13 nejlepších konkurentů Planview pro zvýšení výkonu portfolia

Řídíte produktová portfolia bez správných nástrojů? To je jako žonglovat s hořícími meči na jednokolce.
Chaotické a riskantní.
Na vlastní oči jsem viděl, jak nástroje pro správu produktového portfolia zvyšují tržby a spokojenost zákazníků. Ačkoli je Planview oblíbenou volbou, nemusí být nejvhodnější pro každou firmu.
Najít správné řešení je však náročné na zdroje a vyžaduje čas, který často nemůžeme věnovat.
Ale nebojte se! Abychom vám pomohli urychlit výběr, sestavili jsme s týmem ClickUp seznam 13 nejlepších konkurentů Planview, které byste měli zvážit. Od kladů a záporů až po ceny – pokryjeme vše, co potřebujete k informovanému rozhodnutí.
Co byste měli hledat u konkurentů Planview?
Než se pustíme do seznamu konkurentů Planview, stanovme si laťku. Zde je pět funkcí, které musí mít každý nástroj ucházející se o toto místo:
- Snadné použití: Každý produktový tým upřednostní intuitivní uživatelské rozhraní před rozhraním, které je příliš složité na ovládání. Hledejte tedy možnosti, které lze rychle začít používat, aniž byste potřebovali týdny školení.
- Přizpůsobení: V oblasti správy projektového portfolia málokdy funguje univerzální řešení. Konkurenti Planview musí nabízet vysokou úroveň přizpůsobení. To zahrnuje přizpůsobení pracovních postupů a úpravu dashboardů portfolia tak, aby vyhovovaly jakémukoli jedinečnému procesu.
- Nástroje pro spolupráci: Silo efekt je nepřítelem pokroku. Zvažte platformu, která poskytuje plynulou komunikaci a týmovou spolupráci. Toho nejlépe dosáhnete pomocí chatovacích funkcí nebo funkcí živé editace.
- Analytické přehledy a vizualizace: Strategický nástroj pro správu portfolia zahrnuje funkce správy zdrojů založené na datech a vizualizace založené na analýzách. Zahrnuje také funkce strategického řízení projektů, jako je řízení rizik.
- Integrační možnosti: Vaše technologická infrastruktura nikam nezmizí. Nástroj, který si vyberete, musí být integrovatelný se stávajícími nástroji, jako jsou CRM, software pro řízení projektů a finanční systémy.
I když jsou tyto prvky zásadní, je také důležité mít na paměti, že nástroj, který vyberete, musí dobře zapadat do vašeho rozpočtu a být oprávněný.
13 nejlepších alternativ Planview, které stojí za zvážení
Ať už hledáte vylepšené funkce pro správu projektů, lepší nástroje pro spolupráci nebo lepší integrační možnosti, odborníci z ClickUp a já jsme sestavili seznam 13 nejlepších alternativ Planview, které vám usnadní pracovní postupy a zvýší produktivitu.
1. ClickUp (nejlepší pro celkovou správu projektů a portfolia)
ClickUp Portfolio Management je perfektní softwarové řešení typu „vše v jednom“ pro vše, co souvisí s PMO, zejména pro produktová portfolia.
Jako veterán v oblasti projektového řízení ClickUp hladce integruje správu úkolů, dokumentaci a komunikaci do jedné platformy. Nabízí také nastavení vlastních cílů a přizpůsobitelné panely pro holistický pohled na produktové portfolio.
Pokud tedy podniky potřebují nástroj, který nabízí přehledy v reálném čase a je výkonný, ale zároveň snadno použitelný, ClickUp je ideální volbou.
Kromě specializovaného portfoliového řešení je ClickUp také komplexním softwarem pro komplexní řízení projektů.
ClickUp Project Management Software je robustní řešení pro správu projektů, které zvyšuje produktivitu a efektivitu od návrhu až po realizaci.
Stejně jako řešení pro správu portfolia nabízí také nástroje pro okamžitou automatizaci a vizuální reporting. To je zásadní pro zefektivnění pracovních postupů a rozhodování založené na datech.
Týmy milují veřejnou API ClickUp, která je ideální pro mapování vlastních řešení nebo metrik portfolia. ClickUp má také více než 30 platforem a přes 1000 integrací, aby uspokojil všechny jedinečné potřeby.
ClickUp také nabízí řadu rámců pro sledování projektů a šablon pro správu portfolia jako hotová řešení. Zde jsou dva předem navržené rámce, které šetří čas, aniž by omezovaly základní funkce:
- Šablona portfolia pro řízení projektů ClickUp pomáhá optimalizovat sledování více projektů díky informacím v reálném čase a stanovení priorit úkolů.
- Šablona pro správu portfolia ClickUp je ideální pro přehledný přehled výkonnosti a pokroku produktového portfolia.
Další informace: Jak vytvořit projektový plán v 5 krocích (s příklady a šablonami), pokud chcete začít s vaší produktovou strategií.
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitě brainstormujte plány portfolia pomocí vizualizačních nástrojů, jako je ClickUp Mind Maps. Jedná se o perfektní platformu pro správu nápadů, která sjednotí všechna očekávání a milníky.
- Sledujte a dosahujte cílů produktové strategie pomocí ClickUp Goals . To také pomáhá sladit cíle produktového portfolia s cíli organizace.
- Získejte informace o produktech, shrňte aktualizace portfolia a vytvořte revidované produktové strategie pomocí AI nástroje platformy ClickUp Brain.
- Efektivně organizujte a spravujte vývojové úkoly pomocí ClickUp Tasks . Tato funkce pro správu úkolů zajišťuje hladký průběh každého projektu v rámci portfolia.
- Zobrazte stav portfolia a analytické přehledy v reálném čase pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp.
- Organizujte více projektů v portfoliu bez námahy pomocí ClickUp Hierarchy .
- Hladká integrace s více než 1000 nástroji pomocí ClickUp Integrations. To vám také umožní propojit vestavěné systémy, jako jsou ClickUp CRM a ClickUp HR Management, a zlepšit tak tok dat a efektivitu produktového týmu.
Omezení ClickUp
- Přizpůsobení dashboardů konkrétním potřebám portfolia může nějakou dobu trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Microsoft Project and Portfolio Management (nejlepší pro rozsáhlé obchodní projekty)
Dalším na seznamu konkurentů Planview je Microsoft, gigant v oblasti nástrojů pro zvýšení produktivity. Poskytuje velkým týmům dynamické vizualizace a intuitivní nástroje pro spolupráci.
Je však třeba poznamenat, že desktopová aplikace tohoto softwaru je určena pouze pro operační systém Windows a funkce webového prohlížeče jsou relativně omezené.
Nejlepší funkce Microsoft Project a Portfolio Management
- Využijte jeho sofistikovaný systém informací o hrozbách k zabezpečení citlivých informací.
- Využijte pokročilé vizualizační funkce, včetně Ganttových diagramů, analýzy kritické cesty a rozpočtových zpráv, abyste lépe porozuměli projektu.
- Integrujte se do ekosystému Microsoftu, včetně nástrojů jako Teams, SharePoint, Power BI a Azure, a zvyšte tak efektivitu pracovních postupů.
Omezení Microsoft Project a Portfolio Management
- Komplexní funkce je obtížné objevit a naučit se je používat.
- Menší týmy budou ceny považovat za vyšší než u konkurence společnosti Microsoft.
Ceny Microsoft Project a Portfolio Management
- Předplatné: 55 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Jednorázový nákup: od 679,99 $.
Hodnocení a recenze Microsoft Project a Portfolio Management
- G2: 4/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
3. Oracle (nejlepší pro integraci ERP a zaměření na dodržování předpisů)
Oracle je softwarový gigant známý svými řešeními ERP a řešeními pro životní cyklus produktů. Pokud chcete integrovat správu portfolia do svých plánovacích systémů, je tento nástroj skvělou volbou. Umožňuje podnikům aktivně praktikovat protokoly o dodržování předpisů a zaujmout přístup zaměřený na kvalitu při plánování projektů.
Řešení je sice komplexní, ale vyžaduje značné školení zaměstnanců a odborné znalosti.
Nejlepší funkce Oracle
- Efektivně spravujte komplexní projektová portfolia, abyste mohli provádět strategické plánování a sledovat výkonnost.
- Integrujte s ERP systémy a získejte snadný přístup k finančním a provozním údajům pro lepší řízení projektů.
- Zajistěte soulad s regulačními požadavky a průmyslovými standardy pomocí integrovaných kontrolních mechanismů.
Omezení Oracle
- Vysoké náklady na licence a implementaci jsou překážkou pro menší organizace.
- Jakékoli přizpůsobení s sebou nese další úsilí, náklady a odborné znalosti.
Ceny Oracle
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle
- G2: 4,2/5 (26 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Asana (nejlepší pro efektivní správu úkolů)
Asana vyniká svým poutavým rozhraním, které poskytuje jasný přehled a podporuje transparentnost. Nabízí také zobrazení portfolia pro okamžité sledování zdrojů a automatizaci pracovních postupů, které pomáhají projektovým manažerům optimalizovat sledování a provádění.
Navzdory své univerzálnosti postrádá specializované funkce pro správu portfolia, které by umožňovaly zpracovávat komplexní projektová portfolia.
Nejlepší funkce Asany
- Využijte snadno použitelné rozhraní a skvělé funkce pro spolupráci, abyste zlepšili týmovou práci a úspěch projektů.
- Přizpůsobte se různým stylům podnikání díky flexibilním funkcím pro správu projektů a úkolů.
- Zvyšte produktivitu a zjednodušte procesy díky rozsáhlé integraci s oblíbenými nástroji.
Omezení Asany
- Funkce pro správu zdrojů nejsou tak robustní jako dostupné alternativy Asana.
- Funkce pro reporting a analytiku nemusí poskytovat dostatečně podrobné informace potřebné pro strategické rozhodování.
Ceny Asany
- Osobní: 0 $
- Starter: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,21 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 900 recenzí)
5. Jira (nejlepší pro agilní přístupy a správu pracovních postupů)
Jira je schopné řešení pro správu portfolia s přizpůsobivými pracovními postupy a přizpůsobitelnými řídicími panely. Vyniká agilními metodikami pro správu úkolů, závislostí a zdrojů v rámci celého portfolia.
Bez existujícího ekosystému Atlassian však může být implementace zdlouhavá.
Nejlepší funkce Jira
- Využijte výkonné funkce pro sledování problémů a agilní řízení projektů, abyste zajistili efektivní vývoj produktů.
- Přizpůsobte si pracovní postupy a využijte ekosystém pluginů, abyste se přizpůsobili jakékoli produktové strategii a procesu.
- Integrujte s více než 2000 dalšími nástroji a zjednodušte si tak svou technologickou infrastrukturu.
Omezení Jira
- Funkce správy portfolia mohou být ve srovnání s jinými konkurenty Planview s vyhrazenými nástroji pro správu portfolia omezené.
- Vyžaduje náročnou zaučovací fázi, která vede k delšímu zavádění a nutnosti speciálního školení.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,16 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,48 $/měsíc na uživatele (ceny se liší v závislosti na počtu uživatelů)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 500 recenzí)
6. Smartsheet (nejlepší pro sledování projektů ve stylu tabulkového procesoru)
Když jsem zvažoval možnosti se známým rozhraním, okamžitě mi přišel na mysl tabulkový styl Smartsheet. Tento konkurent Planview je snadno použitelný, nabízí výkonné vizualizace a má přizpůsobitelné funkce pro plánování.
Smartsheet je relativně cenově dostupná volba pro malé týmy, ale funkce pro správu portfolia je nutné dokoupit jako doplňky.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Využijte výhodné cenové možnosti ve srovnání s mnoha jinými nástroji pro správu projektů.
- Využijte výkonné, přizpůsobitelné nástroje pro vytváření reportů a vizualizace projektů, abyste získali cenné informace o projektech.
Omezení Smartsheet
- Nevhodné pro správu větších portfolií s mnoha projekty a složitými závislostmi.
- Stránky se neaktualizují v reálném čase.
Ceny Smartsheet
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 16 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
7. Wrike (nejlepší pro vysoce mezifunkční projekty)
Wrike je ideální pro projekty zahrnující více zúčastněných stran a řízení hodnotového toku. Jeho intuitivní funkce, jako jsou Ganttovy diagramy, správa úkolů a spolupráce v reálném čase, usnadňují týmům efektivní plánování, provádění a sledování projektů.
Vzhledem ke svým funkcím přizpůsobení je Wrike ideální pro rychle se měnící prostředí a malé až středně velké týmy.
Ačkoli je toto řešení výkonné, jeho pokročilé funkce a vlastnosti často vyžadují speciální školení.
Nejlepší funkce Wrike
- Snadno přizpůsobte pracovní postupy a zobrazení konkrétním potřebám a preferencím projektu.
- Využijte funkce komunikace a spolupráce v reálném čase k podpoře plynulé týmové práce.
- Propojte řadu aplikací třetích stran a umožněte tak plynulé sdílení a správu dat.
Omezení Wrike
- Funkce mohou být pro jednoduché projekty nadbytečné a příliš složité.
- Cenové možnosti nejsou vhodné pro střední a velké organizace.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,8 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2600 recenzí)
8. LiquidPlanner (nejlepší pro prediktivní plánování projektů)
Jeden z nejlepších konkurentů Planview, LiquidPlanner, klade důraz na automatizaci plánování, aby zjednodušil řízení projektů. Tento nástroj je řešením pro řízení projektů, které vyniká v prediktivním plánování a správě zdrojů. Generuje realistické plány projektů na základě dostupnosti zdrojů.
LiquidPLanner sice nabízí skvělou kontrolu a předvídatelnost, ale ve srovnání s konkurencí má omezené možnosti správy portfolia.
Nejlepší funkce LiquidPlanner
- Optimalizujte časové plány projektů a přidělování zdrojů pomocí automatizovaného a prediktivního plánování.
- Využijte intuitivní rozhraní typu drag-and-drop pro efektivní stanovení priorit úkolů a aktualizaci.
- Posilte týmovou práci a přehlednost napříč projekty díky funkcím pro spolupráci a komunikaci v reálném čase.
Omezení LiquidPlanner
- Nastavování složitých závislostí projektů a omezení zdrojů je zdlouhavé.
- Osvojení si jedinečných funkcí pro plánování a správu zdrojů může nějakou dobu trvat.
Ceny LiquidPlanner
- Essentials: 15 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Professional: 28 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Ultimate: 42 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 650 recenzí)
9. Basecamp (nejlepší pro jednoduchou spolupráci na projektech)
Basecamp je nástroj pro řízení projektů a týmovou komunikaci známý svou jednoduchostí a zaměřením na eliminaci zbytečných funkcí. Toto řešení podporuje spolupráci ve všech oblastech – od centralizovaných diskusí a plánování až po sdílení souborů.
Kromě minimalistického designu a snadného použití je důležité si uvědomit, že funkce Basecampu slouží především ke spolupráci, nikoli k řízení.
Nejlepší funkce Basecamp
- Zajistěte přístup k nezbytnému řízení úkolů díky snadno použitelnému rozhraní.
- Podporujte komunikaci v reálném čase mezi členy týmu pomocí integrovaného chatu a automatických přihlášení.
- Snadno spravujte více projektů pomocí jednostránkových zobrazení projektů.
Omezení Basecampu
- Jiné alternativy Basecampu mají robustnější nástroje pro vytváření reportů.
- Sledování času není k dispozici
- Omezené cenové možnosti a žádný bezplatný tarif pro důkladné vyzkoušení
Ceny Basecamp
- Basecamp: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 349 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 400 recenzí)
10. Monday. com (nejlepší pro vizualizaci pracovních postupů)
Monday.com je jedním z populárních konkurentů Planview, který se zaměřuje na vizualizaci. Tento software je ideální pro ty, kteří mají rádi intuitivní a kolaborativní rozhraní.
Nabízí pokročilé funkce automatizace, které usnadňují zpracování opakujících se úkolů a oznámení. Tento nástroj má také funkce pro správu portfolia, jako je plánování zdrojů a plánování scénářů.
Ačkoli má monday.com rozsáhlé funkce, pro větší týmy může být nákladný.
Monday. com nejlepší funkce
- Využijte desktopové a mobilní aplikace pro správu portfolií na cestách.
- Vizualizujte projektová portfolia pomocí intuitivních dashboardů a podporujte informované rozhodování.
- Omezte opakující se práci vytvořením užitečných pracovních postupů pomocí jednoduchého nástroje pro automatizaci.
Omezení Monday.com
- Většina komplexních funkcí je k dispozici pouze v dražších cenových plánech.
- Složité projekty s četnými závislostmi a složitými pracovními postupy není snadné realizovat.
Ceny Monday.com
- Zdarma: 14denní zkušební verze (až pro 2 uživatele)
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo
- Výhoda: 24 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
11. Teamwork (nejlepší pro projekty spolupráce s klienty)
Při hodnocení konkurentů Planview zaměřených na spolupráci s klienty opravdu vyniklo řešení Teamwork. Díky sdíleným zobrazením projektů a dashboardům přizpůsobeným konkrétním klientům toto řešení udržuje všechny zúčastněné strany informované a zapojené.
Teamwork také nabízí integrované zasílání zpráv a sdílení souborů, což usnadňuje komunikaci. Centrální platforma tohoto řešení je vynikajícím nástrojem pro budování silných vztahů s klienty.
Teamwork však není zcela flexibilní, což může být omezením pro týmy s jedinečnými potřebami.
Nejlepší funkce Teamwork
- Udržujte komplexní nástroje klientského portálu, abyste zlepšili komunikaci a zapojení klientů.
- Nasazujte výkonné sledování projektů a správu zdrojů pro efektivní optimalizaci zdrojů.
- Komunikujte lépe pomocí instant messagingu v rámci platformy.
Omezení týmové práce
- Pro další analytické údaje budou podniky muset využít externí integrace.
- Může být složité pro velké organizace s více projekty a týmy.
Ceny Teamwork
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele (minimálně 3 uživatelé)
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele (minimálně 5 uživatelů)
- Rozsah: 69,99 $/měsíc na uživatele (minimálně 5 uživatelů)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,1/5 (40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 850 recenzí)
12. Trello (nejlepší pro řízení projektů založené na metodě Kanban)
Dalším nástrojem na tomto seznamu alternativ Planview je Trello od Atlassianu ve stylu Kanban, který je ideální pro týmy hledající flexibilitu, rychlejší aktualizace úkolů a plynulou spolupráci. Je známý svým vizuálním a intuitivním přístupem k řízení projektů, úkolů a pracovních postupů.
Trello je řešení, které k organizaci projektů využívá především tabule, seznamy a karty a vyniká v menších týmech a agilních pracovních postupech.
Pokud se však do Trella zapojí mnoho lidí, může se množství karet, komentářů a aktualizací na jedné tabuli rychle stát nepřehledným.
Nejlepší funkce Trello
- Využijte vizuálně intuitivní Kanbanovou tabuli Trello ke zlepšení odpovědnosti a sledovatelnosti roadmapy.
- Spolupracujte pomocí integrovaných komentářů a zmínek a podpořte tak týmovou práci.
- Přidejte další funkce prostřednictvím integrace nástrojů zvaných Power-Ups.
Omezení Trello
- Jednoduchost je nejvhodnější pro přímočaré projekty, nikoli pro složité projekty.
- Neobsahuje komplexní nástroje pro reporting a analýzu.
Ceny Trello
- Zdarma: 0 $
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
13. ServiceNow (nejlepší pro pracovní postupy v oblasti IT služeb)
ServiceNow je známý nástroj pro správu IT služeb. Díky své robustní sadě nástrojů pro správu IT podnikání je na mém seznamu konkurentů Planview.
Toto řešení také zahrnuje speciální funkci PPM (Project Portfolio Management) pro plánování, stanovení priorit a sledování projektových portfolií. V kombinaci s jeho zaměřením na ITSM se optimalizace zdrojů a správa pracovní zátěže stávají plynulými.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Nasazení adaptivní automatizace a integrace pracovních postupů pro zvýšení produktivity a minimalizaci manuální práce
- Analyzujte data pomocí komplexních nástrojů pro reporting od ServiceNow a výrazně zlepšete výsledky projektů.
- Efektivní správa požadavků na služby díky komplexnímu sledování problémů
Omezení ServiceNow
- Vyžaduje značné přizpůsobení a konfiguraci, aby bylo možné plně využít jeho možnosti správy portfolia.
- Pro menší organizace nebo organizace s omezeným rozpočtem na IT je to složité a nákladné.
Ceny ServiceNow
Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Proměňte své dovednosti v oblasti správy portfolia s ClickUp
Správný nástroj pro správu projektového portfolia vnáší tolik potřebný pořádek do chaosu projektových aktivit. Ačkoli Planview je solidní volbou, je nezbytné prozkoumat i alternativy.
Zjednodušili jsme vám výběr a představili 13 nejlepších konkurentů Planview. Mezi těmito řešeními vyniká jeden nástroj jako výjimečný partner – ClickUp.
Díky komplexním nástrojům pro správu projektů, správě zdrojů v reálném čase a automatizaci pracovních postupů udržuje ClickUp vaše produktové strategie na správné cestě a zajišťuje jejich hladký chod.
Tak neváhejte! Zaregistrujte se na ClickUp a začněte ještě dnes!