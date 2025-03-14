Bezplatné šablony seznamů úkolů pro Excel

Správa úkolů může často připomínat nekonečnou hru na honění krtka.
Dokončíte jeden úkol a objeví se dalších pět.
Právě v takových situacích přicházejí na pomoc seznamy úkolů. Jsou jako váš osobní asistent, který vám pomáhá sledovat, co je třeba udělat, a plnit úkoly s ninja přesností.
Díky šablonám seznamů úkolů v Excelu můžete odložit pero a papír a přejít na efektivnější způsob správy své pracovní zátěže. Tyto šablony Excelu vám umožňují přizpůsobit vše podle vašich požadavků, takže jsou užitečné pro všechny úkoly.
V tomto článku pro vás přinášíme přehled nejlepších bezplatných šablon seznamů úkolů pro Excel.
🏆 Bonus: Šablony Excelu mohou být užitečné, ale v další části článku pro vás máme i další šablony seznamů úkolů. Věřte nám – jejich používání si zamilujete!
Co jsou šablony seznamu úkolů v Excelu?
Šablony seznamu úkolů v Excelu jsou praktické, přizpůsobitelné nástroje, které vám pomohou udržet pořádek díky správě úkolů v tabulce Excel.
Usnadňují přiřazování úkolů, stanovení termínů a stanovení priorit toho, co je ve vašem dni nejdůležitější.
Ať už přecházíte z jednoho projektu na druhý, spravujete rodinné plány nebo plníte úkoly do školy, tyto šablony jsou skvělým způsobem, jak mít vše na jednom místě.
Šablony seznamů úkolů v Excelu jsou ještě lepší díky své univerzálnosti.
Na rozdíl od standardního plánovače můžete tyto šablony přizpůsobit tak, aby vyhovovaly jakémukoli seznamu úkolů.
Tyto šablony mohou být podle potřeby jednoduché nebo podrobné, od barevného označení urgentních úkolů až po filtrování dokončených položek.
Chcete přidat za každý úkol zaškrtávací políčko, abyste měli ten příjemný pocit, když je odškrtnete? Do toho.
Tyto šablony jsou také skvělé pro spolupráci. Pokud koordinujete úkoly se svým týmem nebo rodinou, stačí sdílet soubor Excel; každý může aktualizovat svůj pokrok v reálném čase.
Šablony vám navíc pomohou vizualizovat dokončené úkoly a blížící se termíny, takže nikdy neztratíte ze zřetele své cíle.
Co dělá šablonu seznamu úkolů v Excelu dobrou?
Dobrá šablona seznamu úkolů v Excelu je víc než jen místo, kam si zapisujete úkoly.
Například vám umožní rozdělit úkoly projektu na menší části, naplánovat týdenní rutiny nebo sledovat svůj pokrok v plnění dlouhodobých cílů.
Šablona by měla mít přehledné sloupce pro sledování termínů, úrovní priority a pokroku. Měla by také obsahovat vestavěné funkce, jako je podmíněné formátování, které zvýrazní úkoly po termínu nebo označí dokončené úkoly.
Ideální šablona úkolů v Excelu by měla být dostatečně flexibilní, aby zvládla cokoli od organizace více projektů až po vytvoření jednoduchého seznamu věcí na cestu.
V ideálním případě by vaše šablona měla být přizpůsobivá a předem vybavená funkcemi, jako je podmíněné formátování, Ganttovy diagramy a pruhy pokroku, které vám pomohou zefektivnit a zvládnout vaše úkoly jako šampión.
10 nejlepších šablon seznamu úkolů v Excelu
1. Šablona seznamu úkolů s nástrojem pro sledování pokroku od Microsoft 365
Šablona seznamu úkolů s funkcí sledování pokroku od Microsoft 365 je skvělým výchozím bodem, pokud jste v používání šablon Excel nováčkem. Díky přizpůsobitelným sloupcům můžete nastavit priority úkolů, data zahájení a termíny splnění a sledovat pokrok pomocí integrovaného ukazatele pokroku.
Šablona vám pomůže spravovat více projektů tím, že vám umožní přiřazovat úkoly a sledovat stav jejich dokončení. Jakmile aktualizujete procento dokončení, úkoly se po dokončení automaticky aktualizují na „Hotovo“, takže vše zůstává v pořádku.
Ať už pro osobní použití nebo pro správu projektů, tato přístupná šablona usnadňuje sledování dokončených úkolů.
Navíc jsou plně přizpůsobitelné, takže si můžete snadno vytvořit šablonu, která vám bude nejlépe vyhovovat!
✨ Ideální pro: Projektové asistenty, koordinátory týmů a osobní asistenty, kteří chtějí snadno spravovat úkoly a sledovat pokrok.
2. Šablona seznamu úkolů v Excelu od Project Manager
Cítíte se zahlceni svým seznamem úkolů? S šablonou seznamu úkolů pro Excel od Project Manager bude zvládání vašich úkolů mnohem snazší.
Tato šablona seznamu úkolů vám umožňuje přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a sledovat pokrok pomocí jednoduchého ukazatele pokroku. Je ideální pro správu více projektů a je plně přizpůsobitelná. Navíc je ke stažení zdarma!
Potřebujete větší kontrolu? Svůj seznam úkolů můžete snadno importovat do softwaru pro tvorbu Ganttových diagramů a spolupracovat se svým týmem na hladkém řízení projektů.
✨ Ideální pro: Manažery úkolů, vedoucí provozu a vedoucí týmů, kteří potřebují sledovat úkoly a pokrok v rámci projektů.
3. Šablona seznamu úkolů pro Excel od Vertex42. com
Pokud hledáte komplexnější šablonu pro správu úkolů (zejména ve vašem týmu), může být šablona seznamu úkolů v Excelu od Vertex42 tím pravým řešením pro sledování pokroku.
Tato přizpůsobitelná šablona pro sledování úkolů vám pomůže udržet pořádek, protože vám umožní přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a stanovovat priority pomocí podmíněného formátování. Navíc automaticky filtruje úkoly, takže je můžete uspořádat podle svého oblíbeného pole.
Úkoly můžete také několika kliknutími seřadit podle priority nebo stavu dokončení.
✨ Ideální pro: Vedoucí týmů, koordinátory projektů a supervizory, kteří potřebují komplexní nástroj pro správu úkolů a sledování týmu.
4. Šablona seznamu úkolů k tisku od Template.net
Ať už spravujete osobní úkoly, více projektů nebo rozpočet týmu pro váš aktuální projekt, šablona seznamu úkolů pro tisk vám pomůže.
Tato flexibilní šablona Excelu vám umožňuje snadno přiřazovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok. Poskytuje také prostor pro přidání popisů úkolů nebo poznámek.
Díky intuitivním funkcím můžete snadno stanovit priority úkolů a udržet si přehled, bez ohledu na to, kolik úkolů do listu přidáte. A co je nejlepší, šablony si můžete zdarma stáhnout a plně upravovat jak v Excelu, tak v Google Sheets.
✨ Ideální pro: Administrativní pracovníky, projektové manažery a organizátory akcí, kteří potřebují flexibilní a tisknutelný seznam úkolů pro více projektů.
5. Šablona měsíčního seznamu úkolů od Template.net
Měli jste někdy pocit, že se topíte v pokusech sledovat své měsíční rozpočty a denní plány?
Sledování účtů za elektřinu, splátek hypotéky a milníků projektu se může rychle stát nepříjemnou povinností.
Právě v tomto ohledu může šablona měsíčního seznamu úkolů od Template.net pomoci.
Tato šablona Excel zjednodušuje správu úkolů tím, že vám umožňuje nastavit termíny, sledovat pokrok a mít přehled o všech svých měsíčních cílech.
Funkce sledování milníků v této šabloně je obzvláště užitečná pro dlouhodobé cíle, ať už sledujete měsíční rozpočet nebo stav projektu. K dispozici je také praktické prázdné místo pro přidávání poznámek.
Uložte si je jako soubor Excel nebo Google Sheet a vytiskněte si je pro použití.
✨ Ideální pro: Manažery rozpočtu, finanční plánovače a koordinátory projektů, kteří potřebují sledovat měsíční rozpočty a dlouhodobé milníky projektů.
6. Šablona seznamu úkolů v Excelu od Template.net
Pomocí šablony seznamu úkolů v Excelu od Template.net můžete spravovat jak své krátkodobé úkoly, tak dlouhodobé cíle.
Přizpůsobitelné sloupce této šablony vám umožňují upravovat pole tak, aby obsahovala konkrétní podrobnosti úkolů a nastavovala priority.
Pomocí podmíněného formátování můžete snadno zvýraznit úkoly podle jejich stavu, termínů nebo úrovně priority.
Možnosti třídění a filtrování vám pomohou uspořádat úkoly tak, aby se snadno prohlížely, zatímco vestavěné výpočetní funkce vám umožní sledovat dobu trvání úkolů a celkový pokrok.
✨ Ideální pro: Provozní manažery, vedoucí projektů a nadšence do osobní produktivity, kteří spravují jak krátkodobé úkoly, tak dlouhodobé cíle.
Omezení používání Excelu pro seznamy úkolů
Formátování seznamů úkolů v aplikaci Microsoft Excel se sice jeví jako pohodlné, má však několik omezení, která stojí za zvážení:
- Ruční aktualizace: Seznamy budete muset neustále ručně aktualizovat, což může být časově náročné, pokud spravujete více úkolů nebo projektů.
- Omezená automatizace: Na rozdíl od specializovaného softwaru pro správu úkolů Excel nenabízí vestavěnou automatizaci pro opakující se úkoly nebo automatická připomenutí.
- Nešikovné společné používání: Sdílení tabulky Excel s ostatními může vést k záměně, zejména pokud ji upravuje více lidí současně.
- Žádné sledování v reálném čase: Na rozdíl od cloudových nástrojů pro správu projektů Excel nenabízí aktualizace v reálném čase, což ztěžuje okamžité sledování pokroku.
- Složité vzorce: Používání pokročilejších funkcí (jako jsou Ganttovy diagramy nebo vlastní formátování) vyžaduje znalost funkcí aplikace Excel, což může být pro začátečníky náročné.
- Žádné závislosti mezi úkoly: Na rozdíl od softwaru pro správu projektů Excel nepodporuje snadné propojování úkolů na základě závislostí, což je pro komplexní projekty zásadní.
Alternativní šablony seznamů úkolů
Co kdybyste se dozvěděli, že existuje platforma, která kombinuje formátování seznamů úkolů, třídění a sledování úkolů s řízením projektů?
Takto může ClickUp proměnit vaše seznamy úkolů v něco mnohem výkonnějšího.
Díky několika přizpůsobitelným zobrazením stavu a integrovaným funkcím pro správu projektů jsou bezplatné šablony ClickUp navrženy tak, aby splňovaly všechny vaše každodenní požadavky, ať už řídíte marketingový tým nebo sledujete své úkoly.
Zde jsou nejlepší alternativní šablony seznamů úkolů od ClickUp, které můžete vyzkoušet:
1. Šablona seznamu úkolů ClickUp Work
Patříte mezi ty, kteří zapomínají zalévat květiny nebo třeba zkontrolovat výsledky za uplynulý týden, protože mají příliš mnoho práce?
Šablona seznamu úkolů ClickUp Work vám pomůže udržet pořádek tím, že rozdělí vaše úkoly na jasné kroky.
Díky vlastním stavům, jako jsou „Probíhá“ a „Dokončeno“, a vlastním polím, jako jsou „Typ úkolu“ nebo „Priorita“, vám tato šablona pro sledování úkolů pomůže stanovit priority a přiřadit úkoly, nastavit termíny a sledovat váš pokrok.
Můžete také použít zobrazení kalendáře a naplánovat si celý týden nebo měsíc najednou. Zobrazení seznamu úkolů vám umožní sledovat vše, co potřebujete, abyste mohli určit své nejvyšší priority.
✨ Ideální pro: Provozní manažery, vedoucí týmů a vyšší vedoucí pracovníky, kteří potřebují organizovat a stanovovat priority úkolů pro pracovní projekty.
2. Šablona základního seznamu úkolů ClickUp
Pokud hledáte jednoduché a základní řešení pro své každodenní úkoly, je pro vás ideální šablona základního seznamu úkolů ClickUp.
Tato šablona je ideální pro začátečníky. Nabízí připravené, plně přizpůsobitelné nastavení, díky kterému můžete začít během několika sekund.
Umožní vám sledovat pokrok a snadno si udržovat pořádek. Prohlížejte si své úkoly ve formátu tabulky nebo seznamu a filtrujte je podle dvou jednoduchých stavů – „Dokončeno“ a „Úkoly“.
Ať už spravujete osobní úkoly nebo řídíte projekty, můžete tuto šablonu plně přizpůsobit tak, aby sledovala váš pracovní postup!
✨ Ideální pro: začínající profesionály, administrativní asistenty a koordinátory projektů, kteří hledají jednoduchý nástroj pro správu úkolů.
3. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Od třídění nákupního seznamu po plánování pracovního dne – šablona denního seznamu úkolů ClickUp je ideální pro vaše každodenní potřeby.
Tato šablona pro sledování úkolů, vhodná i pro začátečníky, vám pomůže stanovit priority úkolů, nastavit termíny a sledovat denní pokrok.
Díky vlastním polím, jako jsou „Počítadlo sérií“, „Kategorie“ a další, je tato šablona vhodná pro sledování a budování návyků.
Díky automatickým připomenutím a milníkům v šabloně můžete mít přehled o více projektech a zajistit, že vše stihnete včas.
✨ Ideální pro: vedoucí kanceláří, freelancery a vedoucí týmů, kteří spravují každodenní úkoly a osobní cíle
4. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Šablona seznamu úkolů ClickUp Calendar je jednostránková šablona, která vám pomůže zaznamenat vaše denní, týdenní nebo měsíční úkoly pro lepší organizaci a soustředění.
Představte si, že řídíte týmový projekt s několika termíny rozloženými po celém měsíci.
S touto šablonou můžete rychle přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a vše zobrazovat v novém formátu kalendáře.
Potřebujete se soustředit pouze na své povinnosti? Přepněte do zobrazení podle role a zobrazte si pouze své úkoly, což vám usnadní stanovení priorit vaší pracovní zátěže.
Nebo řekněme, že plánujete velkou rodinnou událost s mnoha proměnnými. Použijte tuto šablonu k naplánování a přidělení úkolů členům rodiny, sledování termínů pro rezervaci míst a dokonce i nastavení připomenutí klíčových dat.
Obsahuje praktický náhled žádostí o schůzky, který vám ukáže nadcházející schůzky a úkoly, které je třeba dokončit před každou schůzkou.
✨ Ideální pro: Organizátory akcí, projektové manažery a asistenty vedení, kteří sledují úkoly a termíny v denních, týdenních nebo měsíčních plánech.
5. Šablona seznamu aktivit ClickUp
Představte si, že pracujete na několika projektech pro klienty najednou.
S šablonou seznamu aktivit ClickUp můžete organizovat úkoly podle klientů, sledovat pokrok každého projektu a zajistit, aby se termíny nepřekrývaly.
Zobrazení kalendáře vás informuje o nadcházejících událostech, zatímco Ganttův diagram vám pomůže efektivně plánovat pracovní zátěž. Můžete také použít zobrazení pracovní zátěže, abyste zajistili efektivní správu zdrojů pro každý projekt.
Díky vlastním polím, jako jsou „Projektový manažer“ a „Průběh dokončení“, můžete úkoly řadit podle priority podle projektu a zajistit, že vše bude probíhat podle plánu.
✨ Ideální pro: Projektové manažery, account manažery a vedoucí týmů, kteří současně zpracovávají více projektů pro různé klienty.
6. Šablona pro správu úkolů od ClickUp
Když se vám hromadí práce, šablona pro správu úkolů ClickUp může být tou nejlepší volbou pro zjednodušení a organizaci vašeho harmonogramu.
Tato univerzální šablona pro sledování úkolů vám umožní organizovat práci do tří seznamů: Akční položky, Nápady a Nedokončené úkoly. Přiřaďte úkoly, nastavte termíny a poté filtrujte podle vlastního pole „Oddělení“, abyste mohli sledovat úkoly podle oddělení.
Potřebujete více podrobností? Použijte předem připravená vlastní pole, jako jsou „Příjemce“ a „Priorita“, nebo si vytvořte vlastní pro podrobnější správu úkolů.
Jedná se o řešení připravené k okamžitému použití, díky kterému bude zvládání vašeho seznamu úkolů snazší než kdykoli předtím!
✨ Ideální pro: Projektové manažery, vedoucí týmů a koordinátory operací, kteří řídí složité úkoly a pracovní zátěž napříč více týmy.
7. Šablona úkolů ClickUp Moving To-Do List
Ne každá šablona je navržena tak, aby vám usnadnila život během velkých změn (jako je stěhování domu nebo kanceláře). Právě v takových případech se hodí šablona seznamu úkolů pro stěhování ClickUp.
Tato šablona sleduje konkrétní úkoly související s vaším stěhováním. Ať už se jedná o balení, plánování nebo logistiku, rozdělí vaše úkoly na zvládnutelné kroky.
Díky přizpůsobitelným stavům a zobrazení Ganttova diagramu můžete vizualizovat svůj pokrok a zajistit hladký přechod. Je to ideální způsob, jak zajistit, že na nic nezapomenete, a aby vaše stěhování proběhlo bez stresu a se soustředěním!
Pomocí zobrazení fází stěhování můžete sledovat celkový průběh stěhování, zatímco zobrazení průvodce pro začátečníky vám poskytne tipy, jak stěhování efektivně naplánovat.
✨ Ideální pro: Správce budov, administrativní pracovníky a majitele nemovitostí, kteří plánují a organizují stěhování, aby proběhlo hladce.
8. Šablona seznamu věcí, které chcete stihnout, ClickUp
Už jste si naplánovali seznam věcí, které chcete stihnout v příštím roce? Pokud ne, můžete použít šablonu seznamu věcí, které chcete stihnout, od ClickUp, která vám pomůže proměnit tyto sny v dosažitelné cíle.
Tato šablona pro sledování úkolů vám pomůže přiblížit se k dosažení vašich cílů. Vlastní pole – „Kontinent“, „Cíl“ a „Zúčastněné osoby“ – jsou skvělá pro kategorizaci a sledování vašich zážitků, od navštívených míst po ochutnaná jídla.
Zobrazení podle hodnocení vám pomůže stanovit priority toho, co je třeba udělat jako první, zatímco zobrazení podle osob vám pomůže sledovat, jaké aktivity plánujete s jednotlivými přáteli a členy rodiny.
Začněte plánovat ještě dnes a sledujte, jak se váš seznam přání stává skutečností!
✨ Ideální pro: nadšence do osobního rozvoje, životní kouče, plánovače cestování a kohokoli, kdo chce proměnit své sny a aspirace v realizovatelné cíle.
9. Šablona seznamu úkolů pro úkoly ve třídě ClickUp
Učitelé, tohle je pro vás! Šablona ClickUp Class Assignments To-Do List Template vám umožní spravovat úkoly, známky a pokrok studentů na jednom místě. Ať už učíte malou skupinu nebo spravujete několik tříd, tato šablona vám pomůže udržet pořádek a dodržovat harmonogram, čímž vám uvolní čas, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější – úspěch vašich studentů!
Díky přizpůsobitelným stavům, jako jsou „Probíhá“ a „Dokončeno“, a polím, jako jsou „Hodnocení“ a „Probíraná témata“, bude organizace úkolů ve třídě hračkou!
✨ Ideální pro: Učitele, profesory a akademické koordinátory, kteří spravují úkoly ve třídě a sledují pokrok studentů.
10. Šablona ClickUp Getting Things Done
Šablona ClickUp Getting Things Done je založena na systému GTD Davida Allena, který usnadňuje organizaci úkolů do proveditelných kroků. Přiložený průvodce usnadňuje novým uživatelům začít.
Díky sedmi předem uloženým seznamům, jako jsou Další akce, Tickler File a Týdenní přehled, vás šablona provede každým krokem procesu GTD.
Šablona také obsahuje vlastní pole, jako jsou „Blokováno“, „Kontext“ a „Úsilí“, která vám poskytují nástroje pro přehledné sledování vaší práce. Je ideální pro týmy i jednotlivce, kteří jsou připraveni efektivně plnit své úkoly!
✨ Ideální pro: nadšence do produktivity, projektové manažery a zaneprázdněné profesionály, kteří používají systém GTD k organizování úkolů podle naléhavosti a kontextu.
11. Šablona seznamu úkolů pro renovaci domu ClickUp
Ať už renovujete kuchyň nebo celý dům, tato šablona vám zajistí hladký průběh renovace bez stresu!
S šablonou seznamu úkolů pro renovaci domu ClickUp můžete organizovat úkoly s vysokou prioritou, nastavovat rozpočty projektů a sledovat každý krok plánu renovace. Pomocí zobrazení seznamu můžete úkoly organizovat podle data zahájení nebo pomocí zobrazení tabule je sledovat podle pokroku.
Tato šablona pro správu projektů uchovává vše na jednom místě a zjednodušuje tak vše od správy více dodavatelů a materiálů až po plánování časových harmonogramů.
✨ Ideální pro: Majitele domů, manažery renovačních projektů a interiérové designéry, kteří dohlížejí na úkoly a harmonogramy v oblasti zlepšování domácnosti.
Zvládněte své úkoly s ClickUp
Přiznejme si to – obyčejné staré seznamy úkolů jsou užitečné, ale mají svá omezení.
Jsou užitečné pro zapisování poznámek, ale správa projektů (osobních i pracovních) vyžaduje něco mnohem komplexnějšího.
Právě k tomu slouží šablony seznamů úkolů ClickUp.
Nabízejí předem navržené přizpůsobitelné prostředí vytvořené pro konkrétní scénáře, jako je stěhování, sledování rozpočtu projektu nebo plnění denních úkolů.
S ClickUpem můžete snadno spravovat všechny úkoly na svém seznamu úkolů, od domácích projektů po pracovní závazky.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a s jistotou se pusťte do svých seznamů úkolů!