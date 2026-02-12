Nejlepší podněty pro psaní s využitím umělé inteligence pro marketéry a autory

Píše se rok 2024 a generativní AI nástroje pro psaní již nejsou futuristickou fantazií. Jsou to praktické nástroje s řadou pracovních aplikací, které nám usnadňují život.
Marketingoví specialisté a odborníci na obsah pravděpodobně využívají nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence více než ostatní – podle zprávy společnosti McKinsey se jejich využívání mezi marketingovými specialisty více než zdvojnásobilo.
Pokud používáte nástroje GenAI k vymýšlení nápadů, tvorbě strategií, psaní návrhů nebo úpravám marketingového obsahu, pravděpodobně jste už hodně slyšeli o „generativních předtrénovaných transformátorech“, tedy o „GPT“ v ChatGPT. GPT jsou pokročilé jazykové modely trénované na obrovském množství textových dat, což jim umožňuje rozumět a generovat text podobný lidskému v široké škále témat a stylů.
Ačkoli jsou technické detaily GPT složité, klíč k využití jejich potenciálu spočívá v jednodušším konceptu: podnětech. Podněty jsou pokyny, které zadáváte nástrojům pro psaní s využitím AI a fungují jako most mezi vaším tvůrčím záměrem a výstupem AI.
A základní pravidlo pro vytváření skvělého obsahu je jednoduché: Čím lepší podnět, tím lepší výsledky.
Dobře sestavené podněty pomáhají nástrojům pro psaní s využitím umělé inteligence generovat relevantní a efektivní obsah tím, že poskytují kontext, specifikují požadované výsledky a nastavují parametry, v jejichž rámci má umělá inteligence pracovat.
Díky zvládnutí umění psaní podle podnětů můžete plně využít potenciál nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence a zajistit, aby výsledek odpovídal vašim cílům a oslovil vaše publikum.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na některé z nejlepších podnětů pro psaní s využitím umělé inteligence, které jsou přizpůsobené pro marketéry a autory.
Porozumění podnětům pro psaní s využitím umělé inteligence
Podněty pro psaní s využitím AI jsou uživatelské vstupy, které vedou generativní nástroje umělé inteligence při vytváření konkrétního obsahu. Podnět pro AI je soubor pokynů, které AI řídí podle toho, co potřebujete – ať už vytváříte obsah, analyzujete data nebo simulujete konverzaci.
Vytváření podnětů pro AI si představte jako objednávku v restauraci: neřeknete jen, že máte hlad, ale upřesníte, co chcete jíst a jak byste si jídlo přáli. Pravděpodobně uvedete ingredience, na které jste alergičtí, a k jídlu si vyberete nápoj nebo dezert. Podobně i při interakci s AI jí musíte dát jasné a konkrétní pokyny.
Můžete například zadat zadání „Napište přátelský e-mail s připomenutím schůzky týmu příští úterý v 10 hodin.“ Nástroj pak na základě vašeho zadání vytvoří odpověď na míru, která splní vaše požadavky.
Typy podnětů pro AI
Nástroje AI mohou být neuvěřitelně univerzální, ale pro jejich efektivní využití je zásadní porozumět různým typům podnětů. Každý druh podnětu slouží konkrétní cílové skupině a účelu, od hledání faktických informací až po inspiraci kreativity:
1. Informační podněty
Informační podněty se používají k vyhledávání konkrétních informací nebo faktických detailů. Jsou podobné dotazům do vyhledávače, kdy žádáte model o konkrétní data nebo vysvětlení.
Příklad: „Jaké jsou klíčové vlastnosti úspěšné aplikace pro elektronický obchod?“
2. Kreativní podněty
Kreativní podněty inspirují kreativitu a generují nové nápady. Lze je využít k psaní příběhů, tvorbě marketingového obsahu nebo k brainstormingu inovativních konceptů.
Příklad: „Napište krátkou povídku o futuristickém městě.“
3. Návody
Návodné podněty poskytují podrobné pokyny nebo postupy. Jsou ideální pro vysvětlení, jak splnit úkol nebo použít nástroj.
Příklad: „Vysvětlete, jak vytvořit uživatelsky přívětivé rozhraní mobilní aplikace.“
4. Podněty k objasnění
Podněty k objasnění vybízejí k dalšímu vysvětlení nebo k doplnění podrobností. Jsou užitečné, když potřebujete více informací nebo hlubší pochopení konkrétního tématu.
Příklad: „Můžete blíže vysvětlit výhody využití AI ve zdravotnictví?“
5. Srovnávací podněty
Srovnávací podněty žádají model, aby porovnal dvě nebo více položek či konceptů. Tento typ podnětu je skvělý pro zvážení možností a přijetí informovaných rozhodnutí.
Příklad: „Porovnejte výhody a nevýhody elektromobilů a hybridních vozů.“
6. Hypotetické podněty
Hypotetické podněty zkoumají potenciální scénáře nebo výsledky. Jsou užitečné při představování si budoucích možností nebo při analýze hypotetických situací.
Příklad: „Co by se stalo, kdyby lidé mohli žít na Marsu?“
7. Analytické podněty
Analytické podněty zahrnují analýzu nebo interpretaci dat a situací. Používají se k získání poznatků, vyvození závěrů nebo řešení problémů na základě daných informací.
Příklad: „Analyzujte dopad práce na dálku na produktivitu zaměstnanců.“
8. Podněty založené na názorech
Podněty založené na názorech vyžadují subjektivní názory nebo pohledy. Jsou ideální pro shromažďování různých úhlů pohledu nebo osobních reflexí na různá témata.
Příklad: „Jaké jsou osvědčené postupy pro udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem?“
Porozumění těmto typům podnětů vám pomůže efektivně využívat nástroje umělé inteligence a poskytovat nejpřesnější, nejkreativnější a nejvhodnější odpovědi pro vaše konkrétní potřeby.
Jak se podněty pro psaní pomocí AI používají v obsahovém marketingu a SEO
Od brainstormingu kreativních nápadů až po doladění SEO strategií mění nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence podobu digitálního marketingu.
Zde je návod, jak mohou nástroje AI zlepšit váš proces tvorby obsahu a pomoci vám vytvořit účinnou SEO strategii:
1. Generování nápadů na obsah
Publikování konzistentního a kvalitního obsahu je pro každou SEO strategii zásadní. Vymýšlet nové nápady však může být náročné. Nápovědy pro psaní s využitím umělé inteligence vám mohou pomoci s brainstormingem nekonečného množství témat, díky čemuž zůstane váš obsah poutavý a relevantní pro vaše publikum.
Příklad zadání: „Napište blogový příspěvek o udržitelném životním stylu s hlavním klíčovým slovem ‚ekologický životní styl‘. Uveďte seznam originálních a kreativních úhlů pohledu, jak přistupovat k tomuto tématu a zároveň naplnit hlavní záměr vyhledávání čtenáře.“
2. Vytváření inteligentních osnov
AI vám může pomoci při vytváření podrobných osnov, které zahrnují základní prvky a zároveň ponechávají prostor pro váš jedinečný pohled. Tato rovnováha zajistí, že se váš obsah odliší od konkurence a bude v souladu s osvědčenými postupy v oblasti SEO.
Příklad zadání: „Na základě názvu „Výhody rostlinné stravy“ a hlavního cílového klíčového slova „rostlinná výživa“ vytvořte komplexní osnovu pro blogový příspěvek o délce 1500 slov. Zahrňte běžné aspekty tématu a návrhy, jak jej obohatit o jedinečné postřehy.“
3. Vytváření poutavých nadpisů a meta popisů
Názvy a meta popisy jsou klíčové pro přilákání čtenářů k vašemu obsahu. Návrhy textů generované umělou inteligencí mohou nabídnout různé možnosti, což usnadňuje nalezení ideální kombinace, která upoutá pozornost a zvýší míru prokliku.
Příklad zadání: „Chci se zaměřit na klíčové slovo „digitální detox“. Prosím, poskytněte seznam poutavých návrhů názvů blogových příspěvků, které obsahují toto klíčové slovo a přesně odrážejí dané téma.“
4. Vytváření poutavých úvodů
Umělá inteligence dokáže vytvořit stručné a působivé úvodní věty pomocí osvědčených rámců pro copywriting, jako je například model problém-agitace-řešení (PAS).
Příklad zadání: „Na základě názvu ‚Jak omezit čas strávený před obrazovkou pro lepší spánek‘ vytvořte poutavý a přesvědčivý úvod pro příspěvek na LinkedIn s využitím struktury problém-vyvolání zájmu-řešení.“
5. Psaní dlouhých textů
Další výzvou je tvorba dlouhých textů. Chcete-li od nástroje s umělou inteligencí získat kvalitní výstup, zahrňte do svého zadání všechny potřebné informace, jako jsou související klíčová slova, kontextové informace a konkrétní data. Nastavení zadání ohledně tónu, cílové skupiny a klíčových slov zajistí, že umělá inteligence vygeneruje relevantní obsah.
Příklad zadání: Téma blogu: „Odborné tipy, jak vytvořit výjimečný obsah s Ahrefs“ Tón: „Profesionální“ Cílová skupina: „SEO odborníci, marketéři, majitelé webových stránek“
6. Přeměna seznamů klíčových slov na tematické klastry
Pro zlepšení SEO je nezbytné vytvářet tematické klastry kolem souvisejících klíčových slov. Umělá inteligence dokáže vaše klíčová slova uspořádat do smysluplných klastrů, což vám pomůže efektivně plánovat a strukturovat váš obsah.
Příklad zadání: „Plánuji strukturu nového webu zaměřeného na osobní finance. Stáhl jsem si soubor klíčových slov souvisejících s „rozpočtováním“. Uspořádejte prosím tato klíčová slova do tematických skupin a prezentujte je v tabulkové formě.“
7. Posílení autority v dané oblasti
K dosažení autority v dané oblasti je třeba pravidelně publikovat vysoce kvalitní obsah na konkrétní téma. Umělá inteligence dokáže vyhodnotit váš stávající obsah a navrhnout vylepšení, která posílí vaši autoritu ve vašem oboru.
Příklad zadání: „Chci analyzovat tematickou autoritu mého webu v oblasti digitálního marketingu. Přiložený soubor obsahuje kopii kompletní mapy webu. Vyhodnoťte, do jaké míry každý blogový příspěvek odpovídá klíčovým tématům SEO a obsahového marketingu. Označte všechny příspěvky, které by mohly oslabit tematické zaměření.“
8. Personalizace vašeho stylu psaní
Trénováním AI na základě vaší dosavadní práce zajistíte, že generovaný obsah bude přesně odpovídat vašemu osobnímu stylu a tónu.
Příklad podnětu: „Píšu článek o „produktivitě při práci na dálku“. Některé části už mám napsané, ale s ostatními potřebuji pomoc. Popište prosím styl, hlas, tón a strukturu a vygenerujte novou část ve stejném stylu.“
Příklady podnětů pro psaní s využitím umělé inteligence
Ať už chcete posílit svou přítomnost na sociálních sítích nebo vylepšit své e-mailové marketingové aktivity, tyto vzorové podněty pro psaní s využitím umělé inteligence vám pomohou dosáhnout požadovaných výsledků:
1. Brainstorming a tvorba nápadů
Jednou z nejzajímavějších aplikací nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence je jejich schopnost pomoci vám s brainstormingem a generováním nápadů. Můžete například použít některé z následujících podnětů:
- Kreativní nápady: „Vymyslete inovativní koncepty pro projekt udržitelného městského bydlení, který zahrnuje ekologické technologie a zapojení komunity.“
- Inovace produktu: „Vymyslete nové funkce pro zařízení chytré domácnosti nové generace, které zvýší pohodlí a energetickou účinnost.“
- Nápady na marketingové kampaně: „Vymyslete kreativní nápady na marketingové kampaně pro novou řadu ekologických módních doplňků zaměřených na mladé, ekologicky uvědomělé publikum.“
2. Lokalizované úpravy obsahu
Přizpůsobte podněty tak, aby obsah rezonoval s konkrétními regionálními trhy nebo demografickými charakteristikami publika. Můžete například požádat AI, aby vygenerovala lokalizované varianty obsahu zabývajícího se trendy v mobilním bankovnictví, přizpůsobené kulturním preferencím nebo geografickým specifikům.
3. Vzdělávací blogové příspěvky
Vytvářejte podněty pro informativní témata blogů, která poučí vaše publikum. Můžete například požádat o obsah generovaný umělou inteligencí nebo příspěvky na sociální sítě o dopadu umělé inteligence na zlepšení zákaznických služeb v bankovním sektoru, které poskytnou praktické poznatky a analýzu odvětví.
Podnět: „Napište informativní blogový příspěvek s názvem „Role umělé inteligence při transformaci zákaznických služeb v bankovnictví“. Zahrňte do něj případové studie a názory odborníků na trendy v zavádění umělé inteligence.“
4. Interaktivní kvízy a ankety
Vytvářejte poutavé podněty pro interaktivní kvízy nebo ankety, které zvyšují zapojení publika. Můžete například využít AI k vytvoření kvízových otázek týkajících se tipů pro správu osobních financí nebo anket o preferencích zákazníků v oblasti digitálních bankovních služeb.
5. Obsah e-mailového zpravodaje
Vytvořte podněty pro e-mailové zpravodaje, které upoutají pozornost a podpoří interakci. Požádejte o předměty e-mailů, předhlavičky a obsah, které propagují tipy pro finanční gramotnost nebo oznamují nadcházející webináře o investičních strategiích.
Podnět: „Vytvořte newsletter oznamující nadcházející webináře na téma ‚pokročilé investiční strategie‘. Zahrňte poutavé předměty e-mailů, předhlavičky a podrobnosti o webinářích.“
6. Kampaně na sociálních médiích
Vytvářejte podněty pro příspěvky na sociálních sítích, které zvýší viditelnost značky a zapojení uživatelů. Například můžete AI zadat, aby vytvořila popisky na Instagramu představující příběhy o úspěchu zákazníků nebo příspěvky na LinkedIn diskutující o inovacích ve fintechu a jejich dopadu na finanční služby.
7. Nápady na scénáře videí
Využijte AI k vytvoření osnovy scénáře pro vysvětlující videa nebo produktové ukázky. Vygenerujte scénář, který efektivně představí funkce a výhody aplikace pro správu osobních financí.
Podnět: „Napište scénář pro vysvětlující video, které ukáže, jak náš chatbot využívající umělou inteligenci zlepšuje zákaznický servis ve finančních institucích.“
8. Návrhy na bílé knihy nebo e-knihy
Generujte podněty k napsání nebo vytvoření osnovy komplexních whitepaperů či e-knih na témata specifická pro dané odvětví. Můžete například požádat AI o vytvoření osnovy, která se bude zabývat novými trendy v technologiích digitálního bankovnictví nebo výsledky výzkumu chování spotřebitelů v oblasti finančních služeb.
Podnět: „Vytvořte osnovu pro bílou knihu na téma „budoucnost digitálních plateb“. Zahrňte do ní části věnované technologii blockchain, mobilním peněženkám a dopadům regulace.“
9. Obsah optimalizovaný pro SEO
Vytvořte podněty pro tvorbu obsahu optimalizovaného pro SEO, který zvýší viditelnost ve vyhledávačích. Požádejte například o názvy článků a osnovy blogových příspěvků generované umělou inteligencí, zaměřené na praktické tipy pro finanční plánování nebo investiční strategie optimalizované pro relevantní klíčová slova.
Podnět: „Vytvořte SEO-přátelské názvy článků a osnovy pro „10 nejlepších aplikací pro osobní finance pro rok 2024“. Zaměřte se na použitelnost, funkce a uživatelské recenze.“
10. Reference zákazníků a případové studie
Využijte AI k vytváření autentických zákaznických referencí a případových studií. Vyzvěte AI, aby vytvořila obsah, který představí skutečné příběhy úspěchu a ilustruje, jak váš produkt řeší konkrétní výzvy.
Podnět: „Vytvořte reference zákazníků, které ukážou, jak naše fintech řešení pomohla firmám zvýšit provozní efektivitu a spokojenost zákazníků.“
11. Korektura a vylepšení obsahu
Nástroje pro korekturu s využitím umělé inteligence zjednodušují kontrolu obsahu tím, že rychle prověřují gramatiku, interpunkci a styl. Některé z nich jdou nad rámec základních kontrol pravopisu a zlepšují čtivost a přizpůsobují styl hlasu vaší značky.
Podnět: „Zkontrolujte následující text z hlediska gramatiky, interpunkce a stylistických chyb. Ujistěte se, že tón je konzistentní a vhodný pro profesionální obchodní blog. Zvýrazněte všechny složité věty a navrhněte jednodušší alternativy pro zlepšení čitelnosti. Zkontrolujte také srozumitelnost a soudržnost celého textu.“
Prozkoumejte příklady úspěšného obsahu generovaného umělou inteligencí
Podívejme se na několik pozoruhodných příkladů úspěšného obsahu generovaného umělou inteligencí a zjistíme, jak různé organizace využily AI k dosažení pozoruhodných výsledků:
1. Obsah finančních rad od Bankrate
Bankrate, přední webová stránka poskytující finanční poradenství, využívá umělou inteligenci k vytváření informativních článků. Díky využití umělé inteligence k tvorbě prvních návrhů, které jsou následně revidovány a vylepšovány lidskými redaktory, zajišťuje Bankrate přesnost a relevanci svého obsahu.
Toto spojení efektivity umělé inteligence a lidské odbornosti vedlo k stovkám tisíc návštěv měsíčně z organického vyhledávání. Důvěryhodnost a autorita domény Bankrate, spolu s důkladným redakčním dohledem, hrály klíčovou roli při udržování vysokého hodnocení a důvěryhodnosti.
2. Zlepšení míry prokliku (CTR) u TV 2 Fyn
Dánská zpravodajská stanice TV 2 Fyn experimentovala s titulky generovanými umělou inteligencí, aby zvýšila zájem o články. Pomocí ChatGPT vytvořila několik variant titulků a provedla A/B testy, aby porovnala jejich výkonnost s titulky vytvořenými lidmi.
Výsledky byly působivé – nadpisy generované umělou inteligencí dosáhly 59% nárůstu CTR. Tento úspěch podtrhuje potenciál umělé inteligence při tvorbě poutavých a klikatelných nadpisů, které zvyšují míru zapojení u online obsahu.
3. Shrnutí konferenčních hovorů o výsledcích společnosti Bloomberg
Bloomberg využívá AI k vylepšení tvorby obsahu a pracovních postupů při výzkumu. Ve svých mobilních aplikacích, včetně aplikací Bloomberg Professional pro iOS a Android, zavedl shrnutí konferenčních hovorů o výsledcích hospodaření založená na AI a vylepšené vyhledávání dokumentů.
Shrnutí výsledků hospodaření generovaná umělou inteligencí umožňují analytikům rychle získat klíčové poznatky ze složitých finančních informací. V kombinaci s funkcí vyhledávání dokumentů, která využívá zpracování přirozeného jazyka k prohledávání milionů důvěryhodných dokumentů, tyto nástroje výrazně zkracují čas potřebný k nalezení důležitých informací a zlepšují celkový průběh výzkumu.
4. Asistent pro psaní od Grammarly využívající umělou inteligenci
Grammarly se stalo nepostradatelným nástrojem pro miliony uživatelů po celém světě a nabízí pomoc při psaní v reálném čase, která zlepšuje gramatiku, pravopis a srozumitelnost. Díky integraci algoritmů umělé inteligence pomáhá Grammarly uživatelům vytvářet propracovaný a profesionální obsah na různých platformách, od e-mailů a dokumentů až po příspěvky na sociálních sítích. Tento nástroj nejen zlepšuje individuální psací dovednosti, ale také zajišťuje, že obsah je bezchybný a snadno čitelný.
Tipy pro psaní efektivních podnětů pro AI
Vytváření efektivních zadání pro psaní pomocí AI zahrnuje několik strategických přístupů, které zajistí srozumitelnost, konkrétnost a relevanci generovaného obsahu. Při vytváření zadání pro ChatGPT existuje několik kroků, které zajistí, že odpovědi, které obdržíte, budou užitečné a relevantní.
Podívejme se na tyto kroky podrobněji:
1. Přiřaďte roli
Nejprve využijte techniku „Chovej se, jako by…“ a přiřaďte ChatGPT roli. To pomůže modelu AI pochopit, jakou perspektivu by měl zaujmout. Můžete například říct: „Zaujmeš roli [role]“, a upřesnit, zda chcete, aby ChatGPT vystupoval jako expert na sociální média, empatický řečník, kouč osobního rozvoje nebo něco jiného.
2. Zadejte jasný, popisný a přesný úkol
Dále buďte konkrétní ohledně toho, co chcete, aby ChatGPT udělal. Například místo toho, abyste řekli: „Napiš mi blogový příspěvek“, můžete říct: „Napiš šest odstavců dlouhý blogový příspěvek v první osobě určený pro publikum milovníků koček, včetně vtipného příběhu, končícího otázkou, zmínky o mém zrzavém kocourovi Orlandovi a odkazu na [název značky] krmiva pro kočky. “ V případě potřeby rozdělte velké úkoly na menší, například nejprve požádejte o návrhy nadpisů, poté o shrnutí a nakonec o hlavní obsah.
3. Uveďte kontext
Do zadání uveďte vše, co by mohlo pomoci ChatGPT dosáhnout lepších výsledků. Uveďte podrobnosti o tom, co potřebujete , a přidejte informace o svém preferovaném stylu psaní, účelu textu a jakékoli doplňující informace, které pomohou nastavit kontext.
4. Uveďte příklady
Příklady pomáhají AI napodobit požadovaný styl a splnit vaše očekávání. Pokud žádáte o tweety, sdílejte tweety, které v minulosti fungovaly dobře. V případě SOP přiložte příklad, který odpovídá požadovanému stylu. Příklady mohou pocházet z různých zdrojů a nemusí být nutně vaše vlastní.
5. Vytvořte pravidla
Jasně specifikujte svá pravidla, například požadavek na výstup ve formě dvou sloupcové tabulky, s velkými počátečními písmeny ve větách nebo vysvětlení natolik jednoduché, aby mu porozumělo i pětileté dítě. Čím konkrétnější budou vaše pravidla, tím kreativněji s nimi bude ChatGPT pracovat.
6. Vytvořte omezení
Rozlišujte mezi tím, co chcete, aby AI dělala, a tím, co nechcete, aby dělala. Seznamte omezení, abyste se vyhnuli nežádoucím výsledkům. Mohou být konkrétní, jako například „Nepoužívej dvě slova, když stačí jedno“ nebo „Nepoužívej idiomy“. Omezení pomáhají AI zůstat v rámci požadovaných parametrů.
7. Vyhodnoťte a opakujte
Buďte připraveni své podněty vylepšovat. Klíčem je trpělivost a opakování. Vyhodnoťte každou sadu výsledků, proveďte změny a sledujte, zda se výstup zlepšuje. Ukládejte si své podněty a postupně je vylepšujte, dokud nenajdete ten správný recept.
8. Začleňte klíčová slova a klíčové fráze
Používejte termíny, které přímo souvisejí s vaším tématem nebo oborem. Například, v zadání týkající se digitálního marketingu zahrňte konkrétní termíny jako „SEO“, „obsahová strategie“ nebo „zapojení na sociálních médiích“, abyste zajistili, že AI pochopí kontext a poskytne cílené poznatky.
9. Kombinace více podnětů
Kombinace více podnětů může zvýšit hloubku a rozsah obsahu generovaného umělou inteligencí. Začněte s obecným podnětem k nastavení kontextu a poté pokračujte podrobnějším podnětem a konkrétními pokyny k upřesnění výsledku. Například můžete použít podnět: „Vysvětlete základy technologie blockchainu. Uveďte příklady jejího využití ve financích a zdravotnictví.“
10. Využijte „co dělat“ a „co nedělat“ při práci s podněty pro AI
Do svých zadání zahrňte jasné pokyny, abyste nasměrovali odpovědi AI do požadovaného tónu a směru. Například: „Popište výhody obnovitelných zdrojů energie. ZDŮRAZŇTE přínosy pro životní prostředí. NEZMIŇUJTE konkrétní značky.“
Využití nástrojů umělé inteligence ke zlepšení procesu tvorby obsahu
I když je dobré mít na paměti tyto tipy pro vytváření kvalitních podnětů, budete potřebovat výkonný nástroj s umělou inteligencí, abyste mohli vytvářet obsah dokonale přizpůsobený vašim potřebám.
Například asistent ClickUp využívající umělou inteligenci, ClickUp Brain, je navržen tak, aby zjednodušil a vylepšil váš pracovní postup při tvorbě obsahu.
Zde jsou konkrétní funkce, které vám mohou pomoci:
- AI Writer pro práci
- Asistent psaní : Poskytuje návrhy v reálném čase týkající se gramatiky, stylu, slovní zásoby a celkové soudržnosti textu, aby zlepšil kvalitu vašeho psaní
- Integrovaná kontrola pravopisu: Automaticky kontroluje pravopisné chyby ve vašich dokumentech a úkolech a zajišťuje, že váš obsah bude bezchybný
- Rychlé odpovědi pomocí AI: Generuje rychlé a kontextově vhodné odpovědi na zprávy, což vám pomůže udržet ten správný tón
- Vytváření tabulek: Umožňuje vytvářet tabulky s bohatými daty a poznatky, které pomáhají při organizaci informací
- Vytvářejte šablony: Okamžitě generujte šablony pro úkoly, dokumenty a projekty přizpůsobené vašim konkrétním potřebám
- Vytváření přepisů: Převádí hlas na text a pomocí AI odpovídá na otázky z vašich schůzek a videoklipů
- AI Knowledge Manager
- Okamžité odpovědi: Poskytuje okamžité a přesné odpovědi na základě kontextu z jakékoli práce v rámci ClickUp a související s ClickUp
- Workspace Q&A: Umožňuje vám vytvářet a vyhledávat obsah relevantní pro váš pracovní prostor, čímž ušetříte čas strávený ručním vyhledáváním
Můžete také využít ClickUp Docs k ukládání všech svých dokumentů na jednom místě, což usnadňuje organizaci a přístup k vašemu obsahu. Pro efektivní strukturování dokumentů můžete vytvářet vnořené stránky, používat šablony a přidávat bohaté formátování.
Zde jsou některé další funkce, které ClickUp Docs nabízí:
- Docs Hub: Docs Hub poskytuje centrální místo pro správu všech vašich dokumentů. Můžete v něm dokumenty prohledávat, třídit a filtrovat, což usnadňuje vyhledávání potřebných informací
- Správa verzí: ClickUp Docs podporuje historii verzí, což vám umožňuje sledovat změny a v případě potřeby se vrátit k předchozím verzím
- Spolupráce v reálném čase: Upravujte dokumenty v reálném čase společně se svým týmem. Můžete označovat ostatní v komentářích, přiřazovat úkoly a převádět text na sledovatelné úkoly, aby všichni byli na stejné vlně
- Sdílené odkazy: Vytvářejte odkazy na své dokumenty, které vám umožní sdílet obsah s osobami mimo váš pracovní prostor. Můžete jim nastavit úroveň přístupu, od pouhého prohlížení až po plná práva k úpravám.
- Integrace s úkoly: Propojte své dokumenty s úkoly, projekty a pracovními postupy v ClickUp. Tato integrace zajišťuje, že váš obsah je vždy propojen s příslušnou prací, což usnadňuje realizaci nápadů
A co víc? Využijte šablonu ChatGPT Prompts for Writing od ClickUp k snadnému vytváření poutavého a zajímavého obsahu.
S touto šablonou můžete:
- Generujte nápady: Rychle vymýšlejte nové nápady pro články, blogy a různé typy obsahu
- Vytvářejte poutavé příběhy: Vytvářejte jedinečné a poutavé příběhy, které upoutají pozornost vašich čtenářů
- Brainstormujte nová témata: Objevujte nová témata a inovativní přístupy, které vám pomohou vylepšit vaše psaní
Zde jsou klíčové vlastnosti této šablony:
- Podněty: Získejte přístup k 200 obecným podnětům pro psaní v rámci vnořeného dokumentu ClickUp Doc
- Vlastní zobrazení: Uspořádejte a spravujte své příběhy pomocí různých zobrazení ClickUp, jako je Tabule nebo Kalendář, díky čemuž budete mít snadný přístup ke svým textům a budete je moci snadno sledovat.
- Řízení projektů: Vylepšete své psací projekty pomocí funkcí, jako je sledování času, připomenutí, vztahy a odhady času
Budoucí využití a potenciál podnětů pro psaní s využitím umělé inteligence
Podněty pro psaní pomocí AI stojí na prahu transformativní evoluce, o čemž svědčí rekordní nárůst počtu uživatelů ChatGPT. Využití generativní AI ve firmách v poslední době vyskočilo z 54 % na 72 %. Tato technologie je nejen rozšířená, ale také velmi oblíbená, s výrazným zájmem ze strany mileniálů a generace Z.
Kromě svých současných schopností slibují, že se stanou sofistikovanými nástroji pro tvorbu obsahu. Můžeme očekávat pokroky v:
- Hyperpersonalizované podněty: Umělá inteligence přizpůsobí podněty na základě individuálních preferencí uživatelů, stylů psaní a cílových skupin
- Vícejazyčná a kulturní adaptace: Návrhy hladce zohledňují jazykové a kulturní nuance, což umožňuje tvorbu globálního obsahu
- Kreativní průzkum: Umělá inteligence bude generovat inovativní a nekonvenční náměty, které posunou hranice kreativity
- Závěry založené na datech: Umělá inteligence bude nabízet návrhy podnětů podložené daty díky analýze rozsáhlých datových sad a optimalizaci výkonu obsahu
- Podněty pro konkrétní odvětví: Podněty přizpůsobené oborům, jako je právo, medicína a finance, zvýší přesnost a efektivitu
Díky tomuto vývoji budou tvůrci obsahu schopni vytvářet kvalitnější a relevantnější obsah v mnohem rychlejším tempu.
Role umělé inteligence při transformaci tvorby obsahu
Umělá inteligence rychle mění prostředí tvorby obsahu. Díky automatizaci počátečních fází, navrhování nápadů a zlepšování kvality psaní umožňuje umělá inteligence tvůrcům soustředit se na strategii a kreativitu na vyšší úrovni.
Nástroje jako ClickUp Brain s funkcemi založenými na umělé inteligenci ukazují, jak můžete tyto pokroky integrovat, abyste zjednodušili pracovní postupy a zvýšili produktivitu. S vývojem umělé inteligence můžeme očekávat budoucnost, ve které bude lidská vynalézavost a umělá inteligence hladce spolupracovat na vytváření výjimečného obsahu ve velkém měřítku.
