Programátoři a analytici dat měli v minulosti s ChatGPT potíže.
Ačkoli tento nástroj nabízel řadu textových funkcí, jako je výzkum, tvorba nápadů, psaní a shrnování, nedokázal uspokojit potřeby jako tvorba skriptů a analýza dat – až donedávna!
Se zavedením pluginů se zvýšila univerzálnost ChatGPT, zejména v oblasti kódování. Díky ChatGPT Code Interpreter můžete nyní manipulovat s datovými sadami tak, abyste dosáhli požadovaných výsledků.
V tomto blogu se podíváme na to, jak můžete pomocí Code Interpreter zlepšit své pracovní postupy a dovednosti v oblasti řízení projektů.
Co je interpret kódu ChatGPT?
ChatGPT Code Interpreter, nyní známý jako Data Analyst, je plugin GPT od OpenAI, který rozšiřuje základní funkce platformy ChatGPT.
Tento nástroj analyzuje data, vyhledává chyby v kódování za účelem zvýšení efektivity a generuje úryvky kódu pro stávající pracovní postupy. Dokonce zlepšuje vaše dovednosti v oblasti řízení projektů díky automatizaci úkolů, vizualizaci dat a generování skriptů pro nástroje týmové spolupráce!
Zatímco ChatGPT poskytuje odpovědi, shrňuje text nebo píše cokoli, co chcete (včetně kódu), Data Analyst provádí složitější funkce založené na umělé inteligenci, jako je analýza dat nebo přepis zvuku z vašich mediálních nebo textových souborů. 🧩
📌 Upozornění: Zpočátku byl Code Interpreter prémiovou funkcí dostupnou pouze pro předplatitele ChatGPT Plus. Po přejmenování na Data Analyst je však k dispozici pro všechny. V tomto článku jej však budeme nadále označovat jako Code Interpreter, protože tento název je mezi uživateli stále populární.
Hlavní funkce a příklady použití Code Interpreter od ChatGPT
Většinu použití interpretu kódu ChatGPT lze rozdělit do čtyř hlavních případů použití, které jsou podrobně popsány níže:
1. Analýza a vizualizace dat
S pluginem ChatGPT Code Interpreter nemusíte utrácet vysoké částky za datové analytiky. Plugin dokáže analyzovat vaše data a poskytnout srozumitelné vysvětlení doplněné vizualizacemi a grafy, které vám pomohou porozumět vašim datovým sadám. 🧠
Pokud jste například obchodník s akciemi, můžete vzít datový soubor, který shromažďuje údaje o objemu a pohybech na trhu akcií S&P 500 za měsíc v souboru CSV. Nahrajte soubor do ChatGPT Code Interpreter a požádejte jej, aby našel vzorce ve vašich datech. Objeví všechny vzorce mezi pohyby na trhu a objemem a sdělí vám je v podobě prostého textu a grafů.
2. Ladění a testování kódu
Pokud jste vývojář a zajímá vás, jak využít AI pro vývoj softwaru, ChatGPT Code Interpreter je dobrým výchozím bodem. Můžete jej použít k ladění a testování svého kódu.
Můžete nahrát své soubory s kódem a požádat ho, aby identifikoval všechny chyby, které by mohly způsobit, že váš kód bude vracet chyby.
Otevřená závorka tu a tam, nesprávně volaná proměnná nebo možná funkce, kterou jste zapomněli definovat – Code Interpreter dokáže všechny tyto chyby detekovat a opravit pomocí přesných pokynů a pomůže vám stát se lepším programátorem. Je čas dokončit nastavení revize kódu s podporou AI.
3. Manipulace se soubory
Kromě toho, že vám pomůže vypořádat se s výzvami v oblasti analýzy dat a vývoje softwaru, vám ChatGPT Code Interpreter umožňuje konvertovat, ořezávat a dokonce i upravovat vaše soubory.
Můžete například nahrát obrázek v jednom formátu a napsat příkaz, ve kterém plugin požádáte o:
- Převést do jiného formátu
- Ořízněte nebo změňte velikost (s nebo bez stlačení)
- Poskytněte jeho verzi ve stupních šedi.
Totéž platí i pro textové soubory – můžete nahrát soubor v jednom textovém formátu, požádat o výstup v jiném formátu nebo požádat Code Interpreter o provedení změn v souboru. 📝
4. Řešení matematických rovnic
ChatGPT Code Interpreter dokáže také řešit složité matematické rovnice, které byste jinak s základní verzí ChatGPT jen těžko vyřešili. Kdykoli narazíte na složitý problém ve své matematické učebnici, můžete kliknout na jeho obrázek, nahrát jej do Code Interpreter a požádat jej o vyřešení rovnice na obrázku.
Nejenže vám poskytne správnou odpověď, ale také vám podrobně vysvětlí, jak k ní dospěl. Noční můra pro matematiky, kteří svým studentům nevěří, že? 😉
Tato funkce může být užitečná v oblastech vzdělávání, kryptografie, modelování dat a stavebnictví.
Jak aktivovat plugin ChatGPT Code Interpreter?
Nyní, když víte, co vše můžete s interpretem kódu ChatGPT dokázat, se jistě ptáte, jak s ním začít, že? Je to docela jednoduché.
Než jej však budete moci používat, musíte jej aktivovat. Postupujte podle níže uvedených kroků:
Krok 1: Přejděte na Explore GPTs
Přihlaste se do ChatGPT pomocí svého účtu, pokud jste se ještě nepřihlásili. Pokud nemáte účet, vytvořte si jej. Po přihlášení uvidíte v postranním panelu možnost Prozkoumat GPT. Kliknutím na ni otevřete seznam pluginů ChatGPT, které jsou k dispozici.
Krok 2: Najděte Data Analyst GPT
Dalším krokem je vyhledání Data Analyst GPT. K tomu můžete buď přejít dolů a přejít do sekce „By ChatGPT“, nebo jej jednoduše vyhledat pomocí vyhledávacího pole. Jakmile jej najdete, klikněte na něj.
V okně Data Analyst můžete vidět, že mezi jeho schopnosti patří funkce „Code Interpreter and Data Analysis“. Kliknutím na tlačítko „Start Chat“ aktivujete Data Analyst GPT namísto standardního ChatGPT.
Krok 3: Klikněte na tlačítko Start Chat (Spustit chat).
Krok 4: Začněte chatovat a pracovat
Nyní se ocitnete v novém chatovém okně Data Analyst. Zde můžete pracovat s jeho AI-poháněným Code Interpreterem a nahrávat své soubory pro analýzu a zpracování dat.
Jak používat Code Interpreter?
Používání ChatGPT Code Interpreter je velmi jednoduché. Připojte soubor, se kterým chcete pracovat, a odešlete jej s požadovaným příkazem. 📎
Může se jednat o soubor s kódem, obrázek, textový dokument, tabulku Excel nebo jakýkoli jiný typ souboru (kromě spustitelných souborů).
Code Interpreter provede analýzu, vykoná požadovanou akci a vrátí výstup. Poté si můžete výstupní soubor stáhnout nebo požádat o další úpravy, pokud nejste s výsledkem spokojeni. Podívejme se na tento proces podrobněji.
Krok 1: Nahrajte svá data nebo soubory
Prvním krokem je nahrání dat nebo souborů, které chcete, aby ChatGPT Code Interpreter analyzoval:
Jak nahrát soubory do ChatGPT pomocí Code Interpreter?
Soubory můžete nahrát do ChatGPT Code Interpreter stejně jako do e-mailu nebo textové zprávy na WhatsApp. Klikněte na ikonu sponky vedle textového pole a přidejte svůj datový soubor jako přílohu s pokyny/instrukcemi.
Je možné vybrat více položek, takže pokud chcete nahrát více souborů, můžete při výběru souborů podržet klávesu Ctrl na klávesnici. 📚
Krok 2: Interpretujte svá data
Jakmile nahrajete data, měli byste požádat ChatGPT Code Interpreter, aby je analyzoval, aby mohl porozumět obsahu souboru. Spolu s nahraným souborem můžete odeslat následující výzvu:
„Interpretujte tato data. “
Jakmile odešlete soubor spolu s tímto příkazem, Code Interpreter jej analyzuje a sdělí vám, co v souboru našel.
Můžete zkontrolovat, zda jsou jeho interpretace správné. Pokud je něco v nepořádku, můžete odeslat další výzvu, abyste poukázali na chybu, a on opraví svou interpretaci dat na pozadí.
Krok 3: Vyčistěte svá data
Dalším krokem je vyčištění dat, abyste odstranili prázdné řádky, duplikáty nebo jakékoli jiné problémy, které by mohly ovlivnit výsledky analýzy dat. Za tímto účelem odešlete následující příkaz do ChatGPT Code Interpreter:
„Vyčistěte tato data a odstraňte všechny chyby, které mohou ovlivnit kvalitu výstupu. “
Jakmile odešlete tento příkaz, Code Interpreter vyčistí vaše data a shrne jejich změny a důvody. Dokáže detekovat datový typ a jeho běžné chyby a vyčistit je, aniž by od vás vyžadoval jakékoli pokyny. 🙌
Krok 4: Extrahujte trendy a proveďte změny
V závislosti na tom, co chcete ze svých dat zjistit, můžete začít odesílat příkazy k extrakci těchto informací. Ze svých dat nebo souborů můžete extrahovat trendy, vzorce, anomálie, chyby a další typy informací. Soubor můžete také upravit odesláním příkazu k úpravě.
🌟 Šablony příkazů ChatGPT pro extrakci výsledků a provádění změn ve vašich datech
- „Analyzujte vzorce skryté v těchto datech“
- „Analyzujte trendy v těchto datech“
- „Identifikujte odlehlé hodnoty v tomto datovém souboru“
- „Identifikujte anomálie v tomto datovém souboru“
- „Sdělte mi 10 nejdůležitějších poznatků z těchto dat.“
- „Poskytněte individuální grafy pro každý trend/vzor/učení“
- „Najděte chyby v tomto kódu“
- „Upravte tento soubor tak, aby byly odstraněny všechny výskyty [cokoliv chcete odstranit]“.
- „Odladit tento kód“
Toto je jen několik příkladů. Pokud chcete provést jakoukoli jinou akci, můžete tyto příkazy upravit nebo dokonce napsat nové podle svých požadavků.
Krok 5: Stáhněte si výsledky
Na základě zadaných pokynů provede ChatGPT Code Interpreter požadovanou analýzu a poskytne výstup.
Pokud byste se zeptali na trendy nebo vzorce, poskytl by vám vysvětlení identifikovaných trendů pomocí grafů a vizualizací. Pokud byste požádali o ladění kódu nebo úpravu souboru, poskytl by vám výstupní soubor po provedení požadovaných změn.
Poté si můžete soubor stáhnout a používat jej podle potřeby. 🤩
Jak stahovat soubory z ChatGPT pomocí Code Interpreter?
Stahování výstupních souborů z ChatGPT Code Interpreter je stejně snadné jako stahování z e-mailu nebo chatové zprávy. Můžete je stáhnout kliknutím na odkaz pro stažení, který je uveden ve výstupu.
Pokud k souboru neexistuje odkaz (což se obvykle stává u trendů a vzorců), můžete požádat Code Interpreter, aby vygeneroval soubor ke stažení obsahující tyto informace. Zde je příkaz k provedení této akce:
„Vložte tyto informace do souboru doc/pdf, který lze stáhnout, a sdílejte odkaz ke stažení.“
Jakmile odešlete tento příkaz, výstup bude sdílen ve formátu souboru, který jste požadovali. Můžete kliknout na odkaz ke stažení a soubor si stáhnout.
Bezpečnostní aspekty interpretu kódu
Zatím vše v pořádku. Funkce pro provádění kódu však s sebou nese také určité bezpečnostní riziko, jako je možnost vložení kódu a neopravené chyby. ChatGPT Code Interpreter není výjimkou.
Jeho schopnost provádět kód Python a přistupovat k webovým stránkám třetích stran ho činí zranitelným vůči útokům typu prompt injection, které útočníkům umožňují spouštět škodlivé skripty z jiné webové stránky.
Tyto skripty mohou požádat plugin, aby provedl jakoukoli akci na serveru. Může například požádat o extrahování obsahu souborů v konkrétní složce.
Tom’s Hardware tuto zranitelnost podrobně prozkoumal a ukázal, jak lze ChatGPT Code Interpreter oklamat, aby spustil škodlivé skripty ze serveru třetí strany. Když jsem se Code Interpreter konkrétně zeptal, zda je jeho AI zranitelná vůči útokům typu prompt injection, odpověděl takto:
Je zřejmé, že nikdo nepřijímá své vlastní nedostatky! Ani umělá inteligence. 😄
Tato zranitelnost byla poprvé objevena v listopadu 2023. OpenAI však dosud neposkytlo žádný přímý důkaz o opravě tohoto problému.
Tyto útoky jsou navíc složité na provedení – vyžadují, aby uživatelé odeslali příkaz s žádostí o přístup na jakýkoli škodlivý web. I když lze lidi pomocí sociálního inženýrství přimět k odeslání takových příkazů, pravděpodobnost je poměrně nízká.
Omezení Code Interpreteru
Ačkoli je Code Interpreter jednou z pokročilejších funkcí ChatGPT, má i své omezení. Existuje několik omezení toho, co s ním můžete a nemůžete dělat, včetně:
- Omezení velikosti souboru: Nelze nahrát soubor větší než 100 MB.
- Časová omezení: Existuje omezení, kolik času může úkol trvat. Pokud jakýkoli úkol trvá déle než 60 sekund, dojde k časovému limitu.
- Omezení typů souborů: Ačkoli je podporována většina populárních formátů textových a obrazových souborů (PNG, JPEG, CSV, JSON), video soubory, animované GIFy a další proprietární formáty souborů nejsou podporovány.
- Souběžnost: Požadavky jsou prováděny postupně, takže nelze provádět více procesů současně.
Tato omezení jsou zavedena, aby byl interpret kódu ChatGPT pro uživatele i nadále užitečný.
Pokud je chcete obejít a zpracovat větší soubory, které vyžadují více výpočetního času, můžete je před nahráním do Code Interpreter rozdělit na několik menších souborů. 🙌
Jak ClickUp vylepšuje váš pracovní postup pomocí interpretu kódu ChatGPT
Pokud jste softwarový vývojář nebo datový analytik a chcete zvýšit svou produktivitu pomocí ChatGPT Code Interpreter, jste na správné cestě.
Ale můžete se dostat na opravdu vyšší úroveň, pokud zkombinujete ClickUp s Code Interpreter.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci s robustními funkcemi pro správu úkolů, spolupráci a umělou inteligenci, které vám umožní spravovat všechny aspekty vaší práce z jednoho místa.
Kombinace silných stránek projektového řízení ClickUp s pokročilými funkcemi analýzy dat a automatizace nástrojů AI, jako je Code Interpreter, otevírá cestu k vyšší úrovni efektivity.
Podívejme se, jak můžete použít ChatGPT Code Interpreter s ClickUp.
1. Dokončete svůj kód rychleji
Integrovaný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, vám pomůže dokončit vaše kódovací projekty rychleji tím, že vám během psaní kódu poskytuje návrhy kódu (podobně jako GitHub Copilot ).
Funguje perfektně se všemi populárními programovacími jazyky, takže dostanete návrhy bez ohledu na to, v jakém jazyce programujete. To z něj dělá robustní alternativu ChatGPT pro programátory.
Ale genialita ClickUp pro vývojáře softwaru tím nekončí.
Integrace Githubu do ClickUp umožňuje vestavěnou kontrolu verzí bez přecházení mezi různými platformami. Můžete vidět celou svou aktivitu na Githubu v rámci feedu ClickUp a reagovat na pull requesty přímo z prostředí ClickUp.
Totéž platí pro aktualizaci postupu práce v ClickUp z Githubu – aktualizujte stav úkolů přímo z Githubu tím, že v komentářích k commitům uvedete ID úkolu nebo jeho popis. Jakmile pomocí těchto funkcí dokončíte svůj kód, použijte ChatGPT Code Interpreter k jeho ladění a testování. 🧪
2. Zefektivněte spolupráci v týmu
V oblasti týmové spolupráce nemá ClickUp v ChatGPT žádnou konkurenci.
Díky jeho silným funkcím pro spolupráci můžete s členy svého týmu pracovat na kódovacích souborech. Kódovací soubory můžete sdílet s členy týmu v prostředí ClickUp a diskutovat o všech nezbytných změnách v komentářích k úkolům nebo v ClickUp Chat, integrované chatovací funkci platformy.
Manažeři mohou také přiřadit jednotlivým členům týmu různé soubory kódu na základě jejich pracovní zátěže. Jakmile to uděláte, stačí označit svou práci jako hotovou v ClickUp Tasks a automaticky se aktualizuje celkový postup projektu. ✅
💡Tip pro profesionály: Pokud váš tým používá ke komunikaci Slack, můžete také využít integraci ClickUp se Slackem, abyste zefektivnili komunikaci a sdílení souborů.
3. Uspořádejte si své kódovací projekty
Nakonec můžete také sledovat průběh všech svých kódovacích projektů pomocí přizpůsobených dashboardů ClickUp.
Zobrazte pracovní vytížení týmu, individuální produktivitu, rychlost sprintu a další údaje na svých dashboardu a v případě potřeby je sdílejte se svými klienty.
Vytvořte více dashboardů, abyste mohli sledovat různé projekty nebo parametry, a snadno získávat informace z libovolného dashboardu tím, že budete klást otázky ClickUp Brain.
Maximalizujte své možnosti analýzy dat s ClickUp
Zvýšení produktivity pomocí umělé inteligence se stalo normou, zejména v oblasti vývoje softwaru a projektů analýzy dat.
Používání platforem pro správu projektů založených na umělé inteligenci, jako je ClickUp, spolu s nástroji jako ChatGPT Code Interpreter vám pomůže zvýšit vaši efektivitu a produktivitu a zajistí, že budete vždy o krok napřed.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a spojte to nejlepší z možností umělé inteligence a funkcí pro správu projektů na jedné platformě.