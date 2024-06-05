Myers-Briggsovy styly vedení pro úspěch organizace

Většina úspěšných lídrů má jednu společnou vlastnost – sebeuvědomění. Jsou si vědomi své osobnosti, silných a slabých stránek.
Určitě jste již viděli některé vedoucí pracovníky, kteří vedou z první linie, zpochybňují status quo a podstupují rizika. Mají magnetickou osobnost, která přitahuje všechny kolem. Naopak, někteří vedoucí pracovníci dávají přednost tiché roli průvodce, který vede ze stínu. Zaměřují se na procesy a mají nízkou ochotu podstupovat rizika.
Naše styly vedení mají hodně společného s našimi osobnostními typy. Ale jak to zjistit? Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je účinný nástroj k určení vašeho stylu vedení a toho, jak interaguje s osobnostmi těch, které vedete.
Tento model nás rozděluje do 16 typů osobnosti na základě našich preferencí a čtyř klíčových atributů:
- Extraverze (E) vs. introverze (I): Jak získáváme a vydáváme energii
- Senzorika (S) vs. intuice (N): Jak shromažďujeme informace
- Myšlení (T) vs. cítění (F): Jak činíme rozhodnutí
- Posuzování (J) vs. vnímání (P): Jak přistupujeme ke struktuře a plánování dopředu
Tyto typy osobnosti slouží jako rámec pro pochopení toho, jak lidé v vedoucích pozicích vnímají svět, činí rozhodnutí a komunikují s ostatními. Pokud chcete zlepšit své vedoucí schopnosti a stát se vlivným lídrem, začněte tím, že zhodnotíte svou osobnost a styl vedení.
Extraverze vs. introverze: Klíčový rozdíl v osobnosti
Lidi často popisujeme jako společenské nebo introvertní na základě toho, jak se chovají v sociálním prostředí. Extraverze (E) vs. introverze (I), první dimenze MBTI, nabízí hlubší vhled do těchto osobnostních rysů.
Extraverti jsou společenští energici a charismatičtí lídři. Baví je být mezi lidmi, nahlas brainstormovat nápady a být středem pozornosti. Také mají tendenci být velmi sebevědomí, pokud jde o své vůdčí schopnosti.
Introverti jsou naopak tichými pozorovateli. Čerpají energii z osamění a předtím, než začnou jednat, raději informace zpracovávají uvnitř sebe.
Oba styly mohou být velmi účinné, ale pochopení těchto preferencí zlepšuje komunikaci v týmu a výkonnost při plnění úkolů.
87 % extrovertů věří, že mají předpoklady být dobrými lídry, oproti 56 % introvertů.
Průzkum ambicí, 16 osobností
Přehled typů osobnosti podle Myers-Briggs pro vedení lidí
Každý z 16 typů osobnosti používá různé metody k uplatnění svých jedinečných vlastností v práci. Podívejme se na nejběžnější typy osobnosti vedoucích pracovníků v rámci Myers-Briggs:
ENTJ: Asertivní vůdce
Setkali jste se někdy s někým, kdo je sebevědomý a má plán na všechno? Pravděpodobně se jedná o typ ENTJ, což je silná osobnostní typologie v rámci Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). ENTJ vynikají v motivování týmů k dosažení ambiciózních cílů.
Pokud jste extrovertní, intuitivní, rozhodní a vizionářští, jste pravděpodobně vůdcem typu ENTJ. Pravděpodobně se vám bude dařit v dynamickém prostředí zaměřeném na výsledky.
Silné stránky lídrů typu ENTJ
- Vyzařujte charisma a buďte strategickými lídry
- Nabízejte kreativní řešení a inovativní přístupy.
- Buďte rozhodní a dosahujte výsledků efektivně
- Analyzujte situace a najděte nejúčinnější řešení.
- Ceníte si jasné komunikace a jdete přímo k věci.
Výzvy pro vedoucí pracovníky typu ENTJ
- Mohou působit dominantně kvůli svým silným názorům a rozhodné povaze.
- Snaží se porozumět emocionálním potřebám svého týmu a reagovat na ně, přičemž zůstávají objektivní.
- Jejich neúnavná motivace a pracovní morálka mohou vést k vyhoření, pokud nebudou klást důraz na péči o sebe sama.
- Potíže s přijímáním kritiky
INTP: Neortodoxní vůdce
Tito lídři jdou svou vlastní cestou, kladou miliony otázek a přicházejí s ideálními řešeními. Pokud vás tento popis vystihuje, pravděpodobně máte styl vedení INTP – introvertní, intuitivní, přemýšlivý a analytický.
Osobnostní typ INTP zahrnuje jedinečnou kombinaci analytického myšlení, intelektuální zvědavosti a tiché důvěry ve své nápady.
Silné stránky lídrů typu INTP
- Neustále analyzuje informace a hledá nové nápady pomocí logického plánu.
- Rozkládejte složité problémy pomocí logického přístupu a kreativity a často přicházejte s překvapivými řešeními.
- Zpochybněte status quo a přicházejte s novými pohledy.
- Ceníte si logiku a rozum nade vše, díky čemuž jste objektivní a nestranní při rozhodování.
Výzvy pro vedoucí pracovníky typu INTP
- Máte potíže s jasným sdělováním myšlenek, protože ostatní rychle ztrácejí zájem.
- Skvělý v brainstormingu, ale má potíže s realizací
- Máte potíže porozumět emocím, jak svým vlastním, tak emocím ostatních?
- Dobíjí energii samotou a zdráhají se zapojit do společenských interakcí.
ENTP: Inovativní vůdce
ENTP jsou kreativní a vizionářští lídři, kteří rozjasňují místnost svým nadšením pro nové možnosti.
Pokud jste extrovertní, intuitivní, přemýšliví a vnímaví, je pravděpodobné, že máte styl vedení ENTP. Jste analytičtí, nezávislí a přizpůsobiví.
Jsou to ti nejlepší generátoři nápadů v rámci stylů vedení Myers-Briggs, kteří se vyznačují nakažlivým nadšením pro kreativní řešení problémů.
Silné stránky lídrů typu ENTP
- Neustále přichází s novými koncepty a řešeními
- Rádi navazujete kontakty s novými lidmi a inspirují vás podnětné rozhovory. Díky svému rychlému úsudku a smyslu pro humor dokážete udržet zajímavou konverzaci.
- Zpochybněte status quo a přicházejte s inovativními přístupy.
- Přizpůsobte svůj komunikační styl jakékoli situaci, abyste se stali vynikajícími týmovými hráči.
Výzvy pro vedoucí pracovníky typu ENTP
- Snadno ztrácíte zájem o rutinní úkoly a detaily.
- Přesouvejte pozornost z jedné věci na druhou, což ztěžuje dokončení úkolu.
- Vyhýbání se konfliktům, když dojde ke konfliktu
INFJ: Vnímavý vůdce
Lidé typu INFJ rozumějí ostatním na hlubší úrovni, inspirují je k tomu, aby ze sebe vydali to nejlepší, a podporují věci, kterým skutečně věří.
Jako INFJ jste empatický a vizionářský. Jste vnímavý a kreativní a máte jedinečnou schopnost navazovat kontakty s lidmi a inspirovat je k pozitivním změnám.
Silné stránky lídrů typu INFJ
- Přirození šampioni, kteří navazují osobní kontakt s členy týmu a poskytují jim skutečnou podporu.
- Ceníte si názorů ostatních a podporujete kulturu otevřené komunikace.
- Strategičtí myslitelé, ne jen snílci
- Poskytujte promyšlené rady a vedení a pomáhejte ostatním dosáhnout jejich plného potenciálu.
Výzvy pro vedoucí pracovníky typu INFJ
- Hluboce ovlivněn konflikty a negativitou
- Přemoženi tíhou odpovědnosti a potenciálním dopadem
- Zpoždění při rozhodování kvůli velkému množství informací, které je třeba zpracovat
- Touha dělat věci správně vede k prokrastinaci
Přečtěte si také: Strategie a techniky úspěchu pro vedoucí pracovníky typu INFJ.
ISFJ: Rozvážný vůdce
ISFJ jsou velmi ohleduplní. Snaží se, aby vše fungovalo hladce a aby se všichni cítili oceněni. ISFJ jsou často spolehlivou oporou týmu a mají talent pro vytváření podpůrného a harmonického pracovního prostředí.
Mezi klíčové charakteristiky, které vás definují jako ISFJ, patří soucit, oddanost, praktičnost, starostlivost a spolehlivost.
Silné stránky lídrů typu ISFJ
- Upřímně se zajímejte o blaho členů svého týmu.
- Vynaložte větší úsilí, aby se tým cítil podporován a oceňován.
- Prosperujte díky struktuře a postupům, udržujte projekty na správné cestě a zajistěte, aby všichni nesli odpovědnost.
- Zapamatujte si důležité informace a dodržujte své závazky.
- Vynikněte v přátelském řešení konfliktů
Výzvy pro vedoucí pracovníky typu ISFJ
- Upřednostňujete zavedené rutiny a bráníte se novým nápadům
- Zaměření na detaily a touha vyhovět všem může vést k váhání při rozhodování.
- Cítíte se pohodlně při práci v zákulisí, podporujete ostatní a vyhýbáte se vedoucím pozicím.
- Nemějte rád konflikty a snažte se udržovat harmonii v týmu.
ENFJ: Vášnivý vůdce
Lídři typu ENFJ vyzařují charisma a inspirují ostatní k naplňování svých snů. Jsou to cheerleaders rámce vedení Myers-Briggs. Mají nakažlivé nadšení a talent pro sjednocování lidí za účelem dosažení cílově orientované budoucnosti.
Silné stránky lídrů typu ENFJ
- Používejte přístup orientovaný na lidi, buďte velmi zodpovědní a vynalézaví.
- Vytvořte prostředí založené na spolupráci a vzájemné podpoře a těšte se z úspěchů svého týmu.
- Schopnost vykreslit přesvědčivý obraz budoucnosti a motivovat ostatní, aby na jejím dosažení pracovali.
- Vede příkladem a je známý svými silnými hodnotami.
Výzvy pro vedoucí pracovníky typu ENFJ
- Berte kritiku osobně
- Cení si názorů ostatních, což může někdy zpomalit a zkomplikovat rozhodování.
- Vynikáte v budování harmonie, ale vyhýbáte se řešení základních problémů, abyste zachovali mír.
- Příliš se soustřeďte na vnější uznání a snadno se necháte odradit, pokud se vám nedostane uznání.
Přečtěte si také: Praktické tipy, jak zvládnout styl vedení ENFJ
ISTJ: Vůdce zaměřený na detaily
Tento typ osobnosti organizuje jako šéf, dodržuje pravidla a věci řeší efektivně.
Faktický, organizovaný, logický, pragmatický, intenzivně soustředěný, rozhodný a efektivní – pokud lidé používají tyto výrazy k pochvale vašeho stylu vedení, jste pravděpodobně vedoucí typu ISTJ.
ISTJ jsou stabilní stroje mezi vůdčími typy Myers Briggs, které si cení praktičnosti, struktury a správného provedení práce.
Silné stránky lídrů typu ISTJ
- Prosperujte díky jasným plánům, zavedeným postupům a udržujte vše na svém místě.
- Pamatujte si drobné detaily a historické informace, které se stanou spolehlivými zdroji znalostí.
- Dodržujte své závazky, důsledně plňte termíny a odvádějte vysoce kvalitní práci.
- Vynikněte v objektivní analýze situací a přijímání správných rozhodnutí.
Výzvy pro vedoucí pracovníky typu ISTJ
- Upřednostňujte zavedené rutiny a bráníte se změnám
- Touha po kontrole a pečlivá povaha vedou k mikromanagementu.
- Snažte se porozumět emocionálním potřebám členů svého týmu a reagovat na ně.
ISFP: Citlivý vůdce
Lídři typu ISFP jsou intuitivní, vytvářejí klidné pracovní prostředí a oceňují umělecké vyjádření. Jako ISFP jste jemným umělcem mezi leadershipovými styly Myers-Briggs. Máte jedinečnou schopnost navazovat s lidmi emocionální kontakt a podporovat ducha spolupráce.
Pokud bychom měli tento styl vedení shrnout do několika slov, bylo by to: soucitný přístup, pozorovací schopnosti, strategické myšlení a realismus.
Silné stránky lídrů typu ISFP
- Mějte přirozenou schopnost vnímat emoce ostatních a vytvářet podpůrné prostředí.
- Vynikněte v budování klidného a respektujícího pracovního prostředí.
- Přineste do řešení problémů jedinečný pohled a umělecký cit a často přicházejte s nekonvenčními, ale účinnými řešeními.
- Oceňujte krásu každodenních věcí, které mohou inspirovat kreativitu a radost v týmu.
- Ceníte si jejich individualitu a nebojte se vyjádřit jejich jedinečné nápady a pohledy.
Výzvy pro vedoucí pracovníky typu ISFP
- Zaměření se na harmonii a zohledňování pocitů všech může vést k tomu, že se budou zdráhat činit těžká rozhodnutí.
- Odkládejte rozhodování, zejména v případě složitých otázek.
- Berte zpětnou vazbu osobně a buďte citliví na kritiku.
- Čelí výzvám při verbálním vyjadřování svých potřeb a emocí.
Role emoční inteligence ve stylech vedení
Emoční inteligence (EQ) je tajná přísada, která odlišuje dobré vůdce od těch skvělých. EQ je vaše schopnost rozumět svým emocím, využívat je a ovládat je. Pomáhá vnímat, rozumět a ovlivňovat emoce ostatních.
Zatímco styly vedení a komunikace se liší na základě MBTI, silná emoční inteligence také zásadně mění styly řízení. Pomáhá vám:
- Čiňte efektivní rozhodnutí: S pomocí logiky i emocí můžete jasně navigovat složitými situacemi.
- Porozumění emocím: Dokážete porozumět svým pocitům a emocím ostatních lidí. To podporuje důvěru a soudržnost ve vašem týmu.
- Efektivní vedení: Vedoucí pracovníci s vysokou emoční inteligencí dokážou vnímat potřeby členů svého týmu, což umožňuje vytvořit kulturu zapojení v rámci organizace.
Některé typy MBTI mají přirozeně vyšší EQ. Nedávný výzkum ukazuje, že existují určité souvislosti mezi vůdčími schopnostmi osobnostního typu Myers-Briggs a emoční inteligencí. Zde je obecný přehled:
- Pokud jste citlivý typ (typ F), jste více naladěn na emoce, jak své vlastní, tak i emoce ostatních. Díky tomu jste empatičtější, soucitnější a zručnější v mezilidských vztazích (ENFJ, INFJ, ISFJ, ISFP).
- Extraverti (typ E) jsou více expresivní a cítí se pohodlně při interakci s ostatními. Máte skvělé sociální povědomí a schopnosti v oblasti řízení vztahů (ENFJ, ENFP, ESFP, ENTJ).
- Vnímaví lidé (typ P) jsou přizpůsobivější a otevřenější novým informacím. Tato flexibilita vám může pomoci zvládat emoce a orientovat se v měnících se sociálních situacích. (ENFP, INFP, ENTP, INTP)
A teď přijde zvrat – emoční inteligence není jen o porozumění emocím, ale také o jejich analýze za účelem efektivního rozhodování. Ať už jde o urovnávání konfliktů, přijímání těžkých rozhodnutí, motivování členů týmu nebo podporu spolupráce, EQ hraje klíčovou roli v dosahování organizačního úspěchu.
Empatie ve vedení
Empatie podporuje důvěru, posiluje osobní vztahy a vytváří pozitivnější pracovní prostředí. Je však také společným rysem osobnostního typu Myers Briggs a inspirativních typů lídrů? Jedním slovem: ano.
Některé styly vedení Myers-Briggs, jako například INFJ a ENFJ, mají přirozeně vyšší úroveň empatie. Bez ohledu na váš typ osobnosti však můžete empatii rozvíjet a pěstovat prostřednictvím aktivního naslouchání, vnímání perspektivy a upřímné péče o členy svého týmu.
Každý lídr podle Myers-Briggs přináší do hry svůj vlastní styl EQ. A dobrá zpráva? EQ můžete rozvíjet vědomým úsilím v tom, jak nasloucháte ostatním a komunikujete s nimi!
Transformační a transakční styly vedení
Představte si dva generální ředitele – jeden zajišťuje hladký chod firmy jako dobře namazaný stroj. Druhý inspiruje svůj tým k velkým snům a dosažení hvězdných cílů. Jedná se o dva hlavní styly vedení: transakční a transformační. Většina stylů vedení MBTI spadá do těchto dvou širokých kategorií.
Pojďme se na to podívat!
Přehled transformačního vedení
Transformační vedení se zaměřuje na kariérní rozvoj, mentorství a inspiraci následovníků k dosažení jejich plného potenciálu. Jde nad rámec pouhého splnění úkolu a jeho cílem je vytvořit pozitivní a stimulující prostředí, ve kterém se jednotlivci mohou učit, růst a podávat nejlepší výkony.
Vynikají v:
- Vytvořte jasnou a silnou vizi lepší budoucnosti a motivujte všechny, aby na ní pracovali.
- Zpochybňování status quo. Nebojí se věci změnit a vyzkoušet nové nápady.
- Rozvoj týmu. Investují do růstu svých zaměstnanců a pomáhají jim dosáhnout jejich plného potenciálu.
Přehled transakčního vedení
Transakční vedení se zaměřuje na výměnu očekávání a odměn. Klade důraz na plnění konkrétních cílů a úkolů prostřednictvím strukturovaného systému pobídek a důsledků. Transakční vedoucí poskytují směr, udržují pořádek a zajišťují efektivní plnění úkolů.
Jsou to skvělí koučové, kteří vědí, jak organizovat lidi, aby ze svého týmu dostali maximum a udrželi všechny na správné cestě. Vynikají v:
- Stanovení jasných cílů: Každý ví, co se od něj očekává a jak toho dosáhnout. To udržuje všechny v pozoru.
- Odměňování za dobře odvedenou práci: Nabízejí bonusy, povýšení a uznání zasloužilým členům, aby udrželi motivaci zaměstnanců.
- Udržování pořádku. Stanovují jasná pravidla a postupy, aby zajistili hladký průběh věcí.
A teď přijde ta zajímavá část. Váš MBTI vám pomůže pochopit, zda jste transformační nebo transakční vůdce. Zde je krátký přehled toho, jak se některé typy MBTI mohou přiklánět k jednomu nebo druhému stylu vedení:
Transformační lídři:
- ENTJ, ENFP, INFJ, ENFJ: Tyto typy mají vizi, charisma a schopnost inspirovat.
- INTP, INTP: Ačkoli nejsou vždy navenek nejcharismatičtější, tyto typy osobnosti mohou být transformativní díky svým inovativním nápadům a schopnosti zpochybňovat současnou situaci.
Transakční lídři:
- ISTJ, ESTJ: Tito lídři se zaměřují na strukturu, organizaci a jasné cíle.
- ISFJ, ESFJ: Projevují spolupráci a harmonii a jsou schopni splnit očekávání lidí.
Silný a efektivní lídr dokáže v závislosti na situaci využít prvky obou stylů.
Jak co nejlépe využít svůj styl vedení
Nyní znáte všechny možnosti stylu vedení MBTI a význam EQ. Zde je několik tipů, jak rozvíjet své vedoucí schopnosti:
- Identifikujte své přirozené vůdčí schopnosti: Jste vizionářský stratég (ENTJ) nebo empatický budovatel týmu (ISFJ)? Využijte tyto silné stránky a delegujte úkoly, které vás vysilují.
- Spolupracujte s lidmi s jiným stylem vedení: Nikdo není dokonalý! Pokud jste ISTJ a máte potíže s kreativním brainstormingem, spojte se s ENTP, který v tom vyniká, a naučte se od něj nové dovednosti.
- Aktivně hledejte příležitosti ke zlepšení své emoční inteligence: Procvičujte aktivní naslouchání, při rozhodování zvažujte všechny úhly pohledu, spolupracujte s lidmi, kteří doplňují vaše slabiny, a procvičujte techniky všímavosti.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Použijte ClickUp ke zlepšení svého stylu vedení
ClickUp je komplexní nástroj, který pomáhá vedoucím pracovníkům s řízením projektů, spoluprací, komunikací a zvyšováním produktivity. S ClickUpem můžete spolupracovat na dokumentech, vymýšlet nápady a aktualizovat úkoly v reálném čase, čímž podporujete dynamické a spolupracující prostředí.
ClickUp vám umožňuje přizpůsobit svůj styl komunikace a práce na základě vašich preferencí MBTI:
- Pro stratégy typu ENTJ: Použijte ClickUp Goals k definování jasných cílů projektu, úkolů, klíčových výsledků a termínů. Můžete také vytvořit sprintové cíle nebo prodejní cíle a sdílet je se svým týmem, aby se všichni soustředili na daný úkol.
- Pro nekonvenčního lídra typu INTP: Vizuálně brainstormujte inovativní nápady pomocí myšlenkových map ClickUp. Můžete přidávat nápady, vytvářet úkoly přímo z tabule a zefektivnit pracovní postupy pomocí uzlů drag-and-drop.
- Pro podpůrné vedoucí pracovníky (ISFJ a ENFJ): Zefektivněte projekty a zlepšete spolupráci týmu pomocí aplikace ClickUp Docs. Můžete diskutovat o nápadech, definovat procesy, přidělovat úkoly, přidávat komentáře a mnoho dalšího.
- Pro organizované vedoucí pracovníky (ISTJ a ISFP): Vyzkoušejte funkce správy úkolů ClickUp s přizpůsobitelnými zobrazeními, které umožňují přiřazovat úkoly a sdílet záznamy obrazovky. Můžete také vytvořit databázi úkolů pro různé týmy.
A to není vše! Pomocí šablon ClickUp můžete transformovat procesy a toky a zvýšit efektivitu týmu.
Šablona Leadership Team Health Monitor od ClickUp vám pomůže udržet přehled o výkonu a růstu vašeho týmu.
Můžete použít šablonu komunikačního plánu ClickUp, abyste zajistili jasný a konzistentní komunikační plán v rámci celého týmu, bez ohledu na to, jaký komunikační styl preferujete.
Šablona komunikačního plánu ClickUp pro bílou tabuli vám pomůže vizuálně brainstormovat komunikační strategie a zajistit, aby všichni postupovali podle nejlogičtějšího procesu.
Zlepšete své vedoucí schopnosti s ClickUp
Neexistuje univerzální přístup k vedení. Pochopte své jedinečné silné stránky (jak je odhaluje MBTI) a využijte je autenticky. Vždy se můžete přizpůsobit různým stylům a uplatnit různé poznatky o vedení v závislosti na situaci.
Cílem by mělo být stát se lídrem, kterého váš tým potřebuje. Toho můžete dosáhnout zdokonalením své emoční inteligence a použitím nástrojů, jako je ClickUp, které vám pomohou zvýšit váš vliv. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a staňte se skvělým lídrem!