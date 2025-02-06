12 nejlepších správců souborů pro rok 2025

Podle společnosti Gartner téměř 50 % digitálních pracovníků denně bojuje s neorganizovanými systémy souborů, které jim zabírají spoustu času. Ale co kdyby tomu tak nebylo?
Představujeme moderní správce souborů: nástroje navržené pro vylepšení vašeho digitálního pracovního prostoru, díky nimž bude procházení vašich souborů rychlejší a chytřejší.
Ať už se zabýváte klientskými zadáními, správou mediálních knihoven nebo koordinací týmových projektů, tyto programy pro organizaci souborů vám ušetří spoustu času (a nervů).
Od vyhledávání založeného na umělé inteligenci až po automatizaci – tento seznam představuje nejlepší správce souborů, které vám pomohou organizovat práci a zůstat produktivní.
⏰ 60sekundové shrnutí
Bez ohledu na to, kolik souborů máte nebo jak složitý je váš systém, tyto správce souborů mají řešení:
- ClickUp: Nejlepší pro vytváření, organizaci a sdílení souborů
- Total Commander: Nejlepší pro pokročilé uživatele, kteří potřebují pokročilou správu souborů.
- Directory Opus: Nejlepší pro přizpůsobitelná řešení správy souborů
- xplorer²: Nejlepší pro moderní a efektivní organizaci souborů
- Q-Dir: Nejlepší pro prohlížení souborů v několika panelech
- Double Commander: Nejlepší pro správu souborů napříč platformami
- X-plore: Nejlepší pro správu souborů v mobilních zařízeních s Androidem
- FreeCommander: Nejlepší pro přenosnou správu souborů ve Windows
- Explorer++: Nejlepší pro lehkou správu souborů
- Soubory: Nejlepší pro moderní prostředí Windows
- Dolphin File Manager: Nejlepší pro všestranné uživatele Linuxu
- Správce souborů Windows: Nejlepší pro nostalgické nadšence správy souborů
Co byste měli hledat ve správcích souborů?
Výběr správného správce souborů může výrazně ovlivnit váš každodenní pracovní postup a produktivitu. Nejlepší správci souborů kombinují intuitivní design s výkonnými funkcemi, které zjednodušují složitou správu souborů a pomáhají vám s digitálním úklidem.
Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit:
- Vyhledávací funkce: Hledejte nástroje, které nabízejí rychlé vyhledávání souborů pomocí pokročilých vyhledávacích filtrů, včetně vyhledávání podle obsahu a filtrování metadat.
- Flexibilita rozhraní: Přizpůsobte si zobrazení pomocí více panelů, karet a podrobných informací o souborech, abyste výrazně zvýšili efektivitu pracovního postupu.
- Operace se soubory: Hledejte správce, kteří nabízejí hromadné operace, pokročilé nástroje pro přejmenování a funkce pro porovnání souborů nad rámec základních funkcí kopírování a přesouvání.
- Integrace cloudu: Používejte nástroje, které se snadno integrují s cloudovými službami, protože moderní systémy souborů často pokrývají více platforem.
- Bezpečnostní funkce: Zajistěte si šifrování souborů, bezpečné mazání a správu oprávnění, které vám pomohou chránit citlivá data.
- Podpora formátů: Hledejte komplexní podporu formátů souborů, včetně možností náhledu pro různé typy dokumentů a médií.
Zaměření se na tyto základní funkce vám umožní vybrat správce souborů, který splňuje vaše aktuální potřeby a přizpůsobí se vašim rostoucím požadavkům. Pojďme prozkoumat nejlepší správce souborů, kteří vynikají v těchto klíčových oblastech.
12 nejlepších správců souborů
Správce souborů musí umět víc než jen přesouvat všechny vaše soubory. Nejlepší řešení kombinují výkonné organizační funkce s intuitivním rozhraním a inovativními funkcemi, které se přizpůsobí vašemu stylu práce.
Tyto špičkové správce souborů představují nejmodernější technologie v oblasti digitální organizace.
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření, organizaci a sdílení souborů)
ClickUp je aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Díky inteligentním funkcím pro organizaci a spolupráci transformuje tradiční systémy souborů. Představte si jej jako své digitální ústředí, kde se hladce spojují soubory, úkoly a spolupráce týmu.
Jádrem systému správy dokumentů ClickUp je ClickUp Docs. Zde mohou týmy spolupracovat na dokumentech v reálném čase, vytvářet vnořené hierarchie dokumentů pro organizované znalostní báze a vkládat soubory z Google Drive nebo Dropbox.
Možnost vytvářet šablony dokumentů zajišťuje konzistenci, ať už připravujete standardní operační postupy nebo budujete firemní wiki.
Průvodce hierarchií ClickUp poskytuje logickou organizační strukturu, která doplňuje tuto funkci spolupráce na dokumentech. Pracovní prostory pojmou celou vaši organizaci, zatímco prostory ji rozdělují na oddělení nebo týmy.
V rámci každého prostoru jsou související projekty seskupeny do složek, podobné položky jsou uspořádány do seznamů a konkrétní úkoly jsou rozděleny do podúkolů.
Tento intuitivní postup pomáhá týmům přirozeně organizovat soubory a zároveň zůstává dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil různým pracovním postupům.
S rostoucím pracovním prostorem se rychlé vyhledávání souborů stává klíčovým, a právě v tom vyniká ClickUp Connected Search.
Zapomeňte na klikání a prohledávání nekonečných složek – ať už je soubor v komentáři k úkolu, připojený k dokumentu nebo uložený v integrované cloudové službě, Connected Search ho najde okamžitě.
A co víc, učí se z vašich vyhledávacích vzorců, aby vám poskytoval stále relevantnější výsledky.
ClickUp Brain rozšiřuje možnosti vyhledávání tím, že poskytuje odpovědi v reálném čase na základě informací ve vašem pracovním prostoru – ať už se jedná o vaše úkoly, dokumenty nebo tým.
Pomůže vám porozumět souborům a získat z nich informace, namísto pouhého jejich vyhledávání. Můžete shrnout obsah dokumentů, analyzovat data z integrovaných aplikací nebo získat rychlé odpovědi napříč různými nástroji integrovanými do vašeho pracovního prostoru.
Nativní integrace ClickUp s Google Drive, Dropbox a Microsoft Office zajišťuje, že vaše stávající nástroje budou v tomto vylepšeném systému fungovat bezproblémově.
Gemma Kuenzi, umělecká ředitelka společnosti Kredo Inc. , zdůrazňuje neuvěřitelnou univerzálnost integrací ClickUp:
Pro sledování času používáme integraci Toggl. Pro sdílení souborů používáme integraci Sharepoint. Dostupné integrace jsou rozsáhlé a umožňují nám spravovat veškerou produktivitu prostřednictvím jednoho rozhraní.
A co víc? ClickUp Automations vám umožní automatizovat správu souborů a uvolnit si čas, abyste se mohli soustředit na práci, která posouvá věci kupředu – bez nutnosti znalostí programování. Nastavte automatické schvalování souborů, přizpůsobte si oznámení o aktualizacích a vytvořte šablony úkolů, které automaticky organizují přiložené soubory pomocí jednoduchých sekvencí „if-then“.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků spoléhá při týmové komunikaci především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
S aplikací ClickUp, která slouží ke všem pracovním účelům , budete mít projektový management, zasílání zpráv, e-maily a chaty na jednom místě!
Nejlepší funkce ClickUp
- Převádějte dokumenty na proveditelné úkoly jedním kliknutím a zefektivněte tak realizaci projektů.
- Chraňte citlivé informace nastavením vlastních přístupových oprávnění na úrovni dokumentů, složek nebo prostoru.
- Sledujte změny dokumentů pomocí komplexní historie verzí a srovnání vedle sebe.
- Vytvořte vlastní stavy dokumentů, abyste mohli vizualizovat postup obsahu (návrh, revize, schváleno).
- Vytvářejte bohaté vložené objekty, které do dokumentů zahrnují videa, kódy a obsah externích aplikací.
- Exportujte dokumenty v různých formátech (PDF, Word, HTML) při zachování formátování.
Omezení ClickUp
- Složitá struktura pracovního prostoru vyžaduje promyšlené počáteční nastavení.
- Strmější křivka učení pro pokročilé funkce automatizace dokumentů
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
2. Total Commander (nejlepší pro pokročilé uživatele, kteří potřebují pokročilé operace se soubory)
Total Commander se vyznačuje jedinečným přístupem k hromadným operacím se soubory a vysokým výkonem zpracování.
Na rozdíl od běžných správců souborů nabízí Queue Manager vojenské úrovně, který umožňuje správcům systémů a pokročilým uživatelům spravovat více přenosů velkých souborů bez zatížení systému.
Jeho robustní funkce FTP umožňují až 10 souběžných připojení a automatické obnovení přerušených přenosů, což z něj činí nepostradatelný nástroj pro správu vzdálených serverů.
Nástroj pro hromadné přejmenování promění zdlouhavé úkoly spojené s organizací souborů na jednoduché operace založené na pravidlech.
Odlišuje se svými možnostmi správy souborů ve velkém měřítku: automatické ověřování, kontroly integrity a operace v pořadí eliminují potřebu ručního sledování přenosů.
Tyto funkce se přímo promítají do zvýšení produktivity týmů, které denně zpracovávají velké množství souborů.
Nejlepší funkce Total Commander
- Procházejte složité struktury souborů pomocí rozhraní s dvěma panely a prohlížením v záložkách.
- Nakonfigurujte operace se soubory na pozadí pomocí přizpůsobitelných limitů přenosové rychlosti.
- Vyhledávejte textový obsah v souborech PDF a archivech
- Extrahujte konkrétní soubory z více archivů současně
- Porovnejte obsah souborů v různých adresářích a identifikujte duplicity a rozdíly.
Omezení programu Total Commander
- Proces platby vyžaduje několik dní pro doručení klíče.
- Sharewarový model s povinnou 30denní zkušební verzí
Ceny Total Commander
- Licence pro studenty/žáky: 31,50 € (~34 USD)
- Standardní licence: 42 € (~46 USD)
(Poznámka: Ceny v USD jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na aktuálních směnných kurzech)
Hodnocení a recenze Total Commander
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o Total Commanderu?
Nahrazuje tak můj Windows Explorer a v mnoha ohledech ho vylepšuje, například: zobrazuje mnohem více miniatur (jsem grafický designér, takže pro mě je užitečné vidět miniatury souborů jako PSD, EPS, PDF atd.) s doplňky, pokud je to nutné, obsahuje funkce FTP, je konfigurovatelný nespočtem způsobů a jeho vyhledávací funkce je také mnohem efektivnější. Například často používám funkci, kdy v adresáři napíšete jedno nebo dvě písmena názvu souboru, který hledáte, a program skryje všechny soubory, které neobsahují zadaná písmena... Je to pro mě nejpoužívanější software od doby, kdy jsem chodil do školy před 10–15 lety.
🧠 Zajímavost: NASA používá přizpůsobené systémy správy souborů k organizaci dat kritických pro mise během projektů průzkumu vesmíru.
3. Directory Opus (nejlepší pro přizpůsobitelná řešení správy souborů)
Pokud hledáte prémiového správce souborů, Directory Opus je tou správnou volbou. Zcela mění způsob správy souborů ve Windows.
Tento výkonný nástroj kombinuje vysoký výkon s bezkonkurenčními možnostmi přizpůsobení, což z něj činí ideální volbu pro uživatele, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad správou svých souborů.
Systém vizuálního skriptování automatizuje opakující se úkoly bez nutnosti znalosti programování, zatímco inteligentní složky automaticky organizují soubory na základě přizpůsobitelných pravidel a kritérií.
Integrované nástroje pro zpracování obrázků hladce zvládají hromadné převody, což je činí neocenitelnými pro správu rozsáhlých mediálních sbírek.
Paměť softwaru specifická pro složky uchovává vlastní zobrazení a preference třídění, což zjednodušuje navigaci ve složitých projektových strukturách.
Nejlepší funkce Directory Opus
- Vytvářejte vlastní panely nástrojů s konfigurací příkazů pomocí drag-and-drop.
- Navrhujte komplexní pracovní postupy pro správu souborů v režimu Explorer Replacement.
- Nastavte podmíněné filtry souborů na základě metadat a vlastností souborů.
- Zpracovávejte více operací se soubory současně díky vícevláknové architektuře.
- Přizpůsobte si režimy zobrazení od jednoduchých seznamů po podrobná rozložení s více panely.
Omezení programu Directory Opus
- Prémiové ceny nemusí vyhovovat příležitostným uživatelům.
- Podpora pouze pro platformu Windows
Ceny Directory Opus
- Jednorázově: 89 AUD (~58 USD)
- Dual: 129 AUD (~84 USD)
- Pět: 249 AUD (~162 USD)
Poznámka: Ceny v USD jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na aktuálních směnných kurzech.
Hodnocení a recenze Directory Opus
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o Directory Opus?
Nikdy jsem neměl co do činění s tolika soubory, ale mám spoustu PDF souborů, které musím každý měsíc přejmenovat. S Directory Opus mohu nastavit třídění na „Ruční“ a pak začít přejmenovávat odshora, aniž by se soubory při přejmenovávání přesouvaly. A má okno náhledu, takže nemusím otevírat každý soubor. Podporuje také vlastní štítky (pokud používáte NTFS), takže můžete složky označit jako dokončené. A má klávesovou zkratku pro rychlé přesunutí všech vybraných souborů do složky s datem. Podporuje archivy RAR.
👀 Věděli jste? Directory Opus umí vytvářet virtuální složky, kde jsou soubory seskupeny podle metadat, nikoli podle umístění, což vám nabízí nové způsoby, jak organizovat vaše nejdůležitější informace.
4. xplorer² (nejlepší pro moderní a efektivní správu souborů)
xplorer² je určen pro profesionály, kteří potřebují více funkcí, než nabízí standardní prohlížeče souborů. Jeho rozhraní s dvěma panely a pokročilé vyhledávací funkce jsou obzvláště užitečné pro tvůrce obsahu a IT profesionály.
Jako pokročilý správce souborů xplorer² překlenuje propast mezi tradiční správou souborů a moderním uživatelským prostředím.
Xplorer² se vyznačuje promyšlenou kombinací inovativních funkcí a efektivního systému souborů. Jeho charakteristická funkce „Sticky Selecting“ zabraňuje náhodnému zrušení výběru souborů při hromadných operacích, zatímco vestavěná detekce duplicitních souborů pomáhá udržovat pořádek na disku.
Nejlepší funkce xplorer²
- Zobrazujte a spravujte soubory napříč adresáři současně, což umožňuje bleskurychlé porovnání a přenosy.
- Přepínejte mezi moderním pásem karet a klasickým rozhraním menu a přizpůsobte si správu souborů podle svých potřeb.
- Použijte barevné kódování k vizuální kategorizaci souborů, což zjednoduší navigaci a organizaci digitálního obsahu.
- Prozkoumejte struktury adresářů rychle pomocí sloupců Miller a prohlížení v záložkách pro vylepšenou správu souborů.
Omezení xplorer²
- Horizontální rozložení panelů nemusí vyhovovat všem pracovním postupům.
- Výchozí konfigurace vyžaduje přizpůsobení
Ceny xplorer²
- Pro: 29,95 $
- Ultimate: 49,95 $
Hodnocení a recenze xplorer²
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
5. Q-Dir (nejlepší pro zobrazení více panelů)
Zvolte odlišný přístup ke správě souborů s až čtyřmi současně zobrazenými panely v Q-Dir (Quad Directory Explorer).
Tato bezplatná a nenáročná alternativa k Průzkumníku souborů Windows poskytuje komplexní přehled o více složkách najednou, což je ideální pro uživatele, kteří často pracují s různými adresáři.
Q-Dir vyniká svým efektivním a přenosným systémem Quadro-view. Program nevyžaduje instalaci a lze jej spustit z jakéhokoli místa, což z něj činí vynikající volbu pro IT profesionály, kteří přecházejí mezi různými systémy.
Nejlepší funkce Q-Dir
- Vytvářejte okamžité záložky složek pro rychlý přístup k často používaným adresářům.
- Použijte barevné filtry na soubory a složky, čímž zlepšíte vizuální organizaci a identifikaci souborů.
- Okamžitě zobrazte komplexní informace o velikosti složek, které vám pomohou efektivně spravovat místo na disku.
- Přidejte si často používané složky do záložek pro rychlý přístup k adresářům.
- Přenášejte soubory hladce mezi panely pomocí intuitivní funkce drag-and-drop.
Omezení Q-Dir
- Malé prvky rozhraní na displejích s vysokým rozlišením
- Omezené možnosti přenosu souborů pro velké operace
Ceny Q-Dir
- Zdarma
Hodnocení a recenze Q-Dir
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o Q-Dir?
Za svou kariéru jsem vyzkoušel mnoho různých správců souborů, ale vždy jsem se vrátil k tomuto, který používám dodnes. Umí mnohem víc, než potřebuji, ale vždy dělá to, co potřebuji. Jediný problém, který nedokážu pochopit, je, že většinou používám zobrazení dvou panelů, ale pravý panel si nepamatuje, jak jsem položky seřadil. Vždy třídím abecedně od A do Z. Vyzkoušejte to na chvíli a uvidíte, jestli je to jen u mě, nebo jestli je to skutečně problém. Naučil jsem se na to zvyknout a každý den prostě klikám na tlačítko třídění, ale i tak je to skvělý správce!
💡 Tip pro profesionály: U správců souborů s podporou dvou panelů přiřaďte jeden panel pro často používané adresáře a druhý pro aktuální úkoly. Tím se zkrátí doba navigace a zvýší se efektivita.
6. Double Commander (nejlepší pro použití na různých platformách)
Double Commander je open-source řešení inspirované Total Commanderem, které přináší pokročilé funkce správy souborů pro Windows, Linux a macOS.
Tento správce souborů s dvojitým panelem kombinuje výkonné funkce příkazového řádku s přístupným grafickým rozhraním, díky čemuž jsou složité operace se soubory snadné pro uživatele všech úrovní znalostí.
Double Commander se odlišuje svým zaměřením na praktickou funkčnost. Každá položka nabídky má svůj účel a nabízí přímý přístup k pokročilým operacím, jako je vytváření symbolických odkazů, hromadné přejmenování a porovnávání souborů – úkoly, které jsou obvykle vyhrazeny pro příkazový řádek.
Nejlepší funkce Double Commander
- Vytvářejte a spravujte symbolické odkazy a pevné odkazy napříč více souborovými systémy.
- Extrahujte a spravujte komplexní archivní formáty pomocí operací jediným kliknutím.
- Připojte se a přenášejte soubory bezpečně pomocí protokolů FTP, SFTP a SSH.
- Provádějte operace se soubory na pozadí bez přerušení primárních pracovních úkolů.
- Provádějte okamžité fulltextové vyhledávání napříč více adresáři a typy souborů.
- Upravujte soubory pomocí vestavěného textového editoru s zvýrazněním syntaxe pro rychlé úpravy.
Omezení programu Double Commander
- Problémy s výkonem v systému macOS
- Nekonzistentní chování při posouvání
Ceny Double Commander
- Zdarma
Hodnocení a recenze Double Commander
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Co říkají skuteční uživatelé o Double Commander?
Vyzkoušel jsem Double Commander na 1 minutu a okamžitě jsem smazal OneCommander a přešel na něj. FOSS je úžasný.
7. X-plore (nejlepší pro správu souborů v mobilních zařízeních s Androidem)
Procházení rozsáhlých adresářů souborů v telefonu může být obzvláště náročné. X-plore transformuje správu souborů v mobilních zařízeních díky svému komplexnímu rozhraní s dvěma panely, což z něj činí výkonný nástroj pro uživatele Androidu.
Tento mobilní správce souborů s bohatými funkcemi, vyvinutý společností Lonely Cat Games, přináší do smartphonů a tabletů možnosti správy souborů na úrovni stolních počítačů.
X-plore se odlišuje svou rozsáhlou funkčností v kombinaci s možnostmi rootového přístupu.
Rozhraní s dvojitým panelem a stromovou strukturou umožňuje intuitivní navigaci, zatímco podpora cloudových služeb, USB OTG a různých formátů souborů vytváří kompletní řešení pro správu souborů v mobilních zařízeních.
Nejlepší funkce X-plore
- Integrované prohlížeče obrázků, zvukových souborů a souborů PDF zvyšují pohodlí a přístupnost.
- Integrace cloudového úložiště s Google Drive a OneDrive zefektivňuje správu souborů.
- Podpora USB OTG umožňuje snadný přístup k externím úložným zařízením na cestách.
- Funkce Disk Map vizualizuje alokaci úložiště pro efektivní správu prostoru.
- Funkce rootového přístupu umožňují prozkoumávat a upravovat systémové soubory.
- Podpora přenosu souborů SSH usnadňuje bezpečný a efektivní přenos souborů (prémiová funkce).
Omezení X-plore
- Některé pokročilé funkce jsou placené.
- Rozhraní může na menších obrazovkách působit složitě.
Ceny X-plore
- Zdarma
- Prémiové funkce jsou k dispozici prostřednictvím darů prostřednictvím obchodu Google Play Store.
Hodnocení a recenze X-plore
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
8. FreeCommander (nejlepší pro přenosnou správu souborů ve Windows)
FreeCommander nabízí flexibilní alternativu k Průzkumníku Windows se zaměřením na přenositelnost a praktické funkce pro práci se soubory.
Tato lehká, přenosná aplikace pro správu souborů kombinuje základní funkce systému Windows s pokročilými funkcemi, které vyhovují běžným uživatelům i IT profesionálům.
FreeCommander nabízí skutečnou přenositelnost – celý program lze spustit přímo z USB flash disku nebo CD – což je ideální pro uživatele, kteří potřebují konzistentní funkce správy souborů na různých počítačích se systémem Windows.
Nejlepší funkce programu FreeCommander
- Okamžitě si prohlédněte náhledy složitých typů souborů pomocí komplexního prohlížeče podporujícího více formátů.
- Snadno překonejte tradiční omezení délky cesty na 255 znaků.
- Použijte výkonné filtrování založené na regulárních výrazech k provádění pokročilého a přesného vyhledávání souborů.
- Efektivně organizujte soubory pomocí flexibilního rozhraní se dvěma panely a stromovou strukturou.
- Získejte přímý přístup ke skrytým systémovým složkám a rozhraním ovládacího panelu Windows.
- Snadno propojujte a spravujte soubory napříč různými platformami mobilních zařízení.
- Synchronizujte složky efektivně mezi různými lokálními a síťovými úložišti.
- Obnovte omylem smazané soubory pomocí sofistikovaných integrovaných mechanismů obnovy.
Omezení programu FreeCommander
- Pouze pro platformu Windows
- Omezené možnosti integrace cloudu
Ceny FreeCommander
- Zdarma (32bitová verze)
- Jednorázové stažení: 10 $ (64bitová verze)
- Roční přístup: 20 $ (32bitová a 64bitová verze)
- Dvouletý přístup: 28 $ (32bitová a 64bitová verze)
Hodnocení a recenze FreeCommander
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
9. Explorer++ (nejlepší pro lehkou správu souborů)
Pokud jste uživatelem Windows a hledáte kompaktní a efektivní alternativu k výchozímu systému správy souborů, nehledejte nic jiného než Explorer++.
Tato open-source alternativa nabízí základní funkce pro správu souborů a zaměřuje se na rychlost a jednoduchost, přičemž přidává cenné funkce nad rámec základních funkcí Microsoft Exploreru.
Jeho rozhraní s kartami a zpracování na pozadí zajišťují plynulý provoz i při intenzivních operacích se soubory, což je ideální pro uživatele, kteří preferují lehký, ale výkonný správce souborů.
Nejlepší funkce Explorer++
- Zaveďte systém záložek pro rychlý přístup k často používaným adresářům a zvýšení efektivity.
- Provádějte pokročilé operace se soubory, které umožňují slučování a rozdělování souborů pro všestranné zpracování.
- Spouštějte správce souborů přímo z USB disků nebo jiných médií pomocí přenosných konfiguračních možností.
- Přizpůsobte uživatelské preference pomocí možností ukládání registru nebo konfiguračních souborů pro větší pohodlí.
Omezení programu Explorer
- Sledování pouze skutečných složek souborového systému
- Pouze pro platformu Windows
Ceny Explorer++
- Zdarma
Hodnocení a recenze Explorer
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
10. Soubory (nejlepší pro moderní prostředí Windows)
Files přináší nové pojetí správy souborů ve Windows s moderním designem a vylepšenými funkcemi pro zvýšení produktivity. Tento správce souborů od třetí strany kombinuje moderní estetiku s robustní funkčností a nabízí nový pohled na to, jak uživatelé pracují se svými soubory a složkami.
Co odlišuje Files od ostatních, je jeho zaměření na designovou filozofii „Windows-first“ a přidání funkcí, které v nativním průzkumníku chybí. Kombinace integrace cloudu, prohlížení v záložkách a bohatých náhledů souborů vytváří moderní zážitek ze správy souborů, který je pro uživatele Windows přirozený.
Nejlepší funkce souborů
- Využijte přehledné, moderní rozhraní s přizpůsobitelným rozvržením, které vylepšuje uživatelský zážitek a personalizaci.
- Využijte integrovanou podporu náhledů dokumentů, médií a kódu pro rychlé prohlížení bez otevírání souborů.
- Integrujte cloudové služby jako OneDrive, Google Drive a iCloud, abyste zefektivnili správu souborů napříč platformami.
- Zaveďte vlastní systém značení s barevným kódováním, který vám pomůže organizovat soubory pro snadné vyhledávání a identifikaci.
- Využijte podporu Markdownu a zvýraznění syntaxe, které zvyšují použitelnost pro vývojáře a autory.
Omezení souborů
- Příležitostné problémy s výkonem
- Problémy se synchronizací s cloudovými službami
Ceny souborů
- Zdarma
Hodnocení a recenze souborů
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
11. Dolphin File Manager (nejlepší pro uživatele Linuxu)
Dolphin, výchozí správce souborů populární komunity svobodného softwaru KDE, kombinuje nízkou náročnost na výkon s bohatými možnostmi přizpůsobení.
Tento univerzální správce souborů efektivně prochází a spravuje soubory na různých úložných zařízeních a zároveň zachovává flexibilitu v tom, jak uživatelé s obsahem pracují.
Dolphin vyniká svou přizpůsobivostí v kombinaci s funkcemi zaměřenými na produktivitu. Rovnováha mezi jednoduchostí a výkonnými funkcemi z něj činí ideální volbu pro uživatele Linuxu, kteří chtějí pokročilý správce souborů, který poroste s jejich potřebami.
Nejlepší funkce Dolphin
- Využijte více režimů zobrazení (mřížka, podrobné zobrazení a stromové zobrazení) pro lepší navigaci a organizaci souborů.
- Povolte podporu rozděleného zobrazení a prohlížení v záložkách pro současný přístup k více adresářům.
- Získejte přístup k rozsáhlé nabídce pravého tlačítka myši s přizpůsobitelnými akcemi pro rychlou správu souborů.
- Využijte funkci drag-and-drop mezi zobrazeními a zjednodušte si přesun nebo kopírování souborů.
- Využijte snadné možnosti komprese a sdílení souborů k zefektivnění spolupráce a práce se soubory.
- Přizpůsobte si konfiguraci rozhraní a personalizujte si pracovní prostor podle svých potřeb.
- Připojte se k různým úložným zařízením (pevné disky, USB, SD karty) a zajistěte si tak všestrannost ve správě souborů.
Omezení Dolphin
- Pouze pro platformu Linux/KDE
- Některé funkce vyžadují závislosti KDE.
Ceny Dolphin
- Zdarma
Hodnocení a recenze Dolphin
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
12. Správce souborů Windows (nejlepší pro nostalgické nadšence správy souborů)
Správce souborů Windows je vzpomínkou na minulost. Společnost Microsoft jej oživila z jeho počátků ve Windows 3. x a udělala z něj open-source projekt na GitHubu.
Tento klasický nástroj je určen pro fanoušky retro počítačů a ty, kteří ocení jednoduchost správy souborů staré školy.
Díky svému ikonickému rozhraní s dvěma panely a přímočarým funkcím je Správce souborů Windows funkční a nostalgickou alternativou k moderním prohlížečům souborů.
Správce souborů Windows, původně navržený na počátku 90. let, byl modernizován tak, aby fungoval na současných systémech Windows.
Ačkoli tento základní správce souborů postrádá efektní funkce dnešních nástrojů, poskytuje solidní výkon pro základní operace se soubory a vyniká jako okno do počátků výpočetní techniky Windows.
Nejlepší funkce správce souborů Windows
- Procházejte a spravujte soubory ve dvou panelech, což usnadňuje provádění operací, jako je kopírování a přesouvání souborů mezi adresáři.
- Stáhněte si a používejte lehkou open-source aplikaci, která nezatěžuje systémové zdroje.
- Kopírujte, přesouvejte, přejmenovávejte a mazejte soubory efektivně a jednoduše, stejně jako na počátku 90. let.
Omezení správce souborů Windows
- Postrádá sofistikované funkce, jako je prohlížení v záložkách, pokročilé vyhledávání nebo integrace cloudu, které najdete v moderních správcích souborů.
- Retro design může uživatelům zvyklým na moderní prohlížeče souborů připadat neznámý nebo zastaralý.
- Určeno především pro nadšence, nikoli pro profesionály, kteří potřebují pokročilé pracovní postupy.
Ceny správců souborů pro Windows
- Zdarma
Hodnocení a recenze správců souborů pro Windows
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
💡 Tip pro profesionály: Spojte správce souborů, jako je Windows File Manager, pro lehké operace s ClickUp pro pokročilé řízení projektů, abyste pokryli všechny své potřeby.
Vyberte si cestu k lepší organizaci svých souborů
Správný správce souborů může výrazně zlepšit vaši produktivitu a digitální organizaci. Při výběru správných nástrojů pro správu souborů zvažte požadavky na pracovní postupy, velikost týmu, digitální ekosystém a konkrétní výzvy v oblasti produktivity.
Prozkoumejte různá řešení, vyzkoušejte různá rozhraní a porovnejte funkce, abyste našli ideální přístup ke správě souborů.
Účinná technologie správy souborů by měla podporovat profesionální produktivitu, nikoli zvyšovat složitost. Ideální řešení pro digitální organizaci doplňuje stávající funkce a umožňuje týmům soustředit se přesně a efektivně na hlavní cíle.
Naše doporučení? ClickUp je dokonalé centrální centrum pro správu souborů a produktivitu pro profesionály, kteří hledají komplexní řešení digitálního pracovního prostoru. Jeho robustní platforma transformuje tradiční správu souborů na inteligentní, adaptivní systém.
Zaregistrujte se do ClickUp, abyste změnili svůj způsob správy souborů a zjistili, jak organizovaný může být váš digitální pracovní prostor.