Facebook Workplace vs. Slack: Který komunikační nástroj je lepší?

Výběr správného nástroje pro spolupráci je jako hledání správného spoluhráče – musí ladit se stylem vašeho týmu a udržovat projekty na správné cestě.
Možná používáte Workplace od Meta a nyní si uvědomujete, že je čas najít něco nového, protože platforma přechází na verzi pouze pro čtení. Je to trochu bolest hlavy, že? Přechod na nové nástroje, testování nových a zapojení všech může být náročné.
Pokud máte Slack na radaru, nejste sami. Mnoho týmů ho zvažuje jako další krok.
Než se ale rozhodnete, porovnejme Facebook Workplace a Slack a představme si skvělou alternativu: ClickUp.
Co je Facebook Workplace?
Facebook Workplace je nástroj pro spolupráci, který pomáhá týmům efektivně komunikovat a spolupracovat. Byl vytvořen společností Meta a odráží rozhraní Facebooku, takže se v něm uživatelé seznámení se sociálními médii snadno orientují.
Tato platforma propojuje členy týmu prostřednictvím funkcí, jako jsou skupinové chaty, videohovory a aktualizace projektů.
🧠 Zajímavost: Workplace by Meta byl původně vyvinut jako interní nástroj pro zaměstnance Facebooku s cílem zlepšit komunikaci a spolupráci. Jeho úspěch v rámci společnosti inspiroval jeho veřejné vydání v roce 2016.
Funkce Facebook Workplace
Workplace je plný nástrojů, které zlepšují komunikaci a produktivitu v rámci organizací. Zde je podrobnější pohled na některé z jeho klíčových funkcí. 👇
Funkce č. 1: Živé video
Živé video mění způsob, jakým společnosti sdílejí novinky a pořádají akce. Ať už se jedná o oznámení společnosti nebo panelovou diskusi, živé video činí tento proces interaktivním a přístupným.
- Vysílání s více hostiteli
- Procvičte si živé relace, než je zveřejníte
- Využívejte externí aplikace třetích stran k vylepšení svých živých přenosů
- Přidejte skryté titulky pro lepší přístupnost
- Zahrňte ankety a otázky a odpovědi během živých událostí.
- Rozdělte videa na kapitoly pro snazší navigaci
🔍 Věděli jste? Workplace byl jedním z prvních podnikových nástrojů, který zavedl živé video streamování.
Funkce č. 2: Skupiny
Skupiny podporují spolupráci tím, že poskytují týmům vyhrazené prostory pro diskusi o projektech, brainstorming a sdílení zpětné vazby.
Funkce Učení ve skupinách pomáhá konsolidovat vzdělávací materiály do strukturovaných průvodců. Tyto průvodce mohou obsahovat:
- Školicí zdroje
- Obsah týkající se vývoje
- Kvízy pro sebehodnocení
Funkce č. 3: Zpravodajský kanál
Zpravodajský kanál personalizuje vaše zážitky tím, že upřednostňuje příspěvky od lidí a skupin, na kterých vám nejvíce záleží.
Mezi funkce patří:
- Přizpůsobení, které příspěvky se zobrazí jako první
- Skrývání irelevantních příspěvků pro vylepšení vašeho feedu
- Získávání doporučení skupin na základě aktivity
Můžete sledovat kolegy nebo vedoucí pracovníky a prohlížet příspěvky, které sdílejí s celou organizací. Svůj feed můžete kdykoli upravit tím, že začnete nebo přestanete sledovat jednotlivé osoby.
💡 Tip pro profesionály: Povzbuďte týmy, aby přijaly společný slovník nebo systém dokumentace, aby se snížily komunikační mezery na pracovišti způsobené žargonem nebo nejasnými termíny. Jasné komunikační normy, jako jsou preferované kanály pro aktualizace a očekávané doby odezvy, mohou také účinně překlenout mezery.
Funkce č. 4: Knihovna znalostí
Knihovna znalostí centralizuje základní firemní zdroje, jako jsou personální politiky, materiály pro nové zaměstnance a týmové příručky.
Klíčové funkce:
- Uspořádejte obsah do kategorií a podkategorií
- Používejte formátovací nástroje pro snadnou čitelnost
- Automaticky překládejte obsah do různých jazyků
Své systémy pro správu znalostí můžete vylepšit také pomocí vložených videí, tabulek, obrázků a přednastavených šablon, jako jsou seznamy zdrojů nebo titulní stránky.
Ceny Facebook Workplace
- Základní tarif: 4 $/měsíc na uživatele
- Doplňky: Vylepšená správa a podpora: 2 $/měsíc na uživatele Enterprise live: 2 $/měsíc na uživatele
- Vylepšená správa a podpora: 2 $/měsíc na uživatele
- Enterprise live: 2 $/měsíc na uživatele
- Workplace for Good: zdarma pro neziskové charitativní organizace
- Vylepšená správa a podpora: 2 $/měsíc na uživatele
- Enterprise live: 2 $/měsíc na uživatele
Co je Slack?
Slack je aplikace pro firemní komunikaci, která pomáhá týmům efektivněji komunikovat a spolupracovat. Centralizuje komunikaci tím, že organizuje konverzace do kanálů, což usnadňuje sledování probíhajících diskusí, sdílení souborů a integraci nástrojů na jednom místě.
Tento nástroj také eliminuje nepořádek v e-mailových vláknech a pomáhá týmům soustředit se na úkoly.
🔍 Věděli jste? Slack vznikl jako interní komunikační nástroj pro vývojáře videohry Glitch. Ačkoli hra nebyla úspěšná, Slack byl přeměněn na samostatný produkt a uveden na trh v roce 2013.
Funkce Slacku
Slack nabízí řadu funkcí navržených pro zlepšení spolupráce v reálném čase a zvýšení produktivity. Zde je přehled některých z hlavních funkcí. 👇
Funkce č. 1: Kanály
Kanály jsou místem, kde se odehrává většina týmové práce. Představte si je jako skupinové konverzace vytvořené kolem jakéhokoli tématu, projektu nebo cíle, které vám umožňují uchovávat všechny relevantní konverzace a zdroje na jednom místě.
Můžete například vytvořit kanál věnovaný spuštění nové webové stránky nebo vývoji nové mobilní aplikace.
Kanály vám také umožňují přidávat nebo odebírat členy týmu podle potřeby a podporují sdílení aktualizací, oslavování milníků a skupinové rozhodování.
Funkce č. 2: Připojení
Slack Connect usnadňuje spolupráci s externími týmy nebo organizacemi, aniž by jim poskytoval plný přístup k vašemu pracovnímu prostoru. Tato funkce vám umožňuje vytvářet kanály propojující váš tým s klienty, konzultanty nebo jinými partnery.
Jakmile je mezi organizacemi propojen kanál, mohou obě strany přispívat do konverzace a odkazovat na minulé diskuse ve stejném prostoru.
Zajišťuje také, že externí spolupracovníci mají přístup pouze k kanálům, které potřebují, takže váš interní pracovní prostor zůstává bezpečný.
🔍 Věděli jste? „Slack“ je zkratka pro Searchable Log of All Conversation and Knowledge (prohledávatelný záznam všech konverzací a znalostí).
Funkce č. 3: Huddles
Huddles pomáhá týmům spojit se prostřednictvím audio/video hovorů v rámci kanálu nebo přímých zpráv.
Můžete sdílet obrazovky, používat zábavné reakce pro udržení dobré nálady a ukládat odkazy nebo dokumenty sdílené během porady pro budoucí použití.
Huddles začínají jako pouze audio hovory, ale v případě potřeby lze snadno přejít na video. Navíc jsou k dispozici na počítačích, mobilních zařízeních a iPadech, takže se můžete zapojit do diskuse, ať jste kdekoli.
Funkce č. 4: Atlas
Slack Atlas je adresář zaměstnanců, který vám pomůže poznat vaše kolegy nejen podle jejich jmen a funkcí.
Poskytuje podrobné profily s možností vyhledávání, které zobrazují dovednosti, projekty a cíle týmu, takže máte lepší přehled o tom, kdo na čem pracuje a jak se s ním spojit. Tato funkce také zahrnuje dynamický organizační diagram, který usnadňuje orientaci ve struktuře vaší společnosti.
Synchronizuje se s HR systémy vaší společnosti, aby profilové údaje byly vždy aktuální.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhoda: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Facebook Workplace vs. Slack: Porovnání funkcí
Ačkoli Facebook Workplace a Slack mají mnoho společného, každá z těchto platforem má jedinečné funkce přizpůsobené různým potřebám týmů.
Porovnejme jejich vynikající funkce a zjistěme, které z nich nejlépe odpovídají vašim cílům. 🎯
|Funkce
|Facebook Workplace
|Slack
|Účel
|Sociální spolupráce s atmosférou podobnou Facebooku
|Skupinová komunikace a produktivita
|Uživatelské rozhraní
|Intuitivní pro uživatele sociálních médií
|Přehledný, organizovaný a přizpůsobitelný
|Zprávy
|Instant messaging, skupinové chaty a vlákna
|Zprávy v reálném čase, kanály a soukromé chaty
|Video a hlasové hovory
|Živé vysílání videa, skupinové hovory
|1:1 a skupinové hlasové/videohovory
|Sdílení souborů
|Jednoduché sdílení souborů s náhledy
|Pokročilé sdílení díky integraci aplikací třetích stran
|Integrace
|Omezené integrace
|Rozsáhlý ekosystém aplikací s více než 2 000 integracemi Slacku
|Bezpečnost
|Bezpečnost na podnikové úrovni a soulad s GDPR
|Silné zabezpečení pomocí šifrování a SSO
Funkce č. 1: Komunikace a spolupráce
Efektivní komunikace je základem každé platformy pro spolupráci a Workplace i Slack poskytují silná řešení, ale jejich přístupy se liší.
Facebook Workplace
Workplace využívá známé prvky sociálních médií, jako jsou skupiny a novinky, aby uživatelé byli informováni bez zbytečného zahlcení.
Slack
Slack organizuje komunikaci prostřednictvím kanálů, díky nimž je vše přístupné a snadno sledovatelné. Nabízí také audio-video hovory prostřednictvím huddles, které usnadňují diskuse v reálném čase.
🏆 Vítěz: Slack díky svým možnostem komunikace v reálném čase, jako jsou huddles a flexibilní kanály pro soustředěnou spolupráci.
Funkce č. 2: Externí spolupráce
Spolupráce s externími týmy je pro firmy pracující s klienty, partnery nebo dodavateli zásadní.
Facebook Workplace
Facebook Workplace je výhradně interní komunikační software. Neobsahuje žádné speciální funkce pro spolupráci s externími týmy nebo zainteresovanými stranami.
Slack
Funkce Slack Connect je speciálně navržená pro externí spolupráci. Umožňuje vám vytvářet sdílené kanály, které propojují váš tým s externími partnery, a zajišťuje tak plynulou komunikaci při zachování bezpečnosti pracovního prostoru.
🏆 Vítěz: Slack díky svým bezpečným a dobře integrovaným funkcím pro externí spolupráci.
Funkce č. 3: Správa znalostí
Efektivní sdílení znalostí je nezbytné pro produktivitu a obě platformy poskytují odlišná řešení.
Facebook Workplace
Znalostní knihovna Workplace je centralizované centrum zdrojů pro firemní materiály, jako jsou zásady, průvodce pro nové zaměstnance a pokyny pro týmy. Nabízí možnosti vkládání videí, používání šablon a automatického překladu obsahu.
Slack
Atlas od Slacku poskytuje robustní adresář zaměstnanců s profily, které zahrnují dovednosti, týmové cíle a příslušnost. Integruje se s HR systémy, aby byly informace přesné a aktuální.
Interaktivní organizační schéma pomáhá uživatelům porozumět organizačním vztahům a najít správné kolegy pro spolupráci.
🏆 Vítěz: Facebook Workplace díky své komplexní a uživatelsky přívětivé znalostní knihovně.
⚡ Archiv šablon: Vytvoření jasného a efektivního plánu týmové komunikace je nezbytné pro zajištění soudržnosti a produktivity vašeho týmu. Vyzkoušejte šablony komunikačních plánů, abyste definovali role a stanovili jasné kanály pro aktualizace, zpětnou vazbu a spolupráci.
Funkce č. 4: Pořádání akcí
Pořádání akcí je nezbytné pro sdílení novinek, zapojení týmů a usnadnění rozsáhlých diskusí.
Facebook Workplace
Facebook Workplace nabízí funkci živého videa určenou pro interaktivní události.
Týmy mohou vysílat s více moderátory, zapojit účastníky prostřednictvím otázek a odpovědí a ankety a rozdělit nahrávky do kapitol pro lepší přístupnost na vyžádání.
Slack
Slack neobsahuje vestavěné funkce pro pořádání událostí nebo živé vysílání.
🏆 Vítěz: Facebook Workplace díky svým speciálně navrženým funkcím pro pořádání událostí a interaktivním živým videím.
Funkce č. 5: Přístupnost a podpora zařízení
V hybridním pracovním prostředí je klíčová dostupnost napříč zařízeními.
Facebook Workplace
Workplace nabízí webové a mobilní aplikace, díky kterým mohou týmy zůstat ve spojení i na cestách. Jeho rozhraní odráží známý design Facebooku, což novým uživatelům usnadňuje osvojení si jeho ovládání.
Slack
Slack je k dispozici pro stolní počítače, mobilní zařízení a iPady, takže máte zajištěný přístup odkudkoli.
🏆 Vítěz: Obě platformy zajišťují přístupnost díky robustní podpoře zařízení.
Facebook Workplace vs. Slack na Redditu
Uživatelé Redditu sdíleli různé názory na Facebook Workplace a Slack, přičemž zdůrazňovali jejich silné stránky a omezení.
Slack je oblíbenou volbou pro řízení různorodých týmů a projektů:
Pomáhám provozovat komunitní ligu/organizaci. V uplynulém roce se mi podařilo všechny přesvědčit, aby používali Slack. Pomohlo to zorganizovat konverzace mezi všemi účastníky ligy, otevřenými hrami, klubovými záležitostmi, marketingem. […] Bylo to také užitečné pro sdílení a spolupráci na dokumentech týkajících se zásad.
Pomáhám provozovat komunitní ligu/organizaci. V uplynulém roce se mi podařilo všechny přesvědčit, aby používali Slack. Pomohlo to zorganizovat konverzace mezi všemi účastníky ligy, otevřenými hrami, klubovými záležitostmi, marketingem. […] Bylo to také užitečné pro sdílení a spolupráci na dokumentech týkajících se zásad.
Facebook Workplace však čelí problémům s důvěrou kvůli své spojitosti s Meta, což některé uživatele odrazuje od jeho využití pro obchodní účely:
Nikdo nebude Facebooku svěřovat své obchodní informace.
Nikdo nebude Facebooku svěřovat své obchodní informace.
Navzdory silným stránkám Slacku není tento nástroj dokonalý. Uživatelé Redditu často zmiňují problémy s jeho navigací a vyhledávacími funkcemi, které mohou narušovat pracovní postupy.
Porota stále ještě nerozhodla, která platforma je konečným vítězem, protože obě mají své jedinečné výhody a nevýhody. Ale proč se spokojit s kompromisem, když můžete mít nástroj, který kombinuje plynulou komunikaci s robustními funkcemi pro spolupráci?
Ano, mluvíme o aplikaci pro vše, co souvisí s prací – ClickUp! 🤩
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Facebook Workplace a Slack
ClickUp má vše, co máte rádi, a spoustu dalších funkcí, které zjednoduší práci vašeho týmu.
Zde je důvod, proč je to nejlepší alternativa, kterou můžete zvážit. 🥇
ClickUp má náskok č. 1: Chat
Pokud jde o spolupráci, ClickUp Chat snadno spojí váš tým.
Už nemusíte přepínat mezi aplikacemi pro zasílání zpráv a platformami pro správu práce – vše, co potřebujete k práci, najdete přímo ve svém pracovním prostoru ClickUp.
Vláknové konverzace
Vláknové konverzace v chatu udržují diskuse přehledné.
Pro každý projekt nebo téma můžete vytvořit samostatné vlákno, aby diskuse zůstaly soustředěné a snadno sledovatelné. Už nemusíte procházet nesouvisejícími zprávami v chatu na pracovišti – pouze přehledné a organizované konverzace, které vám pomohou soustředit se na práci.
Chytré vyhledávání
Obrovské množství zpráv ve vaší komunikační aplikaci může ztěžovat hledání toho, co potřebujete.
Díky výkonné vyhledávací funkci Chatu však můžete rychle vyhledat minulé konverzace, úkoly, soubory nebo zprávy – už nemusíte nekonečně scrollovat vlákny. Vše, co potřebujete, máte na dosah ruky.
Komunikace založená na umělé inteligenci
ClickUp Chat je vybaven nástroji založenými na umělé inteligenci, které činí komunikaci chytřejší a efektivnější. Zde je několik jeho funkcí, které vám ušetří čas. 🤖
- Návrhy AI: Automaticky vylepšuje srozumitelnost, tón a formulace zpráv, aby vám pomohl komunikovat sebevědoměji a jasněji.
- Automatické shrnutí: Shrnuje dlouhé chatové vlákna, aby zdůraznilo klíčové body a úkoly, čímž vám ušetří čas.
- Převod hlasu na text: Okamžitě převádí hlasové zprávy na text, takže je můžete číst, aniž byste museli přehrávat zvuk.
- Vytváření úkolů: Jedním kliknutím převádí chatové diskuse na úkoly, které lze snadno realizovat, takže následné kroky jsou hračkou.
Hlasové a videohovory
Potřebujete chatovat se svým týmem v reálném čase? SyncUps v ClickUp Chat vám umožní přejít k audio a video hovorům přímo z chatu – ať už s jedním členem týmu nebo s celým týmem.
Můžete rychle zavolat, abyste si něco vyjasnili, nebo projednat úkol tváří v tvář, aniž byste přerušili svou práci.
Možnost přizpůsobení oznámení
Mějte pod kontrolou své chatové oznámení a zajistěte si, že budete dostávat pouze důležité aktualizace.
Můžete si přizpůsobit globální oznámení pro svůj prohlížeč, mobilní zařízení, doručenou poštu a e-mail. To znamená, že si můžete zvolit, zda chcete dostávat upozornění na @zmínky nebo důležité aktualizace, ale zachovat klid, když není nic naléhavého.
Pokud jde o individuální chaty, můžete nastavení ještě více přizpůsobit.
Ztlumte skupinové chaty, u kterých nepotřebujete neustálé aktualizace, a ponechte zapnutá oznámení pro chaty, které vyžadují vaši pozornost.
Vyřešte úkoly
FollowUps jsou tu proto, aby se nic neztratilo v záplavě informací. Můžete přiřazovat zprávy členům týmu přímo v chatu a zajistit tak, že všechny úkoly budou sledovány a splněny.
Jakmile někomu přiřadíte zprávu, bude viditelná v jeho panelu FollowUps na pravé straně chatu.
Řekněme, že chatujete se svým marketingovým týmem o nové kampani.
Někdo zmíní, že určitý obsah potřebuje finální kontrolu. Rychle přiřadíte tuto zprávu osobě odpovědné za kontrolu a ta se nyní zobrazí v její sekci FollowUps – snadno ji můžete sledovat a kontrolovat.
ClickUp má výhodu č. 2: Řízení projektů
ClickUp je komplexní software navržený tak, aby zjednodušil spolupráci, zvýšil produktivitu a udržel všechny úkoly na správné cestě.
Ať už váš tým pracuje v kanceláři nebo na dálku, řešení pro správu projektů ClickUp nabízí nástroje, které umožňují efektivní komunikaci a správu úkolů.
Vezměte si například kouzlo nahrávání krátkých, zaměřených videí, která slouží ke sdělení klíčových bodů nebo poskytnutí návodů pomocí ClickUp Clips. Tímto způsobem můžete přeskočit dlouhé e-maily a přejít rovnou k věci.
S Clips můžete:
- Nahrávejte obrazovku nebo webovou kameru přímo v rámci platformy.
- Vizuálně zvýrazněte jednotlivé kroky procesu nebo úkolu
- Sdílejte videa okamžitě nebo je připojte k úkolům
Pokud například kolega potřebuje pomoc s orientací v časové ose nového projektu, můžete natočit krátké video, ve kterém vysvětlíte jeho rozložení a strukturu.
Asynchronní video komunikace nikdy nebyla snazší!
Kromě toho ClickUp Assign Comments umožňuje proměnit zpětnou vazbu v konkrétní akce.
Komentáře nejsou jen poznámky – mohou být přiřazeny jako úkoly konkrétním členům týmu. Objevili jste možnost zlepšení nebo potřebujete někoho, kdo by vylepšil nápad? Přiřaďte komentář přímo pomocí @zmínky, aby bylo jasné, kdo je za něj zodpovědný.
Díky těmto komentářům zůstává vše spojeno s původním úkolem, což eliminuje riziko ztráty důležité zpětné vazby v dlouhém vlákně.
ClickUp má výhodu č. 3: AI
ClickUp Brain je váš chytrý asistent poháněný umělou inteligencí, plně integrovaný do vašeho pracovního prostoru, který vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji. Představte si ho jako svého pomocníka při řešení problémů, který vám zjednoduší každodenní úkoly, které vás zpomalují.
Tento asistent nejen navrhuje vylepšení, ale také s vámi aktivně spolupracuje na úkolech, jako je shrnutí zpráv, psaní odpovědí na e-maily nebo marketingového obsahu a brainstorming nových nápadů.
Například dokáže po schůzce extrahovat klíčové body a během několika sekund vytvořit jasné a stručné shrnutí.
Navíc se ClickUp Brain integruje přímo do vašich stávajících pracovních postupů. Žádné další záložky, žádné zbytečné nástroje – jen chytřejší způsoby práce v rámci platformy, kterou již používáte.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k brainstormingu komunikační strategie zadáním svých cílů a podrobností o cílovém publiku. Může vám navrhnout efektivní rámce, nápady na sdělení a metody přizpůsobené vašim potřebám.
ClickUp Docs se perfektně doplňuje s Brainem a poskytuje vám prostor pro spolupráci při vytváření, ukládání a sdílení obsahu.
Použijte jej k vytváření návrhů, úpravám a ukládání všeho od plánů týmu po průvodce pro nové zaměstnance. Díky úpravám v reálném čase a snadnému propojování úkolů udržuje všechny (a vše) doslova na stejné stránce.
A když do Docs přidáte Brain? Tvorba obsahu dosáhne zcela nové úrovně.
ClickUp Brain vám pomůže generovat text, vylepšovat nápady a upravovat návrhy s přesností založenou na umělé inteligenci. Potřebujete rychle začít psát blogový příspěvek nebo pomoc s přeformulováním složité věty? ClickUp Brain vám pomůže.
Docs také vyniká jako znalostní báze, která ukládá všechny vaše zdroje na jednom přístupném místě.
Týmy mohou rychle najít odpovědi, zůstat v souladu a zajistit hladký chod – už žádné prohledávání složek nebo hledání informací.
ClickUp a Away pro lepší týmovou práci
Pokud jde o týmovou spolupráci, nástroje jako Facebook Workplace a Slack si vybudovaly své místo.
Ani jeden z nich však nenabízí skutečně komplexní řešení, které by pod jednou střechou spojovalo projektové řízení, sledování úkolů a nástroje pro hlubokou spolupráci.
ClickUp využívá to nejlepší z obou světů a ještě to vylepšuje. Díky svým komplexním funkcím, jako jsou asynchronní video aktualizace, asistence založená na umělé inteligenci a přizpůsobitelné pracovní postupy pro správu projektů, ClickUp umožňuje týmům pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
Proč používat několik aplikací, když jedna platforma zvládne vše? Udělejte krok vpřed a zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!