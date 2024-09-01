Jak si vzít volno z práce

Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout informace o nástrojích a strategiích pro zvýšení produktivity. Není určen jako náhrada za profesionální kariérní plánování nebo finanční poradenství.
Evan Williams, spoluzakladatel Twitteru, si vzal pracovní volno od náročného světa startupů. Po odchodu z Twitteru využil své volno k zamyšlení a soustředění se na nové nápady.
Toto delší období volna vedlo k vytvoření platformy Medium, která poskytuje prostor pro promyšlené psaní a dlouhé texty. Spuštění platformy Medium v roce 2012 je přímým výsledkem poznatků a inovací, které Williams získal během svého volna od každodenního shonu.
Jeho příběh ilustruje, jak si volno od práce může přinést významný osobní a profesní růst. Ve světě, který se neustále pohybuje rychlostí milion mil za hodinu, je snadné se nechat pohltit každodenní rutinou.
Nedávná studie časopisu Forbes zjistila, že 70 % lidí bojuje s vyhořením a nedaří se jim najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Možná jste jedním z nesčetných lidí, kteří právě teď souhlasně přikyvují.
Ať už cestujete, věnujete se osobnímu projektu nebo si jen dopřejete čas na duševní a fyzické zdraví, tato delší pauza vám pomůže vrátit se do práce soustředěnější a plní energie. Nebo vám, stejně jako Evanovi Williamsovi, otevře mysl novým nápadům a zcela novým způsobům života.
Jste připraveni zjistit, jak co nejlépe využít tento cenný čas? Pojďme se podívat, jak si vzít volno a vrátit se s novým smyslem pro život.
Co je to sabatický rok?
Sabbatical je delší pracovní volno, které obvykle trvá několik měsíců až rok a umožňuje zaměstnancům nebo profesionálům odpočinout si od svých obvyklých povinností a věnovat se osobním projektům, akademickým zájmům nebo profesnímu rozvoji.
Účelem sabatické dovolené je dobít baterky, získat nové perspektivy nebo rozvíjet dovednosti a vrátit se do práce s novou energií a poznatky. Na rozdíl od běžné dovolené, která je kratší a zaměřená spíše na odpočinek, je sabatická dovolená strukturovaným obdobím určeným k významnému osobnímu nebo profesnímu růstu.
Výhody čerpání dovolené
Sabbatical může přinést řadu výhod a benefitů, které mohou pozitivně ovlivnit váš osobní i profesní život. Podívejme se na některé z hlavních výhod sabbaticalu:
Osobní růst a sebepoznání
Odklon od každodenní rutiny vám poskytne jedinečnou příležitost k introspekci a sebepoznání. Možná objevíte nové zájmy, zpochybníte své přesvědčení a získáte hlubší pochopení svých hodnot. Toto nově nabyté sebeuvědomění může zvýšit vaši sebedůvěru a zlepšit vaše duševní zdraví.
Získávání nových dovedností a zkušeností
Sabbatical často zahrnuje učení se novým věcem. Ať už se jedná o osvojení nového jazyka, zvládnutí hudebního nástroje nebo začátek nového koníčku, tyto zkušenosti rozšiřují vaše obzory a rozšiřují vaše dovednosti. Možná dokonce objevíte skryté talenty, o kterých jste ani nevěděli, že je máte!
Posílení vztahů
Život je rušný a je snadné nechat vztahy ustoupit do pozadí. Dovolená vám umožní lépe se sblížit s blízkými, vybudovat silnější pouta a vytvořit trvalé vzpomínky. Ať už trávíte čas s členy rodiny, staráte se o starší osobu, oživujete stará přátelství nebo pěstujete nové vztahy, přínos pro vaše emocionální a duševní zdraví je obrovský.
Realizace projektů, které vás baví
Měli jste někdy skvělý nápad na knihu, podnikání nebo kreativní projekt? Dovolená vám umožní věnovat se těmto projektům, které vás baví, bez tlaku pracovních závazků. Proměnit své sny ve skutečnost může být neuvěřitelně naplňující a obohacující.
Zaměřte se na své duševní zdraví
V dnešní uspěchané kultuře je vyhoření, ať už související s prací nebo dovolenou, běžným problémem. Dovolená nabízí tolik potřebný únik z každodenní rutiny a umožňuje vám odpočinout si, relaxovat a soustředit se na své duševní zdraví.
Návrat do práce s novou energií a nadšením může výrazně zlepšit vaši spokojenost v práci a zvýšit produktivitu.
Jak oslovit svého šéfa ohledně volna
Požádat šéfa o volno může být náročné, ale se správným přístupem můžete zvýšit šance na kladný výsledek. Zde je kontrolní seznam, který vám pomůže:
- Naplánujte si načasování: Vyberte si období, kdy je vaše pracovní zátěž zvládnutelná a váš tým je relativně stabilní. Vyhněte se tomu, abyste to navrhovali v obzvláště stresujícím období.
- Připravte se: Zjistěte si, jaká je politika vaší společnosti ohledně sabatiku, pokud nějaká existuje. Promluvte si s kolegy, kteří již sabatiku využili. Seznamte se s obvyklou délkou, podmínkami pro získání nároku a případnými výhodami a nevýhodami.
- Mějte jasné cíle: Jasně formulujte důvody, proč si chcete vzít volno. Zdůrazněte, jaké výhody to přinese vám i společnosti. Zaměřte se na příležitosti k osobnímu a profesnímu růstu.
- Nabídněte plán: Ukažte, že jste svou nepřítomnost promysleli. Nastíňte, jak bude vaše pracovní zátěž během volna řešena a jak plánujete zůstat v kontaktu se svým týmem.
- Projevte své odhodlání: Zopakujte svou oddanost společnosti a své roli. Zdůrazněte svůj záměr vrátit se odpočatý a připravený přispívat ještě více.
- Buďte otevření k jednání: Buďte flexibilní, pokud jde o načasování a délku vašeho volna. Projevte ochotu ke kompromisu a najděte řešení, které bude vyhovovat jak vám, tak vašemu zaměstnavateli.
- Připravte se na možné námitky: Předvídejte otázky nebo obavy, které by mohl mít váš šéf, a připravte si promyšlené odpovědi.
Pokud k rozhovoru přistoupíte upřímně, s nadšením a se zaměřením na vzájemný prospěch, zvýšíte své šance na úspěšný výsledek.
Jak naplánovat a vzít si volno
Takže jste se rozhodli, že si zasloužíte dovolenou! Nyní přichází ta vzrušující část – strategické plánování této zasloužené pauzy. Zde je přehled kroků, které vám pomohou na této cestě:
Plánujte strategicky a vyjednávejte efektivně
- Zkontrolujte pravidla: Projděte si zaměstnaneckou příručku vaší společnosti nebo se poraďte s personálním oddělením. Tam vám sdělí, zda existují konkrétní pravidla pro čerpání delší dovolené. Vaše společnost může nabízet sabatický rok, nebo si můžete vzít delší dovolenou. Například některé společnosti vám mohou umožnit vzít si rok volna po pěti letech práce, zatímco jiné vám mohou umožnit vyčerpat veškerou dovolenou najednou.
- Prozkoumejte své možnosti: Pokud neexistují žádná oficiální pravidla, nezoufejte! Možná budete moci vzít si neplacené volno nebo pracovat na částečný úvazek, než si vezmete úplnou dovolenou. V nejhorším případě se možná budete muset rozhodnout opustit své zaměstnání a po dovolené se vrátit do práce.
Stanovte si rozpočet pro svou dovolenou
Dlouhá dovolená může být nákladná, proto je důležité vědět, kolik můžete utratit.
- Spočítejte si náklady: Seznamte si vše, na co budete potřebovat peníze, jako jsou letenky, hotely, jídlo, životní náklady a zábava. Použijte aplikaci pro správu rozpočtu nebo tabulku, abyste měli vše pod kontrolou.
- Šetřete: Každý měsíc si odložte stranou nějaké peníze na cestu. Můžete si také přivydělat prodejem věcí, které nepotřebujete, nebo prací na volné noze.
- Připravte se na neočekávané: Vždy je dobré mít trochu peněz navíc pro případ, že se stane něco neočekávaného.
Proberte své plány na dovolenou se svým zaměstnavatelem.
Jakmile budete mít jasnou představu o tom, co chcete, je čas promluvit si se svým nadřízeným. Buďte připraveni vysvětlit, proč si chcete vzít volno a jak to prospěje vám oběma.
- Buďte upřímní: Řekněte svému šéfovi, proč si chcete vzít volno. Možná potřebujete dobít baterky nebo se chcete naučit něco nového. Jasně sdělte své plány.
- Ukažte jim výhody: Vysvětlete, jak vám přestávka pomůže lépe pracovat po návratu. Možná budete kreativnější nebo méně stresovaní.
- Buďte flexibilní: Buďte připraveni v případě potřeby trochu změnit své plány. Možná si můžete vzít kratší dovolenou nebo se na chvíli vrátit do práce na částečný úvazek.
Vzít si volno, i když to není v souladu s firemní politikou
Pokud vaše společnost nemá formální politiku týkající se dovolené, můžete i tak prosadit přestávku tím, že předvedete, jaké výhody to má pro vás i pro organizaci. Zde je návod, jak na to:
- Předložte pádné argumenty: Pokud vaše společnost nemá oficiální politiku týkající se dovolené, zdůrazněte hodnotu, kterou přinášíte, a to, jak tato zkušenost zlepší vaše dovednosti a vrátí vás jako cennějšího zaměstnance.
- Zaměřte se na řešení výhodná pro všechny: Navrhněte alternativní řešení, jako je postupné čerpání dovolené nebo neplacené volno.
- Buďte trpěliví: Vyjednávání netradičního volna může nějakou dobu trvat. Buďte vytrvalí, ale profesionální, a zdůrazněte svůj závazek vůči společnosti.
Naplánujte si a spravujte svou dovolenou pomocí správných nástrojů
Vzít si volno z práce znamená víc než jen vzít si dovolenou. Musíte zajistit hladký přechod a připravit se na úspěch během volna i po něm. ClickUp je nástroj pro spolupráci na projektech, který nabízí řadu funkcí, díky nimž může být tento proces hladký.
Postupujte takto:
Vytvořte si projekt pro volno
- Založte si speciální prostor ClickUp jako řídící centrum pro veškeré plánování dovolené. Zajistíte si tak snadný přístup ke všem relevantním informacím a úkolům na jednom místě.
- Organizujte své úkoly v ClickUp Tasks vytvořením seznamů, jako jsou Úkoly před sabatickým volnem, Během sabatického volna a Návrat po sabatickém volnu. Závislosti úkolů vám pomohou seřadit práci tak, abyste věděli, co je třeba dokončit jako první. Například dokončení velkého projektu může záviset na dokončení menších úkolů, jako je předání klientům nebo finální kontrola.
- Implementujte vlastní stavy pro sledování postupu jednotlivých úkolů pomocí štítků jako Probíhá, Čeká na kontrolu a Dokončeno.
Zobrazte si svůj časový plán v kalendářovém zobrazení.
- Rozvrhněte si všechny úkoly na časové ose pomocí kalendáře ClickUp. Přetahujte úkoly a upravujte termíny podle toho, jak se mění vaše plány. Nastavte si pro každý úkol datum zahájení a termín dokončení, abyste dodrželi harmonogram. Například si nastavte připomenutí, abyste týden před odjezdem odeslali e-mail s oznámením o nepřítomnosti v kanceláři.
- Aktivujte odhady času, abyste mohli rozvrhnout, jak dlouho by měla každá úloha trvat, což vám pomůže efektivně spravovat pracovní zátěž, když se blíží vaše volno.
Nastavte si své cíle pro volno pomocí ClickUp Goals.
- Vytvořte si pomocí ClickUp Goals cíle SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově ohraničené), abyste jasně definovali, čeho chcete během svého volna dosáhnout, ať už je to dokončení certifikace, napsání knihy nebo prostě jen úplný odpočinek.
- Rozdělte si větší cíle na menší dílčí cíle a sledujte svůj pokrok pomocí aktualizací v reálném čase. Pokud se například chystáte naučit novou dovednost, stanovte si milníky pro každou fázi svého učení.
- Seskupte související cíle do složek cílů, abyste měli přehled o svém osobním rozvoji, cestovních plánech a dalších aktivitách.
Organizujte znalosti a zdroje v ClickUp Docs
- Uložte všechny relevantní informace na jednom snadno přístupném místě pomocí ClickUp Docs. Vytvořte samostatné dokumenty pro věci, jako je předávání znalostí, výzkum cestování nebo osobní reflexivní deníky.
- Využijte funkci společné úpravy dokumentů, aby měl váš tým přístup k nejnovějším verzím dokumentů a mohl snadno pokračovat ve vaší práci během vaší nepřítomnosti.
- Propojte dokumenty přímo s úkoly, aby všechny relevantní informace byly na dosah jednoho kliknutí, když je někdo z vašeho týmu potřebuje.
- Vytvářejte návrhy dokumentů, shrňte schůzky nebo dokonce generujte nápady na obsah pro vaše projekty po sabbaticalu s ClickUp Brain , asistentem s umělou inteligencí. Tento nástroj vám pomůže efektivně připravit materiály a snížit pracovní zátěž vašeho týmu.
- Před sabatickým volnem si uspořádejte myšlenky pomocí umělé inteligence, abyste měli jasný a komplexní plán.
Zůstaňte v kontaktu díky komunikačním nástrojům ClickUp.
- Využijte chat ClickUp pro průběžné týmové diskuse, abyste mohli vyřešit a uzavřít všechny důležité záležitosti před odchodem na dovolenou.
- Sledujte své povinnosti, delegujte úkoly a zajistěte hladký průběh práce pomocí funkce ClickUp Přiřaďte komentáře a zmínky v rámci úkolů konkrétním členům týmu.
- Automatizujte aktualizace stavu pro svůj tým, aby dostával včasná oznámení o pokroku, aniž by se musel přímo obracet na vás.
Automatizujte rutinní procesy
- Využijte automatizace ClickUp k vyřizování rutinních úkolů během vaší nepřítomnosti. Můžete nastavit automatizační pravidla pro automatickou aktualizaci stavu úkolů na základě spouštěčů, například když je úkol dokončen nebo se blíží termín.
- Přeřaďte úkoly nebo pošlete připomenutí členům svého týmu, abyste se ujistili, že během vaší nepřítomnosti nebude opomenut žádný důležitý krok.
Spravujte e-maily přímo v ClickUp
- Pomocí funkce správy e-mailů v ClickUp můžete sledovat veškerou pracovní komunikaci v rámci platformy. E-maily můžete odesílat a přijímat přímo z ClickUp a propojit je s konkrétními úkoly nebo projekty.
- Uchovávejte záznamy o veškeré e-mailové korespondenci související s plánováním volna, abyste nic nezapomněli.
- Nastavte si e-mailové šablony pro běžné odpovědi nebo odpovědi mimo kancelář, čímž zefektivníte komunikaci i během své nepřítomnosti.
Řešení finančních omezení během volna
Sabbatical je vzrušující dobrodružství, ale buďme realističtí – peníze mohou být velkým problémem. Budete potřebovat solidní finanční plánování a kreativní nápady na příjmy, aby vaše volno bylo co nejméně stresující.
Vytvořte si pasivní zdroje příjmů
Pasivní příjem může být významným zdrojem financování během přestávky, zejména pokud uvažujete o sabatickém roce.
- Refinancování: Pokud vlastníte dům, refinancování hypotéky může snížit vaše měsíční splátky a uvolnit tak další finanční prostředky. Pečlivě však zvažte dlouhodobé důsledky, včetně úrokových sazeb a možných sankcí. Pokud potřebujete, poraďte se s kvalifikovaným finančním poradcem.
- Dividendy: Investice do akcií nebo fondů vyplácejících dividendy mohou generovat pravidelný příjem. I když se nejedná o zaručený zdroj, dobře diverzifikované portfolio vám může během volna poskytnout stabilní finanční prostředky.
- Zvažte další příjmy: Přemýšlejte o způsobech, jak si během volna vydělat peníze. Freelancing, poradenství nebo dokonce pronájem volného pokoje vám mohou přinést nějaké peníze navíc a ulehčit finanční starosti.
Využití úvěru zajištěného nemovitostí (HELOC)
HELOC může být flexibilní možností financování. Umožňuje vám půjčit si podle potřeby proti hodnotě vaší nemovitosti. Je však důležité používat jej zodpovědně a vyhnout se nadměrnému zadlužení. Tuto možnost byste měli zvážit pouze v případě, že jste si jisti, že budete schopni splácet půjčku po návratu do práce.
V každém případě, a to je třeba zopakovat, se předtím, než se rozhodnete, poraďte s důvěryhodným a kvalifikovaným finančním poradcem.
Úspory a pojistné smlouvy
Vaše stávající úspory a pojistné smlouvy vám mohou poskytnout finanční rezervu.
- Nouzový fond: Zajistěte si dostatečný nouzový fond, který pokryje neočekávané výdaje během vašeho volna.
- Pojištění: Zkontrolujte své zdravotní, životní a majetkové pojištění, abyste se ujistili, že máte dostatečné krytí. Některé pojistky mohou nabízet možnosti snížení pojistného nebo dočasné úpravy krytí během volna.
Měli byste k financování dovolené využít úvěr nebo půjčku?
Půjčka na financování volna by měla být až poslední možností. I když se to může zdát lákavé, hromadění dluhů může mít dlouhodobé finanční důsledky. Pokud si musíte půjčit, prozkoumejte možnosti s nejnižšími úrokovými sazbami a splátkovými podmínkami, které odpovídají vašim finančním cílům. Upřednostněte využití úspor a pasivních příjmů před využitím úvěrů nebo půjček.
Možné nevýhody a úvahy spojené s volnem
Než se pustíte do sabbaticalu, je důležité zvážit možné nevýhody. Zde je několik aspektů, které je třeba zvážit.
Dopad na kariéru
Vzít si volno může mít vliv na vaši kariérní dráhu.
- Možné zastavení kariérního růstu: Dlouhodobá absence v práci může vést ke ztrátě dovedností a potížím při návratu na pracovní trh.
- Promarněné příležitosti: Během volna můžete přijít o povýšení, projekty nebo příležitosti k navazování kontaktů, které by mohly posunout vaši kariéru vpřed.
- Očekávání zaměstnavatele: Někteří zaměstnavatelé mohou sabatický rok vnímat jako známku nezájmu nebo nedostatečného nasazení ve vaší kariéře, což může mít vliv na vaše budoucí kariérní vyhlídky.
- Obtížné opětovné zapojení: Návrat do práce po dlouhé přestávce v kariéře může být náročný a vyžaduje čas na přizpůsobení se novým rutinám, kolegům a dynamice na pracovišti.
Finanční dopady
Pokud není dovolená správně naplánována, může zatížit vaše finance. Začněte šetřit, jakmile máte plán, buďte připraveni na možné výpadky příjmů a neočekávané výdaje a zajistěte si solidní rozpočet na pokrytí vaší dovolené.
- Ztráta příjmu: Sabbaticaly jsou často neplacené nebo částečně placené, což vede k výraznému snížení příjmu po delší dobu.
- Vyšší výdaje: Cestování, vzdělávání nebo osobní projekty realizované během volna mohou znamenat další náklady.
- Dopad na úspory na důchod: Snížený příjem může ovlivnit příspěvky na důchodové účty, což může mít dopad na dlouhodobé finanční cíle.
Jak zvládnout výzvy spojené s volnem
Sabbatical je cennou příležitostí pro osobní a profesní růst. Je však důležité přistupovat k němu strategicky, abyste maximalizovali jeho přínosy a minimalizovali potenciální výzvy.
Zajistěte si nepřetržitý profesní rozvoj
Během volna je vhodné se úplně neodpojit od svého profesního světa. Zde je několik strategií:
- Online kurzy a certifikace: Využijte flexibilní možnosti online vzdělávání k získání nových dovedností nebo prohloubení stávajících znalostí.
- Odborné konference a webináře: Účastněte se virtuálních akcí, abyste byli informováni o trendech v oboru a navázali kontakty s kolegy.
- Mentorství a koučování: Nabídněte nebo vyhledejte mentorství, abyste mohli sdílet zkušenosti a získat nové poznatky.
- Osobní projekty: Zapojte se do projektů, které odpovídají vašim profesním zájmům, abyste si udrželi elán a případně si osvojili nové dovednosti.
Udržujte si profesní sítě
Pro hladký návrat do práce je během volna nezbytné pečovat o své profesní vztahy. Zvažte následující:
- Zůstaňte v kontaktu: Udržujte pravidelný kontakt s kolegy, mentory a kolegy z oboru prostřednictvím e-mailů, telefonátů nebo sociálních médií.
- Sítě absolventů: Využijte sítě absolventů k navázání kontaktu s bývalými kolegy a prozkoumání potenciálních příležitostí.
- Odvětvové akce: Pokud je to možné, účastněte se virtuálních nebo osobních odvětvových akcí, abyste zůstali v kontaktu s odbornou komunitou.
Co dělat před odjezdem, během volna a po návratu
Pro úspěšnou dovolenou je důležité strategické plánování. Měli byste mít na paměti následující:
- Před odchodem Sdělte své plány jasně svému zaměstnavateli a kolegům. Delegujte nebo předávejte své povinnosti, abyste zajistili hladký přechod. Uspořádejte si své pracovní místo a digitální soubory. Vytvořte podrobný plán volna, ve kterém nastíníte své cíle a aktivity.
- Své plány jasně sdělte svému zaměstnavateli a kolegům.
- Přeneste nebo předejte své povinnosti, abyste zajistili hladký přechod.
- Uspořádejte si pracovní prostor a digitální soubory
- Vytvořte si podrobný plán volna, ve kterém nastíníte své cíle a aktivity.
- Během volna Stanovte si realistická očekávání a vyhněte se nadměrnému zatížení. Udržujte rovnováhu mezi odpočinkem a produktivitou. Buďte flexibilní a otevření novým zkušenostem. Pravidelně kontrolujte a podle potřeby upravujte svůj plán volna.
- Stanovte si realistická očekávání a vyhněte se nadměrnému zatížení.
- Udržujte rovnováhu mezi odpočinkem a produktivitou
- Buďte flexibilní a otevření novým zkušenostem.
- Pravidelně kontrolujte a podle potřeby upravujte svůj plán volna.
- Po sabbaticalu Postupně začleňte své pracovní návyky zpět do své rutiny. Podělte se o své zkušenosti a poznatky s kolegy. Na základě poznatků získaných během sabbaticalu identifikujte potenciální projekty nebo iniciativy.
- Postupně začleňujte své pracovní návyky zpět do svého denního režimu.
- Podělte se o své zkušenosti a poznatky s kolegy.
- Identifikujte potenciální projekty nebo iniciativy na základě poznatků získaných během volna.
Řešení problémů při návratu do práce
Návrat do práce po sabbaticalu může být náročný. Tyto tipy vám mohou pomoci:
- Řiďte očekávání: Sdělte svému nadřízenému a kolegům, kdy budete k dispozici a jaké jsou vaše očekávání ohledně pracovního vytížení. V případě potřeby k tomu využijte asynchronní komunikační nástroje.
- Stanovte si realistické cíle: Vyhněte se přetížení přílišným množstvím úkolů hned na začátku.
- Využijte své zkušenosti z dovolené: Podělte se o své nové znalosti a pohledy a přispějte tak k práci týmu.
- Vytvořte si síť podpory: Vyhledejte podporu u kolegů, mentorů nebo kariérního kouče.
- Kontinuální vzdělávání: Pokračujte v rozvíjení svých dovedností a znalostí, abyste zůstali konkurenceschopní.
Příběh o sabbaticalu, který změnil životy
Dovolená na studijní pobyt nabízí víc než jen odpočinek – může to být život měnící cesta, která změní váš pohled na svět a na sebe sama. Psali jsme o tom, jak dovolená na studijní pobyt vedla Evana Williamse k založení společnosti Medium. Zde je další příběh Nadege Conger, která zasvětila svůj život propojování lidí prostřednictvím jejich dovolených na studijní pobyt.
Nadege, zakladatelka a generální ředitelka SabbaticalHomes.com, se v nedávném rozhovoru podělila o svou proměnu. Nadegeina první zkušenost s volnem nebyla její vlastní, ale jejího budoucího manžela, jehož cesta vedla k lásce a vytvoření komunity.
„Je důležité poznávat místa mimo místo, kde žijeme,“ říká Nadege a zdůrazňuje, jak jí volno vždy otevřelo nové možnosti v životě.
Tyto cesty nejsou jen o cestování, ale také o osobním růstu, objevování vášní a někdy dokonce i o nalezení nečekané lásky. Příběh Nadege je důkazem hlubokého dopadu sabatiku, který proměnil jednoduchou přestávku v kariéře v zážitek, který změnil život.
Zajímá vás, jak by vám sabatický rok mohl změnit život? Přečtěte si celý článek a zjistěte, jak tyto cesty změnily životy jiných lidí.
Ať už plánujete cestovat, věnovat se projektu, který vás baví, soustředit se na péči o sebe nebo prostě jen relaxovat a načerpat nové síly, výhody dobře naplánované dovolené mohou být obrovské. Dovolená může snížit stres, zlepšit celkovou pohodu a posílit vztahy. Mnoho profesionálů na své dovolené vzpomíná jako na zážitky, které jim změnily život.
