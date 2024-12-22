Uzavírání obchodů na dálku: další kapitola moderního prodejního procesu

Dokážete si představit uzavření významné obchodní transakce, aniž byste museli vstoupit do kanceláře nebo se setkat s klientem tváří v tvář?
Díky uzavírání obchodů na dálku se to stává stále více realitou.
Vzdálené uzavírání obchodů umožňuje obchodním profesionálům uzavírat obchody odkudkoli, pokud mají stabilní připojení k internetu. Trend vzdáleného prodeje znamená zásadní změnu a předefinovává způsob, jakým podniky komunikují s globálními klienty.
Co ale potřebujete, abyste se stali vynikajícím uzavíračem obchodů na dálku? Podíváme se blíže na dovednosti, nástroje a strategie, které potřebujete, abyste v této profesi uspěli. Ať už jste zkušený obchodní zástupce nebo nováček, který se chce prosadit v oblasti prodeje na dálku, tento průvodce je vaší cestou k úspěchu. ✨
Porozumění uzavírání obchodů na dálku
Než vám prozradíme, jak se stát uzavíračem obchodů na dálku a získat více příchozích prodejů, musíte se seznámit s procesem a zúčastněnými stranami.
Začneme!
Co je to uzavírání obchodů na dálku?
Vzdálené uzavírání obchodů je prodejní proces, při kterém odborníci řídí a finalizují obchody online bez osobních setkání. Zahrnuje komunikaci s potenciálními zákazníky prostřednictvím virtuálních komunikačních kanálů, jako jsou videohovory, telefonní hovory a platformy pro zasílání zpráv.
Na rozdíl od tradičního prodeje se uzavírání obchodů na dálku zaměřuje na budování důvěry a vztahů ve virtuálním prostředí. Přesvědčovací techniky, aktivní naslouchání a hluboká znalost produktů umožňují na dálku reagovat na potřeby klientů a vést je k nákupu.
V důsledku toho si tento přístup získal značnou popularitu s rozvojem digitálních nástrojů a prostředí pro práci na dálku, což podnikům umožňuje rozšířit své prodejní aktivity přes geografické hranice.
Role uzavírání obchodů na dálku v moderním prodeji
Vzdálené uzavírání obchodů je klíčovým prvkem v dnešní mozaice propojených trhů, kde podniky prostřednictvím internetu oslovují globální publikum.
Považujte to za umění prodeje vybavené silou technologie.
Jaká je tedy role moderního uzavírače obchodů na dálku?
Moderní pracovník uzavírající obchody na dálku navazuje kontakt s klienty, buduje důvěru, překonává námitky a dosahuje prodejních cílů, i když není ve stejné místnosti jako klient! Díky tomu jsou pracovníci uzavírající obchody na dálku mostem mezi moderními podniky a potenciálními zákazníky.
Tyto dovednosti jsou klíčové pro vedení potenciálních zákazníků finálními fázemi prodejního procesu, řešení jejich obav nebo dotazů a nakonec i pro uzavírání obchodů na dálku. ⚡
🔎 Věděli jste? Uzavírání obchodů na dálku je běžné v oblasti IT a technologického prodeje, kde se společnosti zaměřují na globální publikum. V těchto případech využívají technologie k pochopení problémů zákazníků, poskytování řešení na míru a budování důvěry, a to i bez fyzické blízkosti. Výsledná efektivita, flexibilita a škálovatelnost pozitivně mění prodejní cyklus. 📶
Uzavírání obchodů na dálku vs. tradiční uzavírání obchodů
Nejprve porovnejme a kontrastujme transformační účinek uzavírání obchodů na dálku na moderní prodejní cykly s tradičním prodejem. Zde je tabulkové srovnání:
|Vzdálené uzavírání obchodů
|Tradiční uzavírání obchodů
|Lze provádět prakticky odkudkoli ✅
|Vyžaduje osobní schůzky a interakce ❌
|Využívá nástroje jako videohovory, CRM software, e-mail, nástroje pro plánování atd. ✅
|Spoléhá se na papírovou dokumentaci, osobní schůzky, kalendáře atd. ❌
|Nabízí flexibilitu času a místa ✅
|Pracuje v rámci pevného rozvrhu, úředních hodin a omezených geografických oblastí ❌
|Využívá nástroje pro automatizaci pracovních postupů pro zefektivnění procesu ✅
|Silná závislost na manuálních procesech ❌
|Má globální dosah ✅
|Má místní nebo regionální dosah ❌
|Snižuje provozní náklady tím, že omezuje cestovní a provozní výdaje ✅
|Vyžaduje vyšší náklady kvůli cestování a správě fyzických zdrojů ❌
|Šetří čas díky virtuálním schůzkám, automatizovaným následným krokům, plánům v reálném čase atd. ✅
|Časově náročné, protože vyžaduje fyzickou přítomnost ❌
|Vyžaduje větší úsilí k budování a udržování důvěry a dobrých vztahů ❌
|Fyzické interakce dodávají osobnější nádech, což vede k větší důvěře a zapojení ✅
Stručně řečeno, tradiční uzavírání obchodů se silně opírá o osobní interakci a cestování. Na druhou stranu, většina pozic v oblasti uzavírání obchodů na dálku využívá technologie, aby bylo uzavírání obchodů nákladově efektivnější a přístupné všem.
Výhody práce v oblasti uzavírání obchodů na dálku
Obor uzavírání obchodů na dálku má mnoho zájemců, protože slibuje řadu výhod jak pro profesionály, tak pro firmy.
Mezi ně patří například:
- Přístup k globálním příležitostem: Uzavírači obchodů na dálku mají dovednosti a kompetence potřebné pro práci s klienty nebo potenciálními zákazníky po celém světě. To spolu s jejich profesionální sítí a bohatými zkušenostmi z nich dělá přínos pro každou organizaci 🗺️.
- Flexibilní pracovní podmínky: Bez geografických omezení může pracovník na pozici vzdáleného uzavírače pracovat odkudkoli a vybírat si směny v době, kdy se cítí nejproduktivnější 🤸♂️.
- Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: Díky tomu, že se nemusí zdlouhavě dojíždět do práce a dodržovat pevnou pracovní dobu, mohou pracovníci na dálku efektivně spravovat svůj osobní i profesní život ⚖️.
- Úspora nákladů: Kromě přilákání špičkových talentů šetří zaměstnavatelům práce na dálku také náklady na cestování, kanceláře a provoz 🎉
- Kontinuita podnikání: Práce a provoz na dálku přinášejí větší odolnost, protože podniky zůstávají funkční i v nejistých situacích ♾️
💡 Tip pro profesionály: Dobře zpracovaný prodejní plán je pro váš tým cestou k úspěchu, ale jeho vytvoření od nuly je časově náročné. Se správnou šablonou prodejního plánu však můžete tento proces zjednodušit a soustředit se na to nejdůležitější – dosažení svých cílů. 💯
Základní dovednosti pro uzavírání obchodů na dálku
Vzdálené uzavírání obchodů je více než jen zajištění prodeje; jde o budování vztahů, rozvíjení důvěry a poskytování řešení – to vše bez výhody osobní interakce.
Prodejci na dálku proto musí disponovat různými dovednostmi, aby se mohli přizpůsobit požadavkům virtuálního prodejního cyklu. Koneckonců musí dělat vše, co dělá prodejce, aniž by byli fyzicky přítomni!
Zde jsou čtyři základní dovednosti, které odlišují úspěšné uzavírače obchodů na dálku:
Dovednost 1: Dovednosti neverbální komunikace
V prostředí na dálku mají neverbální signály, jako je tón hlasu, mimika a řeč těla, větší váhu.
Bez fyzické přítomnosti může zvládnutí etikety videohovorů a porozumění jemným náznakům v reakcích klienta rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu obchodu. Rozpoznání emocí klienta a jejich propojení s vlastními prodejními technikami je znakem úspěšného uzavírání obchodů na dálku – to je možné pouze tehdy, pokud disponujete emoční inteligencí.
Důležitými komunikačními dovednostmi, které pomáhají budovat důvěru a dobré vztahy během vzdálených schůzek, jsou pozornost věnovaná očnímu kontaktu přes kameru, udržování přístupného postoje a jasná a sebevědomá řeč. 📢
Dovednost 2: Ovládání přesvědčování
Přesvědčování je jádrem uzavírání obchodů na dálku. Vyžaduje hluboké porozumění problémům klienta a schopnost přesvědčivě prezentovat řešení.
Úspěšní uzavírači obchodů na dálku využívají vyprávění příběhů, aktivní naslouchání a přizpůsobené sdělení, aby navázali emocionální kontakt s potenciálními zákazníky a zlepšili své vyjednávací schopnosti. K podpoře svých argumentů také využívají poznatky založené na datech a vyvažují logiku a empatii, aby ovlivnili rozhodování. 🤝
Dovednost 3: Orientace na cíl
Úspěch v uzavírání obchodů na dálku závisí na přístupu zaměřeném na výsledky.
Cílevědomí uzavírači obchodů si stanovují jasné cíle, sledují výkonnost a neustále zdokonalují svůj přístup k dosažení cílů. To zahrnuje používání nástrojů pro zvýšení produktivity prodeje k organizaci pracovních postupů, sledování potenciálních zákazníků a zajištění, že žádná příležitost neunikne. 🎯
Dovednost 4: Přizpůsobivost
Digitální prostředí je dynamické a vyžaduje, aby uzavírači obchodů na dálku zůstali agilní. Ať už přizpůsobují prezentace různým odvětvím nebo překonávají technické potíže, přizpůsobiví uzavírači obchodů uspějí, pokud zůstanou klidní a vynalézaví. ⚙️
Dovednost 5: Technická zdatnost
Úspěšný pracovník na dálku by měl mít technické znalosti těchto nástrojů, aby mohl zvýšit produktivitu a pomoci optimalizovat proces uzavírání obchodů na dálku. 🦾
Výzvy při uzavírání obchodů na dálku
Ačkoli práce v oblasti uzavírání obchodů na dálku nabízí několik výhod, mnoho uzavíračů obchodů na dálku uvádí, že čelí řadě výzev. Mezi ně patří:
- Izolace: Práce na dálku s sebou nese riziko pocitu osamělosti a odloučení. To má negativní vliv na dynamiku týmu a ovlivňuje motivaci a úroveň zapojení zaměstnanců pracujících na dálku.
- Rozptýlení doma: Špatná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem může také znamenat, že domácí povinnosti zasahují do pracovní doby. Uzavírači obchodů na dálku se mohou potýkat s rozptýlením doma, které narušuje soustředění a efektivitu.
- Hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti: Hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti se stávají stále přizpůsobivějšími, což způsobuje, že i vysoce kvalifikovaní zákazníci jsou opatrní, když je někdo osloví. To, spolu s faktem, že uzavírači obchodů na dálku jsou zodpovědní za udržování bezpečnosti a integrity důvěrných údajů klientů, znamená, že je v sázce mnoho.
- Rozdíly v časových pásmech: Spolupráce s globálními klienty může být při práci v různých časových pásmech složitá. Nepravidelné pracovní hodiny mohou také vést k vyhoření u pracovníků uzavírajících obchody na dálku.
- Technicky náročné operace: Práce na dálku je do značné míry závislá na digitálních nástrojích. Problémy s připojením a softwarové chyby mohou snadno narušit důležité jednání nebo přerušit náročné rozhovory.
- Udržování produktivity: Seberegulace a sebeřízení jsou poměrně vyčerpávající. Nutnost být neustále v pohotovosti a dosahovat výsledků bez přímého dohledu vede k občasným poklesům produktivity.
🧠 Zajímavost: První zmínka o telefonickém cold callingu pochází z srpna 1914, kdy jej použila prodejna ledových strojů v Kansas City!
Jak se stát uzavíračem obchodů na dálku
Nyní, když rozumíte výhodám a výzvám práce vzdáleného uzavírání obchodů, je čas vyniknout v roli vzdáleného uzavírače obchodů. Zde je několik cenných rad, jak se stát úspěšným vzdáleným uzavíračem obchodů:
Krok 1: Získejte zkušenosti v oblasti prodeje
Úspěšní uzavírači obchodů na dálku jsou úspěšní prodejní profesionálové.
Prvním krokem by bylo získat zkušenosti v prodejní pozici na základní úrovni. Získáte tak představu o používání různých prodejních technik, komunikaci se zákazníky, vyjednávání podmínek a budování základů pro uzavírání obchodů. Práce vzdáleného uzavírače obchodů v podstatě spočívá v tom samém, akorát že není fyzicky přítomen. ✅
Krok 2: Připravte si žádost a životopis
Váš životopis je často prvním dojmem, který si o vás potenciální zaměstnavatelé udělají. Vytvořte jej tak, aby zdůrazňoval vaše úspěchy v prodeji, zkušenosti s prací na dálku a znalost virtuálních nástrojů. Využijte každou příležitost k předvedení své schopnosti navázat kontakt s potenciálními zákazníky nebo se s nimi spojit.
Uveďte měřitelné výsledky, jako je procentuální nárůst prodeje nebo významné uzavřené obchody. ✅
Krok 3: Prozkoumejte možnosti práce na dálku
Využijte své profesní sítě nebo prozkoumejte online pracovní portály a objevte pracovní příležitosti v oblasti prodeje na dálku. K organizaci různých pracovních nabídek, správě procesu podávání žádostí o zaměstnání a zefektivnění hledání práce můžete využít nástroje jako ClickUp. ✅
Krok 4: Ucházejte se o práci v oblasti uzavírání obchodů na dálku
Přizpůsobte svůj životopis nebo žádost o zaměstnání tak, aby zdůrazňovaly vaše nezbytné dovednosti, pracovní morálku, obchodní prozíravost, prodejní techniky a další kvality, aby odpovídaly popisu pracovní pozice. Jakmile budete s finální verzí své žádosti spokojeni, odešlete ji! ✅
Krok 5: Projděte procesem pohovoru
Připravte se na virtuální pohovory tím, že si nacvičíte odpovědi na běžné otázky a předvedete svou znalost a dovednosti v oblasti nástrojů pro vzdálený prodej, CRM softwaru, platforem pro videokomunikaci a systémů pro automatizaci prodeje.
Procvičte si simulované hovory a prezentace, abyste prokázali své dovednosti v různých prodejních činnostech. Naučte se, jak odpovídat na behaviorální otázky, které zdůrazňují vaše schopnosti řešit problémy, přizpůsobivost a schopnost uzavírat obchody na dálku. ✅
Krok 6: Pochopte potenciál výdělku
Práce vzdáleného uzavírače obchodů často nabízí lukrativní výdělkový potenciál s možností provizí a odměn založených na výkonu.
Zjistěte si průměrný plat, platové rozmezí a strukturu provizí pro uzavírání obchodů na dálku ve vašem odvětví a regionu, abyste si mohli stanovit realistická očekávání ohledně odměny.
Jakmile dosáhnete této fáze, budete také připraveni na jednání o platu. Během pohovorů projednejte strukturu výdělků a vyjasněte si, jak se u vzdálených pozic počítají provize nebo bonusy. ✅
💡 Přátelské připomenutí: Udělejte z neustálého učení nedílnou součást své osobnosti jako prodejce. Buďte v obraze ohledně trendů v oboru a osvědčených postupů prostřednictvím formálního vzdělávání nebo online kurzů. Účastněte se certifikačních programů a pokračujte v rozvoji svých dovedností, abyste zůstali konkurenceschopní. 🤓
Nástroje a technologie pro uzavírání obchodů na dálku
Profesionální prodejce musí umět používat klíčové nástroje a technologie, aby se mohl stát vzdáleným uzavíračem obchodů. Možná jste však viděli jiné vzdálené uzavírače obchodů, kteří si zkomplikovali pracovní postupy používáním více nástrojů a skončili s příliš velkým množstvím dat na příliš mnoha místech.
Tento problém řeší produktivní platforma ClickUp s softwarem pro řízení prodejních projektů. ClickUp sdružuje všechny nezbytné nástroje pro uzavírání obchodů na dálku do jednoho softwaru, abyste se mohli soustředit na svou práci.
Pojďme to prozkoumat společně.
Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM)
CRM je základním kamenem efektivního řízení prodeje. Uzavírač obchodů na dálku jej používá k organizaci údajů o zákaznících, sledování prodejního procesu, sledování interakcí s klienty, udržování zájmu zákazníků, podpoře spolupráce v oblasti prodeje a zajištění konzistence napříč kanály.
Jako centralizovanou databázi použijte ClickUp CRM k ukládání kontaktních údajů, zaznamenávání historie komunikace a sledování průběhu obchodů – vše na jednom místě.
Šablona ClickUp CRM
Šablona CRM od ClickUp jde ještě dál a nabízí přizpůsobitelnou platformu šitou na míru vašim konkrétním potřebám. Díky integraci aktualizací úkolů v reálném čase a sledování e-mailů poskytuje bezplatná šablona CRM přehled o celém prodejním procesu.
Od vizualizace prodejních procesů až po automatizaci následných kroků – ClickUp usnadňuje organizaci a soustředění se na uzavírání obchodů. Tato transparentnost činí prodejní procesy proveditelnými a motivuje prodejní týmy ke spolupráci.
Intuitivní design navíc zajišťuje, že strávíte méně času správou dat a více času přeměnou potenciálních zákazníků na věrné zákazníky.
Toto se vám bude líbit:
- Lepší správa úkolů díky jejich prioritizaci podle fáze prodeje ✅️
- Ušetřete čas na naléhavější činnosti automatizací opakujících se úkolů ✅️
- Podpořte růst podnikání díky praktickým poznatkům získaným z údajů o zákaznících ✅️
Videokonference a komunikační nástroje
Nástroje pro videokonference umožňují uzavíračům obchodů na dálku navodit osobní atmosféru, jaká panuje při osobních schůzkách s klienty. Ať už jde o přesvědčivou prezentaci nebo odpovídání na otázky v reálném čase, videohovory vám umožní vyjádřit profesionalitu a důvěryhodnost.
Podobně i digitální komunikační nástroje pomáhají budovat důvěru a dobré vztahy tím, že udržují vzdáleného uzavírače v synchronizaci s prodejním týmem a zákazníkem, bez ohledu na jejich umístění.
Tyto nástroje můžete využít pro uzavírání obchodů, předvádění produktů, konzultace s odborníky nebo jiné situace, kdy může být zapotřebí hybridní schůzka.
S ClickUp Meetings můžete snadno plánovat a pořádat virtuální hovory. Můžete také vytvářet programy, sdílet poznámky, přiřazovat následné úkoly a sledovat výsledky schůzek bez nutnosti přepínání kontextu.
Navíc ClickUp Clips posiluje asynchronní komunikaci tím, že umožňuje uzavíračům sdílet návody k produktům nebo tutoriály a personalizované zprávy, což zvyšuje zapojení.
A konečně, ClickUp SyncUps vám umožňuje provozovat a hostovat videohovory ve vysoké kvalitě s možností sdílení obrazovky a robustním zabezpečením.
Nástroje pro automatizaci prodeje
Automatizace prodeje šetří čas a úsilí při opakujících se úkolech, jako jsou přiřazování potenciálních zákazníků, následné kroky, domlouvání schůzek a aktualizace pipeline. Snižuje lidský zásah, eliminuje manuální chyby, zajišťuje konzistenci a uvolňuje cenný čas uzavíračů, který mohou jinak věnovat budování smysluplných vztahů a finalizaci obchodů.
ClickUp Brain vám usnadní každodenní úkoly tím, že bez námahy sestaví profesionální e-maily, shrne klíčové body z poznámek z obchodních hovorů a přesně analyzuje názory zákazníků.
Tento asistent využívající umělou inteligenci zjednodušuje váš pracovní postup a snižuje čas strávený manuálními úkoly. Díky tomu se můžete soustředit na budování a posilování smysluplných vztahů se svými klienty.
➡️ Číst více: 10 nejlepších nástrojů AI pro prodejní týmy
Funkce ClickUp Automations navíc umožňují uzavíračům nastavit spouštěče pro opakující se úkoly. To optimalizuje pracovní postupy nastavením spouštěčů a akcí, jako je automatické odeslání děkovného e-mailu po schůzce, aktualizace záznamů CRM nebo nastavení schůzek.
Platformy pro správu smluv s elektronickými podpisy
Uzavírání obchodů na dálku vyžaduje strukturovaný proces pro vypracování, kontrolu a podepisování smluv.
Efektivní platformy pro správu smluv pomáhají uzavíračům na dálku vyhnout se zpožděním, udržovat soulad s předpisy díky přesným záznamům a zjednodušovat jednání díky centralizovaným pracovním postupům. Digitální podpisy, neboli eSignatures, zajišťují platnost těchto smluv.
Šablona pro správu smluv na ClickUp
Zde můžete použít šablonu pro správu smluv v ClickUp k sledování smluv v různých fázích. Tuto šablonu můžete přizpůsobit tak, aby obsahovala podmínky specifické pro klienta, nastavit automatická připomenutí pro obnovení a ukládat finální smlouvy v bezpečném prostředí.
Od automatických připomínek čekajících podpisů až po kontrolu verzí – tato šablona ClickUp vám zajistí, že nezmeškáte žádnou z finálních fází vašeho prodejního cyklu.
Toto se vám bude líbit:
- Zajistěte si nejnovější smlouvy o dodržování předpisů a právní smlouvy ✅️
- Získejte lepší přehled o stavu smluv a datech jejich obnovení ✅️
- Přesně sledujte náklady spojené s každou smlouvou ✅️
Software pro analýzu a reporting
Vzhledem k tomu, že seberegulace je základním prvkem uzavírání obchodů na dálku, musí mít uzavírači přístup k analytickým nástrojům, aby mohli vyhodnocovat svůj výkon, identifikovat trendy a optimalizovat prodejní strategie.
Dobrý reportingový software také poskytuje praktické informace, které podporují rozhodnutí založená na datech, ať už jde o zlepšení individuálního výkonu nebo zefektivnění prodejního procesu jako celku!
Dashboardy ClickUp převádějí datové soubory do vizuálně přitažlivých a prakticky využitelných informací.
Díky možnosti přizpůsobit widgety mohou pracovníci na dálku využívat tyto interaktivní panely k sledování klíčových ukazatelů výkonnosti, jako jsou míra uzavření obchodů, tržby z prodeje, stav pipeline atd., a to v reálném čase. Nástroje pro reporting v ClickUp sdílejí dynamické aktualizace, což umožňuje obchodním zástupcům udržet si náskok.
Uzavírejte obchodní transakce na dálku s ClickUp
Vzdálené uzavírání obchodů je transformativní přístup k modernímu prodeji, který kombinuje flexibilitu s výkonem technologie a umožňuje uzavírat obchody odkudkoli.
Tato metoda posouvá prodej nad rámec telefonních hovorů a osobních setkání, poskytuje přístup k globálním prodejním příležitostem a nabízí bezkonkurenční flexibilitu. Navíc vyžaduje jedinečné dovednosti, přizpůsobivost a schopnost budovat důvěru ve virtuálním prostředí.
Nástroje jako ClickUp usnadňují uzavíračům na dálku zdokonalovat své prodejní dovednosti a uzavírat více obchodů. Ať už jste zkušený prodejce nebo nováček, ClickUp může uzavíračům na dálku otevřít celou řadu příležitostí k naplňující kariéře.
Zajímá vás, jak se stát vzdáleným uzavíračem obchodů? Zaregistrujte se na ClickUp a začněte používat ten nejlepší nástroj pro vzdálený prodej!