13 nejlepších aplikací pro schůzky pro rok 2025

Schůzky, ať už je milujete nebo nenávidíte, jsou pro práci nezbytné. Ale buďme upřímní: jak často odcházíte ze schůzky s pocitem, že by stačil e-mail?
Nebo ještě hůře, strávit prvních pár minut zápasením s problémy se sdílením obrazovky, výpadky připojení a nevyhnutelnou otázkou „Slyšíte mě?“
Aplikace pro schůzky se vyvinuly daleko za hranice hostování virtuálních místností. Nabízejí prémiové funkce pro plynulé plánování, spolupráci v reálném čase a poznatky založené na umělé inteligenci, díky nimž jsou konverzace produktivnější a poutavější.
Ale s tolika možnostmi, který nástroj skutečně vylepšuje pracovní postupy? V tomto blogu prozkoumáme 13 nejlepších aplikací pro schůzky, které vám pomohou najít tu správnou, ať už vedete tým na dálku nebo řídíte rostoucí podnik. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled 13 nejlepších aplikací pro schůzky + to, k čemu se nejlépe hodí:
- ClickUp (nejlepší aplikace pro online schůzky a spolupráci)
- Zoom (nejlepší pro videokonference ve velkém měřítku)
- Google Meet (nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace)
- Microsoft Teams (nejlepší pro komplexní týmovou spolupráci a komunikaci) 1
- Webex Meetings (nejlepší pro bezpečné a spolehlivé firemní schůzky)
- Jitsi (nejlepší open-source řešení pro videokonference)
- Livestorm (nejlepší pro webináře a online akce)
- Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci a integraci)
- Whereby (nejlepší pro okamžité videokonference bez stahování)
- ClickMeeting (nejlepší pro přizpůsobitelné webináře a online schůzky)
- Meeting Owl (nejlepší pro hybridní schůzky s 360stupňovým videem)
- Otter (nejlepší pro přepis v reálném čase a pořizování poznámek)
- RingCentral (nejlepší all-in-one komunikační platforma)
Co byste měli hledat v aplikacích pro schůzky?
Ačkoli nejdůležitějším faktorem, který byste měli u aplikací pro schůzky hledat, je jejich schopnost přizpůsobit se vašemu pracovnímu postupu, existují i některé další nezbytné funkce.
Podívejme se na některé funkce, na které byste se měli zaměřit při rozhodování. 👀
- Kvalita videa a zvuku: Hledejte nástroje, které poskytují vysokou kvalitu videa a zvuku, aby nedocházelo k přerušením během schůzek. Bonusem by byly pokročilé funkce, jako je inteligentní potlačení šumu.
- Integrační možnosti: Vyberte si aplikace pro schůzky, které lze integrovat s nástroji pro zvýšení produktivity, jako je Google Kalendář a další aplikace Google Workspace, například Gmail.
- Funkce pro správu schůzek: Vyberte si aplikace pro schůzky, které nabízejí možnosti nahrávání pro pozdější použití a breakout rooms pro rozdělení malých schůzek do menších skupin.
- Bezpečnostní opatření: Upřednostňujte aplikace pro schůzky s robustním zabezpečením, jako je šifrování typu end-to-end a nastavení ochrany soukromí, aby byly chráněny citlivé informace sdílené během skupinových schůzek.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte aplikace pro schůzky s virtuálními pozadími, filtry a nastavitelnými rozvrženími, abyste mohli vytvořit personalizované prostředí pro schůzky.
13 nejlepších aplikací pro schůzky
V této části si představíme 13 nejlepších aplikací pro schůzky, zdůrazníme jejich nejlepší funkce, snadné použití a způsob, jakým se integrují do vašeho pracovního postupu.
Pojďme na to! 💪
1. ClickUp (nejlepší aplikace pro online schůzky a spolupráci)
ClickUp je výkonná platforma pro řízení projektů a týmovou spolupráci.
Pokud jste součástí vzdáleného, mezifunkčního týmu, ClickUp Meetings je dokonalým nástrojem pro organizaci různých aspektů videokonference.
Tento software pro správu schůzek nabízí centralizovanou platformu pro pořizování poznámek, správu programů, nastavování akčních položek a zajištění odpovědnosti mezi členy týmu.
Podívejme se na některé funkce ClickUp, které můžete využít k hladkému a poutavému vedení schůzek. 🤩
Zobrazení kalendáře ClickUp
Snadno si vizualizujte svůj rozvrh pomocí zobrazení kalendáře ClickUp. Umožňuje vám zobrazit denní, týdenní nebo měsíční úkoly, abyste se mohli připravit na schůzky a dodržet termíny.
Úkoly můžete filtrovat, abyste se mohli soustředit na priority a sledovat pokrok. Navíc rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje provádět úpravy za běhu.
Integrace ClickUp se Zoomem vám umožňuje zahájit schůzku přímo z úkolů ClickUp, což zefektivňuje práci na dálku a zlepšuje spolupráci. Integrace ClickUp s Google Kalendářem navíc zajišťuje hladkou synchronizaci plánů.
Připomenutí ClickUp
Zapomínáte na týdenní schůzky? ClickUp Reminders vám pomůže.
Umožňuje vám přidávat přílohy, nastavovat termíny a vytvářet opakující se plány, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu. Přiřazujte členům týmu připomenutí, abyste podpořili spolupráci a odpovědnost.
ClickUp Docs
ClickUp Docs je neocenitelný nástroj pro dokumentaci zápisů z jednání a zajištění toho, aby byly diskuse zaznamenány, organizovány a snadno přístupné. Jeho funkce pro spolupráci v reálném čase umožňují více členům týmu pracovat na stejném dokumentu současně.
ClickUp Brain je váš vlastní asistent využívající umělou inteligenci, který zjednodušuje proces vytváření a organizování podrobných poznámek ze schůzek.
Získává klíčové podrobnosti během schůzek nebo po nich a poskytuje vám okamžitý přístup k úkolům, komentářům nebo týmovým dokumentům. Už žádné ruční vyhledávání – pouze komplexní a přesné poznámky ze schůzek.
Šablony schůzek ClickUp
ClickUp také nabízí řadu šablon, které zjednodušují správu schůzek.
Šablona ClickUp Meetings Template centralizuje body programu, poznámky a následné úkoly na jednom místě, takže již není třeba používat více nástrojů. Šablona ClickUp Meeting Minutes Template navíc zajišťuje, že snadno zaznamenáte klíčové body diskuse a úkoly k provedení.
Šablona ClickUp Agenda Template poskytuje jasnou strukturu schůzek, která pomáhá účastníkům zůstat v souladu a být připraveni.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněná komunikace: Udržujte všechny konverzace související se schůzkami na jednom místě díky integraci chatů, úkolů a projektů pro lepší kontext.
- Integrace úkolů: Propojte diskuse z jednání přímo s konkrétními úkoly; rozhodnutí učiněná během jednání jsou okamžitě propojena s projekty a pokrokem.
- Přizpůsobitelná oznámení: Přizpůsobte oznámení tak, aby se soustředila na aktualizace schůzek a následné kroky a minimalizovala rušivé vlivy.
- Shrnutí založená na umělé inteligenci: Využijte umělou inteligenci pro poznámky ze schůzek nebo generujte shrnutí diskusí, aby byli všichni informováni.
- Dynamické možnosti zpětné vazby: Pomocí zvukových nebo videoklipů můžete sdílet novinky, vysvětlovat nápady nebo poskytovat zpětnou vazbu v rámci pracovního prostoru.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení
- Uživatelé mohou považovat telefonní aplikaci za méně intuitivní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Šablona poznámek ze schůzek vám ušetří čas díky předem strukturovanému formátu pro zaznamenávání důležitých detailů během schůzek.
2. Zoom (nejlepší pro videokonference ve velkém měřítku)
Zoom je známý svými vysoce kvalitními funkcemi pro videokonference, které jsou ideální pro velká setkání.
Nabízí funkce jako breakout rooms, sdílení obrazovky, přepis v reálném čase a hladkou integraci s nástroji pro produktivitu, včetně Slacku a Google Kalendáře. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je Zoom ideální volbou pro virtuální spolupráci a produktivní schůzky.
Nejlepší funkce Zoom
- Užijte si vysokou kvalitu zvuku, videa, potlačení šumu a přizpůsobitelná pozadí.
- Komunikujte se členy svého týmu před, během a po schůzkách pomocí Team Chat.
- Spolupracujte se svým týmem přes Zoom a tabule, dokumenty, poznámky a dokonce i prohlížeče webových stránek třetích stran.
- Zvyšte přístupnost díky vícejazyčným titulkům a překladům.
Omezení aplikace Zoom
- Je náročná na zdroje, zejména na starších zařízeních, což způsobuje občasné zpoždění nebo pády.
- Ačkoli se bezpečnostní funkce zlepšily, vyžadují dodatečné nastavení.
Ceny Zoom
- Zdarma
- Pro: 15,99 $/měsíc pro 1–9 uživatelů
- Podnikání: 21,99 $/měsíc pro 10–250 uživatelů
- Business Plus: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 55 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
🤝 Přátelské připomenutí: Vyhněte se „únavě ze Zoomu“ tím, že budete podporovat přestávky a rozložíte schůzky do celého dne.
3. Google Meet (nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace)
Google Meet se snadno integruje s aplikacemi Workspace, což z něj činí dobrou volbu pro uživatele, kteří spoléhají na ekosystém Google. Mezi jeho funkce patří živé titulky, sdílení obrazovky a plánování prostřednictvím Kalendáře Google, což zajišťuje hladký průběh schůzek pro týmy.
Google Meet se automaticky přizpůsobuje, aby optimalizoval kvalitu videa a zvuku, a to i za měnících se síťových podmínek.
Nejlepší funkce Google Meet
- Naplánujte si čas a připojte se k schůzkám prostřednictvím Kalendáře Google nebo Gmailu.
- Používejte živé titulky založené na umělé inteligenci pro přepis v reálném čase během hovorů.
- Sdílejte celou obrazovku, konkrétní okno nebo kartu prohlížeče a prezentujte dokumenty nebo multimédia.
- Využijte nástroje pro hostitele k ztlumení účastníků, odstranění účastníků nebo připnutí aktivních řečníků pro plynulejší průběh schůzky.
- Vyberte si z několika rozvržení, jako je postranní panel, spotlight nebo dlaždicové zobrazení, které nejlépe vyhovuje dynamice vaší schůzky.
Omezení aplikace Google Meet
- U bezplatných účtů jsou schůzky se třemi nebo více účastníky omezeny pouze na 60 minut.
- Umožňuje sdílet pouze jednu obrazovku najednou, což komplikuje prezentace, které vyžadují více srovnání nebo vizuální pomůcky.
- Nemá čekárnu pro účastníky, což vede k obavám o bezpečnost nebo neorganizovanosti během schůzek.
Ceny Google Meet
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 800 recenzí)
4. Microsoft Teams (nejlepší pro komplexní týmovou spolupráci a komunikaci)
Microsoft Teams kombinuje videokonference s robustními nástroji pro spolupráci, jako je sdílení souborů, integrované aplikace Office 365 a týmové kanály pro diskuse.
Vyniká hladkým propojením chatu, úkolů a schůzek, čímž vytváří jednotnou platformu pro komunikaci a spolupráci týmu. To pomáhá vašim týmům udržet soulad ohledně výsledků schůzek a podporuje lepší odpovědnost.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Pořádejte bezpečné webové konference a webináře pro až 1 000 účastníků a vysílání pro až 10 000 diváků.
- Zlepšete rozhodování pomocí Microsoft 365 Copilot v Teams, kde můžete pomocí inteligentních podnětů snadno vizualizovat a vylepšovat nápady.
- Nahrávejte schůzky, včetně videa, zvuku a sdílení obrazovky, a bezpečně je ukládejte do cloudu, abyste k nim měli později snadný přístup.
- Přizpůsobte komunikaci pomocí vlastních emodži a zapojte se interaktivně pomocí živých reakcí.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Příležitostné problémy se synchronizací, když se týmy přihlašují na stolních počítačích i mobilních zařízeních
- Zpoždění při přijímání potvrzení o přečtení a odesílání textových zpráv
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 600 recenzí)
5. Webex Meetings (nejlepší pro bezpečné a spolehlivé firemní schůzky)
Webex je oblíbený pro bezpečné firemní schůzky. Nabízí šifrované videohovory, aplikace pro schůzky založené na umělé inteligenci a interaktivní funkce, jako jsou virtuální tabule.
Díky nástrojům pro přepis a překlad založeným na umělé inteligenci jsou schůzky přístupné různorodým týmům. Webex podporuje interaktivní funkce, jako jsou ankety, otázky a odpovědi a virtuální zvedání ruky, které podporují zapojení účastníků.
Nejlepší funkce Webex Meetings
- Použijte Webex Assistant pro hlasové příkazy k připojení se k schůzkám, sdílení obrazovky a další funkce.
- Připojte se k schůzkám přímo z webového prohlížeče bez nutnosti stahování nebo pluginů.
- Využijte zamykání zasedacích místností, automatické zamykání osobních místností a autorizaci FedRAMP pro vysoké bezpečnostní požadavky.
- Získejte potlačení šumu v reálném čase, které odfiltruje rušivé zvuky v pozadí.
Omezení aplikace Webex Meetings
- Kvalita zvuku může být ovlivněna pomalejším připojením k síti, což vede k méně spolehlivému zážitku.
- Z webové aplikace nelze vytvářet breakout rooms a uživatelé nemohou během aktivní breakout session přepnout na desktopovou aplikaci.
Ceny Webex Meetings
- Zdarma
- Webex Meet: 14,50 $/měsíc na uživatele
- Webex Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Webex Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Webex Meetings
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 700 recenzí)
🧠 Zajímavost: Videohovory vám pomohou soustředit se! Zatímco 57 % zaměstnanců přiznává, že během telefonních hovorů vykonává více úkolů najednou, pouze 4 % tak činí během videokonferencí, což dokazuje, že osobní interakce, i když virtuální, může mít zázračný vliv na zapojení zaměstnanců.
6. Jitsi (nejlepší open-source řešení pro videokonference)
Jitsi je open-source nástroj pro videokonference s vysokou mírou přizpůsobitelnosti. Podporuje šifrované videohovory, sdílení obrazovky a integraci s různými platformami, což z něj činí ideální nástroj pro vývojáře a organizace, které hledají flexibilitu bez kompromisů v oblasti bezpečnosti.
Tento nástroj podporuje rozsáhlá nasazení díky Jitsi Videobridge, který efektivně směruje video streamy, aby snížil zatížení serveru.
Nejlepší funkce Jitsi
- Získejte zcela bezplatné schůzky bez časových omezení pro každodenní schůzky s Jitsi Meet.
- Přizpůsobte a rozšiřte funkce nástroje podle flexibilních potřeb díky jeho open-source funkcionalitě.
- Sdílejte textové dokumenty na Etherpadu během schůzek
- Získejte statistiky o délce hovoru účastníků, chatujte v prohlížečové verzi a zamkněte místnost heslem.
Omezení Jitsi
- Neukládá historii chatu, pokud zavřete a znovu otevřete kartu.
- Mobilní aplikace je pomalá, vypadá nedotaženě a postrádá funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
- Nemá samostatné místnosti pro skupinové diskuse ani virtuální tabuli.
Ceny Jitsi
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jitsi
- G2: 4,3/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 70 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 10 šablon pro individuální schůzky pro manažery v Excelu a Wordu
7. Livestorm (nejlepší pro webináře a online akce)
Livestorm je určen pro webináře a online akce. Nabízí funkce jako registrační formuláře, živé ankety a analytické nástroje. Poskytuje také atraktivní platformu pro pořádání interaktivních akcí a diskusi o programech schůzek.
Po skončení akce můžete poskytnout přístup k obsahu na vyžádání, což umožní registrovaným účastníkům sledovat webináře podle jejich časových možností. Funkce jako živý chat, otázky a odpovědi a reakce publika navíc pomáhají udržet pozornost účastníků během webinářů a akcí.
Nejlepší funkce Livestorm
- Přizpůsobte si schůzky pomocí funkcí, jako je sdílení souborů, vlastní design místnosti a další.
- Získejte přístup k podrobným informacím o jakémkoli kontaktu, včetně jména, e-mailu a účasti.
- Odesílejte automatické pozvánky do kalendáře účastníkům události
- Zapněte skryté titulky pro své odpovědi ve více než 100 jazycích během webinářů.
Omezení Livestorm
- Pro zobrazení komentářů během prezentací je nutné přepínat mezi záložkami.
- Pomalejší výkon v prohlížečích Firefox, Safari, Opera a Edge
Ceny Livestorm
- Pro: 99 $/měsíc
- Podnikání: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Livestorm
- G2: 4,4/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
8. Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci a integraci)
Slack se zaměřuje na týmovou komunikaci, ale vylepšuje schůzky díky integraci aplikací jako Zoom a Google Meet. Umožňuje sdílet soubory, vytvářet vlákna pro diskuse a přecházet z chatů na videohovory, čímž zajišťuje efektivní komunikaci.
Se Slackem můžete přizpůsobit nastavení oznámení tak, aby vás nerušila zbytečná upozornění, a dostávat pouze aktualizace týkající se nejdůležitějších konverzací nebo událostí.
Nejlepší funkce Slacku
- Vyměňujte si videozprávy, posílejte zvukové nahrávky a sdílejte obrazovky pomocí aplikace „Huddles“.
- Vytvářejte smysluplné a zábavné interakce pomocí emoji reakcí, barevných pozadí a dalších efektů.
- Po skončení schůzky získejte přístup k odkazům, dokumentům a zprávám sdíleným během schůzky.
Omezení aplikace Slack
- Limit pro skupinové schůzky je 15 účastníků najednou, což je pro větší organizace a rozsáhlé schůzky omezující.
- Nemá vestavěné funkce pro nahrávání schůzek.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid Plan: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 30 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
🔍 Věděli jste? Do roku 2025 se očekává, že 50 % virtuálních firemních akcí se bude konat na platformách pro videokonference, které organizace již denně používají, což zefektivní komunikaci a pořádání akcí.
9. Whereby (nejlepší pro okamžité videokonference bez stahování)
Whereby vyniká svou jednoduchostí a pohodlím, což z něj činí dobrou volbu pro rychlé a bezproblémové schůzky.
Funkce jako sdílení obrazovky, režim obrazu v obraze a možnosti nahrávání zvyšují produktivitu. Whereby se navíc integruje s aplikacemi jako Trello a YouTube, což uživatelům umožňuje efektivní spolupráci během schůzek.
Nejlepší funkce aplikace Whereby
- Připojte se ke schůzce bez stahování aplikace přímo z vašeho prohlížeče.
- Přizpůsobte si svou místnost Whereby pomocí osobních názvů, URL adres a brandingu.
- Pořádejte efektivní kurzy, akce a workshopy s Breakout Groups.
- Integrujte je s aplikacemi Miro pro bílé tabule, Google Docs, YouTube a Outlook.
Omezení Whereby
- Chybí funkce jako selektivní sdílení a sdílení zvuku.
- Na kameru se nezobrazí více než 12 osob.
- Ve verzi zdarma chybí vestavěná funkce nahrávání a používá doplňky.
Ceny Whereby
- Zdarma
- Pro: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 11,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Whereby
- G2: 4,6/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
📖 Přečtěte si také: 20 nejlepších softwarů pro správu úkolů
10. ClickMeeting (nejlepší pro přizpůsobitelné webináře a online schůzky)
ClickMeeting je univerzální nástroj pro malé schůzky i velká webináře. Nabízí nástroje pro přizpůsobení před schůzkou, jako jsou čekárny s firemním logem a registrační formuláře.
Kromě toho tato aplikace pro plánování nabízí funkce pro živou interakci, jako je moderování chatu, ankety, breakout sessions a možnost sledovat videa na YouTube během živého sdílení obrazovky.
Nejlepší funkce ClickMeeting
- Přiřazujte prezentující, provozujte soukromé chaty a moderujte diskuse.
- Naplánujte schůzky na vybrané datum a čas; můžete pozvat až 40 účastníků.
- Shromažďujte data pomocí živých průzkumů, otázek a odpovědí, komentářů a živých diskusí v chatu.
Omezení ClickMeeting
- I když je k dispozici 14 míst, mikrofon a kameru může používat pouze osm prezentujících.
- Vyžaduje aktualizované prohlížeče, protože starší verze mohou způsobovat problémy.
Ceny ClickMeeting
- Zdarma
- Live: 32 $/měsíc
- Automatizované: 48 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ClickMeeting
- G2: 4,2/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
🧠 Zajímavost: Videozpráva může komunikaci učinit osobnější a poutavější, protože vám umožňuje sdílet jak slova, tak výrazy v reálném čase, což podporuje hlubší spojení.
11. Meeting Owl (nejlepší pro hybridní schůzky s 360stupňovým videem)
Aplikace Meeting Owl, vyvinutá společností Owl Labs, je doplňková aplikace, která vylepšuje hybridní schůzky a doplňuje 360stupňovou videokameru této společnosti.
Aplikace je k dispozici pro iOS i Android a nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní pro přístup k pokročilým funkcím a sledování výkonu zařízení.
Nejlepší funkce aplikace Meeting Owl
- Pojmenujte a spravujte více Meeting Owls ve vaší organizaci.
- Vytvořte poutavý zážitek, který překlenete propast mezi účastníky osobně a na dálku.
- Povolte nebo zakážte funkce, jako je Presenter Enhancer, abyste upřednostnili řečníky v záběru.
- Integrujte je s nástroji pro videokonference, jako jsou Zoom, Microsoft Teams a Webex, pro hybridní pracovní prostředí.
Omezení aplikace Meeting Owl
- Omezeno na zařízení iOS a Android, bez verze pro stolní počítače.
- Funguje pouze s hardwarem Meeting Owl.
Ceny aplikace Meeting Owl
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Meeting Owl
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. Otter (nejlepší pro přepis v reálném čase a pořizování poznámek)
Otter je ideální pro pořizování podrobných záznamů z jednání s přepisem a poznámkami. Využívá identifikaci mluvčích a časová razítka, aby zajistil přehlednost a organizaci.
Můžete přidávat poznámky k přepisu, zvýrazňovat klíčové body a sdílet poznámky s členy týmu. Funkce prohledávatelného archivu zajišťuje, že uživatelé mohou rychle vyhledat minulé diskuse.
Nejlepší funkce aplikace Otter
- Povolte OtterPilot automaticky se připojovat k schůzkám Zoom, Google Meet a Microsoft Team pro automatické vytváření poznámek ze schůzek, shrnutí a akčních položek.
- Získejte odpovědi a vytvářejte obsah, jako jsou e-maily a aktualizace stavu, pomocí Otter AI Chat ve všech schůzkách.
- Kombinujte živé konverzace s asynchronními aktualizacemi pomocí kanálů AI.
Omezení aplikace Otter
- U rychlých mluvčích, osob s výrazným přízvukem, vyplňovacích slov nebo nepravidelných řečových vzorců dochází k chybám v přepisu.
- Postrádá pokročilé funkce, jako jsou integrované ankety nebo funkce otázek a odpovědí během živých relací.
Ceny Otter
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: V rámci dodržování správné etikety při virtuálních schůzkách mějte mikrofon vypnutý, pokud zrovna nemluvíte, abyste minimalizovali hluk v pozadí a rušivé vlivy.
13. RingCentral (nejlepší komplexní komunikační platforma)
RingCentral je komplexní komunikační platforma, která kombinuje videohovory, zasílání zpráv a telefonní služby. Integruje se s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack a Microsoft Teams, což z něj činí univerzální volbu pro různé organizační potřeby.
Platforma poskytuje podrobné analytické údaje pro sledování kvality hovorů, zapojení do schůzek a aktivity uživatelů, což týmům pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. RingCentral navíc nabízí funkce call centra, jako je automatické rozdělování hovorů, interaktivní hlasová odezva (IVR) a analytické údaje pro zvýšení efektivity zákaznických služeb.
Nejlepší funkce RingCentral
- Vytvářejte přepisy schůzek a skryté titulky spolu se shrnutími, hlavními body a postřehy po schůzce.
- Připojte se k schůzkám z desktopových a mobilních prohlížečů a mobilní aplikace.
- Spolupracujte na interaktivních tabulkách a poznámkách ze schůzek
- Získejte dynamické ovládací prvky pro hostitele, čekárny a komplexní šifrování pro zajištění bezpečnosti.
Omezení RingCentral
- Nastavení telefonní aplikace je obtížné a zabere hodně času.
- Pomalá integrace se Salesforce
Ceny RingCentral
- Základní verze: 30 $/měsíc na uživatele pro 1–5 uživatelů
- Pokročilá verze: 35 $/měsíc na uživatele pro 1–5 uživatelů
- Ultra: 45 $/měsíc na uživatele pro 1–5 uživatelů
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
🔍 Věděli jste? Průměrný zaměstnanec se účastní nejméně 8 schůzek týdně. U manažerů a vedoucích pracovníků se tento počet často zdvojnásobuje, protože musí zvládat synchronizaci týmů, strategické plánování a jednání s klienty.
ClickUp: nástroj, který splní všechna vaše očekávání
S vývojem aplikací pro schůzky je výběr té správné pro váš tým důležitější než kdy jindy.
Nejlepší aplikace pro schůzky musí nabízet jedinečné funkce a hladce se integrovat s vašimi stávajícími nástroji, aby zajistily plynulou komunikaci a snadné sledování úkolů.
ClickUp jde nad rámec základních integrací a nabízí konvergenci všech nástrojů, které váš tým potřebuje. Díky nástrojům jako ClickUp Meetings pro zefektivnění agendy, ClickUp Docs pro společné pořizování poznámek a ClickUp Brain pro poznatky založené na umělé inteligenci mění způsob, jakým týmy plánují, dokumentují a reagují na výsledky schůzek.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅