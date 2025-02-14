10 nejlepších softwarových řešení pro příjem projektů pro efektivní pracovní postupy

S růstem organizací roste i počet projektových požadavků. Pro úspěšný proces přijímání projektů je však klíčové stanovit prahové hodnoty pro projektové návrhy.
Bez strukturovaného přístupu může přijímání projektů vést k nedorozuměním, nedodržení termínů a neúspěchu projektu. Studie ukazuje, že 54 % zaměstnanců považuje celkovou pracovní zátěž spojenou s projekty za hlavní příčinu stresu.
Právě v tomto ohledu se software pro přijímání projektů stává nepostradatelným. Tyto nástroje zefektivňují proces přijímání projektů a zajišťují, že každá žádost je vyhodnocena, upřednostněna a sledována.
V tomto průvodci se podíváme na 10 nejlepších nástrojů, které vám pomohou efektivně spravovat proces přijímání projektů.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších softwarů pro příjem projektů:
- ✅ ClickUp: Nejlepší pro komplexní a přizpůsobitelnou správu přijímání projektů
- ✅ Asana: Nejlepší pro agilní týmy a vizuální pracovní postupy
- ✅ Workamajig: Nejlepší pro kreativní agentury a marketingové týmy
- ✅ Wrike: Nejlepší pro velké podniky a škálovatelné pracovní postupy
- ✅ Smartsheet: Nejlepší pro projektové řízení a reporting založené na datech
- ✅ Adobe Workfront: Nejlepší pro rozsáhlé projekty a spolupráci na podnikové úrovni
- ✅ ProjectManager: nejlepší pro uživatelsky přívětivé rozhraní a snadné použití
- ✅ Acuity PPM: Nejlepší pro správu portfolia a alokaci zdrojů
- ✅ BrightWork: Nejlepší pro integraci s Microsoft 365 a zefektivnění pracovních postupů
- ✅ Planview: Nejlepší pro komplexní projekty a správu portfolia na podnikové úrovni
Co byste měli hledat v softwaru pro přijímání projektů?
Při výběru nástroje pro správu projektových požadavků hledejte takový, který zlepší produktivitu vašeho týmu a pomůže vám vytvořit standardní proces přijímání zakázek.
Tyto funkce vám pomohou identifikovat nástroje, které jsou v souladu se strategickými cíli vaší organizace:
- Přizpůsobitelné formuláře pro zadávání projektů: Váš software by vám měl umožnit vytvářet formuláře pro zadávání projektů přizpůsobené potřebám vašeho týmu. Tím zajistíte, že každý projektový požadavek bude obsahovat všechny potřebné podrobnosti od začátku do konce.
- Automatizace pracovních postupů: Funkce automatizace šetří čas tím, že schválené žádosti o projekty převádějí přímo na proveditelné úkoly nebo projekty, čímž se snižuje manuální práce.
- Nástroje pro spolupráci: Spolupráce je během procesu přijímání projektů a žádostí klíčová. Hledejte nástroje, které usnadňují diskusi v reálném čase mezi klíčovými zúčastněnými stranami, včetně možností komentování a sdílení dokumentů.
- Sledování v reálném čase: Dashboardy a funkce pro vytváření reportů vám pomohou získat klíčové informace o vašem projektovém portfoliu. To vám pomůže sledovat pokrok u všech požadavků a činit informovaná rozhodnutí.
- Integrační možnosti: Schopnost hladké integrace s dalšími nástroji, jako jsou CRM, software pro správu projektů, komunikační aplikace nebo software pro správu úkolů, zajišťuje plynulé pracovní postupy napříč vaší technologickou infrastrukturou.
- Škálovatelnost: Vyberte si škálovatelný software, který se přizpůsobí rostoucím požadavkům na projektovou práci a umožní vám hladce spravovat proces přijímání zakázek.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li zjednodušit proces přijímání projektů, vyzkoušejte bezplatné plány nebo zkušební verze softwaru, abyste se ujistili, že odpovídají pracovním postupům vašeho týmu. Ujistěte se, že je snadné jej nastavit a používat, aby ho váš tým mohl rychle přijmout.
10 nejlepších softwarových řešení pro přijímání projektů
Abychom vám pomohli vybrat tu nejlepší možnost, sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů pro zpracování standardních přijatých projektů. Tyto nástroje vyhovují různým potřebám v průběhu celého životního cyklu projektového řízení a zaručují, že se hodí pro každý tým.
Podívejme se na nejlepší nástroje, které vám pomohou zvládnout nové požadavky na projekty!
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní a přizpůsobitelnou správu přijímání projektů)
ClickUp je ideální volbou pro společnosti, které potřebují nástroj pro správu projektového portfolia, který zvládá proces přijímání projektů.
Tato komplexní platforma pro řízení projektů a produktivitu nabízí intuitivní rozhraní, které zjednodušuje proces přijímání zakázek a pomáhá vám zasílat vysoce kvalitní nabídky.
Zobrazení formuláře ClickUp
Pomocí ClickUp Form View můžete zaznamenávat odpovědi a okamžitě směrovat práci správným týmům, což pomáhá dosáhnout standardizovaného procesu přijímání projektů.
Chcete jít ještě o krok dál? Přizpůsobte formuláře svým konkrétním požadavkům. To vám pomůže zachytit všechny podstatné podrobnosti projektu, od informací o klientovi a rozsahu projektu až po rozpočet a časový harmonogram.
Navíc je můžete integrovat do svých stávajících pracovních postupů, což umožní plynulý sběr dat a sníží ruční zadávání dat pro vaše pracovní požadavky.
ClickUp Project Management
Kromě vytváření formulářů vyniká ClickUp také automatizací klíčových aspektů procesu přijímání projektů. Pomocí funkcí ClickUp Project Management propojte všechny své pracovní postupy, dokumenty, řídicí panely a další prvky na jednom centrálním místě a definujte všechny kroky procesu.
Ať už řídíte malý tým nebo velkou organizaci, škálovatelnost a funkce sledování času ClickUp zaručují, že vaše práce bude i nadále efektivní.
ClickUp Chat
ClickUp Chat revolučním způsobem změnil spolupráci našeho týmu díky integraci komunikace a řízení projektů, čímž eliminoval potřebu používat více nástrojů.
Chat můžete použít k:
- Automaticky propojujte konverzace se správnými úkoly a dokumenty v ClickUp pro kompletní kontext.
- Vytvářejte úkoly přímo z chatových zpráv jediným kliknutím a přiřazujte je příslušným členům týmu pomocí funkce FollowUps™.
- Pořádejte improvizované audio a video hovory a sdílejte svou obrazovku s týmem pomocí funkce SyncUps, abyste v reálném čase vyjasnili otázky a obavy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spouštějte automatizované akce, jako je přiřazování úkolů, odesílání oznámení a aktualizace stavů, a zefektivněte tak proces přijímání projektů pomocí ClickUp Automations.
- Plánujte a spravujte harmonogramy přesně pomocí nativní aplikace ClickUp Time-tracking, kterou můžete používat i z rozšíření pro Chrome.
- Sledujte a porovnávejte stav projektů pomocí bohatých a interaktivních dashboardů ClickUp, které můžete přizpůsobit podle svých potřeb a sdílet se zainteresovanými stranami.
- Pomocí ClickUp Brain propojte celou svou digitální infrastrukturu – od lidí přes úkoly až po dokumenty v ClickUp a dokonce i všechny připojené aplikace.
- Propojte ClickUp s nezbytnými obchodními aplikacemi, jako jsou CRM, marketingové platformy a komunikační nástroje, a zlepšete tak celkovou efektivitu.
- Využijte pokročilé reportovací a analytické panely v ClickUp Portfolios ke sledování klíčových metrik, identifikaci úzkých míst a získání přehledu o procesu přijímání zakázek.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro začátečníky matoucí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Uživatelé chválí ClickUp za intuitivní správu úkolů, snadné přizpůsobení a schopnost zvládat složité pracovní postupy. Díky tomu je tento nástroj ideální pro zpracování požadavků vaší společnosti!
Formuláře a schvalovací procesy se velmi snadno implementují a výrazně usnadňují předávání meziresortních žádostí, čímž šetří čas.
Formuláře a schvalovací procesy se velmi snadno implementují a výrazně usnadňují předávání meziresortních žádostí, čímž šetří čas.
2. Asana (nejlepší pro agilní týmy a vizuální pracovní postupy)
Dalším na našem seznamu je Asana, oblíbený nástroj pro správu projektů známý svým intuitivním rozhraním a zaměřením na vizuální pracovní postupy. Ačkoli není speciálně navržen jako specializovaný software pro přijímání projektů, Asana nabízí funkce, které zefektivňují procesy přijímání projektů, zejména pro týmy, které prosperují v agilním prostředí.
Organizuje úkoly, sleduje průběh projektu a udržuje jasnou komunikaci mezi členy týmu. Rozděluje příchozí požadavky na projekty na zvládnutelné úkoly, čímž pomáhá zmírnit tlak na vašeho projektového manažera nebo osoby s rozhodovací pravomocí.
Nejlepší funkce Asany
- Zaveďte formuláře pro zadávání projektů, abyste mohli shromažďovat informace o projektech od klientů a zainteresovaných stran.
- Pomocí kanbanových tabulek, Ganttových diagramů a dalších vizuálních nástrojů můžete sledovat průběh projektů a identifikovat úzká místa.
- Integrujte je s dalšími oblíbenými obchodními aplikacemi, jako jsou Slack a Microsoft Teams, a vytvořte přehledný pracovní postup.
Omezení Asany
- Funkce pro přijímání projektů v Asaně nejsou tak komplexní.
- Cena se zvyšuje s každým novým uživatelem, což je pro větší týmy nákladné.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Uživatelé si Asanu oblíbili pro její transparentnost a možnost spravovat interní projekty s časovým sledováním a jasnou komunikací.
Asana pomohla naší organizaci být efektivnější a produktivnější v nakládání s časem. Trávíme méně času hledáním věcí, protože je máme organizované v projektech pro každý z našich týmů. Díky funkci termínu splnění jsme schopni držet krok s tím, co je třeba dokončit. Máme také lepší přehled o tom, na čem týmy pracují, jak práce postupuje a kdy je třeba zasáhnout a pomoci něco dotáhnout do konce.
Asana pomohla naší organizaci být efektivnější a produktivnější v nakládání s časem. Trávíme méně času hledáním věcí, protože je máme organizované v projektech pro každý z našich týmů. Díky funkci termínu splnění jsme schopni držet krok s tím, co je třeba dokončit. Máme také lepší přehled o tom, na čem týmy pracují, jak práce postupuje a kdy je třeba zasáhnout a pomoci něco dotáhnout do konce.
💡 Tip pro profesionály: V dnešní době je efektivní řízení projektů nezbytné. Prostudujte si hlavní výzvy v oblasti řízení projektů a zjistěte, jak je řešit, aby vaše projekty proběhly hladce a podle plánu.
3. Workamajig (nejlepší pro kreativní agentury a marketingové týmy)
Workamajig je komplexní platforma pro automatizaci pracovních postupů určená pro kreativní agentury a marketingové týmy. Nabízí funkce pro správu životního cyklu projektu, od počátečního přijetí klienta až po realizaci projektu, fakturaci a správu projektového portfolia.
Workamajig se odlišuje svým zaměřením na specifické potřeby kreativních týmů. Poskytuje jasný přehled o celém procesu přijímání projektů pro agentury, které zpracovávají projekty pro více klientů. Usnadňuje tak správu financí, shromažďování informací, přidělování úkolů a další činnosti.
Nejlepší funkce Workamajig
- Vytvářejte vlastní formuláře pro přijímání projektů, abyste mohli shromažďovat potřebné informace od klientů.
- Automatizujte vytváření úkolů, přidělování zdrojů a odesílání aktualizací stavu, abyste zvýšili efektivitu.
- Rychle vytvářejte přizpůsobené nabídky a smlouvy pro klienty a zjednodušte tak tvorbu projektových nabídek.
Omezení Workamajig
- Workamajig je určen pro kreativní agentury a marketingové týmy, jeho použití v jiných odvětvích je omezené.
- Strmější křivka učení ve srovnání s uživatelsky přívětivými nástroji pro správu projektů
Ceny Workamajig
- Interní: 39 $/měsíc na uživatele (20+ uživatelů)
- Agentura: 39 $/měsíc na uživatele (20+ uživatelů)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Workamajig
- G2: 3,8/5 (280 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (více než 300 recenzí)
Uživatelé oceňují intuitivní rozhraní Workamajig a jeho schopnost zpracovávat různé dotazy zákazníků.
Na Workamajig se mi líbí, že nabízí řadu možností přizpůsobení pro nastavení projektů a vytváření reportů. Pokud jde o procesní toky, v systému se málokdy setkávám s nějakými překážkami. Zákaznický servis je bezchybný; poslal jsem snad stovky e-mailů s dotazy a vždy mi rychle a zdvořile odpověděli.
Na Workamajig se mi líbí, že nabízí řadu možností přizpůsobení pro nastavení projektů a vytváření reportů. Pokud jde o procesní toky, v systému se málokdy setkávám s nějakými překážkami. Zákaznický servis je bezchybný; poslal jsem snad stovky e-mailů s dotazy a vždy mi rychle a zdvořile odpověděli.
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Podle výzkumu společnosti ClickUp se bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí mohou důležité informace, které potřebujete, ztratit v komunikačních kanálech, jako jsou chaty, e-maily nebo tabulky. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly ve všech svých úkolech, chatech a dokumentech, takže vám nic neunikne.
4. Wrike (nejlepší pro velké podniky a škálovatelné pracovní postupy)
Wrike je výkonný software pro přijímání projektů navržený s ohledem na škálovatelnost. Spravuje proces přijímání projektů, aby efektivně zachycoval, prioritizoval a prováděl projektové požadavky.
Jeho intuitivní rozhraní a automatizační funkce se přizpůsobují měnícím se potřebám rostoucích týmů a pomáhají vám dosáhnout organizačních cílů v konkurenčním prostředí.
Ať už spravujete jeden projekt nebo celé portfolio, poskytuje vám přehled a kontrolu potřebnou k efektivnímu dosahování výsledků.
Nejlepší funkce Wrike
- Navrhněte přizpůsobený formulář pro přijímání projektů, abyste získali potřebné informace o projektech od klientů a zainteresovaných stran.
- Sledujte průběh projektu v reálném čase a získejte přehled o jeho výkonnosti.
- Hladká integrace s více než 400 aplikacemi, včetně Slack, Google Drive a Salesforce.
Omezení Wrike
- Složitá navigace a konfigurace
- Je drahý, zejména pro velké týmy, což z něj činí méně nákladově efektivní možnost.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
🎉 Zajímavost: Průměrná organizace používá více než 130 nástrojů SaaS, takže integrace jsou klíčové pro udržení propojenosti a efektivity vašich technologií.
➡️ Číst více: Strategie vývoje projektů: podrobný průvodce
5. Smartsheet (nejlepší pro projektové řízení a reporting založené na datech)
Smartsheet je výkonný nástroj pro správu projektů, který kombinuje flexibilitu tabulek pro proces přijímání projektů. To vám umožňuje vytvořit vlastní formulář pro přijímání projektů v rozhraní podobném tabulce.
Tento nástroj vám umožní sledovat pokrok a zajistit odpovědnost. Je široce používán týmy v oblasti IT, marketingu a výrobního průmyslu ke správě složitých projektových požadavků pro zdravé projektové portfolio.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Zaznamenávejte požadavky na projekty a sledujte jejich průběh pomocí známého rozhraní podobného tabulkovému procesoru.
- Spravujte proces přijímání projektů pomocí funkcí pro automatizaci rozdělování práce a vyhodnocování požadavků.
- Využijte funkce jako společná editace v reálném čase, komentáře a @zmínky, které zjednoduší proces přijímání projektů.
Omezení Smartsheet
- Rozhraní založené na tabulkách nemusí být intuitivní, zejména pokud jde o komplexní správu projektových návrhů.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif a i základní tarif je velmi drahý.
Ceny Smartsheet
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pokročilá správa práce: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
6. Adobe Workfront (nejlepší pro rozsáhlé projekty a spolupráci na podnikové úrovni)
Adobe Workfront je komplexní platforma pro správu práce na podnikové úrovni. Její specializovaný modul pro přijímání projektů zefektivňuje zaznamenávání požadavků na projekty, shromažďování požadavků a získávání schválení.
Nejlepší na tomto nástroji od Adobe je, že vám umožňuje vytvářet vlastní formuláře pro zaznamenávání všech potřebných informací o projektu, včetně údajů o klientovi, rozsahu projektu, rozpočtu a časového harmonogramu.
Nejlepší funkce Adobe Workfront
- Navrhujte a používejte formuláře pro zadávání projektů, abyste získali všechny potřebné informace o projektech od klientů a zainteresovaných stran.
- Zvládněte rozsáhlé externí i interní projekty a zjednodušte správu projektového portfolia.
- Integrujte proces přijímání zakázek s Adobe Creative Cloud a dalšími podnikovými nástroji.
Omezení Adobe Workfront
- Komplexní platforma s bohatými funkcemi a strmou křivkou učení pro nové uživatele.
- Drahé ve srovnání s podobnými produkty
Ceny Adobe Workfront
- Vyberte: Individuální ceny
- Prime: Individuální ceny
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Adobe Workfront
- G2: NA
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 400 recenzí)
Uživatelé oceňují komplexnost nástroje Adobe a možnost řídit jednotlivé kroky procesu přijímání projektů.
Rozsáhlá sada nástrojů Workfront je fantastická. Díky ní můžeme sledovat projekty a dokumenty na jednom snadno přístupném místě, což je ideální pro audity a další potřeby vedení záznamů.
Rozsáhlá sada nástrojů Workfront je fantastická. Díky ní můžeme sledovat projekty a dokumenty na jednom snadno přístupném místě, což je ideální pro audity a další potřeby vedení záznamů.
7. ProjectManager (nejlepší pro uživatelsky přívětivé rozhraní a snadné použití)
ProjectManager je uživatelsky přívětivý nástroj pro řízení projektů, který byl navržen tak, aby zefektivnil požadavky na projekty pro týmy, zejména pro projektové manažery a vedoucí týmy.
Je navržen tak, aby podporoval agilní metodiky, a nabízí intuitivní rozhraní pro efektivní plánování, sledování a správu přijatých zakázek. Funkce jako automatizované formuláře pro přijímání projektů, sledování projektů a aktualizace postupu v reálném čase usnadňují správu projektů od jejich zahájení až po dokončení.
Nejlepší funkce ProjectManager
- Vytvořte podrobný formulář pro zadávání projektů, do kterého zaznamenáte všechny potřebné informace o projektu.
- Sledujte průběh projektu v reálném čase pomocí interaktivních Ganttových diagramů, Kanban tabulek a dalších vizuálních nástrojů.
- Využijte podrobné projektové zprávy pro plánování zdrojů a kapacit.
- Snadno integrujte své informace s nástroji CRM a plánování projektů, jako jsou Trello, JIRA a další.
Omezení ProjectManageru
- Funkčnost může být omezená ve srovnání s některými platformami na podnikové úrovni.
- Funkce pro vytváření reportů a analýz nejsou tak pokročilé.
Ceny ProjectManager
- Tým: 16 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 28 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ProjectManager
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
➡️ Číst více: Analýza projektového prostředí: koncept, faktory a tipy pro řešení nejistot v projektovém řízení
8. Acuity PPM (nejlepší pro správu portfolia a alokaci zdrojů)
Acuity PPM je komplexní řešení pro správu portfolia, které vám pomůže zlepšit proces přijímání projektů. Ačkoli není určeno pro zpracování projektových požadavků, zlepšuje správu projektového portfolia (PPM) a zajišťuje, že týmy mají jasný přehled o svém procesu.
Díky výkonným analytickým nástrojům, funkcím pro správu zdrojů a integračním funkcím zefektivňuje proces přijímání projektů a pomáhá vám upřednostnit ty nejcennější projekty.
Nejlepší funkce Acuity PPM
- Vyhodnoťte a upřednostněte projektové požadavky na základě jejich souladu se strategickou hodnotou a aktuálním stavem.
- Rozdělte zdroje v rámci projektového portfolia tak, abyste maximalizovali návratnost investic a minimalizovali rizika.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a vytvářejte přehledné zprávy, abyste mohli identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Omezení Acuity PPM
- Specializované řešení pro správu portfolia, které může být pro některé organizace příliš rozsáhlé.
- Ideální pouze v případě, že pokročilé funkce odpovídají vašim strategickým prioritám.
Ceny Acuity PPM
- PPM Starter: 750 USD měsíčně (5 placených licencí)
- PPM Essentials: 1050 USD měsíčně (5 placených licencí)
- PPM Plus: 1500 $ měsíčně (5 placených licencí)
- PPM Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acuity PPM
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
9. BrightWork (nejlepší pro integraci s Microsoft 365 a zefektivnění pracovních postupů)
BrightWork je platforma pro správu projektů a automatizaci pracovních postupů, která se hladce integruje s Microsoft 365. Díky tomu je oblíbenou volbou pro organizace, které ve velké míře využívají nástroje Microsoft.
Zefektivněný přístup k přijímání zakázek umožňuje uživatelům zaznamenávat požadavky na projekty a spravovat pracovní postupy v známém prostředí Microsoft. Lze jej také použít k vytváření vlastních formulářů pro zaznamenávání požadavků na projekty, včetně podrobností, jako jsou informace o klientovi, rozsah projektu, časový harmonogram a rozpočet.
Nejlepší funkce BrightWork
- Hladká integrace s dalšími aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Outlook, Teams a SharePoint.
- Pomocí přizpůsobitelných šablon vytvořte podrobný formulář pro přijímání projektů, do kterého zaznamenáte informace o zúčastněných stranách.
- Zefektivněte schvalovací pracovní postupy sledováním průběhu projektu v reálném čase pomocí interaktivních dashboardů a reportů.
Omezení BrightWork
- Omezeno na organizace, které již používají Microsoft 365.
- Platforma není bohatá na funkce.
Ceny BrightWork
- Projekt: Navždy zdarma
- Teams: 14 $/uživatel za měsíc (20–50 uživatelů)
- Skupiny: 12 $/uživatel za měsíc (51–100 uživatelů)
- Oddělení: 10 $/uživatel za měsíc (101–250 uživatelů)
- Divize: 8 $/uživatel za měsíc (251–500 uživatelů)
- Organizace: 6 $/uživatel za měsíc (501–1000 uživatelů)
Hodnocení a recenze BrightWork
- G2: NA
- Capterra: NA
Projektoví manažeři oceňují, jak tato platforma usnadňuje správu projektů a portfolia.
Funkce produktu BrightWork usnadňují a zefektivňují správu našich projektů a portfolia. Jako manažer našeho PMO jsem schopen rychle rozhodnout, které projekty budou schváleny a které zamítnuty. Pomocí šablon pro správu projektů OTB můžeme začít s odpovídající mírou správy projektů pro daný projekt a tým.
Funkce produktu BrightWork usnadňují a zefektivňují správu našich projektů a portfolia. Jako manažer našeho PMO jsem schopen rychle rozhodnout, které projekty budou schváleny a které zamítnuty. Pomocí šablon pro správu projektů OTB můžeme začít s odpovídající mírou správy projektů pro daný projekt a tým.
10. Planview (nejlepší pro komplexní projekty a správu portfolia na podnikové úrovni)
Planview je komplexní řešení pro správu portfolia na podnikové úrovni, které nabízí robustní funkce pro správu složitých projektů a portfolií.
Poskytuje specializovaný modul pro přijímání projektů, který organizacím umožňuje zaznamenávat požadavky, vyhodnocovat návrhy a stanovovat priority iniciativ na základě strategických cílů. Je zvláště vhodný pro organizace, které potřebují přehled o alokaci zdrojů a stanovení priorit projektů v širokém měřítku.
Nejlepší funkce Planview
- Vyhodnoťte a upřednostněte projektové návrhy na základě jejich souladu s cíli organizace.
- Efektivně rozdělte zdroje v rámci projektového portfolia, abyste maximalizovali návratnost investic a minimalizovali rizika.
- Zvládněte rozsáhlé projekty s mnoha závislostmi a složitými pracovními postupy.
Omezení Planview
- Příliš mnoho funkcí vede ke složitosti a zvýšeným nákladům.
Ceny Planview
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Planview
- G2: NA
- Capterra: NA
Uživatelé oceňují, jak snadné je sledovat časové osy projektů pomocí této platformy a jak rychle mohou každý den postupovat v realizaci svých projektů.
Jedná se o úžasný software pro řízení projektů, který vytváří a spravuje časové osy a organizaci projektů. Umožňuje nám snadno sledovat hodiny strávené nad úkoly a aktivitami v rámci projektu a čas do termínů. Výrazně slaďuje projekty a poskytuje nástroje pro denní realizaci každého projektu. Je snadno přístupný odkudkoli.
Jedná se o úžasný software pro řízení projektů, který vytváří a spravuje časové osy a organizaci projektů. Umožňuje nám snadno sledovat hodiny strávené na projektových úkolech a činnostech a čas na termíny. Výrazně slaďuje projekty a poskytuje nástroje pro denní realizaci každého projektu. Je snadno přístupný odkudkoli.
Zefektivněte proces přijímání projektů pomocí ClickUp
Dobře strukturovaný proces přijímání projektů je základem úspěšného řízení projektů. Po prozkoumání nejlepších softwarových řešení pro přijímání projektů je jasné, že správný nástroj má zásadní vliv na optimalizaci efektivity a sladění projektů se strategickými cíli.
Mezi těmito nástroji je ClickUp ideálním řešením pro firmy, které chtějí zjednodušit a vylepšit svůj proces přijímání zakázek.
Ať už potřebujete spravovat projektové požadavky, stanovovat priority práce, sledovat projekty nebo posílit spolupráci, ClickUp vaší organizaci umožní zefektivnit procesy.
Jste připraveni posunout proces přijímání projektů na vyšší úroveň? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a přesvědčte se, jak vám výkonné řešení pro přijímání projektů pomůže dosáhnout úspěchu!