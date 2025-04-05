ClickUp vs. Reclaim AI: Který nástroj pro zvýšení produktivity je pro vás ten pravý?

Stačí jeden pohled na kalendář a je jasné, že je plný. Schůzky, termíny a desítky věcí, které jste si slíbili, že stihnete minulý týden.
Máte nejlepší aplikaci pro seznam úkolů, elegantní kalendář a další aplikaci, která vám připomíná, abyste si udělali přestávku, ale nějak se vám zdá, že váš systém produktivity vyžaduje více práce než samotná práce. Neustále přepínáte z jedné karty na druhou a mezitím ztrácíte přehled o kontextu.
Efektivní řízení práce není jen o tom mít k dispozici nekonečné množství nástrojů – jde o to mít jeden správný nástroj, který danou práci zvládne a udělá ji dobře.
V tomto blogovém příspěvku porovnáme dva silné hráče, ClickUp a Reclaim AI, abychom vám pomohli určit, který z nich nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
ClickUp a Reclaim AI – dva výkonné nástroje pro zvýšení produktivity – uspokojí různé potřeby, od řízení projektů po inteligentní plánování.
- Zde jsou klíčová srovnání: ClickUp pro komplexní řízení projektů, včetně robustního zpracování úkolů a rozmanitých integrací Reclaim AI pro inteligentní plánování a osobní produktivitu prostřednictvím automatizovaného plánování kalendáře
- Přehled funkcí ClickUp a Reclaim AI: Komplexní správa úkolů: ClickUp vám pomáhá vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů Spolupráce v reálném čase: ClickUp nabízí dokumenty, chat a tabule, aby týmy zůstaly ve spojení Inteligentní plánování: Reclaim AI automaticky najde nejlepší čas pro schůzky a úkoly; chrání také čas na soustředění a optimalizuje váš kalendář pro produktivitu ClickUp Brain, asistent poháněný umělou inteligencí, který pomáhá generovat obsah, shrnout aktualizace a automatizovat pracovní postupy
- Inteligentní plánování: Reclaim AI automaticky vyhledá nejvhodnější čas pro schůzky a úkoly, chrání čas potřebný pro soustředěnou práci a optimalizuje váš kalendář pro vyšší produktivitu.
- ClickUp Brain, asistent využívající umělou inteligenci, který pomáhá generovat obsah, shrnovat aktualizace a automatizovat pracovní postupy.
Co je ClickUp?
Dnešní práce nefunguje. Naše projekty, dokumentace a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které snižují produktivitu.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, tento problém řeší kombinací projektů, znalostí a chatu na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Můžete vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly s vlastními stavy, prioritami a závislostmi, což zajišťuje jasnou odpovědnost. Díky tomu je snadné rozdělit projekty na zvládnutelné kroky a zajistit odpovědnost.
Funkce ClickUp
ClickUp je navržen tak, aby se přizpůsobil vašemu způsobu práce. Od správy úkolů a sledování cílů až po spolupráci s vaším týmem nabízí mnoho funkcí, díky nimž budete mít vše přehledně uspořádané na jednom místě.
Podívejme se na jeho klíčové funkce a na to, jak mohou zefektivnit váš pracovní postup. 🧰
Funkce č. 1: ClickUp Brain
ClickUp Brain je asistent využívající umělou inteligenci, který je přímo integrován do vašeho pracovního postupu. Místo ztrácení času hledáním dokumentů, ručním aktualizováním zpráv o postupu nebo žonglováním s více nástroji se můžete spolehnout na Brain, který propojuje úkoly, dokumenty a znalosti týmu v reálném čase.
Je rozdělen do tří klíčových funkcí:
- AI Knowledge Manager funguje jako inteligentní vyhledávací nástroj, který okamžitě vyhledává relevantní podrobnosti o projektech, soubory a aktualizace, aniž byste museli prohledávat několik složek 📃.
- Máte dost opakujících se úkolů? AI Project Manager se postará o rutinní úkoly, jako jsou aktualizace stavu a zprávy o pokroku, a zajistí, že všichni budou mít stejné informace, aniž by museli neustále kontrolovat 📊
- Pro role s velkým množstvím obsahu pomáhá AI Writer for Work s psaním a vylepšováním e-mailů, zpráv a jiné písemné komunikace, čímž šetří čas a zlepšuje srozumitelnost 📝
Řekněme, že jste marketingový manažer, který se připravuje na spuštění kampaně. Požádáte ClickUp Brain o shrnutí projektu a během několika sekund shromáždí klíčové termíny, úkoly a překážky.
Potřebujete návrh kampaně? AI Writer vytvoří návrh na základě předchozích zpráv, čímž vám ušetří čas. Díky tomu, že máte vše na jednom místě, se můžete soustředit na realizaci místo na administrativu.
🔍 Věděli jste, že... Benjamin Franklin byl raným zastáncem technik strukturovaného time managementu – dokonce si vytvořil denní rozvrh, který zahrnoval bloky pro „morální dokonalost“ a kladl si otázku: „Co dobrého dnes udělám?“
Funkce č. 2: Sledování času ClickUp
Správa času v ClickUp vám pomáhá udržovat pořádek, sledovat pokrok a maximálně využít pracovní dobu. Díky integrovanému sledování času, odhadům časové náročnosti a několika zobrazením plánování zajišťuje, že projekty probíhají podle plánu bez nutnosti ručního plánování.
S tímto flexibilním systémem, který je navržen tak, aby vyhovoval různým pracovním stylům, můžete spravovat termíny, sledovat fakturovatelné hodiny a vyvažovat pracovní zátěž.
Například vedoucí vzdáleného týmu, který řídí rozptýlený tým napříč časovými pásmy, může použít ClickUp Time Tracking, aby zajistil rovnoměrné rozdělení úkolů. Jediným pohledem zjistí, kdo je přetížený, a snadno tak může úkoly přerozdělit jednoduchým přetažením myší.
🔍 Věděli jste? Předpokládané tržby na trhu s produktivním softwarem by měly do roku 2025 dosáhnout 81,17 miliard dolarů. Očekává se také, že mezi lety 2025 a 2029 vykáže roční míru růstu 2,21 %, což do roku 2029 povede k objemu trhu ve výši 88,59 miliard dolarů.
Funkce č. 3: Kalendář ClickUp
ClickUp nabízí kalendář založený na umělé inteligenci, který se přizpůsobí vašim prioritám. Pomocí umělé inteligence naplánuje perfektní rozvrh na základě vašich úkolů, událostí a cílů. Ať už používáte webovou verzi nebo mobilní aplikaci, můžete snadno zobrazit všechny své úkoly, schůzky a jednání v jednom přehledném rozhraní.
✅ S kalendářem ClickUp:
- „Vím, co je třeba dnes udělat.“
- „Mám dost času na svou práci!“
- „Moje práce je automaticky naplánována!“
Funkce č. 4: Šablony ClickUp
Šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp vám poskytuje správné nástroje pro plánování pracovních rozvrhů a stanovení priorit úkolů. Pomáhá manažerům přiřazovat směny na základě dostupnosti, sledovat žádosti o volno a dokonce zajišťovat dodržování pracovněprávních předpisů – vše na jednom místě.
Zaměstnanci vždy vědí, kdy mají naplánovanou práci, a manažeři mohou odhalit konflikty dříve, než způsobí problémy.
Šablona ClickUp Schedule Blocking Template vám navíc umožní rychle a přesně plánovat rozvrhy, porozumět závislostem úkolů a intuitivně organizovat bloky úkolů, abyste mohli pracovat rychleji.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
📮 ClickUp Insight: 60 % pracovníků reaguje na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení stojí až 23 minut soustředění, což vede k paradoxu produktivity. Navíc 83 % znalostních pracovníků spoléhá při týmové komunikaci především na e-mail a chat, čímž se důležité informace rozptylují napříč nesouvislými kanály.
ClickUp tento problém řeší tím, že sdružuje konverzace, úkoly a dokumenty na jednom místě, čímž omezuje přepínání mezi kontexty a usnadňuje soustředění, přičemž komunikace zůstává jasná a organizovaná.
Co je Reclaim AI?
Reclaim AI je aplikace pro plánování založená na umělé inteligenci, která se integruje do stávajících kalendářů, jako je Google Calendar, a optimalizuje tak rozvržení času pro jednotlivce i týmy.
Tento nástroj automaticky plánuje schůzky, úkoly, návyky a přestávky – a přizpůsobuje se v reálném čase změnám priorit. Jeho plánování založené na umělé inteligenci se učí preference a priority uživatelů, aby našlo nejlepší čas pro důležité úkoly a schůzky.
Navíc se integruje s dalšími nástroji pro správu projektů a automaticky synchronizuje úkoly s kalendářem uživatele. Reclaim AI také pomáhá udržovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem tím, že rezervuje čas pro osobní aktivity – cvičení, přestávku na oběd nebo soustředěnou práci.
⚙️ Bonus: Naučte se, jak vytvořit týdenní pracovní plán, který vyvažuje produktivitu, priority a osobní čas, abyste mohli zvládnout více práce, aniž byste se cítili přetížení.
Funkce Reclaim AI
Reclaim AI může být dobrou volbou, pokud máte neustále plný kalendář a snažíte se najít čas na soustředěnou práci. Automaticky plánuje úkoly kolem vašich stávajících schůzek a pomáhá vám udržet si přehled o prioritách, aniž by vám přetěžoval den.
Zde je přehled toho, co Reclaim AI nabízí. 👇
Funkce č. 1: Chytré schůzky
Plánování schůzek v různých časových pásmech a nabitých kalendářích může být frustrující. Funkce Smart Meetings aplikace Reclaim AI automaticky najde nejlepší čas pro váš tým, od rychlého check-inu po delší týmovou diskusi.
Zohledňuje dostupnost, preference a potenciální konflikty, dokonce i časová pásma. Smart Meetings omezuje nekonečné e-mailové konverzace a zajišťuje, že schůzky hladce zapadnou do vašeho denního programu.
🔍 Věděli jste? Globální trh s AI systémy pro plánování by měl podle prognóz v letech 2022 až 2027 růst tempem 13,5 % ročně. Navíc využití AI v podnicích vzrostlo za poslední čtyři roky o 270 %.
Funkce č. 2: Plánování návyků
Začlenění pravidelných aktivit, jako je cvičení nebo čtení, do vašeho nabitého programu může být náročné. Funkce Habit Scheduling (Plánování návyků) aplikace Reclaim AI analyzuje váš kalendář a automaticky přiděluje čas pro tyto rutiny, přičemž se přizpůsobuje změnám ve vašem programu.
Zpočátku se tyto bloky zvyků zobrazují jako „Volné“, aby byl váš kalendář flexibilní, ale jak se váš den plní, Reclaim je přepne na „Zaneprázdněné“, aby zabránil jejich překrývání.
🧠 Zajímavost: První digitální kalendář na světě, Lotus Organizer, byl vydán v roce 1992 a připravil půdu pro moderní nástroje pro plánování.
Funkce č. 3: Ochrana času na soustředění a automatická rezerva času
Rozptýlení mohou narušit produktivitu, proto je nezbytné mít k dispozici nepřerušované pracovní období. Reclaim AI vám umožňuje vytvořit bloky „Focus Time“, které rezervují vyhrazené časové úseky pro soustředěnou práci.
Tyto bloky jsou inteligentně naplánovány podle vašich stávajících závazků a mohou se přizpůsobit, pokud se váš kalendář přeplní schůzkami, takže budete mít vždy čas na soustředěné úkoly.
Navíc automaticky vkládá mezi vaše schůzky časové rezervy. Ty slouží jako přestávky, během nichž si můžete odpočinout, připravit se na nadcházející schůzky nebo si prostě dát kávu, což zvyšuje vaši celkovou efektivitu a pohodu. Podporuje také efektivní správu dovolených.
🧠 Zajímavost: Termín „kalendář“ pochází z latinského slova calendae, které označovalo první den v měsíci, kdy byly splatné dluhy – kalendáře tedy lidem způsobují stres již po staletí.
Ceny Reclaim AI
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
📖 Přečtěte si také: Testovali jsme nejlepší alternativy Reclaim AI pro plánování projektů
ClickUp vs. Reclaim AI: Porovnání funkcí
Výběr správného nástroje pro zvýšení produktivity spočívá v nalezení takového, který vyhovuje vašemu způsobu práce. Někteří lidé potřebují plnohodnotný systém pro správu projektů, aby mohli sledovat každý detail, zatímco jiní chtějí pouze automatizovat své plánování.
Porovnání ClickUp a Reclaim AI je podobné. Jeden vám pomáhá organizovat projekty, úkoly a spolupráci na jednom místě, zatímco druhý zajišťuje, aby váš kalendář pracoval pro vás.
Porovnejme jejich klíčové funkce, abychom vám pomohli se rozhodnout! 🪢
|Kritéria
|ClickUp
|Reclaim AI
|Hlavní funkce
|Komplexní řízení projektů a organizace úkolů
|Automatické plánování a optimalizace kalendáře
|Správa úkolů
|Nabízí robustní nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule a přizpůsobitelné šablony pro podrobné sledování projektů.
|Zaměřuje se na integraci úkolů z jiných platforem a jejich plánování do vašeho kalendáře.
|Plánování a kalendář
|Nabízí pokročilé zobrazení kalendáře a funkce plánování s ClickUp Brain.
|Využívá umělou inteligenci k přidělování času na úkoly, schůzky a rutinní činnosti.
|Spolupráce
|Zahrnuje chat v aplikaci, úpravy dokumentů v reálném čase a tabule pro usnadnění komunikace v týmu.
|Primárně vylepšuje plánování pro jednotlivce; méně důrazu na funkce přímé spolupráce.
|Integrace
|Propojuje se s více než 1 000 aplikacemi třetích stran, včetně Slack, Google Drive a Zoom.
|Synchronizuje se s nástroji jako Google Calendar, Asana, ClickUp a Jira pro import úkolů.
|Funkce AI
|Využívá AI pro stanovení priorit úkolů a celkovou automatizaci pracovních postupů.
|Využívá kalendáře AI k optimalizaci vašich plánů.
|Ideální pro
|Týmy a jednotlivci, kteří hledají centralizovanou platformu pro správu projektů, úkolů a komunikace.
|Uživatelé, kteří chtějí automatizovat své plánování a správu času
📖 Přečtěte si také: Jak zavést pracovní rozvrh 2-2-3
Funkce č. 1: Správa úkolů
ClickUp a Reclaim AI mají odlišný přístup k řízení času. Zde je jejich srovnání.
ClickUp
ClickUp je komplexní projektový hub. Nabízí řadu funkcí, které vám pomohou udržet vaše úkoly organizované a váš tým sladěný. Můžete vytvářet úkoly s popisky a štítky, nastavit jejich opakování podle potřeby a rozdělit je pomocí kontrolních seznamů a závislostí. Navíc přiřazení úkolů více členům týmu zajistí, že každý zná své povinnosti.
Reclaim AI
Na druhou stranu, Reclaim AI se zaměřuje na plánování. Ačkoli nabízí základní správu úkolů, jeho skutečnou silnou stránkou je zlepšení time managementu. Ve skutečnosti se synchronizuje s nástroji pro správu projektů, jako je ClickUp, aby načítal úkoly a projekty.
🏆 Vítěz: ClickUp díky svým komplexním řešením pro správu projektů.
🔍 Věděli jste? Plánování letů je tak složité, že i malé zpoždění jednoho letu může mít dominový efekt a narušit letové řády v celé oblasti.
Funkce č. 2: Správa času
Najít správnou rovnováhu mezi schůzkami, soustředěnou prací a každodenními úkoly není snadné. ClickUp i Reclaim AI nabízejí funkce pro správu času, které vám pomohou zůstat produktivní, ale dělají to různými způsoby. Zde je jejich srovnání.
ClickUp
Díky integrovanému sledování času v ClickUp je snadné zaznamenávat odpracované hodiny a sledovat produktivitu, přičemž vše zůstává propojeno s vašimi úkoly. Pokud jde o časové blokování, integrace vám poskytují flexibilitu při strukturování vašeho rozvrhu podle vašich představ.
Pokud hledáte podrobné sledování času při práci, ClickUp je pro vás tou správnou volbou.
Reclaim AI
Reclaim AI je naproti tomu navržen pro inteligentní plánování.
Automaticky vyhledává čas pro vaše úkoly, schůzky a zvyky na základě priority a dostupnosti – není třeba žádné ruční plánování. Reclaim AI vám pomůže, pokud chcete, aby se váš kalendář dynamicky přizpůsoboval a vše do něj zapadalo.
🏆 Vítěz: Je to remíza! Pokud potřebujete přesné sledování času spolu s úkoly, ClickUp vám poskytuje úplnou kontrolu a zároveň se hladce integruje s nástroji pro plánování. Pokud však dáváte přednost AI pro správu kalendáře a automatizaci plánování, vyberte si Reclaim AI.
Funkce č. 3: Nástroje pro spolupráci
Týmová práce probíhá hladčeji, když komunikace a spolupráce probíhají na jednom místě. Podívejme se, jak si ClickUp a Reclaim AI vedou.
ClickUp
ClickUp je navržen pro týmovou práci. Můžete označovat kolegy v komentářích, provádět živé úpravy v dokumentech, okamžitě sledovat změny a dostávat oznámení o aktualizacích, jakmile k nim dojde. Vše zůstává synchronizováno, ať už brainstormujete nebo spravujete projekty se svým týmem.
Reclaim AI
Naopak, nástroj AI pro osobní použití se dobře integruje se sdílenými kalendáři a nástroji, jako je Google Calendar a Asana, což je skvělé pro sladění plánů. Nicméně nenabízí vestavěné prostory pro diskuse v reálném čase nebo spolupráci na dokumentech.
🏆 Vítěz: Pokud potřebujete spolupracovat v reálném čase, ClickUp je jasnou volbou. Udržuje týmy v kontaktu díky živým aktualizacím, zmínkám a sdíleným pracovním prostorům, což usnadňuje vzájemnou komunikaci.
🧠 Zajímavost: V roce 1582 znamenal přechod na gregoriánský kalendář, že lidé v některých zemích šli spát 4. října a probudili se 15. října – deset dní prostě zmizelo!
ClickUp vs. Reclaim AI na Redditu
Prozkoumali jsme funkce, porovnali nástroje a zvážili klady a zápory – ale co si myslí skuteční uživatelé?
Abychom získali reálný pohled, obrátili jsme se na Reddit, kde nadšenci do produktivity, projektoví manažeři a majitelé firem sdílejí své nezkreslené zkušenosti. Ačkoli neexistují žádné konkrétní vlákna porovnávající tyto nástroje, zde je to, co komunita Reddit říká o těchto nástrojích pro zvýšení produktivity. 💁
Mnoho uživatelů oceňuje schopnost ClickUp propojit správu úkolů se spoluprací a plánováním.
Vyzkoušel jsem v podstatě všechny seriózní komerční nástroje, které jsou k dispozici. Na ClickUp se mi líbí v podstatě to, co propagují: jedna aplikace pro všechno. Opravdu se mi líbí úroveň přizpůsobení správy úkolů a také znalostní báze je velmi solidní. Nedávno vydali výrazné vylepšení chatu, takže nahrazujeme také Slack.
Další uživatel Redditu říká:
Před několika měsíci jsem přešel z Asany na ClickUp a jsem opravdu rád, že jsem to udělal. Funkce a integrace s nástroji jako Slack a Google Drive jsou pro můj tým velmi užitečné.
Zde jsou názory uživatelů na Reclaim AI:
Včera jsem narazil na ReclaimAI a zdálo se mi, že je to pro mě ideální software, který navíc nabízí docela dobrý bezplatný tarif. Dnes ráno jsem se ho pokusil nastavit, přidal jsem si návyky, úkoly a události v kalendáři. Ale mám pocit, že ReclaimAI mi spíše aktivně brání, než aby mi pomáhal. Měl jsem úkol, na který jsem odhadoval, že budu potřebovat 15 hodin, a který je třeba dokončit do 23. dubna (tedy za 2,5 týdne).
Mnoho uživatelů také ocenilo integraci ClickUp s Reclaim AI, která umožňuje chytré plánování a správu úkolů v jednom.
🔍 Věděli jste? Před zavedením gregoriánského kalendáře se používal juliánský kalendář, který nesprávně počítal délku roku, což vedlo k posunu dat v čase. V 16. století byly svátky nesynchronizované, což vedlo k reformě kalendáře papežem Řehořem XIII.
Který nástroj pro zvýšení produktivity je nejlepší?
V souboji mezi ClickUp a Reclaim AI ClickUp vede jako nejvýkonnější nástroj pro zvýšení produktivity. 👑
Ačkoli Reclaim AI odvádí působivou práci při optimalizaci plánů a automatizaci správy času, zaostává v oblasti komplexního řízení projektů, spolupráce v reálném čase a organizace úkolů. Je skvělý pro osobní produktivitu, ale pokud potřebujete nástroj, který drží krok s vaším týmem a pracovním tokem, budete potřebovat víc než jen kalendář poháněný umělou inteligencí.
Ale ClickUp? 💜
Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která kombinuje úkoly, plánování, spolupráci a automatizaci, takže nemusíte používat více nástrojů najednou. Ať už jste samostatný uživatel, rostoucí tým nebo velká organizace, ClickUp se přizpůsobí vašim potřebám a pomůže vám pracovat chytřeji, ne tvrději.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅