Co je kognitivní vyhledávání a jak funguje?

Řekněme, že jste projektový manažer a snažíte se najít loňské strategie, informace o výkonu nebo údaje o prodeji. Projdete obrovské množství informací o společnosti, ale zjistíte, že tradiční vyhledávací systém vám nepomáhá – vyhledává irelevantní výsledky a vy jste frustrovaní.
Příčina problému? Nestrukturované zdroje dat, ohromné objemy informací, nesouvislé systémy a špatná integrace. Tyto problémy vedou k chaosu – ztrátě času, nedodržování termínů, zdvojování úsilí a zbytečným nákladům.
Právě v tomto ohledu kognitivní vyhledávání mění pravidla hry. Mění způsob, jakým přistupujete k organizačním znalostem a jak je využíváte, a činí jej rychlejší a efektivnější.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, jak vám kognitivní vyhledávání může pomoci odhalit přesné informace, optimalizovat objevování znalostí a zlepšit rozhodování jako nikdy předtím.
Pojďme na to!
⏰60sekundové shrnutí
- Kognitivní vyhledávání využívá technologie umělé inteligence, jako je strojové učení a NLP, ke zpracování a vyhledávání informací a nabízí výsledky s ohledem na kontext.
- Od tradičního vyhledávání se liší tím, že rozumí významu dotazů, učí se z interakcí uživatelů a přistupuje k více zdrojům dat, aby poskytovalo přesné a personalizované výsledky.
- Kognitivní vyhledávání využívá techniky jako sběr dat, indexování, obohacování, porozumění dotazům a neustálé učení k vylepšení výsledků.
- Od elektronického obchodování a zákaznické podpory po zdravotnictví, správu podnikových znalostí a finance – kognitivní vyhledávání nachází řadu užitečných aplikací napříč různými odvětvími.
- Mezi výzvy při implementaci kognitivního vyhledávání patří nedostatek odborných znalostí, vysoké náklady, nejednotná kvalita dat a obavy o ochranu soukromí.
- ClickUp poskytuje škálovatelná a udržitelná řešení prostřednictvím propojeného vyhledávání, umělé inteligence, dokumentů a tabulek.
- Budoucí trendy zahrnují multimodální vyhledávání a hlubší integraci umělé inteligence pro intuitivnější a přizpůsobenější vyhledávání.
Co je kognitivní vyhledávání?
Kognitivní vyhledávání je pokročilá metoda získávání informací, která využívá sofistikované technologie umělé inteligence (AI), jako jsou strojové učení (ML), hluboké učení a algoritmy zpracování přirozeného jazyka (NLP) k zpracování, organizaci a získávání informací.
Tyto vyhledávače založené na umělé inteligenci se samy učí a zdokonalují při zpracování nových dat, aby uživatelům poskytovaly intuitivní výsledky s ohledem na kontext.
Zde je několik rozdílů oproti běžným podnikovým vyhledávacím systémům:
🔍Jak vyhledává: Tradiční vyhledávání informací porovnává slova ve vašem vyhledávacím dotazu se slovy v dokumentech, často bez ohledu na kontext. Kognitivní vyhledávání však rozumí významu vašeho dotazu a poskytuje přesnější a relevantnější výsledky.
📈Jaké jsou výhody: Běžné vyhledávací systémy se nepřizpůsobují chování uživatelů. Kognitivní vyhledávání se naopak učí z odpovědí na dotazy, se kterými pracujete, a postupem času zdokonaluje své výsledky, aby bylo užitečnější.
👀Kde hledá: Tradiční podnikové vyhledávání obvykle čerpá data z jediného strukturovaného zdroje, jako je databáze. Kognitivní vyhledávání naproti tomu čerpá z více zdrojů, včetně strukturovaných i nestrukturovaných dat, a poskytuje tak širší možnosti vyhledávání.
🗃️Jak zpracovává data: S rostoucím objemem dat mohou tradiční podnikové vyhledávací systémy zpomalovat nebo mít potíže. Kognitivní vyhledávání je navrženo tak, aby zpracovávalo obrovské množství komplexních dat a zároveň poskytovalo rychlé a přesné výsledky.
Nyní se podívejme, jak si tradiční vyhledávání a kognitivní vyhledávání vedou ve srovnání s větší podrobností 👇
|Kritéria
|Tradiční vyhledávání
|Kognitivní vyhledávání
|Mechanismus vyhledávání
|Silně se opírá o shodu klíčových slov
|Využívá ML, NLP a algoritmy hlubokého učení k porozumění dotazu a extrakci kontextových poznatků.
|Zdroje dat
|Jediný zdroj, strukturovaná data
|Více zdrojů, nestrukturovaná data
|Vstup uživatelů
|Vyžaduje úplný dotaz s konkrétními klíčovými slovy.
|Podporuje dotazy v přirozeném jazyce
|Zlepšení
|Statické, poskytuje pouze základní informace
|Dynamické, učící se vztahy a historie uživatelů generují smysluplné a cenné poznatky.
|Škálovatelnost
|Potíže s velkými datovými zdroji
|Efektivně zpracovává obrovské množství dat
Výhody kognitivního vyhledávání
Pokud uvažujete o přidání kognitivního vyhledávání do své znalostní báze, zde je několik důvodů, proč by to mohlo být pro vaši společnost velkým přínosem:
- Vyšší přesnost: Kognitivní vyhledávání prozkoumá dotaz pomocí algoritmů NLP a porozumí kontextu, sentimentu a záměru, který za ním stojí. To vede k přesným výsledkům vyhledávání a bohatým poznatkům, které řeší přesný problém.
- Personalizované výsledky: Kognitivní vyhledávání využívá strojové učení, aby se poučilo z vašich předchozích vyhledávání a postupem času se přizpůsobilo, takže každé vyhledávání působí jako personalizovaná doporučení od někoho, kdo vám rozumí.
- Zpracování nestrukturovaných dat: Mnoho obchodních dat tvoří nestrukturované informace, jako jsou e-maily, obrázky, audio a video, které mohou být obtížně srozumitelné. Kognitivní vyhledávání však prozkoumá různé typy nezpracovaného obsahu a vytáhne z něj užitečné informace pro váš tým.
- Podporuje více jazyků a formátů: Ať už je váš dotaz v angličtině, španělštině nebo jakémkoli jiném jazyce, kognitivní vyhledávání si s ním poradí. A nezáleží na tom, zda hledáte text, obrázky nebo videa – vyhledá to, co potřebujete, v různých jazycích a formátech.
- Škálovatelné a flexibilní: Jakmile se zvýší objem vašich dat nebo se změní vaše obchodní procesy, kognitivní vyhledávání se plynule přizpůsobí, zachová si přesnost a výkon a zároveň se snadno škálovat.
📌Zajímavost: Kognitivní vyhledávání napodobuje způsob, jakým náš mozek zpracovává informace. Pomocí neuronových sítí seskupuje a propojuje data stejným způsobem, jakým se propojují a aktivují neurony, a vytváří tak digitální „myšlenkový proces“.
Jak kognitivní vyhledávání funguje?
Kognitivní vyhledávání zahrnuje vyhledávací dotazy, relevantní dokumenty a indexovací moduly.
Zde je návod ⬇️
1. Sběr dat
- Shromažďuje informace z různých zdrojů, jako jsou databáze, dokumenty, e-maily, multimédia a webový obsah.
- Převádí surová data z různých formátů (např. PDF, audio nebo video) do jednotné struktury a připravuje je pro fulltextové vyhledávání.
2. Indexování dat
- Používá indexovací moduly k uspořádání načtených dat do struktury umožňující vyhledávání.
- Připojuje metadata (např. typ souboru, datum, autor) k obohacení datového souboru, čímž zajišťuje, že relevantní dokumenty lze přesně vyhledat, když uživatelé zadají vyhledávací dotazy.
3. Obohacení dat
Využívá technologie umělé inteligence k vylepšení surových dat:
- NLP rozumí kontextu, záměru a sentimentu dat.
- Sémantická analýza porovnává význam termínů a zajišťuje, že vyhledávač vyhledá výsledky na základě záměru dotazu, nikoli pouze doslovných shod klíčových slov.
📌 Pokud například uživatel vyhledává „jak opravit rozbitý displej telefonu“, kognitivní vyhledávač využívající sémantickou analýzu může vrátit výsledky jako:
„Průvodce opravou prasklých displejů smartphonů.“
„Tipy pro výměnu displeje telefonu svépomocí.“
„Nejlepší opravné sady pro displeje mobilních telefonů.“
Místo toho, aby se systém soustředil pouze na doslovná klíčová slova jako „rozbitý“ nebo „opravit“, rozumí záměru dotazu – hledání řešení pro opravu displeje telefonu. To zajišťuje relevantnější a užitečnější výsledky, i když se přesná slova neshodují.
- Převod řeči na text převádí zvuk na text, který lze zahrnout do funkcí fulltextového vyhledávání.
- Rozpoznávání entit identifikuje a označuje důležité entity, jako jsou lidé, místa nebo organizace.
📌 Příklad: Knowledge Panel od Google, který při vyhledávání poskytuje klíčové informace o Central Parku (nebo jiných slavných místech a osobnostech).
- Vizuální zpracování dat analyzuje obrázky nebo videa, aby byly přístupné pro vyhledávací dotazy.
4. Porozumění dotazům a hodnocení relevance
- Zpracovává vyhledávací dotazy na základě porozumění záměru uživatele pomocí NLP, zohledňuje synonyma, překlepy a nejednoznačnosti.
- Využívá předchozí interakce a kontexty specifické pro uživatele k personalizaci nejrelevantnějších dokumentů.
- Přiřazuje výsledkům skóre relevance na základě metadat, záměru dotazu a kontextu.
5. Prezentace výsledků
- Zobrazuje výsledky s filtry, kategoriemi nebo zvýrazněnými výňatky, což uživatelům pomáhá orientovat se ve velkých datových souborech.
- Poskytuje souhrn informací nebo odkazy na relevantní dokumenty pro okamžité použití.
6. Kontinuální učení
- Sleduje chování uživatelů (např. kliknutí, čas strávený nad výsledky) za účelem postupného zdokonalování účinnosti vyhledávače.
- Neustále aktualizujte algoritmy, aby se přizpůsobily vyhledávacím návykům uživatelů.
Příklad pracovního postupu 👇
- Uživatel zadá vyhledávací dotaz „nejnovější marketingové trendy tohoto roku“.
- Systém interpretuje dotaz a pomocí NLP a sémantické analýzy porozumí záměru dotazu.
- Indexovací enginy prohledávají datový soubor, aby našly relevantní dokumenty obohacené o kontextová metadata.
- Výsledky jsou seřazeny podle relevance a zobrazeny s jasnými zvýrazněními a postřehy.
Klíčové vlastnosti kognitivní vyhledávací platformy
Pokud jde o kognitivní vyhledávací platformy, existuje několik výjimečných funkcí, které je činí tak výkonnými:
- Rozhraní konverzačního vyhledávání: Ptejte se jako při rozhovoru s přítelem. S kognitivním vyhledávačem můžete zadávat konkrétní dotazy, například „Ukaž mi všechna data související s objednávkami klientů ve třetím čtvrtletí roku 2024“, a sledovat, jak pomocí pokročilých vyhledávacích funkcí poskytuje relevantní výsledky.
- Federované vyhledávání: Vyhledávejte napříč více systémy a databázemi, i když nejsou propojeny. Ať už jsou vaše soubory rozptýleny v cloudovém úložišti nebo na lokálních serverech, federované vyhledávání podporuje vyhledávání a extrahování textu ze všech zdrojů.
- Pokročilé možnosti vyhledávání: Pokud potřebujete podrobné výsledky, kognitivní vyhledávací řešení nabízejí možnosti faceted navigation, jako je booleovské vyhledávání (AND, OR, NOT), variace klíčových slov, časová rozmezí a další. Můžete také filtrovat podle typu dokumentu, autora nebo umístění, abyste našli přesně to, co hledáte.
- Personalizace: Díky strojovému učení a počítačovému vidění se platforma přizpůsobuje vašim zvykům a preferencím. Vyhledávač rozumí vašim pracovním postupům a automaticky vyhledává nejrelevantnější informace.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Kognitivní vyhledávání podporuje robustní bezpečnostní opatření, jako je šifrování, kontrola přístupu a zabezpečené připojení (např. HTTPS), které zajišťují ochranu vašich informací před hrozbami.
👀Věděli jste?
V polovině 20. století se kognitivní věda dostala do popředí díky knize Noama Chomského Syntactic Structures z roku 1957. Tato éra, často nazývaná „kognitivní revolucí“, přesunula pozornost na porozumění tomu, jak funguje naše mysl, a připravila půdu pro technologie, které přemýšlejí a zpracovávají informace stejně jako lidé.
Aplikace kognitivního vyhledávání
Kognitivní vyhledávání se objevuje ve všech odvětvích a usnadňuje život způsoby, které si možná ani neuvědomujete!
Zde je malá ukázka:
eCommerce
V elektronickém obchodování kognitivní vyhledávání zohledňuje váš věk, pohlaví, polohu, předchozí nákupy a dokonce i váš rozpočet, aby vám mohlo doporučit produkty, které se vám budou líbit. Navíc, pokud uděláte překlep nebo použijete jiné slovo, stále pochopí, co máte na mysli, a najde přesně to, co hledáte.
📋Příklad: Přemýšleli jste někdy nad tím, jak Amazon dokáže přesně vědět, které produkty vám doporučit na základě vašich nákupních zvyklostí? To je právě kognitivní vyhledávání v praxi.
Zákaznická podpora
Kognitivní vyhledávání zvyšuje efektivitu zákaznické podpory. Pomáhá chatbotům najít řešení v samoobslužných portálech a automaticky směruje žádosti o podporu správným týmům. To znamená rychlejší řešení a spokojenější zákazníky.
📋Příklad: Softwarová společnost využívá kognitivní vyhledávání ve svém helpdesku, aby zákazníci mohli zadávat otázky typu „Jak opravím tuto chybu?“ a získat okamžité odpovědi.
Zdravotnictví
Kognitivní vyhledávání dokáže rychle vyhledat záznamy o pacientech a analyzovat složité textové dokumenty. Dokáže také analyzovat rozsáhlé lékařské datové soubory, jako jsou genetické informace nebo klinické studie, aby předpovědělo vzorce onemocnění a epidemie a dokonce vytvořilo personalizované léčby. Upřímně řečeno, jedná se o revoluční změnu ve vývoji léků.
📋Příklad: Lékaři mohou zadat „Výsledky krevních testů a CT vyšetření pacienta [X]“ a získat podrobný přehled potřebných záznamů.
Správa znalostí v podnicích
Podnikům kognitivní vyhledávání pomáhá zaměstnancům rychle najít správné informace, bez ohledu na to, kde jsou uloženy. Ať už hledáte firemní zásady, podrobnosti o projektech nebo informace o odvětví, kognitivní vyhledávání shromáždí vše z různých oddělení na jednom místě.
📋Příklad: Obzvláště užitečné pro zaměstnance, kteří mohou využívat AI na pracovišti a během několika sekund najít odpovědi na běžné otázky, jako jsou pravidla pro čerpání dovolené nebo zdroje pro školení.
Finance
Kognitivní vyhledávání pomáhá finančním odborníkům rychleji odhalovat podvody, analyzovat chování zákazníků a organizovat data pro chytřejší investiční rozhodnutí. Je to jako mít finančního asistenta, který nikdy nepřehlédne žádný detail.
📋Příklad: Banka může pomocí kognitivního vyhledávání odhalit neobvyklé transakční vzorce za účelem detekce podvodů a rychle analyzovat historii zákazníků, aby jim mohla nabídnout personalizované finanční produkty.
Implementace kognitivního vyhledávání s ClickUp
Přiznejme si to – roztříštěné informace jsou noční můrou. Přeskakování mezi aplikacemi, hledání souborů a snaha propojit fragmentární data jen snižuje produktivitu. Je to frustrující, zpomaluje projekty a zbytečně ztěžuje spolupráci.
📮ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně při hledání informací.
Podle výzkumu společnosti ClickUp se průměrně 25 zpráv denně může zdát jako zanedbatelné číslo, ale téměř 1 z 5 zaměstnanců posílá svým kolegům více než 50 zpráv. Tato výměna zpráv není jen rušivá. Může být také velmi neproduktivní – jak pro odesílatele, tak pro příjemce.
Abyste při vyhledávání informací nemuseli zbytečně přecházet mezi různými platformami, můžete kontext centralizovat v ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací. Spojuje vaše úkoly, soubory a konverzace, abyste se mohli maximálně soustředit a zvýšit svou produktivitu.
Vyzkoušejte ClickUp, komplexní platformu, která již pomáhá týmům zefektivnit pracovní postupy, zvýšit produktivitu a zajistit plynulou komunikaci.
Ale počkejte, to není vše!
ClickUp Brain a ClickUp Connected Search s podporou umělé inteligence jsou pokročilé funkce, které rozšiřují principy kognitivního vyhledávání, aby vyřešily největší výzvu v pracovních prostorech – izolované informace. Tyto sofistikované vyhledávací funkce umožňují týmům najít dokumenty, data a úkoly a zároveň efektivně spravovat projekty.
Takto revolučním způsobem mění propojená umělá inteligence Brain váš způsob práce:
Vytvořte efektivní znalostní bázi
Vytvoření centralizované znalostní báze nikdy nebylo snazší než s ClickUp Docs. Ať už dokumentujete procesy nebo kompilujete zdroje, Docs vše organizuje na jednom místě.
S Docs můžete:
- Vytvářejte plně přizpůsobitelné dokumenty pro znalosti týmu, projektové příručky, často kladené otázky, materiály pro zaškolení nových zaměstnanců a další.
- Propojte dokumenty přímo s úkoly, projekty nebo dashboardy, aby měl každý přehled o kontextu na první pohled.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí inline komentářů, úprav a možností sdílení – bez nutnosti používat externí nástroje.
- Pomocí Brain můžete okamžitě najít správný dokument nebo sekci, a to i v obrovském množství podnikových informací.
Jakmile bude vaše znalostní báze s Docs funkční, dalším krokem je použití ClickUp Whiteboards k implementaci těchto znalostí.
Toto máme na mysli 👇
- Zmapujte koncepty, pracovní postupy nebo procesy pomocí přizpůsobitelných tvarů, spojovacích prvků a nástrojů pro volné kreslení.
- Ať už jde o brainstorming nebo plánování, váš tým může přidávat nápady, provádět úpravy a okamžitě vidět aktualizace – bez ohledu na to, kde se právě nachází.
- Na rozdíl od tradičních tabulek se vše ukládá, lze to prohledávat a propojovat, takže se nic neztratí.
- Převádějte prvky z tabule do úkolů ClickUp nebo je propojujte přímo se svými projekty a dokumenty pro hladké provedení.
A to nejlepší? Můžete přivést celý svůj tým k tabuli a vytvořit společný pracovní prostor, kde se dostanete od nekonkrétních konceptů až k finální realizaci.
💡Tip pro profesionály: Vytvoření znalostní báze od nuly zní jako náročný úkol, že?
Využijte systém pro správu znalostí nebo, ještě lépe, použijte šablonu znalostní báze ClickUp k snadnému vytvoření a organizaci digitální knihovny. Díky sekcím pro často kladené otázky, články a zdroje můžete proces zefektivnit a začít pracovat během chvilky!
Získejte informace a poznatky na dosah ruky
Všichni jsme to zažili – frustraci a bezradnost při nekonečném hledání jedné informace, o které víte, že je někde ve vaší pracovní stanici. Přepínání mezi aplikacemi, prohledávání hor dat a konečné nalezení toho, co potřebujete, může zabrat drahocenný čas, který jste mohli strávit produktivně.
👀Věděli jste, že?
Podle nedávného průzkumu společnosti Gartner má 47 % digitálních pracovníků potíže s vyhledáváním informací nebo dat potřebných k efektivnímu výkonu své práce.
Díky znalostnímu manažeru ClickUp Brain založenému na umělé inteligenci je tento problém minulostí. Stačí položit Brainovi otázku a on prohledá vaše dokumenty, komentáře, chaty, e-maily a wiki stránky a okamžitě vám poskytne přesné odpovědi. Už žádné ztráty času – pouze informace, které potřebujete, přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.
Více než my, jsou to rozhodující osoby, které ClickUp důvěřují. ⬇️
ClickUp nám pomáhá dokončovat a dodávat projekty včas s vysokou mírou přesnosti. Nyní jsme lépe organizovaní a připraveni přidat do našeho harmonogramu další projekty, protože správa projektů je nyní hladký proces.
ClickUp nám pomáhá dokončovat a dodávat projekty včas s vysokou mírou přesnosti. Nyní jsme lépe organizovaní a připraveni přidat do našeho harmonogramu další projekty, protože řízení projektů je nyní hladký proces.
Najděte jakýkoli soubor okamžitě
Museli jste někdy znovu vytvářet soubor od nuly, protože jste ho nemohli najít v moři dokumentů právě v okamžiku, kdy ho váš tým nejvíce potřeboval? Už nikdy více!
S propojeným vyhledáváním ClickUp můžete snadno prohledávat soubory PDF, dokumenty a další typy souborů. A to nejlepší? Nepotřebujete samostatný software pro správu dokumentů. ClickUp rozšiřuje vyhledávání na celý váš propojený pracovní prostor, takže můžete vyhledávat dokumenty napříč aplikacemi – vše z jednoho rozhraní.
ClickUp posouvá produktivitu a vyhledávání na novou úroveň tím, že se dokonale přizpůsobuje principům kognitivního vyhledávání. Zde je návod, jak na to:
- ClickUp vám umožňuje přístup ke všem informacím o vaší společnosti na jednom místě, což šetří čas a nervy.
- Díky technologiím ML a NLP poskytuje ClickUp výsledky vyhledávání s ohledem na kontext, které vám pomohou najít nejrelevantnější odpovědi.
- ClickUp centralizuje zdroje a zajišťuje, že celý váš tým má rychlý přístup k informacím, které potřebuje.
- ClickUp se hladce integruje s nástroji jako Google Drive, SharePoint, Figma, OneDrive, DropBox a Slack.
- ClickUp disponuje bezpečnostními funkcemi na podnikové úrovni, které zajišťují bezpečnost a soulad vašich informací s předpisy.
Výsledek?
- Úspora času při vyhledávání informací
- Zvýšená spokojenost zaměstnanců
- Rychlejší a datově podložená rozhodnutí
Výzvy a úvahy
I když kognitivní vyhledávání dokáže zázraky, stále je třeba překonat některé běžné výzvy umělé inteligence, abyste jej mohli skutečně využít na maximum:
- Odborné znalosti a náklady: Vytvoření, nastavení a provoz kognitivního vyhledávacího systému vyžaduje mnoho know-how, času a peněz. A přiznejme si, že najít správné talenty pro tuto práci může být obtížné.
✅Řešení: Místo toho, abyste vše budovali od nuly, proč si nepořídíte ten správný nástroj? ClickUp vám umožní vyhnout se vysokým počátečním nákladům, ušetřit na průběžné údržbě a vyhnout se potřebě specializovaných znalostí. Tak se můžete soustředit na to, co umíte nejlépe, a přesto plně využít potenciál svých dat!
- Datové sady: Pro strojové učení (ať už řízené nebo neřízené) potřebuje systém k trénování velké množství dat. Získat přístup k datovým sadám nejvyšší kvality a poskytnout systému dostatek praxe však může být složité.
✅Řešení: Standardizace dat může zlepšit kvalitu datových sad, což vede k lepšímu tréninku. To zahrnuje techniky jako čištění textu (odstranění speciálních znaků, zastavovací slova a normalizace textu), tokenizace a lemmatizace a feature engineering (např. vytváření smysluplných feature z nezpracovaného textu nebo metadat).
- Soukromí a bezpečnost: Kognitivní vyhledávací systémy analyzují obrovské množství uživatelských dat, což vyvolává důležité otázky týkající se bezpečnosti a soukromí. Uživatelé chtějí vědět, zda jsou jejich data používána pouze pro vyhledávání a ne pro jiné účely.
✅Řešení: Zajistěte si spolehlivá bezpečnostní opatření v podobě šifrování, kontroly přístupu a silných hesel. Navíc buďte ke svým uživatelům upřímní ohledně toho, jak se nakládá s jejich daty. Tato transparentnost buduje důvěru.
Budoucí trendy v kognitivním vyhledávání
Budoucnost kognitivního vyhledávání se posouvá za hranice psaní díky multimodálnímu vyhledávání. Představte si, že najdete to, co potřebujete, pomocí obrázků, hlasu nebo dokonce videí namísto textu. Nástroje jako Alexa, Google Assistant a Google Lens již ukazují, jak intuitivní může vyhledávání být, když vám umožňují zeptat se, ukázat nebo přehrát něco, abyste získali výsledky.
Kognitivní vyhledávání se také stává kreativnějším díky hlubší integraci umělé inteligence, především prostřednictvím generativní umělé inteligence. Tato technologie vylepšuje vyhledávání tím, že rozkládá složitý obsah, slučuje informace z více zdrojů a eliminuje irelevantní detaily. Příkladem jsou přehledy umělé inteligence od Google.
Výsledek? Rychlejší a přizpůsobenější odpovědi, díky kterým je vyhledávání informací (a odpovědí) snadné.
Získejte přístup k organizačním znalostem z jednotného zdroje pomocí ClickUp
Kognitivní vyhledávání vytváří jednotný zážitek z vyhledávání. Je to neocenitelný nástroj pro týmy, který jim pomáhá najít relevantní informace a zabránit plýtvání časem. Když je vyhledávání informací snadné, může se váš tým soustředit na plnění úkolů, přecházet k dalším úkolům a zvyšovat svou produktivitu.
S nástrojem pro správu projektů, který má integrované kognitivní vyhledávací funkce, jako je ClickUp, je vyhledávání informací a zefektivnění objevování znalostí snazší než kdykoli předtím!
ClickUp sjednocuje pracovní postupy, propojuje se s vašimi oblíbenými aplikacemi a integruje vyhledávání tam, kde se pracuje, aby vás osvobodil od cyklu hledání informací a ztráty produktivity.
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes a rozlučte se s obrovskými náklady na nepropojené znalosti. 👋