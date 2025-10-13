10 nejlepších nástrojů pro shrnutí schůzek s využitím umělé inteligence

Buďme upřímní – psaní poznámek během schůzek může být hotové akrobatické číslo. Snažíte se soustředit na klíčovou diskusi a zároveň se snažíte vše rychle zapsat, abyste na nic nezapomněli.
Ale co kdybyste se nemuseli rozhodovat mezi tím, zda věnovat pozornost nebo zaznamenat každý důležitý detail?
Díky nástrojům pro shrnutí schůzek s umělou inteligencí to nemusíte dělat. S těmito nástroji se můžete plně soustředit na konverzaci s vědomím, že umělá inteligence za vás zaznamenává a shrnuje poznámky ze schůzky. 🤖
Od zaznamenávání úkolů až po vytváření přehledných shrnutí – nástroje pro shrnování schůzek s umělou inteligencí eliminují potřebu ručního psaní poznámek, což vám umožní být na schůzkách více přítomní a produktivnější.
Zaujalo vás to? 🤔
Čtěte dále a seznamte se s 10 nejlepšími nástroji pro shrnování schůzek s využitím umělé inteligence, které vám pomohou transformovat váš pracovní postup.
Co byste měli hledat v nástroji pro shrnování poznámek s využitím umělé inteligence?
Výběr správného nástroje pro shrnutí schůzek s umělou inteligencí není jen o tom najít nástroj, který „funguje“. Měl by být vysoce výkonný, snadno použitelný a responzivní. Kromě toho je zde několik dalších základních vlastností, na které byste se měli zaměřit:
- Přesnost: Vyberte si nástroj pro shrnutí schůzek s umělou inteligencí, který generuje přesné přepisy schůzek. Usnadňuje pořizování poznámek a zajišťuje maximální spolehlivost
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si nástroj, který nabízí možnosti přizpůsobení. Kvalitní nástroj pro shrnutí schůzek s umělou inteligencí by vám například měl umožnit přizpůsobit si různé poznámky ze schůzek podle délky, podrobností, klíčových bodů atd.
- Možnosti integrace: Vyberte si nástroj pro shrnutí, který se integruje s nástroji a softwarem třetích stran. Patří sem oblíbené aplikace a nástroje pro videokonference, jako jsou Zoom a Google Meet, platformy pro spolupráci, jako je Microsoft Teams, a nástroje pro správu kalendáře, jako je Calendly
- Jazyková podpora: Najděte nástroj, který podporuje různé globální a regionální jazyky. To usnadňuje přepis v reálném čase a pomáhá efektivněji zaznamenávat schůzky
- Zabezpečení: Vyberte si nástroj pro shrnování poznámek s umělou inteligencí, který nabízí robustní bezpečnostní opatření a dodržuje předpisy na ochranu osobních údajů, čímž zajistíte, že údaje, které sdílíte ve svých videozáznamech, budou chráněny před neoprávněným přístupem
10 nejlepších nástrojů pro shrnování poznámek s využitím umělé inteligence
Zde je stručné srovnání nejlepších nástrojů na trhu, které vám pomůže vybrat ten správný nástroj pro shrnutí schůzek s umělou inteligencí pro vaše konkrétní potřeby. Rozdělili jsme je podle nejlepších případů použití, klíčových funkcí, cen a toho, zda nabízejí bezplatný tarif. Takto snadno najdete nástroj, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu a rozpočtu.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Bezplatný tarif
|Placený tarif již od
|Hlavní funkce
|ClickUp
|Shrnutí poznámek ze schůzek pomocí umělé inteligence
|Ano
|7 $/měsíc
|Přepis v reálném čase, převod úkolů, ukládání dokumentů
|Fireflies. ai
|Automatické pořizování poznámek z jednání
|Ano
|18 $/měsíc
|Shrnuje videokonference a nabízí rozšíření pro prohlížeč pro snadné použití
|Otter.ai
|Shrnutí online schůzek
|Ano
|16,99 $/měsíc
|Vytváří souhrny schůzek, mobilní aplikace, zdůrazňuje klíčové body
|Avoma
|Získejte přehled o schůzkách
|Ano
|24 $/měsíc
|Poskytuje přehledy ze schůzek, upravuje přepisy, integruje CRM
|Fathom
|Shrnutí videí ze schůzek
|Ano
|19 $/měsíc
|Shrnuje videokonference, rozšíření pro prohlížeč pro snadné použití
|Fellow
|Vytváření programů schůzek
|Ano
|11 $/měsíc
|Zaznamenávání poznámek v reálném čase, přidělování úkolů, oznámení v reálném čase
|Sembly AI
|Nahrávání schůzek
|Ano
|29 $/měsíc za jedno místo
|Tagy: klíčové momenty, podpora 48 jazyků, vyhledávání podle klíčových slov
|Laxis
|Extrahování poznámek z jednání
|Ano
|13,33 $/měsíc
|Shrnuje schůzky se zákazníky a generuje praktické poznatky
|Jamie AI
|Shrnutí schůzek (virtuálních i osobních)
|Ano
|26,31 $/měsíc
|Překládá přepisy do více než 20 jazyků a označuje důležité momenty
|Znovu sledovat
|Poznámky k videím
|Ano
|23,75 $/měsíc
|Organizuje schůzky podle kanálů, poskytuje analytické údaje, sdílí shrnutí
Nyní, když jste si prohlédli stručné srovnání nejlepších nástrojů pro shrnování schůzek s využitím umělé inteligence, pojďme se podrobněji podívat na to, čím se každý z nich vyznačuje. Od přepisu v reálném čase po hladkou integraci a automatizační funkce – prozkoumáme jedinečné výhody i omezení těchto nástrojů, abyste se mohli informovaně rozhodnout, který z nich nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu.
1. ClickUp (nejlepší pro shrnování poznámek ze schůzek pomocí umělé inteligence)
Hledáte AI asistenta pro vaši firmu, který je robustní, univerzální a vysoce výkonný? Už nemusíte hledat – ClickUp je pro vás tím nejlepším řešením. 🏆
ClickUp je komplexní platforma pro řízení projektů, která nabízí všechny nástroje a funkce potřebné ke zjednodušení všech aspektů vaší práce – a pořizování poznámek není výjimkou.
Co dělá ClickUp nejlepším v oboru? Tajemství je všeobecně známé – jeho komplexnost! Na rozdíl od jiných nástrojů nabízí ClickUp řešení pro optimalizaci pořizování poznámek pro synchronní i asynchronní schůzky.
Představte si komplexní řešení pro vytváření programů schůzek, shrnování obsahu schůzek a automatické pořizování zápisů. Seznamte se s ClickUp Meetings.
Komplexní správa schůzek, která je spásou pro všechny překážky, s nimiž se váš tým potýká v reálném čase.
Ale počkejte – to není ani polovina toho, co ClickUp nabízí.
Vylepšený přepis videokonferencí s ClickUp Brain a Clips
ClickUp Brain vám pomůže vytvořit programy schůzek, přepisy schůzek v reálném čase, shrnutí, klíčové poznatky a dokumenty – to vše pomocí několika jednoduchých pokynů. Pomůže vám také analyzovat diskuse a automaticky zvýraznit body k provedení. Poté je převede na úkoly a přiřadí je příslušným zúčastněným stranám.
Funkce shrnutí tohoto nástroje také generuje stručný přehled klíčových rozhodnutí, akčních bodů a závěrů pouhými několika kliknutími.
A to není vše! Spojte ClickUp Brain s ClickUp Clips a zajistěte si dokonalý přepis všech asynchronních videokonferencí!
Uspořádané záznamy s ClickUp Docs
Hlavním úskalím běžných nástrojů pro shrnutí schůzek s využitím umělé inteligence je škálovatelnost. Jak váš tým roste, stává se obtížné vést záznamy o klíčových bodech projednávaných na každé schůzce. S ClickUp Docs to však není problém.
Tento nástroj vám umožní shromáždit všechny vaše předchozí poznámky z jednání, přepisy, shrnutí a videa na jednom místě.
Kromě toho ClickUp nabízí také dvě připravené a přizpůsobitelné šablony pro správu schůzek a poznámek.
Šablony schůzek, které můžete použít
Pomocí šablony poznámek ze schůzek ClickUp stanovte jasné pokyny a struktury pro vaši schůzku, její program, poznámky, diskuse, akční body atd. Navíc automaticky vytváří úkoly z akčních bodů schůzky, centralizuje dokumenty ze schůzky pro snadný přístup a zefektivňuje spolupráci díky aktualizacím a komentářům v reálném čase.
Šablona zápisu z jednání ClickUp navíc poskytuje základní strukturu pro zaznamenávání zápisů z jednání jako dokumentu na platformě ClickUp. Pomůže vám zaznamenávat zápisy z jednání, organizovat diskuse, rozhodnutí a následné kroky ve strukturovaném formátu a snadno sdílet a aktualizovat záznamy z jednání s vaším týmem.
✅ Ideální pro: Projektové manažery a týmy, které se potýkají s více projekty a potřebují podrobné souhrny schůzek, přidělování úkolů a hladkou integraci s dalšími nástroji pro řízení práce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Převádějte poznámky a akční položky přímo na úkoly a přiřazujte odpovědnosti v reálném čase
- Nastavte automatická připomenutí pro následné úkoly a zajistěte, že po schůzce nezůstane žádný úkol nevyřízený
- Spolupracujte s členy týmu na dokumentech k schůzkám v reálném čase, aby všichni mohli přispívat současně
- Využijte možnosti formátování textu, jako je tučné písmo, nadpisy a odrážky, k přehlednému formátování a uspořádání poznámek z jednání
- Snadno prohledávejte záznamy z minulých schůzek a diskuse a získejte rychlý přístup k důležitým informacím
- Synchronizujte s hlavními platformami pro schůzky a kalendáři, jako jsou Google Meet a Outlook, abyste mohli plánovat schůzky a propojovat poznámky s konkrétními událostmi
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé se mohou setkat s mírnou náročností na osvojení
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Fireflies.ai (nejlepší pro pořizování poznámek ze schůzek)
Fireflies.ai je intuitivní AI asistent pro schůzky, který generuje automatické poznámky ze schůzek.
Tento nástroj vám umožňuje filtrovat a poslouchat klíčová témata, přidávat komentáře, označovat členy týmu, sledovat dobu vystoupení jednotlivých řečníků a mnoho dalšího. Je ideální pro vytváření stručných shrnutí, která vám pomohou zorientovat se v záplavě informací z dlouhých schůzek.
✅ Ideální pro: Týmy pracující na dálku nebo rozptýlené po různých místech, které potřebují rychlé a stručné souhrny dlouhých schůzek a chtějí snadno sdílet poznámky napříč platformami, jako jsou Slack nebo Asana.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Prohledávejte minulé schůzky a přepisy pomocí klíčových slov a frází s vyhledáváním poháněným umělou inteligencí
- Zachyťte a shrňte body k jednání z diskusí pomocí konverzační inteligence
- Sdílejte poznámky z jednání okamžitě se svým týmem prostřednictvím Slacku, Notionu, Asany atd.
- Propojte si aplikaci s kalendářovými aplikacemi, jako je Google Kalendář, a plánujte a synchronizujte schůzky
Omezení Fireflies.ai
- Vysoké náklady na pokročilé funkce
- Vyžaduje náročné ruční nastavení pro přizpůsobené pracovní postupy
- Minimální podpora offline
Ceny Fireflies.ai
- Navždy zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo (účtováno ročně)
- Business: 29 $/měsíc za jedno místo (účtováno ročně)
- Enterprise: 39 $/měsíc za jedno místo (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 490 recenzí)
- Capterra: NA
3. Otter.ai (nejlepší pro shrnování online schůzek)
Otter.ai je známý nástroj pro shrnutí schůzek využívající umělou inteligenci, který byl navržen tak, aby usnadnil spolupráci mezi týmy pracujícími na dálku.
Tento nástroj zcela automatizuje všechny činnosti ve vaší zasedací místnosti. Vytváří souhrny schůzek, přiděluje úkoly členům týmu, poskytuje titulky pro osobní i virtuální schůzky atd.
✅ Ideální pro: Týmy, které potřebují vytvářet přehledné souhrny schůzek i na cestách, s výkonnou podporou mobilních aplikací a integrací s nástroji pro videokonference.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Ušetřete čas poslechem 30sekundových shrnutí z hodinových zápisů ze schůzek
- Pomocí mobilní aplikace se můžete účastnit schůzek a vytvářet jejich přepisy i na cestách
- Získejte přímý přehled o klíčových tématech projednávaných na schůzce díky funkci Otter AI Chat
Omezení Otter.ai
- Omezené možnosti exportu
- Bezplatný tarif má určitá omezení
- Omezená integrace s nástroji třetích stran
Ceny Otter.ai
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
4. Avoma (nejlepší pro získávání přehledu o schůzkách)
Avoma je AI asistent pro schůzky, který je známý automatizací celého cyklu schůzky – od plánování až po realizaci.
Pomůže vám vytvářet programy schůzek, přepisovat schůzky, získávat přesné souhrny a poznámky ze schůzek a mnoho dalšího. Avoma se zaměřuje na zlepšování výsledků v oblasti prodeje a marketingu a poskytuje praktické klíčové poznatky ze schůzek se zákazníky, které se osvědčují při uzavírání obchodů.
✅ Ideální pro: Obchodní týmy, které chtějí z jednání se zákazníky získávat praktické poznatky, sledovat vzorce konverzace a zlepšit efektivitu jednání, aby mohly uzavřít obchody rychleji.
Nejlepší funkce Avomy
- Upravujte a přizpůsobujte přepisy schůzek v reálném čase, abyste mohli vylepšit shrnutí nebo přidat další poznámky
- Sledujte statistiky konverzace, jako je poměr řeči, tempo řečníka a vzorce interakce, a zvyšte tak efektivitu schůzek
- Integrujte s celou řadou nástrojů pro CRM, kalendáře, konference a volání
Omezení Avomy
- Vyšší náročnost na osvojení
- Pro malé týmy je to drahé
- Není ideální pro přepisování schůzek v jiných jazycích než v angličtině kvůli problémům s přesností
Ceny Avoma
- Základní: Navždy zdarma
- Základní balíček: 24 $/měsíc na uživatele
- Plus: 59 $/měsíc na uživatele
- Business: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 109 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 320 recenzí)
- Capterra: NA
5. Fathom (nejlepší pro shrnutí videozáznamů ze schůzek)
Pokud hledáte nástroj pro shrnutí schůzek s umělou inteligencí, který usnadní interní schůzky ve vaší organizaci, vyzkoušejte Fathom. Je komplexní, ale zároveň poměrně snadno ovladatelný.
Fathom zvládne vše – od nahrávání videí ze schůzek až po jejich přepis. Pomůže vám vytvářet souhrny schůzek, synchronizovat úkoly s vaším CRM a sdílet poznámky ze schůzek s kolegy. Kromě toho Fathom nabízí předem připravené šablony poznámek ze schůzek, které celý proces urychlují.
✅ Ideální pro: Organizace, které často pořádají videokonference a chtějí snadno srozumitelné souhrny a akční body, aniž by musely procházet hodiny videozáznamů.
Nejlepší funkce Fathom
- Po každé schůzce obdržíte stručné shrnutí, abyste se vyhnuli procházení zdlouhavých zápisů
- Označte důležité diskuse, aby byly klíčové poznatky a body k akci zvýrazněny a snadno dostupné
- Použijte rozšíření prohlížeče Fathom k zaznamenávání a přepisu schůzek bez nutnosti instalace desktopové aplikace
Omezení Fathom
- Podporuje pouze videohovory
- Omezené funkce exportu a sdílení v bezplatném tarifu
Ceny Fathom
- Navždy zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Verze Team: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 3 270 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 490 recenzí)
6. Fellow (nejlepší pro vytváření programů schůzek)
Kromě toho, že je Fellow oblíbeným nástrojem pro shrnutí schůzek s využitím umělé inteligence, je známý především tvorbou dobře naplánovaných programů schůzek založených na umělé inteligenci.
Tento nástroj je ideální pro pořizování poznámek z jednání a pomáhá získat kompletní přepisy, zvýraznit klíčové momenty, procházet poznámky z jednání vytvořené umělou inteligencí a rekapitulace pro lepší pochopení kontextu.
I tak může být orientace v něm složitá, zejména pokud jste podobný nástroj nikdy předtím nepoužívali.
✅ Ideální pro: Týmy, které potřebují strukturované schůzky s jasným programem, aby bylo zajištěno, že budou zaznamenány všechny klíčové body diskuse a jasně definovány následné úkoly.
Nejlepší funkce Fellow
- Pořizujte si poznámky z jednání během živých konverzací na Zoomu, Google Meet atd., abyste měli jistotu, že všechny klíčové body jsou zaznamenány v reálném čase
- Dostávejte v reálném čase oznámení o úkolech, které vyplynuly z jednání
- Přiřazujte úkoly a akční položky z přepisů schůzek svým kolegům přímo z platformy
Omezení Fellow
- Omezené funkce automatizace
- Pro větší týmy je to nákladné
Ceny Fellow
- Navždy zdarma
- Pro: 11 $/měsíc na uživatele
- Business: 10 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
7. Sembly AI (nejlepší pro nahrávání schůzek)
Sembly je nástroj pro schůzky využívající umělou inteligenci, který poskytuje automatické poznámky ze schůzek a stručné, chytré shrnutí.
Tento nástroj vám umožňuje sdílet celý přepis zaznamenané schůzky s vaším týmem. Navíc se Sembly integruje s několika nástroji pro optimalizaci spolupráce a pracovních postupů a podporuje 48 jazyků.
✅ Ideální pro: Globální týmy, které potřebují nástroj nabízející vícejazyčnou podporu a automatický přepis poznámek ze schůzek, což usnadňuje spolupráci v různých jazycích.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Označte klíčové momenty během jednání, abyste později mohli v přepisu snadno najít důležité body diskuse
- Prohledávejte shrnutí schůzek pomocí filtrů klíčových slov a rychle najděte konkrétní diskuse nebo body k jednání
- Automaticky synchronizujte poznámky ze schůzek s nástroji jako Asana, Trello a Slack pro lepší spolupráci
Omezení Sembly AI
- Žádné úpravy v reálném čase
- Přepisy mohou být nepřesné
- Náročné osvojení si používání nástroje
Ceny Sembly AI
- Osobní: Navždy zdarma
- Professional: 15 $/měsíc (účtováno ročně)
- Tým: 29 $/měsíc za jedno místo (účtováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: NA
8. Laxis – nejlepší pro extrahování poznámek
Hledáte nástroje pro shrnutí schůzek s umělou inteligencí, které dokážou z dlouhých interakcí se zákazníky vytěžit klíčové poznatky? Podívejte se na Laxis.
Tento nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, založený na mottu „od konverzací ke konverzím“, vytváří stručné souhrny zápisů ze schůzek se zákazníky. Tímto způsobem získáte přístup k důležitým úkolům, na kterých je třeba pracovat, a dosáhnete lepších výsledků. Laxis se navíc integruje s nástroji CRM, aby vám pomohl organizovat poznámky ze schůzek a mít je vždy po ruce.
✅ Ideální pro: Týmy zákaznické podpory a prodeje, které potřebují rychle proměnit rozhovory se zákazníky v praktické poznatky a zaměřit se na dosažení konkrétních výsledků z jednání.
Nejlepší funkce Laxis
- Shrnujte schůzky pomocí poznatků založených na umělé inteligenci a automaticky generujte úkoly, klíčové body a následné kroky
- Zachyťte klíčové body a fráze během schůzek, abyste k nim měli později snadný přístup
Omezení Laxis
- Základní možnosti extrakce poznámek
- Minimální podpora živých schůzek a spolupráce
Ceny Laxis
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 13,33 $/měsíc
- Business: 24,99 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Laxis
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: NA
9. Jamie AI (nejlepší pro shrnování schůzek)
Jamie je aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, která automaticky generuje poznámky na platformách, jako je Google Meet. Ale tím to nekončí.
I když se účastníte osobní schůzky, Jamie vám pomůže získat stručné shrnutí schůzky, přepisy a akční body. Umožňuje vám také sledovat rekapitulace schůzek nebo minulé schůzky, abyste získali přehled a přístup k důležitým informacím.
✅ Ideální pro: Týmy, které pracují jak ve virtuálním, tak v reálném prostředí, protože efektivně zaznamenává a shrnuje klíčové body diskuse z osobních i online schůzek.
Nejlepší funkce Jamie AI
- Využijte Jamieho AI k identifikaci akčních bodů a dalších kroků pro rychlou akci
- Automaticky označujte klíčové momenty v reálném čase, abyste se mohli vrátit k podstatným bodům
- Překládejte zápisy ze schůzek do více než 20 jazyků a zajistěte si tak plynulou komunikaci
Omezení Jamie AI
- Omezené integrace s platformami
- Minimální možnosti formátování
Ceny Jamie AI (k datu 07. 10. 2024)
- Navždy zdarma
- Standard: 26,31 $/měsíc (přepočteno dne 10. 7. 2024)
- Pro: 51,53 $/měsíc (přepočteno dne 10. 7. 2024)
- Executive: 108,54 $/měsíc (přepočteno dne 10. 7. 2024)
Hodnocení a recenze Jamie AI
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Rewatch (nejlepší pro pořizování poznámek z videí)
Další poměrně populární nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, Rewatch, slouží zároveň jako nástroj pro nahrávání obrazovky pro týmy a profesionály.
Získejte shrnutí schůzek, přepisy, akční body – to vše s Rewatch. Tento nástroj je založen na spolupráci a je komplexní, slouží jako komplexní řešení pro všechny potřeby online schůzek.
✅ Ideální pro: Týmy, které nahrávají a využívají videoobsah, a které potřebují podrobné souhrny, analýzy zapojení týmu a přehledné archivy schůzek pro snadné vyhledávání.
Podívejte se znovu na nejlepší funkce
- Vytvářejte kanály pro organizaci schůzek podle týmů nebo projektů,
- Sdílejte se svým týmem automatizované souhrny nebo konkrétní úryvky ze schůzky
- Získejte analytické údaje o zapojení týmu, přehráních videí, vyhledáváních atd.
Omezení opakovaného přehrávání
- Pro běžné používání je to drahé
- Vyžaduje vysokou šířku pásma
- Nepřepisuje telefonní hovory
Ceny služby Rewatch
- Zdarma: Navždy zdarma
- Tým: 23,75 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Znovu si prohlédněte hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: NA
V dnešním rychle se měnícím světě může ruční psaní poznámek z jednání představovat značnou ztrátu času a rozptylovat pozornost. Právě zde přichází na řadu shrnovač schůzek s umělou inteligencí, který celý proces zefektivní.
Tyto nástroje šetří čas tím, že automaticky generují zápisy z jednání, a zajišťují, že všechny důležité body, klíčové závěry a úkoly z vašich jednání jsou přesně zaznamenány. ✍️
Mnohé z těchto nástrojů se snadno integrují s oblíbeným softwarem pro videokonference, jako je Google Meet, což vám umožní soustředit se plně na konverzaci, zatímco AI se postará o pořizování poznámek. Díky tomu jsou nepostradatelným nástrojem pro zvýšení produktivity, přesnosti a zlepšení spolupráce.
