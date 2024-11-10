10 nejlepších programů pro prohlížení souborů Microsoft Project pro rok 2025

Když jsem začínal jako projektový manažer, rychle jsem zjistil, že ačkoli je Microsoft Project výkonný, jeho vysoká cena a složitá licence byly pro některé lidi problémem.
Orientace v objemových licencích byla náročná – využije můj tým všechny funkce, nebo jen platíme za zbytečné doplňky? Navíc neautorizované změny souborů ztěžovaly udržení kontroly.
Potřeboval jsem jednodušší řešení, proto jsem se podíval na Microsoft Project Viewer, který mému týmu pomáhá přistupovat k detailům projektů a sdílet je bez nutnosti pořizovat plnou licenci.
V tomto článku se podělím o svých 10 nejlepších tipů na nejlepší software pro prohlížení souborů Microsoft Project a jejich nejlepší funkce a omezení, abyste se mohli informovaně rozhodnout.
Pojďme na to!
Co byste měli hledat v softwaru pro prohlížení projektů Microsoft Project?
Všechny prohlížeče Microsoft Project umožňují přístup k projektovým souborům, ale některé nabízejí další funkce, díky nimž jsou skutečnou alternativou k Microsoft Project. Tyto přidané funkce mohou výrazně zlepšit spolupráci týmu a sdílení informací.
Zde je několik funkcí, které by projektoví manažeři měli zvážit:
- Otevření souborů MPP: Zajistěte kompatibilitu s různými formáty souborů (. mpp, . mpt, . mpx, . xml) pro úplný přístup k projektům.
- Sdílení projektových souborů: Vyhledejte možnosti exportu souborů MPP do formátu Excel nebo CSV pro snadné sdílení s uživateli, kteří nepoužívají Microsoft Project.
- Tisk projektových souborů: Ujistěte se, že prohlížeč umožňuje snadný tisk tištěných kopií, které budete potřebovat pro schůzky.
- Podporované operační systémy: Ověřte kompatibilitu s vaším operačním systémem, ať už se jedná o Windows, Mac nebo Linux.
- Zobrazení grafů a zpráv: Zkontrolujte základní vizuální prvky projektu, jako jsou Ganttovy grafy a zprávy o alokaci zdrojů.
- Přístup k vlastním zobrazením: Ujistěte se, že lze otevřít vlastní zobrazení vytvořená v Microsoft Project pro přesné zobrazení dat.
- Export souborů: Hledejte možnost exportovat soubory zpět do Microsoft Project nebo Excel pro snadné aktualizace.
- Zpracování velkých souborů: Mějte na paměti případná omezení velikosti souborů, která mohou omezit přístup k větším projektům.
- Integrace s cloudovými službami: Ověřte kompatibilitu se službami SharePoint, Google Drive a OneDrive.
- Podpora konkrétních verzí: Ověřte kompatibilitu s verzemi Microsoft Project, které používáte.
10 nejlepších programů pro prohlížení souborů Microsoft Project
Zde je můj výběr 10 nejlepších programů pro prohlížení souborů Microsoft Project, které vám umožní podrobně prohlížet a sdílet projektové plány Microsoft: 👇🏼
1. ClickUp (nejlepší pro celkovou správu projektů s integrací)
ClickUp nabízí jak možnosti prohlížení souborů Microsoft Project, tak komplexní funkce pro správu projektů, což z něj činí vynikající volbu pro týmy, které chtějí pracovat se soubory MS Project a zároveň mít přístup k dalším nástrojům pro správu projektů.
Ačkoli není specificky navržen jako prohlížeč MS Project, software ClickUp Project Management Software je univerzální platforma, kterou stojí za to zvážit při správě vašich projektů.
Jako svou první volbu jsem zvolil ClickUp, protože kombinuje integrační funkce s nástroji pro spolupráci, což z něj činí nejlepší nástroj pro správu projektů.
ClickUp Tasks
S ClickUp Tasks můžete rozdělit složité projekty na zvládnutelné úkoly a přizpůsobit je vašemu pracovnímu postupu. Přidejte vlastní pole, propojte závislé úkoly a roztřiďte je podle typů úkolů, aby bylo vše uspořádáno přesně podle vašich potřeb.
Tato přizpůsobení přesahují pouhé prohlížení souborů a umožňují aktivní správu vašich projektů.
Integrace ClickUp
Jako uživatel ClickUp se mi líbí, jak ClickUp Integrations, který má přes 1 000 nástrojů, usnadňuje import a export dat.
Ať už přenášíte úkoly z Asany, Trella nebo Jiry, nebo synchronizujete s Google Drive, Slackem a HubSpotem, ClickUp udržuje vše přehledné a přístupné na jednom místě.
Ganttovy diagramy jsou skvělé pro sledování časových os, zatímco Kanban tabule jsou ideální pro vizualizaci pracovního toku a správu priorit úkolů.
ClickUp Views
Zatímco mnoho prohlížečů Microsoft Project umožňuje hlavně prohlížení souborů .mpp, ClickUp Views jde ještě dál. Umožňuje vám aktivně spravovat vaše projekty pomocí přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule.
Šablona pro správu projektů ClickUp usnadňuje plánování díky předem připravenému prostoru, který organizuje práci do složek podle fází projektu.
Zde je přehled toho, čeho můžete dosáhnout:
- Vizualizujte a sledujte zdroje: Získejte jasný přehled o zdrojích projektu.
- Správa a stanovení priorit úkolů: Přiřazujte úkoly a stanovujte jejich priority pomocí několika zobrazení pracovního postupu.
- Hladká spolupráce: Snadná synchronizace se zainteresovanými stranami a vaším týmem
Tato bezplatná šablona obsahuje flexibilní zobrazení seznamu a tabule podobné Kanbanu pro okamžité sledování pokroku, spolu se šesti vlastními stavy úkolů, které označují, zda jsou akce v procesu, otevřené nebo dokončené.
Ve srovnání s běžným softwarem pro prohlížení projektů Microsoft Project nabízí tato šablona ClickUp interaktivnější přístup, který vám umožňuje spravovat úkoly a spolupracovat s týmem, namísto pouhého prohlížení dat.
🌟 Archiv šablon: Prozkoumejte naši nabídku šablon pro správu projektů pro každou potřebu, od agilních pracovních postupů po marketingové strategie.
Nejlepší funkce ClickUp
- Kontrola přístupu: Nastavte oprávnění a kontrolujte, kdo může prohlížet nebo upravovat vaše projekty, a to vytvořením sdílených odkazů pro seznamy nebo dokumenty.
- Centralizujte informace: Organizujte svou práci strukturovaným způsobem napříč prostory, projekty, seznamy, úkoly a podúkoly. Můžete také přidat vlastní pole pro podrobnější sledování a organizaci.
- Sledování času: Optimalizujte svůj pracovní postup při správě projektů pomocí funkcí sledování času a vytváření zpráv, které poskytují podrobné informace o délce úkolů a přidělování zdrojů.
- Spolupracujte se svým týmem: Používejte komentáře, chaty a @zmínky, abyste zůstali v kontaktu a zajistili, že všichni budou během celého životního cyklu projektu na stejné vlně.
- Sledujte pokrok: Informujte všechny, včetně externích zainteresovaných stran, pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp, které zobrazují pokrok v klíčových metrikách projektu v reálném čase, abyste pochopili oblasti, které je třeba zlepšit.
- Používejte správce znalostí AI: Okamžitě získejte přístup k odpovědím týkajícím se úkolů, dokumentů a členů týmu prostřednictvím ClickUp Brain, díky čemuž již nebudete muset prohledávat více zdrojů informací.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k komplexním funkcím pro správu projektů v ClickUp může být naučení se jeho používání poměrně náročné.
- Mobilní aplikace je stále ve vývoji a zatím nedosahuje výkonu a funkčnosti webové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Hledal jsem platformu pro správu projektů a našel jsem tu nejlepší. Hned jsem měl pocit, že ClickUp může vyřešit všechny naše problémy a vytvořit originální řešení, která nám přinesou výhody, jaké jsem si ani nedokázal představit.
✨ Bonusový tip: Chcete zlepšit sledování svých projektů? Naše sbírka příkladů projektových dashboardů vám pomůže navrhnout intuitivní vizualizace, které transformují váš pracovní postup a zvýší efektivitu týmu.
2. Project Plan 365 (nejlepší pro kompatibilitu s Microsoft Project na jakémkoli zařízení)
Project Plan 365, vyvinutý společností Housatonic Software, je nástroj pro správu projektů, který je kompatibilní se soubory Microsoft Project (. mpp).
Umožňuje vám přímo otevírat a upravovat soubory Microsoft Project bez importu nebo exportu, což zajišťuje hladkou a bezproblémovou spolupráci.
Tento nástroj umožňuje plynulé plánování a spolupráci, zejména pro uživatele obeznámené s Microsoft Projects. Ať už spravujete tradiční projekty nebo používáte moderní agilní metodiky, tento nástroj usnadňuje sledování pokroku a udržuje vše organizované.
Nejlepší funkce Project Plan 365
- Přístup k vašim projektům na jakémkoli zařízení – PC, Mac, iOS, nebo Android
- Propojte se se všemi hlavními cloudovými službami, jako jsou Google Drive, Dropbox, OneDrive a SharePoint, a zajistěte si tak neustálý přístup k vašim datům a jejich bezpečnost.
- Vypočítávejte náklady, termíny a kritické cesty pomocí pokročilého plánovacího modulu.
- Vytvářejte působivé Ganttovy diagramy a vizuální zprávy pro sledování postupu projektu.
Omezení Project Plan 365
- Při práci se složitými grafy může docházet k občasným selháním.
- Někteří uživatelé hlásili problémy se synchronizací s Dropboxem.
Ceny Project Plan 365
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Project Plan 365
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Naplánujte pravidelné aktualizace v prohlížečovém softwaru, aby byli účastníci projektu informováni o pokroku a změnách. Tím můžete předejít nedorozuměním a zajistit, že všichni budou na stejné vlně.
3. MOOS Project Viewer (nejlepší pro prohlížení souborů Microsoft Project s nízkými nároky na systém)
MOOS Project Viewer je software s licencí pro uživatele, který běží na jakékoli platformě podporující Java, včetně Windows, Mac OS X a Linux. Jedná se o nákladově efektivní řešení pro projektové manažery a zúčastněné strany, což z něj činí flexibilní volbu pro uživatele napříč různými systémy.
Ačkoli nebyl vyvinut společností Microsoft®, tento prohlížeč Microsoft Project je navržen tak, aby vám poskytl všechny funkce prohlížení, které potřebujete k efektivní správě svých projektů.
Nejlepší funkce prohlížeče MOOS Project Viewer
- Otevírejte soubory Microsoft® Project v různých formátech (. mpp,. mpt,. xml) a verzích od 2000 do 2019, což vám poskytuje flexibilitu při přístupu k projektovým datům napříč verzemi.
- Přímý tisk libovolného zobrazení projektu, což vám umožní snadno sdílet zprávy nebo uchovávat tištěné kopie pro referenční účely.
- Automaticky načtěte hlavní projekty a podprojekty pro efektivnější správu projektů.
- Filtrujte úkoly pro lepší soustředění a zvýrazněte konkrétní úkoly nebo fáze svého projektu.
Omezení prohlížeče MOOS Project Viewer
- Nedostatek pokročilých funkcí ho činí méně vhodným pro složité projekty.
- Tento software je do značné míry závislý na integraci s jiným softwarem.
Ceny prohlížeče MOOS Project Viewer
- Běžná cena: 25 $/licence
- Upgrade: 12,50/licence
- Obnovení: 7,50 $/licence
Hodnocení a recenze prohlížeče MOOS Project Viewer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Steelray Project Viewer (nejlepší pro pokročilé prohlížení a vytváření zpráv v MS Project)
Steelray Viewer, uvedený na trh v roce 2000, je cenově dostupný prohlížeč Microsoft Project, ideální pro členy týmu, kteří potřebují pouze prohlížet projektové soubory.
Je ideální pro ty, kteří nepotřebují plnou funkčnost, ale přesto vyžadují přístup k klíčovým detailům projektu.
Můžete snadno vyhledávat úkoly, zdroje nebo data a tisknout projektové plány v měřítku. Ačkoli Steelray je lokální řešení, což znamená, že si jej musíte stáhnout do svého počítače, jeho jednoduchost a nákladová efektivita z něj činí skvělou volbu pro ty, kteří potřebují spolehlivý prohlížeč projektů.
Nejlepší funkce prohlížeče Steelray Project Viewer
- Získejte přístup k prohlížení projektů na podnikové úrovni pro odvětví s rozsáhlými projektovými plány, jako je letecký průmysl a stavebnictví.
- Otevírejte soubory Microsoft Project od verzí 1998 až 2019, stejně jako soubory Oracle Primavera P6. XER, pro bezproblémovou kompatibilitu.
- Procházejte podrobnosti projektu jediným kliknutím a snadno si prohlížejte úkoly, zdroje nebo klíčová data.
- Snadno si prohlížejte a měňte měřítko projektových plánů díky vylepšeným možnostem tisku. Ovládejte velikost stránky, orientaci a další podrobnosti tisku pro efektivnější výstup.
Omezení prohlížeče Steelray Project Viewer
- Steelray je určen pouze pro uživatele, kteří se zaměřují na prohlížení souborů MPP.
- Nemusí plně podporovat novější formáty nebo funkce.
Ceny prohlížeče Steelray Project Viewer
- Prohlížeč pro Microsoft Project: 20 $/rok na uživatele
- Ultimate Edition: 35 $/rok na uživatele
- Prohlížeč pro Primavera: 20 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze prohlížeče Steelray Project Viewer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
❓Věděli jste, že... Mnoho nástrojů pro prohlížení souborů Microsoft Project nyní nabízí integraci s cloudem, což týmům umožňuje přístup k projektovým souborům a spolupráci na nich odkudkoli, čímž se zlepšují možnosti práce na dálku.
5. Seavus Project Viewer (nejlepší pro bezpečné prohlížení projektů s plnou funkčností MS Project)
Seavus Project Viewer je praktický nástroj pro otevírání a prohlížení souborů MS Project, který vaší organizaci nabízí jednoduchý a cenově dostupný způsob plynulého přístupu k projektovým datům.
Tento prohlížeč Microsoft Project nabízí rozhraní podobné Microsoft Project, což uživatelům usnadňuje navigaci a správu projektových plánů.
Líbí se mi, že nabízí více než 27 zobrazení, je přizpůsobitelný pro různé role v projektu a zahrnuje Ganttovy diagramy, plány kritické cesty a zobrazení správy úkolů, což z něj činí dobrý software pro správu úkolů na základní úrovni.
Nejlepší funkce Seavus
- Bezpečně sdílejte projektová data bez jejich externího ukládání a zajistěte tak ochranu soukromí a dat.
- Používejte jej ve svém jazyce díky podpoře více jazyků, která je k dispozici v 11 různých jazycích, jako je angličtina, němčina, japonština a další.
- Integrujte je se Skype for Business a vylepšete svůj komunikační plán projektu pro přímou komunikaci týmu v rámci prohlížeče projektů.
- Získejte podrobné zprávy o postupu projektu, nákladech a aktualizacích úkolů, které vám poskytnou jasný přehled o stavu projektu.
Omezení Seavus
- Seavus Project Viewer je omezen na prohlížení souborů MPP a nelze v něm vytvářet ani upravovat soubory.
- Rozsah integrace s jinými běžně používanými nástroji pro správu projektů může být omezený.
Ceny Seavus
- Jednotlivá licence: 30 $ za licenci (individuální)
- Souběžná licence: 89 USD za licenci (individuální)
- Společnost: Ceny na míru
- Enterprise Unlimited: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Seavus
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. GanttProject (nejlepší pro tvorbu a správu Ganttových diagramů s otevřeným zdrojovým kódem)
Jsem velkým fanouškem open-source řešení, takže rád používám GanttProject. Tento univerzální nástroj pro správu projektů usnadňuje a zefektivňuje vytváření a správu projektů.
Ať už používáte Windows, macOS nebo Linux, GanttProject se rychle nastavuje a pomáhá vám snadno organizovat úkoly a zdroje.
Vydáno pod licencí GPL3, zdrojový kód je k dispozici ke stažení, úpravám a redistribuci. Tato flexibilita z něj činí nákladově efektivní volbu pro malé a střední podniky, které hledají nejlepší prohlížeč Microsoft Project.
Nejlepší funkce GanttProject
- Začněte vytvářet projekty ihned bez složitého nastavování.
- Rozdělte úkoly, přiřaďte zdroje a vytvářejte Ganttovy diagramy bez námahy.
- Exportujte projektové soubory do formátu Microsoft Project nebo pracujte se soubory CSV a Excel. Můžete také vytvářet zprávy ve formátech PDF a PNG.
- Sledujte pokrok a porovnávejte jej přímo s výchozími hodnotami, abyste mohli identifikovat odchylky.
Omezení GanttProject
- Tento nástroj není ideální pro komplexní analýzy.
- Rozhraní působí zastarale a jeho používání je poněkud nepohodlné.
Ceny GanttProject
- Zdarma
- Dobrovolné příspěvky od 5 dolarů výše
Hodnocení a recenze GanttProject
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
7. MPP Viewer (nejlepší pro jednoduché a rychlé prohlížení souborů MPP)
Pokud hledáte snadný způsob přístupu k souborům MS Project, je MPP Viewer dobrou volbou. Tento jednoduchý prohlížeč vám umožní hladce otevírat, exportovat a tisknout soubory MPP.
Je kompatibilní s různými verzemi Microsoft Project, včetně 2016, 2007, 2003 a 2000. Navíc nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje orientaci v datech projektu.
MPP Viewer 4. 0 vyžaduje pro hladký chod . NET Framework 4. 6. 2. Pokud používáte Windows XP, budete potřebovat MPP Viewer 1. 0, který podporuje . NET 4. 5.
Nejlepší funkce prohlížeče MPP
- Prohlížejte si strukturu projektu v přehledném hierarchickém rozložení, které usnadňuje pochopení vztahů mezi úkoly.
- Pracujte současně na několika souborech projektové dokumentace, což umožňuje plynulé porovnávání a správu úkolů.
- Snadno filtrujte úkoly podle stavu dokončení, ať už jsou dokončené, nedokončené nebo splatné dnes.
- Buďte vždy včas připraveni díky automatickému zvýraznění úkolů po termínu.
Omezení prohlížeče MPP
- Nelze otevřít soubory projektů z roku 2007 a bez protokolu chyb jsou možnosti řešení problémů velmi omezené.
Ceny prohlížečů MPP
- Bezplatné použití, protože se jedná o open-source platformu.
Hodnocení a recenze prohlížečů MPP
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Project Reader (nejlepší pro nákladově efektivní prohlížení souborů MS Project)
Project Reader vám zajistí nástroje pro efektivní správu projektů, zejména při práci s velkým množstvím dat.
Můžete otevřít více projektů s různými typy souborů Microsoft Project, včetně souborů MPP, MPT, XML a dokonce i souborů z verzí z roku 1998.
Tento lehký prohlížeč napodobuje používání MS Project a nabízí základní funkce, jako jsou Ganttovy diagramy, využití úkolů, sledování Ganttových diagramů a správa zdrojů pro uživatele Windows i Mac.
Nejlepší funkce programu Project Reader
- Dělejte si poznámky k úkolům, třídějte tabulky a exportujte data do Excelu pro snadné sdílení a analýzu.
- Vyberte si z několika jazyků – angličtiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, němčiny a francouzštiny – díky čemuž je přístupný širšímu publiku.
- Pomocí funkce vyhledávání rychle najděte data v rozsáhlých projektech a ušetřete tak drahocenný čas.
- Přizpůsobte si prohlížení výběrem z existujících tabulek nebo vytvořením vlastních.
Omezení programu Project Reader
- Chybí flexibilita při uzavírání souborů na úrovni uložení a jejich opětovném otevírání na nejvyšší úrovni.
- Omezené možnosti správy souborů mohou narušit pracovní postupy uživatelů.
Ceny prohlížeče Project Reader
- Standard: 29 $ (licence pro jednu pracovní stanici)
- Standard: 92 $ (souběžná licence)
- Profesionální: 40 $ (licence pro jednu pracovní stanici)
- Profesionální: 115 $ (souběžná licence)
Hodnocení a recenze prohlížečů projektů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Smartsheet (nejlepší pro spolupráci při správě práce a automatizaci)
Smartsheet kombinuje známé tabulky s funkcemi nástrojů pro spolupráci a správu projektů, což z něj činí praktickou alternativu k tradičním prohlížečům Microsoft Project, včetně Microsoft Project Server.
Chcete-li úspěšně importovat soubor .mpp, musíte odstranit omezení, jako je „musí být dokončeno do“, a zajistit, aby byly všechny sloupce rozbaleny. Tyto kroky pomáhají zabránit jakýmkoli potížím během procesu importu.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Hladká integrace s celou řadou aplikací, včetně aplikací Microsoft a Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box a Tableau.
- Využijte umělou inteligenci Smartsheet k automatickému vyplňování vzorců nebo textu do buněk tabulky, čímž zefektivníte zadávání dat a snížíte počet chyb.
- Sdílejte soubory, nastavujte upozornění a vytvářejte konverzační vlákna, abyste udrželi svůj tým v kontaktu a zlepšili týmovou komunikaci.
- Snadno exportujte data z Ganttova diagramu zpět do tabulek, což umožňuje rychlou analýzu a manipulaci s informacemi o vašem projektu.
Omezení Smartsheet
- Na jeden soubor je povolena pouze jedna tabulka.
- Množství dat, které můžete uložit v řádcích a sloupcích, je omezené.
Ceny Smartsheet
- Výhoda: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 32 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 200 recenzí)
10. Project Viewer 365 (nejlepší pro prohlížení souborů MS Project na různých platformách)
Project Viewer 365 je praktický nástroj pro otevírání, čtení a sdílení souborů MS Project. Ať už jste součástí malého týmu nebo spolupracujete s externími partnery, tento prohlížeč MS Project zjednodušuje proces a umožňuje rychlý přístup k detailům projektu bez složitosti plnohodnotného softwaru pro správu projektů.
Funguje perfektně s verzemi MS Project od roku 2021 až po rok 2010. Navíc je jeho rozhraní podobné Office 365 uživatelsky přívětivé, takže jej může snadno používat kdokoli.
Nejlepší funkce programu Project Viewer 365
- Využijte bezplatnou verzi k prohlížení svých projektů bez jakýchkoli nákladů, což z něj činí skvělou volbu pro týmy, které potřebují pouze zobrazit podrobnosti úkolů.
- Přístup k souborům .mpp na Windows, Mac a mobilních zařízeních, takže můžete pracovat odkudkoli.
- Snadno se připojte k Google Drive, OneDrive, Dropbox a SharePoint pro snadnou správu a sdílení souborů.
Omezení programu Project Viewer 365
- Bezplatná verze může omezovat přístup k pokročilým funkcím.
- Tento nástroj není určen k úpravám nebo vytváření projektových souborů.
Ceny prohlížeče Project Viewer 365
- Trvalá licence: Cena od 29,99 $/uživatel
Hodnocení a recenze programu Project Viewer 365
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Kombinujte prohlížeče projektů s ClickUp pro lepší organizaci
Výběr správného softwaru pro prohlížení projektů Microsoft Project může výrazně zlepšit správu vašich projektů. Poskytuje nákladově efektivní řešení pro prohlížení a sdílení projektových souborů bez složitostí spojených s plnou licencí.
Každý z deseti nástrojů pro prohlížení MS Project, které jsme představili, má jedinečné funkce, od plynulé spolupráce až po robustní reporting.
Pokud však chcete více než jen prohlížeč MS Project, jasným vítězem je ClickUp. Díky intuitivní správě úkolů a přizpůsobitelným zobrazením, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule, vám ClickUp umožňuje dokonale přizpůsobit pracovní postupy vašim potřebám.
Zaregistrujte se na ClickUp a vylepšete své zkušenosti s řízením projektů ještě dnes!