Github Copilot vs. ChatGPT: Který nástroj je pro vývojáře nejlepší?

Revoluce v oblasti umělé inteligence otřásá světem vývoje softwaru a přináší s sebou mnoho nástrojů, které se prohlašují za nejlepšího přítele vývojáře. Od generování kódu po zajištění špičkové kvality – tyto nástroje umělé inteligence slibují vše.
Ale jak se říká ve filmu Highlander: „Může být jen jeden.“ V oblasti vývojářů se často jedná o souboj mezi GitHub Copilot a ChatGPT – bitvu, která určí vítěze.
Který z nich vám více pomůže při programování? Který generuje lepší kód a lépe se přizpůsobí vašemu stylu programování? Který umožňuje lepší spolupráci na složitějších úkolech a který má lepší uživatelské rozhraní?
Ale počkejte – mohl by v tomto závodě existovat černý kůň? Existuje třetí hráč, který je připraven ukrást pozornost v oblasti vývoje softwaru?
Připravte se, protože se chystáme ponořit do detailů GitHub Copilot vs. ChatGPT, když se budeme zabývat kódováním a vývojem s podporou umělé inteligence.
Copilot vs ChatGPT – a kde ClickUp zapadá do pracovního postupu vývojářů
|Kategorie
|GitHub Copilot
|ChatGPT
|ClickUp
|Primární případ použití
|AI párové programování, dokončování kódu
|Pomoc s kódováním, vysvětlení a ladění prostřednictvím chatu
|Komplexní správa projektů a vývojových pracovních postupů s využitím umělé inteligence
|Generování kódu
|Silné automatické doplňování, kontextové návrhy v IDE
|Generuje kód na základě zadání; skvělé vysvětlení
|Píše boilerplate kód + generuje docstrings, testovací případy přes ClickUp Brain
|Integrace IDE
|Hluboká integrace s VS Code, JetBrains, Azure
|Žádná nativní integrace IDE; vyžaduje API
|Integruje se s GitHub, GitLab, Bitbucket; zabudovává AI do úkolů/dokumentů.
|Spolupráce
|Nejlepší pro týmy používající GitHub + IDE
|Chat pro jednoho uživatele; API pro týmové nástroje
|Dokumenty v reálném čase, úkoly, komentáře, inline AI, sprintové pracovní postupy
|Poznejte svůj styl programování
|Ano – přizpůsobuje se při programování v IDE
|Omezený; přizpůsobuje se konverzačně, nikoli kontextově
|Učí se vzorce pracovního prostoru, aby automatizoval aktualizace a souhrny úkolů.
|Integrace pracovního postupu
|Silný ekosystém GitHub
|Vyžaduje vlastní API připojení
|Celý životní cyklus projektu: sprinty, dokumenty, úkoly, sledování, vydání
|Detekce chyb
|Inline návrhy; pomáhá opravovat kód v IDE
|Detekuje chyby při zobrazení kódu
|Automatizované souhrny + pracovní postupy pro sledování chyb pomocí šablon
|Nejlepší pro
|Vývojáři, kteří programují na plný úvazek v IDE
|Vývojáři, kteří chtějí brainstorming, vysvětlení, nápady na architekturu
|Týmy, které potřebují kódování + plánování + dokumentaci + AI v jednom centru
|Ceny*
|10 $/uživatel/měsíc (individuální)
|Zdarma; placené od 7 $/uživatel/měsíc
|Zdarma; placené od 7 $/uživatel/měsíc + doplněk AI (5 $/uživatel/měsíc)
Co je GitHub Copilot?
GitHub Copilot patří mezi nejlepší nástroje pro zvýšení produktivity při vývoji softwaru, a to z dobrého důvodu. Jedná se o výkonný nástroj, který dokáže psát kód s relativně minimálním úsilím. Díky tomu je také skvělým nástrojem, který pomáhá zlepšovat základní vývojové procesy.
Jak lze od poskytovatele jako GitHub očekávat, jedná se o pokročilý nástroj pro vývoj softwaru a aplikací s mnoha pokročilými funkcemi. Podívejme se na ty nejdůležitější z nich.
Funkce GitHub Copilot
GitHub představil Copilot na konci roku 2021 a rychle z něj udělal nástroj, který dnes označuje za nejrozšířenější nástroj pro vývoj softwaru s umělou inteligencí. Se správnými pokyny dokáže napsat i ten nejsložitější kód, a to díky schopnosti vytvářet celé funkce a třídy na základě jednoduchých pokynů.
1. Generování kódu
Samozřejmě, jakákoli technologie AI určená pro kódování musí být nejprve vyhodnocena z hlediska své schopnosti pomáhat vývojářům při generování kódu. Je dobré, že právě v tomto ohledu GitHub Copilot vyniká.
Začněme s univerzálností. Copilot nabízí přirozenou podporu pro více programovacích jazyků, včetně některých z nejdůležitějších, jako jsou Python, C#, C+ a JavaScript. Jeho webová stránka dokonce tvrdí, že je „vyškolen ve všech jazycích, které se objevují ve veřejných repozitářích“.
Další zásadní výhodou je jeho specializace na schopnost generovat kód. Vše v tomto nástroji je navrženo pro další kódovací projekt, což vývojářům umožňuje najít pokročilé funkce, jako je doplňování kódu pro existující úryvky kódu a dokonce i vytváření kódu z komentářů vývojářů.
Zároveň je stále založen na zpracování přirozeného jazyka, což znamená, že může generovat odpovědi a vzorový kód na základě lidského jazyka. Výsledkem je plynulý zážitek z kódování a vývojový proces pro každého vývojáře.
2. Spolupráce
Mnoho nástrojů pro vývoj softwaru je navrženo pro izolované vývojové projekty. Je náročnější najít možnosti, které vám kromě pomoci s psaním kódu pomohou také větším týmům s různými úkoly souvisejícími s významnějšími projekty.
Tyto funkce pro spolupráci jsou vytvořeny prostřednictvím přímé integrace s různými integrovanými vývojovými prostředími (IDE), jako jsou Visual Studio, JetBrains a Azure Data Studio. Díky tomu můžete vždy spolupracovat a přejít z izolovaného prostředí pro kódování do výkonného systému pro spolupráci, který může využívat celý tým.
3. Uživatelské rozhraní
Záliba Copilotu v generování úryvků kódu je dobře známá, ale stejně důležité je i to, jak toho dosáhnout. Zvýšení efektivity při programování vyžaduje nástroj, který usnadňuje správu na všech úrovních.
Samo o sobě to není silná stránka tohoto nástroje. Stává se však relevantnější, když zvážíte integraci. Vytváření kódu Visual Studio s rozšířením Copilot vám například umožňuje využít uživatelské přívětivosti tohoto nástroje, aniž byste museli slevit z výkonných funkcí, které získáte při psaní kódu v Copilotu.
A pak je tu GitHub Copilot chat, nedávno spuštěná funkce, která ještě více usnadňuje vytváření nabídek. Na základě vrozené schopnosti rozumět lidskému jazyku umožňuje chatovací funkce přirozenější konverzaci, která odpovídá na dotazy a vytváří lidské odpovědi. Můžete dokonce poskytnout ukázkové úryvky kódu a požádat o hodnocení nebo příklady z reálného světa kódu, který se snažíte vytvořit.
4. Integrace pracovních postupů
Copilot se snaží integrovat do širší škály funkcí nad rámec generování kódu. Kromě integrace do IDE přirozeně zapadá do rozsáhlejší sady nástrojů GitHub, včetně GitHub Codespace, jednoho z nejlepších editorů kódu na trhu.
Aby bylo jasno: Copilot není jedním z nástrojů, které mají za cíl pomáhat s celým procesem vývoje softwaru. Neobsahuje funkce jako správa úkolů nebo zabezpečené databáze na ochranu citlivých dat. Ale alespoň se snaží vytvořit ekosystém nástrojů pro kódování, které optimalizují váš proces již od jeho raných fází.
Ceny GitHub Copilot
- Copilot Individual: 10 $ měsíčně
- Copilot Business: 19 $/měsíc na uživatele
Co je ChatGPT?
ChatGPT možná znáte jako nástroj, který přinesl AI do mainstreamu. Kromě schopnosti poskytovat překvapivě lidské odpovědi na téměř jakýkoli dotaz jsou odpovědi ChatGPT také natolik dobré, že si vysloužily místo na seznamu nejlepších nástrojů pro AI kódování.
Jak již název napovídá, jedná se o rozhraní založené výhradně na chatu. Výkon ChatGPT závisí zcela na dotazech, výzvách a následných otázkách, které můžete položit. Tento záměrně široký přístup činí z odpovědí ChatGPT perfektní nástroj pro cokoli od psaní článků po zdrojový kód.
Funkce ChatGPT
Díky široké škále možných aplikací a na rozdíl od Copilotu přesahují funkce ChatGPT rámec kódování. To přináší určité výhody a nevýhody oproti jiným nástrojům, které jsou více zaměřené na kódování. V tomto průvodci se zaměříme konkrétně na funkce relevantní pro srovnání Copilotu a ChatGPT.
1. Generování kódu
Na to, že se nejedná o nástroj určený speciálně pro generování nebo doplňování kódu, je ChatGPT v obou těchto oblastech překvapivě výkonný. Poskytuje odpovědi v různých programovacích jazycích, včetně Pythonu, Javy a JavaScriptu.
Díky svému porozumění přirozenému jazyku pomáhá ChatGPT také proniknout hlouběji do vysvětlení svého kódu. Na rozdíl od mnoha jiných nástrojů pro kódování se můžete jednoduše zeptat, co znamená jakýkoli úryvek kódu, a okamžitě získáte souvislosti. Pokud poskytnete úryvky kódu, může tento nástroj také pomoci poukázat na případné chyby nebo neefektivnosti, které by mohly bránit jeho správnému fungování.
Neznamená to však, že kódu lze vždy důvěřovat. Nesprávné odpovědi ChatGPT se staly takřka memem mezi programátory, hlavně proto, že nástroj nekontroluje kvalitu svých odpovědí. Po každém vygenerování kódu bude vždy nutné, aby jej zkontroloval další člověk.
2. Spolupráce
ChatGPT se díky otevřenému API hladce integruje do jakékoli externí softwarové platformy. Očekáváme také vlastní integraci s nástroji pro spolupráci, jako je Slack, které usnadní spolupráci s ostatními.
V jádru se však stále jedná o jednoduchého chatbota před výkonným AI enginem.
Samotný nástroj neposkytuje žádné možnosti spolupráce. To může být problém i při integraci, protože ChatGPT má tendenci se postupem času přizpůsobovat vašim dotazům – zvyká si na váš styl kódování a podle toho mění své výstupy. Vstupy od více uživatelů nebo časté změny stylu kódování mohou nástroj zmást.
3. Uživatelské rozhraní
Stejně jako u mnoha nástrojů navržených speciálně pro jeden typ použití (v tomto případě chatovací funkci) je uživatelské rozhraní ChatGPT velmi jednoduché. Při zadávání kódovacího příkazu není mnoho míst, kde by se dalo něco pokazit.
Výchozí tmavý režim je příjemný pro oči a programátoři si na něj okamžitě zvyknou. Navíc se snadno používá na mobilních zařízeních a vytváří přirozený zážitek při psaní, úpravách, kontrole nebo dokončování kódu.
4. Integrace pracovních postupů
Jediným způsobem, jak ChatGPT integrovat do větších pracovních postupů, je prostřednictvím jeho API, i když se jedná o přiznaně výkonnou možnost. Některé z největších světových značek, od Microsoftu po Salesforce, využívají tuto integraci ke zlepšení funkčnosti svých vlastních nástrojů.
Samotný ChatGPT se však přirozeně neintegruje do vašeho širšího pracovního postupu. Jakékoli propojení je nutné vytvořit ručně, což integraci tohoto výkonného nástroje pro kódování do širšího procesu vývoje softwaru trochu ztěžuje.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
GitHub Copilot vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Oba jsou výkonné nástroje, které podporují více programovacích jazyků. Podívejme se tedy, jak si GitHub Copilot a ChatGPT vedou v porovnání, pokud jde o konkrétní funkce, jako je vytváření kódu, spolupráce, uživatelské rozhraní a integrace pracovních postupů.
1. Generování kódu
V této kategorii, která je možná nejdůležitější na tomto seznamu, je těžké určit vítěze. Obě potenciální řešení mají své výhody, od širší jazykové podpory u Copilotu po větší kontext a výmluvný jazykový styl u ChatGPT.
Jednou z oblastí, ve které Copilot vyniká, je přizpůsobení. Tento nástroj nabízí vynikající možnosti přizpůsobení pro kódování, díky čemuž je jeho schopnost podporovat složité projekty spolehlivější než ChatGPT.
ChatGPT a Copilot jsou nakonec na stejné úrovni, pokud jde o jejich základní schopnosti kódování.
2. Spolupráce
Copilot v této oblasti vítězí díky své rozsáhlé integraci s nejpopulárnějšími IDE. Schopnost přizpůsobit výzvy a odpovědi také pomáhá při složitějších projektech vyžadujících spolupráci. Na rozdíl od Copilotu je ChatGPT navržen spíše pro izolované programovací cvičení, která nevyžadují vstupy z více zdrojů.
3. Uživatelské rozhraní
Je těžké popřít uživatelský komfort ChatGPT v této oblasti. Copilot se snaží zachovat jednoduchost svých funkcí, ale nakonec zaostává za jednoduchým uživatelským rozhraním ChatCPT, které zvládá vše od nových úryvků kódu po jednotkové testy a dokonce i schopnost najít chyby v existujícím kódu.
4. Integrace pracovních postupů
Pokud vám vyhovuje zůstat v širším ekosystému GitHub, budete spokojeni s integrací pracovního postupu Copilot. Pro vše ostatní je otevřené a přímočaré API ChatGPT pravděpodobně lepší volbou a spolehlivější ve srovnání s uzavřeným systémem v rámci GitHub.
GitHub Copilot vs. ChatGPT na Redditu
Je čas oslovit skutečné uživatele a porovnat tyto dva nástroje pro kódování s umělou inteligencí. Vyhledejte ChatGPT vs. GitHub Copilot na Redditu a zjistíte, že uživatelé zaujímají diferencovaný přístup, přičemž vítěz závisí na vašich potřebách:
„Github Copilot funguje velmi dobře, pokud jej používáte od začátku projektu. Dokáže rychle vyplnit funkce, přiřadit názvy proměnných, vybrat algoritmy pro třídění a výběr a získat obecný přehled o tom, jak programujete... ChatGPT je spíše jako asistent AI, kterému můžete poskytnout kus kódu a požádat ho, aby jej optimalizoval.“
Jeden uživatel poukázal na to, že použití obou nástrojů nemusí být nutně nadbytečné:
„Myslím si, že ChatGPT a Copilot se navzájem doplňují. Při psaní kódu nechcete přecházet mezi IDE a ChatGPT. Ale když přicházíte s nápady a zkoumáte různé možné implementace nebo architektury, ChatGPT je mnohem lepší rozhraní, které napodobuje konverzace, které byste měli s kolegou, s další výhodou, že z něj můžete získat bloky ukázkového kódu, které můžete použít jako výchozí bod pro skutečný vývoj. “
Ostatní uživatelé souhlasí, pokud jde o schopnost generovat kód:
„Jsou komplementární, vzájemně se nevylučují. Jeden funguje ve vašem IDE s vaším stávajícím kódem jako kontextem a druhý vám umožňuje klást otázky v angličtině a pokládat doplňující otázky. Jsou zcela odlišné.“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k GitHub Copilot a ChatGPT
Co když vaše potřeby v oblasti AI kódování nemusí být omezeny ani Copilotem, ani ChatGPT?
Co kdyby komplexní platforma pro produktivitu mohla konkurovat a předčit oba tyto nástroje?
Vyzkoušejte ClickUp. Patří mezi nejlepší softwarové možnosti pro zajištění kvality a platformy pro řízení projektů – více o tom později. Jedná se také o robustní platformu AI, která může být ideální pro vaše potřeby v oblasti kódování.
Komplexní nástroj AI pro vývoj softwaru
Vše se točí kolem ClickUp Brain, funkce umělé inteligence, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a znalosti společnosti. Ještě lepší je, že tato funkce může pomoci s každou částí vývoje softwaru, od psaní nového kódu po zajištění spolupráce v rámci týmu a udržení projektu na správné cestě. Můžete automaticky vytvářet šablony, které zjednoduší i ty nejsložitější projekty a procesy.
Od psaní kódu po integraci pracovních postupů
S touto platformou se nemusíte omezovat pouze na kódování. ClickUp Docs je naopak ideálním výchozím bodem pro integraci tohoto kódu do vašeho širšího pracovního postupu, kde můžete vytvářet cokoli od SOP až po wiki, které vašemu týmu pomohou zůstat po celou dobu procesu na stejné vlně.
A to ještě ani nemluvíme o IT šablonách, které jsou navrženy tak, aby tento pracovní postup v průběhu času zefektivnily. Sečtěte to všechno dohromady a získáte komplexní vývojovou platformu, která pomáhá v každé části procesu.
Pokročilé integrace, včetně GitHub
Hledáte specializovanější platformu pro kódování? Nemusíte kvůli tomu opouštět ClickUp. Široká škála integrací ClickUp zahrnuje GitHub, což vám umožňuje využít schopnost Copilotu generovat kód ve vašem oblíbeném produktivním softwaru.
GitHub je koneckonců mezi vývojáři a programátory nesmírně populární, a to z dobrého důvodu. Kombinace toho nejlepšího z obou světů je dalším důvodem, proč pro svůj vývojový proces přejít na ClickUp.
Pokročilé řízení projektů pro agilní týmy
V neposlední řadě nemůžeme mluvit o ClickUp, aniž bychom alespoň zmínili jeho výkonné funkce pro správu projektů. Agilní přístup ClickUp k řízení projektů je šitý na míru vývojovým týmům, které chtějí zlepšit své procesy a pracovní postupy.
Od sprintových reportů po Kanban tabule a od automatizovaného workflow po integrovaný interní chat – vše v ClickUp je navrženo pro maximální efektivitu. Přidejte šablony pro vývoj softwaru a inženýrství jako součást standardní nabídky a můžete ještě rychleji začít optimalizovat své procesy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Vylepšete vývoj softwaru pomocí ClickUp
Je pravděpodobné, že k napsání několika řádků kódu budete potřebovat více než jen chatovací rozhraní, jako je GitHub Copilot a ChatGPT. Pokud hledáte komplexnější platformu pro optimalizaci kódování a vývoje, ClickUp by mohl být tou správnou volbou. Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet a začněte testovat software, který může revolučním způsobem změnit způsob, jakým vytváříte software.