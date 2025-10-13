15 nejlepších nástrojů pro průzkumy spokojenosti zaměstnanců v roce 2026

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců rozhodně neslouží k tomu, abyste kontrolovali, zda všem v práci ještě bije srdce (i když v náročném pondělí by to možná nebyl špatný nápad!😊).
Co přesně jsou průzkumy spokojenosti zaměstnanců?
Průzkum spokojenosti zaměstnanců je krátký dotazník zasílaný zaměstnancům v pravidelných intervalech.
Stejně jako měření pulsu poskytuje přehled o vašem fyzickém zdraví, tyto pravidelné průzkumy pomáhají personálnímu oddělení sledovat morálku zaměstnanců a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Pomocí softwaru pro průzkumy spokojenosti zaměstnanců mohou efektivně shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců ohledně aspektů, jako je spokojenost v práci, vztahy na pracovišti a celkové prostředí.
Tyto nástroje pro průzkumy mezi zaměstnanci jsou nezbytné pro vytvoření zapojujícího a podporujícího pracoviště. Abyste našli tu ideální variantu pro vás, pojďme se podívat na 15 nejlepších nástrojů pro průzkumy spokojenosti zaměstnanců.
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů pro průzkumy spokojenosti zaměstnanců?
Když vybíráte zaměstnance, absolvujete několik kol pohovorů, abyste našli toho ideálního, že? Stejné to platí i pro nástroj pro průzkumy mezi zaměstnanci, jehož hlavním účelem je shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců.
Na co se zaměřit při výběru nástroje pro průzkumy spokojenosti.
- Přizpůsobení: Personalizace je klíčová! Dobré nástroje pro průzkumy vám umožní přizpůsobit otázky a dotazníky vašim potřebám a dokonce na ně umístit vaše logo, aby byly v souladu s vaší značkou
- Data a analytika: Hledejte nástroje, které vám poskytnou cenné informace. Efektivní data a analytika vám pomohou sledovat trendy, měřit angažovanost zaměstnanců a podložit vaše personální strategie.
- Snadné použití: Složitý software pro měření angažovanosti zaměstnanců není zrovna nejvhodnější – vyberte si nástroje s jednoduchým, uživatelsky přívětivým rozhraním a šablonami, díky kterým budete mít průzkumy připravené k použití během chvilky
- Automatizace: Automatizujte rozesílání a zpracování průzkumů, ušetřete čas a zajistěte si, že budete mít vždy po ruce aktuální informace
15 nejlepších nástrojů pro průzkumy spokojenosti zaměstnanců
Tak dobře, odborníci na lidské zdroje a šampioni na pracovišti, je čas si promluvit o nástrojích.
Uvařte si kávu, usaďte se a pojďme prozkoumat 15 nejlepších nástrojů pro průzkumy spokojenosti, díky kterým vaši zaměstnanci řeknou: „Konečně nás někdo poslouchá!“
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření a vizualizaci dat z průzkumů)
Průzkumy spokojenosti zaměstnanců se skládají ze tří částí: návrhu, provedení a analýzy.
A ClickUp se postará o všechny tyto kroky!
ClickUp Forms vám umožňuje shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců bez obvyklých potíží. Můžete rychle vytvářet průzkumy, které zaměstnanci vyplní během několika minut, což je ideální pro průzkumy, které musí být rychlé a časté.
Tyto formuláře můžete přizpůsobit konkrétními otázkami šitými na míru potřebám vaší organizace, například k posouzení zapojení zaměstnanců nebo k pochopení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
K dispozici je také ClickUp Docs, který vám ulehčí sestavování a prezentaci výsledků průzkumů.
Tyto dokumenty vám umožňují formátovat informace tak, aby byly snadno čitelné, a sdílet je v reálném čase s ostatními zainteresovanými stranami.
Hotové šablony ClickUp vám zároveň ušetří spoustu času s návrhem a formátováním a poskytnou vám pevný výchozí bod. Stačí doplnit jakékoli další otázky a můžete začít!
Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp
Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců od ClickUp je ideálním nástrojem pro získání přesného přehledu o spokojenosti a zapojení zaměstnanců. S touto šablonou můžete:
- Získejte jasné a prakticky využitelné informace o tom, jak se váš tým cítí
- Vytvářejte personalizované průzkumy s vlastními otázkami
- Shromažďujte zpětnou vazbu v reálném čase od zaměstnanců na jakémkoli zařízení
Tento zjednodušený formulář vám umožní shromažďovat a analyzovat komplexní zpětnou vazbu od zaměstnanců, měřit spokojenost a lépe porozumět firemní kultuře.
Pokud hledáte něco, co lze lépe využít v praxi, ClickUp má pro vás ideální nástroj – šablonu akčního plánu pro průzkum angažovanosti od ClickUp. Pomáhá identifikovat klíčové faktory angažovanosti, zavádět účinné změny a zajistit odpovědnost za výsledky.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Form View: Zjednodušuje vytváření a správu formulářů, díky čemuž je sběr dat snadný
- Generátor otázek pro průzkumy: Nástroj využívající umělou inteligenci, který vám pomůže vytvářet relevantní a poutavé otázky pro průzkumy přizpůsobené vašim cílům
- ClickUp Dashboards: Dashboardy ClickUp jsou ideální pro vizualizaci dat z průzkumů a nabízejí přizpůsobitelné widgety pro sledování konkrétních metrik a porovnávání výsledků v čase
- ClickUp Docs: Skvělé pro sdílení souhrnů průzkumů a poznatků, s možností spolupráce v reálném čase a sledování
- Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp: Je ideální pro stanovení časových os, správu harmonogramů průzkumů a sledování pokroku od zahájení až po dokončení
Omezení ClickUp
- Funkce mobilní aplikace: Mobilní aplikace ClickUp zatím nedosahuje plné funkčnosti desktopové verze, což může být trochu problém, pokud potřebujete provádět úpravy na cestách
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. SurveySparrow (nejlepší pro automatizované průzkumy)
SurveySparrow nabízí intuitivní platformu pro provádění průzkumů spokojenosti zaměstnanců, která organizacím usnadňuje měření zapojení zaměstnanců.
Jednou z vynikajících funkcí je automatické plánování průzkumů, které vám umožní nastavit průzkumy a nechat platformu postarat se o zbytek.
Platforma se také pyšní konverzačním rozhraním, díky kterému působí průzkumy osobněji a poutavěji, což podle zpráv vede k 40% nárůstu míry dokončení průzkumů.
Někteří uživatelé však považují přeskupování textových polí v průzkumech za poněkud složité a tyto pokročilé funkce mohou být spojeny s dodatečnými náklady.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Automatické plánování průzkumů: Nastavte pravidelné průzkumy a nechte systém postarat se o připomenutí, abyste se mohli soustředit na jiné věci
- Konverzační rozhraní: Zapojuje zaměstnance díky personalizovanému zážitku a zvyšuje míru vyplnění průzkumu
- Rozsáhlý panel pro reportování: Poskytuje rychlý přehled a zasílá aktualizace v reálném čase, abyste byli neustále informováni o výsledcích průzkumu
- Omnichannelový sběr dat: Shromažďujte zpětnou vazbu z různých zdrojů, jako jsou e-maily, web a sociální sítě, a to vše na jednom místě
- Pokročilá podmíněná logika: Přizpůsobte průzkumy na základě odpovědí, aby byl proces plynulý a přizpůsobený potřebám uživatelů
Omezení SurveySparrow
- Obtížné přeskupování textových polí: Uspořádání textových polí může být složité a může ovlivnit rozvržení průzkumu
- Pomalé načítání stránek: Někteří uživatelé uvádějí, že vložené průzkumy zpomalují načítání webových stránek, na kterých se nacházejí
- Vysoké náklady na pokročilé funkce: Přístup k pokročilým funkcím vyžaduje upgrade tarifu, který může být dražší, než se očekávalo
Ceny SurveySparrow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
3. ThriveSparrow (nejlepší pro flexibilní průzkumy)
ThriveSparrow si klade za cíl podporovat trvalé zapojení zaměstnanců prostřednictvím pravidelných průzkumů, které organizacím pomáhají pochopit úroveň zapojení a rychle reagovat na měnící se potřeby.
S ThriveSparrow je snadné přizpůsobit frekvenci těchto průzkumů – ať už chcete týdenní aktualizace nebo měsíční trendy, nástroj se přizpůsobí vašim HR programům.
Je však třeba poznamenat, že ThriveSparrow nemusí být ideální pro větší podniky; nejlépe se hodí pro malé a střední podniky.
Nejlepší funkce ThriveSparrow
- Flexibilní plánování průzkumů: Vyberte si frekvenci průzkumů, která odpovídá potřebám vaší organizace, od týdenních kontrol až po měsíční trendy
- Průzkumy eNPS: Průzkumy s jednou otázkou, které měří loajalitu zaměstnanců a pomáhají identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit
- Komplexní zprávy: Poskytují praktické informace o trendech v angažovanosti a umožňují vedoucím pracovníkům činit rozhodnutí na základě dat
- Hladká integrace: Integruje se se Slackem, Google Workspace a dalšími platformami, což usnadňuje začlenění do vaší stávající HR infrastruktury
- Vícejazyčná podpora: Umožňuje provádět průzkumy v několika jazycích, což je ideální pro globální týmy
Omezení ThriveSparrow
- Omezené integrace: Ve srovnání s jinými nástroji pro průzkumy má méně integrací s produkty třetích stran, což může omezovat jeho využití v širším technologickém ekosystému
- Základní rozhraní: Rozhraní je sice uživatelsky přívětivé, postrádá však pokročilé funkce, což nemusí vyhovovat potřebám větších organizací
- Omezená škálovatelnost: ThriveSparrow je navržen s ohledem na malé a střední podniky a nemusí být pro větší podniky dostatečně škálovatelný
Ceny ThriveSparrow
- Performance: 5 $ měsíčně na zaměstnance
- Engage: 3 $ měsíčně na zaměstnance
- Kudos: 2 $ měsíčně na zaměstnance
4. CultureMonkey (nejlepší pro komplexní přehled o angažovanosti zaměstnanců)
CultureMonkey nabízí řadu funkcí navržených k podpoře pozitivní kultury na pracovišti. Prostřednictvím rozmanitých průzkumů zapojení zaměstnanců a správy zpětné vazby v reálném čase pomáhá CultureMonkey organizacím pochopit, co motivuje jejich zaměstnance.
Jednou ze silných stránek CultureMonkey je využití heatmap a analýzy sentimentu. Tyto nástroje umožňují vedoucím pracovníkům rychle identifikovat trendy v angažovanosti a přijmout smysluplná opatření.
CultureMonkey je však primárně zaměřen na střední a velké podniky, což se může odrážet v jeho modelu cen na míru a funkcích přizpůsobených rozsáhlejším organizačním potřebám.
Nejlepší funkce CultureMonkey
- Rozmanité možnosti průzkumů: Zahrnuje eNPS, vlastní průzkumy a průzkumy spokojenosti, které uspokojí různé potřeby organizace
- Závěry založené na datech: Poskytuje teplotní mapy, analýzu sentimentu a srovnávací údaje k identifikaci problémových oblastí a sledování zlepšení v čase
- Anonymní zpětná vazba: Zajišťuje 100% anonymitu a umožňuje upřímnou zpětnou vazbu prostřednictvím bezpečných kanálů v souladu s GDPR
- Komplexní nástroje pro reporting: Nabízejí možnosti exportu do formátů CSV a PPT pro hloubkovou analýzu dat a vytváření vlastních reportů
- Automatické plánování průzkumů: Umožňuje nastavit průzkumy na automatický režim, čímž se sníží manuální práce a maximalizuje míra účasti
Omezení CultureMonkey
- Model cen na míru: Nedostatek informací o cenách předem může ztížit posouzení nákladové efektivity, zejména pro menší podniky
- Možná složitost: Platforma může být pro malé týmy nebo startupy složitější, než je nutné, kvůli svým rozsáhlým funkcím
- Omezené možnosti integrace s nástroji třetích stran: Ačkoli platforma nabízí širokou škálu vlastních nástrojů, možnosti integrace s jiným softwarem jsou relativně omezené
Ceny CultureMonkey
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CultureMonkey
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
5. 15Five (nejlepší pro snadno použitelné průzkumy)
15Five je určen pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů, kteří chtějí dosáhnout hmatatelných výsledků. Nabízí snadno použitelné, vědecky podložené průzkumy, které lze spustit pouhými dvěma kliknutími a odpovědi shromáždit za přibližně šest minut.
Díky funkcím, jako je benchmarking a podrobné přehledy výsledků v oblasti lidských zdrojů, pomáhá 15Five měřit angažovanost na všech úrovních – na úrovni společnosti, oddělení nebo týmu – a sledovat pokrok v čase.
Ačkoli je platforma díky svým rozsáhlým funkcím ideální pro střední a velké organizace, její jednoduchost nemusí stačit těm, kteří hledají vysoce přizpůsobitelná řešení.
Nejlepší funkce 15Five
- Přehled výsledků v oblasti lidských zdrojů: Poskytuje komplexní přehled o ukazatelích angažovanosti spolu s dalšími klíčovými obchodními údaji a podporuje tak rozhodování založené na datech
- Přizpůsobitelné průzkumy a srovnávací analýzy: Nabízí vědecky podložené šablony a nástroje pro srovnávací analýzy, které umožňují porovnávat angažovanost v čase i napříč odvětvími
- Interní koučink a poradenství: Zahrnuje odbornou podporu při vytváření strategií pro zapojení zaměstnanců a rozvoji efektivity manažerů
- Zpětná vazba v reálném čase a analýza sentimentu: Umožňuje rychle identifikovat obavy zaměstnanců, od syndromu vyhoření až po iniciativy v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze
- Integrace se Slackem pro vzájemné uznání: Umožňuje zaměstnancům vyjadřovat uznání a oslavovat úspěchy, čímž podporuje pozitivní kulturu na pracovišti
Omezení nástroje 15Five
- Narušuje pracovní tok: Někteří uživatelé považují častá oznámení platformy za rušivá, zejména pokud jsou integrována do jejich každodenních rutin
- Chybí možnost úplného přizpůsobení: Ačkoli je uživatelsky přívětivý, může být nedostatečný pro ty, kteří potřebují velmi specifické přizpůsobení nebo další nástroje
- Funkce chybějící v základních tarifech: Některé klíčové funkce jsou k dispozici pouze ve vyšších tarifech, což vyžaduje větší investici pro plnohodnotné využití.
Ceny 15Five
- Engage: 4 $ za uživatele a měsíc
- Perform: 10 $ za uživatele a měsíc
- Celková cena platformy: 16 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
6. Workleap Officevibe (nejlepší pro týdenní přehledy a zpětnou vazbu od zaměstnanců)
Workleap Officevibe je výkonný nástroj pro průzkumy spokojenosti zaměstnanců, který je navržen tak, aby vedoucím pracovníkům poskytoval praktické informace s minimálním úsilím.
Mezi vynikající funkce Officevibe patří možnost anonymní zpětné vazby, která podporuje upřímné odpovědi zaměstnanců.
Integrace Officevibe se službami Slack a Google navíc zjednodušují provádění průzkumů.
Uživatelé však upozorňují, že integrace se Slackem může být nestabilní a někdy narušuje pracovní postupy.
Nejlepší funkce Workleap Officevibe
- Týdenní průzkumy: Každý týden kladou pět cílených otázek a poskytují tak průběžné informace, aniž by zaměstnance zatěžovaly.
- Anonymní zpětná vazba: Shromažďuje anonymizované odpovědi, aby podpořila upřímnost a zvýšila přesnost údajů o angažovanosti
- Reporty v reálném čase: Poskytují přehledné a agregované údaje, které pomáhají personálnímu oddělení a manažerům soustředit se na klíčové oblasti, které je třeba zlepšit
- Plná transparentnost: Sdílejte data z průzkumů s celým týmem a dejte zaměstnancům možnost podílet se na zlepšování firemní kultury
- Integrace se Slackem a Googlem: Umožňuje snadný přístup k průzkumům a výsledkům přímo v rámci známých platforem
Omezení Workleap Officevibe
- Zmatek při počátečním nastavení: Někteří uživatelé považují proces nastavení za matoucí, zejména pokud jde o vytvoření účtu a správu hesel
- Problémy s integrací se Slackem: Integrace se Slackem může být nestabilní, což může vést k tomu, že se někteří uživatelé omylem přihlásí přes Google
- Omezený bezplatný tarif: Bezplatná verze nabízí omezenou historii dat a podporuje pouze jeden tým, což pro větší organizace nemusí být dostačující.
Ceny Workleap Officevibe
- Zdarma: 0 $
- Essential: 3,50 $ na osobu a měsíc
- Pro: 5 $ na osobu a měsíc
- Doplněk pro řízení výkonu: 6 $ na osobu a měsíc
Hodnocení a recenze Workleap Officevibe
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
7. TINYpulse (nejlepší pro anonymní zpětnou vazbu a vzájemné uznání)
Nejlepší na TINYpulse je to, jak umožňuje zaměstnancům otevřeně se vyjádřit, aniž by se museli obávat odhalení své identity.
Jedinečná funkce platformy „Cheers for Peers“, díky níž si kolegové mohou navzájem vyjadřovat uznání, také pomáhá budovat kulturu ocenění.
Na druhou stranu někteří uživatelé považují navigaci za poněkud matoucí, zejména kvůli pravidelným aktualizacím aplikace, které občas vedou k nefunkčním odkazům.
Malé týmy navíc mohou čelit problémům s anonymitou, protože zaměstnanci si někdy kladou otázku: „Kdo dal to nízké hodnocení?“
Nejlepší funkce TINYpulse
- Přizpůsobitelné otázky průzkumu: Umožňuje správcům přizpůsobit otázky konkrétním potřebám organizace
- Trendy v oblasti spokojenosti a reportování: Sleduje morálku zaměstnanců v průběhu času a identifikuje vzorce, které mohou vyžadovat pozornost
- Možnosti anonymní zpětné vazby: Podporuje upřímné odpovědi a umožňuje správcům reagovat soukromě, aniž by odhalili identitu respondentů
- Cheers for Peers: Podporuje vzájemné uznání mezi kolegy a vytváří tak propojenější a vděčnější kulturu na pracovišti
- Praktická doporučení: Nabízí na datech založené návrhy pro zvýšení angažovanosti zaměstnanců, díky kterým se při zavádění zlepšení nemusíte spoléhat na dohady
Omezení nástroje TINYpulse
- Problémy s navigací v rozhraní: Někteří uživatelé považují rozložení za složité, zejména po aktualizacích aplikace
- Obavy o anonymitu v malých týmech: V menších týmech může být zachování skutečné anonymity obtížné, což vede k zvědavosti ohledně zdrojů zpětné vazby
- Nejasnosti ohledně cenového modelu: Uživatelé hlásí změny ve struktuře cen v průběhu času, což vede k určitým nedorozuměním ohledně nákladů pro uživatele
Ceny TINYpulse
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TINYpulse
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 45 recenzí)
8. Culture Amp (nejlepší pro zapojení zaměstnanců založené na datech a analýzu lidských zdrojů)
Culture Amp je univerzální platforma pro zapojení zaměstnanců, která pomáhá organizacím činit strategická rozhodnutí na základě datově podložených poznatků.
Díky více než 40 šablonám průzkumů pokrývajícím oblasti jako angažovanost, DE&I a další umožňuje Culture Amp týmům HR přizpůsobit průzkumy konkrétním potřebám organizace.
Ačkoli Culture Amp nabízí rozsáhlé funkce, vlastní cenový model a složitost platformy nemusí být ideální pro menší organizace nebo ty, které hledají jednodušší řešení.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Komplexní knihovna průzkumů: Nabízí více než 40 vědecky podložených a přizpůsobitelných šablon průzkumů pro různé oblasti angažovanosti
- Analýzy založené na umělé inteligenci: Poskytují spolehlivé a objektivní informace, které pomáhají stanovit priority iniciativ a podněcují k akci
- Analýza lidských zdrojů: Poskytuje nástroje pro rozhodování založené na datech pro personální oddělení, které umožňují hlubší pochopení nálady zaměstnanců
- Osvědčené akční plány: Tyto plány vycházejí z poznatků předních organizací a pomohou vám řešit klíčové výzvy v oblasti angažovanosti
- Flexibilní nástroje pro reporting: Umožňují podrobnou analýzu s možností rozčlenění dat a nabízejí intuitivní vizualizace
Omezení Culture Amp
- Model cen na míru: Ceny nejsou veřejně dostupné, což může organizacím ztěžovat předběžný odhad nákladů
- Možná složitost pro menší týmy: Díky široké škále funkcí může být platforma pro menší organizace nebo startupy příliš složitá.
- Problémy s integrací platforem: Uživatelé poukazují na to, že správa více HR platforem může být náročná a může vést k potížím s vykazováním.
Ceny Culture Amp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
9. Qualtrics (nejlepší pro flexibilní plánování průzkumů)
Qualtrics, známý svou přizpůsobivostí, umožňuje organizacím sledovat zapojení zaměstnanců pomocí flexibilních průzkumů.
Tyto nástroje lze přizpůsobit tak, aby se zaměřovaly na oblasti jako pohoda a DE&I, aniž by bylo nutné spouštět zcela nový program.
Pro nové uživatele však může být orientace v Qualtrics někdy náročná a doba odezvy zákaznického servisu nemusí vždy splňovat očekávání.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Flexibilní plánování průzkumů: Umožňuje rychlé úpravy zaměření průzkumu a sledování angažovanosti v reálném čase
- Dashboardy využívající umělou inteligenci: Poskytují informace specifické pro jednotlivé role, které podporují včasné rozhodování a efektivní následné kroky
- Knihovna dotazníků a srovnávací údaje: Nabízí více než 300 předem připravených otázek a srovnávací údaje z daného odvětví pro komplexní návrh průzkumu
- Integrace s HR systémem: Zajišťuje bezpečnost a aktuálnost údajů o zaměstnancích díky stávajícím HR nástrojům
- Centrum podpory manažerů: Poskytuje manažerům v první linii personalizované informace, které jim pomohou řešit mezery v angažovanosti konkrétních týmů
Omezení Qualtrics
- Náročná křivka učení pro nové uživatele: Zpočátku může být orientace na platformě obtížná, zejména pro ty, kteří nejsou zvyklí na software pro měření spokojenosti zaměstnanců
- Zpoždění v zákaznickém servisu: Někteří uživatelé hlásí dlouhé čekací doby na podporu, což může být frustrující, když je potřeba okamžitá pomoc
- Možné problémy s doručováním e-mailů: Několik uživatelů zaznamenalo problémy s tím, že e-maily s průzkumem nedorazily k zaměstnancům, pravděpodobně kvůli filtrování spamu
Ceny Qualtrics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
10. Vantage Pulse (nejlepší pro zpětnou vazbu v reálném čase)
Vantage Pulse je ideální pro organizace, které chtějí zvýšit angažovanost a retenci zaměstnanců. Vyhýbá se každoročním průzkumům a místo toho usnadňuje neustálé naslouchání díky zpětné vazbě v reálném čase.
Platforma je vybavena uživatelsky přívětivým dashboardem, který poskytuje intuitivní vizualizace trendů a benchmarků.
Někteří uživatelé však poznamenali, že platformě by prospěla větší rozmanitost šablon průzkumů a dynamičtější katalog odměn pro vzájemné uznání mezi kolegy.
Nejlepší funkce Vantage Pulse
- Zpětná vazba v reálném čase a vizualizace trendů: Poskytuje průběžné informace díky dynamickému dashboardu, který zobrazuje náladu zaměstnanců a trendy v angažovanosti
- Plně anonymní průzkumy: Zajišťují, že zaměstnanci mohou sdílet upřímnou zpětnou vazbu, přičemž je po celou dobu procesu zaručena anonymita
- Automatické upomínky k průzkumům: Nastavte upomínky a už se o ně nemusíte starat – pomohou zvýšit účast v průzkumech bez nutnosti ručního sledování
- Podpora více jazyků: Podporuje více než 14 jazyků, díky čemuž je přístupný globálním týmům
- Předem připravené šablony průzkumů: Nabízí více než 25 šablon pro různé účely, včetně průzkumů při nástupu, DE&I a při odchodu
Omezení nástroje Vantage Pulse
- Omezené možnosti přizpůsobení: Někteří uživatelé uvádějí, že šablony průzkumů a katalog odměn mohou časem působit repetitivně
- Občasné problémy se sledováním: Uživatelé zaznamenali, že sledování bodů pro odměny může být někdy nekonzistentní
- Matoucí rozhraní pro nové uživatele: Ačkoli je rozhraní obecně uživatelsky přívětivé, někteří uživatelé ho občas považují za obtížně ovladatelné
Ceny Vantage Pulse
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vantage Pulse
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 5 100 recenzí)
11. Glint (nejlepší pro průzkumy v průběhu celého životního cyklu zaměstnance)
Díky možnostem, jako jsou čtvrtletní průzkumy angažovanosti, průzkumy diverzity a inkluze a průzkumy efektivity manažerů, poskytuje Glint organizacím nástroje pro sběr názorů zaměstnanců v různých oblastech a fázích jejich kariérní cesty.
Glint navíc nabízí programy 360 Feedback a Anytime Feedback, které podporují neustálý růst a rozvoj na všech úrovních.
Ovládání platformy však může být náročné a uživatelé poukazují na nedostatek podrobné dokumentace, což novým uživatelům ztěžuje začátky.
Nejlepší funkce Glintu
- Rozmanitá nabídka průzkumů: Poskytuje různé programy průzkumů, včetně angažovanosti, DE&I, efektivity manažerů a bezpečnosti pacientů, aby vyhovovaly konkrétním potřebám organizace
- Průzkumy v průběhu pracovního cyklu: Shromažďují zpětnou vazbu během klíčových milníků zaměstnanců a poskytují informace od nástupu až po odchod, které podporují udržení zaměstnanců a jejich angažovanost
- Programy Anytime a 360° zpětné vazby: Umožňují průběžnou zpětnou vazbu v reálném čase pro neustálý rozvoj zaměstnanců a efektivitu týmu
- Průzkumy podložené vědeckými poznatky o lidech: Každý program je podporován týmem odborníků společnosti Glint, který zajišťuje, že průzkumy poskytují prakticky využitelné poznatky
- Integrace s HR systémy: Synchronizuje se se stávajícími HR platformami, aby data o zaměstnancích byla přesná a aktuální
Omezení nástroje Glint
- Složitá navigace: Někteří uživatelé uvádějí, že navigace na platformě může být matoucí, zejména pro ty, kteří nejsou obeznámeni s funkcemi Glintu
- Omezená dokumentace: Několik uživatelů poukázalo na nedostatek podrobných zdrojů vysvětlujících konkrétní funkce, což by mohlo ztížit nastavení a používání
- Obavy ohledně anonymity: Ačkoli Glint nabízí anonymní zpětnou vazbu, někteří uživatelé se domnívají, že zaměstnanci se i tak mohou zdráhat sdílet upřímné názory
Ceny Glint
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Glint
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
12. Weekdone (nejlepší pro sladění OKR a týdenní reportování pokroku)
Díky Weekdone mohou organizace sladit týmové cíle pomocí OKR (Objectives and Key Results).
Díky tomu bude každý ve vašem týmu vědět, co je třeba splnit každý týden a každé čtvrtletí.
Weekdone navíc zahrnuje průzkumy spokojenosti a individuální zpětnou vazbu, čímž podporuje průběžné řízení výkonu a zapojení zaměstnanců.
Ačkoli je Weekdone uživatelsky přívětivý, někteří uživatelé zaznamenali problémy s navigací mezi záložkami a přístupem k týdenním souhrnům, což může negativně ovlivnit uživatelský zážitek.
Nejlepší funkce Weekdone
- Sladění a sledování OKR: Organizujte a slaďte individuální a týmové cíle pomocí vizuálního stromu hierarchie OKR, který pomáhá týmům soustředit se na celofiremní cíle
- Týdenní zprávy o pokroku: Poskytují automatizované týdenní zprávy o stavu, které zaměstnancům umožňují sledovat vlastní pokrok a stanovovat priority úkolů
- Průzkumy spokojenosti a kontroly: Nabízí průzkumy s 5hvězdičkovým hodnocením a kontroly spokojenosti pro sledování angažovanosti a pohody zaměstnanců
- Individuální schůzky a týmová oznámení: Umožňuje soukromé individuální rozhovory a týmová oznámení, čímž pomáhá zlepšit komunikaci a zpětnou vazbu
- Nástroje pro stanovování a sledování cílů: Zahrnuje nástroje pro stanovování a sledování OKR, KPI a iniciativ, s přizpůsobitelnými šablonami pro větší flexibilitu
Omezení Weekdone
- Problémy s navigací: Někteří uživatelé mají potíže s přecházením mezi záložkami, zejména při prohlížení týdenních přehledů
- Problémy s politikou vrácení peněz: Uživatelé hlásili potíže s žádostmi o vrácení peněz, což může mít vliv na spokojenost zákazníků
- Omezená zákaznická podpora: Několik uživatelů uvedlo, že zákaznická podpora nemusí v kritických situacích reagovat
Ceny Weekdone
- Zdarma pro až 3 uživatele: Pro bezplatnou verzi není nutná kreditní karta
- 4–10 uživatelů: 108 $ měsíčně, fakturováno měsíčně, cena za uživatele je 10,80 $ u balíčků pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze Weekdone
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
13. Lattice (nejlepší pro průběžnou zpětnou vazbu a řízení výkonu)
Průzkumy angažovanosti a průzkumy nálady od společnosti Lattice pomáhají týmům shromažďovat průběžnou zpětnou vazbu.
Analytics Explorer zároveň nabízí podrobné vizualizace dat na podporu rozhodování založeného na datech.
Kromě toho Lattice integruje do své platformy individuální schůzky a hodnocení výkonu, což manažerům pomáhá zefektivnit jejich činnost a maximálně využít čas strávený s přímými podřízenými.
Někteří uživatelé však považují navigaci v Lattice za náročnou, zejména při přístupu k funkcím, jako jsou poznámky 1:1, což může mít dopad na celkovou použitelnost.
Nejlepší funkce Lattice
- Průzkumy spokojenosti a angažovanosti v reálném čase: Shromažďujte průběžnou zpětnou vazbu, abyste mohli identifikovat a řešit potenciální problémy dříve, než ovlivní morálku
- Komplexní sledování cílů a OKR: Sladí individuální a týmové cíle s prioritami společnosti a podporuje strategický dopad
- Analýzy a poznatky založené na umělé inteligenci: Poskytují okamžitá a prakticky využitelná data, která slouží jako podklad pro rozhodování a vedou ke zlepšení zaměstnanecké zkušenosti
- Integrované individuální schůzky a hodnocení výkonu: Podporuje smysluplnou interakci mezi manažery a zaměstnanci pomocí nástrojů pro průběžnou zpětnou vazbu a rozvoj talentů
- Doplněk pro správu odměňování: Centralizuje přezkoumávání odměn a srovnávání s trhem, čímž zajišťuje spravedlivé a jednotné postupy v oblasti odměňování
Omezení nástroje Lattice
- Složitost navigace: Někteří uživatelé mají potíže s orientací mezi funkcemi, například s vyhledáváním konkrétních poznámek z individuálních schůzek
- Omezení přizpůsobení hodnocení: Uživatelé uvádějí, že možnosti přizpůsobení hodnocení výkonu jsou omezené, což ztěžuje přizpůsobení hodnocení konkrétním potřebám
- Občasné zpoždění v poskytování podpory: Ačkoli je podpora obecně pohotová, někteří uživatelé zaznamenali zpoždění v obdobích vysoké poptávky
Ceny Lattice
- Talent Management: 11 $ za uživatele a měsíc
- Doplněk pro zapojení: +4 $ za licenci a měsíc
- Doplněk Grow: +4 $ za uživatele a měsíc
- Doplněk pro odměňování: +6 $ za uživatele a měsíc;
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
14. Leena AI (nejlepší pro analýzu sentimentu založenou na umělé inteligenci)
S důrazem na pochopení faktorů ovlivňujících angažovanost v každé fázi – od nástupu až po odchod – využívají průzkumy Leena AI pokročilou umělou inteligenci k analýze otevřené zpětné vazby.
Díky podpoře více kanálů a vícejazyčným funkcím ve více než 100 jazycích navíc Leena AI zajišťuje, že zpětná vazba je přístupná a inkluzivní pro globální pracovní sílu.
Ačkoli platforma nabízí robustní funkce, některé organizace mohou považovat model cen na míru za méně transparentní.
Nejlepší funkce Leena AI
- Analýza sentimentu založená na AI: Využívá generativní AI k analýze otevřených odpovědí, odhaluje informace o náladách zaměstnanců a identifikuje oblasti, které vyžadují pozornost
- Plánování akcí v rámci platformy: Umožňuje týmům HR řídit projekty, sledovat zlepšení a přidělovat úkoly přímo v platformě, což zefektivňuje řízení zapojení zaměstnanců
- Informace a přehledy v reálném čase: Poskytuje intuitivní přehledy založené na umělé inteligenci, které zobrazují údaje o angažovanosti v reálném čase a podporují rychlé rozhodování
- Podpora více kanálů a více jazyků: Integruje se do stávajících komunikačních kanálů a podporuje více než 100 jazyků, což z něj činí ideální řešení pro globální organizace
- Integrace s dalšími HR systémy: Synchronizace s systémy pro řízení výkonu, zapracování nových zaměstnanců a dalšími systémy pro soudržný zážitek zaměstnanců
Omezení Leena AI
- Model cen na míru: Informace o cenách nejsou snadno dostupné, což může organizacím ztěžovat předběžné posouzení cenové dostupnosti
- Složitost pro malé organizace: Pokročilé funkce umělé inteligence a komplexní analytika mohou být pro menší týmy zbytečně náročné
- Omezený počet recenzí od třetích stran: Ačkoli má platforma pozitivní hodnocení, má méně uživatelských recenzí ve srovnání s většími konkurenty, což může ovlivnit důvěru kupujících
Ceny Leena AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Leena AI
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
15. WorkTango (nejlepší pro přizpůsobitelné průzkumy v průběhu celého životního cyklu zaměstnance)
WorkTango umožňuje organizacím získávat zpětnou vazbu v různých fázích pomocí šablon pokrývajících oblasti jako zapojení, DE&I, zapracování nových zaměstnanců a odchod zaměstnanců.
Analytika založená na umělé inteligenci a Sentiment Cloud této platformy pomáhají týmům HR a vedoucím pracovníkům rychle identifikovat témata a trendy z otevřených textových odpovědí, zatímco anonymní konverzace umožňují hlubší prozkoumání obav zaměstnanců.
Někteří uživatelé však poznamenali, že analytické funkce a možnosti řídicího panelu platformy by mohly být intuitivnější a že orientace v rozhraní může být pro nové uživatele náročná.
Nejlepší funkce WorkTango
- Neomezené množství přizpůsobitelných průzkumů: Provádějte průzkumy s otázkami a šablonami podloženými výzkumem pro každou fázi kariérního cyklu zaměstnance
- Sentiment Cloud a analytika: Vizualizujte otevřené textové odpovědi a získejte přístup k informacím v reálném čase, abyste mohli identifikovat trendy a podpořit plánování opatření
- Anonymní rozhovory: Zapojte se do následných dialogů, abyste získali hlubší vhled a zároveň zachovali důvěrnost
- Uznání a odměny: Rozšiřte uznání zaměstnanců pomocí automatizovaných programů pro milníky a úspěchy
- Prediktivní analytika pro vedoucí pracovníky: Podporuje manažery doporučenými kroky založenými na prediktivních poznatcích, což pomáhá při rozhodování a profesním rozvoji
Omezení WorkTango
- Složitá navigace: Někteří uživatelé uvádějí potíže s přecházením mezi záložkami a navigací na platformě, zejména v sekci konverzací
- Základní přizpůsobení analytiky: Ačkoli jsou možnosti analytiky a dashboardu robustní, mohou se zdát omezené a ne tak přizpůsobitelné, jak by si někteří uživatelé přáli
- Správa bodů: Čtvrtletní politika „využij nebo ztratíš“ pro odměnové body může být pro některé uživatele omezující
Ceny WorkTango
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze WorkTango
- G2: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
Mějte prst na tepu dění s ClickUp
V dlouhodobé studii zaznamenaly společnosti s silnou firemní kulturou, které si vážily zaměstnanců, zákazníků a vedení, nárůst tržeb o 682 %.
Průzkumy spokojenosti zaměstnanců vám v tom pomohou: zachycují aktuální stav vašeho pracoviště a umožňují vám identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a to pomocí účinných strategií.
Funkce ClickUp, jako jsou přizpůsobitelné šablony průzkumů, sběr zpětné vazby v reálném čase a praktické poznatky, poskytují vše, co potřebujete k dosažení této úrovně zapojení a spokojenosti zaměstnanců.
Jste připraveni získat v reálném čase přehled o tom, jak to ve vašem týmu funguje?