10 nejlepších integrací Gmailu pro zvýšení produktivity e-mailů

Zajímavost: Gmail je preferovanou e-mailovou platformou pro téměř každého třetího uživatele e-mailu na světě! Schránka Gmailu je výkonným nástrojem pro zvýšení produktivity s velkým úložným prostorem a adaptivními bezpečnostními funkcemi, jako je filtrování spamu.
Díky intuitivnímu designu a integrovaným nástrojům pro organizaci e-mailů je vhodný pro osobní i profesionální použití. Nezapomeňte také na související služby Google Workspace, jako jsou Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Google Tasks atd., které ještě více zvyšují jeho hodnotu.
Mimo hranice vaší doručené pošty se však skrývá moře nevyužitého potenciálu. Jsme tu, abychom vám pomohli odemknout nové možnosti, které váš účet Gmail nabízí. Integrace Gmailu, o které se s vámi podělíme, promění vaši doručenou poštu v centrum produktivity, které vám umožní dosáhnout více.
A teď už se do toho pustíme!
Co byste měli hledat v integracích Gmailu?
Než se pustíme do různých integrací Gmailu, které mohou vaši doručenou poštu posunout na vyšší úroveň, dovolte nám vysvětlit důvody, které nás vedly k výběru těchto integrací. Pochopení logiky našich doporučení vám také pomůže učinit informované rozhodnutí, pokud budete chtít prozkoumat další integrace Gmailu. Berte to jako stručného průvodce.
Níže uvádíme několik parametrů, které jsme zohlednili při hodnocení jejich relevance pro oblíbené pracovní postupy v Gmailu:
- Kompatibilita: Ať už používáte Gmail na stolním počítači nebo mobilním zařízení, doplněk musí být kompatibilní s příslušnou verzí.
- Náklady: Zvažte cenový model integrace a proveďte komplexní analýzu nákladů a přínosů, abyste vypočítali, jakou hodnotu přináší vašemu pracovnímu postupu.
- Snadné použití: Integrace by měla být snadno nastavitelná, ideálně několika kliknutími, a měla by mít uživatelsky přívětivé rozhraní.
- Spolehlivost: Vyberte integrace od renomovaných vývojářů nebo společností.
- Zabezpečení: Ověřte si různá bezpečnostní opatření, která chrání vaši schránku Gmail před vniknutím a hrozbami prostřednictvím integrované aplikace.
- Ochrana osobních údajů: Vzhledem k tomu, že integrace aplikace umožní přístup k vaší doručené poště, zkontrolujte, zda splňuje normy pro ochranu osobních údajů. Pečlivě také sledujte požadovaná oprávnění.
- Přizpůsobení: Integrace by měla nabízet určitou míru flexibility, která vám umožní přizpůsobit nebo nakonfigurovat ji tak, aby přesně odpovídala vašim požadavkům.
- Podpora: Prozkoumejte kvalitu podpory, kterou integrace Gmailu poskytuje. Přitom zkontrolujte, zda jsou k dispozici kanály zákaznické podpory.
- Aktualizace: Integrace, které jsou pravidelně aktualizovány, řeší problémy s bezpečností a kompatibilitou. Zaměřte se na něco, co prochází neustálým zdokonalováním.
- Hodnocení a recenze: Jedná se o přímé zkušenosti jiných uživatelů. Využijte je k získání realistické představy o uživatelské zkušenosti.
10 integrací Gmailu, které můžete využít v roce 2024
Nyní, když už víte, jak jsme tento seznam vytvořili, pojďme se podívat na různé integrace, které vám zlepší práci s Gmailem.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a Gmail je komplexní komunikační centrum pro pracoviště. Kombinace ClickUp a Gmail je proto ideální volbou.
Využijte je k posílení svého týmu při spolupráci, organizaci a správě úkolů, sledování pokroku, sdílení souborů a dosahování cílů.
Zde je přehled některých z nejlepších funkcí ClickUp, díky kterým je tato aplikace jednou z nejlepších integrací Gmailu:
ClickUp Universal Search
Ačkoli Gmail má působivé vyhledávací funkce, univerzální vyhledávání ClickUp je ještě lepší. Gmail prohledává nanejvýš vaši doručenou poštu a záznamy Google Chatu.
Funkce univerzálního vyhledávání však prohledává celý digitální ekosystém, od ClickUp po všechny jeho integrované aplikace. Nyní najdete, co hledáte, pouhými několika kliknutími!
ClickUp AI
Ať už připravujete e-maily pro následné kroky, generujete přepisy z audio příloh Gmailu nebo vytváříte shrnutí dlouhé e-mailové zprávy, ClickUp AI to zvládne. ClickUp AI je výkonný asistent, který podporuje psaní a umožňuje e-maily efektivně využívat.
Díky integrovanému nástroji pro shrnování a inteligentní tvorbě obsahu můžete odesílat e-maily několika kliknutími. Na druhou stranu se jedná o stejně schopný nástroj pro správu znalostí, který extrahuje hodnotné informace ze všech příloh Gmailu a e-mailových sekvencí nebo vláken, aby vám ušetřil čas.
Správa úkolů
Jako komplexní platforma pro správu projektů je ClickUp vybaven různými funkcemi pro správu úkolů. Věděli jste ale, že pomocí ClickUp můžete převádět e-maily z vaší schránky Gmailu na úkoly, které lze okamžitě zpracovat?
Podobně můžete k úkolům v ClickUp připojit e-maily. Jakmile se tyto úkoly dostanou na platformu ClickUp, kontrola, kterou nad nimi získáte, zastíní Google Task! Taková hladká integrace Gmailu vám ušetří hodiny práce, minimalizuje rozptýlení a omezí přepínání mezi kontexty – zvýší se tak vaše produktivita!
Oznámení a připomenutí
Gmail dokáže automaticky detekovat události, schůzky, rezervace atd. a přidat je do vašeho kalendáře Google. Když však propojíte Gmail s ClickUp, budete dostávat včasná oznámení a připomenutí ohledně nevyřízených záležitostí. Tím zajistíte, že vše poběží hladce.
Aplikace pro různé platformy
Aplikace ClickUp je k dispozici pro mobilní zařízení, stolní počítače a chytrá nositelná zařízení. Je také integrována s hlasovými asistenty a doplňky pro oblíbené prohlížeče. Navíc je aplikace k dispozici jako doplněk pro e-mail.
Díky této přenositelnosti je aplikace ClickUp na stejné úrovni jako aplikace Gmail, což znamená, že můžete pracovat i na cestách!
Nejlepší funkce ClickUp
- Přístup k ClickUp z více zařízení, jako jsou mobilní telefony, stolní počítače atd.
- Získejte přístup k neuvěřitelným vyhledávacím funkcím prostřednictvím univerzálního vyhledávání ClickUp.
- Převádějte e-maily na úkoly, které lze snadno realizovat.
- Vytvářejte přepisy z audio příloh nebo shrnutí dlouhých a náročných e-mailů.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k množství dostupných možností a přizpůsobení může být naučení se jejich používání náročné.
- Hierarchie prostoru, složek, seznamů a úkolů může být matoucí, jakmile ji začnete používat k ukládání dat svého účtu Gmail.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: 0 $
- Neomezený: 7 $ za člena a měsíc
- Business: 12 $ za člena a měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain (AI řešení): 5 $ za člena a měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (4 007 recenzí)
2. Tabulky Google
Google Sheets je cloudová aplikace pro práci s tabulkami, která je součástí Google Workspace. Tuto integraci Gmailu můžete využít k provádění analýzy a vizualizace dat s elegancí při vytváření, úpravách a spolupráci na tabulkách v reálném čase.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Nativní integrace se všemi produkty a službami v Google Workspace
- Vytvářejte, upravujte a formátujte tabulky pomocí celé řady operací a funkcí.
- Převádějte dostupná data do grafů, tabulek, diagramů a dalších vizualizací.
- Sdílejte sešity s ostatními a zachovejte si přitom podrobnou kontrolu nad přístupem.
Omezení Google Sheets
- Nabízí maximálně 10 milionů buněk, což je v porovnání s 17 miliony buněk v Microsoft Excelu velmi málo.
- Silně závislé na cloudu a připojení k internetu
- Omezení úložiště na Disku Google se promítají i do Tabulek Google.
Ceny Google Sheets
- Osobní: 0 $
- Business Standard: 12 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Google Sheets
- G2: 4,6/5 (42 316 recenzí) pro Google Workspace
- Capterra: 4,7/5 (12 960 recenzí)
3. Slack
Slack je oblíbená platforma pro týmovou spolupráci a zasílání zpráv. Propojením Gmailu se Slackem rozšíříte asynchronní povahu e-mailové komunikace o zasílání zpráv v reálném čase. Jedná se o vynikající alternativu k Google Chatu. Může dokonce sloužit jako alternativa k e-mailu!
Nejlepší funkce Slacku
- Spojte se v reálném čase prostřednictvím přímých zpráv
- Třídit a spravovat konverzace pomocí kanálů a vláknových odpovědí
- Značkování pro upoutání pozornosti uživatelů na konkrétní zprávy
- Podporuje automatizaci pracovních postupů pomocí nástroje pro vytváření vlastních pracovních postupů.
Omezení Slacku
- Omezení počtu uživatelů v huddle ovlivňují škálovatelnost
- Vaše historie zpráv se ztrácí v záplavě ostatních zpráv a není snadné se v ní orientovat.
- Bezplatná verze automaticky maže zprávy po 90 dnech.
Ceny Slacku
- Bezplatný tarif: 0 $
- Pro: 7,25 $ měsíčně
- Business+: 12,50 $ měsíčně
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (32 269 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (23 161 recenzí)
4. Webhooks
Webhooky umožňují aplikacím komunikovat mezi sebou v reálném čase. K tomu využívají základní mechanismy volání API. Zároveň je můžete použít k nastavení spouštěčů událostí pro automatizaci pracovních postupů.
Nakonfigurujte tuto integraci Gmailu tak, aby prováděla akce, jako je automatické odesílání e-mailů, v reakci na spouštěcí události, například když obdržíte e-mailovou zprávu obsahující konkrétní klíčové slovo.
Nejlepší funkce webhooků
- Nastavuje komunikaci v reálném čase mezi aplikacemi
- Lze jej použít k nastavení akcí nebo spouštěčů řízených událostmi pro inteligentní správu e-mailů.
- Obsahuje přizpůsobitelné datové náklady, které vývojářům umožňují přizpůsobit informace podle požadavků aplikace.
- Zabezpečte přenos dat pomocí protokolu HTTPS
- Efektivní zpracování časově náročných požadavků
Omezení webhooků
- Práce s webhooky a jejich ladění vyžaduje pokročilé technické znalosti.
- Při nesprávné implementaci náchylné k kybernetickým hrozbám a narušením bezpečnosti.
Ceny webhooků
N/A
Hodnocení a recenze webhooků
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Hive
Hive je platforma pro správu projektů a spolupráci, která využívá úkoly, sdílení souborů a zasílání zpráv k vytvoření digitálního pracovního prostoru pro týmy. Propojte Gmail s Hive a zefektivněte spolupráci prostřednictvím e-mailů nastavením sdílených doručených zpráv, přiřazováním úkolů a komunikací v reálném čase.
Nejlepší funkce Hive
- Flexibilní hierarchie pro správu projektových týmů a dalších aktiv v rámci každého projektu
- Centralizovaná správa souborů pro plynulou spolupráci
- Vytvářejte úkoly z e-mailů a spravujte je v Hive.
- Přiřaďte body příběhům, abyste získali realistický odhad času nebo úsilí potřebného k dokončení úkolu.
Omezení Hive
- Omezená funkčnost v mobilních aplikacích
- Může automaticky aktivovat e-mailová oznámení, což může působit jako spam.
- Uživatelé potřebují Zapier i pro základní integrace, což znamená, že integrace Gmailu bude stát
Ceny Hive
- Zdarma: 0 $
- Starter: 1 $ měsíčně za uživatele
- Teams: 3 $ měsíčně za uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (501 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (190 recenzí)
6. Zoom
Zoom je široce používaná platforma pro videokonference, virtuální schůzky, online akce, webináře a spolupráci. Integrace Zoomu s Gmailem vám umožní plánovat, pořádat nebo se účastnit videokonferencí bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Taková soudržnost přispívá k lepší koordinaci a spolupráci.
Nejlepší funkce Zoom
- Shrnutí, souhrny a inteligentní kapitoly pro inteligentní zpracování nahrávek Zoom
- Živý přepis pro lepší přístupnost
- Zoom AI pro vytváření návrhů odpovědí v chatu nebo e-mailu a získání rychlého přehledu o diskusích
- Tabule pro brainstorming a spolupráci
- Zoom Phone pro přístup k cloudovým VoIP službám po celém světě
Omezení Zoom
- Chybí kontrola komentářů v reálném čase, což může být problém při veřejném pořádání virtuálních akcí.
- Špatná zákaznická podpora
- Skryté náklady a cenová politika zvyšují jeho cenu
Ceny Zoom
Ceny Zoom One za hovory ze Spojených států jsou následující:
- Základní: 0 $
- Pro: 149,90 $ ročně na uživatele
- Business: 219,90 $ ročně na uživatele
- Business Plus: 269,90 $ ročně na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,6/5 (54 179 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (13 742 recenzí)
7. EmailAnalytics
EmailAnalytics nabízí na datech založené informace o vašich vzorcích používání e-mailu. To vám pomůže porozumět vašim e-mailovým návykům a chování a optimalizovat produktivitu. Když propojíte EmailAnalytics se svým účtem Gmail, můžete vizualizovat svou aktivitu, doby odezvy a nejčastější kontakty. Tyto informace využijte k optimalizaci svého zážitku z používání Gmailu.
Nejlepší funkce EmailAnalytics
- Sledujte všechny odeslané a přijaté e-maily a blokujte nevyžádané e-maily.
- Pomocí štítků, složek a kategorií můžete organizovat své e-maily a dosáhnout stavu „inbox zero“.
- Zobrazte nejčastější kontakty ve svých seznamech odesílatelů a příjemců
- Přiřaďte oprávnění a role, abyste určili, ke kterým složkám doručené pošty mají členové týmu přístup.
- Týdenní přehledy e-mailových aktivit
Omezení služby EmailAnalytics
- Chybí mu intuitivní design, protože uživatelské rozhraní vypadá neohrabaně a zastarale.
- Zprávy využívající štítky Gmailu, které mohou ovlivnit jeho výkon
Ceny EmailAnalytics
- Pro: 15 $ měsíčně za každou doručenou poštu
- B2B Email Outreach: 1000 $ měsíčně
Hodnocení a recenze EmailAnalytics
- G2: 4/5 (4 recenze)
- Capterra: N/A
8. Dropbox
Pokud nejste spokojeni s Google Drive, pak může být Dropbox vynikající alternativou. Dropbox je cloudová úložná platforma, kde mohou uživatelé nahrávat soubory a dokumenty, sdílet je a spolupracovat. Jako integrace Gmailu umožňuje uživatelům sdílet a spolupracovat, aniž by se museli příliš starat o správu dokumentů.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Dostávejte oznámení o pokroku, změnách v požadavcích projektu a dalších aktivitách.
- Synchronizujte data různých formátů a velikostí napříč všemi zařízeními.
- Ochrana souborů před náhodným smazáním, nechtěnými úpravami nebo viry
- Vytvářejte, upravujte, sdílejte a spolupracujte na souborech v reálném čase a s lehkostí.
Omezení Dropboxu
- Bezplatný tarif nabízí pouze 2 GB úložného prostoru (pro srovnání, Google Drive nabízí 15 GB zdarma).
- Ukládání, organizace a vyhledávání nejsou intuitivní, což ztěžuje vyhledávání souborů.
Ceny Dropboxu
- Plus: 9,99 $ měsíčně (jeden uživatel)
- Essentials: 18 $ měsíčně (jeden uživatel)
- Business: 20 $ měsíčně za uživatele
- Business Plus: 26 $ měsíčně za uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (23 002 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (21 503 recenzí)
9. Todoist
Todoist je aplikace pro správu úkolů, která pomáhá firmám i jednotlivcům efektivně organizovat a prioritizovat úkoly na jejich seznamech. Po integraci s Gmailem mohou zákazníci Todoistu převádět e-maily na úkoly, což usnadňuje organizaci, prioritizaci a sledování úkolů.
Nejlepší funkce Todoist
- Rychlé přidání pro převedení akčních myšlenek nebo obsahu na úkoly
- Přidávejte připomenutí pomocí přirozeného jazyka namísto neohrabaných výběrů data nebo času.
- Sleduje opakující se data, aby identifikoval návyky a sledoval termíny.
- Štítky pro kategorizaci a seskupování podobných úkolů
- Komentáře a přiřazování úkolů pro usnadnění spolupráce
Omezení Todoist
- Postrádá přizpůsobitelnost a škálovatelnost jako plnohodnotné platformy pro správu projektů.
- Podúkoly jsou poněkud nespolehlivé.
- Spolupráce v týmu není plynulá
Ceny Todoist
- Začátečník: 0 $
- Pro: 4 $ měsíčně
- Business: 6 $ měsíčně za uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (771 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 356 recenzí)
10. Hiver
Hiver je platforma pro spolupráci v e-mailu fungující na Gmailu. Využívá sdílené schránky a funkce pro spolupráci, aby týmy mohly odesílat e-maily, odpovídat na příchozí e-maily, přidělovat úkoly a zefektivnit komunikaci.
Propojením Gmailu s Hiverem můžete vytvořit schopné týmy pro zpracování zákaznické podpory, prodejních dotazů a obecných e-mailů.
Nejlepší funkce Hiver
- Podporuje efektivní správu e-mailů pomocí sdílené doručené pošty, štítků, konceptů, kontaktů atd.
- Harvey, AI bot, pro ukončení neaktivních konverzací
- Konfigurovatelná automatizace založená na pravidlech pro řešení rutinních a opakujících se úkolů
- Výkonné reportování a analytika pro měření výkonu zákaznického servisu
Omezení Hiver
- Uživatelé nemohou vytvářet žádosti o podporu ručně, pokud nejsou propojeny s přijatou e-mailovou zprávou.
- Může být pomalý a zpožděný.
Ceny Hiver
- Lite: 10 $ měsíčně na uživatele
- Pro: 26 $ měsíčně na uživatele
- Elite: 40 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Hiver
- G2: 4,6/5 (934 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (117 recenzí)
Využijte svůj účet Gmail na maximum
To je vše z našeho seznamu nejlepších dostupných integrací Gmailu. Snažili jsme se vytvořit komplexní seznam pokrývající různé požadavky a aplikace, které vám pomohou vylepšit vaše zkušenosti s Gmailem.
Každá integrace Gmailu má něco jedinečného, ale ClickUp nabízí ještě mnohem víc. Díky těmto výkonným funkcím a vlastnostem můžete přetvořit svou doručenou poštu Gmailu, aniž byste zatěžovali svůj Google Drive, a dosáhnout mnohem více.
Kontaktujte ClickUp a zjistěte, jak na to!