Jak vytvořit AI agenta pro lepší automatizaci

Zpráva společnosti Capgemini ukazuje, že 50 % amerických firem nyní využívá generativní AI pro své marketingové projekty. Ačkoli se tyto nástroje vyvíjejí, nedokážou zefektivnit vícestupňové pracovní postupy ani zpracovávat rozsáhlá data bez častého zásahu člověka.
Ale co kdybyste mohli získat tuto konkurenční výhodu už dnes? Co kdyby existoval způsob, jak automatizovat složité procesy hned teď?
Seznamte se s AI agenty – další fází implementace AI pro firmy!
Znalost toho, jak vytvořit AI agenta, je z dlouhodobého hlediska zásadní. Jakmile budete vědět, jak vytvořit vlastního agenta, můžete automatizovat úkoly (jako je zákaznický servis nebo analýza trhu) s minimálním lidským zásahem a snížit celkové náklady.
V tomto blogu zodpovíme všechny otázky týkající se AI agentů, od toho, co to vlastně je, až po to, jak si je můžete vyvinout. Zůstaňte s námi až do konce – představíme vám AI agenta, který je efektivní a bezproblémový pro vaše potřeby v oblasti řízení úkolů a projektů!
⏰60sekundové shrnutí
- AI agenti jsou autonomní AI nástroje se schopností rozhodování
- Mohou komunikovat s lidmi a technologickými nástroji ve svém prostředí
- AI agenti se již používají v oblastech elektronického obchodování, zdravotnictví, automatizace podnikových procesů a cloud computingu
- Můžete si vytvořit vlastního AI agenta s pomocí datových vědců, UX designérů, odborníků na strojové učení a vývojáře softwaru – nebo jednoduše použít nástroj pro tvorbu bez programování v ClickUp.
- Pokud používáte ClickUp pro řízení projektů, máte již k dispozici AI agenty Autopilot a navíc nástroje pro vytváření vlastních super agentů přizpůsobených vaší práci.
Nejprve se podíváme na základy.
Co je to AI agent a jak funguje
AI agent je softwarový systém, který dokáže vnímat informace, činit rozhodnutí a provádět akce k dosažení cíle s minimálním lidským zásahem. Na rozdíl od jednoduché automatizace používají AI agenti modely a pravidla k interpretaci kontextu, plánování kroků a interakci s nástroji nebo zdroji dat.
Pokud jste někdy chatovali s AI asistentem na webových stránkách, již jste komunikovali se základním AI agentem. Nejčastěji je dnes najdete na stránkách zákaznické podpory firem, kde odpovídají na dotazy zákazníků, vytvářejí žádosti o podporu nebo domlouvají hovory s živými pracovníky podpory.
Schopnosti AI agenta se však neomezují pouze na správu zákaznické podpory. Umí toho mnohem víc, jak uvidíte níže.
Jak definujete AI agenta?
AI agent je autonomní program, který vykonává předem definované funkce s minimálním zásahem člověka. Dokáže rozpoznat různé aktéry a prvky ve svém prostředí a komunikovat s nimi, aby vám pomohl dosáhnout vašich cílů.
📌 Pokud například chcete někomu poslat e-mail, agent s umělou inteligencí od vás může převzít potřebné údaje, jako je e-mailová adresa příjemce, předmět e-mailu, přílohy atd. Poté komunikuje s vaším e-mailovým klientem a pomocí generativní umělé inteligence sám vypracuje návrh e-mailu.
Jakmile to uděláte, zobrazí se vám náhled e-mailu, abyste mohli v případě potřeby něco změnit a odeslat jej, jakmile budou změny provedeny.
Jaké jsou klíčové vlastnosti efektivních AI agentů?
Zde je stručný přehled toho, co potřebujete vědět o AI agentech:
- Minimální požadavky na lidský zásah
- Neustálé učení a zlepšování
- Vnímání kontextu a schopnost interagovat s okolím
- Schopnost číst, extrahovat a upravovat data z externích zdrojů
- Porozumění lidskému jazyku a chování
- Schopnost činit rozhodnutí na základě svého tréninku a učení
Jaké typy AI agentů jsou v podnicích nejběžnější
AI agenty lze rozdělit do kategorií na základě různých prvků (např. design vs. funkčnost). Zde je rozdělíme na základě funkčnosti, což nás přivádí ke dvěma hlavním typům agentů, které jsou dnes v organizacích velmi rozšířené:
- Autonomní AI agenti: Tito agenti obvykle komunikují se zákazníky a disponují vysokou mírou schopnosti autonomního rozhodování. Zpracovávají dotazy zákazníků bez nutnosti zásahu vašich zaměstnanců
- Asistenční AI agenti: Jedná se o interní aplikace využívající AI, které pomáhají vašim zaměstnancům při plnění složitých úkolů. Jelikož jsou interní, mohou mít grafické uživatelské rozhraní, ale nemusí, v závislosti na vašich preferencích.
🧠 Věděli jste, že: S Super agenty od ClickUp nemusíte vytvářet AI agenty od nuly pomocí kódu nebo složitých modelů – pokud to sami nechcete. Můžete začít s agenty Autopilot pro rychlé výsledky (jako je automatizace denních reportů nebo odpovědí v chatu na často kladené otázky) nebo vytvořit Super agenty pomocí příkazů v přirozeném jazyce, spouštěčů a akcí – bez nutnosti znalostí strojového učení. Zde je návod!
Jak vám superagenti ClickUp pomohou vytvořit AI agenty bez programování
ClickUp Super Agents vám umožní vytvářet AI agenty bez kódování tím, že nahrazují tradiční proces „technologického stacku + tréninku“ jednoduchými stavebními bloky pracovních postupů – takže můžete automatizovat skutečnou práci rychleji.
- Definujte účel: Zadejte cíle jako pokyny v přirozeném jazyce a podmínky v nástroji pro tvorbu vlastních agentů.
- Sestavte tým: Spolupracujte s odborníky na pracovní postupy pomocí ClickUp Brain a vylepšujte výzvy – bez nutnosti zapojení inženýrů v oblasti strojového učení.
- Technologický stack: Vyhněte se programování; využijte vestavěné spouštěče (např. stav úkolu), znalosti pracovního prostoru (Dokumenty/úkoly/Chat) a integrace (Slack/GitHub).
- Návrh: Vyberte si modulární vzory, uživatelské rozhraní prostřednictvím chatu, datové toky a zpětnovazební smyčky s nativní podporou.
- Příprava dat: Přidejte obsah stávajícího pracovního prostoru jako znalosti – není třeba nic označovat ani čistit.
- Trénujte/vytvářejte: Nastavte spouštěče/podmínky/pokyny; iterujte úpravou výzev, nikoli přetrénováním modelů.
- Testování: Provádějte jednoduché A/B testy chování přímo v pracovních postupech.
- Nasazení/monitorování: Agenti běží bezpečně ve vašem pracovním prostředí s řízením přístupu a laděním v reálném čase
Vytvoření AI agentů není složité, ale vyžaduje strukturovaný přístup a správné plánování. Potřebujete s tímto procesem pomoci?
Ať už však vytváříte AI agenta v ClickUp nebo jinde, základní metodika zůstává stejná. Zde je osm kroků, které musíte dodržet při vytváření vlastních AI agentů pro potřeby vaší firmy:
Krok 1: Definujte účel svého agenta
Než začnete vytvářet svého vlastního AI agenta, musíte jasně definovat, čeho s ním chcete dosáhnout. A mluvíme zde o formální dokumentaci.
Jistě, možná máte hrubou představu o tom, co má AI agent dělat, ale abyste se ujistili, že nic nevynecháte, musíte zdokumentovat všechny funkce a schopnosti, které v něm chcete mít.
Navíc se tím vytvoří centrální dokument, ke kterému se může váš vývojový tým obrátit, když bude chtít porozumět prostředí agenta a jeho očekáváním.
Krok 2: Sestavte tým
Dalším krokem (a je to krok zásadní) je sestavení vašeho týmu pro vytvoření AI agenta. Vytvoření robustního agenta totiž vyžaduje odborné znalosti z různých oborů, včetně:
- Datová věda a analýza
- Strojové učení (ML)
- Návrh uživatelského rozhraní
- Vývoj softwaru
Pokud nezapojíte odborníky ze všech těchto oborů, může se stát, že vytvoříte AI agenta s nedostatky. Místo toho si nejprve sestavte tým odborníků.
💡 Tip pro profesionály: V ClickUp nebudete k vytvoření superagentů potřebovat inženýry v oblasti strojového učení, ale je rozumné zahrnout:
- Odborník na danou problematiku (k definování toho, co by agent měl vědět)
- Vlastník pracovního postupu (určuje, kde bude agent působit)
- Autor/strateg (rozhoduje o tom, jak agent komunikuje)
S ClickUp Brain, nativním AI asistentem ClickUp, může váš tým brainstormovat nápady a vylepšovat pokyny pro agenta, aby ho vytvořil rychleji.
Krok 3: Určete si technologický stack
Jakmile sestavíte svůj tým, měli byste prodiskutovat a rozhodnout se, které technologie budou sloužit jako platforma pro vašeho AI agenta. To zahrnuje:
- Programovací jazyk (Java, Python atd.)
- Hostingové prostředí
- Knihovny pro zpracování přirozeného jazyka (NLP) (Gensim, NLTK atd.)
- Knihovny pro analýzu dat (Plotly, SciPy, NumPy atd.)
- Model strojového učení (např. GPT, BERT, Llama atd.)
- Technologie založené na konkrétních schopnostech (např. počítačové vidění, rozpoznávání řeči, robotická automatizace procesů atd.)
Měli byste také ponechat určitý prostor pro další knihovny a frameworky, které by mohly být potřebné.
Jakmile určíte a vyberete všechny tyto prvky pro technologickou základnu svého AI agenta, budete mít pevný základ, na kterém můžete stavět.
🔮 Ale co kdybychom vám řekli, že v ClickUp si tuto bolest hlavy můžete ušetřit. Váš „stack“ bude vypadat takto:
- Spouštěče (např. změna stavu, zpráva v chatu)
- Pokyny (vlastní výzvy)
- Znalosti (dokumenty, úkoly, historie chatu)
- Akce (např. odpovídání, shrnování, přiřazování)
Můžete dokonce propojit externí nástroje, jako jsou Slack nebo GitHub, prostřednictvím integrací ClickUp a zahrnout jejich data do znalostních zdrojů vašeho agenta.
Krok 4: Zvažte aspekty návrhu
Kromě určení technologického stacku, který chcete použít, existují i další aspekty návrhu, které byste měli zohlednit před zahájením vývoje AI agentů. Patří mezi ně:
1. Architektura
Pro architekturu vašeho vlastního AI agenta můžete zvolit dva přístupy – modulární a souběžný. V modulární architektuře je každá část agenta navržena postupně a samostatně, než jsou všechny části spojeny dohromady a agent je dokončen. Souběžná architektura je naopak taková, ve které jsou všechny části trénovány a vytvářeny současně.
💡 Tip pro profesionály: Začněte s agenty Autopilot v ClickUp pro automatizaci modulárního typu a poté přejděte na Super agenty, až budete připraveni definovat podmínky, reakce a vícestupňovou logiku.
Chcete něco ještě více na míru a přizpůsobeného vašemu týmu? Seznamte se s certifikovanými agenty. Jedná se o agenty připravené k nasazení, vytvořené a spravované odborníky na AI z ClickUp – přímo pro vás. Žádné programování, žádná údržba, žádné odvádění vašeho týmu od důležité práce.
2. Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost (UI/UX)
Pokud chcete, aby váš AI agent měl uživatelské rozhraní určené pro veřejnost, měli byste také zvážit prvky, které chcete do UI/UX zahrnout. Patří sem vaše značka, maskot, jméno, které mu chcete dát, atd.
3. Zpracování dat
Dalším klíčovým aspektem, který byste měli zvážit, je to, jak váš vlastní AI agent přijímá a pracuje s relevantními daty. To znamená jasně definovat celý tok dat od začátku do konce, včetně:
- Data/informace, které mají být získány od uživatele
- Data/informace, které mají být extrahovány z vašeho serveru
- Funkce, které mají být prováděny na extrahovaných datech
- Doručení konečného výsledku uživateli
Každý krok v procesu zpracování dat by měl být podrobně popsán.
4. Mechanismus zpětné vazby
Zvažte začlenění mechanismu zpětné vazby do svého systému AI agenta. Ať už se jedná o průzkum, systém hodnocení nebo jednoduché tlačítko „líbí se mi/nelíbí se mi“. Zpětná vazba od uživatelů ohledně agenta je nezbytná pro neustálé zlepšování nástroje.
Krok 5: Označte a vyčistěte svá trénovací data
Existují tři druhy datových zdrojů, které můžete použít k přípravě a trénování svého agenta, v závislosti na tom, kdo budou jeho koncoví uživatelé:
- Provozní data vaší organizace
- Externí data, která jste obdrželi nebo získali od třetích stran
- Data generovaná uživateli, která byla vytvořena vašimi zákazníky/uživateli
Bez ohledu na to, jaká surová data si pro trénování svého modelu vyberete, musí být před trénováním označena a očištěna. Co je to označování a očišťování? Zde je stručný přehled:
- Označování: Jedná se o ruční kategorizaci, značkování a označování dat lidmi, aby byla srozumitelná pro váš AI agent. Provádí se proto, aby AI model použitý ve vašem agentovi mohl vytvářet spojení mezi datovými body a správně rozpoznat, co každý typ dat představuje.
- Čištění: Jedná se o odstranění všech anomálií z vašeho datového souboru, jako jsou prázdné řádky, nesprávně zadané nebo chybějící hodnoty, chyby atd. Jejich odstranění eliminuje možnost, že by byl váš AI agent trénován na chybných datech.
💡Tip pro profesionály: Nástroje jako SuperAnnotate, DataLoop a Encord vám pomohou s oběma těmito kroky.
Krok 6: Vytvořte a vytrénujte svého agenta
Nyní můžete začít s vývojem a trénováním svého AI agenta. Začněte nastavením trénovacího prostředí – nainstalujte všechny potřebné knihovny a frameworky pro strojové učení, spusťte trénovací nástroje a nahrajte svá data.
⚠️ DŮLEŽITÉ: Nenačítejte všechna data najednou. Rozdělte je na dvě podskupiny a načítejte pouze jednu. Druhou sadu si ponechte pro testovací účely.
Jakmile nahrajete data, inicializujte model strojového učení, který jste vybrali v kroku tři. Nastavte parametry trénování (mohou se lišit v závislosti na zvoleném modelu, takže je obtížné zde uvádět konkrétní údaje) a spusťte proces trénování.
Sledujte metriky, jako jsou ztráta a přesnost, během trénovacího procesu, abyste získali představu o tom, jak dobře se model učí. Pokud se neučí dobře, upravte trénovací parametry.
Zároveň by vývojáři uživatelského rozhraní měli navrhnout a vytvořit uživatelský zážitek vašeho AI agenta.
📌 V ClickUp můžete vytvořit superagenta jedním ze tří způsobů:
- Nástroj pro tvorbu přirozeného jazyka: V chatu vysvětlíte, co potřebujete, a zodpovíte otázky, na jejichž základě se vytvoří váš Super Agent
- Využijte katalog Super Agentů: Začněte s agentem z připraveného katalogu předem vytvořených Super Agentů od ClickUp. ClickUp za vás spustí nástroj pro tvorbu v přirozeném jazyce pomocí předem připraveného zadání. Odpovíte na otázky, abyste Super Agenta přizpůsobili a vylepšili pro svůj pracovní postup.
- Začněte od nuly: Vytvořte prázdného superagenta a ručně jej nakonfigurujte podle svých potřeb.
Při přizpůsobování nemusíte nic přeučovat – stačí upravit pokyny nebo zdroje znalostí a znovu otestovat. Rychlá iterace FTW.
Krok 7: Otestujte agenta
Jakmile je proces trénování dokončen, je čas otestovat váš model. Zde přichází na řadu druhá polovina vašeho datového souboru, kterou jste si vyhradili pro testovací účely (krok 6).
Spusťte svého AI agenta, nechte ho projít dotazy z vašeho testovacího datového souboru a analyzujte výsledky. Sledujte, jak přesně vykonal požadovanou funkci u každého datového bodu ve vašem datovém souboru. Sledujte také, jak dlouho mu trvalo provedení těchto akcí.
Pokud agent funguje podle očekávání, musíte na něm provést ještě tři další typy testů. Jedná se o:
- Unitové testy: Otestujte každý modul nebo jednotku svého AI agenta samostatně, abyste se ujistili, že funguje správně
- Uživatelské testy: Pozvěte několik cílových uživatelů agenta, aby si ho vyzkoušeli pod vaším dohledem, abyste mohli analyzovat, jak by ho uživatelé mohli používat a jak přesně funguje v jednotlivých scénářích
- A/B testy: Porovnejte dvě verze agenta vedle sebe a zjistěte, která z nich funguje lépe
Každý z těchto testů optimalizuje výkon vašeho AI agenta a zajistí, že bude fungovat dobře v reálných situacích. Pokud však během testů nebude fungovat dobře, možná budete muset agenta přetrénovat s upravenými parametry nebo větším datovým souborem.
Krok 8: Nasazení a monitorování agenta
Jakmile váš AI agent funguje podle očekávání, je čas jej nasadit. Integrujte jej do svých stávajících systémů a nasadte jej na svůj web nebo do aplikace. Sledujte, jak přesně a rychle reaguje na dotazy uživatelů, a to analýzou uživatelských protokolů a zpětné vazby, která přichází prostřednictvím vestavěného mechanismu zpětné vazby vašeho AI agenta.
Pokud existuje prostor pro zlepšení, nasadíte novou verzi agenta, ve které vyřešíte problémy nahlášené uživateli.
🌰 Stručně řečeno: Ať už píšete kód nebo používáte bezkódové Super agenty od ClickUp, vytvoření skvělého AI agenta stále vyžaduje promyšlené plánování, návrh a iterace.
V čem je rozdíl? V ClickUp je většina náročných úkolů – hostování modelů, optimalizace promptů, integrace – vyřešena za vás. Můžete se tak soustředit na to, na čem opravdu záleží: navrhování inteligentních pracovních postupů, které vám skutečně ušetří čas.
Pokud se vám to líbí, ale předtím, než začnete, máte ještě nějaké otázky, rádi vám na ně odpovíme!
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu pravidelně používá automatizační nástroje a aktivně hledá nové příležitosti k automatizaci.
To poukazuje na významný nevyužitý potenciál pro zvýšení produktivity – většina týmů se stále spoléhá na manuální práci, kterou by bylo možné zefektivnit nebo zcela eliminovat.
AI agenti ClickUp usnadňují vytváření automatizovaných pracovních postupů, i když jste automatizaci dosud nikdy nepoužívali. Díky šablonám typu plug-and-play a příkazům založeným na přirozeném jazyce je automatizace úkolů dostupná pro každého v týmu!
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný na vytváření reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům v ClickUp – a proměnila tak hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
Jaké jsou nejlepší příklady použití vlastních AI agentů
Vlastní AI agenti se využívají napříč odvětvími k automatizaci práce náročné na rozhodování, ke zvýšení přesnosti a ke snížení manuální zátěže – zejména tam, kde pracovní postupy zahrnují velké datové sady a opakovatelné akce.
- E-commerce: Předpovídejte poptávku na základě údajů o prodeji a trendech a zajistěte zákaznickou podporu s rychlejšími a přesnějšími řešeními.
- Zdravotnictví: Monitorujte zdravotnické vybavení, abyste předešli poruchám, a využívejte virtuální asistenty pro připomenutí, plánování a podporu léčby.
- Automatizace podnikových procesů (RPA): Automatizujte zpracování reklamací, odhalování podvodů a klasifikaci dokumentů, abyste snížili náklady a zvýšili produktivitu.
- Cloud computing: Předvídejte potřeby zdrojů, sledujte bezpečnostní hrozby a odpovídajte na dotazy podpory pomocí NLP a znalostních bází, abyste předešli výpadkům.
Případy použití AI (zejména jejích agentů) jsou v každém odvětví obrovské. Existují čtyři hlavní oblasti, kde v současné době zanechávají svou stopu.
1. AI agenti v e-commerce: AI konzultanti a agenti zákaznického servisu
AI agenti v e-commerce společnostech obecně směřují k dosažení dvou klíčových cílů:
- Předpovídání výkyvů poptávky: Na základě analýzy historických údajů o prodeji a tržních trendů předpovídají AI agenti v e-commerce výkyvy poptávky a pomáhají firmám udržet si náskok před konkurencí
- Zpracování úkolů zákaznické podpory: AI agenti v e-commerce také analyzují interakce se zákazníky, aby zajistili přesná řešení
Příklad: Virtuální asistent společnosti Shein je vynikajícím příkladem využití AI agenta k vyhodnocování měnících se tržních trendů. Ve skutečnosti nabízí až 600 000 položek na základě potřeb spotřebitelů, a to vše pro globální trh!
2. AI agenti ve zdravotnictví: prediktivní údržba a virtuální asistenti
AI agenti mohou pomáhat zdravotnickým firmám předcházet poruchám zařízení tím, že neustále monitorují a analyzují stav zdravotnických přístrojů. Tím se prodlužuje životnost zařízení a organizace je také upozorněna, když nastane čas na jejich výměnu.
Kromě toho virtuální asistenti a chatboty využívající umělou inteligenci pomáhají pacientům s připomínkami ohledně následných kontrol a plánováním schůzek. Dokážou dokonce analyzovat lékařské údaje za účelem navržení léčby a pomáhat lékařům s diagnostikou. Podívejte se, jak. 👇
Příklad: IBM Watson Oncology funguje jako proaktivní AI agent v oblasti léčby rakoviny. Je navržen tak, aby pomáhal onkologům při informovaném rozhodování. Analyzuje data pacientů, rozsáhlou lékařskou literaturu a relevantní klinické studie, aby generoval doporučení pro léčbu založená na důkazech.
Ačkoli Watson Oncology v konečném důsledku vyžaduje vstup lékaře, proaktivně předkládá potenciální možnosti léčby a zdůrazňuje relevantní výsledky výzkumu, čímž aktivně přispívá k rozhodovacímu procesu poskytováním klíčových informací.
3. AI agenti pro automatizaci podnikových procesů: doporučovací systémy a robotická automatizace procesů
Podniky při práci s nástroji pro robotickou automatizaci procesů (RPA) upřednostňují využití AI agentů pro automatizaci úkolů. Mezi příklady patří:
- Automatické vyřizování pojistných událostí pojišťovnami s využitím počítačového vidění a analýzy dat
- Detekce podvodů a automatické blokování podvodných transakcí ve finančních společnostech pomocí analýzy historických dat
- Automatizovaná klasifikace dokumentů založená na umělé inteligenci a strojovém učení na základě předchozích dat
Příklad: Japonská pojišťovna Fukoku Mutual Life využívá AI agenty ke zpracování pojistných událostí. Díky AI má přístup k údajům o zdravotním pojištění a dokáže automaticky vypočítat výplaty pojistného plnění. Díky tomu společnost ušetřila téměř 1 milion dolarů na nákladech a zvýšila produktivitu svých zaměstnanců o 30 %.
4. AI agenti v cloud computingu a automatizaci
AI agenti mohou pomáhat společnostem zabývajícím se cloudovým výpočtem a automatizací s plánováním zdrojů, monitorováním bezpečnosti a činností v oblasti zákaznické podpory. Dělají to tím, že:
- Odhadování požadavků na výpočetní výkon
- Analýza a monitorování podezřelé aktivity uživatelů
- Porozumění dotazům zákazníků pomocí NLP předtím, než odpovíte pomocí znalostní báze AI
Příklad: Amazon Web Services (AWS) je vynikajícím příkladem využití AI agentů k předpovídání požadavků na výpočetní výkon. Na základě historických dat jeho AI systémy efektivně přidělují zdroje a šetří náklady. Díky tomu systémy AWS nečelí výpadkům ani při náhlých špičkách v zatížení.
Jaký je nejlepší AI agent pro řízení projektů a automatizaci
Pokud chcete AI agenta, který skutečně posouvá práci v projektovém řízení vpřed (a ne jen dává návrhy), ClickUp Super Agents jsou skvělou volbou, protože jsou vytvořeni tak, aby fungovali přímo uvnitř vašich pracovních postupů.
- Provádějí skutečné akce: Sledují události v pracovním prostoru, řídí se pokyny v přirozeném jazyce a automaticky publikují příspěvky v chatu, aktualizují úkoly, přiřazují vlastníky, eskalují překážky a odesílají souhrny.
- Umožňují efektivní spolupráci: Agenti dokážou odpovídat na opakující se dotazy s využitím znalostí z pracovního prostoru (úkoly/dokumenty), shrnovat diskuze a vytvářet následné úkoly – což je obzvláště účinné v kombinaci s ClickUp Chat a ClickUp Brain („Catch me up“).
- Jsou ovladatelní a bezpeční: Vy určujete, k jakým datům mají přístup, s kým komunikují a kdy a jak fungují – automatizace tak zůstává v rámci vašeho pracovního prostředí.
Pamatujete si, jak jsme slíbili, že na konci odhalíme AI agenta? Už jsme ho odhalili (pokud jste dávaly pozor! 🤩)
A teď to nejlepší: nemusíte ho vytvářet úplně od nuly.
Pokud hledáte agentní AI, která skutečně zvýší vaši produktivitu při řízení projektů v praxi, je to vaše zkratka k získání konkurenční výhody.
Seznamte se s ClickUp Super Agents – vašimi přizpůsobitelnými AI spolupracovníky, kteří nevyžadují programování a působí napříč vaším pracovním prostorem, aby vám ušetřili čas, zaplnili mezery a posunuli práci vpřed.
🧠 Nejen návrhy. Skutečné akce
AI agenti ClickUp nejen analyzují, ale také jednají:
- Sledujte svůj pracovní prostor a hledejte konkrétní události
- Postupujte podle pokynů v přirozeném jazyce a rozhodněte se, co dělat
- Jednejte automaticky – publikujte příspěvky v chatu, aktualizujte úkoly, přiřazujte spolupracovníky a mnoho dalšího
Vy definujete spouštěče, znalosti, pokyny a nástroje. O zbytek se postará agent.
🟒 Spolupráce založená na AI – nyní s rozpoznáním kontextu
Zatímco ClickUp Chat pomáhá týmům komunikovat v reálném čase, agenti dělají z Chatu nástroj, který lze využít k akci. Agenti mohou sledovat vaše konverzace, odpovídat na otázky s využitím znalostí z pracovního prostoru a dokonce vytvářet úkoly nebo odpovídat shrnutími.
📌 Příklady:
- Agent pro automatické odpovědi odpovídá na dotazy týmu tím, že čerpá informace přímo z vašich úkolů, dokumentů a dalších znalostí v pracovním prostoru.
- Agent na míru může sledovat vlákno s recenzemi produktu a automaticky označit produktový tým, když se v něm objeví konkrétní klíčová slova
💡 Tip pro profesionály: V chatu využijte funkci „Catch me up“ od ClickUp Brain, abyste získali okamžité souhrny, a poté nechte agenta, aby se postaral o následné úkoly.
🔐 Vytvořeno pro reálnou práci s ohledem na ochranu soukromí
Super agenti ClickUp pracují v rámci vašeho pracovního prostoru. Máte pod kontrolou:
- K jakým datům má agent přístup (např. pouze k určitým seznamům nebo dokumentům)
- S kým komunikuje
- Kdy a jak agent zasahuje
Znalosti vašeho týmu zůstanou v bezpečí – a vaši agenti budou i nadále nápomocní!
Jak mohou AI agenti ClickUp usnadnit práci a zvýšit efektivitu podnikání
Obchodní procesy, jako je řízení úkolů nebo zákaznický servis, budou s největší pravděpodobností brzy zajišťovány pokročilými AI agenty. Nebude trvat dlouho a uvidíte, jak podniky zavádějí vlastní agenty pro své rutinní úkoly a pracovní postupy.
Chcete předstihnout konkurenci, ale zatím nechcete vynakládat prostředky na vývoj vlastních AI agentů?
Na rozdíl od běžných AI botů jsou Super agenti od ClickUp úzce propojeni s vašimi pracovními postupy. To znamená:
- Méně přepínání mezi nástroji
- Není třeba vytvářet složité pokyny od nuly
- Větší jistota, že se správná práce děje ve správný čas
A díky ClickUp Brain jako inteligentní vrstvě, která pohání AI psaní, shrnování a vyhledávání, můžete výrazně vylepšit způsob, jakým agenti komunikují a učí se z obsahu vašeho pracovního prostoru.
