11 nejlepších plánovačů pro ADHD, které vám pomohou soustředit se a být organizovaní

Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout informace o nástrojích a strategiích k překonání prokrastinace. Není určen jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu ADHD či jakéhokoli jiného zdravotního stavu.
Máte někdy pocit, že tradiční diáře prostě nechápou, jak funguje váš mozek? 🌀
Pokud trpíte ADHD, udržet si pořádek není jen o zapisování věcí – jde o to najít systém, který odpovídá tomu, jak vaše mysl zpracovává čas, úkoly a priority.
Proto jsme porovnali 11 nejlepších plánovačů pro osoby s ADHD, které vám pomohou uvést váš den do pořádku, udržet si přehled o prioritách a v konečném důsledku učinit život méně stresujícím. Tyto plánovače jsou navrženy s ohledem na ADHD a nabízejí rozvržení, které podporuje sledování úkolů, stanovování cílů a reflexi, aniž by přidávalo další stres.
Na konci budete přesně vědět, který z nich vám pomůže cítit se více pod kontrolou, být produktivnější a méně roztěkaný. Pojďme se do toho pustit. ✅
Co byste měli hledat v diářích pro osoby s ADHD?
Při výběru plánovače pro ADHD hledejte funkce, které zjednodušují plánování a zlepšují soustředění. Nejlepší plánovač vám pomůže:
- Organizujte si svůj rozvrh: Vyberte si strukturované rozvržení, které rozdělí váš den na jasné, přehledné segmenty.
- Přizpůsobte si svůj přístup: Vyberte si diáře s flexibilními možnostmi designu, abyste systém přizpůsobili svému jedinečnému přístupu.
- Vizualizujte své úkoly: Hledejte vizuální pomůcky, jako jsou barevné kódy, symboly nebo diagramy, které vám pomohou zvýraznit priority.
- Stanovte si dosažitelné cíle: Vyberte si nástroje, které rozdělí velké cíle na menší, dosažitelné kroky.
- Spravujte svůj čas: Využijte vestavěné sekce pro blokování času nebo časovače (například Pomodoro) k udržení soustředění a struktury.
- Zaznamenejte své nápady: Zajistěte si dostatek prostoru pro zaznamenání myšlenek a úkolů, než rychle zmizí.
- Zhodnoťte pokrok: Najděte funkce, které zahrnují sekce pro hodnocení nebo reflexi, abyste mohli sledovat úspěchy a upravovat plány.
- Zapojte svou kreativitu: Vyberte si denní plánovač s atraktivním, motivujícím designem, díky kterému bude každodenní plánování radostí.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % lidí používá fyzické deníky ke sledování svých cílů a překvapivých 38 % je nesleduje vůbec. Ale co kdybyste mohli sledovat své cíle s větší přesností a snadností? Vyzkoušejte ClickUp, kde se struktura plánovače snoubí s výkonem automatizace. Od nastavení úkolů a termínů až po sledování pokroku pomocí vizuálních dashboardů vám ClickUp pomáhá zůstat organizovaní a soustředění. Díky připomínkám založeným na umělé inteligenci a automatizovaným pracovním postupům už nikdy nezmeškáte žádný milník.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity.
Srovnávací tabulka: Nejlepší diáře pro osoby s ADHD
Zde je stručný přehled 11 nejlepších plánovačů pro ADHD:
|Nástroj pro plánování
|Nejlepší pro
|Významné funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Nejlepší pro digitální plánování a správu úkolů u ADHD Velikost týmu: Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|Správa úkolů pomocí umělé inteligence, šablony pro produktivitu, připomenutí, dokumenty pro vedení deníku, tabule a vizualizace úkolů.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Todoist
|Nejlepší pro strukturované řízení úkolů s prioritizací vhodnou pro ADHD Velikost týmu: Jednotlivci, týmy všech velikostí
|Rychlé přidávání, filtry, možnosti více zobrazení, opakující se připomenutí
|Zdarma; Pro: Od 2,50 $/měsíc
|Plánovací blok
|Nejlepší pro vrstvené plánování, které propojuje dlouhodobé cíle s každodenními úkoly Velikost týmu: Jednotlivci, malé podniky
|Systém plánování Funnel Down, vrstvený přístup k plánování
|Ceny na míru
|Evernote
|Nejlepší pro organizaci myšlenek, poznámek a nápadů ADHD na jednom místě Velikost týmu: Jednotlivci, malé podniky
|Web Clipper, widgety, integrace kalendáře, synchronizace mezi zařízeními
|Zdarma; Osobní: Od 14,99 $/měsíc
|Brain Focus
|Nejlepší pro časové blokování bez rušivých vlivů s časovači vhodnými pro ADHD Velikost týmu: Jednotlivci, týmy potřebující časové řízení
|Časové blokování ve stylu Pomodoro, blokování Wi-Fi, export CSV, podpora více jazyků
|Zdarma
|SimpleMind
|Nejlepší pro vizuální mapování myšlenek k organizaci myšlenek při ADHD Velikost týmu: Jednotlivci, týmy, které potřebují vizuální organizaci
|Autofokus, drag-and-drop, styly
|Ceny na míru
|Habitica
|Nejlepší pro budování návyků vhodných pro ADHD prostřednictvím gamifikace Velikost týmu: Jednotlivci, malé týmy, komunity
|Sledování návyků, odměny, úkoly na večírky
|Zdarma; individuální ceny
|Passion Planner
|Nejlepší pro plánování zaměřené na cíle s vedenou reflexí Velikost týmu: Jednotlivci, malé podniky
|Passion Roadmap, měsíční reflexe, strukturované plánování života
|Ceny na míru
|Panda Planner
|Nejlepší pro vyvážení produktivity a pohody pomocí strukturovaných pokynů Velikost týmu: Jednotlivci, malé podniky
|Denní stanovení cílů, rovnováha wellness, týdenní/denní rozvržení
|Ceny na míru
|Happy Planner
|Nejlepší pro kreativní a flexibilní plánování ADHD s vizuálními možnostmi přizpůsobení Velikost týmu: Jednotlivci, kreativní pracovníci
|Samolepky, sezónní krabičky, možnosti rozvržení
|Ceny na míru
|Bullet Journal
|Nejlepší pro přizpůsobitelné plánování ADHD s analogovým systémem Velikost týmu: Jednotlivci, kreativní plánovači
|Rychlé zaznamenávání, reflexe, flexibilita rozvržení
|Ceny na míru
11 nejlepších plánovačů pro ADHD
Správný plánovač pro ADHD poskytuje systém, který pracuje s vaším mozkem, nikoli proti němu. Jedna věc, kterou si lidé s neurodiverzitou přejí, aby zaměstnavatelé věděli, je, že správné nástroje mohou znamenat rozdíl mezi tím, zda se člověk cítí přetížený, nebo zůstává produktivní.
Nejlepší možnosti vám pomohou rozdělit úkoly, efektivně spravovat čas a udržet se na správné cestě. Tento seznam zahrnuje řešení navržená pro podporu soustředění, organizace a produktivity, od digitálních nástrojů po papírové plánovače.
1. ClickUp (nejlepší pro digitální plánování a správu úkolů pro osoby s ADHD)
ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, je známá svými robustními funkcemi pro správu projektů. Díky této přednosti je ideálním plánovačem pro ADHD, který nabízí flexibilní nástroje pro strukturování vašeho dne, vizuální správu úkolů a nastavení užitečných připomínek.
Uvolněte si mysl s ClickUp Brain
A konečně, integrovaný AI asistent ClickUp Brain vše propojuje a funguje jako digitální prostor pro zaznamenávání nápadů, poznámek a dalších připomínek.
Pokud máte neustále pocit, že se nemůžete soustředit na práci, tento asistent využívající umělou inteligenci vám pomůže propojit všechny vaše pracovní aplikace a zdroje dat, čímž minimalizuje potřebu přepínat mezi různými platformami. Pro osoby s ADHD to znamená méně času stráveného hledáním informací a více času věnovaného samotnému úkolu.
🧩 Například můžete požádat ClickUp Brain, aby vám na základě termínů a priorit vytvořil plán na nadcházející týden. Generuje plán automatickým seřazením úkolů podle naléhavosti, navrhne časové bloky pro soustředěnou práci a naplánuje přestávky, abyste zůstali energičtí a produktivní.
Vytvořte si deník vděčnosti s ClickUp Docs
Zvládněte ADHD pomocí deníku vděčnosti v ClickUp Docs. Zaznamenávejte si každodenní úspěchy, zachycujte pozitivní reflexe a používejte vizuální prvky, jako jsou kontrolní seznamy nebo barevně označené zvýraznění, aby byla tato zkušenost poutavá a přínosná. Jelikož ClickUp Docs podporuje úpravy v reálném čase, vkládání a propojování úkolů, váš deník se stane více než jen poznámkami – stane se praktickou součástí vašeho plánovacího systému.
Mějte přehled o každodenních úkolech díky úkolům ClickUp
Úkoly ClickUp jsou základem vašich projektů a každodenního řízení úkolů a poskytují strukturu pro plánování, organizaci a spolupráci.
Vizualizujte svůj rozvrh pomocí kalendáře ClickUp.
Pro osoby s ADHD může být časová slepota velkou výzvou. Kalendář ClickUp vám umožňuje rozdělit si den, týden nebo měsíc pomocí přehledných vizuálních časových os. Můžete:
- Označte úkoly barevnými kódy podle priority nebo úrovně energie.
- Přesouvejte úkoly pomocí funkce drag and drop podle změn ve vašem rozvrhu.
- Synchronizujte s Google Kalendářem a sjednoťte osobní a pracovní události.
Kromě toho vám ClickUp Calendar View pomůže spravovat čas tím, že vám poskytne centralizovaný přehled o vašem rozvrhu a spojí termíny, události a úkoly do jedné intuitivní časové osy. Tento pohled pomáhá zjednodušit plánování tím, že vám umožní vidět celý den, týden nebo měsíc na první pohled – ideální pro správu více projektů.
Nastavte si připomenutí a kontrolní seznamy, abyste zůstali na správné cestě.
Na tomto základě spolupracují ClickUp Reminders a ClickUp Task Checklists, aby usnadnily dodržování termínů a sledování pokroku.
Připomenutí vás upozorní na blížící se termíny a schůzky a umožní vám přidávat přílohy, nastavovat termíny, vytvářet opakující se plány nebo je přiřazovat členům týmu. Kontrolní seznamy vám pomohou rozdělit velké úkoly na zvládnutelné kroky a nabízejí možnost vytvořit podúkoly pro lepší organizaci.
Naplánujte si týden vizuálně pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
Pokud vám lépe vyhovuje vizuální prezentace, bílé tabule jsou vaším nejlepším přítelem. Použijte je k:
- Naplánujte si nový režim nebo projekt
- Vizuálně organizujte úkoly pomocí lepících poznámek, ikon a kreseb.
- Spolupracujte v reálném čase se svým trenérem, týmem nebo kamarádem, který vás bude motivovat.
Začněte rychle s šablonami denních plánovačů vhodných pro ADHD
ClickUp nabízí hotové šablony, které vám pomohou rychle začít. Od denních rozvrhů s časovými bloky po sledování návyků a deníky vděčnosti – každý prvek je plně přizpůsobitelný, takže si můžete vytvořit rutinu, která vám vyhovuje, a ne naopak.
Hledáte jednoduchý seznam úkolů vhodný pro ADHD, se kterým můžete začít? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Getting Things Done – Simple List. Je ideální pro rozdělení úkolů na jasné další kroky, udržení organizace a zabránění přetížení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Časové bloky úkolů: Přidělte konkrétní časové úseky úkolům nebo projektům, abyste se mohli soustředit a minimalizovat multitasking, čímž zvýšíte produktivitu.
- Sledujte cíle: Využijte ClickUp Goals k definování cílů, rozdělte je na úkoly a sledujte pokrok, abyste zůstali motivovaní a v souladu se svými dlouhodobými cíli.
- Vizuální organizace úkolů: Použijte barevně odlišené kategorie ke seskupení souvisejících úkolů, což usnadní omezení rušivých vlivů.
- Vizualizujte pokrok: Pomocí zobrazení ClickUp Board View a Ganttových diagramů můžete sledovat stav úkolů, identifikovat překážky a udržovat tempo napříč projekty.
- Vytvořte si deník vděčnosti: Zvládněte ADHD pomocí deníku vděčnosti v ClickUp Docs. Zaznamenávejte si každodenní úspěchy a použijte vizuální prvky, aby bylo příjemné se k nim vracet.
Omezení ClickUp
- Ačkoli je ClickUp velmi výkonný, jeho rozsáhlé možnosti přizpůsobení a sada funkcí mohou pro začátečníky představovat strmou křivku učení.
- Mobilní aplikace ClickUp není tak intuitivní a bohatá na funkce jako desktopová verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Todoist (nejlepší pro strukturované řízení úkolů s prioritizací vhodnou pro ADHD)
Todoist zjednodušuje správu úkolů a poskytuje vám prostor pro zaznamenávání, organizování a sledování všeho, ať už se jedná o pracovní projekty, osobní cíle nebo každodenní pochůzky. Tento nástroj, navržený pro snadné plánování, vám umožňuje přidávat úkoly tak přirozeně, jak je vymýšlíte, snadno stanovovat priority a udržovat přehlednost na více zařízeních.
Od plánování opakujících se termínů po nastavování připomínek a vizualizaci vašeho pracovního vytížení – Todoist vám pomůže udržet si přehled o povinnostech bez zbytečného mentálního zatížení. Díky intuitivnímu rozhraní, zpracování přirozeného jazyka a synchronizaci napříč platformami je plánování hladké, ať jste kdekoli.
Nejlepší funkce Todoist
- Pomocí funkce Rychlé přidání si můžete přirozeně zapisovat úkoly, jakmile vás napadnou, a snížit tak mentální zátěž.
- Přidejte časově citlivá upozornění při vytváření úkolů pro blížící se termíny, důležité připomenutí nebo aktivity s vysokou prioritou.
- Přepínejte mezi několika zobrazeními a plánujte projekty způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
- Přístup k úkolům z počítače, mobilu, rozšíření prohlížeče, doplňků e-mailu a nositelných zařízení
Omezení Todoist
- Častá oznámení mohou být nepříjemná a připomínat spam.
- Platit měsíčně za systém seznamů úkolů se zdá zbytečné, když bezplatné alternativy nabízejí podobné funkce.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Výhoda: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Agilní přístup je vhodný pro každého: rozdělte si úkoly na menší části a udržujte si kontrolní seznamy, abyste zůstali na správné cestě.
3. Planner Pads (nejlepší pro vrstvené plánování, které propojuje dlouhodobé cíle s každodenními úkoly)
Planner Pad je papírový organizační systém, který pomáhá lidem spravovat jejich osobní i profesní život. Ať už dáváte přednost spirálovému nebo volnému formátu, Planner Pad se přizpůsobí vašemu pracovnímu stylu díky datovaným i nedatovaným variantám.
Jeho jedinečný systém plánování Funnel Down Planning System vám pomůže efektivně kategorizovat, prioritizovat a plánovat vaše úkoly. Díky tříúrovňovému rozložení vám Planner Pad poskytne přehled o vašem týdnu. Začněte tím, že si sepište všechny své úkoly v širokých kategoriích, filtrujte je podle denních priorit a naplánujte si čas na jejich dokončení.
Nejlepší funkce plánovacích bloků
- Pomocí Project Warehouse si na horní části každé stránky vytvořte seznam všech osobních a pracovních úkolů v širokých kategoriích.
- Přesuňte klíčové úkoly do střední části a vytvořte si akční plán na celý týden.
- Spodní část využijte jako diář, do kterého si můžete zaznamenat schůzky, termíny a osobní závazky.
- Využijte speciální sekci k zaznamenávání cílů, sledování pokroku a organizování nápadů.
Omezení plánovacích bloků
- Metoda Fixed Funnel Down nemusí vyhovovat všem stylům plánování. Postrádá možnosti přizpůsobení, jako jsou flexibilní šablony pro ADHD, motivační prvky a funkce personalizace.
- Jedná se o papírový systém bez automatických připomínek nebo oznámení.
Ceny plánovacích bloků
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze plánovacích bloků
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Lidé s ADHD mohou v práci dosahovat vynikajících výsledků, pokud jim bude poskytnuto potřebné školení. 61 % organizací poskytuje svým zaměstnancům školení v oblasti projektového řízení.
4. Evernote (nejlepší pro organizaci myšlenek, poznámek a nápadů ADHD na jednom místě)
Evernote je navržen tak, aby organizoval úkoly, spravoval projekty a sledoval důležité informace na jednom místě. Díky hladké synchronizaci mezi zařízeními můžete zaznamenávat nápady na cestách, strukturovat svůj pracovní postup a mít přehled o termínech, aniž byste něco zmeškali.
Evernote organizuje a zpřístupňuje vše – poznámky z jednání, osobní úkoly a referenční materiály – pomocí vyhledávání založeného na umělé inteligenci, synchronizace mezi zařízeními a flexibilních nástrojů.
Výjimečnou funkcí je Web Clipper, který vám umožňuje ukládat články, obrázky a výzkumy z webu přímo do vašeho pracovního prostoru Evernote.
Nejlepší funkce Evernote
- Ukládejte poznámky, obrázky, soubory PDF a dokonce i ručně psané dokumenty na jednom místě, kde je můžete snadno vyhledávat.
- Uspořádejte si domovskou obrazovku pomocí widgetů pro rychlý přístup k důležitým poznámkám a úkolům.
- Propojte poznámky s událostmi v měsíčním kalendáři a přidávejte termíny splnění s minimálním úsilím.
- Udržujte úkoly organizované díky integraci seznamů úkolů pro ADHD a harmonogramů přímo do svých poznámek.
Omezení Evernote
- Neustálé výzvy tlačí uživatele k placené verzi, což činí bezplatnou verzi frustrující.
- Omezení při vytváření poznámek a synchronizaci zařízení ztěžují efektivní používání bez upgradu.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 200 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... 77 % vysoce výkonných týmů používá nějaký druh softwaru pro řízení projektů.
5. Brain Focus Productivity Timer (nejlepší pro blokování času bez rušivých vlivů s časovači vhodnými pro ADHD)
Brain Focus Productivity Timer je aplikace pro správu času, která transformuje vaši práci na soustředěné intervaly následované zaslouženými přestávkami. Tento nástroj pro produktivitu při ADHD, založený na technikách jako Pomodoro a 52/17, vám umožňuje přizpůsobit pracovní sezení vašemu tempu.
Začněte pracovní sezení, dopřejte si přestávku jako odměnu a pokračujte, abyste udrželi tempo. Díky přehlednému rozhraní můžete sledovat čas strávený jednotlivými úkoly, minimalizovat rozptýlení a seskupovat úkoly do smysluplných kategorií.
Kromě toho vás upozornění informují o konci relace a dostupnost více motivů a podpora více než 30 jazyků dodává diáři osobní nádech.
Nejlepší funkce aplikace Brain Focus Productivity Timer
- Přizpůsobte si svůj zážitek pomocí několika motivů a podpory více než 30 jazyků.
- Využijte widgety, další kategorie úkolů, export do formátu CSV a možnosti zálohování pro lepší kontrolu produktivity.
- Aktivujte nastavení, které během pracovních sezení vypne Wi-Fi a zvuk, abyste se mohli nerušeně soustředit.
Omezení produktivity časovače Brain Focus
- Relace mohou skončit neočekávaně, bez možnosti je upravit nebo smazat.
- Tikání pokračuje i po deaktivaci, což může být rušivé.
Ceny produktivity Brain Focus Timer
- Zdarma
Hodnocení a recenze produktivity Brain Focus Timer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Metoda Kanban, vizuální nástroj pro řízení projektů, byla poprvé použita společností Toyota v 40. letech 20. století za účelem zvýšení efektivity výroby. Dnes je široce používána ve vývoji softwaru a agilním řízení projektů.
6. SimpleMind (nejlepší pro vizuální mapování mysli k organizaci myšlenek při ADHD)
Od nastínění projektu a studia složitých témat až po rozdělení velkých myšlenek na zvládnutelné části – SimpleMind vám poskytuje flexibilitu při mapování vašich myšlenek způsobem, který vám dává smysl.
Díky volnému rozvržení můžete témata umístit kamkoli nebo použít automatické rozvržení pro strukturovanou organizaci. Přizpůsobte si myšlenkové mapy barvami, obrázky, odkazy a poznámkami, aby byly poutavější a informativnější.
Jedinečnou funkcí je synchronizace napříč platformami, která vám umožňuje plynule přistupovat k vašim myšlenkovým mapám a upravovat je v systémech Windows, Mac, iOS a Android.
Nejlepší funkce SimpleMind
- Aktivujte režim automatického zaostření, abyste zvýraznili klíčová témata a snížili nepořádek na obrazovce.
- Snadno přeskupujte a upřednostňujte nápady pomocí funkce drag-and-drop a třídění podtémat.
- Vyberte si z více než 15 stylových šablon nebo si vytvořte vlastní a přizpůsobte si myšlenkové mapy podle svých preferencí.
Omezení SimpleMind
- Rozhraní působí jako z roku 2000, což ztěžuje vytváření moderně vypadajících myšlenkových map.
- Chybí standardní funkce grafů, jako jsou rybí kosti a kruhové myšlenkové mapy.
Ceny SimpleMind
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SimpleMind
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro správu kalendáře, které vám pomohou zůstat organizovaní
7. Habitica (nejlepší pro budování návyků vhodných pro ADHD prostřednictvím gamifikace)
Habitica proměňuje každodenní úkoly v poutavou hru, ve které je pokrok odměňován a produktivita se stává dobrodružstvím. Tato aplikace pro budování návyků má přirozenou strukturu a podporuje hromadění návyků, což vám pomáhá budovat malé, konzistentní rutiny, které se časem sčítají.
Motivuje vás tím, že vaše úkoly promění v výzvy s odměnami, úrovněmi a souboji s monstry ve hře. Navíc vám Party Quests umožňují spojit se s přáteli a bojovat s monstry tím, že plníte úkoly v reálném životě.
Pokud v tomto nástroji pro sledování návyků vynecháte důležité úkoly, utrpí tím celá vaše skupina, což přidává další úroveň odpovědnosti a týmové práce.
Nejlepší funkce Habitica
- Zapojte se do komunitních výzev a úkolů, které promění vaše povinnosti v napínavé mise.
- Získejte skutečné odměny v aplikaci – zkušenostní body, zlato a manu –, které odemykají vlastní předměty a vylepšení.
- Spojte se s ostatními, vytvořte skupiny odpovědnosti a bojujte s přáteli proti monstrům, abyste získali další motivaci.
- Zobrazte své úspěchy pomocí dynamických widgetů, které na první pohled ukazují vaše denní úkoly, věci, které musíte udělat, a statistiky výkonu.
Omezení Habitica
- Nerovnoměrné aktualizace a odstraněné funkce způsobují, že aplikace působí na dlouhodobé uživatele zastarale.
- Aplikace nefunguje offline, což může být nevýhodné pro uživatele s nespolehlivým připojením k síti.
Ceny Habitica
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Plánovací omyl, kognitivní zkreslení, způsobuje, že lidé podceňují čas potřebný k dokončení úkolu, a proto jsou nástroje pro sledování času tak populární.
8. Passion Planner (nejlepší pro plánování zaměřené na cíle s vedenou reflexí)
Passion Planner je komplexní nástroj pro plánování života, který kombinuje tradiční prvky diáře se strukturovanými funkcemi pro stanovení cílů. Nabízí jedinečnou „Passion Roadmap“ (cestovní mapu vášní), která vám pomůže vizualizovat a plánovat vaše krátkodobé i dlouhodobé cíle.
Plánovač obsahuje měsíční a týdenní rozvrhy, sekce pro reflexi a prostor pro kreativní vyjádření. Pomáhá uživatelům definovat jejich cíle, rozdělit je na zvládnutelné kroky a podnikat každodenní kroky k jejich dosažení.
Passion Planner vám pomůže vytvořit si rutinu s ADHD pomocí podnětů, reflexí a vestavěného systému podpory zvaného komunita #PashFam.
Nejlepší funkce Passion Planner
- Začleňte měsíční výzvy, otázky k zamyšlení a holistické postupy, které podpoří cílevědomost a osobní růst.
- Reflektujte a přizpůsobujte se pomocí stránek pro měsíční reflexi, které podněcují k sebereflexi, sledování pokroku a upřesňování cílů.
- Sledujte své cíle pomocí Passion Roadmap, abyste definovali svou celkovou vizi a rozdělili ji na konkrétní kroky.
Omezení Passion Planner
- Omezené možnosti přizpůsobení se strukturovanými rozvrženími nemusí vyhovovat stylu plánování každého uživatele.
- Omezený časový rámec s přednastavenými hodinami od 6:00 do 22:30, který nemusí vyhovovat všem rozvrhům.
Ceny diářů Passion Planner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Passion Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Lepicí poznámky, které se často používají ke sledování úkolů, byly vynalezeny náhodou, když se vědec ze společnosti 3M pokoušel vytvořit super silné lepidlo. Místo toho vytvořil slabé, opakovaně použitelné lepidlo – ideální pro poznámky!
9. Panda Planner (nejlepší pro vyvážení produktivity a pohody pomocí strukturovaných pokynů)
Panda Planner kombinuje týdenní a denní rozvržení a rozděluje úkoly na zvládnutelné kroky, čímž podporuje produktivitu a snižuje stres. Vestavěné šablony rozvrhů navíc poskytují strukturu, aniž byste museli vytvářet rozvržení od nuly.
Díky funkcím, jako jsou denní hodnocení vděčnosti a produktivity, vám pomůže zůstat nohama na zemi a zároveň se posouvat vpřed. Navíc díky tříměsíční aktualizaci můžete začít kdykoli, aniž byste měli pocit, že zaostáváte.
Nejlepší funkce diáře Panda Planner
- Využijte denní sekce k strukturování svého dne s prioritními úkoly, cíli a poznámkami.
- Vyvažte detailní plánování s nastavením širokých cílů pomocí flexibilních týdenních a denních rozvrhů.
- Zobrazte si své týdenní úkoly v přehledném rozvržení, aby vše zůstalo organizované.
Omezení plánovače Panda Planner
- Panda Planner je optimalizován pro tabulkové údaje, takže není tak účinný při zpracování nestrukturovaných formátů, jako jsou obrázky nebo zvukové soubory.
- Plánovač Panda Planner Classic pokrývá pouze období 3 měsíců, což nemusí být vhodné pro dlouhodobé plánování nebo stanovení ročních cílů.
Ceny plánovačů Panda Planner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Panda Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. The Happy Planner (nejlepší pro kreativní a flexibilní plánování ADHD s vizuálními možnostmi přizpůsobení)
Plánovač Happy Planner nabízí jedinečný živý přístup k organizaci, který spojuje funkčnost s osobním vyjádřením. Díky široké škále rozvržení a motivů – od klasického rozvržení pro 12měsíční plánování až po vertikální a horizontální designy – tento systém plánovačů promění každodenní plánování v uměleckou formu.
Díky nedatovanému formátu tohoto plánovače můžete začít kdykoli, aniž byste plýtvali stránkami, a díky řadě přizpůsobitelných doplňků, jako jsou rozdělovače, zápisníky a deníky, si můžete plánování přizpůsobit svému stylu.
Nejlepší funkce diáře Happy Planner
- Oživte své stránky zábavnými sezónními sadami samolepek a doplňky, které jim dodají kreativní nádech.
- Pomocí klasického rozložení panelu můžete přehledně zobrazit celý rok, což usnadňuje vyvažování schůzek, termínů a osobních milníků.
- Prozkoumejte jedinečné nabídky, jako je „Oh How Lovely Box“ pro sezónní oslavy, které kombinují diáře s exkluzivními předměty pro extra inspiraci.
Omezení diáře Happy Planner
- Ačkoli je počáteční cena diáře přiměřená, výdaje se mohou rychle navýšit při nákupu samolepek, washi pásky a dalších dekorativních předmětů.
- Plánovač může být poměrně tlustý a těžký, zejména pokud je přizpůsobený pomocí dalších stránek a doplňků, což snižuje jeho přenosnost pro každodenní použití.
Ceny diářů Happy Planner
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Happy Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Chcete realistický digitální plánovač? Některé online plánovače nyní využívají umělou inteligenci pro každodenní úkoly, například pro předpovídání kolizí v rozvrhu, navrhování priorit úkolů a dokonce i připomínání termínů.
11. Bullet Journal (nejlepší pro přizpůsobitelné plánování ADHD s analogovým systémem)
Bullet Journal (také známý jako BuJo) je přizpůsobitelný organizační systém vyvinutý Ryderem Carrollem, který pomáhá spravovat úkoly, události a myšlenky. Jedná se o flexibilní analogový plánovací systém, který vám umožní zaznamenat každý detail vašeho života pouze pomocí pera a zápisníku.
BuJo kombinuje tradiční metody plánování s praktikami všímavosti, což je obzvláště prospěšné pro osoby s ADHD. Jako aplikace pro denní plánování využívá rychlé zaznamenávání pomocí odrážek a symbolů k kategorizaci informací, což uživatelům umožňuje sledovat minulost, organizovat přítomnost a plánovat budoucnost.
Nejlepší funkce Bullet Journal
- Zapojte se do hodnocení na konci dne, abyste zachytili úspěchy a poučení, a podpořili tak neustálé zlepšování.
- Obohaťte své rozvržení o náčrtky, symboly a osobní poznámky, které budou vyhovovat vaší kreativitě.
- Spojte seznamy, kalendáře a reflexe do jednoho uceleného systému, který se s vámi bude postupem času vyvíjet.
Omezení Bullet Journal
- Vytvoření a vedení bullet journalu vyžaduje pravidelné, často denní úsilí. To může být náročné pro osoby s nabitým programem.
- Jakmile jsou rozvržení vytvořena, je obtížné provádět změny nebo přesouvat úkoly, na rozdíl od digitálních alternativ.
Ceny Bullet Journal
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bullet Journal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
✨ Zvláštní zmínky
Notion : Nejlepší pro přizpůsobitelné digitální plánování s vizuálním pracovním prostorem Tiimo : Nejlepší pro vizuální správu času s jemnými připomenutími Akiflow : Nejlepší pro konsolidaci úkolů do soustředěného denního programu
Váš pomocník při plánování vhodný pro ADHD: ClickUp
Každý plánovač pro ADHD nabízí jedinečnou kombinaci struktury, flexibility a kreativní organizace. Některé nástroje se zaměřují na vizuální plánování, zatímco jiné kladou důraz na time management nebo posilování návyků.
Klíčem je najít takový, který vyhovuje vašemu pracovnímu stylu a díky kterému bude organizace práce přirozená.
ClickUp vyniká jako komplexní plánovač pro ADHD, který nabízí strukturu bez rigidnosti. S ClickUpem můžete rozdělit projekty na zvládnutelné kroky, vizualizovat svůj harmonogram a pomocí asistenta s umělou inteligencí zůstat na správné cestě a generovat nápady.
Pokud jste připraveni vnést do svého dne více soustředění a plynulosti, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp! ✨