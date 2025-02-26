Bezplatné šablony Ganttova diagramu v Excelu pro řízení projektů

Šablony Ganttova diagramu pro Excel jsou spolehlivými pomocníky, kteří vám pomohou udržet vaše projekty na správné cestě. Využívají známé funkce aplikace Microsoft Excel a poskytují vám vizuální přehled časového harmonogramu vašeho projektu. 📊
Ať už jste projektový manažer, který musí skloubit několik termínů, majitel malé firmy, který organizuje svůj tým, nebo freelancer, který žongluje s požadavky klientů, tyto šablony se přizpůsobí vašim jedinečným potřebám.
Abychom vám pomohli s výběrem, vybrali jsme pro vás ty nejlepší bezplatné šablony Ganttova diagramu pro Excel.
Nejprve se ale podívejme, co je třeba zvážit při výběru bezplatné šablony Ganttova diagramu.
Co dělá šablonu Ganttova diagramu v Excelu dobrou?
Při výběru šablony Ganttova diagramu se zaměřte na takovou, která vyvažuje funkčnost a snadné použití. Klíčové vlastnosti, které je třeba zvážit, jsou:
- Uživatelsky přívětivý design: Hledejte šablony s jasně označenými poli a intuitivní navigací pro snadné zadávání dat, například rozevírací nabídky pro výběr fází úkolů nebo úrovní priority.
- Přehledný, nastavitelný časový plán: Vyberte si šablonu, která vizuálně znázorňuje úkoly vašeho projektu, a automaticky upravuje časové plány, když změníte odhadovaný čas na dokončení úkolu.
- Funkce sledování pokroku: Vyberte si šablonu Ganttova diagramu, která používá vzorce Excelu pro výpočet procenta dokončení úkolů v reálném čase a obsahuje pruhy pokroku pro zobrazení aktuálního stavu.
- Přizpůsobitelné rozvržení: Vyberte si šablonu, která vám umožní upravit sloupce, jako jsou počáteční a koncová data, a zajistit tak, aby odpovídaly konkrétním potřebám vašeho projektu.
- Indikátory závislosti úkolů: Najděte šablonu, která pomocí šipek nebo spojovacích čar ukazuje, jak zpoždění v jednom úkolu ovlivňuje ostatní, čímž se vztahy mezi úkoly stávají jasnějšími.
Bezplatné šablony Ganttova diagramu pro Excel
Ačkoli Excel nenabízí vestavěné možnosti, vytvoření Ganttova diagramu v Excelu je snadné a vyžaduje jen několik jednoduchých kroků.
Pokud však chcete nastavení úplně přeskočit, podívejte se na náš seznam nejlepších bezplatných šablon Ganttových diagramů pro Excel níže.
1. Šablona Ganttova diagramu od Vertex42
Šablona Ganttova diagramu od Vertex42 je navržena tak, aby usnadnila plánování projektů. Obsahuje strukturu rozdělení práce, která rozděluje milníky na úkoly a úkoly na podúkoly. Můžete také přiřadit vlastníky úkolů, sledovat procento dokončení a přizpůsobit časovou osu, například výběrem týdne, ve kterém chcete začít.
Pro větší efektivitu nastavte závislosti úkolů v tabulce Excel pomocí vlastních vzorců. Například propojte datum zahájení úkolu s datem ukončení předchozího úkolu. Nápovědy v šabloně nabízejí užitečné pokyny pro použití těchto vzorců.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří hledají jednoduchý nástroj pro řízení projektů, který zefektivňuje správu úkolů a pracovní zátěže.
2. Šablona Gantt Project Planner od společnosti Microsoft
Šablona Gantt Project Planner od společnosti Microsoft je užitečným nástrojem pro projektové manažery, kteří chtějí mít přehled o časových harmonogramech a milnících.
Tato bezplatná šablona Excelu jasně vizualizuje skutečná data zahájení a průběh jednotlivých úkolů a dokonce zvýrazňuje, kdy úkoly překračují harmonogram projektu. Diagram můžete upravit změnou délky trvání úkolů nebo úpravou dat zahájení tak, aby odrážel změny v projektu.
Ideální pro: Malé i velké týmy, které usilují o větší transparentnost a odpovědnost ve svých projektech.
3. Šablona Gantt Project Tracker od společnosti Microsoft
Šablona Gantt Project Tracker od společnosti Microsoft je nezbytností pro vedoucí týmů, kteří chtějí optimalizovat pracovní postupy při řízení projektů a zajistit, aby všichni členové týmu plnili své povinnosti a byli v synchronizaci.
Díky vestavěné kalkulačce a podmíněnému formátování rozvržení rychle označí úkoly, které jsou v prodlení nebo předstihu, a poskytne vám tak okamžitý přehled o stavu projektu. Oblast grafu vám navíc pomůže vizualizovat závislosti mezi úkoly, což vám dá větší kontrolu nad harmonogramem projektu.
Tuto šablonu můžete také použít společně se šablonou pro stanovení priorit projektů, abyste mohli efektivně spravovat více projektů.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří hledají snadno použitelné řešení pro sledování úkolů podle definovaných kategorií a přidělených zaměstnanců.
4. Šablona agilního Ganttova diagramu od společnosti Microsoft
Šablona Agile Gantt Chart Template od společnosti Microsoft, navržená pro rychlé a iterativní projekty, je ideální pro týmy, které potřebují flexibilitu a časté aktualizace.
Tato šablona Excelu se vyznačuje svou přizpůsobivostí. Jakmile dojde ke změně úkolů nebo časového harmonogramu, šablona se automaticky aktualizuje, takže máte vždy k dispozici nejnovější informace.
Navíc obsahuje vestavěné motivy pro přizpůsobení, ikony pro označení problémů a barevné pruhy pro signalizaci stavu – zda je úkol v pořádku, má nízké nebo střední riziko, nebo není přiřazen.
Ideální pro: Týmy pracující s agilními pracovními postupy, které hledají flexibilní šablonu pro sledování pracovních postupů a provádění úprav podle potřeby.
5. Šablona Ganttova diagramu pro školení zaměstnanců od Template.net
Šablona Ganttova diagramu pro školení zaměstnanců od Template.net pomáhá personalistům a manažerům sledovat školicí programy týmů podle různých koordinátorů. Díky flexibilnímu designu a automatickému výpočtu míry dokončení získáte vizuální přehled o postupu školení v reálném čase.
Ať už plánujete workshopy pro malé skupiny nebo velké týmy, tato jednoduchá šablona Ganttova diagramu vám pomůže udržet vše v pořádku.
Ideální pro: personalisty, kteří zavádějí školicí programy a sledují zapojení zaměstnanců.
6. Šablona Ganttova diagramu pro výzkumný projekt od Template.net
Šablona Ganttova diagramu pro výzkumné projekty od Template.net pomáhá výzkumným pracovníkům a projektovým manažerům efektivně plánovat a řídit jejich výzkumné aktivity.
Šablona rozděluje výzkumný proces na konkrétní úkoly – od rešerše literatury po psaní zpráv – a nabízí přehledné zobrazení časových os a závislostí.
Jednou z vynikajících funkcí je automatické zvýraznění data zahájení a ukončení projektu, díky čemuž máte své cíle vždy na očích. Obsahuje také automatické kalkulačky pro prognózy a rozpočty projektů, které zjednodušují optimalizaci zdrojů.
Ideální pro: Profesionály zapojené do různých fází plánování výzkumu.
7. Šablona hodinového Ganttova diagramu od Template.net
Šablona hodinového Ganttova diagramu od Template.net je ideální pro vedoucí týmů a freelancery, kteří potřebují vizualizovat úkoly, závislosti a zdroje po hodinách, aby mohli přesně plánovat.
Vestavěné vzorce šablony pomáhají s okamžitým odhadem nákladů a zjednodušují sestavování rozpočtu. Obsahuje také nástroje pro sledování stavu objednávek, které umožňují monitorovat fáze dodání a platby.
Ideální pro: Freelancery, kteří sledují čas strávený konkrétními úkoly pro přesné vyúčtování.
8. Šablona Ganttova diagramu pro plán náboru od Template.net
Šablona Ganttova diagramu pro plán náboru od Template.net, navržená pro týmy HR, zjednodušuje celý proces náboru. Mapuje základní milníky náboru – od zveřejnění nabídky práce až po nástup nového zaměstnance – do konkrétních úkolů a poskytuje vizuální přehled časového harmonogramu projektu a vzájemných vztahů.
Šablona obsahuje samostatné listy pro Ganttův diagram, plán náboru (včetně přidělených úkolů a dat zahájení/ukončení) a standardní operační postupy pro snadnou organizaci.
Ideální pro: HR týmy, které spravují kompletní náborové procesy.
Šablony Ganttových diagramů v Google Sheets a Excelu jsou skvělým místem, kde můžete začít svou cestu projektovým managementem. Ale jak váš tým roste a vaše časové plány se prodlužují, začnete pociťovat omezení – tyto tabulky vás mohou dostat jen do určité míry.
Omezení používání Excelu pro šablony Ganttových diagramů
Používáte šablonu Ganttova diagramu v Excelu pro řízení projektů? Seznamte se s výzvami:
- Nedostatek pokročilých funkcí: Excel postrádá funkce jako spolupráce v reálném čase, podrobné reporty a integrované závislosti úkolů, což znamená, že budete neustále posílat e-maily s nejnovější verzí všem zúčastněným.
- Náročnost u složitých projektů: Správa více úkolů a časových os může být obtížná, což vede k nepořádku a zmatkům.
- Omezené vizuální znázornění: Vizuální nástroje Excelu mohou zobrazovat stav projektu, ale postrádají intuitivní zobrazení, jako jsou Kanban tabule nebo myšlenkové mapy, což omezuje efektivní analýzu pracovního postupu.
- Vyžadují ruční aktualizace: Šablony Excelu jsou sice do určité míry přizpůsobitelné, ale vyžadují také značné ruční aktualizace, což zvyšuje riziko chyb, pokud nejsou pečlivě spravovány.
Prozkoumejte některé alternativy Excelu, které jsou určeny pro složitější projekty a procesy.
Alternativy k šablonám Ganttova diagramu pro Excel
Ne všechny programy pro tvorbu Ganttových diagramů jsou stejné. Pro spolehlivé plánování projektů potřebujete software pro tvorbu Ganttových diagramů s pokročilými funkcemi automatizace a spolupráce – a právě zde přichází na řadu ClickUp.
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která slouží ke konsolidaci vašich pracovních postupů. Od správy úkolů a integrací až po nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci – ClickUp Workspace nabízí vše, co potřebujete, na jednom místě.
Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp je klíčovou součástí našich šablon pro řízení projektů. Ale tím to nekončí. Nabízíme také zcela novou úroveň přehlednosti projektů díky alternativám Ganttova diagramu, jako jsou Kanban tabule, kalendářové zobrazení a další.
Níže najdete naše nejoblíbenější bezplatné šablony pro řízení projektů s Ganttovými diagramy.
Šablona časové osy ClickUp Gantt
Šablona ClickUp Gantt Timeline je nástroj vhodný pro začátečníky, který vám pomůže udržet vaše podnikání na správné cestě. Poskytuje přehledný pohled na denní, měsíční a roční pokrok.
Za prvé, týdenní Ganttův graf nabízí přehledný časový plán vašich projektů, které jsou seřazeny podle data zahájení a termínu dokončení v daném týdnu. Délku úkolů můžete upravit přetažením pruhů přímo v grafu.
K dispozici je také měsíční Ganttův graf, který vám umožní sledovat průběh projektu za celý měsíc, a roční Ganttův graf, který poskytuje přehled všech vašich úkolů a milníků za daný rok.
Nakonec zobrazení Souhrnný seznam seskupuje všechny vaše úkoly podle stavu, takže můžete snadno a na první pohled zjistit nevyřízené úkoly a blížící se termíny.
Ideální pro: Provozní manažery, kteří potřebují jasný přehled o denních i ročních činnostech, a obchodní analytiky, kteří sledují provozní efektivitu v průběhu času.
Šablona Ganttova diagramu ClickUp Construction
Ať už stavíte podlahu nebo mrakodrap, použití Ganttova diagramu pro váš stavební projekt je chytrý způsob, jak spravovat vaše milníky.
A šablona Ganttova diagramu ClickUp Construction vám v tom pomůže.
Tato šablona, určená pro středně pokročilé uživatele, mapuje vaše stavební činnosti na jediném Ganttově časovém osu spolu s jejich podrobnostmi a závislostmi. K dispozici je také zobrazení „Seznam činností“, které se synchronizuje přímo s tímto grafem.
Vestavěné vzorce pomáhají odhadovat délku úkolů, což vám umožňuje naplánovat pořadí provádění a předvídat potřeby zdrojů.
Pokud potřebujete uspořádat své návrhy a projektové plány, je pro to vhodným místem dokument s vlastními stavebními návrhy.
Ideální pro: Stavební manažery, kteří řídí rozsáhlé stavební projekty, a majitele nemovitostí nebo dodavatele, kteří dohlížejí na renovace.
Šablona Ganttova diagramu pro řízení vodopádového modelu ClickUp
Šablona Ganttova diagramu pro řízení vodopádového modelu ClickUp je určena pro týmy pracující v rámci metodiky vodopádového modelu, kde musí být úkoly dokončeny v předem definovaném pořadí.
Tato šablona pro středně pokročilé uživatele obsahuje speciální složky pro každou fázi životního cyklu projektu, které vám pomohou vyjasnit role týmu a sledovat postup v jednotlivých fázích. Obsahuje také jednoduché i složité příklady projektů, které vám poslouží jako vodítko.
K dispozici je také zobrazení Ganttova diagramu, které ukazuje postupné plnění vašich úkolů. Pro hladší týmovou spolupráci můžete přímo k úkolům přidávat poznámky, milníky a štítky.
Ideální pro: Týmy softwarových vývojářů pracující v postupných fázích projektu a manažery IT projektů dohlížející na složité lineární pracovní postupy.
Šablona Ganttova diagramu ClickUp IT Roadmap
Šablona Ganttova diagramu ClickUp IT Roadmap pomáhá IT týmům plánovat, sledovat a komunikovat strategické iniciativy v rámci celé firmy. Je určena pro začátečníky a kombinuje funkce roadmap a Ganttových diagramů pro komplexní řízení projektů.
Zobrazení Ganttova diagramu, které najdete v záložce „Projektový itinerář“, vizuálně organizuje vaše úkoly podle časové osy a pomáhá vám tak včas dosáhnout pokroku. Zobrazení „Prioritní iniciativy“ zachycuje vaše úkoly spolu s klíčovými informacemi, jako je dispozice (zda se jedná o „vhodné mít“ nebo „musí mít“), dopad, požadované úsilí a další.
A zobrazení „Team Bandwidth“ nabízí jasný přehled o rozložení pracovní zátěže a zajišťuje vyvážené rozdělení úkolů mezi členy týmu.
Chcete-li dále zefektivnit pracovní postupy, využijte kontextovou automatizaci ClickUp Brain k posílení svých IT operací. Nastavte automatizaci, která spustí AI nástroj k načtení dat z minulých projektů nebo SOP v klíčových milnících.
Ideální pro: IT manažery, kteří chtějí sladit iniciativy svého týmu s obchodními cíli.
Šablona Ganttova diagramu pro kontrolní seznam uživatelských akceptačních testů ClickUp
Pokud chcete strukturovat proces testování před spuštěním produktu nebo aplikace, pomůže vám šablona Ganttova diagramu ClickUp User Acceptance Testing (UAT) Checklist. Tato šablona umožňuje skutečným uživatelům ověřit, zda vše funguje podle plánu.
Ganttův diagram v šabloně graficky zobrazuje vaše úkoly UAT a jejich závislosti, což vám pomáhá sledovat, jak je každý testovací případ propojen s konkrétními zpětnými vazbami a milníky schválení.
K dispozici je také zobrazení „Fáze a kroky UAT“, které seskupuje úkoly podle stavu a obsahuje pruhy postupu, které se automaticky aktualizují pro každý úkol.
Tato šablona je nejvhodnější pro pokročilé uživatele.
Ideální pro: týmy QA, které chtějí zajistit funkčnost produktu a spokojenost uživatelů.
Zlepšete své projektové řízení pomocí šablon Ganttových diagramů ClickUp
Používání Excelu pro Ganttovy diagramy může být klasickou volbou, ale ClickUp jde ještě o krok dál a začleňuje Ganttovy diagramy do širšího kontextu vašeho projektového řízení.
Jednoduše zadejte svá data a přepínejte mezi zobrazeními – seznamy, tabule, Ganttovy diagramy (a další). Tato flexibilita posiluje týmovou práci a pomáhá vám lépe využívat vaše zdroje.
ClickUp se odlišuje také pokročilými funkcemi automatizace a integrace.
Ať už jste začínající nebo zkušený projektový manažer, ClickUp má robustní nástroj pro Ganttovy diagramy, který vyhoví vašim potřebám. A to nejlepší? Tyto šablony jsou zcela zdarma. 💰
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte lépe spravovat své projekty.