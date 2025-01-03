10 nejlepších CRM nástrojů pro Gmail, které zefektivní pracovní postupy

Vaše doručená pošta může být místem, kde se dějí zázraky, ale ne vždy tam také zůstávají. Hledání následných úkolů, žonglování s údaji o klientech a sledování prodejů se může rychle stát chaotickým.
Proto je propojení Gmailu s CRM tak snadné. Vše je propojené, organizované a přesně tam, kde to potřebujete – ve vaší denně používané doručené poště. 🔄
Pokud vás unavuje ztrácet čas (a důležité konverzace), je čas objevit perfektní CRM pro Gmail.
Zde je deset možností, jak zefektivnit pracovní postupy, ušetřit čas a udržet všechny vztahy na správné cestě.
A jako bonus vám představíme nástroj (není třeba hádat, je to ClickUp ), který kombinuje funkce e-mailu a CRM, čímž se stává všestrannou aplikací pro práci. Přidáme také bezplatnou šablonu CRM, abyste mohli hned začít.
⏰ 60sekundové shrnutí
Vyberte si z našeho výběru 10 nejlepších nástrojů CRM pro Gmail:
Co byste měli hledat v CRM pro Gmail?
Hledání ideálního CRM pro Gmail začíná identifikací funkcí, které odpovídají vašim obchodním potřebám. Zde je několik tipů, na co se při výběru CRM zaměřit. 👇
- Komplexní správa kontaktů a obchodů: Vyberte si nástroj, který automaticky organizuje údaje o klientech a sleduje každou interakci, čímž zjednodušuje správu prodejních projektů.
- Automatizační nástroje pro zvýšení efektivity: Zvažte CRM s funkcemi, jako je plánování e-mailů, automatické sledování a připomínky úkolů, které sníží množství manuální práce.
- Přizpůsobitelné a uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si CRM s intuitivním ovládacím panelem a možnostmi přizpůsobení pracovních postupů, aby odpovídalo potřebám vaší firmy.
- Podrobné reporty a analytika: Vyberte si CRM, které sleduje e-mailovou aktivitu, monitoruje zapojení a poskytuje praktické informace, které vám pomohou při rozhodování.
- Funkce pro týmovou spolupráci: Hledejte nástroje, které vám umožní přidělovat úkoly, sdílet aktualizace a sledovat pokrok.
- Mobilní přístupnost: Vyberte si CRM software s mobilní aplikací, díky které zůstanete ve spojení a budete produktivní i na cestách.
🔍 Věděli jste, že... Gmail zůstal v beta verzi více než pět let, i když se stal jednou z nejpopulárnějších e-mailových služeb. Označení beta bylo nakonec odstraněno v červenci 2009.
10 nejlepších CRM pro Gmail
Udržet si přehled o vztazích se zákazníky může být obtížné, pokud se spoléháte pouze na Gmail.
Zde je 10 CRM, které se integrují s Gmailem a pomáhají vám efektivněji spravovat komunikaci. 📧
1. ClickUp (nejlepší pro snadnou integraci e-mailů do CRM)
Pokud hledáte CRM, které usnadní správu vztahů se zákazníky, zvažte ClickUp.
CRM od ClickUp je skutečně komplexní řešení, které jde nad rámec pouhé správy zákaznických dat – spojuje vaše úkoly, komunikaci a projekty na jednom místě. Navíc se snadno synchronizuje s vašimi oblíbenými nástroji, takže vše zůstává propojené.
Díky přizpůsobitelným dashboardům můžete na první pohled sledovat prodejní kanály, stav obchodů a metriky příjmů. Automatizace zjednodušuje opakující se úkoly, jako jsou následné kroky a připomenutí, a ušetří vám tak hodiny ruční práce. Funkce ClickUp pro spolupráci, jako jsou komentáře, @zmínky a sdílené dokumenty ClickUp Docs, navíc zajistí soulad v týmu a spokojenost zákazníků.
Integrace ClickUp s Gmailem
Integrace ClickUp Gmail přináší zcela novou úroveň pohodlí při správě úkolů a e-mailů na jednom místě.
Pomocí několika kliknutí můžete jakýkoli e-mail převést na úkol, který lze provést, přiřadit jej, nastavit priority a propojit jej s příslušnými projekty v ClickUp. Tato integrace Gmailu usnadňuje připojování e-mailů k úkolům, takže budete mít vždy důležité podrobnosti pro sledování e-mailů uspořádané v rámci samotného úkolu.
ClickUp Automations
Tato integrace se vyznačuje schopností spolupracovat s automatizací ClickUp. Místo ručního vytváření úkolů z e-mailů můžete tento proces automatizovat.
Můžete například nastavit automatizaci, která převede jakýkoli e-mail od konkrétního klienta nebo s konkrétním předmětem na úkol v ClickUp, čímž ušetříte čas a snížíte riziko, že vám uniknou důležité následné kroky. Pravidla můžete přizpůsobit tak, aby byly úkoly automaticky přiřazovány, prioritizovány nebo označovány na základě obsahu e-mailu.
Jakmile je úkol vytvořen z e-mailu, můžete okamžitě začít přidávat komentáře k úkolům ClickUp, klást otázky nebo informovat tým.
Nyní to propojte se šablonou ClickUp CRM a výsledek bude ještě lepší. Můžete vytvořit procesy, které budou odpovídat vašim jedinečným potřebám, a získáte tak jasný přehled o svých potenciálních zákaznících a o tom, jak je efektivně spravovat.
Podrobné nástroje pro vytváření reportů vám poskytnou cenné informace o klíčových metrikách, jako jsou míry konverze a délka prodejního cyklu, což vám umožní činit rozhodnutí na základě dat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace s Gmailem: Okamžitě přeměňte e-maily na úkoly a propojte je s projekty ze své doručené pošty.
- Automatizace e-mailů: Automatizujte následné e-maily a připomenutí, abyste ušetřili čas při opakujících se úkolech.
- Vlastní pracovní postupy: Přizpůsobte si procesy tak, aby vyhovovaly vašemu jedinečnému prodejnímu procesu, a efektivně spravujte potenciální zákazníky.
- Centralizované interakce se zákazníky: Uspořádejte všechny své e-maily, úkoly a konverzace na jednom místě.
- Komentáře k úkolům: Spolupracujte se svým týmem tím, že budete k úkolům přidávat zpětnou vazbu v reálném čase.
Omezení ClickUp
- Zvyknout si na rozhraní může chvíli trvat.
- Některá pokročilá přizpůsobení mohou vyžadovat experimentování s nastavením.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena a pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Streak CRM (nejlepší pro nativní CRM funkce Gmailu)
Streak transformuje Gmail na platformu CRM a přináší prodejní a zákaznickou komunikaci do vaší doručené pošty.
Je navržen pro malé podniky a agilní týmy, eliminuje potřebu externích nástrojů a nabízí plynulý, integrovaný zážitek.
Nejlepší funkce Streak CRM
- Přizpůsobte si procesy tak, aby odpovídaly vašim obchodním procesům.
- Sledujte e-maily pomocí oznámení o otevření, odpovědích a ideálních časech pro následné kroky.
- Automatizujte opakující se komunikační úkoly, jako je hromadné odesílání e-mailů pomocí hromadné korespondence Gmailu.
- Nastavte si připomenutí a plány následných kroků, abyste nezmeškali důležité úkoly nebo termíny.
Omezení Streak CRM
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů jsou dostupné pouze v rámci dražších cenových plánů.
- Při správě velmi velkého množství e-mailů může docházet ke zpomalení výkonu.
Ceny Streak CRM
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Pro+: 89 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 159 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Streak CRM
- G2: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 470 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... „Gmail“ je zkratka pro „Google Mail“, ale nebyl to první název. Na počátku vývojáři Gmailu interně nazývali tento projekt „Caribou“, inspirováni komiksem Dilbert.
3. HubSpot CRM (nejlepší pro bezplatné základní funkce CRM)
HubSpot CRM poskytuje komplexní platformu pro správu prodeje, marketingu a zákaznických služeb. Díky bezplatným základním funkcím je dostupný pro firmy všech velikostí.
Tento nástroj sleduje prodejní kanály, zefektivňuje interakce se zákazníky a automatizuje e-mailový marketing CRM se zaměřením na sladění pracovních postupů. Tento bezplatný CRM je spolehlivou volbou pro firmy, které chtějí zvýšit produktivitu bez významných počátečních investic.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Spravujte kontakty a profily společností v intuitivním centralizovaném systému.
- Automatizujte následné sekvence, abyste ušetřili čas a zajistili včasné odpovědi.
- Upřednostňujte potenciální zákazníky pomocí funkcí hodnocení potenciálních zákazníků založených na strojovém učení.
- Hladká integrace s dalšími nástroji HubSpot pro jednotný přístup k podnikání.
Omezení HubSpot CRM
- Některé integrace mohou vyžadovat další placené předplatné.
- Náročnější osvojení ve srovnání s jednoduššími platformami CRM
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Starter: 16 $/měsíc na uživatele (pro jednoho uživatele)
- Profesionální: 1 300 $/měsíc (až pět uživatelů)
- Enterprise: 4 300 $/měsíc (až sedm uživatelů)
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: Gmail podporuje klávesové zkratky pro téměř všechny akce, od psaní e-mailů („C“) po archivaci zpráv („E“). Pokročilí uživatelé mohou v nastavení povolit ještě více zkratek.
4. Copper CRM (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
Copper CRM poskytuje intuitivní prostředí nativní pro Gmail pro firmy, které jsou hluboce zakořeněny v Google Workspace. Copper, známý svou jednoduchostí, sleduje vztahy se zákazníky, automatizuje pracovní postupy a spravuje pipeline v rámci známého rozhraní. Automaticky shromažďuje kontaktní informace a zaznamenává e-maily mezi uživateli a kontakty bez nutnosti ručního zadávání, čímž zajišťuje přesné zaznamenání všech interakcí.
Nejlepší funkce Copper CRM
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci k řízení a prioritizaci vztahů se zákazníky.
- Spolupracujte v reálném čase se sdíleným přehledem o prodejních kanálech a interakcích.
- Předpovídejte prodejní výkonnost pomocí pokročilých analytických a reportovacích nástrojů.
- Spravujte kontakty s podrobnou historií interakcí a přehlednými profily.
Omezení Copper CRM
- Možnosti přizpůsobení nejsou tak rozsáhlé jako u některých konkurentů.
- Výkon se může zpomalit u velmi velkých datových sad.
Ceny Copper CRM
- Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 134 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Copper CRM
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 590 recenzí)
5. Zoho CRM (nejlepší pro přizpůsobení a škálovatelnost)
Zoho CRM je platforma s bohatými funkcemi, která se přizpůsobí firmám všech velikostí a nabízí možnosti přizpůsobení s možností škálovatelnosti. Použijte ji k propojení různých komunikačních kanálů (e-mail, hovory, sociální média) do jedné platformy pro plynulé sledování interakcí se zákazníky.
Jako součást širšího ekosystému Zoho se hladce integruje s nástroji pro účetnictví, marketing a zákaznickou podporu. Funkce jako sdílené kalendáře, knihovny dokumentů a týmové kanály usnadňují spolupráci mezi členy týmu.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Sledujte interakce se zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií a živého chatu.
- Přizpůsobte moduly, pracovní postupy a řídicí panely tak, aby přesně odpovídaly potřebám vašich obchodních procesů.
- Integrujte je s nástroji třetích stran a širším ekosystémem Zoho, abyste centralizovali obchodní operace.
- Spravujte údaje o zákaznících a interakce na cestách pomocí plně funkční mobilní aplikace.
Omezení Zoho CRM
- Pokročilé funkce vyžadují přechod na vyšší tarifní plány.
- Rozhraní může na nové uživatele působit nepřehledně a nepřátelsky.
- Počáteční nastavení a konfigurace mohou vyžadovat značné úsilí.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 880 recenzí)
🧠 Zajímavost: Štítky Gmailu slouží jako osobní CRM pro organizaci kontaktů a sledování konverzací již dlouho předtím, než rozšíření umožnila plnohodnotné CRM.
6. Pipedrive (nejlepší pro vizuální správu prodejního procesu)
Pipedrive zjednodušuje prodejní proces díky vizuálně orientované správě pipeline, která týmům umožňuje sledovat obchody, předpovídat tržby a automatizovat administrativní úkoly.
Díky nástroji pro tvorbu e-mailů typu drag-and-drop a hotovým šablonám může kdokoli snadno vytvářet poutavé e-mailové kampaně. Zaměření na uživatelský komfort je užitečné pro týmy, které chtějí zefektivnit průběh obchodních jednání.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Automatizujte sledování aktivit, abyste zajistili, že následné kroky budou prováděny bez ručního zadávání.
- Předpovídejte tržby pomocí prediktivní analýzy a identifikujte trendy a příležitosti.
- Sledujte komunikaci prostřednictvím e-mailů, hovorů a dalších kanálů a získejte kompletní přehled o interakcích.
- Přizpůsobte fáze obchodů a pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným prodejním procesům a obchodním potřebám.
Omezení Pipedrive
- Omezené funkce automatizace marketingu ve srovnání s některými konkurenty
- Zákaznická podpora může být v reakcích nejednotná.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
7. NetHunt CRM (nejlepší pro hlubokou integraci s Gmailem)
NetHunt CRM integruje pokročilé funkce CRM přímo do rozhraní e-mailu, takže můžete spravovat vztahy se zákazníky, aniž byste museli opustit doručenou poštu.
NetHunt je určen pro firmy využívající Google Workspace a umožňuje uživatelům snadno spravovat pracovní postupy, sledovat interakce se zákazníky a organizovat data. Podporuje také integraci s různými komunikačními nástroji, jako jsou LinkedIn, WhatsApp a Facebook Messenger, pro komplexní zapojení potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce NetHunt CRM
- Vytvářejte a přizpůsobujte pracovní postupy tak, aby odpovídaly konkrétním obchodním procesům a požadavkům.
- Organizujte a segmentujte kontakty, abyste měli lepší přehled o vztazích se zákazníky.
- Spolupracujte s týmy sdílením pipeline a poskytováním sdílené viditelnosti.
Omezení NetHunt CRM
- Omezení týkající se e-mailových šablon frustrují mnoho uživatelů.
- Příležitostné problémy s doručováním e-mailů a zpoždění e-mailových kampaní
Ceny NetHunt CRM
- Základní: 30 $/měsíc na uživatele
- Basic Plus: 42 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 60 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 84 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 120 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze NetHunt CRM
- G2: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 165 recenzí)
🧠 Zajímavost: Gmail podporuje více než 100 jazyků, včetně těch neobvyklých, jako je pirátská mluva. Ano, můžete posílat e-maily jako pirát!
8. Salesmate (nejlepší pro sledování komunikace na více kanálech)
Salesmate je přizpůsoben moderním prodejním týmům a zaměřuje se na řízení vztahů se zákazníky napříč několika komunikačními kanály. Jeho schopnost poskytovat praktické informace a zvyšovat produktivitu týmu z něj činí dobrou volbu.
Uživatelé oceňují snadnost navrhování zákaznické cesty v Salesmate a chválí jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, které jim zjednodušuje pracovní život.
Nejlepší funkce Salesmate
- Sledujte e-maily, SMS a hovory a udržujte si tak kompletní historii interakcí.
- Segmentujte kontakty s přesností pro personalizované a cílené komunikační strategie.
- Sledujte výkon pomocí přizpůsobitelných dashboardů a podrobných reportů.
Omezení Salesmate CRM
- Uživatelé hlásí omezené možnosti zákaznické podpory.
- Ve srovnání s konkurencí není k dispozici mnoho integrací sociálních médií.
Ceny Salesmate CRM
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 79 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesmate CRM
- G2: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Při implementaci CRM začněte s tím nejdůležitějším. Zaměřte se na základní funkce, které odpovídají vašim obchodním cílům, a zavádějte je postupně. Poskytněte důkladné školení, aby váš tým systém efektivně přijal a maximálně využil jeho potenciál.
9. Teamwave (nejlepší pro kombinované CRM a řízení podniku)
Teamwave nabízí jednotnou platformu, která integruje nástroje CRM, řízení projektů a HR. Díky jednoduchému rozhraní a základním funkcím je to nákladově efektivní řešení pro týmy, které chtějí spravovat zákazníky, projekty a pracovní postupy.
TeamWave také poskytuje pokročilé funkce správy kontaktů, včetně možnosti kategorizovat kontakty pomocí značek, importovat je z různých zdrojů (například z Outlooku a souborů CSV) a načítat data z platforem, jako je LinkedIn.
Nejlepší funkce Teamwave
- Snadno sledujte prodejní kanály a spravujte vztahy se zákazníky.
- Spravujte úkoly a projekty pomocí základních funkcí sledování a zlepšete tak organizaci.
- Využijte intuitivní rozhraní navržené pro jednoduchost a použitelnost pro uživatele bez technických znalostí.
Omezení Teamwave
- Ve srovnání se specializovanými platformami postrádá pokročilé funkce CRM.
- Základní nástroje pro reporting s minimální hloubkou pro analýzu výkonu
Ceny Teamwave
- Starter: 39 $/měsíc na uživatele
- Pro: 66 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 199 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Teamwave
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Použijte filtry a štítky Gmailu k automatickému třídění e-mailů a funkci „Více doručených zpráv“ k oddělení nepřečtených, označených hvězdičkou a akčních e-mailů. Zbytek archivujte, abyste měli doručenou poštu vždy prázdnou.
10. Freshworks CRM (nejlepší pro prodejní inteligenci založenou na umělé inteligenci)
Freshworks CRM nabízí kompetentní řešení pro firmy, které chtějí ve svých prodejních procesech využít poznatky založené na umělé inteligenci. Jeho AI-based lead scoring vám umožňuje prioritizovat potenciální zákazníky na základě pravděpodobnosti jejich konverze. A automatizace vám umožní zbavit se rutinní práce, jako je aktualizace záznamů a informování členů týmu o změnách ve stavu obchodů.
Díky robustní sadě nástrojů a uživatelsky přívětivému designu transformuje Freshworks CRM surová data na využitelné informace pro prodej.
Nejlepší funkce Freshworks CRM
- Získejte potenciální zákazníky díky informacím založeným na umělé inteligenci a zaměřte se na příležitosti s vysokou hodnotou díky prediktivním schopnostem.
- Analyzujte prodejní výkonnost pomocí pokročilých nástrojů pro předpovídání a identifikujte trendy.
- Přizpůsobte si dashboardy pro sledování klíčových metrik a personalizujte monitorování výkonu.
Omezení Freshworks CRM
- Některé pokročilé funkce umělé inteligence mohou být pro tradiční prodejní týmy příliš náročné.
- Počáteční nastavení vyžaduje čas věnovaný konfiguraci, aby se maximalizoval potenciál.
Ceny Freshworks CRM
Freshsales a Freshsales Suite
- Růst: 11 $/měsíc na uživatele nebo 500 marketingových kontaktů
- Pro: 47 $/měsíc na uživatele nebo 500 marketingových kontaktů
- Enterprise: 71 $/měsíc na uživatele nebo 500 marketingových kontaktů
Freshmarketer
- Zdarma
- Enterprise: 18 $/měsíc (500 marketingových kontaktů)
Hodnocení a recenze Freshworks CRM
- G2: 4,5/5 (7 710+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
🔍 Věděli jste? Gmail vytvořil Paul Buchheit v rámci iniciativy Google „20 % času“, v rámci které mohli zaměstnanci jeden den v týdnu věnovat osobním projektům.
Klikněte, organizujte a dobývejte s ClickUp
Nalezení správného CRM pro Gmail může mít obrovský vliv na vaši produktivitu (a tržby).
Díky tolika úžasným možnostem, od hluboké integrace s Gmailem až po vizuální prodejní kanály, si každý najde řešení, které perfektně vyhovuje jeho obchodním potřebám. Ať už spravujete potenciální zákazníky, sledujete prodeje nebo se prostě snažíte udržet pořádek ve své doručené poště, CRM kompatibilní s Gmailem vám pomůže zůstat organizovaní a soustředění.
Pokud však hledáte komplexní řešení, které přesahuje rámec pouhých e-mailů, ClickUp je jasnou volbou. Jeho snadná konverze e-mailů na úkoly, výkonné automatizace a přizpůsobitelné pracovní postupy změní způsob, jakým spravujete vztahy se zákazníky.
Navíc se snadno integruje s Gmailem a mnoha dalšími prodejními nástroji, které denně používáte, což z něj činí dokonalý nástroj pro zefektivnění pracovních postupů a posílení týmové spolupráce.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!