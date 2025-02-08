10 nejlepších alternativ Hello Bonsai, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Freelancerové a majitelé malých podniků vědí, jaké to je neustále balancovat mezi správou klientů, projektů a úkolů. Správné nástroje mohou tyto pracovní postupy zjednodušit a udržet vše pod kontrolou.
Hello Bonsai – nyní známější pod názvem Bonsai – je pro mnoho lidí ideálním řešením, pokud jde o smlouvy, fakturaci a sledování času, ale nemusí vždy vyhovovat vašim obchodním potřebám.
Pokud hledáte něco, co lépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu nebo nabízí větší flexibilitu, jste na správném místě.
Sestavili jsme žebříček 10 nejlepších alternativ k Bonsai, které vám pomohou efektivněji spravovat klienty, zefektivnit provoz a soustředit se na rozvoj vašeho podnikání.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou nejlepší dostupné alternativy Hello Bonsai:
- ClickUp : Nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci s přizpůsobitelnými pracovními postupy
- Monday. com: Nejlepší pro adaptivní vizuální správu projektů a spolupráci týmů
- FreshBooks: Nejlepší pro jednoduchou fakturaci a finanční správu
- PandaDoc: Nejlepší pro automatizaci dokumentů a řešení elektronického podpisu
- HoneyBook: Nejlepší pro zefektivnění správy klientů pro kreativní podnikatele
- Dubsado: Nejlepší pro přizpůsobitelné CRM pro malé podniky
- Proposify: Nejlepší pro zefektivnění vytváření a správy nabídek
- Harvest: Nejlepší pro sledování času a správu výdajů
- Invoice Ninja: Nejlepší pro freelancery a malé firmy, které spravují faktury a platby.
- Teamwork. com: Nejlepší pro správu složitých projektů s pokročilými funkcemi pro spolupráci
👀 Věděli jste, že... Podle zprávy společnosti Salesforce malé podniky denně ztrácejí až 96 minut produktivity. Aby překonaly problémy, jako je špatná správa úkolů a roztříštěná komunikace, 59 % majitelů malých podniků se obrátilo na nové technologie.
Co byste měli hledat v alternativách Hello Bonsai?
Při výběru alternativy k Hello Bonsai byste měli zvážit následující parametry:
- Komplexní funkce: Hledejte nástroj, který kombinuje správu projektů, fakturaci, sledování času, sledování výdajů, správu vztahů s klienty a klientské portály, abyste mohli spravovat více projektů bez nutnosti přepínání mezi platformami.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si software s intuitivním rozhraním a nástroji, jako jsou šablony smluv, automatické připomenutí a opakované platby, které zjednoduší váš pracovní postup.
- Přizpůsobení a flexibilita: Vyberte si software, který vám umožní přizpůsobit faktury, nabídky a smlouvy tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho podnikání.
- Integrační možnosti: Vyberte nástroje, které lze integrovat s platformami třetích stran, jako jsou účetní software a komunikační nástroje, a vytvořte tak jednotné řešení pro správu podniku.
- Škálovatelnost a podpora růstu: Vyberte si řešení, které se přizpůsobí vašemu podnikání a pojme neomezený počet klientů, projektů a plánů.
- Komunikace s klienty: Zvyšte spokojenost klientů pomocí klientských portálů, živých zpráv a funkcí pro správu vztahů a vytváření profesionálních faktur.
- Automatizace pracovních postupů: Hledejte nástroj, který může váš tým pro správu vztahů se zákazníky použít k automatizaci opakujících se úkolů. Od odpovědí na e-maily po následné kroky – alternativa by měla vašemu týmu usnadnit práci.
- Přístupnost založená na cloudu: Vyberte si software založený na cloudu pro flexibilní přístup z více platforem, abyste mohli spravovat projekty a vztahy s klienty kdykoli a kdekoli.
- Ceny a poměr cena/výkon: Vyhodnoťte flexibilní cenové plány, jako jsou bezplatné zkušební verze nebo ceny na míru, podle svých potřeb.
- Zákaznická podpora a zdroje: Ujistěte se, že nástroj nabízí spolehlivou podporu a zdroje, které vám pomohou zefektivnit proces nastavení.
👀 Věděli jste, že: V rané Mezopotámii (kolem roku 2150 př. n. l.) byla měď používána jako obchodní měna, ale brzy ji zastínilo stříbro. Chrám, který fungoval jako finanční centrum dohlížející na většinu zahraničního obchodu, stanovoval směnné kurzy mezi klíčovými komoditami, jako byl ječmen, stříbro a další. Tento chytrý systém umožňoval provádět platby v různých formách a nabízel flexibilitu transakcí – koncept, který není příliš vzdálený flexibilitě, kterou dnes hledáme v moderních obchodních nástrojích.
10 nejlepších alternativ Hello Bonsai
Zde je náš výběr nejlepších alternativ Hello Bonsai s důrazem na jedinečné funkce a výhody pro freelancery, agentury nebo majitele malých podniků. Najděte ten, který vám nejlépe vyhovuje.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci s přizpůsobitelnými pracovními postupy)
ClickUp je výkonný nástroj pro freelancery a malé podniky, které chtějí optimalizovat své pracovní postupy. Je to aplikace pro vše, co souvisí s prací. Ano, opravdu!
All-in-one přístup ClickUp kombinuje správu projektů, sledování času a funkce CRM, aby vám pomohl spravovat úkoly, sledovat fakturovatelné hodiny a udržovat silné vztahy s klienty.
Můžete snadno spravovat více projektů a sledovat fakturaci klientů, přičemž si udržíte přehledný pracovní postup.
V oblasti CRM pomáhá ClickUp snadno spravovat vztahy s klienty tím, že ukládá kontaktní údaje, průběh projektu a historii komunikace na jednom místě prostřednictvím ClickUp CRM. S ClickUp můžete dokonce nastavit klientský portál , který zajistí hladkou komunikaci s klienty díky poskytování aktualizací v reálném čase a podpoře transparentnosti.
Pokud jde o správu úkolů, ClickUp Tasks vám umožňuje zachytit klíčové podrobnosti, vytvořit konkrétní úkoly pro každou prioritu, přiřadit je členům vašeho týmu a efektivně sledovat problémy.
Na druhou stranu, ClickUp Docs zjednodušuje správu dokumentů a umožňuje vám centralizovat dokumentaci a správu projektů na jednom místě. Propojte své dokumenty s úkoly, vytvářejte vnořené stránky nebo použijte formátování bohatého textu k vytvoření působivých návrhů projektů. S trochou formátovací magie může také sloužit jako úložiště poznámek z jednání nebo účetní kniha.
Chcete vytvořit návrh pro klienta nebo obsah od nuly? Stačí požádat AI spisovatele ve vašem ClickUp Docs, aby vám jeden připravil!
Ať už sledujete průběh projektu nebo spravujete vztahy s klienty, ClickUp je výkonný nástroj pro řízení podniku, který zefektivňuje pracovní postupy a zvyšuje produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte nástroje ClickUp pro freelancery, které obsahují intuitivní šablony, sledování projektů a efektivní fakturaci, aby vaše jednočlenná firma mohla prosperovat.
- Zjednodušte správu více projektů pomocí ClickUp Project Management, který nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy, spolupráci při správě úkolů a podrobné sledování postupu projektu.
- Sledujte čas strávený na úkolech pomocí ClickUp Time Tracking, abyste zajistili přesné fakturace a přehled o produktivitě.
- Vytvářejte profesionální faktury pomocí šablony faktury ClickUp.
- Spusťte automatizace ClickUp a nechte je postarat se o opakující se úkoly a následné kroky.
- Propojte se s více než 1 000 integracemi třetích stran pomocí ClickUp Integrations.
- Zachyťte klíčové podrobnosti z e-mailů a okamžitě vytvářejte úkoly pomocí nástroje ClickUp pro správu projektů prostřednictvím e-mailů.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro nové uživatele zpočátku trochu matoucí.
- Pokročilé možnosti přizpůsobení mohou vyžadovat určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
ClickUp používáme pro správu úkolů a jako CRM. Pomáhá našemu týmu udržet si přehled o úkolech v kanceláři a soustředit se na specifické potřeby každého z našich klientů. Vzhledem k tomu, že se zabýváme financemi různých podniků, bylo v minulosti obtížné, aby někdo převzal práci někoho jiného, ale s ClickUpem může každý člen týmu přesně vidět, co bylo pro každého klienta provedeno. Jako majiteli mi to také poskytuje velkou přehlednost o tom, na čem můj tým pracuje, a díky sledování času také o tom, kolik času jednotlivé úkoly zabírají.
2. Monday. com (nejlepší pro adaptivní vizuální správu projektů a spolupráci týmů)
Díky vysoce přizpůsobitelnému vizuálnímu rozhraní můžete na Monday.com přizpůsobit pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným potřebám. Jeho přizpůsobitelné tabule vám umožňují snadno vytvářet, sledovat a spravovat úkoly a zároveň vám poskytují jasný přehled o postupu vašeho projektu.
Ať už se jedná o péči o vztahy s klienty, koordinaci více projektů nebo dohled nad vaším týmem, flexibilita Monday.com zaručuje, že se perfektně přizpůsobí vašemu způsobu práce.
Nejlepší funkce Monday.com
- Automatizujte opakující se úkoly, oznámení a aktualizace stavu, abyste ušetřili čas a snížili počet manuálních chyb.
- Propojte se s více než 200 aplikacemi třetích stran, včetně Slack, Zoom a Google Drive, a zefektivněte tak své obchodní operace.
- Sledujte fakturovatelné hodiny pomocí integrovaného sledování času pro přesné fakturace klientům a správu zdrojů.
- Vizualizujte data pomocí přizpůsobitelných dashboardů a grafů, které usnadňují informované rozhodování a dohled nad projekty.
Omezení Monday.com
- Cenový model založený na počtu uživatelů může být pro větší týmy při rozšiřování nákladný.
- Tato vysoce přizpůsobitelná platforma může vyžadovat určité období učení, aby uživatelé mohli plně využít její rozsáhlé funkce.
Ceny Monday.com
- Individuální: zdarma pro maximálně 2 uživatele
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 24 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
3. FreshBooks (nejlepší pro jednoduchou fakturaci a finanční správu)
FreshBooks je výkonná cloudová platforma pro finanční správu navržená s ohledem na freelancery, agentury a malé podniky. Zjednodušuje fakturaci, sledování výdajů a časů, což z ní činí ideální volbu pro správu projektů a kontrolu financí.
FreshBooks vyniká intuitivním rozhraním a praktickými automatizačními nástroji. Můžete vytvářet profesionální faktury během několika minut, sledovat fakturovatelné hodiny a mít přehled o výdajích bez námahy. Díky hladké integraci s jinými platformami se stává komplexním řešením pro správu vašich obchodních operací.
Nejlepší funkce FreshBooks
- Vytvářejte a odesílejte přizpůsobené faktury s automatickými upomínkami plateb pomocí automatizovaného fakturačního systému.
- Zjednodušte správu výdajů propojením svého bankovního účtu a kategorizací výdajů pomocí sledování výdajů.
- Sledujte fakturovatelné hodiny přímo na platformě pomocí funkce sledování času.
- Vytvářejte podrobné finanční zprávy, které vám poskytnou přehled o výkonnosti vašeho podnikání.
- Integrujte s oblíbenými nástroji třetích stran, jako jsou Stripe, PayPal a GSuite.
Omezení FreshBooks
- Omezené možnosti správy projektů ve srovnání s komplexními řešeními
- Vyšší cenové úrovně nemusí vyhovovat malým podnikům nebo jednotlivým freelancerům.
- Chybí pokročilé klientské portály pro rozsáhlou komunikaci s klienty.
Ceny FreshBooks
- Lite: 4,75 $ měsíčně
- Plus: 8,25 $ měsíčně
- Premium: 15 $ měsíčně
- Vyberte: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FreshBooks
- G2: 4,5/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 400 recenzí)
4. PandaDoc (nejlepší pro automatizaci dokumentů a řešení elektronického podpisu)
Hledáte univerzální platformu pro správu dokumentů, která zjednodušuje způsob, jakým firmy vytvářejí, sdílejí a sledují důležité dokumenty? PandaDoc vám může pomoci.
Je navržen tak, aby zajistil plynulý chod vašich pracovních postupů, a to díky výkonným nástrojům pro vytváření nabídek a smluv, integrovaným elektronickým podpisům a spolupráci v reálném čase.
PandaDoc je ideální pro freelancery, agentury a malé podniky. Zlepšuje správu dokumentů a komunikaci s klienty a zároveň zefektivňuje obchodní operace.
Nejlepší funkce PandaDoc
- Získejte přístup k široké škále přizpůsobitelných šablon nabídek a smluv, abyste mohli rychle vytvářet profesionální dokumenty.
- Sledujte stav dokumentů pomocí oznámení v reálném čase a sledování dokumentů.
- Spolupracujte s členy týmu a klienty přímo v dokumentech pomocí nástrojů pro spolupráci.
- Ukládejte a opakovaně používejte často používané komponenty dokumentů z knihovny obsahu.
Omezení PandaDoc
- Někteří uživatelé uvádějí, že pokročilé funkce vyžadují delší dobu na osvojení.
- Některé integrace mohou vyžadovat dodatečné poplatky.
- Omezená nativní integrace s některými platformami CRM
Ceny PandaDoc
- Starter: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 65 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze PandaDoc
- G2: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
🧠 Zajímavost: Kongo Gumi, japonská společnost zabývající se stavbou chrámů, fungovala po 14 století a přizpůsobovala se měnícím se dobám. Do roku 2006 byla nejstarší nepřetržitě fungující rodinnou firmou na světě.
5. HoneyBook (nejlepší pro zefektivnění správy klientů pro kreativní podnikatele)
HoneyBook je platforma pro správu klientů určená pro kreativní podnikatele a majitele malých firem. Umožňuje jim spravovat projekty, faktury a smlouvy na jednom místě.
Díky intuitivnímu rozhraní a nezbytným automatizačním nástrojům mohou uživatelé zefektivnit komunikaci s klienty, zjednodušit pracovní postupy a zvýšit spokojenost zákazníků.
Jedná se tedy o vynikající alternativu k Hello Bonsai pro správu kreativních podniků.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Poskytněte klientům centralizovanou platformu klientského portálu, kde budou mít přístup k aktualizacím projektů, fakturám a smlouvám.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou následné e-maily, upomínky plateb a aktualizace průběhu projektu, pomocí automatizovaných pracovních postupů.
- Posílejte profesionální faktury, sledujte a žádajte o platby přímo prostřednictvím platformy pomocí fakturace a sledování plateb.
- Ušetřete čas díky přizpůsobitelným šablonám smluv, nabídek a dotazníků.
- Umožněte klientům hladké rezervování schůzek nebo konzultací díky integrovanému plánování.
Omezení HoneyBook
- Omezená škálovatelnost pro větší podniky se složitými potřebami
- Někteří uživatelé hlásí potíže s přizpůsobením nad rámec předem navržených šablon.
- Možnosti integrace jsou ve srovnání s konkurencí méně rozsáhlé.
Ceny HoneyBook
- Základní tarif: 36 $/měsíc
- Plán Essentials: 59 $/měsíc
- Prémiový tarif: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
6. Dubsado (nejlepší pro přizpůsobitelný CRM pro malé podniky)
Pro freelancery a malé podniky, které touží po flexibilitě a přizpůsobení, nabízí Dubsado obojí. Platforma pro správu podnikání obsahuje nástroje pro správu smluv, faktur a plánování.
Zjednodušuje provoz a poskytuje personalizované služby pro vaše klienty díky centralizovanému portálu pro prohlížení dokumentů, smluv a faktur.
Pokud jsou vašimi prioritami přizpůsobivost pracovních postupů a správa vztahů s klienty, Dubsado je silnou alternativou k Hello Bonsai.
Nejlepší funkce Dubsado
- Vytvářejte personalizované smlouvy, nabídky a dotazníky, které budou odpovídat vaší značce, pomocí přizpůsobitelných formulářů a šablon CRM.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou následné kroky, upomínky plateb a onboardování klientů, pomocí automatizace pracovních postupů.
- Rezervujte schůzky a spravujte jednání přímo prostřednictvím Dubsado díky integraci plánovače.
Omezení Dubsado
- Počáteční nastavení může být složité a časově náročné.
- Rozhraní může na začátečníky působit odstrašujícím dojmem.
- Integrace jsou ve srovnání s jinými konkurenty omezené.
Ceny Dubsado
- Základní tarif: 20 $ měsíčně
- Plán Premier: 40 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Dubsado
- G2: 4,2/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
🧠 Zajímavost: Více než 90 % pracovníků uvedlo v průzkumu HBR, že automatizační nástroje jim pomáhají pracovat efektivněji. A to není vše – 85 % respondentů uvedlo, že tyto nástroje zlepšily spolupráci v týmu. Automatizace je dnes pro firmy více než jen módní slovo!
7. Proposify (nejlepší pro zefektivnění vytváření a správy nabídek)
Pokud jde o vytváření, přizpůsobování a sledování obchodních nabídek, Proposify je tou správnou volbou. Disponuje intuitivním rozhraním navrženým pro správu smluv a nabídek.
Navíc se hladce integruje s oblíbenými CRM a platebními nástroji, díky čemuž bude váš pracovní postup ještě efektivnější. Pokud se zaměřujete na vytváření úspěšných nabídek a rychlejší uzavírání obchodů, Proposify vyniká jako vynikající alternativa k Hello Bonsai.
Nejlepší funkce Proposify
- Využijte předem připravené šablony nabídek a vytvářejte profesionální a vizuálně atraktivní nabídky.
- Sledujte, kdy klienti otevírají, prohlížejí a reagují na vaše nabídky, abyste mohli včas provést následné kroky pomocí sledování dokumentů.
- Umožněte klientům přidávat elektronické podpisy pro rychlejší schvalování
- Přizpůsobte nabídky barvami, logy a sděleními vaší značky pomocí vlastního brandingu.
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase, abyste vylepšili návrhy a uzavřeli obchody.
Omezení Proposify
- Omezená dostupnost nástrojů pro správu projektů ve srovnání s platformami typu „vše v jednom“
- Někteří uživatelé uvádějí, že pokročilé funkce vyžadují delší dobu na osvojení.
- Funkce vyšší úrovně, jako jsou pokročilé analytické nástroje, jsou dostupné pouze v rámci prémiových tarifů.
Ceny Proposify
- Základní tarif: 29 $/měsíc na uživatele
- Týmový plán: 49 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Proposify
- G2: 4,6/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 290 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Jasná komunikace je klíčem k úspěchu freelancerů. Zahajujte projekty s podrobným popisem rozsahu práce (SOW), který obsahuje výstupy, časový harmonogram a odpovědnosti. To podporuje vzájemné porozumění a minimalizuje nedorozumění.
8. Harvest (nejlepší pro sledování času a správu výdajů)
Pro freelancery nebo majitele malých firem je nástroj pro snadné sledování času a výdajů skutečným požehnáním. Harvest to zvládá s naprostou jednoduchostí.
Od sledování fakturovatelných hodin a správy rozpočtů projektů až po generování podrobných finančních zpráv pomáhá profesionálům, jako jste vy, snadno udržet přehled o svých financích.
Díky inovativnímu designu a hladké integraci je Harvest vynikající alternativou k Hello Bonsai, zejména pokud chcete zefektivnit finanční pracovní postupy, aniž byste věci zbytečně komplikovali.
Využijte ty nejlepší funkce
- Sledujte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny samostatně na různých zařízeních.
- Zjednodušte kategorizaci výdajů a reporting pro přesné fakturace a finanční dohled pomocí správy výdajů.
- Získejte praktické informace o ziskovosti projektů a produktivitě týmu díky přizpůsobitelným podrobným zprávám.
- Integrujte více než 50 nástrojů, jako jsou QuickBooks, Trello a Slack, a zefektivněte pracovní postupy.
- Vytvářejte profesionální faktury a přijímejte platby přímo v rámci platformy pomocí šablon.
Omezení sklizně
- Postrádá robustní funkce pro správu projektů, které jsou k dispozici v nástrojích typu „vše v jednom“.
- Ceny mohou být méně výhodné pro firmy s velkými týmy nebo složitými potřebami.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů mohou vyžadovat dodatečné nastavení nebo externí nástroje.
Ceny Harvest
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma
- Pro Plan: 13,75 $/měsíc na uživatele
- Prémiový tarif: 17,50 $/měsíc na uživatele
Sbírejte hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
9. Invoice Ninja (nejlepší pro freelancery a malé firmy, které spravují faktury a platby)
Považujete vytváření faktur a sledování plateb za práci na plný úvazek? Invoice Ninja může být tím extra personálem, který váš tým potřebuje.
Platforma zjednodušuje celý platební proces pomocí nástrojů pro zpracování opakujících se faktur, flexibilních platebních možností a komplexního sledování plateb napříč projekty.
Nejlepší funkce Invoice Ninja
- Vytvářejte a odesílejte neomezený počet profesionálních faktur s vlastním brandingem pomocí správy faktur.
- Automatizujte platební procesy pomocí opakovaných faktur a upomínek s opakovanými platbami.
- Sledujte výdaje projektu a integrujte je do faktur pro účtování pomocí sledování výdajů.
- Přijímejte platby od klientů prostřednictvím více než 45 platebních bran, včetně Stripe, PayPal a Square.
- Využijte bezplatnou, samostatně hostovanou open-source verzi pro větší kontrolu a flexibilitu.
Omezení aplikace Invoice Ninja
- Omezené funkce pro správu projektů ve srovnání s pokročilými platformami, jako je ClickUp.
- K přizpůsobení možností v open-source verzi jsou nutné technické znalosti.
- Vyžaduje určitou dobu na osvojení při maximalizaci integrace.
Ceny Invoice Ninja
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma
- Ninja Pro Plan: 12 $/měsíc
- Enterprise Plan: 16 $/měsíc
- Premium Business+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Invoice Ninja
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
10. Teamwork.com (nejlepší pro správu složitých projektů s pokročilými funkcemi pro spolupráci)
Teamwork.com se rychle stal oblíbenou platformou pro správu projektů pro malé podniky. Je určen pro společnosti všech velikostí, které pracují s klienty, a nabízí různé funkce pro správu úkolů, spolupráci týmů a sledování času.
Jako alternativa k Hello Bonsai nabízí Teamwork.com pokročilé funkce pro správu klientů, díky čemuž je ideální pro společnosti, které vyžadují silné komunikační a kolaborační nástroje.
Nejlepší funkce Teamwork.com
- Přiřazujte, upřednostňujte a sledujte úkoly s termíny a závislostmi pomocí nástrojů pro správu úkolů.
- Sledujte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny pomocí sledování času a optimalizujte tak produktivitu.
- Sdílejte aktualizace projektů, soubory a zpětnou vazbu přímo s klienty pro lepší spolupráci s nimi.
- Umožněte komunikaci a brainstorming v reálném čase v rámci týmu pomocí týmového chatu dostupného na platformě.
- Využijte přizpůsobitelné šablony projektů k zefektivnění nastavení a realizace projektů.
Omezení Teamwork.com
- Naučit se pracovat s tímto nástrojem může být pro nové uživatele náročné kvůli jeho rozsáhlým funkcím.
- Pokročilé funkce jsou dostupné pouze v rámci dražších cenových plánů.
- Možnosti integrace jsou ve srovnání s konkurencí, jako je ClickUp, omezené.
Ceny Teamwork.com
- Plán dodávky: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow Plan: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Scale Plan: 69,99 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Teamwork.com
- G2: 4,4/5 (více než 1 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Perfektní alternativa k Hello Bonsai, která podpoří vaše podnikání?
Výběr správného nástroje pro řízení podniku má zásadní vliv na to, jak efektivně řídíte své operace a rozvíjíte své podnikání. Hello Bonsai je sice oblíbenou volbou, ale není to jediná možnost na trhu.
Naše alternativy nabízejí jedinečné funkce pro různé potřeby, od pokročilého řízení projektů po nástroje pro komunikaci s klienty a sledování financí.
Pokud hledáte vysoce přizpůsobitelný nástroj, který vyniká v řízení projektů a úkolů a zároveň integruje funkce sledování času a CRM, ClickUp je silným konkurentem. Díky svým všestranným funkcím je vynikající volbou pro freelancery i malé podniky.
Najděte nástroj, který odpovídá vašim obchodním cílům a pomůže vám pracovat chytřeji, ne tvrději. A ClickUp vám právě to může nabídnout! Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a odemkněte svůj potenciál pro růst a úspěch!