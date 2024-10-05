Push vs. pull marketing: Porozumění rozdílu (+ příklady)

Dveře příležitostí jsou označeny jako „Push“ a „Pull“.
Dveře příležitostí jsou označeny jako „push“ a „pull“.
Nikde to neplatí více než pro marketéry, kteří musí buď tlačit svůj produkt na potenciální zákazníky, nebo přitahovat zákazníky k jejich produktu.
Ale která strategie funguje nejlépe?
Jak se od sebe liší strategie push a pull marketingu a která z nich je pro vás ta pravá?
Ať už vytváříte marketingový projektový plán nebo realizujete konkrétní kampaně, pochopení těchto odlišných přístupů je klíčové pro zvýšení prodeje a dosažení výsledků.
Pojďme se tedy podívat na klíčové rozdíly, příklady a strategie, které se často objevují v debatě o push a pull marketingu.
Co je to push marketing?
Push marketing si představte jako přístup „megafonu“. Aktivně propagujete svůj produkt nebo službu před svým publikem a zajišťujete, aby vědělo o vaší existenci. Namísto čekání, až potenciální zákazníci přijdou k vám, jdete přímo k nim – hlasitě a jasně.
Strategie push marketingu a její implementace
Push marketing má za cíl vytvořit poptávku na místě. Ať už se jedná o propagaci nového produktu nebo sezónní výprodej, push marketing se zaměřuje na přímé a odvážné taktiky pro přilákání zákazníků.
Mezi klíčové strategie push marketingu patří:
1. Identifikujte svou cílovou skupinu
Je velmi důležité porozumět vaší cílové demografické skupině. Zjistěte, co se jim líbí, jak se chovají a jaké kanály často využívají. Tyto informace vám pomohou při sestavování marketingového mixu a efektivním přizpůsobení vašich sdělení.
2. Vyberte si správné online a offline marketingové kanály
V závislosti na vaší cílové demografické skupině vyberte online kanály, jako je reklama na sociálních médiích, e-mailový marketing nebo zobrazování reklam. Offline kanály jsou také důležité – atraktivní vystavení v místě prodeje může proměnit někoho, kdo „jen prohlíží“, v zákazníka.
3. Využijte marketing ovlivňujících osob
Spolupracujte s influencery, kteří rezonují s vaší cílovou skupinou a pomohou vám rozšířit vaše poselství.
4. Vytvářejte lákavé nabídky
Vytvořte atraktivní propagační akce, jako jsou slevy, časově omezené nabídky nebo exkluzivní akce, které podnítí okamžité nákupy. Tyto nabídky výrazně zdůrazněte ve svých marketingových materiálech.
5. Sledujte a optimalizujte kampaně
Sledujte výkonnost svých push marketingových aktivit pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jako jsou míra konverze prodejů, míra prokliku a metriky zapojení zákazníků. Tyto údaje využijte k vylepšení svých strategií a zlepšení budoucích kampaní.
A nakonec používejte správné nástroje, abyste zajistili, že váš marketingový tým bude pracovat v souladu, termíny budou dodržovány a všechny aspekty vašeho marketingového projektu budou efektivně řízeny.
ClickUp je v tomto případě skvělou volbou.
Software pro řízení marketingových projektů od ClickUp nabízí flexibilní pracovní prostor, který vám umožní spouštět všechny vaše marketingové iniciativy a spolupracovat s vaším týmem z jednoho, vysoce přizpůsobitelného místa. Podívejte se:
Můžete je využít k:
- Propojte své marketingové plány hladce se strategickými dokumenty, brainstormingovými tabulemi a kalendáři kampaní.
- Buďte vždy v obraze díky vizuálním dashboardům, které kontextualizují úkoly spojené s vaším plánem a strategiemi uvedení na trh.
- Vytvářejte nápady na kampaně, obsahové přehledy, blogy, případové studie, e-maily a další pomocí ClickUp Brain, inteligentního asistenta s umělou inteligencí.
ClickUp také nabízí rozsáhlou knihovnu bezplatných šablon marketingových plánů, které můžete okamžitě začít používat.
Příklady metod push marketingu
Několik push marketingových strategií zahrnuje přímou propagaci produktů u spotřebitelů. Podívejme se na tři z těchto příkladů.
1. Přímý marketing
Produktové e-maily, SMS kampaně nebo direct mail jsou některé z metod, které vám umožní okamžitě navázat kontakt se zákazníky.
Například maloobchodní značka může zaslat speciální slevový kód prostřednictvím SMS, aby podpořila okamžité nákupy během bleskové výprodeje.
S šablonou pro správu kampaní a propagačních akcí od ClickUp můžete naplánovat a zefektivnit svou push marketingovou strategii, abyste rychleji dosáhli svých cílů.
Tato šablona vám pomůže snadno plánovat, sledovat a realizovat kampaně a propagační akce. Podporuje celý pracovní postup od začátku do konce.
To zahrnuje přijímání požadavků a plánování pomocí dokumentů s přehledem kampaně. Poté se přejde k realizaci projektu pomocí dílčích úkolů a nakonec k provedení kampaně.
S touto šablonou můžete
- Organizujte propagační projekty pomocí seznamů úkolů, časových os a přidělených osob.
- Sledujte pokrok pomocí automatizovaných pracovních postupů pro efektivní spolupráci týmu.
- Analyzujte výkonnost pomocí přizpůsobitelných nástrojů pro vytváření reportů, které vám pomohou činit rozhodnutí na základě dat.
Je také určen k tomu, aby vám poskytl přehlednější pohled na všechny vaše úkoly, kde je můžete označit vlastními stavy, jako je „V revizi“ a „Ve vývoji“, a vlastními poli, jako je „Datum spuštění“ a „Typ marketingového úkolu“, abyste mohli ukládat důležité informace o svých kampaních.
2. Prodejní akce
Tyto strategie nabízejí časově omezené pobídky, které mají podnítit zákazníky k okamžité akci, jako jsou bleskové výprodeje, akce typu „koupíte jeden, dostanete druhý zdarma“ (BOGO) nebo slevové kódy.
Například obchod s oblečením může uspořádat víkendovou bleskovou akci s 50% slevou na všechny položky, což motivuje zákazníky k rychlému nákupu před vypršením platnosti nabídky.
3. Displayová reklama
Patří sem poutavé vizuální prvky, jako jsou bannerové reklamy na webových stránkách, vyskakovací okna nebo displeje v obchodech, které jsou navrženy tak, aby upoutaly pozornost a podnítily zájem.
Například kosmetická značka může umístit výrazný bannerový reklamní proužek na populární módní blog, kde představí novou produktovou řadu, aby přilákala potenciální zákazníky.
Role push marketingu v povědomí o značce
Tím, že neustále prezentujete svůj produkt nebo službu potenciálním zákazníkům, budujete povědomí o značce a vzbuzujete jejich zájem.
Ať už uvádíte na trh nový produkt nebo vstupujete na nový trh, push marketing:
- Zajistěte, aby si vás vaše cílová skupina všimla
- Pomáhá zvyšovat prodej
- Vytváří poptávku
Zde je však jedna myšlenka. Jak skvělé by bylo, kdybyste nemuseli své produkty vnutit zákazníkům? Co kdyby místo toho přišli zákazníci za vámi?
Co je to pull marketing?
Krása pull marketingu spočívá v tom, že zákazníci přicházejí za vámi – ne proto, že křičíte nejhlasitěji, ale protože jste si získali jejich důvěru a vzbudili jejich zájem.
Pull marketing je tedy to, na co se musí zaměřit podniky, které v tomto odvětví působí dlouhodobě, aby zvýšily povědomí o své značce.
Strategie pull marketingu a její implementace
Pull marketing se v zásadě snaží vybudovat loajální zákaznickou základnu tím, že nabízí řešení, která vaše publikum aktivně hledá.
Hlavním cílem je stát se značkou, která je téměř synonymem pro určité produkty nebo služby.
Začlenění pull marketingu do vašeho plánovacího procesu zajistí, že vaše úsilí bude v souladu s vašimi celkovými marketingovými cíli a zaměří se na vytváření hodnoty.
Příklady pull marketingu
Mezi metody pull marketingu patří SEO, content marketing, marketing na sociálních médiích a public relations, které přitahují zákazníky poskytováním cenných informací nebo zkušeností.
1. SEO a obsahový marketing
Vytvářením blogových příspěvků, průvodců nebo jiného hodnotného obsahu můžete zvýšit návštěvnost a reagovat na potřeby svého publika, což mu usnadní objevit vaši značku a zapojit se do ní.
Vyzkoušejte šablonu SEO Roadmap od ClickUp, abyste se ujistili, že váš obsah je připraven pro vyhledávače, a pomohl vám tak přilákat ty správné zákazníky, kteří na internetu hledají to, co nabízíte.
Tuto šablonu použijte k:
- Sledujte pokrok, identifikujte trendy v organickém vyhledávání a analyzujte metriky webových stránek, abyste zjistili příležitosti ke zlepšení.
- Přidejte do svých úkolů vlastní stavy, jako například Dokončeno, Probíhá a K provedení, abyste mohli sledovat průběh svých SEO úkolů.
- Použijte vlastní pole, jako je míra dokončení a SEO tým, k uložení důležitých informací o vaší SEO strategii a snadné vizualizaci SEO dat.
Vytvoření úspěšné SEO strategie může být někdy náročné. Šablona SEO Roadmap od ClickUp vám pomůže vytvořit organizovaný akční plán a snadno stanovit priority úkolů.
2. Marketing na sociálních médiích
Klíčem k marketingu na sociálních médiích je budování vztahů a navazování kontaktů s publikem prostřednictvím sdílení hodnotného a poutavého obsahu.
Fakt: 77 % spotřebitelů uvádí, že upřednostňuje nakupování u značek, které sledují na sociálních sítích.
Pokročilá šablona ClickUp pro sociální média vám pomůže plánovat, rozvrhovat a spravovat vaše aktivity na sociálních médiích, aby vaše sdělení vždy dorazila ve správný čas.
Tato šablona vám pomůže plánovat, organizovat a prioritizovat obsah podle platformy. Zveřejňuje také stav, partnerství a trendy při vytváření strategií a plánování příspěvků.
Proces správy obsahu můžete zefektivnit od začátku do konce pomocí následujících zobrazení:
- Zobrazení seznamu: Vizualizujte a označujte své příspěvky na sociálních sítích v přizpůsobitelných seznamech.
- Zobrazení tabule: Upřednostněte obsah na tabuli Kanban pomocí funkce drag-and-drop.
- Zobrazení kalendáře: Plánujte a rozvrhujte příspěvky v flexibilním kalendáři.
- Zobrazení vloženého obsahu: Přístup k vašemu Twitteru a jeho aktualizace v reálném čase
- Zobrazení dokumentu: Podívejte se na vestavěného průvodce používáním šablony.
3. Public relations
To zahrnuje získání viditelnosti prostřednictvím mediálního pokrytí, které vaši značku positionuje jako lídra v oboru.
Začlenění PR do vaší propagační strategie může zvýšit důvěryhodnost a dosah vaší značky.
Pull marketing se zaměřuje na budování důvěry. Když mají zákazníci pocit, že vaši značku objevili díky vlastnímu výzkumu nebo doporučením, je větší pravděpodobnost, že u ní zůstanou.
V průběhu času tento přístup nejen přivádí nové zákazníky, ale také je udržuje, čímž podporuje dlouhodobé vztahy.
Hlavní rozdíly mezi push a pull marketingem
Zatímco push marketing se zaměřuje na přímou propagaci produktů u spotřebitelů prostřednictvím reklam a propagačních akcí, pull marketing přitahuje zákazníky poskytováním hodnotného obsahu nebo zážitků.
Hlavní rozdíl spočívá v tom, jak každá strategie oslovuje publikum – push marketing je proaktivní a pull marketing je řízený zákazníkem.
Podívejme se na některé z klíčových rozdílů:
Přístup
Push marketing je o převzetí iniciativy. Pull marketing obrací dynamiku – v tomto případě přitahujete zákazníky k vaší značce organicky tím, že vytváříte hodnotu prostřednictvím blogů, videí nebo průvodců.
Například e-mailová kampaň na lyžařské dovolené je příkladem push marketingu. Naopak, pokud potenciální zákazník vyhledal „lyžařská dovolená“ a objevil vaše lyžařské středisko prostřednictvím blogového příspěvku „10 věcí, které si musíte vzít na lyžařskou dovolenou“ na vašem webu, jedná se o pull marketing.
Zapojení zákazníků
V push marketingu směřuje vaše sdělení přímo k zákazníkovi. Příklad?
Vidíte retargetovanou reklamu na produkt, který jste si nedávno prohlíželi? Značka vás tlačí k nákupu.
Pull marketing však dává kontrolu do rukou zákazníků. Ti se sami rozhodnou, zda se budou zabývat vaším obsahem.
Například zákazník sleduje vaše návodná videa na YouTube. Později si zapamatuje vaši značku a rozhodne se u vás zakoupit hardware.
Čas
Push marketing je krátkodobá taktika. E-mail s časově omezenou slevou podporuje rychlý prodej tím, že vytváří pocit naléhavosti.
Pull marketing je však jako zasazení semínka. Jedná se o dlouhodobou strategii , která se vyplatí až po čase.
Náklady
Push marketing může být spojen s vyššími počátečními náklady, jako je platba za zobrazování reklam nebo Google Ads. Tyto taktiky rychle zvyšují návštěvnost a prodej, ale mohou být nákladné.
Pull marketing je obvykle nákladově efektivnější , ale vyžaduje neustálé úsilí. Obsahový marketing, jako je blogování nebo SEO, může zabrat čas, ale může přinést trvalé výsledky bez vysokých výdajů na reklamu.
Vliv na loajalitu ke značce
Push marketing rychle zvyšuje povědomí o značce, ale zákazníci nemusí zůstat, pokud vaše značka nenabízí více než jen propagační akce.
Skvělým příkladem jsou bleskové výprodeje – přilákají zákazníky a přinesou rychlý zisk, ale nevytvářejí dlouhodobou loajalitu.
Pull marketing však posiluje loajalitu. Poskytováním cenných zdrojů nebo poutavých příběhů se zákazníci cítí spojeni s vaší značkou.
Shrňme si všechny tyto rozdíly:
Push vs. pull marketing: srovnání
|Aspekt
|Push marketing
|Pull marketing
|Definice
|Aktivně propaguje produkty zákazníkům prostřednictvím různých kanálů.
|Přitahuje zákazníky k vyhledávání produktů prostřednictvím povědomí o značce.
|Přístup
|Přímo tlačí produkty k spotřebiteli.
|Přitahuje spotřebitele vytvářením poptávky.
|Cíl
|Generujte okamžité prodeje a povědomí.
|Budujte dlouhodobé vztahy se zákazníky a jejich loajalitu.
|Použité taktiky
|Reklama, přímý prodej, propagační akce, veletrhy.
|SEO, obsahový marketing, zapojení sociálních médií, šíření informací ústním podáním.
|Frekvence zpráv
|Často se používají vysokofrekvenční zprávy, aby se rychle upoutala pozornost.
|Méně časté zasílání zpráv, ale obsah s vyšší hodnotou
|Cílová skupina
|Zaměřuje se na zprostředkovatele (maloobchodníky) a přímé spotřebitele.
|Primárně se zaměřuje přímo na konečné spotřebitele.
|Kontrola obsahu
|Marketéři mají plnou kontrolu nad sdělením a načasováním
|Publikum má kontrolu nad tím, kdy a jak se zapojí do obsahu.
|Dopady na náklady
|Obecně dražší kvůli nákladům na reklamu a propagaci.
|Často je méně nákladný, protože se opírá o organické metody a zapojení zákazníků.
|Časový rámec
|Krátkodobé zaměření pro rychlé výsledky.
|Dlouhodobé zaměření na udržení zájmu a loajality ke značce.
|Příklady
|Televizní reklamy, e-mailové kampaně, propagační akce v obchodech.
|Příspěvky na blogu, obsah sociálních médií, recenze zákazníků.
Obvykle je třeba, aby podniky začlenily oba přístupy do svého marketingového plánování.
Implementace push a pull marketingových strategií
Mít správnou strategii je jedna věc, ale jak ji efektivně realizovat? To už je složitější. Právě v tom vám může pomoci ClickUp.
Například šablona marketingového akčního plánu ClickUp je komplexní řešení, které vám pomůže s přípravou a realizací marketingového plánu. Pomůže vám vytvořit SMART plán – konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický a včasný.
Zde je návod, jak můžete využít šablonu marketingového akčního plánu ClickUp:
- Stanovte si SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené) cíle , které budou v souladu s vašimi zvolenými push a pull marketingovými strategiemi, pomocí ClickUp Goals. Například: Push marketingový cíl: „Zvýšit míru otevření e-mailů o 20 % za tři měsíce.“ Pull marketingový cíl: „Dosáhnout 30% nárůstu organického vyhledávacího provozu do šesti měsíců.“
- Cíl push marketingu: „Zvýšit míru otevření e-mailů o 20 % za tři měsíce“
- Cíl pull marketingu: „Dosáhnout 30% nárůstu organického vyhledávacího provozu během šesti měsíců“.
- Pomocí šablony Board view (Zobrazení tabule) načrtněte své marketingové strategie pro oba přístupy: Push strategie: Seznam taktiky, jako jsou e-mailové kampaně, propagační akce a reklamy Pull strategie: Zahrňte tvorbu obsahu (blogy, videa), zapojení sociálních médií a optimalizaci SEO
- Push strategie: Seznam taktiky, jako jsou e-mailové kampaně, propagační akce a reklamy.
- Pull strategie: Zahrnují tvorbu obsahu (blogy, videa), zapojení sociálních médií a optimalizaci SEO.
- Pomocí funkce Ganttův diagram v ClickUp vytvořte časový plán pro realizaci svých strategií.
- Přiřaďte členům týmu konkrétní úkoly související s iniciativami push a pull marketingu a pomocí zobrazení kalendáře ClickUp spravujte termíny a zajistěte odpovědnost.
- Při realizaci marketingového plánu průběžně sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) relevantní pro obě strategie. KPI push marketingu: Sledujte metriky, jako jsou míry konverze z e-mailových kampaní nebo účast na akcích. KPI pull marketingu: Analyzujte zdroje návštěvnosti webových stránek, míru zapojení na sociálních sítích a generování potenciálních zákazníků z obsahového marketingu.
- KPI push marketingu: Sledujte metriky, jako jsou míry konverze z e-mailových kampaní nebo účast na akcích.
- KPI pull marketingu: Analyzujte zdroje návštěvnosti webových stránek, míru zapojení na sociálních sítích a generování potenciálních zákazníků z obsahového marketingu.
- Cíl push marketingu: „Zvýšit míru otevření e-mailů o 20 % za tři měsíce“
- Cíl pull marketingu: „Dosáhnout 30% nárůstu organického vyhledávacího provozu během šesti měsíců“.
- Push strategie: Seznam taktik, jako jsou e-mailové kampaně, propagační akce a reklamy.
- Pull strategie: Zahrnují tvorbu obsahu (blogy, videa), zapojení sociálních médií a optimalizaci SEO.
- KPI push marketingu: Sledujte metriky, jako jsou míry konverze z e-mailových kampaní nebo účast na akcích.
- KPI pull marketingu: Analyzujte zdroje návštěvnosti webových stránek, míru zapojení na sociálních sítích a generování potenciálních zákazníků z content marketingu.
Vytvořte si v ClickUp vlastní pole, abyste mohli efektivně sledovat tyto KPI a upravovat své strategie na základě údajů o výkonu.
Chcete si prohlédnout další možnosti? Čtěte dál.
Zjednodušení push marketingu s ClickUp
Push marketing je především o rychlosti a přesnosti. Musíte dostat své sdělení k těm správným lidem ve správný čas. S ClickUpem můžete plánovat, realizovat a sledovat své kampaně bez chaosu.
Takto vám pomůže ClickUp:
- Naplánujte si celou kampaň pomocí ClickUp. Od prodejních akcí po zobrazování reklam – můžete přiřazovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok – vše na jednom místě.
- Sledujte každou interakci se zákazníkem pomocí CRM kampaní a zajistěte, aby vaše push marketingové aktivity oslovily správné publikum ve správný čas.
- Využijte komplexní nástroje a funkce pro správu kampaní ClickUp k organizaci svých úkolů, termínů a výsledků.
- Naplánujte si celou marketingovou strategii pomocí šablony marketingového plánu ClickUp, abyste mohli organizovat úkoly, brainstormovat nápady a vyvíjet kampaně napříč všemi kanály a zajistit, že vám nic neunikne.
Šablona marketingového plánu ClickUp vám umožňuje stanovit dosažitelné marketingové cíle, organizovat úkoly do proveditelných kroků a sledovat pokrok pomocí integrovaných metrik a analytických nástrojů.
Můžete označit stavy úkolů , jako jsou Zrušeno, Dokončeno, Probíhá, Vyžaduje vstup a Plánováno, abyste měli přehled o aktuálně aktivních úkolech v projektu.
Můžete také přidat vlastní pole a zobrazení, abyste uložili klíčové informace o projektu a snadno vizualizovali pokrok a výsledky.
- Sledujte výkonnost reklam v reálném čase. Díky integraci ClickUp můžete sledovat výkonnost placených reklam, jako jsou Google Ads, aniž byste museli opustit platformu. Potřebujete něco upravit uprostřed kampaně? Upravte úkoly a časové osy za běhu.
- Zůstaňte jako tým v souladu. Funkce spolupráce v reálném čase ClickUp zajistí, že všichni budou doslova na stejné vlně.
Marketingovým týmům, které se potýkají s více marketingovými kampaněmi, ClickUp ulehčuje správu všech pohyblivých částí a pomáhá vám vytvářet poptávku bez ztráty času.
Posilte pull marketing pomocí ClickUp
Pull marketing je dlouhodobá záležitost. Abyste si udrželi potenciální zákazníky, potřebujete důslednost, kreativitu a strukturovaný plán. ClickUp vám usnadní plánování obsahu tím, že vám pomůže udržet vaše SEO a strategie sociálních médií organizované a sledovatelné.
Takto vám ClickUp usnadní pull marketing:
- Naplánujte si obsahový kalendář jako profesionál. Použijte výše uvedené (a níže uvedené!) šablony k naplánování svých blogových příspěvků, průvodců a aktualizací na sociálních médiích. Stanovte termíny, spolupracujte se svým týmem pro tvorbu obsahu a zajistěte, aby bylo vše optimalizováno tak, aby oslovilo správné publikum.
- Spolupracujte bez zbytečného dohadování. Zapomeňte na nekonečné e-mailové řetězce. S ClickUpem může váš tým brainstormovat, navrhovat, upravovat a realizovat v reálném čase, čímž zajistí, že každý obsah bude v souladu se značkou a včas.
- Sledujte svůj úspěch s lehkostí. Pomocí funkcí ClickUp pro vytváření reportů změřte, jak dobře vaše obsahové a SEO strategie zvyšují organický provoz.
Pro marketéry, kteří chtějí budovat dlouhodobé vztahy se svým publikem, pomáhá ClickUp udržovat strukturovaný a efektivní obsah, díky čemuž se potenciální zákazníci postupem času stávají věrnými fanoušky.
Změřte dopad obou strategií pomocí ClickUp.
Ať už se zaměřujete na rychlé výsledky prostřednictvím push marketingu nebo hrajete dlouhodobou hru s pull marketingem, měření vašeho dopadu je zásadní.
S šablonou marketingové zprávy ClickUp můžete sledovat klíčové metriky, jako je zapojení, míra konverze a zdroje návštěvnosti pro obě strategie – vše na jednom místě.
Tato šablona nabízí jednoduché řešení pro sledování KPI, vytváření dashboardů a vizualizací a rychlé psaní reportů se všemi potřebnými daty.
Můžete také přidat vlastní stavy, pole a zobrazení, abyste mohli sledovat průběh jednotlivých marketingových zpráv a spravovat své marketingové zprávy, jako jsou rozpočet, náklady a výsledky.
Potřebujete změnit push kampaň na základě výkonu? Nebo chcete vylepšit svůj pull obsah na základě výsledků SEO? Šablona ClickUp pro sledování a analýzu kampaní vám poskytne jasný a praktický přehled o tom, co funguje a co je třeba vylepšit.
Pomocí ClickUp zjednodušíte složitý svět marketingu, ať už se snažíte upoutat pozornost nebo získat věrné zákazníky. Není to jen nástroj – je to vaše komplexní marketingové centrum, které pomáhá vašemu týmu zůstat organizovaným, agilním a úspěšným.
Dokončete kombinaci push a pull marketingu s ClickUp
Nakonec nejde o to, vybrat si mezi push a pull marketingem, ale o to, vědět, kdy využít který přístup, abyste dosáhli svých obchodních cílů. Push marketing rychle představí váš produkt zákazníkům, zatímco pull marketing buduje dlouhodobé vztahy tím, že je přitahuje přirozeným způsobem.
Skutečná magie nastane, když zkombinujete obě strategie pro maximální účinek.
Současné řízení obou těchto přístupů však může být velmi náročné. Právě zde přichází na řadu ClickUp. S marketingovým plánovacím softwarem ClickUp můžete vše zefektivnit, abyste se mohli soustředit na to, na čem záleží: dosahování výsledků a růst vaší značky.
Ať už vytváříte marketingový plán na celý rok nebo provádíte každodenní kampaně, ClickUp má vše, co potřebujete, abyste zůstali organizovaní, hladce spolupracovali a měli přehled o celkové situaci – vše na jednom místě.
Jste připraveni posunout svou značku vpřed a přilákat věrné zákazníky?
Využijte platformu a přesvědčte se o rozdílu sami. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!