Tutor
- Spolupracujte s programovacím koučem, který se přizpůsobí vašemu stylu učení a pokroku.
- Získejte pomoc při psaní nového kódu nebo úpravách stávajícího kódu tak, aby splňoval profesionální standardy.
- Zajistěte, aby váš kód odpovídal osvědčeným postupům a byl „Pythonic“ nebo dodržoval konvence vámi zvoleného programovacího jazyka.
- Využijte funkce jako spouštění kódu Python, nahrávání souborů, pokročilá analýza dat a konverze obrázků k vylepšení svých kódovacích projektů.
Omezení Code Tutor
- Nepodporuje spouštění dlouhých nebo časově náročných kódů (více než 100 kroků, dlouhá doba provedení).
- Může postrádat podporu pokročilých jazykových funkcí nebo méně běžných programovacích jazyků.
Ceny Code Tutor
- Zdarma
- Placené tarify: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Code Tutor
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. UX Design Mentor (nejlepší pro vylepšení designu uživatelského prostředí díky odborné zpětné vazbě AI)
UX Design Mentor pomáhá návrhářům UX a produktů zdokonalovat jejich práci pomocí přesné a kvalitní zpětné vazby. Nabízí konstruktivní kritiku s cílem zlepšit použitelnost, vizuální přitažlivost a soulad s obchodními cíli a potřebami uživatelů, čímž zajišťuje, že každý návrh je intuitivní a efektivní.
Tento nástroj nejprve posoudí úroveň zkušeností designéra, konkrétní návrh, který vyžaduje zpětnou vazbu, a kritéria nebo cíle, kterými se projekt řídí. Kromě kritiky UX Design Mentor povzbuzuje designéry, aby kriticky přemýšleli o své práci a formulovali své postřehy a přístupy k řešení problémů.
Cílem je pomoci designérům zvýšit jejich sebevědomí a schopnosti a zajistit, aby jejich práce byla zaměřena na uživatele a strategicky správná.
Nejlepší funkce UX Design Mentor
- Porozumějte osvědčeným postupům v oboru tím, že budete analyzovat reálné principy designu a aplikovat je na projekty.
- Identifikujte a vyřešte problémy s použitelností pomocí podrobné kritiky, která povede k plynulejšímu uživatelskému zážitku.
- Získejte vhled do psychologie uživatelských interakcí a toho, jak volby designu ovlivňují chování.
- Naučte se sladit rozhodnutí o designu s potřebami uživatelů i obchodními cíli, abyste dosáhli maximální efektivity.
Omezení mentora UX designu
- Nemá osobní zkušenosti, emoce ani subjektivní názory, protože jeho odpovědi jsou založeny na trénovacích datech.
- GPT může designérům poskytnout vodítko pro testování použitelnosti, ale nemůže provádět ani pozorovat interakci skutečných uživatelů.
Ceny UX Design Mentor
- Zdarma
- Placené tarify: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UX Design Mentor
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
16. Video GPT od VEED (nejlepší pro rychlé vytváření videoobsahu pomocí skriptů a úprav generovaných umělou inteligencí)
Video GPT od VEED usnadňuje vytváření profesionálních a poutavých videí. Přizpůsobuje se různým pracovním postupům a pomáhá vám generovat obsah pro sociální média, převádět text na video a vytvářet vizuální prvky založené na umělé inteligenci.
Potřebujete vylepšit svá videa? Přidejte titulky, překlady nebo dabing, aby byla přístupnější a propracovanější. Bez ohledu na projekt tento nástroj zefektivňuje celý proces, takže se můžete soustředit na realizaci svých nápadů.
Začíná to porozuměním vašim cílům, ať už chcete vytvářet krátký obsah, přetvářet dlouhá videa na klipy nebo přidávat funkce pro lepší přístupnost, jako jsou titulky a překlady. Na základě zvoleného pracovního postupu poskytuje Video GPT přizpůsobenou pomoc generováním skriptů, vylepšováním nápadů na videa nebo nabízením přímých odkazů na výkonné editační nástroje VEED.
Nejlepší funkce Video GPT od VEED
- Vytvářejte videa v profesionální kvalitě pouhým popisem nápadu, tématu nebo motivu, aniž byste potřebovali pokročilé dovednosti v oblasti editace.
- Přeměňte dlouhý obsah na krátké klipy optimalizované pro platformy jako TikTok, Instagram Reels a YouTube Shorts.
- Převádějte textový obsah, jako jsou blogové příspěvky nebo skripty, na vizuálně přitažlivá videa s realistickým AI komentářem.
- Hladká integrace s balíkem pro úpravu videa VEED umožňuje uživatelům snadno vylepšovat, přizpůsobovat a finalizovat své projekty.
Omezení videa GPT od VEED
- Délka a složitost videa jsou omezeny vybraným pracovním postupem, přičemž některé funkce jsou optimalizovány pro krátký obsah.
Ceny videa GPT od VEED
- Lite: 24 $/měsíc na uživatele
- Pro: 55 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze videa GPT od VEED
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 3,3/5 (více než 50 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Plánujete rychlý víkendový výlet nebo krátkou dovolenou? Nechte GPT doporučit vám itinerář na míru podle vašich zájmů a rozpočtu. Zadejte několik klíčových preferencí (rozpočet, typ dovolené atd.) a nechte se překvapit netradičním plánem, na který byste sami nikdy nepřišli.
17. SEO Mentor (nejlepší pro zlepšení hodnocení webových stránek pomocí doporučení SEO založených na umělé inteligenci)
SEO Mentor je odborný digitální asistent specializující se na optimalizaci pro vyhledávače (SEO). SEO Mentor je navržen tak, aby pomáhal konzultantům v oblasti SEO, digitálním marketérům a majitelům firem, a poskytuje podrobné rady ohledně zlepšení hodnocení webových stránek, zvýšení organické návštěvnosti a sladění strategií s osvědčenými postupy společnosti Google. Díky silnému základu v podobě pokynů společnosti Google pro kvalitu a nejnovějších trendů v oblasti SEO pomáhá SEO Mentor uživatelům zdokonalit jejich přístupy k optimalizaci stránek, technickému SEO, strategii obsahu a budování odkazů.
Zaměřuje se na praktická doporučení, která pomáhají uživatelům identifikovat mezery v jejich SEO plánech a efektivně implementovat vylepšení. SEO Mentor se zavazuje k přesnosti, transparentnosti a strategickému myšlení. Nástroj také povzbuzuje uživatele, aby dodržovali etické SEO postupy a přizpůsobovali se změnám algoritmů, přičemž se vyhýbali technikám black-hat.
Nejlepší funkce SEO Mentor
- Identifikujte problémy s SEO na stránce a pomozte uživatelům vylepšit tagy titulků, meta popisy, interní propojení a schéma značek pro lepší viditelnost ve vyhledávání.
- Dodržujte zásady white-hat SEO, abyste dosáhli dlouhodobého a udržitelného růstu bez rizika algoritmických penalizací.
- Projděte si profily zpětných odkazů a strategie budování odkazů, abyste získali vysoce kvalitní a přirozené zpětné odkazy, které zvýší autoritu domény.
- Analyzujte struktury webových stránek a technické prvky SEO, abyste zlepšili prohledávatelnost, indexování a celkový stav webu.
Omezení SEO Mentora
- Nástroj nemůže přímo přistupovat k živým datům webových stránek ani je analyzovat, takže uživatelé musí poskytnout auditní zprávy, metriky výkonu nebo konkrétní podrobnosti pro analýzu.
Ceny SEO Mentor
- Zdarma
- Placené tarify: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SEO Mentora
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
18. Kalendář GPT (nejlepší pro správu plánů a optimalizaci času pomocí plánování založeného na umělé inteligenci)
Kalendář GPT vám ulehčí správu vašeho rozvrhu. Organizuje váš den pomocí strukturovaných agend, v případě potřeby vyhledá podrobnosti o událostech a dokonce navrhne e-maily, aby vše proběhlo hladce. Integrace jako Google Calendar a Gmail udržují vše synchronizované, takže se můžete soustředit na to, co je důležité, místo abyste se museli zabývat schůzkami a připomínkami.
Tento AI asistent funguje tak, že načte události z kalendáře, uspořádá je do přehledného formátu a doplní je relevantními emodži pro lepší čitelnost.
Navíc může shromažďovat více informací o účastnících schůzek nebo společnostech procházením webu, což vám pomůže zůstat informováni před důležitými schůzkami. Funkce kalendáře GPT je navržena tak, aby byla intuitivní, což vám umožňuje přirozeně komunikovat a získávat smysluplné odpovědi přizpůsobené vašim potřebám.
Nejlepší funkce kalendáře GPT
- Získejte přehledný denní program v snadno čitelném formátu markdown s jasnými časovými značkami, místy a podrobnostmi o účastnících.
- Shrňte klíčové podrobnosti nadcházejících schůzek, včetně času, účastníků a místa, aniž byste odpověď zaplnili zbytečnými odkazy.
- Prohledávejte web a najděte nejnovější zprávy o společnostech nebo osobách souvisejících s naplánovanými schůzkami, což uživatelům pomůže být vždy připraveni.
- Vytvářejte a pište e-maily přímo v Gmailu a ušetřete čas, když potřebujete poslat následné zprávy po schůzce.
Omezení GPT kalendáře
- Nezahrnuje odkazy na Zoom nebo Google Meet v odpovědích, takže uživatelé musí pro přístup zkontrolovat svůj kalendář.
- GPT se při psaní e-mailů a načítání událostí spoléhá na externí integrace (například Zapier), které mohou vyžadovat další nastavení ze strany uživatele.
Ceny kalendářových GPT
- Zdarma
- Placené tarify: Ceny na míru
Hodnocení a recenze kalendářových GPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
19. AI Humanizer Pro (nejlepší pro přirozenější a lidštější zvuk textu generovaného umělou inteligencí)
AI Humanizer Pro transformuje text generovaný umělou inteligencí na plynulý, přirozený a poutavý obsah, přičemž zachovává jeho původní význam. Eliminuje robotické formulace, zlepšuje čitelnost a doladí tón, takže text napsaný umělou inteligencí působí lidštěji a autenticky.
Ať už pracujete s marketingovými texty, blogovými příspěvky, akademickými pracemi nebo obchodní komunikací, tento nástroj vylepšuje každou větu pro lepší plynulost a srozumitelnost.
AI Humanizer Pro, navržený pro tvůrce obsahu, marketéry, firmy a studenty, se hladce integruje s bypassgpt. ai a poskytuje přesnou a vysoce kvalitní humanizaci. Zajišťuje, že text generovaný umělou inteligencí nepůsobí mechanicky nebo neohrabaně, ale čte se snadno a zároveň si zachovává přesnost.
Tato umělá inteligence vylepšuje formulace, upravuje strukturu vět a zvyšuje soudržnost. Výsledkem je obsah, který zní profesionálně, kultivovaně a přirozeně – připravený k publikování, sdílení nebo odeslání bez další úpravy.
Nejlepší funkce AI Humanizer Pro
- Zachovejte původní význam obsahu a zároveň vylepšete srozumitelnost a soudržnost, aby výsledný text zůstal věrný zdroji, ale působil autentičtěji.
- Využijte pokročilé techniky NLP k úpravě textu, který zní roboticky, do jazyka, který zní přirozeně pro lidské čtenáře.
- Vylepšete obsah generovaný umělou inteligencí pro blogy, články, marketingové texty, e-maily a akademické texty zdokonalením jazyka.
- Zachovejte přesnou, doslovnou odpověď z humanizačního modulu umělé inteligence bez zbytečných úprav, čímž zajistíte přesnost a spolehlivost.
Omezení AI Humanizer Pro
- Má přísnou politiku humanizace slovo od slova a nemění ani nevylepšuje obsah nad rámec původního textu, což může omezovat hlubší kreativní přeformulování.
- Nemusí dokonale zachytit velmi nuancované emocionální nebo literární tóny ve složitých kreativních textech, v nichž vynikají lidští autoři.
Ceny AI Humanizer Pro
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AI Humanizer Pro
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
20. Notion Expert GPT (nejlepší pro organizaci a optimalizaci vašeho pracovního prostoru Notion s pomocí umělé inteligence)
Notion Expert GPT, vyvinutý společností HelpKit, je navržen tak, aby zvýšil produktivitu a zefektivnil pracovní postupy v rámci Notion. Poskytuje okamžité pokyny ke složitým vzorcům, doporučuje relevantní šablony a nabízí podrobné vysvětlení klíčových funkcí, což usnadňuje orientaci a přizpůsobení platformy.
Kromě základní podpory pomáhá uživatelům udržovat pořádek díky strategiím pro správu poznámek, strukturování databází a dodržování harmonogramů. Studenti mohou vytvářet studijní průvodce a efektivně organizovat výzkum, zatímco profesionálové mohou vylepšovat pracovní postupy a zajišťovat hladký průběh projektů. Ve srovnání s tradičními nástroji pro správu projektů využívajícími umělou inteligenci se tento nástroj zaměřuje na optimalizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity v rámci Notion.
Díky své schopnosti zjednodušovat úkoly a zlepšovat organizaci odstraňuje Notion Expert GPT frustraci z nastavování a řešení problémů, což uživatelům umožňuje soustředit se na svou práci bez zbytečných rozptýlení.
Nejlepší funkce Notion Expert GPT
- Zjednodušte složité vzorce Notion tím, že je rozložíte na srozumitelné pojmy, což usnadní jejich implementaci.
- Získejte personalizovaná doporučení šablon přizpůsobených vašim konkrétním potřebám, jako je řízení projektů, CRM systémy nebo osobní organizace.
- Využijte platformu HelpKit k přeměně svých stránek Notion na profesionální centrum nápovědy nebo dokumentační web, čímž zlepšíte zákaznickou podporu a zapojení zákazníků.
- Získejte tipy, jak zlepšit spolupráci týmu prostřednictvím sdílených pracovních prostorů, přidělování úkolů a sledování pokroku.
Omezení GPT Notion Expert
- Tento nástroj nemůže provádět změny ve vašem pracovním prostoru Notion; poskytuje pouze návrhy a pokyny.
- Asistent nemusí plně pochopit jedinečný kontext vašeho konkrétního pracovního prostoru Notion, což může vést k obecné radě.
Ceny GPT pro experty na Notion
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 39 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GPT od expertů na Notion
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit AI agenta pro lepší automatizaci
Další nástroje AI pro produktivitu
Zatímco mnoho výše zmíněných GPT zaměřených na produktivitu se specializuje na konkrétní funkce, jako je psaní obsahu, kódování, shrnování, výzkum a výuka, ClickUp vyniká tím, že nabízí komplexní řešení, které pokrývá tyto úkoly a mnoho dalších, aniž by bylo nutné integrovat ChatGPT nebo jiné nástroje.
ClickUp Brain je první neuronová síť na světě, která využívá umělou inteligenci k propojení projektů, dokumentů, lidí a znalostí společnosti. Namísto spoléhání se na více nástrojů GPT pro různé úkoly, ClickUp vše zvládne na jedné platformě, což z něj dělá super aplikaci pro práci.
Automatizujte pracovní postupy pomocí správy úkolů založené na umělé inteligenci
Automatizační nástroj ClickUp Brain založený na umělé inteligenci vám umožňuje popsat pracovní postupy v jednoduchém jazyce a okamžitě nastavit automatizace napříč prostory, složkami a seznamy.
Není třeba používat několik různých AI nástrojů pro automatizaci, můžete:
- Automaticky aktualizujte stavy úkolů, informujte členy týmu a spouštějte akce bez ručního zásahu.
- Využijte šablony ClickUp Automation, zkratky, automatizaci e-mailů a auditní protokoly k zjednodušení opakujících se úkolů.
- Dynamicky přiřazujte úkoly správným lidem. Například ticket podpory lze automaticky přiřadit původnímu respondentovi a v případě změny rolí se plynule aktualizuje.
Vytvářejte a vylepšujte obsah pomocí AI Writer for Work
ClickUp Brain funguje jako generátor obsahu založený na GPT, ale je plně integrován do vašeho pracovního prostoru. Díky AI Writer for Work™ umožňuje týmům:
- Vytvářejte podrobné popisy projektů, poznámky z jednání a obsah přizpůsobený konkrétním rolím a jejich pracovním postupům.
- Vylepšete a strukturovejte psaní na základě kontextu a zajistěte tak přesnou a relevantní tvorbu obsahu bez nutnosti používat samostatné nástroje AI pro psaní.
Předvídejte a stanovujte priority pomocí poznatků založených na umělé inteligenci
Řízení projektů znamená předvídat potenciální problémy, nejen sledovat úkoly.
Software pro správu projektů ClickUp to umožňuje díky integraci prediktivní analýzy a inteligentního stanovení priorit do vašich pracovních postupů.
AI Project Manager™ od ClickUp Brain udržuje projekty na správné cestě tím, že analyzuje pokrok v reálném čase, předpovídá zpoždění a navrhuje úpravy dříve, než se problémy vyhrotí. Automatizuje aktualizace stavu, přerozděluje zdroje a upozorňuje na rizika, takže týmy mohou činit chytřejší rozhodnutí bez neustálého dohadování.
Řekněme, že produktový tým se připravuje na velké uvedení produktu na trh, ale vývoj zaostává kvůli neočekávaným chybám.
Umělá inteligence detekuje zpomalení, informuje tým a navrhuje přesunout zdroje QA na opravu chyb a prodloužit testovací fázi. Může také automaticky informovat zúčastněné strany a upravit časové plány a priority, aby se zabránilo spěšnému vydání.
Díky těmto proaktivním informacím mohou týmy předcházet problémům, místo aby se je později snažily řešit.
Může například načítat data z Ganttových diagramů ClickUp, aby pomohl vizualizovat závislosti úkolů a milníky, nebo extrahovat poznatky z dashboardů ClickUp, aby sledoval klíčové metriky projektu, upozorňoval na rizika a nabízel proaktivní doporučení, aby vše proběhlo podle plánu.
Integrujte více než 600 aplikací pro propojené pracovní prostředí
ClickUp Integrations propojuje vaše oblíbené nástroje přímo s vaším pracovním prostorem, takže nemusíte neustále přepínat mezi aplikacemi. Hladce se integruje se Slackem, Google Drive, GitHubem, HubSpotem, Salesforce, Figmou, Twiliem, Outlookem a dalším softwarem pro prediktivní analýzu. Tím je zajištěno, že:
- Pracovní postupy zůstávají nepřerušené napříč různými nástroji.
- Data se automaticky synchronizují mezi platformami.
- Týmy využívají AI k automatizaci úkolů a procesů v rámci celého svého technologického stacku pomocí přizpůsobených webhooků a integrací Zapier.
Ušetřete čas díky předem připraveným šablonám
ClickUp je navržen pro různé potřeby v oblasti produktivity. Ale zůstat produktivní není jen o tom mít nástroj – je to o tom, jak ho efektivně používat.
Šablona Using ClickUp for Productivity Template vám pomůže strukturovat pracovní prostor tak, abyste mohli spravovat úkoly, seznamy úkolů a krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle na jednom místě. Na rozdíl od běžných plánovačů produktivity vám tato šablona nepomáhá jen organizovat práci, ale také vás provede optimalizací samotného ClickUp, abyste zvýšili efektivitu a měli vše pod kontrolou.
ClickUp nabízí řadu šablon navržených pro zvýšení produktivity a zefektivnění pracovních postupů:
- Sbírka více než 50 šablon AI promptů, které pomáhají v různých případech použití AI, jako je tvorba obsahu, marketingové kampaně a řízení projektů, a umožňují uživatelům dosáhnout více za méně času.
- Bezplatné šablony pro zvýšení produktivity, včetně grafů, zpráv a tabulek, zaměřené na zlepšení pracovního toku a správy úkolů pro osobní i profesionální použití.
- Šablona ClickUp Personal Productivity Report Template pomáhá sledovat denní, týdenní nebo měsíční pokrok, což uživatelům umožňuje identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a měřit úspěchy ve srovnání se stanovenými cíli.
ClickUp pro chytřejší pracovní den
Každý GPT na tomto seznamu vám pomůže automatizovat, generovat a optimalizovat vaši práci, čímž vám ušetří čas a námahu. Od psaní a brainstormingu po kódování a shrnování – tyto nástroje za vás zvládnou náročnou práci, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité.
Pokud však hledáte komplexní řešení, ClickUp je pro vás tou správnou volbou.
Místo toho, abyste museli pracovat s několika GPT, máte vše na jednom místě. ClickUp Brain odpovídá na otázky, generuje obsah a pomáhá s výzkumem. Automatizace se postará o opakující se úkoly, takže vy se o ně nemusíte starat. Chat zajišťuje plynulou spolupráci a eliminuje potřebu samostatných komunikačních nástrojů.
Proč spravovat více nástrojů, když můžete mít vše v jednom? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a zažijte skutečnou produktivitu bez starostí.