Jak identifikovat a řešit problémy s dovednostmi na pracovišti

Podle Světového ekonomického fóra se v příštích pěti letech očekává změna u čtvrtiny všech pracovních míst. To znamená, že 25 % z nás, kteří jsme dnes ve své práci velmi kvalifikovaní, už tomu tak na konci tohoto desetiletí nemusí být.
Pokud se s tím ještě nepotýkají, každá organizace se brzy bude muset vypořádat s problémy s kvalifikací. Je to jen otázka času. Schopnost identifikovat a proaktivně řešit problémy s kvalifikací na pracovišti se proto může stát vaším největším konkurenčním diferenciátorem.
Podívejme se, jak toho můžete dosáhnout. 📚
Porozumění „problémům s dovednostmi“
Termín „problém s dovednostmi“ pochází ze světa her, kde se často používá jako hanlivé označení pro ty, kteří nedokážou překonat obtížné úrovně ve hře. „Zní to jako problém s dovednostmi“ je v herních komunitách trochu posměšné označení.
Od té doby se tento pojem vyvinul a stal se v obchodním světě všudypřítomným – popisuje obchodní výzvu.
Co jsou problémy s dovednostmi?
Na pracovišti se problémy s dovednostmi projevují rozdílem mezi aktuálními schopnostmi zaměstnance a tím, co je potřebné k výkonu jeho funkce. Tento rozdíl může spočívat v technických dovednostech, znalostech, schopnosti pracovat s nástroji, behaviorálních dovednostech atd.
Co způsobuje problémy s dovednostmi?
Existuje řada interních, externích a tržních faktorů, které způsobují problémy s dovednostmi v organizacích. Zde je několik z nich.
Technologický pokrok
Technologie se vyvíjí tak rychle, že je obtížné držet s ní krok. Například v éře digitální transformace existovala obrovská mezera v dovednostech v oblasti cloudových technologií, zatímco vysoce rozšířené kompetence v oblasti mainframů se stávaly nadbytečnými.
Vývoj podnikání
Obchodní modely a provozní struktury se mění. Vzdálené týmy a hybridní týmy jsou dnes všude.
Předpokládejme, že někdo nemá rád textové nástroje pro spolupráci, jako je Slack, nebo software pro videokonference, jako je Zoom, nebo asynchronní práci s týmem, který pracuje převážně na dálku. V takovém případě může mít problém s behaviorálními dovednostmi.
Vznik nových systémů
Typickým příkladem je GenAI. Například díky uměleckým nástrojům AI, které vytvářejí návrhy s bezkonkurenční rychlostí a kvalitou, se dovednosti designéra budou vyvíjet směrem k schopnosti dobře zadávat pokyny. Ti, kteří neumí pracovat s textem nebo se naučit zadávat pokyny, mohou mít problémy s dovednostmi.
Potřeba nových dovedností
Znalostní práce je dnes nejrychleji rostoucím druhem zaměstnání na celém světě. The Wall Street Journal zjistil, že „znalostní profese vytvářejí více pracovních míst než v kterémkoli jiném roce od 80. let – přibližně 1,9 milionu ročně“.
Tato změna vytváří rostoucí potřebu kognitivních dovedností, jako je kritické myšlení, logické uvažování, přesvědčivost atd., které jsou nejen obtížné najít, ale také náročné na hodnocení. Dopad těchto problémů s dovednostmi na produktivitu zaměstnanců může být obrovský.
Jaký vliv mají problémy s dovednostmi na podnikání?
Zásadně platí, že pokud někdo nemá dovednosti potřebné k výkonu dané práce, selže. Problém dovedností v podnikání však není tak černobílý.
Podívejme se na několik způsobů, jak se to projevuje.
Špatný výsledek: Nedostatek dovedností v jakékoli oblasti povede ke špatným výsledkům. Vedoucí zákaznického servisu bez dovedností v oblasti řešení problémů pravděpodobně vyvolá nespokojenost mezi uživateli. Obchodník s problémy s dovednostmi uzavře méně obchodů. Spisovatel s problémy s dovednostmi vytvoří obsah, který není přesvědčivý ani poutavý.
Zpoždění: Problémy s dovednostmi mohou způsobit zpoždění v dodávkách, protože daná osoba se musí naučit, jak úkol dokončit. Například vývojář může umět programovat v jazyce Python, ale nerozumí jeho použití v datové vědě. Učení a dohánění zpoždění zabere čas.
Problémy s kvalitou: Bez správných dovedností bude kvalita dodávky nižší, než by měla být. Pokud návrhář aplikace nemá dostatečné dovednosti, aby jasně vyjádřil svůj záměr a předal jej vývojáři, bude hotový produkt podprůměrný.
Ztráta příležitostí: Bez potřebných dovedností můžete přijít o zajímavé příležitosti. Pokud tým s problémy v oblasti dovedností potřebuje na realizaci projektu dvakrát více času, může dosáhnout pouze polovičních potenciálních výnosů.
Vedoucí pracovníci v podnikové sféře si to uvědomují a začali vytvářet systémy, které se tímto problémem zabývají. Klíčovou změnou je změna v měření výkonnosti.
Kromě tradičních měřítek produktivity se vedení organizací snaží prosadit využívání průzkumů mezi zaměstnanci, 360stupňové zpětné vazby, profilování rolí atd. k překlenutí mezery v dovednostech. To je však pouze začátek.
Aby organizace mohly efektivně překonávat problémy s dovednostmi, musí vybudovat udržitelné schopnosti k jejich identifikaci a řešení. Prvním krokem k tomu je vědět, jaké druhy problémů s dovednostmi mohou nastat.
Typy problémů s dovednostmi na pracovišti
Ne všechny problémy s dovednostmi jsou stejné. V závislosti na povaze práce existuje nespočet různých druhů problémů s dovednostmi. My jsme se zaměřili na ty nejčastější.
Problémy s technickými dovednostmi
Technické dovednosti jsou specializované znalosti, odborné znalosti nebo klíčové kompetence související s konkrétním úkolem/prací. Pro spisovatele jsou technickou dovedností znalosti gramatických pravidel a syntaxe. Pro vývojáře je příkladem klíčové kompetence zvládnutí programovacího jazyka.
Jedná se o základní dovednost pro jakoukoli práci, bez níž nemůžete být produktivní.
Problémy s nedostatečnými znalostmi
Mezery ve znalostech vznikají, když osoba nemá všechny informace potřebné k dokončení své práce. Aby bylo jasno, nejde o to, že by společnost nesdílela interní informace, ale o to, že zaměstnanec nemá základní znalosti, které by se od někoho v jeho pozici očekávaly.
Například marketingový manažer, který není obeznámen s Instagramem, nebo právník, který nezná nejnovější předpisy, budou mít problémy s dovednostmi.
Znalosti potřebné pro každou roli jsou nehmotným kontextem, ve kterém pracují všichni členové týmu. Problémy se znalostmi mohou vést ke zmatkům, nedorozuměním a chaosu, což dramaticky ovlivňuje výkonnost.
Problémy s měkkými dovednostmi
Soft skills, také známé jako behaviorální dovednosti, jsou mezilidské schopnosti, které vytvářejí hladké a plodné interakce, spolupráci a komunikaci. Pro projektového manažera jsou problémem špatné organizační schopnosti. Pro vedoucího týmu může být problémem neschopnost poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu.
Tyto dovednosti tvoří pojivo, které drží organizaci pohromadě. Nedostatek měkkých dovedností nemusí být vždy úplnou překážkou, ale může významně ovlivnit produktivitu, kvalitu, výkonnost a morálku týmu.
Problémy s adaptivními dovednostmi
V dnešním podnikatelském prostředí, které je náchylné k narušením, je přizpůsobivost klíčovým faktorem. Pokud se nedokážete přizpůsobit, bude pro vás těžké růst. To znamená, že musíte rozvíjet dovednosti v různých aspektech přizpůsobivosti, včetně kritického myšlení, logického uvažování, rozhodování, neustálého učení a dalších.
Například znalostní pracovník bez dovedností v oblasti řízení úkolů nebo produktový manažer, který má sklon k nerozhodnosti a pomalému rozhodování, mají oba problémy s adaptací.
Adaptivní dovednosti jsou nezbytné pro zvládání každodenního života na pracovišti. Bez nich se zaměstnanec pravděpodobně bude cítit přetížený, stresovaný nebo vyhořelý a často nebude hledat pomoc.
Jak ale poznáte, zda někomu chybí technické dovednosti potřebné k rozhodnutí nebo adaptivní dovednosti potřebné k představení si jeho důsledků? Pojďme to zjistit.
Jak identifikovat problémy s dovednostmi
Jak jsme viděli, problémy s dovednostmi jsou mimořádně složité a obtížně identifikovatelné. Jsou také subjektivní a emocionální, protože se jedná o hodnocení lidí. Abychom eliminovali jakékoli předsudky, je nutné mít jasný a objektivní proces identifikace problémů s dovednostmi.
Zde je rámec, který můžete použít.
Proveďte analýzu pracovních pozic: Prozkoumejte všechny pracovní pozice v organizaci. Identifikujte jejich krátkodobé a dlouhodobé cíle. Vytvořte seznam odpovídajících dovedností, které každá pozice aktuálně vyžaduje a bude vyžadovat v budoucnu.
Například zde najdete seznam dovedností v oblasti produktového managementu. Na základě tohoto seznamu můžete provést analýzu dovedností pro jednotlivé role ve vaší společnosti.
Pro specifické pracovní dovednosti vyzkoušejte šablonu ClickUp Technical Skills Matrix Template. Tato šablona je vhodná pro začátečníky a lze ji snadno přizpůsobit. Umožňuje vám sledovat dovednosti každého zaměstnance a pravidelně identifikovat mezery.
Shromážděte podněty od zainteresovaných stran: Požádejte manažery a vedoucí týmů o seznam všech dovedností, které jejich týmy mají. Shromážděte kvalitativní zpětnou vazbu o tom, kde vidí problémy s dovednostmi. Pokud je to možné, konzultujte své zjištění s klienty a externími zainteresovanými stranami, abyste získali ucelenější obraz.
Proveďte průzkum mezi zaměstnanci: Důkladný průzkum mezi zaměstnanci vám pomůže pochopit, jak sami sebe vnímají.
Provádějte hodnocení: V případě pochybností provádějte hodnocení dovedností, jako jsou kvízy, praktické zkoušky a simulace ve formě her. Můžete také použít software pro monitorování zaměstnanců, abyste sledovali čas nebo dodržování procesů.
Uspořádejte si své poznatky a získejte přehled pomocí šablony pro analýzu nedostatků v dovednostech od ClickUp. Tato šablona pro středně pokročilé uživatele vám umožní kategorizovat dovednosti, přiřadit jim důležitost, stanovit cílové skóre a definovat potenciální akční položky.
Zmapujte tyto dovednosti: Nyní porovnejte potřebné dovednosti a dostupné dovednosti vedle sebe. Vytvořte seznam dovedností, které vám nyní chybí a s nimiž byste mohli mít potíže v budoucnu.
To by vám mělo poskytnout jasný přehled o problémech s dovednostmi. Nyní je čas se jimi zabývat. Pokud chcete řešit problémy s dovednostmi prostřednictvím náboru nových zaměstnanců, vyzkoušejte šablonu ClickUp pro mapování dovedností, která vám pomůže zlepšit kvalitu uchazečů.
Najímání nových zaměstnanců však není jediným řešením. Chcete také zdokonalit dovednosti svých stávajících zaměstnanců a připravit je na budoucí úspěch. Podívejme se, jak na to.
Řešení problémů s dovednostmi
Pokud si říkáte: „Vím, že máme určité problémy s kvalifikací, ale to se stává a my si vedeme dobře“, zamyslete se znovu. Světové ekonomické fórum vypočítalo, že řešení problému kvalifikace by mohlo do roku 2030 přinést zvýšení HDP o 6,5 bilionu dolarů.
Tak se do toho pusťme. Jakmile identifikujete problémy s dovednostmi, jedinou možností je tyto dovednosti rozvíjet. Zde je několik nápadů a způsobů, jak je realizovat pomocí odpovídajících nástrojů, jako je ClickUp pro správu znalostí.
1. Navrhněte cílené vzdělávací programy
Většinu problémů s dovednostmi, které jste identifikovali, lze vyřešit cíleným školením a vzděláváním v jakékoli formě, která vám nejlépe vyhovuje. Některé příklady jsou uvedeny níže.
Interaktivní workshopy: Problémy s komunikací na pracovišti lze vyřešit pomocí workshopů. Můžete svolat tým na společnou schůzku, kde moderátoři předvedou reakce na různé scénáře.
Organizační příručky: Můžete nastavit rámce a osvědčené postupy pro zlepšení písemných komunikačních dovedností v práci. Může se jednat o něco tak jednoduchého, jako je vytvoření stylového průvodce nebo poskytnutí týmu kontrolního seznamu, který bude dodržovat při písemné komunikaci, jako jsou prodejní e-maily, marketingové kampaně, příspěvky na sociálních médiích atd.
ClickUp Docs je skvělým místem, kde můžete konsolidovat své příručky a zpřístupnit je příslušným členům týmu. Můžete také sdružit odborníky na dané téma, aby na materiálu spolupracovali.
Externí certifikace: Chcete-li někoho naučit, jak se stát lepším programátorem, můžete ho přihlásit na externí školicí kurzy. Můžete ho také přihlásit na certifikaci nástrojů jako AWS nebo Microsoft Azure, aby si doplnil chybějící znalosti.
2. Podporujte mentorství
Mentoring poskytuje zaměstnancům strukturovaný způsob, jak získat vedení a podporu od zkušenějších kolegů. Tento vztah může mentorovaným pomoci identifikovat mezery v jejich dovednostech a vyvinout strategie, jak je samostatně překonat.
Pokud však chcete řešit konkrétní problémy s dovednostmi pomocí mentorství, je důležité mít strategický přístup. Zde je návod, jak na to.
Navrhněte svůj mentorský program
Jasně definujte strukturu. Zahrňte následující:
- Jak budou párováni mentoři a mentees
- Jak často se budou scházet
- Jak dlouho budou schůzky trvat
- Jak se budou scházet, zda individuálně nebo ve skupinách
Stanovte cíle a očekávání
Hlavním cílem tohoto mentorství je řešit problémy s dovednostmi. Povzbuďte proto mentora a mentee, aby si stanovili cíle v této oblasti. Cílem může být například „Naučit se přijímat rozhodnutí a sebevědomě je prezentovat vrcholovému vedení do února 2025“.
Na základě toho může mentor školit mentee v oblasti sebeřízení, rozhodování, přesvědčování, komunikace atd.
Použijte nástroj jako ClickUp Goals, aby byly tyto cíle vždy viditelné. Tyto cíle můžete také rozdělit na úkoly, jejichž splnění vede k dosažení cíle.
Školení mentorů
Schopnost mentorovat může být také otázkou dovedností. Tomu můžete předejít pravidelným školením mentorů v následujících oblastech:
- Aktivní naslouchání
- Podpora zpětné vazby
- Společné řešení problémů
- Sdílení osobních zkušeností
- Přizpůsobení mentorského přístupu potřebám menteeho
- Měření pokroku a optimalizace
ClickUp Dashboards je skvělý nástroj pro měření pokroku v různých metrikách. Přizpůsobte si dashboardy pomocí widgetů podle svého výběru a sledujte aktualizace v reálném čase.
3. Podporujte kulturu neustálého učení
Podle společnosti Deloitte mají podniky, které poskytují možnosti neustálého vzdělávání, o 92 % vyšší pravděpodobnost inovací a o 37 % vyšší produktivitu. Chcete-li efektivně řešit problémy s dovednostmi, vytvořte kulturu, která si cení a podporuje neustálé vzdělávání.
Zařaďte vzdělávání mezi cíle vaší společnosti: Zařaďte vzdělávání mezi klíčové ukazatele výkonnosti zaměstnanců. Můžete vyčlenit 10–15 % klíčových oblastí výsledků na zvyšování kvalifikace.
Podporujte zvědavost: Vytvořte bezpečné prostředí, kde vy i vaši zaměstnanci můžete klást otázky, zkoumat nové nápady, experimentovat a poučit se z chyb, aniž byste se museli obávat odsuzování. To nemusí být nutně v rámci celofiremních schůzek nebo porad.
Tyto konverzace mohou probíhat v reálném čase a v kontextu pomocí nástroje pro spolupráci, jako je ClickUp. Zobrazení ClickUp Chat konsoliduje všechny konverzace, aby k nim měli mentoři a mentees snadný přístup a mohli se na ně později soustředit.
Umožněte možnosti samostudia: Zaplaťte předplatné e-learningových platforem nebo certifikací, aby se vaši zaměstnanci mohli učit a rozvíjet své dovednosti. Pomáhá také mít rozpočet na nákup knih, účast na konferencích atd., které umožňují neformální učení. Příspěvek na vzdělávání a rozvoj vašim zaměstnancům dává najevo, že investujete do jejich růstu a připravenosti na budoucnost.
Například nově povýšený vedoucí týmu nebo vedoucí inženýr z jiného odvětví mohou potřebovat podporu při rozvoji vedoucích schopností. V takových případech může být nejúčinnějším způsobem samostudium.
4. Vytvářejte hodnocení zaměřená na učení
Lidé pracují na tom, co vědí, že bude hodnoceno. Udělejte z učení a zvyšování kvalifikace klíčový ukazatel výkonu vašeho týmu.
Pokud například roční hodnocení výkonu nezahrnuje vzdělávací cíle, nemají zaměstnanci motivaci ke zdokonalování svých dovedností. Využijte software pro správu dovedností, abyste mohli důsledně provádět následující kroky:
- Zahrňte vzdělávací cíle pro každého zaměstnance.
- Pravidelně kontrolujte pokrok při dosahování vzdělávacích cílů.
- Přimějte je, aby uplatňovali naučené znalosti v praxi a hodnotili zlepšení výkonu.
Výše uvedené může vypadat jako práce na plný úvazek pro tým zabývající se vzděláváním a rozvojem. V mnoha ohledech tomu tak skutečně je. Investice do řešení problémů s dovednostmi však přináší mimořádné výhody.
Výhody a výzvy při řešení problémů s dovednostmi
Řešení problémů s dovednostmi posiluje organizaci tím, že:
- Zvýšená produktivita díky schopnosti pracovat rychleji a lépe
- Zvýšená efektivita týmu díky smysluplnější spolupráci
- Lepší schopnosti řešení problémů v celé hierarchii organizace
- Šťastnější zaměstnanci motivovaní příležitostmi k růstu
- Vyšší spokojenost v práci, lepší morálka a nižší fluktuace zaměstnanců
Není to však vždy jen samá radost. Řešení problémů s dovednostmi s sebou nese také řadu výzev.
Pro začátek je třeba říci, že „problémy s dovednostmi“ nejsou vždy příjemným tématem k diskusi. Sdělit zaměstnanci, že má problém s dovednostmi, zní jako výtka. Překonání tohoto problému vyžaduje empatii a vytrvalost.
Organizace často nemají dostatek zdrojů na školení/mentoring zaměstnanců. Manažeři a vedoucí pracovníci jsou navíc zavaleni prací, takže nemají čas pomáhat ostatním.
A pak je tu ještě základní problém identifikace samotného nedostatku dovedností. K tomu se přidává Dunning-Krugerův efekt, kdy jedinci s nízkými schopnostmi nebo znalostmi přeceňují své kompetence. Tato zaujatost udržuje nedostatek dovedností a omezuje příležitosti k rozvoji.
Díky ClickUp už nebudou dovednosti problémem
Říká se, že změna je nevyhnutelná. Technologie se bude měnit. Budou se objevovat transformační nástroje, jako je GenAI. Velká část nekreativní práce bude automatizována. Dnes populární dovednosti brzy zastarají.
Proto je pro každou organizaci, která chce být úspěšná, řešení problémů s dovednostmi nezbytné.
Ještě důležitější je, že problémy s dovednostmi je třeba řešit strategicky, organizovaně a s důrazem na lidi. Musíte vypracovat jejich školicí plány, vytvořit vzdělávací materiály, vytvořit vzdělávací projekty, stanovit cíle, řídit pokrok a další. To je jediný způsob, jak vytvořit udržitelnou cestu k řešení vašich problémů s dovednostmi.
K tomu všemu a ještě mnohem víc potřebujete robustní nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp. Díky spolehlivému řízení znalostí, úkolů a času, četným šablonám matic dovedností a výkonné umělé inteligenci má ClickUp vše, co potřebujete k přípravě na budoucnost.
Efektivně plánujte, spravujte a rozvíjejte talenty ve vaší organizaci. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.