Jak vytvořit skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel

20. května 2025

Studie Wharton School odhalily, že přidání vizuálních prvků do prezentací může zvýšit přesvědčivost přednášejícího o více než 30 % a zkrátit dobu schůzky až o 24 %. Nejde však pouze o to, aby věci vypadaly hezky, ale aby data byla přístupnější a lépe využitelná.

Skládaný sloupcový graf je výkonným nástrojem ve vaší sadě nástrojů pro vizualizaci dat. Skládá různé kategorie dat do jednoho sloupce, takže je snadné jasně a srozumitelně vidět, jak různé složky přispívají k celku.

Ať už sledujete prodejní výkonnost, průběh projektu nebo výsledky průzkumu, zvládnutí této techniky v aplikaci Excel zlepší vaši schopnost sdělovat poznatky a podporovat rozhodování.

V tomto článku vás provedeme tím, jak vytvořit skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel, abyste mohli svá data prezentovat vizuálně poutavě a působivě. 📊

Jak vytvořit skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel

⭐ Doporučená šablona

Vrstvené sloupcové grafy v Excelu vám způsobují bolesti hlavy? Bezplatná šablona sloupcového grafu od ClickUp nabízí rychlejší a přehlednější způsob vizualizace vašich dat.

Šablona sloupcového grafu ClickUp pro bílou tabuli
Získejte šablonu zdarma
Šablona sloupcového grafu ClickUp pomáhá transformovat data do jednoduchých, srozumitelných grafů bez nutnosti používat tabulky.

Zde je podrobný postup pro vytvoření skládaného grafu v aplikaci Microsoft Excel ➡️:

Krok 1: Připravte si data

Než se naučíte vytvářet skládané sloupcové grafy v aplikaci Excel, ujistěte se, že jsou vaše data správně uspořádána. Data by měla být ve formátu tabulky, s kategoriemi v prvním sloupci a názvy řad jako záhlaví v následujících sloupcích.

Otevřete prázdný sešit v aplikaci Excel a vložte tyto hodnoty.

Přidejte data v aplikaci Microsoft Excel a naučte se, jak přidat skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel.
prostřednictvím aplikace Microsoft Excel

Krok 2: Vyberte data

Zvýrazněte celý rozsah dat, včetně záhlaví a datových bodů. Tím zajistíte, že se do skládaného sloupcového grafu zachytí vše.

Jak přidat skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel - Vyberte data v aplikaci Excel
Vyberte svá data

Krok 3: Vložení skládaného sloupcového grafu

Jakmile vyberete data, dalším krokem při vytváření skládaného sloupcového grafu v aplikaci Excel je vložení grafu. Přejděte na kartu Vložit na pásu karet aplikace Excel. Ve skupině Grafy klikněte na ikonu Sloupcový graf.

Z rozbalovacího menu vyberte možnost Skládaný sloupcový graf. Zobrazí se možnosti jako 2D skládaný sloupcový graf, 3D 100% skládaný sloupcový graf, 2D skládaný sloupcový graf atd. Vyberte ten, který vám nejvíce vyhovuje.

Jak přidat skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel – Vložení skládaného sloupcového grafu
Vložit skládaný sloupcový graf

Tímto krokem vložíte do listu aplikace Excel skládaný sloupcový graf.

Skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel

Krok 4: Přizpůsobte graf

Jakmile je graf vložen, je čas mu dodat osobní nádech. ✨

Při učení se, jak vytvořit skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel, je navíc klíčové přizpůsobení. Ujistěte se, že váš graf jasně odráží data.

Jak přidat skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel – Přizpůsobení grafu
Přizpůsobte graf

Zde máte několik možností, jak graf přizpůsobit:

  • Název grafu: Přidejte název, který odráží data, která prezentujete – jasný a výstižný. Pokud není nutný, odstraňte jej.
  • Popisky os: Přidejte nebo upravte popisky os výběrem grafu a přechodem do nástrojů grafu na pásu karet. Na kartě Návrh klikněte na Přidat prvek grafu a poté vyberte Názvy os.
  • Barvy a styly: Chcete-li změnit barevné schéma nebo styl grafu, klikněte na graf, přejděte na kartu Nástroje grafu > Návrh a vyberte styl nebo barvu, která vyhovuje vašim preferencím.
  • Popisky dat: Chcete-li přidat popisky dat, vyberte graf, přejděte na kartu Nástroje grafu > Návrh, klikněte na Přidat prvek grafu a vyberte Popisky dat.

💡 Tip pro profesionály: Při rozhodování o tom, jak vytvořit skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel, zohledněte své publikum. Přizpůsobte vizuální prvky tak, aby sdělovaly zamýšlenou zprávu.

Krok 5: Upravte datové řady a rozvržení

Další vylepšení grafu:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou datovou řadu v grafu.
  • Vyberte možnost Formátovat datovou řadu a získejte přístup k možnostem přizpůsobení, jako je šířka mezery, překrývání řad a další.
  • Upravte rozložení grafu výběrem různých prvků, jako jsou legendy, mřížky a datové tabulky, na kartě Nástroje grafu > Návrh.
Jak přidat skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel – Upravte datové řady a rozvržení
Upravte datové řady a rozvržení

Krok 6: Uložte a sdílejte svůj skládaný sloupcový graf

Po přizpůsobení grafu podle svých představ jej můžete sdílet! Můžete uložit sešit aplikace Excel nebo exportovat graf jako obrázek pro prezentace a datové zprávy.

  • Chcete-li graf uložit jako obrázek, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Uložit jako obrázek.
  • Vyberte formát souboru (např. PNG, JPEG) a uložte jej na požadované místo.
Jak přidat skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel – Uložit skládaný sloupcový graf
Uložte a sdílejte nový skládaný sloupcový graf.

Omezení při vytváření sloupcových grafů v aplikaci Excel

Ačkoli je Excel ideální volbou pro vizualizaci dat, má některé omezení, které při práci se skládanými grafy překážejí:

  • Omezené možnosti přizpůsobení: Excel nabízí základní možnosti přizpůsobení. Nelze například snadno vytvářet složité návrhy grafů nebo začleňovat interaktivní prvky.
  • Zpracování velkých datových sad: Máte tisíce datových bodů? Excel se může začít zpomalovat, což způsobí, že váš graf bude neohrabaný. Excel může také mít potíže s výkonem nebo pomalým vykreslováním grafů.
  • Statické vizualizace: Skládaný sloupcový graf v aplikaci Excel je statický. To znamená, že nemůžete vytvářet interaktivní řídicí panely, ve kterých by uživatelé mohli filtrovat data v reálném čase, například přepínat mezi různými obdobími nebo datovými sadami.
  • Vyžaduje ruční aktualizace: Pokud se vaše data často mění, aktualizace grafu vyžaduje ruční zásah. Pokud se například váš zdroj dat aktualizuje denně, budete muset graf překonfigurovat nebo použít vzorce, aby tyto změny odrážel.
  • Problémy se spoluprací: Excel nepodporuje společnou úpravu v reálném čase. Budete muset soubory sdílet tam a zpět, což může být chaotické a způsobit problémy se synchronizací.

Vytvářejte skládané sloupcové grafy pomocí ClickUp

Pokud vás omezují možnosti aplikace Excel, nemějte obavy – ClickUp vám pomůže. 💪

ClickUp nabízí univerzálnější a interaktivnější alternativu k Excelu. Nástroje ClickUp zjednodušují vytváření sloupcových grafů a zlepšují spolupráci a aktualizace v reálném čase.

Podívejme se, jak vytvořit a přizpůsobit skládané sloupcové grafy v ClickUp třemi způsoby.

Používání tabulek ClickUp

Představte si, že řídíte prodejní tým a chcete vizualizovat čtvrtletní výkonnost a zároveň spolupracovat se svým týmem v reálném čase. S ClickUp Whiteboards je to jednoduché.

Poskytuje flexibilní prostor pro brainstorming a vizualizaci dat. Skládaný sloupcový graf můžete vytvořit přetažením tvarů a veškeré aktualizace dat se promítnou v reálném čase. Spolupracovat může více uživatelů a graf bude vždy aktuální.

Tato funkce je obzvláště užitečná pro týmy, které společně pracují na vizualizaci dat.

ClickUp Whiteboard
Prozkoumejte všestranné možnosti vizualizace dat v ClickUp Whiteboards.

Zde je návod, jak vytvořit skládaný sloupcový graf v ClickUp Whiteboards:

  • Přihlaste se ke svému účtu ClickUp, přejděte na + Zobrazit, přejděte dolů a klikněte na Tabule.
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboard
  • Pomocí nástroje Text přidejte popisky pro každou kategorii na ose x. Popisky uspořádejte vodorovně v dolní části tabule.
Textový nástroj v ClickUp Whiteboard
Textový nástroj na tabuli
  • Pomocí nástroje Čtverec nakreslete sloupec pro každou kategorii a zajistěte, aby měly stejnou šířku a byly rovnoměrně rozmístěné. Sloupce naskládejte svisle a změňte jejich velikost tak, aby odpovídaly vašim datům.
Nástroj pro vytvoření čtvercového tvaru pro každou kategorii v aplikaci Whiteboard
Nástroj pro kreslení čtverců pro kreslení sloupců
  • Upravte výšku každého sloupce, aby odpovídala hodnotám dat. Každou část sloupce označte barvou, abyste odlišili jednotlivé řady dat.
Barevné kódování ve vrstvené části
Barevné kódování sloupců
  • Pomocí nástroje Text přidejte popisky do skládané části každého sloupce. Uveďte číselnou hodnotu nebo procento pro každý datový bod. Každou skládanou část můžete aktivovat dvojitým kliknutím na Text.
Textový nástroj pro skládanou část sloupce
Textový nástroj pro skládanou část sloupce
  • Pomocí nástroje Text přidejte nadpis do horní části tabule. Vytvořte legendu na boku, abyste vysvětlili barvy použité pro jednotlivé řady dat.
Textový nástroj pro nadpis na tabuli
Přidat název

To je vše! ✅

Pomocí těchto kroků můžete v ClickUp Whiteboards vytvořit přehledný a informativní skládaný sloupcový graf, který vám pomůže vizualizovat vaše data. Dbejte na to, aby byl design čistý, konzistentní a snadno interpretovatelný. Můžete pokračovat v přizpůsobování pomocí různých formátovacích prvků v prostoru, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.

Šablona sloupcového grafu ClickUp pro bílou tabuli

Pro rychlejší začátek použijte šablonu ClickUp Bar Graph Whiteboard Template. Tato šablona poskytuje přednastavené rozložení, které můžete přizpůsobit úpravou sloupců a přidáním svých dat.

Rychle vytvářejte sloupcové grafy na tabulkách pomocí šablony ClickUp Bar Graph Whiteboard Template.
Získejte šablonu zdarma
Rychle vytvářejte sloupcové grafy na tabulkách pomocí šablony ClickUp Bar Graph Whiteboard Template.

Můžete také:

  • Přidejte poznámky, abyste zvýraznili konkrétní části grafu nebo přidali podrobnější datové body.
  • Sdílejte svůj sloupcový graf s ostatními a získejte jejich zpětnou vazbu.
  • Importujte data z jiného souboru přímo do šablony

🎯 Příklad: Řídíte uvedení produktu na trh? Použijte zobrazení tabulky ClickUp k monitorování zásob a Ganttův diagram k monitorování časových os a cílů, abyste se drželi plánu. Jde o to vidět celkový obraz, aniž byste se zabývali detaily.

Šablona skládaného sloupcového grafu ClickUp

Pro další zrychlení úkolu můžete použít šablonu ClickUp Stacked Bar Graph Template. Tato šablona jde ještě o krok dál, aby vám práci ještě více usnadnila. Stačí shromáždit data, uspořádat je a zadat do tabulky nebo tabulkového formátu. Jakmile jsou data na místě, vyberte typ grafu v šabloně a vytvořte vizuální znázornění tabulky.

Vytvářejte skládané sloupcové grafy pomocí předem připravené šablony ClickUp Stacked Bar Graph Template.
Získejte šablonu zdarma
Vytvářejte skládané sloupcové grafy pomocí předem připravené šablony ClickUp Stacked Bar Graph Template.

A co víc:

  • Získáte přístup v reálném čase k aktuálním datům pro přesné rozhodování.
  • Porovnejte více řad v jednom grafu
  • Získejte jasný přehled o tom, jak jsou vaše data rozložena.

Používání Ganttových diagramů ClickUp

Ganttovy diagramy ClickUp jsou skvělé pro vizualizaci časových os a závislostí projektů. Jsou ideální pro řízení složitých projektů, kde je klíčové řízení času a úkolů.

Na rozdíl od tradičních sloupcových grafů nabízí vytváření Ganttových grafů komplexní pohled na vzájemné vztahy mezi úkoly v čase. To je obzvláště užitečné v situacích projektového řízení, jako je plánování marketingové kampaně nebo koordinace uvedení produktu na trh.

Ganttovy diagramy ClickUp
Vizualizujte data a pracovní postupy projektů pomocí Ganttových diagramů ClickUp.

Postupujte takto:

  • Shromážděte všechna relevantní data, která chcete vizualizovat, například výsledky průzkumu nebo úkoly projektu.
  • Vytvářejte úkoly v ClickUp, abyste mohli organizovat a sledovat svá data.
  • Poté ve svém prostoru ClickUp přejděte do složky nebo seznamu s úkoly, klikněte na ikonu „+Zobrazit“ v horní části a vyberte „Gantt“, abyste zobrazili Ganttův diagram.
Ganttův diagram
Vyberte Ganttův diagram

  • Pokud jste novým uživatelem zobrazení Gantt v ClickUp, nejjednodušším způsobem, jak začít, může být několik příkladů Ganttových grafů a předem připravená šablona. Klikněte na rozevírací nabídku vedle tlačítka Přidat úkol v pravém horním rohu. Vyberte Procházet šablony a zadejte Ganttův graf.
Šablony Ganttových diagramů
Ukázkový Ganttův diagram

Skvělou volbou je například šablona ClickUp Simple Gantt.

Zjednodušte používání zobrazení ClickUp Gantt pomocí šablony ClickUp Simple Gantt Chart Template.
Získejte šablonu zdarma
Zjednodušte používání zobrazení ClickUp Gantt pomocí šablony ClickUp Simple Gantt Chart Template.
  • Po výběru požadované miniatury šablony klikněte na tlačítko Použít šablonu. Šablonu přizpůsobte přidáním úkolů, nastavením závislostí a přiřazením členů týmu.
Tlačítko Šablona Gantt
Ukázkový Ganttův diagram

Toto můžete dělat s jednoduchou šablonou Ganttova diagramu ClickUp:

  • Přidejte do svého projektu výstupy a milníky, abyste zajistili, že každý krok bude jasně definován a sledovatelný.
  • Rozdělte výstupy na proveditelné úkoly a podúkoly s termíny a odpovědnostmi.
  • Stanovte pořadí úkolů a jejich vzájemné závislosti, abyste zajistili, že úkoly budou dokončeny ve správném pořadí, a snížili tak počet překážek a zpoždění.
  • Pomocí zobrazení Ganttova diagramu můžete zobrazit časovou osu projektu, což usnadňuje úpravy harmonogramů a správu překrývajících se úkolů.
  • Sledujte pokrok v reálném čase a podle potřeby upravujte podrobnosti úkolů, abyste dodrželi termíny a zůstali na správné cestě.

Používání panelů ClickUp

Dashboardy ClickUp činí vizualizaci dat dynamickou a poutavou. Nabízejí univerzální a interaktivní způsob vytváření skládaných sloupcových grafů, které vám pomohou sledovat a vizualizovat klíčové metriky a data. Ať už sledujete výkonnost, spravujete více projektů nebo prezentujete data zainteresovaným stranám, dashboardy ClickUp zajistí, že vše bude přehledné a aktuální.

💡Tip pro profesionály: Použijte podmíněné formátování

Pomocí podmíněného formátování v ClickUp můžete zvýraznit klíčové metriky nebo anomálie. Například nastavte pravidla pro barevné označení úkolů podle jejich stavu, které se mohou promítnout do vašich grafů a poskytnout vám okamžité vizuální informace. 🎨

Na rozdíl od statických grafů umožňují dashboardy aktualizace v reálném čase a interaktivní funkce, díky čemuž jsou ideální pro dynamická prostředí, kde se data často mění.

Prozkoumejte grafy a diagramy podrobněji pomocí panelů ClickUp Dashboards.

Zde je návod, jak vytvořit skládaný sloupcový graf pomocí ClickUp Dashboards:

  • Na domovské stránce ClickUp otevřete nebo vytvořte dashboard.
ClickUp Dashboard
Vytvořte si dashboard
  • V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Přidat kartu. Z dostupných možností vyberte kartu Sloupcový graf a přidejte ji do svého panelu.
Přidat kartu
  • Vyberte zdroj dat pro svůj graf (např. konkrétní seznam, složku nebo prostor v ClickUp).
  • Nastavte kritéria seskupení pro skládané sloupce (např. podle stavu, priority, přidělené osoby atd.). Přizpůsobte barvy, popisky a další vizuální prvky tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům.
  • Graf můžete dále přizpůsobit výběrem polí nebo filtrů, které chcete použít.
  • Po nakonfigurování kartu uložte a v řídicím panelu se zobrazí váš skládaný sloupcový graf.

💡Tip pro profesionály: Dashboardy ClickUp jsou interaktivnější než statické grafy v Google Sheets. Můžete kliknout na prvky grafu a prohlédnout si podrobnější údaje, což je ideální pro schůzky se zainteresovanými stranami, kde potřebujete zapůsobit informacemi v reálném čase.

Jak ClickUp řeší běžné problémy s vizualizací dat

Funkce ClickUp vylepšují vizualizaci dat a správu projektů několika praktickými způsoby:

📍 Sledujte a organizujte jakýkoli typ práce

Funkce Table View v ClickUp vám umožňuje vytvářet bleskově rychlé tabulky a výkonné vizuální databáze pro správu různých dat, jako jsou rozpočty, zásoby a informace o klientech. Tato funkce přesahuje rámec jednoduchého zadávání dat a umožňuje efektivně strukturovat metriky projektu.

Organizujte a upravujte data hromadně pomocí responzivních tabulek a vlastních polí, abyste zaznamenali vše od postupu úkolů až po přílohy souborů.

Přizpůsobte si tabulky pomocí robustních možností filtrování a seskupování a snadno sdílejte své pohledy s ostatními, aby všichni byli na stejné vlně.

⚙️ Efektivní správa přípravy dat

Vytvořte si pevný základ pro své projekty vizualizace dat pomocí ClickUp Tasks. Přizpůsobte úkoly pomocí vlastních polí a značek, abyste mohli sledovat všechny aspekty přípravy a vizualizace dat. Můžete například nastavit úkoly pro čištění dat, přizpůsobení grafů a správu termínů, čímž zajistíte, že každý krok bude efektivně zpracován.

Pomocí typů úkolů kategorizujte práci a nastavte úrovně priority, abyste se mohli soustředit na kritické úkoly a udržet svůj projekt na správné cestě.

🎯 Dosáhněte jasnosti a soustředění pomocí měřitelných cílů

S ClickUp Goals můžete zefektivnit vytváření skládaných sloupcových grafů nastavením konkrétních cílů pro přesnost dat a milníky projektu. Použijte číselné a peněžní cíle ke sledování pokroku a zajistěte, aby vaše grafy odrážely výsledky v reálném čase.

Související cíle organizuje do složek pro snadnou správu a vizualizuje pokrok pomocí přehledných souhrnných zobrazení. Úkoly můžete propojit přímo s cíli, abyste zachovali soulad a přesnost ve vizualizacích dat.

Věděli jste, že: Pomocí nástroje Spreadsheet Importer můžete během několika sekund importovat data z aplikací Excel, Google Sheets a dalších formátů do aplikace ClickUp.

Zjednodušte vytváření skládaných sloupcových grafů pomocí ClickUp

Vytvoření skládaného sloupcového grafu v aplikaci Excel je jednoduchý proces, ale má omezené možnosti přizpůsobení, škálovatelnosti a spolupráce.

ClickUp nabízí robustnější a univerzálnější řešení pro vytváření skládaných sloupcových grafů než tradiční tabulkový software. Díky funkcím jako Whiteboards, Dashboards a Gantt Charts poskytuje ClickUp dynamické a kolaborativní prostředí, které překonává mnoho nedostatků programu Excel.

Ať už spravujete projekty, vizualizujete data nebo spolupracujete s týmem, nástroje ClickUp vám usnadní vytváření a správu skládaných sloupcových grafů.

Jste připraveni vylepšit vizualizaci svých dat?

Prozkoumejte ClickUp a objevte, jak vám jeho výkonné nástroje mohou pomoci vytvářet efektivnější skládané sloupcové grafy. 📊

