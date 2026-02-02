10 nejlepších nástrojů pro tvorbu reklamních textů s umělou inteligencí, které posílí vaše marketingové kampaně

Jste unaveni z toho, jak se snažíte, aby byl váš reklamní text nápadný? Nástroje pro tvorbu reklamních textů založené na umělé inteligenci jsou vaší zkratkou k rychlému vytvoření poutavého reklamního textu.
Podle nedávné zprávy Dentsu CMO se 79 % marketingových ředitelů shoduje, že „ve světě, kde je reklamu snazší ignorovat, je důležitější než kdy jindy bavit a zaujmout.“
Roky digitálního přetížení otupily naše nervové dráhy do té míry, že k dosažení stejného „dopaminového zážitku“ (čti „zapojení publika“) je zapotřebí stále novější reklamní obsah.
Tento posun představuje výzvu pro marketéry a copywritery, aby vytvářeli inovativní reklamní texty, které rychle upoutají pozornost. Nástroje pro tvorbu reklamních textů s umělou inteligencí jsou přizpůsobeny tak, aby tuto poptávku uspokojily. V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 10 nejlepších nástrojů pro tvorbu reklamních textů s umělou inteligencí, které vám pomohou ušetřit čas při psaní přesvědčivých reklamních textů a příspěvků na sociálních sítích s vysokou konverzí.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled 10 nejlepších nástrojů pro tvorbu reklamních textů s využitím umělé inteligence:
- ClickUp (nejlepší pro správu obsahu a projektů kampaní s integrovanou umělou inteligencí)
- Jasper (nejlepší pro přetváření a opětovné využití stávajícího obsahu)
- Copy.ai (nejlepší pro přizpůsobení tónu a stylu na míru, aby byl zajištěn konzistentní hlas značky)
- Anyword (nejlepší pro reklamní obsah zaměřený na výkon)
- Wordtune (nejlepší pro přepisování a vylepšování stávajících reklamních textů)
- Writesonic (nejlepší pro tvorbu reklamních textů a vstupních stránek)
- AdZis (nejlepší pro automatizaci textů reklam v e-commerce)
- Smart Copy od Unbounce (nejlepší pro reklamní texty zaměřené na konverzi)
- Copysmith Rytr (nejlepší pro generování vysoce kvalitního krátkého obsahu)
- Jacquard (dříve Phrasee) (Nejlepší pro personalizaci reklam a zpráv na sociálních sítích)
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů pro tvorbu reklamních textů s umělou inteligencí?
Při výběru nástrojů pro správu reklam využívajících umělou inteligenci zvažte funkce, které odpovídají proměněným preferencím moderního publika.
Na co se zaměřit při výběru nástrojů pro tvorbu reklamních textů s umělou inteligencí:
- Personalizace a cílení: Personalizace pro konkrétní demografické skupiny využívá mechanismy vyvolávající dopamin tím, že zajišťuje, aby se obsah jevil jako relevantní a poutavý
- Kreativita díky datům: Marketingové nástroje s umělou inteligencí by měly nabízet rozmanité návrhy formulací, tónu a stylu, aby uspokojily vyšší nároky dnešních spotřebitelů na zapojení.
- Funkce AI: Hledejte software pro tvorbu reklamních textů s umělou inteligencí, který využívá pokročilé techniky AI, jako je zpracování přirozeného jazyka, k vytváření vysoce kvalitního obsahu
- Jazyk založený na emocích: Nejlepší nástroje s umělou inteligencí využívají poznatky z neurovědy k začlenění emocionálních spouštěčů, které upoutají pozornost. Například zaměření na „novost“ nebo „překvapení“ vyvolává reakci dopaminu, jak zdůrazňují studie o zapojení spotřebitelů
- Snadná integrace: Uživatelské rozhraní, které se hladce integruje s platformami jako Google Ads nebo Facebook, zajišťuje, že je nástroj praktický a efektivní
Díky těmto funkcím můžete vytvářet texty s využitím umělé inteligence, které zaujmou i publikum, které je již přesycené reklamami.
10 nejlepších nástrojů pro tvorbu reklamních textů s využitím umělé inteligence
Zde je 10 nejlepších nástrojů pro tvorbu reklamních textů s umělou inteligencí, které vynikají svými jedinečnými funkcemi, uživatelsky přívětivým rozhraním a schopností generovat vysoce kvalitní obsah přizpůsobený vašim potřebám:
1. ClickUp (nejlepší pro správu obsahu a projektů s integrovanou umělou inteligencí)
ClickUp, jako univerzální aplikace pro práci, je užitečný pro marketingové týmy, které hledají jednotnou platformu pro správu reklamních textů, procesu tvorby obsahu a projektových workflow, to vše s podporou umělé inteligence.
Dynamický tým Cartoon Network pro sociální média použil ClickUp jako jediný zdroj informací a zdvojnásobil svůj výkon za o 50 % méně času se stejným počtem členů týmu! Zde jsou všechny funkce, které využili:
Software pro řízení marketingových projektů ClickUp je skvělým místem, kde začít. Umožňuje týmům hladce a ve spolupráci spravovat jejich reklamní kampaně.
Můžete plánovat kampaně, sledovat pokrok a spravovat všechny související úkoly na jednom centrálním místě. To znamená, že týmy mohou tvorbu reklamních textů rozdělit na konkrétní, sledovatelné úkoly s jasnými termíny a přidělenými úkoly.
ClickUp Brain
Interní AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, je v tomto ohledu klíčovým pomocníkem pro marketéry. Můžete jej využít k efektivnímu vytváření poutavého obsahu reklam.
Stačí zadat základní údaje, jako je cílová skupina, vlastnosti produktu a požadovaný styl, a rychle vytvoříte poutavý text přizpůsobený vašim konkrétním marketingovým potřebám.
Tento nástroj s umělou inteligencí využívá pokročilé algoritmy k generování poutavého a cíleného reklamního obsahu na základě analýzy úspěšných reklamních šablon, trendů v chování spotřebitelů a jazykových vzorců. A protože je integrován do vašeho pracovního postupu, můžete jej použít k získání poznatků ze stávajících dokumentů o průzkumu zákazníků, analýze konkurence a dalších.
Šablona reklamy od ClickUp
Navíc díky šabloně reklam v ClickUp je snadné vytvářet působivé reklamy, které zaujmou. Tím také zajistíte, že vaše reklamy budou v souladu s jedinečným stylem vaší značky.
Tato šablona vám pomůže vymýšlet nové strategie reklamních kampaní, organizovat a spravovat placené plány, stanovovat priority úkolů a sledovat metriky výkonu, abyste dosáhli maximální návratnosti investic.
Průběh každé reklamy můžete sledovat pomocí označení stavů úkolů, jako jsou „Implementace“, „Zveřejněno“, „Nová žádost“, „Rešerše“ a „Dokončeno“.
„Před zavedením automatizace jsme vždy, když copywriter dokončil úkol, museli ručně informovat nadřízené, že text je hotový. To mohlo trvat až 36 hodin. Je to skvělé, protože celý tým sleduje své denní úkoly v ClickUp.“
Nejlepší funkce ClickUp
- Usnadněte hladkou komunikaci ve svém týmu pomocí ClickUp Chat, kde můžete diskutovat o strategiích reklamních kampaní, sdílet novinky a klást rychlé dotazy
- Udržujte si vizuální přehled o časových osách obsahu reklam pomocí Ganttových diagramů v ClickUp a sledujte termíny, milníky a závislosti napříč všemi vašimi reklamními kampaněmi
- Upravujte a finalizujte marketingové texty pomocí ClickUp Docs, získejte zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů a provádějte změny přímo na stejné platformě
- Optimalizujte řízení prodeje a marketingu sledováním výkonu kampaní a dopadu reklamních kampaní pomocí dashboardů ClickUp.
- Propojte je s nástroji jako Google Workspace a platformami sociálních médií pomocí integrací ClickUp, abyste mohli reklamy přímo sledovat a optimalizovat a zvýšit tak efektivitu kampaní
Omezení ClickUp
- Sada funkcí je rozsáhlá a uživatelé se s ní možná budou muset nejprve seznámit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ na uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li automatizovat správu kampaní, nastavte si v ClickUp Automations zasílání oznámení, když se úkol týkající se textu reklamy přesune do další fáze. Tím zajistíte, že tým bude pracovat v souladu a termíny budou dodrženy.
2. Jasper (nejlepší pro přetváření a opětovné využití stávajícího obsahu)
Jasper je pokročilý nástroj s umělou inteligencí určený k pomoci při tvorbě obsahu. Funkce Brand Voice v Jasperu má paměťovou funkci, do které můžete nahrát podrobnosti o svých produktech, službách a cílových skupinách, a funkci pro nastavení tónu a stylu, kde Jaspera naučíte tón hlasu vaší značky.
Jako marketér můžete zadat krátký brief o cílové skupině, platformě a cílech a Jasper vygeneruje několik variant. Týmy mohou tyto návrhy rychle upravit nebo vylepšit tak, aby odpovídaly tónu značky.
Nejlepší funkce Jasperu
- Využijte analytické nástroje ke sledování výkonu obsahu a získejte přehled o metrikách zapojení a chování publika
- Převádějte stávající obsah do různých formátů, například přeměňujte blogové příspěvky na úryvky pro sociální sítě nebo e-mailové zpravodaje
- Propojte je s oblíbenými platformami, jako jsou Meta Ads Manager a Google Ads, a zajistěte si tak hladkou správu reklam.
Omezení nástroje Jasper
- Počáteční nastavení tónu a cílové skupiny může vyžadovat podrobné přizpůsobení
Ceny služby Jasper
- Zdarma: 7denní zkušební verze
- Creator: 49 $/uživatel za měsíc
- Pro: 69 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasperu
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 500 recenzí)
3. Copy.ai (nejlepší pro přizpůsobení tónu a stylu na míru, aby byl zajištěn jednotný hlas značky)
Zvyšte konverze díky vysoce kvalitním textům generovaným nástrojem Copy.ai. Tento nástroj dokáže rychle a efektivně generovat texty pro širokou škálu písemného obsahu – od poutavých reklamních textů až po zajímavé blogové příspěvky. Je ideální pro krátký obsah, jako jsou nadpisy, slogany, titulní tagy, meta popisy a popisy reklam.
Uživatelé mohou zadat konkrétní parametry, jako je tón, styl a cílová skupina, aby zajistili, že vygenerovaný obsah bude v souladu s identitou jejich značky, a vytvořit varianty pro A/B testování.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Automatizujte úkoly spojené s tvorbou obsahu a zefektivněte marketingové a prodejní operace
- Vytvářejte obsah ve více než 25 jazycích, což je ideální pro firmy s globálním publikem
- Využijte centralizované úložiště firemních informací, které lze integrovat do obsahu
Omezení Copy.ai
- Hromadné generování obsahu může občas vyžadovat ruční úpravy pro větší přesnost
Ceny Copy.ai
- Navždy zdarma
- Základní balíček: 49 $/měsíc
- Pokročilá verze: 249 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
4. Anyword (nejlepší pro reklamní obsah zaměřený na výkon)
Anyword je navržen speciálně pro marketéry a klade důraz na strategie založené na datech. Generuje reklamní texty a předpovídá jejich výkonnost, což umožňuje vytvářet klíčová sdělení, která rezonují s cílovým publikem.
Anyword umožňuje cílené psaní reklamních textů napříč segmenty a dokáže ohodnotit každou variantu nadpisu na základě předpokládané míry prokliku (CTR), čímž usnadňuje informované rozhodování.
Nejlepší funkce Anyword
- Přizpůsobte sdělení pomocí zákaznických person pro reklamy zaměřené na konkrétní publikum
- Vytvářejte reklamy optimalizované pro Google, Facebook a LinkedIn s využitím podpory více kanálů, kterou tento nástroj nabízí.
- Zlepšete výsledky reklamních kampaní pomocí funkcí A/B testování založených na datech
Omezení Anyword
- Texty generované umělou inteligencí stále znějí uměle a postrádají nuance textů psaných lidmi
- Ačkoli podporuje více jazyků, jeho primární zaměření je na angličtinu, což nemusí dobře vyhovovat trhům, kde se nemluví anglicky
Ceny Anyword
- Starter: 49 $/měsíc na uživatele
- Na základě dat: 99 $/měsíc na uživatele
- Business: 499 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
5. Wordtune (nejlepší pro přepisování a vylepšování stávajících reklamních textů)
Wordtune se specializuje na vylepšování stávajících textů a nabízí jasné, stručné a poutavé alternativy. Díky tomu mohou uživatelé proměnit základní blogové příspěvky a nápady na obsah v propracované texty.
Funkce shrnutí umožňuje marketérům zhušťovat nápady na obsah do stručných sdělení, která upoutají pozornost a podpoří zapojení. Její rozšíření pro prohlížeče se integrují s nástroji jako Google Docs a Gmail, což zajišťuje plynulý pracovní postup pro marketéry spolupracující na kampani.
Nejlepší funkce Wordtune
- Vylepšete srozumitelnost, tón a styl stávajícího textu, místo abyste ho vytvářeli od nuly na základě návrhů na přepsání
- Snadno přepínejte mezi formálním a neformálním tónem a přizpůsobte tak svůj text různým marketingovým kontextům
- Přizpůsobte obsah konkrétním potřebám publika zachováním jednotného jazykového stylu
Omezení Wordtune
- Ačkoli Wordtune vyniká v úpravách textu, nevytváří dlouhé texty.
Ceny Wordtune
- Navždy zdarma
- Pokročilá verze: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 19,99 $/uživatel za měsíc
- Týmy: 15,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
6. Writesonic (nejlepší pro tvorbu reklamních textů a vstupních stránek)
Přestaňte se spokojit s šablonovitými texty. Writesonic, nástroj pro tvorbu reklamních textů využívající umělou inteligenci, generuje přizpůsobené varianty reklamních textů na základě vašich konkrétních cílů kampaně a pomáhá marketérům rychle a bez námahy vytvářet kreativní reklamní texty.
Nabízí zpracování přirozeného jazyka a využívá webová data v reálném čase, čímž zajišťuje, že generovaný obsah je relevantní a fakticky přesný.
Na základě stručného popisu produktu dokáže Writesonic vygenerovat varianty přizpůsobené cílům vaší kampaně.
Nejlepší funkce Writesonic
- Vyberte si z více než 80 šablon přizpůsobených pro různé typy obsahových nápadů, které zjednodušují proces psaní
- Vytvářejte reklamy ve více než 25 jazycích a využívejte hladkou integraci s oblíbenými marketingovými nástroji
- Zajistěte, aby generovaný obsah byl bohatý na klíčová slova a optimalizovaný pro vyhledávače, a to pomocí integrovaných nástrojů pro SEO optimalizaci.
Omezení Writesonic
- Některé výstupy mohou vyžadovat další úpravy, aby splňovaly konkrétní standardy značky.
- Noví uživatelé mohou čelit určitému učení vzhledem k rozmanitosti funkcí a možností, které platforma nabízí
Ceny Writesonic
- Navždy zdarma (až 25 kreditů)
- Individuální: 20 $/měsíc na uživatele
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Služba kombinující AI a lidský obsah: 2000 $/měsíc pro pět uživatelů
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
7. AdZis (nejlepší pro automatizaci textů reklam v e-commerce)
Čas běží a vaše marketingová kampaň potřebuje stovky variant reklamních textů. Ruční vytváření každého z nich je prostě nereálné.
AdZis přichází s vynikající funkcí: hromadnou tvorbou obsahu reklam, která firmám umožňuje přístup k marketingovým textům a popisům tisíců produktů. Díky schopnosti automatizovat popisy produktů, nadpisy a propagační zprávy je tento nástroj ideální volbou pro online prodejce, kteří chtějí zlepšit své digitální reklamní aktivity.
Nejlepší funkce AdZis
- Optimalizujte popisy produktů pro SEO na základě vašich potřeb v oblasti e-commerce
- Zajistěte si vyšší kvalitu obsahu kombinací obsahu generovaného umělou inteligencí a lidskou editací
- Pro integraci s oblíbenými e-commerce platformami, jako jsou Shopify a Magento, zajistíte plynulý pracovní postup
Omezení AdZis
- Může se hodit pro typy obsahu, které nesouvisí s e-commerce
- Pro majitele malých podniků s omezeným rozpočtem může být cenová struktura považována za drahou
Ceny AdZis
- Popisy produktů úrovně 2 (Standard): 60 $ za 100 produktů
- Popisy produktů úrovně 3 (pro pokročilé): 3 až 8 $ za produkt
- Služby spravovaného balíčku DFY (Done for you): 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze AdZis
- G2: Nedostatek hodnocení
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
Věděli jste, že: Podle průzkumu uvedlo přibližně 40 % marketérů, že k tvorbě obsahu pro sociální sítě používá softwarové nástroje s umělou inteligencí.
8. Smart Copy od Unbounce (nejlepší pro reklamní texty zaměřené na konverzi)
Smart Copy disponuje rozsáhlou knihovnou více než 45 přizpůsobitelných šablon pro různé typy obsahu, včetně marketingových textů, e-mailových kampaní a příspěvků na sociálních sítích. To umožňuje uživatelům rychle vytvářet vysoce kvalitní obsah v souladu s jejich marketingovými cíli.
Kliknutí na reklamy na Facebooku, Instagramu a LinkedIn přivedou potenciálního zákazníka pouhými několika kliknutími na landing page přizpůsobenou kampani, čímž se optimalizuje vaše konverzní poměr.
Smart Copy se hladce integruje s landing pages Unbounce a dalšími marketingovými platformami, čímž zjednodušuje pracovní postup od tvorby po publikaci reklamních kampaní a vytváření obsahu pro reklamy a příspěvky na sociálních sítích.
Nejlepší funkce Unbounce Smart Copy
- Využijte funkce Smart Copy přímo ve svém prohlížeči a vytvářejte obsah na cestách napříč různými aplikacemi
- Využijte Content Expander k obohacení reklamních textů a předem připravených šablon pro různé typy reklam na různých platformách, včetně Google Ads a příspěvků na sociálních sítích
- Vytvořte webovou vstupní stránku přizpůsobenou pro mobilní zařízení, aniž byste museli psát jediný řádek kódu
Omezení nástroje Unbounce Smart Copy
- Pokročilé funkce jsou efektivnější pouze v kombinaci s landing pages od Unbounce
Ceny Unbounce Smart Copy
- Build: 99 $/měsíc
- Zkušební verze: 149 $/měsíc
- Optimize: 249 $/měsíc
- Agentura: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze nástroje Unbounce Smart Copy
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
9. Copysmith Rytr (nejlepší pro generování vysoce kvalitního krátkého obsahu)
Jako váš AI asistent Copysmith Rytr napodobí váš styl psaní na základě analýzy vzorku vašich textů. Tím je zajištěno, že generovaný obsah AI odpovídá vašemu stylu. Můžete si také vytvořit více vlastních stylů, které budou vyhovovat různým scénářům, projektům nebo klientům.
Navíc si můžete vybrat požadovaný styl z více než 20 možností, což umožňuje přizpůsobit sdělení tak, aby oslovilo konkrétní publikum.
Nejlepší funkce Copysmith Rytr
- Vytvářejte obsah kdekoli píšete pomocí rozšíření Rytr pro Chrome
- Vytvářejte obsah pomocí AI pro více než 30 různých použití a generujte typy obsahu, které přesahují pouhé reklamní texty
- Upravte úroveň kreativity generovaného obsahu a získejte tak přímočařejší nebo nápaditější výstupy podle potřeb reklamní kampaně
Omezení Copysmith Rytr
- Rytr může mít oproti jiným specializovaným nástrojům pro psaní s umělou inteligencí potíže s tvorbou podrobných článků nebo složitých příběhů.
- Kvalita generovaného obsahu se liší, což vyžaduje další úpravy pro vylepšení
Ceny Copysmith Rytr
- Navždy zdarma
- Neomezený: 9 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 29 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Copysmith Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Jacquard (nejlepší pro personalizaci reklam a zpráv na sociálních sítích)
Jacquard.com, dříve Phrasee, umožňuje marketérům generovat personalizované a předpisy splňující zprávy napříč různými kanály ve velkém měřítku. Díky zaměření na lifecycle marketing pomáhá Jacquard udržet relevantnost komunikace se zákazníky tím, že zajišťuje, aby zprávy rezonovaly s preferencemi a kontextem zákazníků.
Jacquard generuje obsah a na základě metrik výkonnosti neustále testuje a vylepšuje sdělení, čímž zajišťuje, že kampaně zůstávají relevantní a účinné.
Díky možnosti dynamicky přizpůsobovat komunikační strategie umožňuje Jacquard marketérům budovat dlouhodobou loajalitu zákazníků.
Nejlepší funkce Jacquardu
- Vytvořte tisíce jazykových variant, všechny obohacené o podrobné informace o produktech, a poskytujte zákazníkům kontextově relevantní reklamní obsah na základě jejich minulých vzorců interakce.
- Přizpůsobte sdělení tak, aby odpovídalo jedinečným preferencím tónu – přímému, zvídavému nebo hravému – každého z tisíců jednotlivých zákazníků
- Využijte integrovaný schvalovací proces k důkladné kontrole vašich multikanálových sdělení ještě předtím, než se dostanou k vašim zákazníkům
Omezení Jacquardu
- Zaměřeno především na velké podnikové klienty, ceny mohou být pro menší firmy příliš vysoké
- Novým uživatelům se mohou rozsáhlé funkce platformy zdát příliš složité
Ceny Jacquardu
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jacquardu
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
🧠 Zajímavost: Slogan „Think Small“ z kampaně Volkswagenu z roku 1959 je často uváděn jako nejlepší reklama 20. století. Dnes nástroje pro tvorbu reklamních textů s umělou inteligencí analyzují ikonické kampaně a během několika sekund vytvářejí nové slogany podložené daty.
Vyberte si ten nejlepší nástroj pro tvorbu reklamních textů s umělou inteligencí, který vyhovuje vašim potřebám
Výběr těch nejlepších nástrojů pro tvorbu reklamních textů s využitím umělé inteligence může mít vliv na vaše marketingové kampaně – od úspory času při tvorbě obsahu až po zvýšení zapojení a konverzí.
Zatímco každý zde uvedený nástroj s umělou inteligencí vyniká v konkrétních oblastech – ať už je to Jasper svou kreativitou nebo Jacquard personalizací ve velkém měřítku – ClickUp vyniká jako dokonalá platforma typu „vše v jednom“. ClickUp kombinuje řízení projektů, chat a tvorbu obsahu založenou na umělé inteligenci do jedné platformy. Tento centralizovaný přístup umožňuje vašim marketingovým a copywriterským týmům dosáhnout špičkového výkonu.
Díky možnosti spolupráce se správci sociálních médií v reálném čase, sledování průběhu kampaní a využití umělé inteligence umožňuje ClickUp firmám efektivně spravovat všechny aspekty jejich reklamních aktivit.
Nevěřte nám jen na slovo – vyzkoušejte ten rozdíl sami. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!