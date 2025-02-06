Nejlepší alternativy ChatGPT pro podniková řešení

Přáli jste si někdy asistenta, který by vám pomáhal s úkoly, jako je shrnování e-mailů, psaní prvního návrhu blogového příspěvku nebo zefektivnění vaší práce?
Umělá inteligence (AI) a velké jazykové modely (LLM) jako ChatGPT to mění v realitu. Tyto nástroje AI mění způsob, jakým pracujeme, od automatizace rutinních úkolů po tvorbu obsahu a zlepšování interakcí se zákazníky, a to vše při současném zvýšení produktivity.
🧠 Zajímavost: Podle společnosti PwC bude globální ekonomika v roce 2030 o 14 % vyšší díky nástrojům umělé inteligence a průmyslu, které přispějí neuvěřitelnou částkou 15,7 bilionu dolarů.
S rozšiřováním podniků a zvyšující se složitostí jejich procesů však v modelu AI vyvstává několik nedostatků. Pro takové komplexní požadavky nemusí být ChatGPT ideální volbou.
Zde přicházejí na řadu alternativy ChatGPT. Vzhledem k tomu, že je trh zaplaven asistenty AI, najít alternativu ChatGPT je jako hledat jehlu v kupce sena.
Abychom vám pomohli, sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ ChatGPT, které jsou speciálně přizpůsobeny podnikovým požadavkům. 🌱
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš seznam nejlepších alternativ k ChatGPT pro podniky:
- ✅ ClickUp (nejlepší pro brainstorming s využitím umělé inteligence, automatizaci a generování obsahu)
- ✅ Anthropic’s Claude Enterprise (nejlepší pro konverzační AI na podnikové úrovni)
- ✅ Google Gemini (nejlepší pro zpracování a analýzu dat v reálném čase)
- ✅ Microsoft Copilot (nejlepší pro produktivitu založenou na umělé inteligenci v ekosystémech Microsoftu)
- ✅ Amazon Q (nejlepší pro vlastní nástroje AI v prostředích AWS)
- ✅ IBM Watsonx Assistant (nejlepší pro podnikovou zákaznickou podporu s využitím umělé inteligence)
- ✅ Jasper AI (nejlepší pro tvorbu obsahu založenou na umělé inteligenci)
- ✅ Perplexity AI (nejlepší pro výzkum a vyhledávání obsahu založené na umělé inteligenci)
- ✅ Meta’s Llama (nejlepší pro vývoj přizpůsobitelných modelů AI)
- ✅ Cohere (nejlepší pro rozsáhlé porozumění přirozenému jazyku)
Co byste měli hledat v alternativách ChatGPT pro podniková řešení?
Při výběru alternativy ChatGPT se zaměřte především na to, jak bude nástroj v organizaci používán.
Zatímco ChatGPT vyniká v konverzační AI, podniky často potřebují nástroje, které vyhovují specifickým funkcím, jako je řízení projektů, automatizace, generování obsahu nebo integrace AI pro konkrétní úkoly. Proto je důležité zohlednit faktory jako:
- Přizpůsobení: Vyberte alternativu ChatGPT, která vylepšuje modely AI prostřednictvím přizpůsobených školicích funkcí pro podniky, aby je mohly přizpůsobit svým pracovním postupům ✅
- Škálovatelnost: Vyberte si alternativní nástroje k ChatGPT, které se přizpůsobí vašemu růstu a nabízejí pokročilé funkce, jako je generování obrázků, možnost používat různé modely AI, návrhy kódu v reálném čase a další. Díky tomu budete i při rostoucích požadavcích stále využívat svůj nástroj AI na maximum ✅
- Integrační možnosti: Vyberte si alternativy ChatGPT, které zajistí hladkou integraci nástroje do vašich stávajících pracovních postupů, nástrojů a softwarových ekosystémů a zvýší produktivitu ✅
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Vyberte si alternativní nástroje ChatGPT na podnikové úrovni s přísnými opatřeními v oblasti ochrany osobních údajů, bezpečnosti a souladu s předpisy ✅
- Vícejazyčná a globální podpora: Hledejte alternativy ChatGPT, které nabízejí vícejazyčné funkce s přesným překladem a rozpoznáváním kulturních nuancí. Globální podniky totiž potřebují umělou inteligenci, která rozumí a podporuje více jazyků pro různorodou zákaznickou základnu ✅.
- Pokročilá analytika a reportování: Vyberte si alternativy ChatGPT s integrovanými dashboardy, funkcemi reportování a přehledy o chování uživatelů a trendech zapojení, které měří návratnost investic do výkonu AI a její dopad na provoz ✅
10 nejlepších alternativ ChatGPT pro podniková řešení
ChatGPT může být vaším oblíbeným chatbotem s umělou inteligencí pro základní potřeby, ale existují i jiné případy použití umělé inteligence, kde alternativa k ChatGPT vyniká a poskytuje bezchybné výsledky.
Tyto další modely umělé inteligence nabízejí jedinečné funkce, včetně automatizace pracovních postupů založené na umělé inteligenci, uživatelsky přívětivých rozhraní, technické dokumentace a pokročilých funkcí pro generování obsahu, které zvyšují produktivitu, zefektivňují provoz a zvyšují efektivitu.
Zde je podrobný přehled 10 nejlepších alternativ ChatGPT, které jsou ideální pro podnikové požadavky:
1. ClickUp (nejlepší pro brainstorming s využitím umělé inteligence, automatizaci a generování obsahu)
ClickUp je více než jen platforma pro správu projektů; je to komplexní aplikace pro práci, která integruje výkonné funkce umělé inteligence s pokročilými funkcemi pro zvýšení produktivity.
Zatímco ChatGPT se zaměřuje především na konverzační AI, pokročilé funkce ClickUp zvyšují produktivitu v různých pracovních oblastech, od brainstormingu a správy úkolů až po generování obsahu a automatizaci pracovních postupů. Díky přímému začlenění AI do pracovního prostředí umožňuje tato alternativa ChatGPT týmům pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
Jádrem jeho AI funkcionality je ClickUp Brain, inteligentní asistent, který se hladce integruje do dokumentů, projektů a úkolů ClickUp.
Tato funkce poskytuje návrhy v reálném čase, praktické informace a automatizovaná řešení přizpůsobená vašemu pracovnímu postupu, což výrazně zvyšuje produktivitu a organizaci. 🤖
Představte si brainstorming nových marketingových kampaní s pomocí myšlenkových map poháněných umělou inteligencí, automatické přiřazování úkolů na základě aktualizací projektu nebo rychlé psaní e-mailů a zpráv s pomocí umělé inteligence. S tímto chatbotem s umělou inteligencí je to vše možné, a to i ve verzi zdarma!
Tato alternativa ChatGPT navíc funguje v kontextu úkolů a dokumentů vašeho týmu a optimalizuje procesy generováním nápadů, shrnováním obsahu a identifikováním potenciálních překážek.
Můžete jej dokonce použít s ClickUp Automations, funkcí, která vám umožňuje vytvářet výkonné pracovní postupy na základě spouštěčů nebo událostí.
Toto jednorázové nastavení vám umožní nastavit připomenutí, automaticky vytvářet úkoly a dokonce provést další logický krok, jakmile je předchozí úkol dokončen. Takový inteligentní přístup s ohledem na kontext činí z ClickUp neocenitelný nástroj pro firmy, které chtějí kombinovat brainstorming, správu úkolů a automatizaci do jednoho uceleného systému.
ClickUp Brain tedy není jen jednou z jednoduchých alternativ ChatGPT pro základní tvorbu obsahu nebo úkoly. Jedná se o pokročilý neuronový jazykový model, který můžete upravovat, přizpůsobovat a přizpůsobovat svým potřebám.
Nejlepší funkce ClickUp
✅ Vizualizujte celé své projekty pomocí ClickUp Brain v ClickUp Dashboards a sledujte klíčové metriky
✅ Spolupracujte s členy svého týmu na úkolech, dokumentech nebo jiných pracovních postupech pomocí ClickUp Docs, který umožňuje úpravy v reálném čase a integrovanou komunikaci.
✅ Stanovte si jasné a měřitelné cíle pomocí Brain ClickUp Goals s možností sledovat individuální cíle, identifikovat překážky a využívat připomenutí AI.
✅ Automatizujte opakující se pracovní postupy a procesy pomocí ClickUp Automations s přizpůsobenými spouštěči a událostmi založenými na akcích.
✅ Integrujte ClickUp Brain s více než 1000 nástroji a platformami, jako jsou Slack, Google Calendar, Microsoft Teams a další, a využijte funkci Connected AI.
Omezení ClickUp
❌ Mírná náročnost na učení pro nové uživatele kvůli rozsáhlé sadě funkcí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
ClickUp se stal oblíbeným nástrojem týmů díky svým výkonným funkcím umělé inteligence a pokročilé správě dokumentů. Jeden z uživatelů o něm řekl:
Používám ho od roku 2017. Je skvělý. Umělá inteligence je velmi dobrá. Dokumenty používám jako druhé mozek pro své podnikání. Nemám žádné stížnosti, kromě toho, že může být těžké přijít na to, jak začít. Šablony s tím pomáhají. Vyzkoušel jsem většinu ostatních nástrojů a ClickUp je stále předčí jako všestranná platforma pro správu projektů/produktů (dokonce i Jira).
2. Anthropic’s Claude Enterprise (nejlepší pro konverzační AI na podnikové úrovni)
Claude Enterprise od společnosti Anthropic je jedním z nejvýkonnějších nástrojů umělé inteligence, který dokáže zvládnout mnoho úkolů. Tento chatbot s umělou inteligencí je přizpůsoben potřebám podniků a nabízí výkonnou kombinaci pokročilých funkcí a organizačních vlastností.
Jako alternativa k ChatGPT Enterprise poskytuje Claude Enterprise podnikům škálovatelnou a bezpečnou platformu pro zpracování složitých pracovních postupů a poskytování kontextových informací. Díky své schopnosti zpracovávat rozsáhlé datové vstupy a generovat velmi podrobné a nuancované odpovědi je neocenitelným nástrojem pro rozsáhlé operace, včetně tvorby obsahu, strategického plánování a řešení technických problémů.
Claude Enterprise klade důraz na kontrolu uživatele a přizpůsobivost. Podpora rozšířených kontextových interakcí pomáhá organizacím plně využít potenciál jejich dat a zajistit přesné a informované rozhodování.
Funkce Claude Enterprise od společnosti Anthropic
✅ Získejte odpovědné a etické výstupy díky dodržování ústavní AI ze strany Clauda.
✅ Vytvářejte spolehlivé a informativní texty s aktuálními odpověďmi a technickými a kreativními funkcemi pro psaní.
✅ Umožněte analýzu rozsáhlých dokumentů, celých kódových bází nebo datových sad díky tomu, že Claude Enterprise zpracovává až 500 000 tokenů.
✅ Zajistěte bezpečnost a soulad s předpisy na podnikové úrovni, včetně oprávnění založených na rolích a auditních protokolů.
Omezení řešení Claude Enterprise od společnosti Anthropic
❌ Pokročilé funkce vyžadují technické znalosti pro doladění a nasazení.
❌ Může mít pomalejší odezvu u velmi rozsáhlých dotazů nebo dotazů náročných na zdroje.
Ceny Anthropic Claude Enterprise
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze produktu Claude Enterprise od společnosti Anthropic
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Známý pro svou etickou a lidskou konverzační AI, většina uživatelů oceňuje jeho promyšlený přístup k jazykovému modelování, jak uvádí jedna recenze:
Musím pochválit tým společnosti Anthropic za vytvoření velmi dobrého produktu, který zdá se vyřešil některé problémy, s nimiž se potýkám u jiných generativních nástrojů AI. Claude se jeví jako velmi inteligentní a poskytuje přirozené a intuitivní odpovědi. Odpovědi znějí tak, jak byste očekávali od člověka.
3. Google Gemini (nejlepší pro zpracování a analýzu dat v reálném čase)
Google Gemini, dříve známý jako Bard, je pokročilý model umělé inteligence navržený speciálně pro zvýšení produktivity a spolupráce v podniku.
Na rozdíl od tradičních nástrojů umělé inteligence kombinuje Google Gemini multimodální funkce, které podnikům umožňují plynulou interakci s textem, obrázky a zvukem. Díky hluboké integraci s ekosystémem Google je ideální volbou pro podniky, které již služby Google využívají. Schopnost Gemini generovat, upravovat a analyzovat obsah v rámci známých platforem pomáhá optimalizovat pracovní postupy a snižuje potřebu používat více nástrojů.
Google Gemini navíc disponuje pokročilými návrhy a automatizačními funkcemi založenými na umělé inteligenci, díky nimž dokáže pomáhat se vším od psaní e-mailů až po provádění analýz založených na datech. Gemini se zaměřuje na škálovatelnost a bezpečnost na podnikové úrovni a je určen pro firmy, které hledají inteligentní a bezpečné řešení umělé inteligence.
Funkce Google Gemini
✅ Zpracovávejte a generujte text, obrázky a zvuk, překládejte jazyky a vytvářejte tak interaktivnější obsah.
✅ Zajistěte relevantní a aktualizované výstupy v Google Gemini díky jeho schopnostem zpracování dat v reálném čase.
✅ Získejte přístup k aktuálním informacím z dat vyhledávače Google a rozsáhlého znalostního grafu a zpracovávejte je.
✅ Integrujte nástroje Google Workspace a pracujte plynule v Gmailu, Google Docs, Sheets a Slides s pomocí AI.
Omezení Google Gemini
❌ Omezené pokročilé automatizační funkce ve srovnání s nástroji jako ClickUp a Claude
❌ Primárně optimalizováno pro uživatele Google Workspace, což omezuje flexibilitu mimo tento ekosystém
Ceny Google Gemini
- Gemini Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Gemini Enterprise: 36 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Microsoft Copilot (nejlepší pro produktivitu založenou na umělé inteligenci v ekosystémech Microsoftu)
Microsoft Copilot, nástroj umělé inteligence postavený na stejných velkých jazykových modelech, jaké používá ChatGPT, je hluboce integrován do ekosystému Microsoftu. Tato integrace zlepšuje uživatelský zážitek automatizací úkolů a poskytováním inteligentní pomoci v aplikacích jako Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams a dokonce i ve vyhledávači Bing.
Jednou z klíčových výhod Microsoft Copilot je jeho schopnost porozumět a zpracovat složité příkazy v kontextu práce uživatele. Například v aplikaci Word pomáhá Copilot při vytváření dokumentů tím, že navrhuje obsah na základě existujících dat, zatímco v aplikaci Excel pomáhá analyzovat trendy a generovat vizualizace bez nutnosti složitých vzorců.
Díky této kontextové orientaci v kombinaci s bezpečnostními a compliance funkcemi na podnikové úrovni, které jsou nedílnou součástí Microsoft 365, je Copilot atraktivní alternativou pro organizace, které chtějí zvýšit produktivitu prostřednictvím integrace umělé inteligence.
Funkce Microsoft Copilot
✅ Generujte úryvky kódu, navrhujte celé funkce a dokonce pomáhejte ladit kód v několika programovacích jazycích.
✅ Automatizujte rutinní úkoly, generujte obsah, analyzujte data a podporujte spolupráci, čímž zvýšíte celkovou produktivitu.
✅ Spravujte e-maily shrnutím vláken a návrhy odpovědí, spolu s přípravou schůzek generováním programů a shrnutím diskusí.
✅ Hladká integrace s oblíbenými vývojovými prostředími, jako jsou Visual Studio Code a GitHub
Omezení Microsoft Copilot
❌ Funguje nejlépe pro uživatele v ekosystému Microsoft 365, což omezuje uživatele napříč platformami
❌ Přizpůsobení a pokročilé automatizační funkce mají strmou křivku učení.
Ceny Microsoft Copilot
- Business Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (65+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Díky hluboké integraci s balíkem Office Suite je Microsoft Copilot preferovanou volbou pro podniky. Jeho schopnost automatizovat opakující se úkoly a zvyšovat produktivitu si vysloužila následující chválu:
Na této službě se mi nejvíce líbí její snadné použití, protože je velmi uživatelsky přívětivá. Díky jejímu zavedení mohu svou práci vykonávat rychleji a interaktivněji. Používám ji prakticky každý den. Mám s ní dobré zkušenosti, protože množství funkcí je opravdu úžasné.
5. Amazon Q (nejlepší pro vlastní nástroje AI v prostředích AWS)
Amazon Q je generativní služba umělé inteligence zaměřená na podnikání, která je navržena tak, aby byla integrována s různými službami Amazon Web Services (AWS). Díky tomu je silným konkurentem pro podniky, které již působí v ekosystému AWS.
Na rozdíl od samostatných alternativ ChatGPT nabízí Amazon Q nástroje a API založené na umělé inteligenci, které lze snadno integrovat do aplikací, webových stránek a pracovních postupů. Tato flexibilita umožňuje širokou škálu použití, od vytváření chatbotů a virtuálních asistentů až po analýzu dat a generování reportů.
Amazon Q také umožňuje vytvářet a spravovat aplikace Amazon Q Apps – lehké generativní aplikace založené na umělé inteligenci, které automatizují opakující se úkoly a zvyšují produktivitu týmu. Uživatelé tyto aplikace vyvíjejí tak, že popíší své požadavky v přirozeném jazyce, čímž získají přístup k pokročilým funkcím umělé inteligence, aniž by potřebovali rozsáhlé technické znalosti.
Funkce Amazon Q
✅ Využijte pokročilé zpracování přirozeného jazyka (NLP) pro zpracování a porozumění obrovským množstvím nestrukturovaných dat.
✅ Získejte snadnou integraci se službami AWS, včetně SageMaker a Bedrock, které umožňují škálovatelnou analýzu dat.
✅ Udržujte bezpečnost na podnikové úrovni tím, že budete respektovat stávající identity, role a oprávnění a zajistíte, aby přístup k datům a jejich používání byly v souladu s organizačními zásadami.
✅ Zjednodušte prozkoumávání dat a styl kódování pro firemní uživatele pomocí generativních funkcí BI, které poskytují multivizuální odpovědi s náhledy dat.
Omezení Amazon Q
❌ Vysoké náklady na služby AWS, zejména pro rozsáhlé ukládání a zpracování dat
❌ Složitost nastavení a údržby modelů umělé inteligence vyžaduje pokročilé technické znalosti.
Ceny Amazon Q
- Amazon Q Business Lite: 3 $/měsíc na uživatele
- Amazon Q Business Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Bezplatná zkušební verze Amazon Q Developer: 0 $
- Amazon Q Developer: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Amazon Q
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
AmazonQ je široce používán pro konkrétní obchodní případy, přičemž nejvíce jsou oceňovány jeho schopnosti v oblasti dat v reálném čase a kontextového porozumění. Jeden uživatel ve své recenzi uvádí:
Jako obecný nástroj pro doplňování a generování kódu používáme Amazon Q Code Whisperer. Je velmi snadné jej používat jak samostatně, tak jako plugin pro VSCode. Funkce doplňování kódu je skvělá a dobře rozumí celému softwarovému projektu, na kterém pracujeme, a má také dobré znalosti o specifických položkách AWS.
Jako obecný nástroj pro doplňování a generování kódu používáme Amazon Q Code Whisperer. Je velmi snadné jej používat jak samostatně, tak jako plugin pro VSCode. Funkce doplňování kódu je skvělá a dobře rozumí celému softwarovému projektu, na kterém pracujeme, a má také dobré znalosti o specifických položkách AWS.
6. IBM watsonx Assistant (nejlepší pro podnikovou úroveň AI zákaznické podpory)
IBM Watsonx je jedním z nejkomplexnějších generativních AI asistentů a datových platforem navržených tak, aby splňovaly komplexní potřeby moderních podniků. Nabízí integrované nástroje, které podnikům umožňují vytvářet, nasazovat a spravovat AI aplikace pro konkrétní požadavky.
Platforma se skládá ze tří hlavních komponent: watsonx. ai pro vývoj algoritmů a modelů AI, watsonx. data pro škálovatelné řízení dat a watsonx. governance pro zajištění odpovědných pracovních postupů AI. To umožňuje organizacím využít plný potenciál AI a zároveň udržet kontrolu nad svými daty a procesy dodržování předpisů.
Watsonx navíc poskytuje řadu předem vycvičených základních modelů a nástrojů pro vytváření vlastních řešení umělé inteligence, které umožňují podnikům řešit jedinečné výzvy v různých odvětvích.
Funkce IBM Watsonx Assistant
✅ Škálujte pomocí stávajících IT infrastruktur a různých zdrojů dat díky otevřené a hybridní architektuře IBM Watsonx.
✅ Sledujte přesnost, odhalujte zaujatost a udržujte transparentnost v průběhu celého životního cyklu AI pomocí specializovaných nástrojů pro správu AI.
✅ Analyzujte interakce se zákazníky, abyste získali přehled a zlepšili výkon chatbota.
✅ Nasazujte chatboty napříč několika kanály, včetně webových stránek, mobilních aplikací a platforem pro zasílání zpráv.
Omezení IBM Watsonx Assistant
❌ Vyžaduje hluboké znalosti infrastruktury IBM Cloud a AI, což omezuje přístupnost pro netechnické uživatele.
❌ Vysoké náklady na podnikové licence a integraci, zejména pro menší podniky
Ceny IBM Watsonx Assistant
- Individuální ceny s různými cenovými úrovněmi
Hodnocení a recenze IBM Watsonx Assistant
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Využijte znalostní báze založené na umělé inteligenci k centralizaci informací, automatizaci odpovědí a poskytování okamžitých a přesných odpovědí na běžné dotazy.
7. Jasper AI (nejlepší pro tvorbu obsahu založeného na umělé inteligenci)
Jasper AI je výkonný nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který je navržen pro vytváření marketingového obsahu ve velkém měřítku v podnikovém prostředí.
Jasper spolupracuje s různými marketingovými nástroji a platformami a umožňuje ucelený přístup k tvorbě obsahu, což z něj činí cenný nástroj pro podniky, které chtějí zefektivnit své marketingové procesy. Díky této specializaci je Jasper vhodnou volbou pro podniky s velkými nároky na obsah, které potřebují výkonného asistenta pro psaní s umělou inteligencí, který jim pomůže s dlouhými texty i krátkými kopiemi.
Jasper generuje obsah ve více než 30 jazycích, čímž vyhovuje globálním marketingovým strategiím a různorodému publiku. Navíc poskytuje pokročilou kontrolu značky a zajišťuje, že veškerý generovaný obsah je v souladu se zavedenými pokyny společnosti ohledně stylu a tónu komunikace.
Funkce Jasper AI
✅ Vytvářejte různé typy marketingového obsahu, včetně blogových příspěvků, příspěvků na sociálních médiích, textů pro webové stránky a e-mailů, pomocí tohoto AI writeru.
✅ Optimalizujte obsah pro vyhledávače pomocí integrovaných nástrojů a funkcí SEO.
✅ Využijte kreativní podněty pro psaní k tvorbě dlouhých textů a psaní podrobných blogových příspěvků nebo marketingových textů.
✅ Získejte pomoc, abyste se mohli soustředit na konzistentnost značky a udržovat jednotnou identitu značky napříč různými kanály a trhy.
Omezení Jasper AI
❌ Zaměřeno především jako nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence, což omezuje jeho použitelnost pro jiné podnikové účely.
❌ Může mít potíže s procesem tvorby vysoce technického nebo specifického obsahu.
Ceny Jasper AI
- Creator: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
Jasper AI jasně vyniká, pokud jde o tvorbu obsahu a využití AI k psaní profesionálního obsahu pro značky. Uživatelé však oceňují také jeho univerzálnost a dostupnost šablon pro každý konkrétní případ použití. Jeden z uživatelů poznamenal:
Největší předností Jasperu je velké množství šablon, které velmi usnadňují tvorbu obsahu. Můžete si vybrat šablonu, např. blog nebo příspěvek na LinkedIn, a Jasper vám nabídne přednastavené parametry pro konkrétní potřeby. Díky tomu je Jasper jednodušší než běžné velké jazykové modely, jako je Chat GPT.
8. Perplexity AI (nejlepší pro výzkum a objevování obsahu založený na umělé inteligenci)
Perplexity AI se odlišuje od jiných LLM a AI chatovacích nástrojů tím, že se zaměřuje na poskytování odpovědí s citacemi a zdroji. Je navržen jako výzkumný nástroj, což z něj dělá jak vyhledávač, tak alternativu ChatGPT.
Když položíte Perplexity otázku, poskytne vám odpověď a odkazy na výsledky vyhledávání na webu a dokumenty, které použila k formulování této odpovědi. Díky tomu je to výkonný generativní nástroj AI pro podniky, které potřebují provádět výzkum, ověřovat informace a shromažďovat data ze spolehlivých zdrojů.
Významnou funkcí Perplexity AI je nabídka Enterprise Pro, která je přizpůsobena speciálně pro použití v organizacích. Enterprise Pro klade důraz na bezpečnost a kontrolu a poskytuje komplexní šifrování dat pro ochranu citlivých informací. Nabízí také možnosti integrace se stávajícími podnikovými nástroji, což usnadňuje hladké začlenění do současných pracovních postupů.
Funkce Perplexity AI
✅ Optimalizujte proces shromažďování informací a zvyšte produktivitu díky uživatelsky přívětivému rozhraní a rychlým odezvám Perplexity AI.
✅ Provádějte výzkum různých témat a shromažďujte informace z spolehlivých zdrojů
✅ Shrňte informace z více zdrojů a poskytněte stručné přehledy
✅ Prozkoumejte související otázky a témata, abyste prohloubili své znalosti.
Omezení Perplexity AI
❌ Primárně určeno pro výzkum a vyhledávání informací, nikoli pro obecné vytváření obsahu.
❌ Zaměřuje se na poskytování odpovědí na základě existujícího webového obsahu, takže nemusí být vhodný pro úkoly vyžadující originální myšlení nebo kreativní řešení problémů.
Ceny Perplexity AI
- Navždy zdarma
- Enterprise Pro: 40 $/měsíc
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Perplexity AI je vynikající volbou pro uživatele, kteří potřebují ověřovat fakta a provádět hlubší výzkum. Jeho vyhledávání založené na citacích a spolehlivé výstupy si vysloužily následující zpětnou vazbu:
Líbí se mi, že využívá více zdrojů a cituje je. Poskytuje skvělé výsledky při výzkumu, učení nebo tvorbě obsahu. Je velmi snadné jej používat.
9. Meta’s Llama (nejlepší pro vývoj přizpůsobitelných modelů AI)
Meta AI, Llama (Large Language Model Meta AI), je open-source velký jazykový model (LLM) navržený tak, aby poskytoval pokročilé funkce umělé inteligence pro různé aplikace, včetně podnikových řešení.
Na rozdíl od proprietárních modelů AI, jako je ChatGPT, otevřený zdrojový kód Llama umožňuje podnikům přizpůsobit a doladit model tak, aby vyhovoval jejich potřebám, a nabízí tak větší flexibilitu a kontrolu. Tato přizpůsobivost činí Llama atraktivní volbou pro podniky, které chtějí integrovat AI do svých operací, aniž by byly omezeny uzavřenými platformami.
Nejnovější verze této alternativy ChatGPT, Llama 3. 3, výrazně zlepšuje výkon a zároveň snižuje výpočetní požadavky, díky čemuž je přístupná pro nasazení v různých podnikových prostředích.
Funkce Meta Llama
✅ Přizpůsobte generativní aplikace AI potřebám podniku díky spolupráci společnosti Meta s partnery, jako je Databricks, a snadné integraci Llama do stávajících datových infrastruktur.
✅ Podporujte spolupráci, růst a experimentování v oblastech od vývoje AI po podniková řešení AI pomocí open-source frameworku.
✅ Používejte Meta AI pro různé účely, od tvorby obsahu po programování v několika programovacích jazycích.
✅ Umožněte výzkumným pracovníkům studovat a porozumět chování velkých jazykových modelů pomocí vašich trénovacích dat pro umělou inteligenci.
Omezení Meta Llama
❌ Vyžadují další úsilí k zajištění souladu s podnikovými standardy bezpečnosti a správy.
❌ Vývoj řízený komunitou může vést k pomalejším aktualizacím nebo vylepšením funkcí.
Ceny Meta Llama
- Bezplatné a open-source
Hodnocení a recenze Meta Llama
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Cohere (nejlepší pro rozsáhlé porozumění přirozenému jazyku)
Cohere je platforma umělé inteligence specializující se na řešení zpracování přirozeného jazyka (NLP) přizpůsobená podnikovým aplikacím. Jedná se o jeden z mála modelů umělé inteligence s přizpůsobitelnými jazykovými modely, které mohou podniky doladit tak, aby vyhovovaly jejich konkrétním potřebám, a integrovat pokročilé funkce umělé inteligence do svých stávajících pracovních postupů.
Jednou z vynikajících funkcí Cohere je uživatelsky přívětivé API. Toto API umožňuje vývojářům začlenit funkce NLP do aplikací, aniž by potřebovali rozsáhlé znalosti v oblasti AI. Tato snadná integrace urychluje nasazení řešení založených na AI v různých obchodních funkcích.
Kromě toho závazek platformy k zabezpečení na podnikové úrovni zajišťuje, že řešení AI jsou škálovatelná a bezpečná a splňují přísné požadavky moderních podniků.
Funkce Cohere
✅ Používejte více jazyků pro aplikace vyžadující překlad nebo vícejazyčnou komunikaci.
✅ Ovládejte a porozumějte výstupům modelů pomocí různých nástrojů a funkcí
✅ Generujte text, shrňujte dokumenty, klasifikujte text a provádějte další úkoly zpracování přirozeného jazyka.
✅ Získejte přístup k přehledné dokumentaci a podpoře pro vývojáře
Omezení Cohere
❌ Méně se zaměřuje na úkoly AI, které nesouvisejí s konverzací, jako je analýza dat nebo automatizace.
❌ Závislost na integracích třetích stran pro širší podniková řešení
Ceny Cohere
- Individuální ceny s různými cenovými úrovněmi
Hodnocení a recenze Cohere
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Cohere si získává popularitu díky svým podnikovým funkcím umělé inteligence, ale uživatelé oceňují především jeho snadné použití. Jeden uživatel uvádí:
Opravdu se mi líbí, jak se tím zabrání přidávání dalšího učení do procesů onboardingu našich klientů. Namísto toho, abych je učil, jak nastavit hovor přes Zoom nebo Meet, a prováděl je tím, se mohu plně soustředit na to, abych je provedl naším softwarem.
Vyberte si nejlepší alternativu ChatGPT pro potřeby vaší firmy
Vzhledem k tomu, že se na trhu s umělou inteligencí objevují nové možnosti, budou se podniky ptát, který chatbot s umělou inteligencí by měly zvolit.
Ačkoli ChatGPT přineslo do popředí výkon velkých jazykových modelů a generativní AI, není to nejlepší AI aplikace pro každý případ použití. Každý AI nástroj je vytvořen k řešení konkrétního problému a nabízí jedinečné schopnosti přizpůsobené tomuto požadavku.
Mezi těmito pokročilými řešeními však vyniká ClickUp jako platforma typu „vše v jednom“, která kombinuje funkce založené na umělé inteligenci, plynulou automatizaci a kolaborativní řízení projektů. Doplňuje vaše stávající pracovní postupy a vylepšuje je tím, že eliminuje překážky, zlepšuje spolupráci a podporuje chytřejší rozhodování – to vše z jednoho jednotného pracovního prostoru.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, jak pokročilý velký jazykový model zvýší produktivitu vašeho týmu. ✨