10 nejlepších nástrojů AI pro psaní hodnocení výkonu v roce 2025

Působí únava z poskytování zpětné vazby oběma směry? Představte si, že píšete personalizované hodnocení výkonu pro 30 svých podřízených. Prvních několik zpráv bude obsahovat pronikavou zpětnou vazbu a užitečné postřehy, ale počáteční nadšení pro podrobnou zpětnou vazbu bude slábnout. S rostoucím počtem hodnocení může kvalita zpětné vazby postupně klesat – a není nic horšího než obecná hodnocení!
Zaměstnanci preferují manažery, kteří poskytují správné množství zpětné vazby: těmto manažerům udělili v průměru hodnocení 8,6. Mnoho zaměstnanců také pravděpodobně bude pracovat lépe, aby získali efektivní a personalizované hodnocení.
Pomocná ruka v podobě umělé inteligence vám může pomoci překonat výzvy spojené s psaním podrobných a konstruktivních hodnocení výkonu.
AI jde nad rámec automatizace základních funkcí. Dokáže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, urychlit proces zpětné vazby a pomoci stanovit cíle pro hodnocení výkonu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Chcete-li využít výhody umělé inteligence při hodnocení zaměstnanců na pracovišti, prohlédněte si tento seznam 10 nástrojů pro generování hodnocení výkonu pomocí umělé inteligence a vyberte si ten pravý!
- ClickUp (nejlepší pro společné vytváření hodnocení výkonu)
- Easy Peasy AI (nejlepší pro rychlou implementaci rámců pro hodnocení výkonu)
- Writify.AI (nejlepší pro vysoce personalizované hodnocení výkonu)
- Galaxy.AI (nejlepší pro vyhledání všech nástrojů AI pro hodnocení výkonu na jednom místě)
- Venngage (nejlepší pro vizualizaci údajů o výkonu)
- PerfromanceReviews.ai (nejlepší pro generování nestranné zpětné vazby pro rozvoj zaměstnanců)
- Typli.ai (nejlepší pro psaní bezchybných hodnocení výkonu)
- Michael Schmitt (Nejlepší pro různorodá pracovní prostředí)
- Max Review (nejlepší pro získání personalizovaných návrhů)
- GravityWrite (nejlepší pro vyplňování předem definovaných otázek pro hodnocení)
Co byste měli hledat v nástrojích pro generování hodnocení výkonu pomocí umělé inteligence?
Chcete-li vytvářet objektivní, spravedlivé a podrobné zprávy o výkonu, musíte velmi pečlivě a důsledně sledovat každého zaměstnance společnosti nebo používat softwarové nástroje, které to udělají za vás. Je zřejmé, že jednodušší volbou je nástroj, takže si pojďme vysvětlit několik důležitých kritérií pro jeho výběr.
Použijte tyto požadavky jako kontrolní seznam k určení, který nástroj AI splňuje všechny níže uvedené podmínky pro zlepšení procesu hodnocení výkonu:
- Konstruktivní zpětná vazba: Generované hodnocení by mělo poskytovat praktickou zpětnou vazbu, zdůrazňující silné stránky, slabé stránky a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Přesnost a relevance: Nástroj by měl generovat hodnocení, která přesně odrážejí výkon zaměstnance a jsou v souladu se standardy společnosti a konkrétními pracovními pozicemi.
- Snížení zaujatosti: Generátor hodnocení výkonu by měl být navržen tak, aby minimalizoval zaujatost v procesu hodnocení a zajistil spravedlivé a rovné hodnocení.
- Přizpůsobení: Nástroj by měl umožňovat přizpůsobení šablon hodnocení výkonu, hodnotících stupnic a konkrétních metrik výkonu tak, aby vyhovovaly potřebám vaší organizace.
- Integrace: Software by měl být hladce integrován do stávajících systémů HR, jako jsou HRIS nebo software pro řízení výkonu, aby se zefektivnil proces hodnocení.
- Ochrana a bezpečnost dat: Nástroj AI by měl upřednostňovat ochranu a bezpečnost dat a zajistit, aby byly chráněny citlivé informace o zaměstnancích.
- Uživatelská přívětivost: Nástroj by měl být snadno použitelný, s jasným a intuitivním rozhraním, které minimalizuje čas a úsilí potřebné k generování hodnocení.
10 nejlepších nástrojů pro generování hodnocení výkonu pomocí umělé inteligence (bezplatné i placené)
Většina nástrojů pro generování hodnocení výkonu pomocí umělé inteligence používá strukturované šablony, které mohou odborníci vyplnit, například dotazník, a poté vygenerovat hodnocení. Jiné se integrují do vašeho pracovního prostoru, lépe rozumějí vašemu podnikání a zaměstnancům a generují okamžitá hodnocení jako zpětnou vazbu nebo potvrzení.
Podívejme se na těchto 10 nástrojů AI a rozhodněte se, který z nich vám pomůže ušetřit čas a zároveň obohatit zprávy o výkonu:
1. ClickUp (nejlepší pro společné vytváření hodnocení výkonu)
ClickUp, všestranné řešení pro zvýšení produktivity, je stejně dobré ve svých funkcích pro hodnocení výkonu jako v jiných potřebách pracovního prostoru. Je plně přizpůsobitelné a vhodné pro jednotlivce i velké a malé týmy.
S ClickUp Brain získáte řešení AI, které odpovídá na vaše otázky, pamatuje si kontext vaší společnosti a analyzuje předchozí chaty, úkoly a diskuse, aby vytvořilo podrobné hodnocení výkonu zaměstnanců. Také identifikuje, jak si zaměstnanec vedl v určitých úkolech a kdy!
Použijte ClickUp Brain pro podrobné hodnocení výkonu následujícími způsoby:
- Vytvářejte souhrny založené na umělé inteligenci o výkonu, slabých stránkách a úspěších zaměstnanců.
- Vytvořte přizpůsobitelnou šablonu hodnocení výkonu přizpůsobenou konkrétním rolím, ušetřete čas a zajistěte konzistentnost.
- Převádějte hlasové diskuse na text pomocí automatického přepisu a extrahujte klíčové poznatky, které můžete zahrnout do hodnotících zpráv.
- Využijte integrovaného asistenta psaní AI od Brain k vytváření konstruktivní zpětné vazby při zachování tónu, formátu, čitelnosti a srozumitelnosti myšlenek.
- Přeložte hodnocení do různých jazyků a zajistěte tak inkluzivitu a diverzitu pro společnosti s globální pracovní silou.
Kromě ClickUp Brain můžete použít ClickUp Chat k propojení konverzací s úkoly a dokumenty a udržet diskuse o hodnocení výkonu kontextové a přístupné. Organizované chaty ve vyhrazených prostorech nebo kanálech znamenají, že týmy HR a manažeři mohou spolupracovat a zapojit se do profesionální komunikace, aniž by museli přecházet na jiný nástroj.
ClickUp Chat může být užitečný pro:
- Propojte seznamy, složky a prostory v ClickUp, abyste udrželi historii související s výkonem propojenou s příslušnými úkoly/projekty.
- Oddělte diskuse přidáním popisů/záhlaví, abyste určili, zda se jedná o individuální nebo týmové hodnocení.
- Přidávejte členy týmu do probíhajících chatů, aniž byste narušili jejich průběh, a podporujte společné diskuse.
- Vytvářejte úkoly nebo oznámení související s výkonem přímo z chatu bez dalšího manuálního úsilí.
Další funkcí ClickUp pro spolupráci je ClickUp Docs. Členové týmu je mohou používat ke společné úpravě hodnocení výkonu, označování kolegů pro zadávání připomínek a přidávání praktických komentářů k dokumentům.
Bohaté možnosti formátování, jako jsou tabulky, oddělovače, bannery a příkazy pro značkování, pomáhají manažerům formátovat hodnocení tak, aby obsahovala podrobné metriky zaměstnanců, souhrny zpětné vazby a akční plány přehledným a vizuálně atraktivním způsobem.
Jako alternativní možnost může šablona hodnocení výkonu ClickUp pomoci organizacím překonat obtížné měření výkonu týmu efektivně a konzistentně. Stanovená struktura pomáhá týmům HR přizpůsobit formát a obsah tak, aby vyhovoval potřebám jejich organizace.
Obsahuje předem připravené struktury sebehodnocení, které umožňují strukturované sebehodnocení výkonu. Podporuje rozhovory o kariérním růstu, které slaďují růst zaměstnanců a pracovní povinnosti s cíli organizace a podporují celkový úspěch týmu.
Šablona také usnadňuje hodnocení manažerů, kdy vedení může během hodnotícího období poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a uznání.
Řada studií totiž ukazuje, že zaměstnanci, kteří dostávají rychlou a konstruktivní zpětnou vazbu, jsou více zapojení a motivovaní.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte, prohledávejte a přistupujte ke všem hodnocení výkonu pomocí Docs Hub, který zajistí, že hodnocení zůstanou přístupná a organizovaná.
- Díky AI Catch Up můžete zainteresované strany okamžitě informovat o klíčových tématech, čímž se sníží potřeba opakovaných vysvětlení nebo schůzek.
- Integrujte ClickUp s různými platformami, abyste zajistili, že hodnocení budou založena na datech a budou odrážet celé spektrum příspěvků a metrik zaměstnanců pomocí ClickUp Integrations.
- Podporujte praktická následná opatření pomocí ClickUp Tasks, aby manažeři mohli přiřazovat úkoly, stanovovat chytré cíle a sledovat pokrok přímo po dokončení hodnocení výkonu.
- Předem připravené šablony hodnocení výkonu. Začněte s šablonou hodnocení výkonu od ClickUp!
Omezení ClickUp
- Rozhraní může být pro nové uživatele kvůli rozsáhlým funkcím příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Jako TL musíte sledovat práci ostatních a ClickUp usnadňuje správu úkolů, pracovní zátěže atd. Také mi pomohl při prezentaci výkonu týmu i individuálního výkonu jednotlivých členů.
Jako vedoucí týmu musíte sledovat práci ostatních a ClickUp usnadňuje správu úkolů, pracovní zátěže atd. Pomohl mi také při prezentaci výkonu týmu i individuálního výkonu jednotlivých členů.
2. Easy Peasy AI (nejlepší pro rychlou implementaci rámců pro hodnocení výkonu)
Nástroj pro generování hodnocení výkonu pomocí umělé inteligence Easy Peasy AI je přizpůsoben pro malé a střední podniky. Návrhy v reálném čase pomáhají platformě zlepšovat kvalitu zpětné vazby, zatímco integrační funkce usnadňují sdílení dat s existujícími nástroji pro řízení lidských zdrojů.
Díky omezeným hlubokým kontextovým informacím je jeho jednoduchost a rychlost spolehlivým řešením pro rychlé, praktické a použitelné hodnocení výkonu.
Funkce Easy Peasy AI
- Využijte připravené šablony, které lze snadno přizpůsobit a které jsou rozmanité.
- Generujte hodnocení z různých úhlů pohledu – z pohledu první, druhé a třetí osoby.
- Využijte podporu více než 40 jazyků a různých přízvuků díky funkci převodu textu na řeč.
Omezení Easy Peasy AI
- Obrázky generované umělou inteligencí mohou někdy postrádat podstatu a přesnost.
- Nedostatek demo verzí nebo návodů k použití nástroje může uživatele zmást.
Ceny Easy Peasy AI
- Navždy zdarma
- Začátečník: 16 $/uživatel za měsíc
- Neomezený 50: 24 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 32 $/uživatel za měsíc
Snadné hodnocení a recenze AI
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste? Manažeři často nechávají jednu vynikající vlastnost (například dochvilnost) zastínit všechny ostatní, což vede k zaujatým hodnocení. Tomuto jevu se říká halo efekt.
3. Writify. AI (nejlepší pro vysoce personalizované hodnocení výkonu)
Writify.AI vytváří podrobná hodnocení specifická pro danou pozici, která odrážejí úspěchy zaměstnanců a zdůrazňují oblasti, ve kterých je třeba se zlepšit. Pomocí datově podložených poznatků můžete nabídnout personalizovanou zpětnou vazbu více zaměstnancům najednou.
Jakmile překonáte mírně strmou křivku učení, budete schopni s minimálním úsilím vypracovat působivé hodnocení výkonu.
Writify. Nejlepší funkce AI
- Vytvářejte rychle a efektivně vysoce kvalitní písemný obsah pomocí pokročilých algoritmů pro zpracování přirozeného jazyka – bez ohledu na to, kolik hodnocení výkonu potřebujete.
- Vytvářejte strukturované a smysluplné hodnocení pomocí nástrojů AI Paragraph Expander, Outline Generator a Review Comment Generator.
- Udržujte si důvěryhodnost a vyhněte se problémům souvisejícím s porušením autorských práv pomocí integrovaného nástroje pro detekci plagiátů.
Writify. Omezení AI
- Potenciálně strmější křivka učení pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s pokročilými možnostmi přizpůsobení.
Ceny Writify. AI
- Navždy zdarma
Writify. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek hodnocení
- Capterra: Nedostatek hodnocení
4. Galaxy. AI (nejlepší pro vyhledání všech nástrojů AI pro hodnocení výkonu na jednom místě)
Galaxy.AI je sada nástrojů AI, která kombinuje špičkové modely AI, jako jsou GPT-4, Claude, Gemini a další, na jednom místě, takže nemusíte kupovat více předplatných.
Díky funkcím navrženým pro přesnost, personalizaci a efektivitu usnadňuje Galaxy. ai personalistům poskytování přehledných a praktických hodnocení. Použijte jej k vytvoření vyvážené zpětné vazby, která uznává úspěchy a poukazuje na oblasti, které je třeba zlepšit. Můžete přizpůsobit jeho tón a styl, abyste zajistili vhodný profesionální jazyk v celém hodnocení.
Galaxy. Nejlepší funkce AI
- Využijte nové funkce AI, které jsou přidávány každý týden.
- Získejte tipy a osvědčené postupy pro vytváření lepších hodnocení výkonu.
- Využijte multimodální chatovací systém, který vám umožní porovnat odpovědi různých nástrojů AI najednou a učinit tak informované rozhodnutí.
Galaxy. Omezení AI
- Pro přesnou analýzu výkonu je nutné provést počáteční nastavení dat.
- Všechny funkce jsou přístupné až po provedení platby.
Galaxy. Ceny AI
- Neomezený: 15 $/měsíc na uživatele
Galaxy. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek hodnocení
- Capterra: Nedostatek hodnocení
👀 Věděli jste? Řada nadnárodních společností, včetně Adobe, Microsoft, Dell, Juniper a dalších, opouští formální a zpětně orientovaný přístup k ročním hodnocení výkonu ve prospěch častějších, neformálních a do budoucna orientovaných kontrolních schůzek se zaměstnanci v průběhu celého roku.
5. Venngage (nejlepší pro vizualizaci údajů o výkonu)
Venngage je intuitivní designová platforma založená na umělé inteligenci, která uživatelům umožňuje vytvářet úchvatné vizuály a infografiky.
Zjednodušuje prezentaci hodnocení výkonu, analýzu dat a zprávy poutavým a vizuálně atraktivním způsobem pouhými několika kliknutími.
Pomocí něj snadno získáte 360stupňovou zpětnou vazbu pro své zaměstnance – tento nástroj umožňuje více členům upravovat a přidávat komentáře k libovolným šablonám hodnocení výkonu, které si vyberete, a sdílet svou zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Venngage
- Snadno přizpůsobujte šablony a vytvářejte vizuální prvky bez nutnosti rozsáhlých designérských dovedností pomocí intuitivního editoru typu drag-and-drop.
- Rychle najděte vhodný výchozí bod pro své projekty s více než 10 000 šablonami.
- Importujte data z CSV nebo Excel souborů a efektivně je vizualizujte v tabulkách, grafech a inteligentních diagramech.
Omezení Venngage
- Vyžaduje ruční práci při přesouvání widgetů a prvků.
- Těžký design může způsobit zamrznutí nástroje.
Ceny Venngage
- Navždy zdarma
- Premium: 19 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 49 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Venngage
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
6. PerfromanceReviews. ai (nejlepší pro generování nestranné zpětné vazby pro rozvoj zaměstnanců)
PerformanceReviews. ai je nástroj pro generování hodnocení výkonu pomocí umělé inteligence, který automatizuje vytváření personalizovaných, podrobných a přehledných hodnocení výkonu.
Vyberte, zda se hodnocení týká vás nebo zaměstnance, vyplňte šablonu a zadejte do nástroje konkrétní příklady hodnocení výkonu. Poslední krok nastaví tón hodnocení pomocí umělé inteligence.
PerformaceReviews. ai nejlepší funkce
- Použijte předdefinovanou šablonu, abyste ušetřili čas a vygenerovali hodnocení výkonu.
- Procházejte intuitivní rozhraní, které zjednodušuje proces vytváření hodnocení.
- Automatizujte generování zpětné vazby, včetně silných stránek, slabých stránek a oblastí, které je třeba zlepšit.
- Přizpůsobte jazyk a tón svému stylu, abyste ve svých hodnoceních zachovali lidský přístup.
Omezení PerformanceReviews. ai
- Podobné příklady mohou vést k monotónnosti výsledků.
Ceny PerformanceReviews.ai
- Neomezený: 19 $/měsíc
PerformanceReviews. ai hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek hodnocení
- Capterra: Nedostatek hodnocení
7. Typli. ai (nejlepší pro psaní bezchybných hodnocení výkonu)
Typli. ai pomáhá personalistům automatizací procesu psaní hodnocení výkonu, čímž jim šetří čas, který by jinak strávili psaním a formátováním obsahu.
Jeho více než 184 nástrojů pro psaní také automatizuje jiné druhy tvorby obsahu.
Nejlepší funkce Typli. ai
- Získejte návrhy v reálném čase, které vám pomohou s dokončováním vět, vytvářením seznamů a vkládáním relevantních citátů, díky čemuž bude psaní plynulejší a rychlejší.
- Popište, co potřebujete, a Typli vytvoří vysoce kvalitní obrázky, které doplní váš obsah.
- Vytvářejte obsah, který vyhledávače milují, pomocí integrovaných nástrojů pro kontrolu SEO a návrhů klíčových slov.
Omezení Typli. ai
- Může postrádat nuancované pochopení individuálního výkonu zaměstnanců.
- Existuje riziko, že generované hodnocení může působit obecně, pokud není dostatečně přizpůsobeno.
Ceny Typli. ai
- Základní: 16,99 $/uživatel za měsíc
- Plus: 24,99 $/uživatel za měsíc
- Výhoda: 69,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Typli. ai
- G2: Nedostatek hodnocení
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
8. Generátor hodnocení výkonu od Michaela Schmitta (nejlepší pro různorodá pracovní prostředí)
Michael Schmitt je softwarový vývojář z Illinois, který rád vytváří „hloupé věci“. Jedním z jeho experimentů je bezplatný nástroj pro generování hodnocení výkonu pomocí umělé inteligence s jednoduchým rozhraním. Zjednodušuje proces hodnocení tím, že umožňuje uživatelům zadat konkrétní informace a atributy zaměstnanců, které nástroj poté použije k vytvoření komplexní šablony hodnocení.
Generátor hodnocení výkonu od Michaela Schmitta – nejlepší funkce
- Hodnoťte výkonnost podle více než 40 atributů a každý z nich ohodnoťte jako perfektní, dobrý, průměrný, podprůměrný nebo nejhorší.
- Vyberte atributy a jejich odpovídající skóre, což vyústí ve vytvoření šablony hodnocení.
- Využijte podněty k připomenutí relevantních atributů výkonu, které usnadňují formulování komplexních hodnocení, aniž byste se museli zamýšlet nad tím, co říct.
Omezení generátoru hodnocení výkonu od Michaela Schmitta
- Tento nástroj se zaměřuje především na generování textu na základě předem definovaných vstupů, ale nedokáže zachytit nuance zpětné vazby.
- Kvalita generovaného hodnocení je přímo úměrná přesnosti a podrobnosti poskytnutých informací.
Ceny generátoru hodnocení výkonu od Michaela Schmitta
- Navždy zdarma
Generátor hodnocení výkonu od Michaela Schmitta – hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek hodnocení
- Capterra: Nedostatek hodnocení
🧠 Zajímavost: Lidé mohou vnímat hodnocení pomocí AI jako méně zaujatá než hodnocení prováděná lidmi. 47 % respondentů v průzkumu Pew Research Center si myslí, že AI by dokázala lépe než lidé hodnotit všechny uchazeče o zaměstnání stejným způsobem.
9. Max Review (nejlepší pro získání personalizovaných návrhů)
MaxReview zjednodušuje proces hodnocení výkonu tím, že poskytuje personalizované návrhy na základě zadání uživatele. Vytvářejte vynikající hodnocení, která zdůrazňují klíčové úspěchy přizpůsobené konkrétním rolím a společnostem. Můžete také požádat AI, aby vylepšila kvalitu vašeho psaní a zkrátila nebo prodloužila hodnocení.
Nejlepší funkce Max Review
- Vyberte si z řady přizpůsobitelných šablon přizpůsobených pro různé typy hodnocení výkonu.
- Využijte systém bodování založený na atributech, který vám umožní hodnotit zaměstnance podle různých metrik výkonu.
- Integrujte je do stávajících systémů HR, což umožní plynulý přenos a správu dat.
Omezení Max Review
- Kvalita výsledku závisí do značné míry na vstupech uživatele.
- Nástroj nemusí nabízet rozsáhlé analytické nebo integrační funkce.
Ceny Max Review
- Neomezený: 15 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Max Review
- G2: Nedostatek hodnocení
- Capterra: Nedostatek hodnocení
10. GravityWrite (nejlepší pro vyplňování předem definovaných otázek pro hodnocení)
Generátor hodnocení výkonu s umělou inteligencí a orientací na budoucnost, bezplatný nástroj GravityWrite, který vám umožňuje zadat konkrétní podrobnosti o pracovní pozici, úspěších a silných stránkách zaměstnance. Poté vygeneruje přizpůsobenou zpětnou vazbu, kterou lze použít k vedení rozvoje zaměstnanců a jejich motivaci k dosažení budoucích cílů a výzev.
Nejlepší funkce GravityWrite
- Využijte více než 80 různých nástrojů pro psaní s umělou inteligencí přizpůsobených různým potřebám obsahu, včetně blogových příspěvků, popisků na sociálních médiích, e-mailových zpravodajů a obsahu SEO.
- Využijte výhody vícejazyčné podpory a vytvářejte obsah ve svém preferovaném jazyce a tónu, čímž oslovíte globální publikum.
Omezení GravityWrite
- Nástroj může automaticky aktualizovat a mazat neuložený obsah.
Ceny GravityWrite
- Navždy zdarma
- Začátečník: 19 $/uživatel za měsíc
- Výhoda: 79 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze GravityWrite
- G2: 4,6/5 (80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek hodnocení
Použijte ClickUp jako nástroj pro generování hodnocení výkonu
Psaní hodnocení výkonu je zdlouhavý proces, ale je nezbytný. Potřebujete kompatibilní, přizpůsobitelný nástroj, který nabízí vše na jednom místě, aby se snížila nejistota.
Proto byste se měli rozhodnout pro ClickUp.
Integruje se do vašeho pracovního prostoru a pomáhá vám získat hlubší kontextové porozumění vaší společnosti. Eliminuje potřebu přepínat mezi různými aplikacemi a nabízí výhody jak softwaru pro hodnocení výkonu, tak řešení pro řízení projektů.
Zaregistrujte se do ClickUp jako bezplatného nástroje pro generování hodnocení výkonu pomocí umělé inteligence a oceňujte úsilí svých zaměstnanců pomocí podrobných funkcí souvisejících s hodnocením.