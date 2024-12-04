Todoist vs. Apple Reminders: Který nástroj je lepší?

Každý má fotografickou paměť, jen někteří nemají film.
Každý má fotografickou paměť, jen někteří nemají film.
Pokud hledáte nástroj, který vám pomůže zapamatovat si váš nabitý program, správná aplikace pro připomínky může být tím pravým řešením. To platí zejména v případě, že potřebujete aplikaci pro připomínky pro správu úkolů.
Dva oblíbené konkurenty jsou Todoist a Apple Reminders. Oba slibují, že vám pomohou spravovat seznamy úkolů a zvýšit produktivitu.
V tomto článku porovnáváme jejich funkce, ceny a celkovou hodnotu, abychom vám pomohli určit, který z nich je pro vaše potřeby nejvhodnější.
Co je Todoist?
Todoist je software pro správu úkolů, který pomáhá jednotlivcům i týmům organizovat více úkolů a projektů. Je dostupný na různých zařízeních, jako jsou telefony, tablety a počítače.
Todoist, známý svým přehledným rozhraním, robustními funkcemi a gesty drag and drop, je určen pro lidi, kteří potřebují flexibilní, ale jednoduchý způsob, jak spravovat vše od každodenních úkolů po dlouhodobé cíle.
Jeho hlavním účelem je pomáhat uživatelům spravovat jejich seznamy úkolů, efektivně stanovovat priority práce a v konečném důsledku zvládnout více práce za méně času.
Funkce Todoist
Todoist má funkce, které vám pomohou spravovat čas a úkoly, spolupracovat a zůstat organizovaní, bez ohledu na to, jak složitý je váš seznam úkolů.
1. Organizace úkolů a stanovení priorit
Todoist umožňuje uživatelům organizovat úkoly do různých kategorií, což usnadňuje oddělení pracovních, osobních a vedlejších projektů. Úkoly můžete také prioritizovat pomocí barevných štítků, jako je „Priorita 1“, díky čemuž rychle uvidíte, co vyžaduje okamžitou pozornost.
2. Zadávání přirozeným jazykem
Jednou z vynikajících funkcí Todoistu je zpracování přirozeného jazyka. Můžete diktovat nebo psát úkoly jako „Setkat se s Johnem zítra v 13:00 na obědě“ a Todoist automaticky naplánuje připomenutí, čímž vám ušetří čas, protože zadávání úkolů a plánování je rychlejší a intuitivnější.
3. Sledování produktivity
S funkcí „Karma“ může být sledování produktivity zábavnější. Za splnění úkolů získáváte body a za jejich odkládání body ztrácíte, což do vaší rutiny správy úkolů přidává zábavný herní prvek. Už nemusíte ztrácet hodiny kvůli časové slepotě – uvidíte přesně, čeho jste dosáhli za čas, který jste strávili prací.
4. Robustní nástroje pro spolupráci
Projekty a úkoly můžete snadno sdílet s ostatními tím, že je pozvete, přidělíte jim odpovědnosti a zanecháte komentáře. Tato funkce spolupráce je užitečná pro týmové nastavení nebo pro koordinaci domácích prací.
5. Integrace napříč platformami
Todoist se integruje s více než 60 aplikacemi, včetně Google Calendar, Slack a Trello, což vám umožňuje zjednodušit pracovní postupy a spravovat vše z jednoho místa.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Výhoda: 5 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 8 $/uživatel za měsíc
Co je Apple Reminders?
Apple Reminders je jednoduchý, integrovaný nástroj pro správu úkolů pro uživatele v ekosystému Apple. Pomáhá uživatelům zařízení Apple vytvářet seznamy, nastavovat připomenutí a organizovat úkoly na všech jejich zařízeních Apple a plynule je synchronizovat mezi iPhone, iPad, Mac a Apple Watch.
Jeho cílem je poskytnout uživatelům snadný a jednoduchý způsob správy jejich každodenních úkolů s využitím známého designu Apple.
Funkce Apple Reminders
Ačkoli Apple Reminders je jednodušší alternativou Todoist, má několik užitečných funkcí, díky nimž je efektivní pro uživatele v ekosystému Apple.
1. Synchronizace iCloud
Apple Reminders se automaticky synchronizuje na všech zařízeních Apple, takže jakékoli změny provedené na jednom zařízení se okamžitě promítnou na všech ostatních. To je hlavní prodejní argument pro ty, kteří jsou hluboce zakořeněni v ekosystému Apple.
2. Připomenutí založená na poloze
S Apple můžete nastavit připomenutí založená na poloze, což znamená, že obdržíte oznámení, když dorazíte na určité místo nebo ho opustíte. Můžete si například nastavit připomenutí, abyste v obchodě koupili těstoviny.
3. Integrace Siri
Apple Reminders se hladce integruje s Siri, digitální asistentkou společnosti Apple, což vám umožňuje přidávat úkoly pomocí hlasových příkazů. Stačí říct: „Hej Siri, připomeň mi, abych zítra ve 14:00 zavolal Jane“ nebo „Přidej „rezervovat lety“ do mého seznamu plánování dovolené“ a je to hotovo.
Pokud takový seznam neexistuje, Siri se vás zeptá, zda jej chcete vytvořit. Potvrďte odpovědí „Ano“.
4. Podúkoly a poznámky
V rámci svých úkolů můžete vytvářet podúkoly a přidávat poznámky, což usnadňuje rozdělení velkých úkolů na menší, proveditelné kroky a v případě potřeby přidání kontextu.
5. Spolupráce s funkcí Rodinné sdílení
Funkce Family Sharing v aplikaci vám umožňuje sdílet seznamy úkolů s členy rodiny a koordinovat domácí práce nebo události.
Přečtěte si také: Jak vytvořit seznam úkolů pro osoby s ADHD (včetně šablon)
Ceny Apple Reminders
- Zdarma s účty Apple na zařízeních iOS a Mac
Todoist vs. Apple Reminders: Porovnání funkcí
Todoist i Apple Reminders nabízejí funkce, které vám pomohou spravovat úkoly a udržovat pořádek. Jak si ale vedou v porovnání mezi sebou?
Zde je stručné srovnání jejich funkcí:
|Funkce
|Todoist
|Apple Reminders
|Dostupnost platformy
|iOS, Android, Windows, macOS, web, Linux
|iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch
|Organizace úkolů
|Projekty, podprojekty, štítky, filtry
|Seznamy, dílčí úkoly, štítky
|Zadávání přirozeným jazykem
|Ano, podporuje přirozený jazyk pro vytváření úkolů.
|Ano, podporuje přirozený jazyk pro vytváření úkolů.
|Spolupráce
|Ano, sdílejte úkoly a projekty, přidělujte úkoly
|Ano, prostřednictvím funkce Rodinné sdílení.
|Připomenutí a oznámení
|Vlastní připomenutí s termíny splnění, opakující se úkoly
|Připomenutí založená na čase a místě
|Synchronizace mezi platformami
|Synchronizace napříč více platformami a zařízeními
|Synchronizuje pouze v rámci ekosystému Apple (prostřednictvím iCloud).
|Sledování produktivity
|Systém karma bodů pro sledování produktivity
|Žádné funkce pro sledování produktivity
|Integrace
|Více než 60 integrací (Google Calendar, Slack, Trello)
|Integruje se pouze do ekosystému Apple (iCloud, Siri, Kalendář atd.).
|Hlasová asistence
|Siri, Google Assistant, Alexa
|Siri
|Ceny
|• Začátečník: zdarma • Pro: 5 $ měsíčně • Business: 8 $ měsíčně
|Zdarma
Zde je srovnání cen obou nástrojů:
|Plán
|Todoist
|Apple Reminders
|Bezplatný tarif
|Má horní limit pěti osobních projektů. Zahrnuje základní funkce, jako jsou flexibilní rozvržení, tři filtrované zobrazení a integrace s e-mailem, kalendářem atd.
|Plná funkčnost zdarma
|Plán Pro
|Pokročilé funkce, jako je asistence uživatelského rozhraní, až 300 osobních projektů pro správu úkolů, připomenutí úkolů, 150 filtrovaných zobrazení a neomezená historie aktivit.
|NA
|Obchodní plán
|Funkce pro správu týmu zahrnují sdílené pracovní prostory, 500 projektů, podrobné protokoly o činnosti týmu, sdílené šablony, centrální účetnictví týmu a role a oprávnění týmu.
|NA
Nyní si podrobně porovnejme funkce a podívejme se, který z nich vyjde jako vítěz:
1. Správa a organizace úkolů
Todoist v této oblasti vyniká a nabízí pokročilé funkce, jako jsou hierarchie projektů, podprojekty a barevně odlišené priority. Apple Reminders je jednodušší, nabízí seznamy a podúkoly, ale postrádá detailní nástroje pro organizaci projektů, které nabízí Todoist.
🏆 Vítěz: Todoist
2. Snadné použití a rozhraní
Apple Reminders těží z toho, že je součástí ekosystému Apple, s plynulým rozhraním a designem, který odpovídá uživatelsky přívětivému přístupu Apple. Todoist, ačkoli je nabitý funkcemi, může působit složitěji, zejména pro nové uživatele.
🏆 Vítěz: Apple Reminders
3. Kompatibilita napříč platformami
Ať už používáte Windows, Android nebo dokonce Linux, Todoist je k dispozici a funguje bez problémů na všech platformách. Apple Reminders je naopak k dispozici pouze na zařízeních Apple.
🏆 Vítěz: Todoist
Todoist vs. Apple Reminders: Na Redditu
Todoist i Apple Reminders mají na Redditu věrné fanoušky. Apple Reminders se zdá být oblíbený pro svou snadnou použitelnost, zatímco Todoist vítězí v pečlivějším řízení úkolů.
Apple Reminders používám pro věci, které udělám ještě ten samý den (například připomenutí, že si mám vzít jídlo, když nastupuji do auta). Todoist používám pro všechno ostatní.
Apple Reminders používám pro věci, které udělám ještě ten samý den (například připomenutí, že si mám vzít jídlo, když nastupuji do auta). Todoist používám pro všechno ostatní.
To samé. Zvláště když řídíte a napadne vás něco, co musíte udělat. Je tak snadné to prostě zakřičet na Siri. A také mám widget Reminders zobrazený na viditelném místě na svém telefonu, aby se připomenutí později neztratilo nebo nezapomnělo. Pokud to není nutné udělat ten den, přidám to do Todoist a pak připomenutí smažu.
To samé. Zvláště když řídíte a napadne vás něco, co musíte udělat. Je tak snadné to prostě zakřičet na Siri. A také mám widget Reminders zobrazený na viditelném místě na svém telefonu, aby se připomenutí později neztratilo nebo nezapomnělo. Pokud to není nutné udělat ten den, přidám to do Todoist a pak připomenutí smažu.
Zatímco mnoho uživatelů preferuje funkci Apple Reminders založenou na poloze, někteří mají potíže s jeho uživatelským rozhraním. Todoist je oblíbenější díky svému uživatelskému rozhraní pro správu úkolů.
Todoist mi poskytuje lepší a rychlejší správu úkolů. Todoist používám pro pracovní úkoly (vytvářím a dokončuji tam více úkolů) a Reminders pro domácí úkoly. Zkoušel jsem úplně přejít na Reminders, ale zjistil jsem, že mi správa úkolů trvá příliš dlouho, takže jsem pracovní úkoly převedl zpět, ale domácí úkoly jsem tam nechal, protože se mi stále líbila lepší integrace se Siri, kalendářem a oznámeními.
Todoist mi poskytuje lepší a rychlejší správu úkolů. Todoist používám pro pracovní úkoly (vytvářím a dokončuji tam více úkolů) a Reminders pro domácí úkoly. Zkoušel jsem úplně přejít na Reminders, ale zjistil jsem, že mi správa úkolů trvá příliš dlouho, takže jsem pracovní úkoly převedl zpět, ale domácí úkoly jsem tam nechal, protože se mi stále líbila lepší integrace se Siri, kalendářem a oznámeními.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Todoist a Apple Reminders
Todoist a Apple Reminders jsou sice vynikající nástroje, ale ClickUp je silnou alternativou pro uživatele, kteří chtějí to nejlepší z obou světů.
Od zavedení ClickUp se naše celková produktivita výrazně zvýšila. V současné době máme více než 50 uživatelů na 5 kontinentech, kteří spolupracují na velmi detailních projektech. Díky tomu se nám podařilo výrazně zkrátit dodací lhůty projektů.
Od zavedení ClickUp se naše celková produktivita výrazně zvýšila. V současné době máme více než 50 uživatelů na 5 kontinentech, kteří spolupracují na velmi detailních projektech. Díky tomu se nám podařilo výrazně zkrátit dodací lhůty projektů.
Díky pokročilým funkcím pro správu úkolů a široké škále možností přizpůsobení pracovního postupu má ClickUp co nabídnout všem – od samostatných uživatelů po týmy.
ClickUp má výhodu č. 1: ClickUp Reminders
Funkce připomenutí v ClickUp je pokročilejší než Todoist i Apple Reminders. Připomenutí v ClickUp nejsou samostatná – můžete je okamžitě převést na úkoly ClickUp, včetně přiřazených osob, termínů, priorit, podúkolů a příloh. Toto plynulé propojení zajišťuje, že připomenutí zůstávají proveditelná a v souladu s vašimi širšími projekty.
Todoist sice umožňuje převádět připomenutí na úkoly, ale postrádá stejnou úroveň integrace s komplexním systémem pro správu projektů.
Kromě jednoduchých časových připomínek vám ClickUp umožňuje spouštět oznámení na základě změn stavu, závislostí nebo vlastních podmínek. Tato úroveň automatizace je v Todoist nebo Apple Reminders bezkonkurenční.
💡Rychlé tipy, jak co nejlépe využít ClickUp Reminders:
- Vytvořte připomenutí z jakéhokoli komentáře v úkolu nebo oznámení. Tato připomenutí z konverzace jsou skvělým způsobem, jak vědět, kdy je třeba úkol sledovat.
- Označte dokončené připomenutí, odložte je, přeplánujte nebo delegujte připomenutí členům týmu na jednom místě.
- Vytvářejte opakující se připomenutí pro úkoly, které se opakují denně, týdně, měsíčně nebo s vlastní frekvencí.
- Podívejte se na denní souhrn od ClickUp, abyste měli přehled o dokončených úkolech, termínech a stavu projektů.
- Rychle delegujte jakékoli připomenutí svému týmu z domovské stránky ClickUp nebo přidáním připomenutí do jejich profilu.
Přečtěte si také: Připomenutí časových rozvrhů, které udrží váš tým na správné cestě
ClickUp má výhodu č. 2: Seznamy úkolů ClickUp
Přizpůsobitelné seznamy úkolů ClickUp jsou ideální pro rozdělení složitých úkolů na zvládnutelné kroky a sledování jejich postupu v reálném čase.
Zde je návod, jak můžete využít seznamy úkolů ClickUp:
- Vnořte položky kontrolního seznamu a vytvořte hierarchické struktury.
- Přizpůsobte stavy úkolů, abyste mohli přesněji sledovat jejich postup.
- Přidejte k jedné úloze více kontrolních seznamů pro podrobný rozpis.
- Přiřaďte jednotlivé položky kontrolního seznamu členům týmu pro efektivní delegování úkolů.
- Integrujte seznamy úkolů s jinými nástroji a šablonami seznamů úkolů a automatizujte aktualizace stavu.
- Přizpůsobte si kontrolní seznamy pomocí vlastních polí v ClickUp.
ClickUp má výhodu č. 3: Zobrazení kalendáře ClickUp
Kalendářový náhled ClickUp vám pomůže vizualizovat vaše úkoly na časové ose a nabízí větší kontrolu nad termíny a plánováním.
Kombinuje nejlepší prvky funkcí Todoist a jednoduchost Apple Reminders a přidává výkonné integrace kalendáře.
Tuto funkci můžete využít k následujícím účelům:
- Zobrazte úkoly podle dne, týdne nebo měsíce a získejte komplexní přehled o nadcházejících úkolech a událostech.
- Úkoly můžete snadno přetahovat a přesouvat, abyste je mohli přímo v kalendáři přeplánovat. Tato funkce je plynulejší a intuitivnější ve srovnání s úpravami termínů v Todoistu a omezeným rozhraním pro plánování v Apple Reminders.
- Zobrazte více seznamů úkolů, projektů nebo prostorů v jednom kalendáři, což vám poskytne lepší přehled a lepší správu.
- Zobrazte závislosti úkolů a nastavte milníky, což přidává další úroveň sofistikovanosti správy projektů, kterou Todoist a Apple Reminders nenabízejí.
Zatímco Todoist nabízí určitou synchronizaci kalendáře (například s Google Calendar), ClickUp nabízí hlubší integraci s externími kalendáři a umožňuje obousměrnou synchronizaci, díky čemuž získáte aktualizace v reálném čase na všech platformách.
ClickUp má navrch #4: Oznámení ClickUp a automatizace ClickUp
Oznámení ClickUp vám zajistí, že budete informováni v reálném čase, aniž byste byli zahlceni informacemi.
Můžete přizpůsobit upozornění na základě aktualizací úkolů, termínů a komentářů napříč zařízeními, čímž zajistíte soulad a rychlou reakci týmů. Tato funkce je skvělá pro sledování změn v projektu nebo pro udržení přehledu při čekání na dokončení kontrolního seznamu úkolů.
Funkce ClickUp Automations navíc vylepšují správu úkolů tím, že vám ulehčují od opakujících se úkolů.
Můžete například automatizovat připomenutí, přiřazování úkolů nebo aktualizace stavu. Když se blíží termín splnění úkolu, ClickUp automaticky odešle oznámení nebo přesune úkol do další fáze. To je obzvláště užitečné v komplexních pracovních postupech s více závislostmi.
Na rozdíl od jednoduchých připomínek Todoist nebo základních časových nebo místních spouštěčů Apple Reminders jsou automatizace ClickUp vysoce přizpůsobitelné, díky čemuž je správa úkolů chytřejší a efektivnější.
Díky těmto funkcím se můžete soustředit na důležitou práci, zatímco ClickUp se postará o logistiku v pozadí.
Výběr správných aplikací pro zvýšení produktivity
Výběr mezi Todoist a Apple Reminders nakonec závisí na vašich konkrétních potřebách. Pokud jste uživatelem Apple a hledáte jednoduchý, intuitivní správce úkolů v rámci ekosystému Apple, Apple Reminders vám možná bude stačit k udržení přehledu.
Pokud však potřebujete robustnější nástroj, který nabízí flexibilitu, výkonné funkce a větší kontrolu nad složitými projekty, Todoist je jasnou volbou.
Pokud však hledáte kombinaci obou nástrojů – něco, co spojuje jednoduchost s rozsáhlými funkcemi – ClickUp je jednoznačně nejlepší alternativou. Díky funkcím, jako jsou podrobné seznamy úkolů, univerzální organizace kalendáře, přizpůsobitelná oznámení a automatizace, nabízí ClickUp bezkonkurenční podporu pro zvýšení produktivity.
Ať už spravujete osobní úkoly nebo řídíte týmové projekty, ClickUp vám poskytne vše, co potřebujete k tomu, abyste podali nejlepší výkon. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!