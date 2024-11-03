Top 10 CRM systémů pro asociace pro zvýšení efektivity a spolupráce

Srdcem každého sdružení jsou jeho členové.
K udržení silného pulsu však nestačí jen dobré úmysly. Musíte vědomě sledovat členství, automatizovat výběr členských příspěvků a plánovat akce a webináře, přičemž musíte zůstat věrní účelu vaší organizace.
Strávil jsem spoustu času testováním systémů pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a poslední věc, kterou chcete, je CRM systém, který pracuje proti vám, nikoli pro vás. Měli byste mít možnost ukládat a analyzovat všechna svá data – jako jsou strategie udržení zákazníků, prodejní příležitosti a marketingové kampaně – na jednom centrálním místě.
Dobrá zpráva?
Mnoho CRM softwarů je speciálně navrženo tak, aby řešilo jedinečné výzvy, kterým čelíte při řízení vztahů se zákazníky.
Tento blogový příspěvek rozebírá nástroje, které skutečně fungují. Pojďme se na to podívat.
Co byste měli hledat v CRM pro asociace?
Ne všechny CRM systémy jsou stejné. Pokud chcete nástroj, který vám skutečně pomůže dobře vykonávat vaši práci, potřebujete něco, co splňuje jedinečné potřeby řízení asociace.
Ale co byste měli hledat?
- Možnosti přizpůsobení: Vaše softwarové řešení CRM by vám mělo umožnit přizpůsobit pole, pracovní postupy a zprávy tak, aby vyhovovaly jedinečné struktuře vašeho sdružení a přizpůsobovaly se jeho růstu nebo změnám zaměření.
- Správa členů: Vyberte si nástroj, který vám umožní spravovat podrobné profily členů, včetně kontaktních informací, stavu členství, členských příspěvků, účasti na akcích a dalších preferencí.
- Mobilní přístupnost: Vybraný CRM systém by měl mít rozhraní přizpůsobené pro mobilní zařízení nebo speciální aplikaci, abyste měli přístup k informacím o členech, mohli aktualizovat záznamy nebo odpovídat na dotazy i na cestách.
- Reporting a analytika: Vyberte si platformu, která nabízí robustní reportingové funkce a poskytuje vám přehled o trendech v členství, účasti na akcích, finančním zdraví a dalších aspektech.
- Integrace s jinými nástroji: Váš CRM systém by měl být hladce integrován s vašimi stávajícími technologiemi, jako jsou webové stránky, účetní software a systémy pro zpracování plateb.
- Integrace správy událostí: Většina asociací pořádá události, jako jsou konference, webináře a školení – vyberte si CRM nástroj, který vám umožní zpracovávat registrace, sledovat účast účastníků a spravovat následné aktivity po události.
Bonus: Prozkoumejte 10 nejlepších příkladů CRM softwaru a jejich použití, abyste zefektivnili svůj pracovní postup a dosáhli více s menším úsilím.
10 nejlepších CRM systémů pro asociace
1. ClickUp (nejlepší komplexní CRM a systém pro řízení projektů)
ClickUp není typický CRM systém; je to výkonný nástroj pro řízení projektů, který vám dává flexibilitu při vytváření pracovních postupů, které odpovídají požadavkům vašeho sdružení.
S ClickUp CRM můžete snadno vizualizovat vztahy mezi členy a vést pipeline. Používám více než 10 možností zobrazení, jako je Kanban Board a Table View, k řízení všeho od potenciálních členů až po obnovení členství. Mohu rychle zjistit, jak si každý účet stojí, aniž bych musel prohledávat několik tabulek nebo nástrojů. Vše, co potřebuji, je na jednom místě.
ClickUp vám umožní eliminovat izolované systémy a urychlit komunikaci díky integraci e-mailů. Odesílání aktualizací projektů, sledování potenciálních členů a dokonce i spolupráce s vaším týmem se stane snadnou záležitostí díky jedinému centru.
Kromě toho jsou při analýze zapojení a spokojenosti členů užitečné výkonnostní panely ClickUp CRM.
Více než 50 widgetů na ovládacím panelu vám pomůže vizualizovat trendy a sledovat klíčové ukazatele výkonnosti napříč odděleními. Tyto informace můžete využít k informovanějšímu rozhodování o tom, kam zaměřit své úsilí, abyste zvýšili dopad asociace, získali kapitál pro aktivity nebo zkontrolovali zapojení klientů a zákazníků.
Reporting platformy je doplněn o další užitečnou funkci: Vlastní pole. Ty vám umožňují zaznamenávat jedinečné podrobnosti o každém členovi nebo projektu, od geografických údajů po historii.
Nejlepší na používání ClickUp je, že nemusíte objevovat Ameriku.
Šablona CRM od ClickUp nabízí hotový rámec pro správu kontaktů, obnovení a událostí na jednom místě. Sedm stavů zajišťuje transparentnost postupu úkolů a pět funkčních zobrazení zefektivňuje práci.
Pro jednodušší přístup vyzkoušejte jednoduchou šablonu CRM od ClickUp. Je vhodná pro začátečníky a nabízí další stavy, zobrazení a vlastní pole, které vám pomohou vytěžit maximum z nastavení CRM.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs pomáhá udržovat konzistenci ve všech interních procesech. Můžete jej použít k vypracování návrhů pro členy, vytvoření SOP a budování wiki pro strukturování důležitých údajů asociace.
- Přiřazujte komentáře v ClickUp a upozorňujte členy týmu, aby okamžitě reagovali na časově citlivé úkoly, jako jsou dotazy dodavatelů nebo logistika akcí.
- Vymýšlejte strategie a vytvářejte plány pomocí ClickUp Whiteboards; přidávejte obrázky, webové odkazy a sledovatelné úkoly pro bohatší a interaktivnější zážitek.
- Pomocí závislostí úkolů definujte pracovní postupy a označte úkoly, jako je schvalování obsahu nebo plánování, jako „čekající“ nebo „blokující“, abyste zajistili hladký průběh projektu.
- Vytvářejte tabulky s bohatými daty a přehledy pomocí ClickUp Brain a organizujte složité informace, jako jsou smlouvy s dodavateli nebo harmonogramy akcí, do přístupných formátů.
- Stanovte si číselné cíle pomocí ClickUp Goals, abyste mohli analyzovat pokrok, a rozdělte měřitelné cíle (např. kontaktní body správy nebo účast na akcích) na konkrétní kroky.
Omezení ClickUp
- Zvládnutí více než 100 výkonných funkcí může nějakou dobu trvat – naštěstí ClickUp nabízí nápovědu, ukázky a kurzy pro rychlé osvojení a přijetí.
- ClickUp Brain není součástí plánu Free Forever.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 800 recenzí )
- Capterra: 4,6/5 ( více než 4 000 recenzí )
2. WildApricot (nejlepší pro automatizaci členství v malém měřítku)
WildApricot je softwarové řešení pro správu členů, které zjednodušuje obnovování členství, registraci na akce a platby s minimálním nastavením. Je to požehnání pro malé asociace, které mají málo času.
Jedna věc, která se mi na tomto nástroji líbila, je jeho funkce integrace e-mailů – na této platformě je snadné odesílat upomínky na obnovení členství nebo pozvánky na akce.
Všechny údaje o vašem sdružení jsou navíc bezpečně uloženy v cloudu, což vám umožňuje vyhledávat, aktualizovat a sdílet databázi členů s kolegy z týmu z jakéhokoli zařízení.
Nejlepší funkce WildApricot
- Personalizujte přihlášku člena pomocí několika úrovní členství, počtu slev a schválení správcem.
- Pomocí pokročilého vyhledávání kontaktů najděte přesně ty informace o svých členech, které hledáte.
- Nastavte různé daně z prodeje nebo DPH – v závislosti na umístění vašich členů – a přijímejte přesné platby.
Omezení WildApricot
- Neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak nastavit a zaslat účastníkům po skončení akce dotazník, což je nepohodlné.
- Zákaznická podpora může být nejednotná, někteří agenti jsou dobře informovaní, zatímco jiní vyžadují opakovaná vysvětlení.
Ceny WildApricot
- Osobní: 60 $/měsíc za 100 kontaktů
- Skupina: 75 $/měsíc za 250 kontaktů
- Komunita: 140 $/měsíc za 500 kontaktů
- Profesionální: 240 $/měsíc za 2 000 kontaktů
- Síť: 440 $/měsíc za 5 000 kontaktů
- Enterprise: 530 $/měsíc za 15 000 kontaktů
- Globální: 900 $/měsíc za 50 000 kontaktů
Hodnocení a recenze WildApricot
- G2: 3,9/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
3. MemberClicks (nejlepší pro zjednodušení procesů obnovy členství)
MemberClicks, vytvořený pro asociace, komory a neziskové organizace, má jednu obrovskou výhodu: personalizaci kampaní na obnovení členství , které se přizpůsobují podle zapojení členů.
To znamená, že tento software pro správu členství může vytvářet zprávy a nabídky na základě toho, jak aktivní nebo neaktivní člen byl.
Chcete automatizovat potvrzení o přijetí, potvrzení událostí a připomínkové e-maily? Můžete posílat hromadné e-maily nebo cílené zprávy. MemberClick je v souladu s normou PCI, což zajišťuje bezpečné zpracování online plateb.
Nejlepší funkce MemberClicks
- Vytvořte přihlášky k členství pro svůj web
- Získejte okamžitý přehled o účasti na akcích a jejich výkonu v reálném čase díky integrovaným dashboardům.
- Definujte pracovní postup pro upomínky o platbách, který vašim členům zasílá automatické upomínky a e-maily, jak se blíží datum obnovení členství.
Omezení MemberClicks
- Platforma není příliš uživatelsky přívětivá a její ovládání vyžaduje školení.
- Nepřijímá všechny formy platby, což může být frustrující.
Ceny MemberClicks
- MC Professional: Individuální ceny
- MC Trade: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MemberClicks
- G2: 3,8/5 (45+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
4. YourMembership (nejlepší pro cloudový design a automatizaci správy asociací)
Nepovažujte YourMembership za další z mnoha CRM nástrojů pro asociace. Umožňuje vám spravovat databáze členů, akce a e-mailové kampaně a vytvářet webové stránky pro členy, aniž byste museli najímat webového vývojáře.
Toto by byla skvělá funkce, pokud by webové stránky byly ústředním bodem zapojení vašich členů. Potřebujete propagovat událost nebo chcete vytvořit speciální kampaň pro vaše profesní a obchodní asociace? Vytvoření intuitivního webového prostředí je s YourMembership hračkou.
Nejlepší funkce YourMembership
- Generujte a odesílejte faktury automaticky nebo jedním kliknutím.
- Nakonfigurujte víceúrovňové modely členství, včetně individuálního a organizačního členství.
- Vytvořte vlastní registrační cestu pro účastníky, řečníky a sponzory, která zobrazuje pouze relevantní vstupenky a akce.
Omezení YourMembership
- API není standardní, což ztěžuje a prodražuje integraci s třetími stranami.
- Terminologie je matoucí, protože nástroj používá nestandardní názvy pro běžné funkce v tomto odvětví.
Ceny YourMembership
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze YourMembership
- G2: 3,3/5 (22+ recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 170 recenzí)
5. Cvent (nejlepší pro správu velkých asociací a logistiku)
Pokud vaše asociace pořádá velké akce, Cvent je jasným vítězem. Opravdu zajímavé bylo, jak spravuje všechny aspekty životního cyklu akce, od přizpůsobených registračních formulářů až po analýzy po skončení akce.
Můžete registrovat účastníky osobních schůzek nebo automaticky zaznamenávat účastníky virtuálních schůzek. Tento software pro správu asociací vám také umožňuje automaticky synchronizovat nové potenciální zákazníky a stávající kontakty s vaší platformou CRM.
Navíc zajišťuje kompatibilitu a konzistenci na základě vaší technologické infrastruktury a CRM procesů.
Nejlepší funkce Cvent
- Usnadněte schůzky mezi účastníky, sponzory, zaměstnanci a vystavovateli pomocí plánování schůzek.
- Sdílejte údaje o členech mezi týmy prostřednictvím komplexního seznamu integrací softwaru pro prodej a marketing.
- Shromažďujte včasnou zpětnou vazbu a zvyšte celkový obchodní úspěch pomocí prémiového nástroje pro tvorbu průzkumů.
Omezení Cvent
- Přizpůsobení pro jedinečné události může být složité kvůli omezením Cventu.
- Neexistuje žádný centrální systém pro správu pracovních příkazů, což je náročné, pokud je zapojeno více uživatelů.
Ceny Cvent
- Profesionální: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cvent
- G2: 4,3/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 950 recenzí)
6. Naylor Association Solutions (nejlepší pro splnění rozsáhlých komunikačních potřeb)
Pokud vaše asociace produkuje velké množství obsahu (například časopisy nebo členské bulletiny) a chcete sledovat jeho výkonnost, Naylor vás nezklame.
Marketingový software CRM se synchronizuje s vašimi zpravodaji, publikacemi a dokonce i reklamními programy a odhaluje, jak vaši členové interagují s vaším obsahem. Naylor se také integruje s předními marketingovými nástroji, jako jsou MailChimp, MonkeySurvey a Zoom.
Nejlepší funkce Naylor Association Solutions
- Získejte příjmy mimo členské příspěvky od sponzorů a inzerentů prostřednictvím akcí a propagačních akcí.
- Udělejte ze svého sdružení myšlenkového lídra pomocí blogovací platformy Naylor a online uživatelské komunity.
- Rychle vizualizujte a porozumějte datům pomocí dynamických předem připravených reportů.
Omezení řešení Naylor Association Solutions
- Neexistuje možnost sloučit duplicitní záznamy, což je problém vzhledem k nevyhnutelnosti duplicit při zadávání dat do jakéhokoli systému.
- Funkce pro reporting a organizační nastavení omezují správu dat
Ceny Naylor Association Solutions
- Základní: Až 2 500 záznamů
- Go: Až 5 000 záznamů
- Výhoda: Až 15 000 záznamů
- Premier: Až 45 000 záznamů
Ceny začínají na 195 USD/měsíc.
Hodnocení a recenze Naylor Association Solutions
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Salesforce (nejlepší pro kompletní přizpůsobení s podrobnými informacemi o datech)
Když se řekne „prodejní CRM strategie“, je těžké nemyslet na Salesforce.
Budete však překvapeni, když zjistíte, že se může hodit i asociacím při budování vztahů s členy.
Jeho přizpůsobitelné ovládací panely jsou neocenitelné. Můžete načíst data v reálném čase o aktivitách členů, účasti na akcích nebo dokonce o fundraisingu a zobrazit je na jednom místě. Je vhodný pro asociace s komplexními datovými potřebami a velkou členskou základnou.
Nejlepší funkce Salesforce
- Vytvořte pro svou asociaci vlastní systémy správy s pokročilými funkcemi, jako jsou reporty o členech a členské portály.
- Pomocí rozhraní a dashboardů Salesforce s funkcí drag-and-drop můžete snadno navigovat v CRM, i když nejste technicky zdatní.
- Personalizujte své zprávy pro členy pomocí šablon e-mailů a dotazníků s vaším logem.
Omezení Salesforce
- Pomalá rychlost a občasné výpadky narušují provoz, zejména při zpracování velkých datových souborů.
- Mobilní verze postrádá klíčové funkce pro správu členství, což ztěžuje rychlé aktualizace a změny na cestách.
Ceny Salesforce
- Enterprise: 60 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 100 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 for Sales: 300 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 for Service: 300 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 22 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 500 recenzí)
8. iMIS® (nejlepší pro prioritizaci dat v reálném čase a sjednocené zobrazení členů)
iMIS® je systém pro správu zapojení, který podporuje správu asociací, odborů a členství.
Můžete vytvořit jednotný přehled o každém členovi, který zahrnuje vše od účasti na akcích až po historii darů. Integrované hodnocení zapojení vám pomůže identifikovat, kteří členové jsou velmi aktivní a kteří by mohli být ohroženi odchodem.
Myslím, že je to druh nástroje, který vám poskytne praktické informace na první pohled – bez zbytečných komplikací.
Nejlepší funkce iMIS®
- Zpracovávejte všechny finanční a účetní úkoly vašeho sdružení přímo prostřednictvím systému.
- Vytvořte nezapomenutelné zážitky pro členy pomocí flexibilních cenových možností, mikrowebů a mobilních funkcí.
- Poskytněte svým členům výhody v oblasti vzdělávání a rozvoje díky zjednodušenému procesu ověřování kvalifikace, licencování a certifikací CRM.
Omezení iMIS®
- Ačkoli jsou data snadno přístupná, k vytvoření formátovaných zpráv je zapotřebí externí nástroj pro tvorbu zpráv.
- Hledání určitých funkcí a provádění úkolů může být zpočátku náročné.
Ceny iMIS®
- iMIS® Professional: Ceny na míru
- iMIS® Enterprise: 7 200 $/rok (pro minimálně 3 uživatele)
Hodnocení a recenze iMIS®
- G2: 4,1/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
9. Aptify (nejlepší škálovatelný CRM systém pro asociace s více pobočkami)
Pokud je vaše asociace rozložena do různých regionů, musíte vyzkoušet Aptify. Obsahuje všechny správné nástroje, přehledy a zprávy, které vám pomohou hladce řídit vaše složité operace.
Obzvláště užitečná je flexibilní správa členských příspěvků od společnosti Aptify. Ať už spravujete víceúrovňové členství, různé ceny pro jednotlivé pobočky nebo složité struktury členských příspěvků, Aptify to zvládne s lehkostí.
Nejlepší funkce Aptify
- Podporujte své členské sdružení bez ohledu na vaši polohu díky funkcím pro více jazyků, měn a časových pásem.
- Přizpůsobte si portály pro členy, provádějte aktualizace a přidávejte moduly – bez nutnosti přestavovat základní systém.
- Využijte špičkovou cloudovou bezpečnost, škálovatelnost a výkon poskytované platformou Microsoft Azure.
Omezení Aptify
- Jeho výkon je extrémně pomalý, úkoly jako spouštění seznamů, synchronizace kampaní a generování zpráv trvají dlouho.
- Často zamrzá, což vede ke ztrátě dat, pokud je program vypnut.
Ceny Aptify
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Aptify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Personify ThreeSixty (nejlepší pro dlouhodobé sledování zapojení členů)
Personify ThreeSixty posiluje vaši asociaci díky neuvěřitelnému řešení Collaborative CRM. Byl jsem ohromen, když jsem viděl, jak systém shromažďuje data z každé interakce – přihlášení na akci, stažení obsahu nebo dar – a propojuje je s profilem člena.
Personify360 poskytuje podrobné informace, které potřebujete k pochopení svých členů.
Nejlepší funkce Personify ThreeSixty
- Snadno sledujte průběh fundraisingové kampaně a shromážděné a přispěné finanční prostředky.
- Spravujte transakce, výplaty, odložené výnosy, storna a další pomocí standardů GAAP.
- Vytvářejte nové jednoduché produkty pro schůzky zdarma a spravujte účastníky schůzek.
Omezení Personify ThreeSixty
- Vyžaduje použití nástrojů pro elektronické obchodování, které jsou matoucí a pro správu asociace irelevantní.
- Chybové zprávy jsou frustrující; změny je nutné ručně vrátit zpět před opuštěním stránky, což může zpomalit pracovní postup.
Personify ThreeSixty ceny
- Ceny na míru
Personify ThreeSixty hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 3,7/5 (25+ recenzí)
Propojte, podporujte a rozvíjejte svou asociaci pomocí robustního CRM softwaru
Úspěch vašeho sdružení závisí na vztazích, které budujete, nikoli na technologiích, se kterými se potýkáte.
Správný CRM systém by měl ustoupit do pozadí a tiše plnit svou funkci, abyste se mohli soustředit na svou práci: zapojování členů a prosazování své mise. Doufáme, že softwarová řešení, o kterých jsme hovořili, vám ukážou, jak hladký může být chod vaší organizace.
ClickUp samozřejmě posouvá správu asociací na vyšší úroveň díky svým rozsáhlým funkcím a schopnostem. Vše, co potřebujete – projekty, úkoly, šablony, AI a automatizace – je na jednom místě. Ale nemusíte mi věřit. Vyzkoušejte to sami – zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes.