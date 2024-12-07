10 nejlepších softwarových řešení pro správu auditů pro zefektivnění interních auditů

Když výbor pro audit požaduje aktualizace, je snadné se cítit přetížený snahou mít vše pod kontrolou.
Existuje však něco, co vám může práci usnadnit. Představujeme software pro správu auditů!
Tyto nástroje vám pomohou efektivněji plánovat, provádět a auditovat projekty díky automatizaci mnoha manuálních úkolů, které obvykle zpomalují práci. Ať už pracujete na interní auditní zprávě, ročním auditu, sledování dodržování předpisů nebo správě auditních kontrolních seznamů, tento software udržuje vše organizované na jednom místě a zároveň zajišťuje dodržování předpisů a bezpečnost.
Software pro správu interních auditů vám umožňuje plánovat a provádět audity, přidělovat úkoly, dokumentovat zjištění a generovat podrobné auditní zprávy.
Je to jako mít dalšího člena týmu, který nikdy nezmešká termín a za vás dvakrát zkontroluje každý detail. V tomto článku jsme s mým týmem sestavili seznam 10 nejlepších softwarových řešení pro správu auditů pro vaše interní audity, spolu s jejich nejlepšími funkcemi, omezeními a cenovými podrobnostmi.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled 10 nejlepších softwarových řešení pro správu auditů, která vám pomohou zefektivnit audity a ušetřit čas:
- ClickUp: Nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy auditu a sledování úkolů
- SafetyCulture (iAuditor): Nejlepší pro správu inspekcí a reportování v reálném čase
- SAP: Nejlepší pro rozsáhlou integraci a řízení rizik
- TeamMate: Nejlepší pro přizpůsobení a zapojení zainteresovaných stran
- Pentana od Ideagen: Nejlepší pro neomezené audity a flexibilní pracovní postupy
- MetricStream: Nejlepší pro poznatky založené na umělé inteligenci a audity založené na rizicích
- AuditBoard: Nejlepší pro společné řízení rizik a zvýšení efektivity
- Workiva: Nejlepší pro integrované finanční výkaznictví a spolupráci v reálném čase
- AuditBond od společnosti Diligent: Nejlepší pro škálovatelné pracovní postupy a integrovanou analytiku
- Onspring: Nejlepší pro automatizaci GRC bez nutnosti programování a flexibilitu
Co byste měli hledat v softwaru pro správu auditů
V průběhu let jsem vyzkoušel mnoho softwarů pro správu auditů, abych našel ten, který mi nejlépe vyhovuje.
Nejlepší software pro interní audit má obvykle následující funkce:
- Analýza a mapování rámců: Dobrý software pro správu auditů by měl být schopen analyzovat regulační rámce a mapovat překrývající se požadavky.
- Analýza dat pro analýzu mezer: Vaše současné kontroly pravděpodobně nesplní všechny požadavky na dodržování předpisů. V takovém případě by váš software pro interní audit měl provést analýzu mezer, aby odhalil nedostatky a navrhl, kde je třeba zlepšit.
- Sledování nápravných opatření: Jakmile zjistíte, kde máte nedostatky, software by měl sledovat vaše nápravná opatření. Ať už opravujete kontrolní mechanismy nebo zavádíte nové zásady, pomůže vám sledovat pokrok a vyhnout se panice typu „Nezapomněl jsem na něco?“.
- Získávání důkazů od zainteresovaných stran: Ruční shánění důkazů pro audit? Ne, děkuji! Správný auditní software by měl zpracovávat požadavky v jednom systému a udržovat vše organizované, abyste nemuseli prohledávat ztracené e-maily nebo zapomenuté chatové zprávy.
- Spolupráce s auditním týmem: Pokud je váš auditní tým rozptýlen v různých časových pásmech, je klíčová komunikace. Váš software pro správu auditů by měl poskytovat bezpečnou platformu pro spolupráci, aby všichni byli na stejné vlně bez nekonečných e-mailových řetězců.
- Přiřazování úkolů, upozornění a eskalace: Pamatovat si termíny je těžké, zejména v období auditů. Váš software by měl přiřazovat úkoly, zasílat jemná (nebo ne tak jemná) připomenutí a eskalovat úkoly po termínu.
Přečtěte si také: ClickUp prokazuje svou připravenost pro podnikové použití certifikacemi ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 a ISO 27018:2019.
10 nejlepších softwarových řešení pro správu auditů
Nyní, když jsme si řekli, co hledat v softwaru pro interní audit, můj tým v ClickUp a já jsme prozkoumali a sestavili seznam nástrojů, které nás skutečně zaujaly svou funkčností.
Tyto nástroje jdou nad rámec základních funkcí a nabízejí funkce, díky nimž jsou interní audity méně stresující. Pojďme se na ně podívat.
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy auditu a sledování úkolů)
ClickUp je aplikace pro práci, která zajistí, že váš auditní proces bude dokonalý s velkým D.
Naše cesta začíná šablonou ClickUp Internal Audit Checklist Template, která vám pomůže řídit všechny fáze auditu.
Můžete snadno sledovat poznatky, spravovat procesy dodržování předpisů a vytvářet opakovatelné pracovní postupy, které vám ušetří čas při budoucích auditech. Od organizace auditních dat po spolupráci se zainteresovanými stranami – tento kontrolní seznam ClickUp zjednodušuje celý proces.
Jakmile si sestavíte kontrolní seznam, funkce pro správu úkolů ClickUp vám pomohou jednotlivé úkoly splnit.
Správa úkolů ClickUp
ClickUp Task Management je v tomto ohledu revoluční (a také hlavním důvodem, proč je ClickUp oblíbeným nástrojem pro správu auditů mého týmu) – přiřazování auditních úkolů, stanovení termínů a sledování pokroku nikdy nebylo snazší.
ClickUp Automations vám navíc pomůže vyhnout se opakující se rutinní práci díky automatizaci následných kroků a připomínek. Umí eskalovat úkoly po termínu, čímž zajišťuje odpovědnost vašeho týmu.
Potřebujete místo, kde uložit všechny dokumenty a auditní zprávy?
ClickUp Docs
ClickUp Docs vám umožňuje organizovat a sdílet auditní důkazy, zásady dodržování předpisů a interní auditní zprávy na jednom bezpečném místě. Umožňuje také sledovat revize dokumentů pomocí sledování verzí, což zajišťuje, že každá změna je zaznamenána.
Spolupráce je také snadná, ať už pracujete s auditním týmem v různých časových pásmech nebo koordinujete s externími zainteresovanými stranami.
ClickUp Chat
Funkce chatu v reálném čase, ClickUp Chat, vám umožňuje plynule komunikovat s vaším týmem. Nyní můžete připojovat soubory a sdílet aktualizace a zpětnou vazbu, aniž byste museli přecházet mezi různými aplikacemi.
ClickUp Whiteboards
Pokud potřebujete vizuální znázornění svého auditního plánu, nástroj Whiteboards od ClickUp vám umožní společně naplánovat strategie a nabízí celkový přehled.
ClickUp Dashboards
A pro ty, kteří chtějí okamžité informace, nabízí ClickUp Dashboards analýzy v reálném čase, které vám pomohou sledovat klíčové metriky, jako je průběh auditu, otevřené úkoly a stav dodržování předpisů.
Pokud se stále obáváte, že vám některé úkoly uniknou, šablona ClickUp Corporate Audits Template promění platformu v efektivní nástroj pro správu dodržování předpisů v oblasti auditních úkolů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Správa úkolů: Snadno vytvářejte, přidělujte a sledujte úkoly. Můžete dokonce nastavit opakující se úkoly pro pravidelné audity a dostávat automatická upozornění, když se blíží termíny.
- Ukládání dokumentů: Uchovávejte všechny dokumenty, zprávy a důkazy související s auditem na jednom místě pomocí ClickUp Docs. Funkce kontroly verzí navíc zajišťuje přehlednou auditní stopu.
- Automatizace: Automatizujte auditní pracovní postupy, jako je přidělování úkolů a připomínky k následným krokům, čímž omezíte manuální úkoly a zajistíte hladký průběh procesu.
- Whiteboards: Vizuálně zmapujte své auditní pracovní postupy a spolupracujte v reálném čase se svým týmem pomocí Whiteboards od ClickUp – ideální pro brainstorming a zdokonalování strategií.
- Reporting a dashboardy: Získejte přehled o průběhu auditu v reálném čase díky přizpůsobitelným dashboardům, které vám umožní sledovat KPI, úkoly po termínu a stav dodržování předpisů na první pohled.
- Nástroje pro spolupráci: Komunikujte se svým týmem přímo v ClickUp pomocí funkce Chat, sdílejte soubory a informujte všechny bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
Omezení ClickUp
- Naučit se pracovat s programem: Osvojení si všech funkcí programu ClickUp může nějakou dobu trvat.
- Mobilní funkce: Ačkoli je mobilní aplikace ClickUp užitečná, někdy může být méně responzivní než desktopová verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Věděli jste, že... Očekává se, že globální trh se softwarem pro správu auditů dosáhne do roku 2029 hodnoty 2 987 milionů dolarů. Tato obrovská částka není překvapivá, vzhledem k tomu, jak důležité jsou audity pro finanční oddělení.
2. SafetyCulture (iAuditor) (nejlepší pro správu inspekcí a reportování v reálném čase)
Pokud vaše firma vyžaduje časté kontroly, může být zajímavé prozkoumat funkce SafetyCulture (iAuditor). Tento nástroj zjednodušuje provádění pravidelných auditů, označování problémů a jejich řešení, přičemž zajišťuje, že váš tým bude mít vždy stejné informace.
Praktické je, že SafetyCultur vám umožňuje nastavit přizpůsobitelné kontrolní seznamy během několika minut. Aplikace je primárně určena pro mobilní zařízení, což znamená, že můžete provádět kontroly, zaznamenávat data a přiřazovat nápravná opatření, a to vše z vašeho telefonu.
Nejlepší funkce SafetyCulture (iAuditor)
- Kontrolní seznamy: Převádějte papírové kontrolní seznamy nebo tabulky Excel na chytré, přizpůsobitelné kontrolní formuláře pomocí nástroje pro tvorbu drag-and-drop.
- Nápravná opatření: Přiřazujte následné úkoly na základě označených položek inspekce, stanovujte priority a přiřazujte termíny splnění – a to i uživatelům bez účtů iAuditor.
- Reporting v reálném čase: Okamžitě generujte značkové reporty po inspekcích a sdílejte je s týmy nebo klienty přímo z aplikace.
- Funkce Heads Up: Sdělte důležité aktualizace a sdílejte poutavé videozprávy s týmy, ať jsou kdekoli.
- Analytický panel: Zobrazte výkonnost a trendy v reálném čase napříč týmy díky automatické synchronizaci mezi mobilními zařízeními a desktopovou platformou.
Omezení SafetyCulture (iAuditor)
- Omezené offline funkce: Ačkoli iAuditor funguje dobře online, někteří uživatelé zaznamenali omezení funkčnosti při provádění inspekcí v oblastech se špatným připojením.
- Omezení zařízení: Počet zařízení povolených pro jeden prémiový účet je omezen a uživatelé jej nemohou snadno zvýšit bez upgradu svého tarifu.
Ceny SafetyCulture (iAuditor)
- Zdarma: 0 $ na uživatele
- Premium: 24 $/místo za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SafetyCulture (iAuditor)
- G2: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
Přečtěte si také: Jak optimalizovat proces kontroly dokumentace
3. SAP (nejlepší pro rozsáhlou integraci a řízení rizik)
Pokud je vaše organizace hluboce zakořeněna v ekosystému SAP, může být SAP Audit Management vaším ideálním řešením pro auditní procesy.
SAP (Systems, Applications, and Products) je ekosystém, který označuje síť produktů, služeb, partnerů a zákazníků souvisejících se SAP, kteří spolupracují.
Tento nástroj se zaměřuje na integraci a snadno spolupracuje s aplikacemi SAP Risk Management a SAP Process Control. Líbí se mi, že zjednodušuje úkoly, jako je dokumentace, vytváření auditních zpráv a organizace elektronických pracovních dokumentů.
SAP Audit Management však nemusí být vhodný pro menší podniky nebo ty, které používají jiné ERP systémy než SAP. Ačkoli nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s širokou škálou funkcí SAP, je nutné se s ním nejprve seznámit.
Nejlepší funkce SAP
- Integrace s ekosystémem SAP: Hladká integrace s SAP Risk Management a Process Control nabízí jednotné auditní řešení pro organizace, které již používají nástroje SAP.
- Mobilní funkce: Umožňuje auditorům pořizovat dokumentaci a vytvářet auditní zprávy pomocí mobilních zařízení s intuitivním rozhraním typu drag-and-drop.
- Plánování auditů a správa zdrojů: Zefektivňuje plánování auditů, přidělování zdrojů a plánování harmonogramů s cílem optimalizovat využití personálu.
- Automatizované reportování: Rychle generuje výsledky auditů pomocí standardizovaných šablon a snižuje počet opakovaných zjištění díky automatickému sledování problémů.
- Hodnocení rizik v reálném čase: Poskytuje analytické údaje o auditu v reálném čase, což auditorům pomáhá vybrat nejdůležitější problémy a získat hlubší vhled do rizik.
Omezení SAP
- Omezená užitečnost pro systémy jiné než SAP: Ačkoli je tento software vynikající pro uživatele SAP, může vyžadovat další nástroje pro podniky používající jiné systémy ERP.
- Drahé pro menší organizace: Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím mohou být náklady pro malé a střední podniky příliš vysoké, takže je vhodnější pro větší podniky.
- Naučit se pracovat s programem: Ačkoli je uživatelské rozhraní intuitivní, zvládnutí všech funkcí, zejména pro nové uživatele, může nějakou dobu trvat.
Ceny SAP
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP
- G2: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 310 recenzí)
Přečtěte si také: Jak optimalizovat proces kontroly dokumentace
4. TeamMate (nejlepší pro přizpůsobení a zapojení zainteresovaných stran)
Líbilo se mi, že přizpůsobitelné pracovní postupy a integrace TeamMate umožňují jeho použití v široké škále odvětví. TeamMate+ Audit navíc poskytuje komplexní řešení pro správu interních auditů, včetně posuzování rizik, plánování auditů, provádění a sledování problémů, a to vše z jedné platformy.
Nejlepší funkce TeamMate
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Nakonfigurujte pracovní postupy, šablony a řídicí panely pro audity tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vaší organizace, a přizpůsobujte je podle toho, jak se váš tým vyvíjí.
- Zapojení zainteresovaných stran: Vytvářejte vizuálně přitažlivé, stručné a na míru šité auditní zprávy, které zaujmou zainteresované strany a zvýší dopad auditu.
- Informace založené na datech: Využijte nástroje pro analýzu dat k provedení testování se 100% pokrytím a identifikaci skrytých rizik pomocí pokročilých počítačových auditních nástrojů (CAAT).
- Kombinovaná kontrola: Provádějte hodnocení rizik a testování kontrolních mechanismů v jedné aplikaci, sdílejte důležité informace mezi týmy a zachovejte si přitom nezávislost.
- Integrace s MS Office a SAP: Hladká integrace s oblíbenými nástroji pro správu dat, generování reportů a zajištění plynulé spolupráce.
Omezení TeamMate
- Omezený počet předdefinovaných reportů: Ačkoli jsou integrované reporty platformy vysoce přizpůsobitelné, jsou poněkud omezené co do počtu dostupných polí, což vyžaduje, aby uživatelé trávili čas vytvářením vlastních reportů.
- Pomalá zákaznická podpora: Uživatelé hlásí dlouhé čekací doby na odpovědi na dotazy týkající se podpory, což může zpomalit implementaci nebo řešení problémů.
- Chybějící funkce z TeamMate AM: Některé funkce ze starší platformy TeamMate AM ještě nebyly integrovány do TeamMate+, což frustruje dlouhodobé uživatele.
Ceny TeamMate
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze softwaru TeamMate Audit Solutions
- G2: 4,2/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
Přečtěte si také: Jak vytvořit pracovní postup pro správu digitálních aktiv
5. Pentana od Ideagen (nejlepší pro neomezené audity a flexibilní pracovní postupy)
Ať už nahrazujete manuální procesy nebo zastaralý software, Pentana od Ideagen nabízí kompletní auditní systém s neomezeným počtem auditů a bez skrytých nákladů.
Jednou z vynikajících funkcí Ideagenu je jeho schopnost zrcadlit strukturu vaší organizace, což usnadňuje orientaci ve vašem světě lokalit, procesů a entit.
Je však třeba poznamenat, že několik uživatelů zaznamenalo problémy s použitelností reportů na dashboardu a poukázalo na nejasnosti v označování reportů. Kromě toho si uživatelé často stěžují na nedostatek upozornění v reportech na dashboardu.
Nejlepší funkce Pentana od Ideagen
- Neomezený počet auditů: Proveďte tolik auditů, kolik potřebujete, bez dalších nákladů, a získejte flexibilitu pro přizpůsobení se měnícím se rizikům.
- Flexibilní pracovní postupy: Postupujte podle jakéhokoli auditního rámce s podrobnými pracovními postupy, včetně podpory agilních sprintů a standardů IIA.
- Odráží vaši organizaci: Snadno se orientujte v systému, který mapuje vaši hierarchii lokalit, procesů a entit pro lepší kontrolu pokrytí.
- Jednotná reakce na rizika: Integrace s Ideagen Risk Management sjednocuje audit a reporting rizik a zajišťuje komplexní dohled.
- Poutavé zprávy: Prezentujte rychlé a podrobné zprávy a přehledy, které upoutají pozornost zainteresovaných stran a usnadní pochopení auditních dat.
Omezení softwaru Pentana od společnosti Ideagen
- Použitelnost přehledů na řídicím panelu: Uživatelé shledali označování přehledů podle dat auditů namísto podle auditních plánů matoucím a neefektivním.
- Chybějící upozornění: Absence upozornění v přehledech na řídicím panelu ztěžuje uživatelům udržet si přehled o důležitých změnách.
- Celková uživatelská zkušenost: Někteří uživatelé vyjádřili nespokojenost s celkovou funkčností a uživatelskou zkušeností funkce reportování na dashboardu.
Ceny produktu Pentana od společnosti Ideagen
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pentana od Ideagen
- G2: 4,3/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. MetricStream (nejlepší pro poznatky založené na umělé inteligenci a audity založené na rizicích)
Software pro interní audit MetricStream vyniká tím, že nabízí přístup k interním auditům založený na rizicích, který je v souladu s cíli organizace a multidimenzionálními riziky. Jednou z vynikajících funkcí MetricStream je správa problémů založená na umělé inteligenci, která využívá strojové učení k rychlé identifikaci problémů v auditu a doporučení akčních plánů.
Navíc nabízí centralizovanou platformu pro správu různých činností v oblasti správy, rizik a dodržování předpisů (GRC).
MetricStream vyniká v poskytování uspokojivých nástrojů pro řízení rizik a audity, ale jeho strmá křivka učení a výzvy spojené s přizpůsobením mohou novým uživatelům ztěžovat práci. Někteří uživatelé navíc shledávají funkce pro vytváření reportů jako omezené, zejména při generování specifických nebo ad hoc reportů.
Nejlepší funkce MetricStream
- Správa problémů založená na umělé inteligenci: Využívá strojové učení k identifikaci problémů při auditu, jejich klasifikaci a doporučení akčních plánů, čímž urychluje proces řešení.
- Centralizované auditní prostředí: Definujte a spravujte auditovatelné entity, spravujte vztahy mezi datovými prvky a aktualizujte auditní knihovny podle vývoje vašeho podnikání.
- Plánování auditů založené na rizicích: Provádějte hodnocení rizik pomocí centralizovaného rámce rizik, abyste optimalizovali plány auditů a zaměřili se na oblasti s vysokým rizikem.
- Sledování času a správa zdrojů: Pomocí Ganttových diagramů a výkazů pracovní doby můžete efektivně přidělovat zdroje a sledovat harmonogramy auditů v reálném čase.
- Komplexní auditní reporting: Vytvářejte přizpůsobitelné auditní reporty s přístupem k auditním datům v reálném čase, sledováním stavu a intuitivními dashboardy.
Omezení MetricStream
- Náročná křivka učení: Rozhraní může být pro nové uživatele příliš složité a často vyžaduje rozsáhlé školení a zaškolení.
- Výzvy v oblasti přizpůsobení: Ačkoli jsou tyto systémy vysoce konfigurovatelné, implementace přizpůsobených pracovních postupů a zpráv může být technicky náročná a může vyžadovat externí podporu.
- Omezení reportingu: Vytváření ad hoc nebo specifických reportů může být zdlouhavé a vyžaduje další úsilí při extrakci a formátování potřebných dat.
Ceny MetricStream
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MetricStream
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. AuditBoard (nejlepší pro společné řízení rizik a zvýšení efektivity)
AuditBoard propojuje auditní a rizikové týmy se zainteresovanými stranami, daty a procesy, aby odhalil a spravoval více rizik. S důrazem na přístup „propojených rizik“ platforma AuditBoard hladce integruje auditní, compliance a rizikové aktivity.
Někteří uživatelé však vyjádřili nespokojenost s absencí možnosti instalace na místě a občasnými výpadky způsobenými aktualizacemi funkcí.
Nejlepší funkce AuditBoard
- Spolupráce při řízení rizik: Propojte týmy, zainteresované strany a data v oblasti auditu, rizik a dodržování předpisů a zajistěte tak komplexní přístup k řízení rizik.
- Zvýšení efektivity: Zákazníci hlásí 281% návratnost investic za tři roky díky automatizovaným pracovním postupům, přizpůsobitelným modulům a speciálně navrženým nástrojům, které usnadňují procesy auditu a dodržování předpisů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Přehledný a intuitivní design platformy usnadňuje uživatelům navigaci a přizpůsobení polí, což zajišťuje plynulý uživatelský zážitek.
- Integrace s moduly SOX a řízení rizik: AuditBoard integruje audit a SOX assurance, čímž zajišťuje efektivní audit založený na rizicích napříč různými odděleními.
- Zákaznická podpora: Vysoce ceněná za rychlou a užitečnou zákaznickou podporu, která zajišťuje, že týmy maximalizují hodnotu platformy.
Omezení AuditBoard
- Žádná možnost instalace na místě: AuditBoard je k dispozici pouze v cloudu, což může být nevýhodou pro organizace, které vyžadují řešení instalovaná na místě.
- Přerušení provozu při aktualizaci funkcí: Někteří uživatelé hlásili menší přerušení provozu během aktualizace funkcí, ale tyto problémy jsou obvykle rychle vyřešeny.
- Ztráta původní funkčnosti při některých aktualizacích: Uživatelé zaznamenali, že zavedení nových modulů, jako je Risk Oversight, zpočátku vedlo k určité ztrátě funkčnosti, i když v průběhu času došlo k vylepšením.
Ceny AuditBoard
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AuditBoard
- G2: 4,6/5 (více než 1 010 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (310+ recenzí)
Přečtěte si také: Kontrolní seznam pro dodržování předpisů SOX: Kompletní průvodce
8. Workiva (nejlepší pro integrované finanční výkaznictví a spolupráci v reálném čase)
Workiva je cloudová platforma, která spojuje audit, rizika, ESG a finanční výkaznictví pod jednou digitální střechou. Myslím, že její schopnost integrovat data z různých zdrojů a nabízet automatizované pracovní postupy ji řadí na tento seznam.
Díky tisícům připravených šablon, automatizaci auditních úkolů a možnosti spolupráce napříč odděleními je Workiva ideální pro organizace, které potřebují spravovat komplexní audity.
Ačkoli Workiva nabízí rozsáhlé funkce, někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně problémů s výkonem, včetně zpoždění a pomalé rychlosti nahrávání.
Nejlepší funkce Workiva
- Spolupráce v reálném čase: Plánujte, testujte a reportujte auditní práci na jedné platformě, čímž eliminujete neustálé e-mailování a roztříštěné soubory na ploše.
- Analýza auditů: Získejte přístup k úplným souborům dat s výkonnou analýzou dat, která auditorům umožňuje identifikovat výjimky a rychle zefektivnit jejich procesy.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte shromažďování důkazů, hodnocení rizik a úkoly související s podáváním zpráv, abyste ušetřili čas a mohli se soustředit na práci s přidanou hodnotou.
- Integrované finanční výkaznictví: Propojte audit, ESG a finanční výkaznictví, abyste zajistili větší transparentnost a snížili manuální práci.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design usnadňuje auditorům spolupráci, sdílení dokumentů a generování reportů v reálném čase.
Omezení Workiva
- Problémy s výkonem: Někteří uživatelé hlásili pomalé rychlosti nahrávání a poruchy při přepínání mezi stránkami, zejména na platformě NextGen.
- Vysoké náklady: Náklady na předplatné Workiva jsou vyšší ve srovnání s jinými softwarovými řešeními pro správu auditů, což může být nevýhodou pro menší organizace.
- Náročné osvojování: Platforma vyžaduje více školicích zdrojů kvůli svým rozsáhlým funkcím, které mohou být pro nové uživatele příliš náročné.
Ceny Workiva
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workiva
- G2: 4,6/5 (více než 1 170 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
9. AuditBond od společnosti Diligent (nejlepší pro škálovatelné pracovní postupy a integrovanou analytiku)
Vyzkoušel jsem AuditBond By Diligent a jeho zaměření na efektivitu je patrné ze standardizovaných šablon, opakovaně použitelných matic rizik a automatizačních funkcí. Navíc je navržen tak, aby se přizpůsoboval velikosti vaší organizace.
Díky integrovaným osvědčeným postupům, dashboardům v reálném čase a analytickým funkcím AuditBond může váš tým včas poskytovat informace, které vedou ke strategickým změnám. Při používání tohoto nástroje je však nutné počítat s počáteční náročností, zejména pro týmy, které nejsou obeznámeny s pokročilými analytickými funkcemi.
Nejlepší funkce AuditBond od společnosti Diligent
- Škálovatelné pracovní postupy: Automatizujte a standardizujte pracovní postupy auditu, od plánování po vykazování, pomocí opakovaně použitelných šablon, matic rizik a projektových roll-forwardů.
- Integrovaná analytika: Analyzujte 100 % svých dat pomocí integrovaných konektorů k platformám jako SAP, Oracle a Concur, které umožňují úplný přehled o provozních kontrolách a dodržování předpisů.
- Dashboardy v reálném čase: Sledujte stav auditů, zjištění a nápravná opatření v personalizovaných dashboardech, které poskytují informace v reálném čase pro strategické rozhodování.
- Spolupráce a podávání zpráv: Zlepšete transparentnost a spolupráci pomocí integrovaných e-mailů, připomínek a zpráv jedním kliknutím, abyste informovali všechny zúčastněné strany.
- Správa problémů: Konsolidujte problémy napříč audity a automatizujte následné kroky, připomenutí a oznámení, abyste zajistili včasné řešení.
Omezení softwaru AuditBond od společnosti Diligent
- Náročná křivka učení: Někteří uživatelé zaznamenali náročnou křivku učení při implementaci pokročilejších funkcí, jako jsou analytika a strojové učení.
- Omezení mobilních a offline funkcí: Ačkoli nabízí mobilní aplikace a offline funkce, někteří uživatelé zaznamenali problémy při provádění terénní práce v oblastech se špatným připojením.
Ceny AuditBond od společnosti Diligent
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AuditBond od společnosti Diligent
- G2: 4,3/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Přečtěte si také: Kontrolní seznam pro dodržování GDPR: kroky a nástroje k zajištění ochrany osobních údajů
10. Onspring (nejlepší pro automatizaci GRC bez kódování a flexibilitu)
Nekodéři! Tento systém pro správu auditů by vás mohl zaujmout. Onspring je cloudová platforma GRC (Governance, Risk, and Compliance), která umožňuje firmám překročit hranice tabulek a manuálních procesů.
Díky prostředí bez nutnosti programování umožňuje Onspring i uživatelům bez technických znalostí vytvářet aplikace, záznamy a pracovní postupy pomocí konfigurací typu drag-and-drop, čímž eliminuje potřebu vývojových zdrojů.
Onspring vyniká svým uživatelsky přívětivým rozhraním a komplexní podporou, i když někteří uživatelé poukazují na to, že jeho osvojení může být náročné a že má ve srovnání s předchozími nástroji v seznamu omezenější funkce.
Nejlepší funkce Onspring
- Správa bez nutnosti programování: Snadno vytvářejte aplikace, pracovní postupy a zprávy bez nutnosti technických znalostí nebo vývojářských zdrojů.
- Reporting v reálném čase: Automatizujte centralizaci dat, analýzu a reporting v reálném čase, abyste mohli lépe rozhodovat v rámci svých programů GRC.
- Komplexní sada GRC: Od řízení rizik a dodržování předpisů po audity a dohled nad dodavateli – Onspring pokrývá všechny potřeby v oblasti správy a řízení na jedné platformě.
- Hladká integrace: Propojte Onspring se stávajícími systémy a získejte tak jediný zdroj informací pro řízení rizik a dodržování předpisů v rámci celé společnosti.
- Autorizováno FedRAMP: Onspring GovCloud poskytuje federálním agenturám bezpečnou platformu splňující předpisy pro správu jejich potřeb v oblasti GRC.
Omezení Onspring
- Naučná křivka: Noví uživatelé mohou mít potíže s konfigurací platformy podle individuálních potřeb a někteří uvádějí problémy s tvorbou reportů.
- Základní funkce ihned po instalaci: Standardní software může na první pohled působit jako základní a vyžadovat další přizpůsobení, aby vyhovoval konkrétním obchodním potřebám.
Ceny Onspring
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Onspring
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
Přečtěte si také: Jak se připravit na audit dodržování předpisů v oblasti IT a úspěšně jej absolvovat
Audit je hotový – ClickUp vám usnadní život
Jak kdysi řekl bývalý americký prezident Ronald Reagan: „Auditu věříme, ale ověřujeme ho.“
Abyste ušetřili čas, můžete nyní vylepšit svůj auditní proces pomocí ClickUp.
Věřte mi, že když přijde čas na audit, funkce jako přizpůsobitelné pracovní postupy, sledování úkolů, ukládání dokumentů a automatizace vám pomohou zajistit, že vše bude na jednom místě a že budete plně v souladu se všemi příslušnými předpisy a osvědčenými postupy.
Získejte zpět svůj čas a snižte stres spojený s audity – tady je vaše jediná šance, jak nestrávit další víkend před obrazovkou notebooku. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes !