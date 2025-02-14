Jak vytvořit moderní intranet pro vaši organizaci

Před nějakou dobou podepsalo více než 500 zaměstnanců divize cloud computingu společnosti Amazon petici, v níž společnost vyzývali, aby přehodnotila svůj pětidenní povinný pobyt v kanceláři. Jejich vzkaz byl jasný a zřetelný: práce na dálku a hybridní práce jsou nyní způsobem života.
Ačkoli tato společnost nakonec nařídila ukončení práce na dálku, pro mnoho profesionálů se fyzická setkání stávají vzácnějšími a silná komunikace a digitální pracoviště jsou normou.
Proto se společnosti nyní více zaměřují na moderní intranetová řešení, která pomáhají překlenout komunikační mezery na digitálním pracovišti.
Představte si intranet jako kolaborativní sociální platformu, která personalizuje komunikaci, podporuje zapojení zaměstnanců a posiluje strategie v oblasti zaměstnanecké zkušenosti. Bonus? Je přístupný na jakémkoli zařízení s připojením k internetu – není třeba dojíždět do kanceláře.
Zaujalo vás to? Pojďme se podívat blíže na to, proč moderní intranetové systémy přitahují pozornost.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Moderní intranet je interaktivní, uživatelsky přívětivá platforma, která centralizuje komunikaci, aktualizace projektů a seznamy zaměstnanců a je přístupná z jakéhokoli zařízení.
- Mezi základní funkce moderního intranetu patří: Centralizovaná komunikace: sdílení firemních novinek, aktualit a oznámení Nástroje pro spolupráci: umožňují spolupráci na projektech v reálném čase napříč různými lokalitami Přizpůsobitelné ovládací panely: poskytují zobrazení relevantních informací podle konkrétní role Prohledávatelná databáze: ukládání a přístup k firemním dokumentům, zásadám a zdrojům
- Organizacím přináší výhody v podobě lepší komunikace, která odstraňuje bariéry a udržuje všechny informované.
- Chrání citlivé informace pomocí firewallů a přihlašovacích údajů. Zvyšuje také morálku zaměstnanců tím, že zdůrazňuje úspěchy a poskytuje snadný přístup k školicím materiálům a zásadám.
- Moderní intranety, na rozdíl od statických elektronických vývěsek z minulosti, nabízejí spolupráci v reálném čase, vyhledávání založené na umělé inteligenci, mobilní přístupnost a personalizované ovládací panely.
- Chcete-li implementovat moderní intranety, musíte: Posoudit potřeby organizace a zapojit zaměstnance do plánování. Zavádět funkce postupně a upřednostňovat uživatelský komfort. Efektivně spravovat obsah a podporovat zapojení zaměstnanců od samého začátku. Zabezpečit intranet pomocí oprávnění založených na rolích.
- Aplikace pro práci typu ClickUp poskytuje komplexní platformu pro správu úkolů a dokumentů, která se integruje s vaším intranetem a poskytuje jediný zdroj pravdivých informací.
- Výkonné přizpůsobitelné panely a nástroje pro spolupráci, jako jsou Chat a Whiteboards, od ClickUp dále zvyšují produktivitu a zapojení.
Co je moderní intranet?
Mnoho společností hledá komplexní komunikační platformu pro své týmy, ať už se jedná o firemní novinky, aktualizace projektů nebo seznamy zaměstnanců. Moderní intranet přesně toto nabízí.
Na rozdíl od starších statických intranetových softwarů je moderní intranetový software interaktivní, uživatelsky přívětivý a přístupný na jakémkoli zařízení. A co je nejdůležitější, hladce se integruje s nástroji, které váš tým již používá, jako jsou platformy pro řízení projektů, komunikační aplikace a systémy pro ukládání dokumentů.
To znamená, že zaměstnanci mohou rychleji najít informace, efektivněji spolupracovat a zůstat zapojeni – ať už jsou v kanceláři, nebo pracují na dálku.
Co ještě? S moderním intranetem získáte:
- Centralizovaná komunikační platforma pro sdílení firemních novinek, aktualit a oznámení
- Nástroj pro spolupráci týmů, který umožňuje společnou práci na projektech v reálném čase, bez ohledu na místo.
- Přizpůsobitelné panely pro jednotlivé role, které zajišťují, že zaměstnanci vidí to, co je pro ně nejdůležitější.
- Prohledávatelná databáze firemních dokumentů, zásad a zdrojů
Výhody moderního intranetu
Jak si dokážete představit, mezi hlavní výhody patří lepší komunikace a spolupráce. Jak toho dosahuje? Používáním jedné jediné platformy pro firemní aktuality, nástroje a zdroje. Zde je několik dalších výhod používání moderních intranetových řešení:
- Lepší komunikace: Odstraňuje bariéry a zajišťuje, že všichni jsou informováni a koordinovaní.
- Lepší zabezpečení: Využívá soukromou síť specifickou pro danou organizaci, chráněnou firewally a přihlašovacími údaji, která zajišťuje, že citlivé informace zůstanou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům.
- Ocenění zaměstnanců: Zdůrazňuje úspěchy a zvyšuje morálku
- Zjednodušené zaškolení: Nabízí snadný přístup k školicím materiálům a firemním zásadám.
- Personalizovaná zkušenost: Poskytuje obsah a zdroje specifické pro danou roli.
- Snížení informační zátěže: Centralizuje informace pro snadný přístup
- Transparentnost: Informuje zaměstnance o cílech a pokroku společnosti.
💡 Tip pro profesionály: Chcete vyzkoušet některá intranetová řešení pro své týmy? Podívejte se na našeho průvodce nejlepším intranetovým softwarem pro bezpečné propojení týmů.
Rozdíly mezi tradičním intranetem a moderním intranetem
Než se staly populární platformy jako WhatsApp, Teams nebo Slack, společnosti pro komunikaci využívaly neohrabané interní webové stránky. Tyto statické stránky, nazývané elektronické vývěsky (EBB), byly revoluční, protože umožňovaly sdílet dokumenty a přistupovat k interním zdrojům, aniž byste museli opustit své pracovní místo.
Ale buďme realističtí: tyto EBB nesplňují dnešní potřeby pracoviště. Proto moderní intranet přinesl organizacím mnoho změn.
🧠 Věděli jste, že: Podle společnosti Deloitte 73 % zaměstnanců, kteří spolupracují, podává lepší výkony a 60 % z nich má pocit, že to podporuje inovace – týmová práce opravdu funguje!
Pro lepší přehlednost uvádíme tabulku, ve které porovnáváme tradiční intranet s moderním intranetem:
|Era
|Charakteristika
|Omezení
|Moderní řešení
|Příklad z praxe
|Počátky intranetu (90. léta)
|Statické webové stránky pro sdílení dokumentů a interních zdrojů
|Omezeno na sdílení dokumentů; chyběla interaktivita a personalizace.
|Centralizovaná centra s interaktivními nástroji pro spolupráci v reálném čase, vyhledávání založené na umělé inteligenci a personalizované řídicí panely.
|Výrobní společnost, která sdílela rozvrhy směn prostřednictvím intranetu s nástěnkou, jej nahradila moderním intranetem, aby umožnila týmové zasílání zpráv a sdílení zdrojů.
|Druhá generace (2000)
|Rozšířené možnosti díky wiki, blogům a označování obsahu
|Stále silná závislost na IT při aktualizacích; nedostatečná mobilní dostupnost
|Uživatelsky přívětivé platformy optimalizované pro mobilní zařízení, které zaměstnancům umožňují samostatně vytvářet, sdílet a přistupovat k obsahu.
|Globální maloobchodní řetězec přešel na nástroje přizpůsobené pro mobilní zařízení, které umožňují vedoucím prodejen nahrávat prodejní zprávy i mimo kancelář.
|Intranety Web 2.0 (2010)
|Sociální intranety s uživatelskými profily, komentáři a zapojením komunity
|Sociální funkce byly izolované; roztříštěné platformy vedly k izolovanosti.
|Unifikované platformy integrující nástroje pro komunikaci, spolupráci a sdílení znalostí
|Technologický startup, který zavedl intranet integrující Slack, Google Workspace a sledování projektů pro plynulé pracovní postupy.
|Moderní intranety (2020+)
|Komplexní platformy pro digitální zkušenosti zaměstnanců (DEX) s umělou inteligencí, podnikovým vyhledáváním a automatizací
|Žádné (navrženo tak, aby se přizpůsobovalo a škálovalo podle měnících se potřeb pracoviště)
|Centralizované nástroje založené na umělé inteligenci, které nabízejí mobilní přístup, sociální interakci a funkce zvyšující produktivitu.
|Společnost zaměřená na práci na dálku využívá intranet založený na umělé inteligenci k efektivnímu zapracování zaměstnanců, správě úkolů a podpoře zapojení.
Klíčové vlastnosti moderního intranetu
Proč je intranet pro zaměstnance tak nepostradatelný pro komunikaci mezi zaměstnanci? Pojďme si to rozebrat:
1. Efektivita díky cloudu
Za prvé, většina moderních intranetových systémů je nyní založena na cloudu. To přináší výhody jako automatické zálohování, správa obsahu v reálném čase a nezávislost na místě.
A protože 83 % globální pracovní síly považuje hybridní práci za ideální, cloudový intranet dokonale odpovídá této rostoucí potřebě flexibility.
2. Integrované obchodní nástroje
Váš intranet by měl být hladce integrován s nástroji jako Slack, Microsoft 365, Google Workspace a Zendesk. Jejich konsolidace do jedné platformy znamená méně času stráveného přepínáním mezi záložkami a více času na dokončování úkolů.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro firemní komunikaci pro efektivní zasílání zpráv
3. Špičková bezpečnost
Nikdo nemá rád úniky dat, ale ty se stávají stále častějšími. Bezpečný intranet využívá oprávnění založená na rolích, aby zajistil, že citlivé informace společnosti budou přístupné pouze těm, kteří je potřebují, a udržel tak zvědavé oči (a hackery) na uzdě.
🧠 Věděli jste, že: Organizacím trvá v průměru 204 dní, než zjistí narušení bezpečnosti dat, a dalších 73 dní, než ho zvládnou. Samotné náklady na oznámení narušení bezpečnosti dat vzrostly v roce 2023 na 370 000 dolarů.
4. Uživatelsky přívětivé řízení obsahu
Aktualizace intranetových stránek obvykle nevyžaduje mnoho technických znalostí. Moderní systém pro správu obsahu (CMS) umožňuje zaměstnancům samostatně vytvářet, aktualizovat a sdílet obsah, a to díky hladké integraci nástrojů jako Google Drive.
5. Uznání a odměny
Oceňujte, kde je to na místě. Koneckonců, zaměstnanci, kteří jsou pravidelně oceňováni, mají 20krát větší šanci zůstat zapojení než ti, kteří nikdy neslyší ani jednoduché „děkuji“.
Moderní intranety podporují vzájemné uznání mezi kolegy a usnadňují oslavování úspěchů prostřednictvím pochval, komentářů nebo oznámení pro celou společnost.
6. Inteligentní adresář zaměstnanců
Už žádné momenty typu „Kdo je za to zodpovědný?“. Prohledávatelný adresář zaměstnanců vám umožní vyhledat kolegy podle jména, oddělení nebo pracovní pozice, díky čemuž bude spolupráce hračkou.
7. Přístupnost s prioritou mobilních zařízení
Vzhledem k tomu, že hybridní práce je tu, aby zůstala, mobilní intranety nebo specializované aplikace zajišťují, že zaměstnanci mohou zůstat ve spojení z jakéhokoli mobilního zařízení a odkudkoli.
8. Vytvořeno pro týmovou práci
Dnes týmy spolupracují pomocí nástrojů pro spolupráci, jako jsou Google Workspace a Microsoft Teams. Moderní intranety se s nimi hladce integrují a nabízejí nástroje pro správu projektů, zasílání zpráv v reálném čase a sdílené pracovní prostory, aby týmová práce probíhala hladce.
Role moderního intranetu v zapojení zaměstnanců
Již jsme diskutovali o tom, jak moderní intranet poskytuje zaměstnancům interní komunikační software, který centralizuje komunikaci pro lepší týmovou práci a zpřístupňuje ji kdekoli a kdykoli.
Abychom však pochopili, jakým způsobem proměňuje běžné výzvy na pracovišti v příležitosti pro zapojení zaměstnanců, vyzkoušejme jej v několika běžných scénářích.
📍 Scénář 1: Zaměstnanci pracující na dálku se cítí odpojeni
Zaměstnanci pracující na dálku často postrádají spontánní interakce v kanceláři a cítí se izolovaní.
✅ Jak moderní intranet pomáhá: Moderní intranet překlenuje propast tím, že poskytuje centralizované digitální pracoviště, kde mohou vzdálení pracovníci přistupovat k aktualitám společnosti, spolupracovat na projektech a navazovat sociální kontakty prostřednictvím virtuálních komunit a chatovacích nástrojů. Funkce jako mobilní přístup zajišťují, že se nikdo necítí vyloučen, bez ohledu na to, kde pracuje.
📍Scénář 2: Ohromující přetížení informacemi
Zaměstnanci se snaží najít relevantní informace ukryté v nekonečných e-mailech a dokumentech.
✅ Jak moderní intranet pomáhá: Díky funkcím, jako jsou systémy pro správu obsahu a pokročilé vyhledávací nástroje, moderní intranety organizují a upřednostňují informace. Personalizované řídicí panely zajišťují, že zaměstnanci vidí aktualizace a zdroje, které jsou pro ně důležité, a eliminují tak zbytečné informace.
📍Scénář 3: Nízké uznání a morálka zaměstnanců
Zaměstnanci se cítí nedocenění, když jejich úspěchy zůstávají bez povšimnutí, což vede k jejich odcizení.
✅ Jak moderní intranet pomáhá: Nástroje pro uznání zaměstnanců, jako jsou tabule s pochvalami a funkce pro veřejné vyjádření uznání, podporují veřejné ocenění. Tyto momenty uznání posilují pocit sounáležitosti a motivace.
📍Scénář 4: Obtížné řízení týmových projektů
Týmy se potýkají s problémy při efektivní spolupráci, zejména mezi různými lokalitami a časovými pásmy.
✅ Jak moderní intranet pomáhá: Nástroje pro spolupráci integrované do moderních intranetů usnadňují řízení projektů. Od sdílených pracovních prostorů po zasílání zpráv v reálném čase mohou zaměstnanci na jedné platformě brainstormovat, přidělovat úkoly a sledovat pokrok, což zvyšuje produktivitu a týmovou práci.
📍Scénář 5: Neefektivní zaškolování nových zaměstnanců
Noví zaměstnanci se cítí ztraceni, pokud nemají jasnou představu o procesech, zásadách a dynamice týmu.
✅ Jak moderní intranet pomáhá: Moderní intranety zjednodušují zapracování nových zaměstnanců tím, že nabízejí přizpůsobené obsahové centrum s školicími materiály, firemními zásadami a představeními týmů. Díky tomu se noví zaměstnanci cítí vítáni a připraveni okamžitě se zapojit do práce.
💡 Tip pro profesionály: Použijte centralizovanou platformu k efektivnímu vytváření, přizpůsobování a distribuci zásad a pokynů v celé vaší organizaci. Chcete-li začít, podívejte se na tento seznam nejlepších softwarů pro zaměstnanecké příručky.
📍Scénář 6: Izolovaná oddělení brání spolupráci
Oddělení fungují izolovaně, což vede k nedorozuměním a neefektivitě.
✅ Jak moderní intranet pomáhá: Moderní intranet podporuje spolupráci mezi odděleními díky sdíleným prostorům pro sdílení znalostí, aktualizace projektů a komunikaci. Zaměstnanci mohou snadno najít kolegy z jiných týmů pomocí adresáře zaměstnanců, čímž se odstraňují bariéry a podporuje jednotná kultura.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro zaměstnanecký portál
Implementace moderního intranetu v organizacích
Přechod na moderní intranet není žádná maličkost. Organizace často bojují s nezaujatými zaměstnanci a neefektivními komunikačními nástroji na pracovišti.
Je fascinující, jak efektivní nástroj může skutečně vyřešit všechny vaše problémy. Alespoň ClickUp to dokáže. Stručné představení – ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, chat a znalostí na jedné platformě. Bonus: To vše je doplněno nejucelenější pracovní umělou inteligencí na světě.
Zde je podrobný průvodce implementací intranetu, který skutečně splňuje vaše potřeby a je v souladu s vaším týmem.
Krok 1: Pochopte, co vaše organizace skutečně potřebuje
Než se vrhnete na trh s lesklými intranetovými platformami, zastavte se a zamyslete se nad tím, co vám chybí. Například:
- Zpomalují projekty komunikační mezery?
- Cítí se vzdálení pracovníci odpojeni?
- Jsou zaměstnanci zahlceni irelevantními informacemi?
Provedení hodnocení potřeb vám pomůže odhalit tyto problematické body a nastínit funkce, které musí váš intranet mít.
Potřebuje například váš tým systémy pro správu obsahu k organizaci zdrojů? Nebo nástroje pro spolupráci pro hladší týmovou práci? Pokud víte, co nefunguje, je snazší najít nástroj, který to napraví.
S ClickUp Tasks můžete tyto potřeby zdokumentovat tím, že je rozdělíte na konkrétní kroky. Například přiřaďte výzkumné úkoly konkrétním týmům, stanovte priority funkcí pomocí vlastních polí a sledujte pokrok v tom, co je podstatné.
Krok 2: Zapojte své zaměstnance do konverzace
Jednou z největších chyb, které organizace dělají, je vynechání zaměstnanců z procesu plánování. Váš intranet není určen pouze pro tým HR nebo IT – je pro všechny.
Zapojením zaměstnanců z různých oddělení do hodnocení potenciálních řešení jste již o krok napřed v oblasti zapojení zaměstnanců.
Pomocí průzkumů nebo diskusí na radnici shromážděte informace o tom, jaké nástroje a funkce by jim usnadnily práci. S ClickUp Whiteboards můžete vizuálně zmapovat zpětnou vazbu zaměstnanců a zajistit, že každý nápad bude zaznamenán a zohledněn.
Krok 3: Zaveďte jej postupně
Hned první den zaměstnancům nabídnout všechny funkce se může zdát efektivní, ale ve skutečnosti je to recept na jejich přetížení.
Postupné zavádění umožňuje týmům seznámit se s intranetem krok za krokem.
Začněte s základními funkcemi, jako jsou komunikační nástroje nebo sdílení dokumentů, a postupně zavádějte pokročilé funkce, jako jsou sady pro spolupráci v reálném čase nebo analytika.
ClickUp Tasks a ClickUp Dashboards tento proces zjednodušují. Vytvářejte úkoly pro každou fázi zavádění, přidělujte odpovědnosti a sledujte pokrok – vše na jednom místě.
Můžete také použít dashboardy k monitorování míry přijetí a shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců, čímž můžete průběžně vylepšovat uživatelský zážitek.
Nebylo by skvělé, kdybyste mohli kombinovat nástroje jako ClickUp Custom Fields a Custom Statuses a přidávat tak úkolům konkrétní atributy?
Šablona ClickUp pro komunikaci se zaměstnanci umožňuje tuto funkci spolu se strukturovaným rozvržením pro transparentní komunikaci. A to nejlepší? Je předem nakonfigurovaná a pomůže vám hned začít!
Krok 4: Upřednostněte uživatelský zážitek
Úspěch vašeho intranetu závisí na jeho snadném používání. Pokud zaměstnanci nedokážou na platformě orientovat nebo rychle najít informace, nebudou ji používat.
Jako pravidlo se zaměřte na intuitivní design, kompatibilitu s mobilními zařízeními a personalizované ovládací panely. Zvažte své uživatele – vzdálené pracovníky, terénní týmy nebo kancelářské zaměstnance – a zajistěte, aby platforma vyhovovala jejich potřebám.
ClickUp zde opět vyniká svými přizpůsobitelnými dashboardy.
Zaměstnanci si mohou přizpůsobit zobrazení tak, aby se jim zobrazovalo to nejdůležitější, od postupu projektu po aktualizace týmu. Je navržen tak, aby byl jediným zdrojem pravdivých informací, minimalizoval rušivé vlivy a maximalizoval přehlednost.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro digitální pracoviště pro moderní týmy
Krok 5: Efektivní správa obsahu
Pamatujte: Intranet bez dobře organizovaného a relevantního obsahu je jen dalším nástrojem, kterému se zaměstnanci budou vyhýbat.
Obsah musí být snadno vyhledatelný, pravidelně aktualizovaný a přizpůsobený uživatelům. To zahrnuje vše od firemních politik po školicí materiály a týmové zdroje.
Analytika může také hrát velkou roli v pochopení toho, co funguje – zajímá zaměstnance obsah?
📌 Příklad: Co kdyby více členů týmu mohlo současně upravovat dokument s pravidly nebo vylepšovat návrh projektu a přitom přímo do dokumentu vkládat komentáře a návrhy? To by výrazně urychlilo spolupráci a zvýšilo přehlednost. ClickUp Docs to umožňuje.
Integrace těchto dokumentů do centrálního znalostního centra zajišťuje, že zaměstnanci mají přístup k potřebným informacím během několika sekund, nikoli hodin:
- Pomocí složek seskupujte související dokumenty podle oddělení nebo projektu.
- Přidejte značky pro rychlé filtrování, například „Aktualizace zásad“ nebo „Zaškolení“.
- Propojte související zdroje, abyste poskytli kompletní kontext, například propojte stručný popis projektu s příslušnými seznamy úkolů.
- Sdílejte dokumenty mezi týmy pouhým odkazem
- Přiřazujte úkoly přímo v dokumentu pro akční položky.
- Pomocí komentářů a zmínek získáte okamžitou zpětnou vazbu.
Přečtěte si také: Jak řídit tým: dovednosti, strategie, nástroje
Krok 6: Podporujte zapojení zaměstnanců od samého začátku
I ten nejmodernější intranet selže, pokud zaměstnanci nebudou zapojeni. Chcete-li vzbudit nadšení, ukažte jim, jak jim platforma usnadní život.
Nástroje pro spolupráci, jako jsou ClickUp Chat, @mentions a ClickUp Assign Comments, pomáhají podporovat komunikaci v reálném čase a odpovědnost, takže se nikdo necítí být mimo dění.
Krok 7: Zabezpečte svůj intranet
Bezpečnost = Základ moderního intranetového systému.
Zabezpečení intranetu znamená, že vaše citlivá data zůstanou chráněna a vaše platforma bude spolehlivá po dlouhá léta.
Od ochrany firemních tajemství až po kontrolu úrovní přístupu – bezpečný intranet buduje důvěru v celé organizaci.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp vylepšuje uživatelský zážitek pomocí oprávnění založených na rolích, díky nimž máte plnou kontrolu nad tím, kdo může prohlížet, upravovat nebo sdílet úkoly, dokumenty, dashboardy a další. Tak se správný obsah dostane do správných rukou.
Překonávání výzev při zavádění moderního intranetu
Žádná cesta není nikdy kompletní bez výzev. Přinejmenším jejich znalost vám pomůže lépe plánovat.
Pojďme se podívat na některé běžné výzvy při integraci moderního intranetu a na to, jak je překonat.
Výzva č. 1: Nedostatek personalizace
Jedna velikost nevyhovuje všem, zejména na pracovišti. Zaměstnanci nechtějí procházet irelevantní obsah, aby našli to, co potřebují. Bez personalizovaného obsahu přizpůsobeného rolím, týmům nebo lokalitám hrozí, že se váš intranet stane dalším nepoužívaným nástrojem.
✅ Řešení:
Moderní intranety musí poskytovat personalizaci na základě rolí. To znamená zajistit, aby zaměstnanci viděli obsah relevantní pro jejich role, činnosti a umístění.
Funkce jako přizpůsobitelné ovládací panely nebo cílená oznámení zajišťují, že intranet je pro všechny zajímavý a použitelný.
Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro týmovou komunikaci
Výzva č. 2: Neefektivní vyhledávací funkce
Téměř dvě třetiny zaměstnanců (64 %) přiznávají, že mají potíže najít čas a energii na dokončení svých úkolů a je u nich 3,5krát vyšší pravděpodobnost, že budou mít potíže s inovacemi a strategickým myšlením.
Chceme jim zkomplikovat život nekvalitními vyhledávacími nástroji? Tradiční vyhledávače založené na jednoduchých klíčových slovech nebudou vyhovovat potřebám vašich zaměstnanců.
✅ Řešení:
Moderní intranety potřebují inteligentní vyhledávací funkce, které poskytují výsledky na základě preferencí, filtrů a uživatelských dat.
Funkce Connected Search od ClickUp vám pomůže najít cokoli ve vašem pracovním prostoru pomocí základních klíčových slov, pokročilých filtrů nebo časových os. Ještě lepší je, že transformuje obrazová a video data na prohledávatelný obsah, takže žádný soubor nezůstane bez povšimnutí.
Výzva č. 3: Nedostatečná dostupnost informací
Jsou tisíce e-mailů, videí, textových dokumentů a dalšího podnikového obsahu strukturované? Ne, nejsou.
Tradiční intranety mají potíže s těžbou těchto dat, což vede k nevyužitému potenciálu a špatnému rozhodování.
✅ Řešení:
Nástroje pro těžbu znalostí založené na umělé inteligenci jsou tím nejlepším, co se moderním intranetům mohlo přihodit.
Tyto nástroje přijímají data z interních aplikací a aplikací třetích stran, obohacují je o metadata a poskytují personalizované výsledky prostřednictvím kognitivních podnikových vyhledávačů. To znamená, že zaměstnanci mají v případě potřeby plynulý přístup i k nestrukturovaným datům.
Zde je užitečný návod, jak vytvořit a spravovat vlastní znalostní bázi AI!
💡Tip pro profesionály: ClickUp Brain je váš znalostní manažer založený na umělé inteligenci, který plynule propojuje úkoly, dokumenty a chaty ve vašem pracovním prostoru ClickUp, aby okamžitě zobrazil správné informace. Už nemusíte prohledávat nepořádek – stačí se zeptat v běžné angličtině a ClickUp Brain vám poskytne přesné odpovědi, zefektivní pracovní postupy a zajistí soulad mezi týmy.
Výzva č. 4: Vysílání cílených zpráv
Tradiční intranety jsou často omezeny na univerzální zasílání zpráv. To se stává velkým problémem při řízení vzdálených nebo hybridních týmů, které vyžadují přizpůsobené aktualizace na základě jejich rolí, jazyků nebo umístění.
✅ Řešení:
Moderní intranety umožňují cílenou komunikaci, díky čemuž můžete odesílat personalizované zprávy konkrétním skupinám.
Například manažeři mohou sdělovat aktualizace zásad vedoucím týmům a zároveň informovat nové zaměstnance o novinkách týkajících se jejich zapracování. Tím je zajištěno, že zprávy obdrží ti správní lidé, aniž by byly zasílány všem ostatním.
Výzva č. 5: Intranet je oddělen od ostatních digitálních nástrojů
Odpojený intranet je receptem na frustraci. Zaměstnanci by neměli přepínat mezi aplikacemi, aby našli informace nebo dokončili úkoly. Tradiční intranety, často statické a izolované, vedou k neefektivitě a brzdí produktivitu.
✅ Řešení:
Moderní intranety fungují jako jednotné digitální pracovní prostory, které integrují nástroje pro komunikaci, spolupráci a správu obsahu.
📮ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí být v kontaktu v průměru se 6 lidmi, aby mohl vykonávat svou práci. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Problém je reálný – neustálé sledování, zmatek s verzemi a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager tento problém řeší tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky. Už žádné přeskakování mezi aplikacemi!
Přečtěte si také: Jak sociální intranet mění komunikaci na pracovišti
Inovace intranetu začíná s ClickUp
Přechod na ClickUp byl nejdůležitějším krokem, který náš tým udělal. Od této změny se výrazně zlepšila naše produktivita, efektivita, týmová spolupráce a celková morálka.
Přechod na ClickUp byl nejdůležitějším krokem, který náš tým udělal. Od této změny se výrazně zlepšila naše produktivita, efektivita, týmová spolupráce a celková morálka.
Pokud budujete intranet pro svou organizaci, vyberte si platformu jako ClickUp, která roste s vámi.
ClickUp přináší vše, co potřebujete, do jednoho plynulého a škálovatelného pracovního prostoru, od správy úkolů a dokumentů až po přizpůsobitelné panely a oprávnění založená na rolích.
Jeho nástroje pro spolupráci, jako jsou Chat, Whiteboards a Docs, zajišťují, že váš tým zůstane propojený, angažovaný a produktivní – bez ohledu na to, kde jeho členové pracují.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a vytvořte digitální pracoviště, které si váš tým zaslouží!