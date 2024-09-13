Strategie v oblasti lidských zdrojů pro stavební firmy

Vybudování úspěšné stavební firmy není jen o skládání cihel a malty. Vyžaduje to vytvoření pevných základů (slovní hříčka zamýšlena!) s těmi správnými lidmi a strategickým plánováním.
Stejně jako v jakémkoli jiném odvětví je i pro stavební firmy zásadní vyvinout robustní strategie v oblasti lidských zdrojů, aby mohly vybudovat silné a odolné podnikání. Zvažte vše od náboru přes zapracování až po řízení výkonu zaměstnanců.
Udržení talentů, rozvoj zaměstnanců a dodržování bezpečnostních protokolů jsou také klíčové pro úspěšné projekty a celkové zdraví stavební firmy.
V tomto příspěvku se zaměříme na význam efektivních strategií v oblasti lidských zdrojů pro stavební firmy. Budeme také hovořit o výzvách, které jsou specifické pro stavební průmysl, a o tom, jak je překonat pomocí promyšlených strategií, které zajistí prosperitu vaší firmy. Čtěte dál a dozvíte se více!
Význam lidských zdrojů ve stavebních firmách
Stejně jako v jiných odvětvích jsou i pro stavební firmy klíčové efektivní postupy v oblasti lidských zdrojů (HR). HR hraje klíčovou roli při řízení pracovní síly, zajišťování bezpečnosti a podpoře celkových cílů společnosti.
Zde je stručný přehled důvodů, proč je v oblasti stavebnictví nezbytné robustní řízení lidských zdrojů:
- Optimalizace mzdových nákladů: Personalisté s pomocí HR technologií pomáhají zefektivnit mzdové náklady. Dělají to tak, že aktivně dohlížejí na počet zaměstnanců, školení dovedností, přidělování zdrojů a řízení pracovní síly.
- Přilákání a udržení talentů: Personální oddělení pomáhá společnostem dodržovat efektivní personální postupy, aby přilákaly a udržely špičkové talenty. To zahrnuje nabídku konkurenceschopných mezd nebo školení dovedností pro stavební dělníky.
- Vytváření pozitivního pracovního prostředí: Personální oddělení pomáhá vytvářet pozitivní pracovní prostředí a zároveň komunikuje hodnoty a poslání stavební firmy. Posiluje morálku zaměstnanců, upevňuje reputaci značky a udržuje kulturu, která odpovídá firemní kultuře.
- Udržení konkurenční výhody: Personální oddělení investují do rozvoje dovedností stavebních dělníků. Výsledkem je vysoce kvalifikovaná a motivovaná pracovní síla, která podporuje růst stavebních firem.
- Zvýšení produktivity: Vysoce angažovaní a motivovaní zaměstnanci jsou stejně produktivní. To přispívá k včasnému dokončení stavebních projektů při zachování standardů kvality.
- Prioritizace bezpečnostních postupů: Personální manažeři hrají klíčovou roli při zavádění, implementaci a prosazování bezpečnostních opatření a protokolů. Zajišťují pravidelné bezpečnostní školení pro bezpečnost zaměstnanců a zároveň dbají na dodržování bezpečnostních předpisů.
- Řízení a snižování rizik: Personální manažeři také identifikují a snižují rizika související s úrazy, pracovními spory a dodržováním předpisů. Tato další úroveň řízení rizik chrání zaměstnance a stavební firmě šetří čas i peníze.
- Dodržování pracovněprávních předpisů: Personální oddělení zajišťuje dodržování pracovněprávních předpisů týkajících se přesčasů, minimální mzdy a dalších regulačních a bezpečnostních požadavků.
Celkově lze říci, že personální oddělení ve stavebnictví pomáhá vytvářet prosperující pracovní prostředí pro zaměstnance na stavbách i v kancelářích, a tím připravuje půdu pro dlouhodobý úspěch.
Běžné výzvy v oblasti lidských zdrojů ve stavebnictví
Studie ukazují, že špičkoví pracovníci mohou být až o 400 % produktivnější než průměrní zaměstnanci, zejména v komplexních rolích. Proto je najímání správných lidí klíčové v každém odvětví, ale ve stavebnictví má ještě větší dopad na úspěch a bezpečnost projektů.
Zde je několik konkrétních výzev v oblasti lidských zdrojů, kterým stavební firmy čelí:
- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků: Jednou z kritických výzev, které brzdí růst stavebního průmyslu, je rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků. K tomu přispívá několik faktorů, včetně stárnutí pracovní síly, menšího počtu mladých lidí vstupujících do řemeslných oborů a vnímání stavebnictví jako již ne lukrativního povolání. To je obzvláště časté u specializovaných řemesel, jako je tesařství, instalatérství a elektrotechnika, abychom jmenovali alespoň některé.
- Stárnoucí pracovní síla: Stavební průmysl čelí nedostatku talentů, protože mnoho pracovníků se blíží důchodovému věku a není dostatek nových zaměstnanců, kteří by je nahradili. Za posledních 20 let se počet pracovníků ve věku 65 let a starších v USA zvýšil o 117 % a stejný nárůst je patrný i u osob ve věku 75 let a starších. To zdůrazňuje potřebu lepšího plánování nástupnictví a přilákání mladších pracovníků do tohoto odvětví.
- Nestabilita pracovních míst: Cyklický charakter stavebního průmyslu, spojený se sezónními výkyvy a nespolehlivou povahou práce, vede k nestabilitě pracovních míst, což má za následek vysokou fluktuaci zaměstnanců.
- Vysoká míra úrazovosti a úmrtnosti: Stavební průmysl s sebou nese mnoho bezpečnostních rizik a vysokou míru úrazovosti a úmrtnosti. Toto riziko přetrvává i v případě, že personální oddělení zajišťuje dodržování předpisů ve všech oblastech, protože kvalifikovaní pracovníci dávají přednost bezpečnějším pracovním příležitostem.
- Vzdálená místa projektů: Některé stavební projekty se mohou nacházet ve vzdálených oblastech, což ztěžuje přilákání a udržení talentů. Stavební společnost by buď musela zajistit ubytování, nebo přenést hlavní břemeno problémů s dojížděním na zaměstnance.
- Kulturní rozdíly a jazykové bariéry: Personální oddělení ve stavebnictví musí řešit kulturní rozdíly a jazykové bariéry, protože stavební týmy budou zahrnovat pracovníky z různých prostředí.
- Komplexní řízení projektů: Řízení stavebních rozpočtů, zvládání požadavků na zdroje, sledování krátkých termínů a změn rozsahu činí stavební projekty složitými, což se promítá i do oblasti lidských zdrojů.
- Odpor ke změnám: Stavební průmysl tradičně pomalu přijímá nové technologie. Ačkoli se inovace postupně prosazují v provozních činnostech, personální praxe stále zaostává v plném začlenění těchto pokroků.
Běžné strategie v oblasti lidských zdrojů pro stavební firmy
Ať už jste stavební projektový manažer, který vede projektový tým, nebo specializovaný manažer lidských zdrojů, který se stará o každodenní činnosti, potřebujete strategický přístup, který řeší specifické výzvy tohoto odvětví.
Zde je několik účinných strategií v oblasti lidských zdrojů, které by stavební firmy měly zvážit:
Nábor a zapracování nových zaměstnanců
Účinný náborový proces následovaný hladkým zapracováním pomáhá přilákat a udržet kvalifikované pracovníky.
Zde je několik tipů, jak zaujmout a udržet zájem špičkových talentů a nových zaměstnanců:
- Cílený nábor: Spolupracujte s odbornými školami nebo odbory, účastněte se akcí, navštěvujte veletrhy práce nebo využívejte pracovní portály zaměřené na stavební průmysl k cílenému náboru kvalifikovaných pracovníků.
- Hodnocení na základě dovedností: Jděte nad rámec tradičních životopisů a provádějte hodnocení na základě dovedností, abyste vybrali kvalifikované kandidáty s odpovídajícími zkušenostmi a dovednostmi.
- Komplexní zaškolení: Vytvořte rozsáhlý program zaškolení, který novým zaměstnancům představí firemní kulturu, bezpečnostní protokoly, očekávání v rámci projektů a všechny další aspekty práce ve vaší stavební firmě. Tento přístup pomáhá řešit běžné problémy spojené se zaškolením a zajišťuje hladkou integraci nových zaměstnanců do vaší firmy.
Školení zaměstnanců a rozvoj jejich dovedností
Vzhledem k naléhavému nedostatku talentů a dovedností ve stavebnictví je investice do školení zaměstnanců a rozvoje jejich dovedností klíčová pro dlouhodobou udržitelnost.
Personální oddělení může tento problém řešit následovně:
- Spolupracujte s odbornými školami: Spolupracujte s odbornými nebo technickými školami nebo zavedete vlastní programy učňovského vzdělávání, abyste mohli nabídnout průběžné školení a podporu nové generaci kvalifikovaných pracovníků.
- Sledujte a podporujte křížové školení: Sledujte školení zaměstnanců a podporujte křížové školení mezi zaměstnanci za účelem zdokonalování a rozšiřování dovedností. Tím vychováte všestrannou pracovní sílu, která dokáže vyplnit mezery v dovednostech během sezónních výkyvů.
- Zavedení povinných školicích programů: Zaveďte povinné školicí programy, abyste podpořili kulturu neustálého učení a zlepšování. Propojte tyto školicí programy a certifikace s možnostmi kariérního rozvoje, abyste je ještě více motivovali.
Zapojení a udržení zaměstnanců
Smysluplné zapojení zaměstnanců podporuje silnou firemní kulturu, zejména pokud máte různorodé členy týmu z různých prostředí.
Zároveň to také kompenzuje problém vysoké fluktuace zaměstnanců ve stavebnictví. Projektoví manažeři nebo manažeři lidských zdrojů mohou zajistit jejich jednotný přístup pomocí níže uvedených strategií pro udržení zaměstnanců:
- Podporujte otevřenou komunikaci: Vytvořte prostředí otevřené komunikace mezi zaměstnanci, vedením a personálním oddělením. Plánujte setkání nebo provádějte průzkumy, abyste získali zpětnou vazbu od zaměstnanců. Zajistěte, aby vaše komunikace byla šířena v jazycích, které jsou pro vaše zaměstnance nejpohodlnější.
- Zaveďte programy uznání: Zaveďte program uznání a ocenění, který veřejně uznává a oceňuje úsilí a úspěchy zaměstnanců, ať už velké nebo malé. Propojte je s příležitostmi kariérního rozvoje.
- Podporujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem: Vypracujte strategie, které nabízejí zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, například flexibilní pracovní podmínky na staveništích v závislosti na požadavcích stavebního projektu.
S ClickUp pro stavební týmy můžete hladce plánovat, spravovat a sledovat projekty od začátku do konce, což zajišťuje efektivní zapojení a zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů, a to vše na jednom místě. To zvyšuje celkovou efektivitu projektu a dlouhodobě zlepšuje komunikaci v týmu a udržení zaměstnanců.
Mzdy a benefity
Konkurenceschopné odměny a benefity jsou klíčové pro přilákání a udržení špičkových talentů ve stavebnictví. To však také vyžaduje vyvážení cash flow.
Podívejme se na některé strategie, které vám mohou pomoci dosáhnout dokonalé rovnováhy:
- Analyzujte trendy v odměňování: Prostudujte současné modely odměňování a mzdy ve stavebním průmyslu ve vašem regionu a najděte způsoby, jak vytvořit konkurenceschopnou nabídku, která přiláká kvalifikované uchazeče.
- Zaveďte motivační programy založené na výkonu: Vytvořte motivační programy založené na výkonu, které odměňují žádoucí vlastnosti, jako je dodržování bezpečnostních předpisů, dosahování cílů, vyšší produktivita a další.
- Zahrňte další výhody: Zohledněte další výhody, jako jsou denní diety nebo cestovní náhrady, pro stavební dělníky cestující na staveniště.
Bezpečnost zaměstnanců a dodržování předpisů
Bezpečnost a dodržování předpisů nelze považovat za něco druhořadého.
Ať už jde o zajištění pohody zaměstnanců nebo dodržování pracovněprávních předpisů stanovených Úřadem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA), personální oddělení stavebních firem může prokázat své odhodlání pomocí následujících strategií:
- Investujte do školení v oblasti bezpečnosti: Poskytněte vhodné vybavení a školení v oblasti bezpečnosti, abyste podpořili kulturu bezpečnostního povědomí.
- Zřídit bezpečnostní výbor: Zřídit bezpečnostní výbor složený ze zaměstnanců z různých oddělení, který bude identifikovat potenciální rizika a rychle je řešit.
- Provádějte pravidelné audity: Provádějte pravidelné bezpečnostní audity a neohlášené kontroly na staveništích, abyste zajistili dodržování bezpečnostních předpisů pro zaměstnance a identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
Spolupráce s odbory
Stavebnictví je jedním z nejvíce odborově organizovaných odvětví v USA. Personální zástupci stavebních firem musí mít schopnosti budovat silné vztahy založené na spolupráci s odbory.
Zde je několik strategií v oblasti lidských zdrojů pro stavební firmy, které pomohou zlepšit spolupráci s odbory a dosáhnout lepších výsledků pro všechny:
- Zaveďte spravedlivé procesy: Udržujte kolektivní vyjednávání spravedlivá a respektující. Snažte se najít vzájemně přijatelné řešení a vyvinout robustní mechanismus řešení konfliktů.
- Upřednostněte komunikaci: Vytvořte a udržujte otevřený komunikační kanál s představiteli odborů a zajistěte transparentnost svých rozhodnutí a politik.
- Spolupracujte na společných cílech: Spolupracujte s představiteli odborů na dosažení vzájemně důležitých cílů, jako je bezpečnost zaměstnanců, spravedlivé zásady přijímání a propouštění zaměstnanců, spokojenost zaměstnanců atd. Tento přístup podporuje spravedlivější proces a může zmírnit potenciální spory nebo stížnosti.
Technologická řešení
Technologie může být chybějícím článkem, který propojí procesy v oblasti lidských zdrojů, morálku zaměstnanců, efektivitu na pracovišti, záměrnou komunikaci a několik dalších aspektů ve stavebních firmách.
Od softwaru pro řízení stavebních projektů až po specializovaný HR software – zde je několik způsobů, jak posílit řízení lidských zdrojů pomocí technologie:
- Používejte HR software: Zaveďte HR software, který zefektivní procesy náboru, zapracování nových zaměstnanců, výplaty mezd, docházky a řízení výkonu. Se správným nástrojem může i jeden jediný HR manažer uspokojit potřeby velkého, rozptýleného týmu.
- Investujte do komunikačních nástrojů: Využijte komunikační nástroje k propojení pracovníků na stavbě, zaměstnanců na dálku, kancelářských pracovníků a personálu HR na jednotné platformě.
- Zaveďte nástroje pro řízení projektů: Využijte nástroj pro řízení projektů, abyste měli přehled o stavebních projektech, spravovali požadavky na pracovní sílu a zdroje a zlepšili celkovou efektivitu projektů.
Bonusový tip: Máte potíže s komplexními HR procesy? Využijte platformu ClickUp pro řízení lidských zdrojů, která vám pomůže zefektivnit nábor, zaškolování a rozvoj zaměstnanců díky centrálnímu hubu a přizpůsobitelným zobrazením pro snadnou správu.
Jak zefektivnit personální procesy ve stavebnictví
Na první pohled se může zdát, že stavební firmy a personální oddělení potřebují k uspokojení svých rozmanitých potřeb samostatné nástroje – specializované systémy pro řízení projektů a odlišná řešení pro řízení lidských zdrojů. Tento přístup je sice běžný, ale může vést k roztříštěnému a těžkopádnému pracovnímu postupu.
Co kdybyste to mohli zjednodušit nahrazením několika systémů jediným integrovaným řešením? Právě zde přichází na řadu ClickUp.
ClickUp je univerzální, všestranný nástroj pro zvýšení produktivity, který je natolik výkonný, že může nahradit celou vaši technologickou infrastrukturu (nebo alespoň její část).
Zde je stručný přehled toho, jak můžete ClickUp využít jako nástroj pro vaši strategii v oblasti lidských zdrojů:
Zjednodušte získávání talentů a jejich zapracování
ClickUp nabízí několik šablon, které kopírují typický náborový proces. Přizpůsobte si je tak, abyste mohli spravovat náborový proces, sledovat žádosti, plánovat pohovory a vybírat kvalifikované pracovníky.
ClickUp Tasks usnadňuje nábor pracovníků pro stavební průmysl tím, že vytváří seznamy úkolů pro zveřejňování pracovních nabídek, hodnocení uchazečů, plánování pohovorů a ověřování referencí. Tato funkce umožňuje sledování v reálném čase a zajišťuje, že každý krok náborového procesu je dobře organizován a efektivně dokončen, což činí nábor dodavatelů efektivnějším a účinnějším.
A to není vše; můžete vytvořit kontrolní seznam pro zaškolení nových zaměstnanců (nebo opět použít existující šablonu), abyste zajistili, že noví zaměstnanci budou mít příjemný zážitek ze zaškolení a zapadnou do svých týmů.
Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců zjednodušuje proces získávání talentů díky řadě funkcí, včetně zveřejňování pracovních nabídek, sledování uchazečů, hodnotících karet z pohovorů a formulářů žádostí o zaměstnání. To vám umožní zefektivnit procesy náboru a zapracování nových zaměstnanců, které tak budou efektivnější a lépe organizované.
Tímto způsobem vám pomůže:
- Snadné vytváření a správa pracovních nabídek
- Sledujte stav a průběh žádostí
- Používejte hodnotící karty pro konzistentní hodnocení
- Zaveďte kontrolní seznamy pro hladkou integraci nových zaměstnanců.
- Zefektivněte celý proces náboru od začátku do konce.
Podobně můžete pomocí šablony ClickUp pro zaškolování nových zaměstnanců sjednotit svůj tým pomocí strukturovaného a efektivního procesu zaškolování nových zaměstnanců.
Upřednostněte průběžné školení a rozvoj
Průběžné školení a rozvoj jsou nezbytné pro to, aby zaměstnanci drželi krok s průmyslovými standardy a zlepšovali své dovednosti.
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet a spravovat podrobné, vizuálně přitažlivé dokumenty a wiki stránky. Pro personální oddělení ve stavebnictví je obzvláště účinný při organizaci standardních operačních postupů, aktualizaci politik a ukládání důležitých dokumentů na jednom místě. Jeho integrace s Google Drive dále zjednodušuje správu a sdílení dokumentů.
Ve vaší stavební firmě je můžete využít k:
- Vytvářejte a organizujte školicí obsah a znalostní centra
- Efektivní aktualizace materiálů
- Začleňte školení do pracovních postupů
Kromě toho ClickUp Form View vylepšuje hodnocení po školení tím, že efektivně zaznamenává odpovědi a směruje úkoly. Pomáhá vám vytvářet přizpůsobitelné a snadno vyplnitelné formuláře, které jsou přímo propojeny se sledovatelnými úkoly, což umožňuje rychlou akci a efektivní následné kroky.
Tím je zajištěno, že zpětná vazba je okamžitě zpracována, což umožňuje efektivní úpravy vzdělávacích programů a včasná následná opatření.
Zaměřte se na zapojení zaměstnanců a komunikaci
Ve stavebnictví, kde jsou týmy často rozptýleny po různých stavbách, zvyšuje mobilní aplikace ClickUp zapojení zaměstnanců a komunikaci. Umožňuje členům týmu zůstat v kontaktu, dostávat aktualizace v reálném čase a přistupovat k důležitým dokumentům odkudkoli, což zajišťuje, že všichni zůstávají v souladu a motivovaní.
S ClickUp Chat View můžete ve svém týmu vytvořit kulturu otevřené a transparentní komunikace. Nabízí integrovanou funkci chatu, která členům týmu umožňuje komunikovat a spolupracovat v reálném čase, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Díky funkci „Přiřadit komentáře“ v ClickUp můžete navíc zajistit, že praktické komentáře budou přiřazeny příslušným členům týmu, čímž zabráníte přehlédnutí důležitých úkolů.
Ve stavebnictví to může výrazně zlepšit koordinaci mezi vzdálenými a místními týmy a zajistit, že komunikace zůstane jasná a přesvědčivá.
S šablonou ClickUp pro zapojení zaměstnanců můžete zefektivnit a vylepšit všechny aspekty řízení zaměstnanců. Tato šablona pokrývá vše od podrobných profilů zaměstnanců a hladkého zapracování až po podrobné hodnocení výkonu a zajímavé průzkumy.
Díky tomu můžete:
- Vytvořte a udržujte podrobné profily každého člena týmu.
- Zaveďte plynulé procesy zapracování nových zaměstnanců.
- Využijte strukturované hodnocení k posouzení a zlepšení výkonu zaměstnanců.
- Shromažďujte zpětnou vazbu a poznatky, abyste zvýšili zapojení týmu.
- Vytvořte proaktivní a motivující pracovní prostředí.
Zvládněte řízení vzdálených zaměstnanců
Vzdálené týmy vyžadují efektivní koordinaci a komunikaci, aby byla zajištěna kontinuita projektu, dodržování bezpečnostních standardů a včasné dokončení úkolů.
Zefektivnění personálních procesů pro zaměstnance pracující na dálku pomáhá překlenout propast mezi zaměstnanci pracujícími na místě a mimo něj a zajišťuje, že všichni jsou v souladu s cíli společnosti a požadavky projektu.
S ClickUp Whiteboards je snadné brainstormovat, plánovat a spolupracovat, i když jsou členové týmu na různých místech. Můžete jej použít k udržení kontaktu a zapojení všech členů týmu a zajistit tak efektivní spolupráci mezi vzdálenými a místními týmy.
Funkce ClickUp pro sledování času stráveného na projektech, včetně bezplatného rozšíření pro Chrome pro sledování času v různých oknech, jsou ideální pro stavební průmysl. Unikátní zobrazení pracovní zátěže poskytuje komplexní přehled o plánovaných úkolech každého člena týmu na týdenní nebo měsíční bázi. To pomáhá řídit časové plány projektů, vyvažovat pracovní zátěž a zajistit, aby všichni členové týmu byli v souladu s cíli projektu.
Integrace ClickUp se Zoomem navíc přidává vrstvu pro spolupráci, která vám umožňuje pořádat schůzky přímo v rámci platformy. To je obzvláště užitečné ve stavebnictví pro koordinaci mezi různými pracovišti a zajištění jasné komunikace v reálném čase mezi členy týmu.
Na druhou stranu, ClickUp Brain využívá umělou inteligenci k předpovídání potřeb v oblasti pracovní síly, což vám umožňuje činit informovaná rozhodnutí a efektivně plánovat zdroje.
Navíc můžete ClickUp integrovat s různými nástroji ( více než 1 000! ) a vytvořit tak plynulý digitální ekosystém. Ať už ClickUp používáte jakýmkoli způsobem, zaručeně zlepší vaši efektivitu a posílí komunikaci a spolupráci. Rozšíří vaše schopnosti překonávat výzvy související s lidskými zdroji ve stavebnictví.
Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro řízení lidských zdrojů, které vám pomohou optimalizovat procesy řízení zaměstnanců
Optimalizujte své strategie v oblasti lidských zdrojů pomocí ClickUp
Efektivní řízení lidských zdrojů může být rozlišujícím faktorem mezi vysoce výkonnou stavební firmou a firmou průměrnou.
Výše uvedené strategie v oblasti lidských zdrojů jsou pro stavební firmy vynikajícím výchozím bodem pro řešení běžných problémů, budování silné a angažované pracovní síly a zlepšení celkové výkonnosti.
Ve stavebnictví ovlivňuje personální oddělení růst a udržitelnost organizace tím, že předpovídá potřeby v oblasti pracovní síly, zajišťuje zaškolení nových zaměstnanců a umožňuje jejich profesní rozvoj.
Komplexní sada nástrojů ClickUp je navržena tak, aby vylepšila procesy v oblasti lidských zdrojů prostřednictvím automatizovaného řízení úkolů a integrace s dalšími nástroji. Umožňuje stavebním firmám zvýšit efektivitu, zlepšit komunikaci a dosáhnout dlouhodobého úspěchu.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp a proměňte své personální operace ještě dnes!