Jak rozpoznat silné a slabé stránky zaměstnanců

„Díky představivosti můžeme vizualizovat dosud nevytvořené světy potenciálu, které v nás dřímou.“
Tato věta z bestselleru Stephena R. Coveyho o osobním rozvoji, 7 návyků skutečně efektivních lidí, vystihuje, co to znamená být nejlepší verzí sebe sama.
V každodenní obchodní praxi můžete svému týmu pomoci dosáhnout tohoto cíle tím, že identifikujete a optimalizujete silné a slabé stránky zaměstnanců. V tomto blogovém příspěvku vám ukážeme, jak na to.
Porozumění silným a slabým stránkám zaměstnanců
Silné a slabé stránky zaměstnanců se týkají technických, behaviorálních a mentálních dovedností každého člena týmu, které ovlivňují jeho výkon v dané roli.
Silné stránky zaměstnanců: Jedná se o dovednosti, vlastnosti a chování, které jim umožňují vyniknout ve svých rolích.
Například schopnost řešit problémy a logicky uvažovat jsou silné stránky vývojáře. Schopnost vyprávět příběhy je velkou silnou stránkou spisovatele.
Slabé stránky zaměstnanců: Jedná se o oblasti, ve kterých může mít zaměstnanec potíže nebo které potřebuje zlepšit. Může se jednat o mezery ve znalostech, zkušenosti v dané oblasti, chování nebo osobní návyky.
Například nedostatek zkušeností nebo znalostí v oblasti zdravotnictví může být slabou stránkou pro někoho, kdo v tomto odvětví pracuje. Na druhou stranu, nedostatek dovedností v oblasti time managementu může být velkou překážkou produktivity.
Proč musí manažeři rozpoznat silné a slabé stránky zaměstnanců?
V oblasti znalostní práce, bez ohledu na proces a provádění úkolů, hrají silné a slabé stránky každého jednotlivce obrovskou roli v výsledcích týmu. Například vedoucí prodeje, který je dochvilný a dobře se prezentuje, může být vzorem pro své podřízené. Kolega, který vždy odvádí podprůměrnou práci, může snížit kvalitu celého týmu.
To je jen začátek. Identifikace silných a slabých stránek zaměstnanců nabízí nespočet výhod, například následující.
Objektivní hodnocení: Každá organizace, která se snaží identifikovat silné a slabé stránky zaměstnanců, zavede objektivní hodnocení ve formě certifikací, hodnocení, interní/externí zpětné vazby atd. To velmi pomáhá při dlouhodobém plánování pracovní síly a organizačním designu.
Vhodné rozdělení práce: Projektoví manažeři mohou přidělovat úkoly, které nejlépe odpovídají silným a slabým stránkám jednotlivých zaměstnanců. Tím se zlepší rychlost a kvalita výstupů a celková spokojenost zaměstnanců.
Cílené vzdělávání a rozvoj: Identifikace slabých stránek umožňuje cílené školení, které zaměstnancům pomáhá efektivně překonávat jejich potíže.
Strategické plánování kariéry: Pravidelné identifikování silných a slabých stránek umožňuje vedení firmy plánovat kariérní dráhu každého zaměstnance. Například vrcholové vedení může říci: „Pokud do konce roku zlepšíte své prezentační dovednosti, budete mít větší šanci na povýšení.“
Zapojení zaměstnanců: Když jsou zaměstnancům přidělovány úkoly, které odpovídají jejich silným stránkám, pracují efektivněji a s větší motivací.
Pozitivní kultura: Když zaměstnanci pracují na tom, v čem jsou dobří, vytváří to pocit pozitivnosti a smysluplnosti. V důsledku toho jsou pak více ochotni pomáhat ostatním a spolupracovat na nápadech. Naopak, neřešené slabé stránky mohou mít opačný účinek.
Pokud jste přesvědčeni, že je čas strategicky se podívat na silné a slabé stránky svých zaměstnanců, podívejme se, jak to můžete udělat.
Identifikace silných stránek zaměstnanců
Většina lidí intuitivně ví, v čem spočívají jejich silné stránky. Na pracovišti však pravděpodobně existuje nespočet skrytých dovedností a talentů vašich zaměstnanců, které nikdy nevyšly najevo – dovednosti, které mohou mít pro vaši organizaci velký význam. Prvním krokem k identifikaci těchto silných stránek je vědět, jak budou vypadat.
Níže uvádíme některé z nejdůležitějších příkladů silných stránek zaměstnanců. Prozkoumáme také, jak můžete pomocí nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, posoudit své týmy z hlediska každé z těchto silných stránek.
Technické znalosti
Znalosti a dovednosti zaměstnance v konkrétní oblasti, jako je vývoj softwaru nebo účetnictví, představují jeho technickou odbornost. Například technicky zdatný vývojář softwaru dokáže rychle diagnostikovat a opravit chyby.
Chcete-li posoudit odborné znalosti každého jednotlivce, můžete se zaměřit na to, jak dlouho jim trvá dokončení konkrétního typu úkolu nebo jak dobře ho zvládají.
Můžete například použít ClickUp Time Tracking k identifikaci trendů úkolů, které zabírají nejméně času (s přihlédnutím ke složitosti úkolu). Můžete se také podívat na úkoly, které mají nejméně chyb, přepracování nebo zpětné vazby. To pomáhá měřit kvalitu výstupu, která je ukazatelem technické odbornosti.
Řešení problémů
Řešení problémů spočívá v analýze situace, identifikaci příčiny a vývoji praktických řešení. Zaměstnanci s dobrými schopnostmi řešení problémů mohou vynikat v oblasti řízení vztahů s klienty, předprodeje, poradenství nebo krizového řízení. Je důležité si uvědomit, že určitá úroveň schopností řešení problémů je nezbytná pro každého!
Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, zejména u zaměstnanců v kontaktu s externími partnery, jako jsou prodejci, předprodejní pracovníci, pracovníci zákaznické podpory atd., je provádění pravidelných průzkumů a sběr zpětné vazby. ClickUp Forms nabízí jednoduchý a přizpůsobitelný způsob, jak získat potřebné informace a snadno je integrovat do vašich pracovních postupů pro správu úkolů.
Můžete také okamžitě začít s libovolnou šablonou formuláře pro zpětnou vazbu od ClickUp.
Přizpůsobivost
Adaptabilita je ochota a schopnost zaměstnance přizpůsobit se změnám na pracovišti, ať už se jedná o časový harmonogram projektu, strukturu týmu nebo priority. Adaptabilní zaměstnanec má větší šanci uspět v mezifunkčních týmech, které odvádějí vysoce kvalitní práci.
Identifikace přizpůsobivosti může být složitější než u jiných dovedností, ale není to nemožné. Na ClickUp se můžete podívat na:
- Čas potřebný k dokončení konkrétních úkolů, abyste zjistili, jak rychle se zaměstnanec zapojí do práce v každém sprintu (nebo jak dlouho potřebuje, aby si zvykl na nové projekty).
- Komentáře, chaty a konverzace, které vedou, aby se rychleji seznámili s měnícími se prioritami.
- Měřítka pro hodnocení pokroku při dosahování určitých cílů nebo záměrů
Vedení lidí
Dnešní organizace jsou stále více ploché. Společnosti hledají samostatné zaměstnance, kteří dokážou vést sami sebe i projektové týmy, se kterými pracují. V tomto kontextu mohou být vedoucí schopnosti výjimečnou silnou stránkou. Mezi typické vedoucí schopnosti patří:
- Poskytování pokynů a vedení členům týmu
- Delegování úkolů a řízení projektů
- Umožnění řešení konfliktů mezi interními a externími zainteresovanými stranami
- Poskytování zpětné vazby a přehodnocování pokroku směrem k cílům
- Sjednocení týmů za účelem splnění náročných termínů nebo provedení složitých úkolů
- Jasná a efektivní komunikace
- Mít emoční povědomí a reflektovat své činy
Některé z těchto dovedností mají přímý dopad na výsledky projektu, které budou viditelné na panelech ClickUp. Například jasná komunikace může zahrnovat psaní jasných popisů a kritérií přijatelnosti pro každý úkol, což vede k menšímu počtu chyb nebo přepracování. Můžete to měřit pomocí času potřebného k dokončení úkolu nebo času ve stavech, jako je „přepracování“.
Jiné, jako například řešení konfliktů, jsou však spíše kvalitativní. K jejich identifikaci může být nezbytná 360stupňová zpětná vazba. Kvalitativní zpětnou vazbu můžete konsolidovat a analyzovat na tabuli ClickUp Whiteboard, abyste mohli přijmout vhodná opatření.
Šablona ClickUp Soar Analysis Template je navržena právě pro tento účel. Během pravidelného hodnocení výkonu sbírejte zpětnou vazbu od svých nadřízených a členů týmu a rozdělte je do kategorií silných stránek a příležitostí. Na základě své analýzy identifikujte své aspirace a sledujte výsledky v průběhu času.
Bonus: Ne všichni vedoucí jsou stejní. Zamyslete se tedy nad tím, jaký typ vedoucího jste vy. Skvělým výchozím bodem je styl vedení podle Myers-Briggs.
Komunikační dovednosti
Dobrá komunikace nespočívá v tom, co říkáte, ale v tom, co příjemce rozumí.
Schopnost být pochopen je mimořádnou silnou stránkou. Například projektový manažer s vynikajícími komunikačními schopnostmi má větší šanci udržet spokojenost sponzora/klienta projektu.
Ještě důležitější je, že dnes komunikační dovednosti zahrnují také asynchronní textové zprávy. Dobří komunikátoři proto myslí na důsledky druhého řádu, píší podrobné odpovědi a vyhýbají se nedorozuměním.
Vyhodnoťte komunikační dovednosti členů svého týmu pomocí zobrazení chatu ClickUp.
- Jak často se musí zaměstnanec opakovat?
- Jak často používají různé nástroje, jako jsou tabule, myšlenkové mapy, dokumenty, nahrávání obrazovky atd., aby dosáhli větší přehlednosti?
- Jak často příjemci zprávy žádají o telefonický hovor/osobní schůzku za účelem objasnění?
- Jak empatický je vůči kolegům, kteří mají potíže s porozuměním?
Základem je pět výše uvedených silných stránek – technické znalosti, schopnost řešit problémy, přizpůsobivost, vůdčí schopnosti a komunikační schopnosti. V závislosti na práci, kterou má daný zaměstnanec vykonávat, však existují i další silné stránky.
Zde je několik příkladů silných stránek zaměstnanců na základě jejich rolí/funkcí:
Lidské zdroje: empatie, emoční vnímavost, důvěryhodnost, pozornost
Prodej: Včasnost, organizační schopnosti, budování vztahů, motivace k plnění kvót, pozitivní přístup k odmítnutí
Účetnictví a finance: Smysl pro detail, přesnost, aktuální znalosti v oblasti dodržování předpisů, řízení rizik
Marketing: Vyprávění příběhů, kreativita, přijímání zpětné vazby, experimentování, rozhodování na základě dat
Znát své silné stránky je stejně důležité jako identifikovat slabé stránky. Než se pustíme do toho, co můžete udělat pro zlepšení silných stránek a řešení slabých stránek, pojďme se nejprve podívat na to první.
Identifikace slabých stránek zaměstnanců
Pro začátek platí, že pokud zaměstnanec nemá výše uvedené silné stránky, bude to samo o sobě považováno za slabost. Takže výše uvedenou část na vás nebudeme aplikovat opačně!
Zde je několik konkrétních slabých stránek zaměstnanců, na které si musíte dávat pozor.
Špatné řízení času
Špatné time management znamená neschopnost odhadnout a spravovat čas potřebný k dokončení přidělené práce. Zaměstnanci se špatnými time management dovednostmi mají potíže s dodržováním termínů nebo efektivním stanovováním priorit úkolů.
Například mohou trávit příliš mnoho času úkoly s nízkou prioritou, což vede k nedokončení důležitých projektů. To může snížit celkovou produktivitu týmu a způsobit zpoždění projektů.
Chcete-li identifikovat špatné časové řízení mezi členy vašeho týmu, jsou funkce ClickUp pro sledování času projektu vaší super silou. Prohlédněte si časové rozvrhy, časové zprávy a odhady času, abyste pochopili, jak každý člen týmu spravuje svůj čas.
Obtížnost multitaskingu
Přiznejme si to: multitasking, pokud je prováděn špatně, má negativní dopad na produktivitu. K tomu však dochází, když se snažíte dělat více věcí najednou.
Například psaní blogového příspěvku, odpovídání na zprávy ve Slacku a současně poslouchání online školení může být trochu moc.
Od každého zaměstnance v moderní znalostní práci se však očekává, že bude zvládat více rolí najednou. Například vývojář může pracovat na více projektech. Autor může mít více článků v různých fázích pracovního postupu. Neschopnost tyto úkoly zvládnout může být slabou stránkou, zejména v malých týmech.
Chcete-li identifikovat slabé stránky v multitaskingu, použijte software pro hodnocení výkonu a zjistěte:
- Úkoly, u nichž nejsou dodržovány termíny
- Úkoly, které zůstávají příliš dlouho ve stejném stavu, zejména ve fázi přepracování/opravy chyb
- Cíle, které jsou téměř splněny
Emocionální reaktivita
Jak název napovídá, emoční reaktivita se týká způsobu, jakým člověk reaguje – nebo přehnaně reaguje – na danou situaci. Emočně reaktivní zaměstnanec může mít potíže ovládat své emoce ve stresových nebo náročných situacích, což vede k impulzivním reakcím nebo špatným mezilidským vztahům.
Například mohou reagovat rozzlobeně na zpětnou vazbu nebo se uzavřít do sebe během stresových situací, což vytváří napětí na pracovišti a narušuje pracovní proces.
Žádný nástroj (zatím) nedokáže přesně změřit emoční reakce člověka, takže k identifikaci této slabé stránky vám zbývá pouze vaše vlastní empatie, pozorovací schopnosti a emoční vnímavost.
Nedostatečná pozornost věnovaná detailům
Zaměstnanci, kteří nevěnují pozornost detailům, mají tendenci často dělat chyby nebo přehlížet důležité aspekty své práce. To se stává slabou stránkou, protože se může časem zhoršovat.
Například chyba 0,1 $ při zadávání dat u více než 100 000 transakcí znamená ztrátu 10 000 $. Podobně nesprávně umístěná středník v kódu aplikace může způsobit chybu, jejíž nalezení a oprava by trvala několik hodin. Nesprávně zarovnané logo v příspěvku na sociálních médiích může poškodit pověst značky.
Nedostatek sebereflexe
Mnozí z nás s tím mají potíže. Nedostatek sebereflexe vede buď k tomu, že neznáte své vlastní slabé stránky, nebo k tomu, že si vůči nim nevytvoříte odolnost. Obojí nakonec vede k profesnímu vyhoření, které se projevuje sníženou efektivitou, duševní únavou, stresem a nezájmem.
Jedním z nejlepších způsobů, jak tyto slabé stránky identifikovat, je provádět pravidelně důkladné hodnocení. Šablona osobní SWOT analýzy ClickUp nabízí robustní rámec. Pomáhá vám identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, což vám umožňuje hodnotit vaše problémy v kontextu.
Bonus: Další šablony pro analýzu mezer a šablony pro SWOT analýzu pro sebehodnocení
Nyní, když jste identifikovali některé běžné silné a slabé stránky zaměstnanců, podívejme se, jak můžete ty slabé proměnit v silné.
Posilování silných stránek zaměstnanců
Nejlepší způsob, jak posílit silné stránky svých zaměstnanců, je pomoci jim je využít. Zde je několik strategií, které vám v tom pomohou.
1. Procvičujte a zdokonalujte se
Pokud jsou členové vašeho týmu v něčem dobří, povzbuzujte je, aby v tom pokračovali. Je někdo z nich skvělý programátor v jazyce Python? Dejte mu projekty, aby mohl každý den procvičovat programování.
Poskytněte zaměstnancům příležitost pracovat na úkolech, ve kterých vynikají, a pomozte jim tak budovat důvěru ve své schopnosti. Poté jim dejte příležitost rozvíjet nové dovednosti v souvisejících knihovnách a přilehlých nástrojích.
2. Stanovte si ambiciózní cíle
Zahrňte posilování silných stránek zaměstnanců do jejich kariérních cílů. Pokud je například někdo dobrý v řešení problémů v rámci projektu, nabídněte mu lepší pozici. Pokud je jeden člen týmu silný ve vizuálním designu, stanovte mu cíl, aby se v příštím roce naučil design uživatelského prostředí.
Pomocí ClickUp Goals stanovte pro každého člena týmu konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART) cíle, které budou soustavně rozvíjet jejich současné dovednosti.
3. Nabídněte více příležitostí
Dejte zaměstnancům možnost rozhodovat v oblastech, ve kterých vynikají. Využijte jejich odborné znalosti tím, že je zapojíte do strategických diskusí a svěříte jim odpovědnost za rozhodování.
Posilujte morálku zaměstnanců a jejich kreativní myšlení tím, že jim dáte svobodu zkoumat nové nápady, podstupovat rizika a experimentovat s inovativními přístupy.
Řešení slabých stránek zaměstnanců
Nyní se podívejme na to, jak můžete zaměstnancům pomoci překonat jejich slabé stránky. Mezi účinné strategie patří:
1. Školení a rozvoj
Nabídněte konkrétní školicí programy zaměřené na slabé stránky jednotlivých zaměstnanců (po předchozí domluvě s nimi).
- Pokud se jedná o technické dovednosti, pošlete je na bootcamp nebo je přihlaste do online kurzu.
- Pokud se jedná o měkké dovednosti, najděte jim kouče.
- Pokud se jedná o časové řízení, pomozte jim s nástroji, jako je Pomodoro timer, aplikace pro blokování kalendáře nebo matice priorit.
2. Zlepšení procesů
Nastavte procesy a pracovní postupy, které pomohou členům týmu překonat jejich slabé stránky. Například:
- Pokud je problémem nedostatečná pozornost k detailům, vytvořte kontrolní seznamy pro zajištění kvality.
- Pokud je problémem nedostatek sebereflexe, povzbuzujte zaměstnance k osobním hodnocení před každým individuálním rozhovorem.
3. Kulturní změny
Zaměstnanci, kteří se potýkají se stresem, často vykazují sníženou produktivitu a spokojenost v práci. To se pak může projevit v slabých stránkách, jako je netrpělivost nebo nedostatek sebevědomí.
- Podporujte zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
- Vytvořte atmosféru, ve které mohou zaměstnanci využívat své silné stránky a minimalizovat své slabé stránky.
- Nabízejte workshopy zaměřené na zvládání stresu, podporu duševního zdraví atd.
- Zahrňte do své politiky sabatiky, rodičovskou dovolenou atd.
- Vytvořte otevřené prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci diskutovat o svých problémech.
Kromě toho existuje ještě jedna věc, kterou můžete jako manažer nebo vedoucí pracovník udělat, abyste pomohli svým zaměstnancům využít jejich silné stránky a minimalizovat jejich slabé stránky: poskytujte zpětnou vazbu!
Úloha zpětné vazby a hodnocení výkonu
Dobrá zpětná vazba je konstruktivní, včasná a poskytuje konkrétní informace o činnostech, úkolech nebo chování zaměstnance. Abyste zaměstnancům pomohli posílit jejich silné stránky a překonat slabé stránky, poskytujte jim pravidelnou zpětnou vazbu.
Zde je několik tipů, jak to udělat správně.
Buďte objektivní: Oslavujte úspěchy a pomáhejte jim překonávat neúspěchy. Vaše zpětná vazba by měla být konkrétní a praktická. Můžete například říci: „Vaše práce na výroční zprávě nesplnila očekávání, protože obsahovala typografické chyby a zavádějící tvrzení. “
Nebuďte vágní: Neříkejte „příliš mnoho chyb“, pokud to nemůžete podložit čísly. Poukažte na problémy pomocí příkladů.
Podporujte zaměstnance: Naučte je, jak žádat o zpětnou vazbu, aby na váš názor nereagovali emocionálně. Ukažte jim příklady zpětné vazby, aby věděli, jak má vypadat.
Podporujte samostatnost: Nechte členy týmu, aby vaše zpětnou vazbu zpracovali, přijali a reagovali na ni svým vlastním způsobem. Vyzvěte je, aby s vámi nesouhlasili a diskutovali s vámi, když to považují za vhodné.
Udržujte strukturu: Využijte nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, aby hodnocení výkonu proběhlo bez problémů. Šablona pro hodnocení výkonu od ClickUp vám pomůže sledovat pokrok vašich zaměstnanců, hodnotit jejich úspěchy, poskytovat zpětnou vazbu a dosahovat cílů.
Bonus: Podívejte se na některé další šablony pro hodnocení výkonu.
Začněte od začátku: Nečekejte, až se někdo stane zaměstnancem, abyste zjistili jeho silné a slabé stránky a osobnostní rysy. Využijte hodnocení a posouzení jako součást pracovního pohovoru a náborového procesu. Zahrňte to do klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti lidských zdrojů a udělejte z toho běžnou praxi.
Poté tyto informace využijte k navržení procesu zapracování nových zaměstnanců. Do zapracování začleňte specifická školení, bootcampy nebo workshopy, aby byli noví zaměstnanci připraveni na úspěch.
Využijte kontrolní seznamy nebo šablony ClickUp pro zaškolování nových zaměstnanců, abyste přizpůsobili zaškolování každého nového zaměstnance a zajistili, že bude v souladu s jeho silnými a slabými stránkami.
Holistické řízení lidí s ClickUp
Každý má své silné a slabé stránky. Silná stránka se totiž může stát i slabou stránkou. Například někdo, kdo má velký smysl pro detail, nemusí být schopen vidět věci v širších souvislostech. Někdo s mimořádnými technickými dovednostmi nemusí mít dobré komunikační schopnosti.
Jako vedoucí personálního oddělení nebo týmový manažer je vaším úkolem pomáhat lidem stát se nejlepší verzí sebe sama. To znamená využívat jejich silné stránky a minimalizovat jejich slabé stránky.
K tomu je nejprve nutné tyto silné a slabé stránky identifikovat. Nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, tyto cenné údaje zaznamenává během vaší práce.
Stačí nastavit dashboardy v nástroji, který již používáte, a získáte přehled o náborovém procesu, časových harmonogramech úkolů, úzkých místech projektů, nedorozuměních, pracovní zátěži zaměstnanců a dalších aspektech.
Na jednom místě najdete kvalitativní i kvantitativní podklady pro vaše rozhodnutí týkající se zaměstnanců. A co víc? Jelikož data pocházejí z ClickUp, můžete si být jisti, že jsou objektivní a nezakládají se na osobních názorech manažerů a vedoucích pracovníků.
