Otestovali jsme nejlepší CRM software v Kanadě

Pokud letos v Kanadě zaznamenáváte vyšší odliv zákazníků než je obvyklé ve srovnání s předchozím rokem, nejste sami.
Ve zprávě ServiceNow Consumer Voice Report 2024 se uvádí, že „74 % Kanaďanů je méně loajálních ke značkám než před dvěma lety“.
Mnoho kanadských podniků se znovu zaměřuje na řízení vztahů se zákazníky (CRM), aby sledovaly chování zákazníků, personalizovaly interakce se zákazníky, analyzovaly zpětnou vazbu od zákazníků a zlepšovaly celkovou hodnotu zákazníků.
Jednou z nejlepších CRM strategií pro zlepšení míry získávání a udržení zákazníků je integrace efektivního CRM softwaru.
V tomto blogu se podíváme na 10 nejlepších CRM softwarů v Kanadě. Představíme také jejich nejlepší funkce a omezení, abychom vám pomohli vybrat ten nejlepší software pro vaše potřeby.
Co byste měli hledat v softwaru CRM v Kanadě?
Moderní zákazníci vyžadují výjimečnou kvalitu. Musíte tedy najít software, který vám pomůže poskytovat vynikající zákaznický servis a získávat více zákazníků. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli hledat v softwaru CRM v Kanadě:
- Spolupráce: CRM musí umožňovat členům týmu snadnou komunikaci a sdílení informací o zákaznících. To usnadňuje vynikající zákaznickou zkušenost a zajišťuje, že tým má aktuální informace o pracovním postupu.
- Automatizace: Vyberte si CRM software, který automatizuje e-maily potenciálním zákazníkům a zákazníkům na základě podrobných informací o zákaznících. Ušetříte tak čas strávený manuálními procesy a zvýšíte produktivitu.
- Integrace: CRM software musí být hladce integrován do vaší technologické infrastruktury, abyste mohli shromažďovat údaje o zákaznících z více zdrojů.
- Mobilní přístup: Váš tým by měl mít přístup k obchodním příležitostem a podrobnostem o zákaznících z jakéhokoli zařízení. Ujistěte se, že váš CRM software má uživatelsky přívětivé aplikace pro iPhone a Android, které zachovávají funkce desktopové verze.
- Vlastní zprávy: Vyberte si CRM software, který podporuje vlastní zprávy a poskytuje podrobné analýzy týkající se generování potenciálních zákazníků, prodejních výsledků atd.
- Škálovatelnost: Nejlepší CRM software by měl být snadno škálovatelný. Měl by být schopen snadno ukládat velké objemy zákaznických dat, odesílat hromadné automatické e-maily a provádět pokročilé reportování i v případě, že databáze roste.
- Ceny: Vyberte si CRM software, který nabízí cenové plány přizpůsobené vašim obchodním požadavkům.
10 nejlepších CRM softwarů v Kanadě
1. ClickUp (nejlepší pro správu prodejního trychtýře)
Mým nejlepším doporučením pro CRM software v Kanadě je ClickUp. S CRM softwarem ClickUp mohu zobrazit všechny své vztahy s klienty na jednom místě a vizualizovat svůj prodejní proces.
ClickUp CRM také zjednodušuje komunikaci se zákazníky. Můžete propojit své e-maily s ClickUpem, abyste zefektivnili komunikaci, uzavírali obchody, zasílali aktualizace projektů a získávali nové zákazníky.
Jednou z nejslibnějších funkcí softwaru ClickUp CRM jsou panely ClickUp Dashboards, které vizualizují všechna data o mých zákaznících na jednom místě. Jeho intuitivní panel (s více než 50 widgety) nabízí podrobné informace o zákaznících. Můžete sledovat celoživotní hodnotu zákazníků, průměrnou velikost obchodů, prodejní cíle a prodejní a marketingové úkoly.
ClickUp mi navíc pomáhá zefektivnit jak CRM, tak řízení projektů, což mému týmu umožňuje poskytovat našim zákazníkům přidanou hodnotu. Díky více než 15 flexibilním zobrazením, včetně Kanban Board a Table View, můžete snadno sledovat a spravovat zákaznické účty.
S šablonou ClickUp CRM můžete zefektivnit správu prodejního procesu a komunikaci týmu na jednom místě. Pomůže vám soustředit se na klíčové oblasti vztahů se zákazníky, abyste mohli zlepšit zákaznickou zkušenost a přilákat více zákazníků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizovaná databáze zákazníků: Spravujte svou databázi zákazníků pomocí softwaru ClickUp CRM a šablon CRM. Pomohou vám sledovat potenciální zákazníky a organizovat kontaktní informace v jedné centrální databázi.
- Integrovaná komunikační funkce: Komunikujte se svým týmem v reálném čase pomocí @zmínek a přiřazování komentářů v ClickUp Chat. To umožňuje plynulou mezifunkční spolupráci a pomáhá zlepšit zákaznickou zkušenost.
- Analýza CRM založená na umělé inteligenci: Získejte hluboký vhled do chování zákazníků, předvídejte jejich odchod a prognózujte prodej pomocí ClickUp Brain a zlepšete své rozhodování. Můžete použít výběrové AI výzvy pro CRM z knihovny výzev ClickUp.
- Snadné přizpůsobení: Vylepšete úkoly CRM a správu zákaznických dat pomocí přizpůsobitelných zobrazení, včetně Kanbanových tabulek, seznamů, tabulek a Ganttových diagramů.
- Automatizujte komunikaci se zákazníky: Zefektivněte komunikaci se zákazníky integrací e-mailů s řešením ClickUp Email Project Management. Můžete automaticky odesílat následné e-maily nebo aktualizace zákazníkům.
- Vylepšete zákaznický servis: Zlepšete zákaznický servis a získejte loajalitu zákazníků pomocí softwaru ClickUp CRM pro zákaznický servis. Zjednodušuje onboardování zákazníků, vystavování ticketů a správu zpětné vazby.
- Vytvořte plynulou zákaznickou cestu: Vizualizujte zákaznickou cestu pomocí tabulek ClickUp Whiteboards. To vám pomůže identifikovat překážky v zákaznické cestě a odstranit tření.
- Podrobné analýzy a reporty: Získejte podrobné reporty o průměrné velikosti obchodů a celkové hodnotě zákazníka pomocí ClickUp Dashboards.
Omezení ClickUp
- Porozumění všem funkcím a případům použití ClickUp CRM vyžaduje určitý čas.
Ceny ClickUp
- Zdarma: Navždy
- Neomezený: 7 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 100 recenzí)
2. Salesforce (nejlepší pro automatizaci a analýzu dat)
Salesforce je jedním z nejlepších CRM systémů, který používá mnoho společností v Kanadě. Jeho integrovaný CRM software Einstein 1 je skvělý pro automatizaci a analytiku, protože jeho umělá inteligence dokáže vytvářet obsah pro týmy prodeje, marketingu, obchodu a zákaznických služeb.
Je kompatibilní s více než 3 000 nástroji, což z něj činí vynikající volbu pro ty, kteří potřebují kombinovat několik různých řešení.
Salesforce můžete také použít k provádění průzkumů spokojenosti zákazníků. Tuto funkci velmi oceňuji, protože shromažďuje cenné informace o zákaznících a dává jim pocit, že jsou vyslyšeni.
Salesforce také splňuje požadavky kanadského zákona o ochraně osobních údajů a elektronických dokumentů ( PIPEDA ), což vám umožňuje bezpečně shromažďovat a ukládat údaje o zákaznících.
Nejlepší funkce Salesforce
- Automatizujte přístup k sociálním datům zákazníků, abyste lépe porozuměli jejich konkrétnímu chování a preferencím.
- Porovnejte důležité podrobnosti časové osy zákazníka s těmi, které mají konkurenti.
- Využijte analytické nástroje umělé inteligence Einstein k získání komplexních informací o prodeji a službách.
Omezení Salesforce
- Při integraci tohoto nástroje s integracemi třetích stran může docházet k zpoždění softwaru.
- Některé funkce desktopové verze nemusí být na mobilních zařízeních plně dostupné, například maximální počet řádků zobrazených v přehledech.
Ceny Salesforce
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Starter Suite: 25 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 80 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 165 $/uživatel/měsíc
- Neomezený: 330 $/uživatel/měsíc
- Einstein 1 sales: 500 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 19 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
3. HubSpot (nejlepší pro automatizaci komunikace a zákaznického servisu)
HubSpot je jednou z nejznámějších aplikací pro spolupráci v oblasti CRM v Kanadě. Poskytuje správné nástroje pro urychlení růstu zákaznické základny. Líbí se mi, jak HubSpot nabízí přizpůsobená CRM řešení pro vedoucí prodeje, obchodní profesionály, marketéry, týmy zákaznického servisu, provozní manažery a majitele firem.
Umožňuje mi to rychlý přístup k podrobným zprávám a sledování výkonnosti mého prodejního týmu. Poskytuje také bezplatný plánovač schůzek, který mohou potenciální zákazníci použít k rezervaci informačních hovorů. Týmy jej mohou použít k vytváření úkolů, stanovení termínů a získávání automatických připomínek.
Nabízí centralizovanou databázi CRM, která umožňuje prodejním týmům sdílet a přistupovat k údajům o potenciálních zákaznících a leadů odkudkoli. To umožňuje plynulé sledování vztahů se zákazníky a snadnou správu prodejních aktivit.
HubSpot také dodržuje platné kanadské federální a provinční zákony týkající se zpracování údajů o zákaznících (například provinční předpisy jako zákon č. 64 provincie Quebec), takže důvěrné informace vašich zákazníků zůstávají v bezpečí.
Nejlepší funkce HubSpot
- Sledujte celý svůj prodejní proces v reálném čase na vizuálním dashboardu.
- Pomocí bezplatných formulářů, vstupních stránek a nástrojů pro správu reklam můžete přeměnit potenciální zákazníky na kvalifikované zákazníky.
- Ovládejte svá data nastavením veřejného, soukromého nebo omezeného přístupu k reportům a dashboardům.
- Aktivujte funkce ticketingu a živého chatu, abyste mohli poskytovat rychlou zákaznickou podporu a zlepšit zákaznickou zkušenost.
- Sledujte aktivitu na webových stránkách a identifikujte nové potenciální zákazníky pro vaše podnikání.
- Ukládejte neomezené množství údajů o zákaznících a až 1 000 000 kontaktů bez časového omezení.
- Pomocí HubSpot Payments můžete snadno zpracovávat platby v rámci platformy, aniž byste potřebovali externí poskytovatele platebních služeb, jako jsou Stripe nebo PayPal.
Omezení HubSpot
- Mnoho funkcí HubSpot CRM nelze přizpůsobit.
- Obsahuje mnoho placených doplňků, které mohou zvýšit náklady.
Ceny HubSpot
- Zdarma: Navždy
- Marketing Hub Starter: 20 $/uživatel/měsíc
- Základní platforma pro zákazníky: 20 $/uživatel/měsíc
- Marketing Hub Professional: 890 $/3 uživatelé/měsíc
- Marketing Hub Enterprise: 3600 $/5 uživatelů/měsíc
Pro kanadské podniky jsou poplatky Hubspotu uvedeny bez daně z přidané hodnoty (GST), provinční daně z prodeje (PST) a harmonizované daně z prodeje (HST).
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4000 recenzí)
4. Copper (nejlepší pro budování vztahů se zákazníky)
Copper mému týmu výrazně usnadnil budování vztahů se zákazníky. Umožňuje mi zobrazit všechny body interakce s každým zákazníkem, takže mi neuniknou žádné důležité detaily.
Copper mě zaujal svým jednoduchým uživatelským rozhraním. Copper můžete snadno integrovat do svého pracovního prostoru Google a spravovat všechny e-maily a soubory zákazníků.
Zjednodušuje mapování zákaznické cesty, automaticky odesílá personalizované e-maily zákazníkům a sleduje jejich zapojení.
Nejlepší funkce Copper
- Automatizujte opakující se úkoly a posílejte důležité zprávy, abyste byli v pravidelném kontaktu se svými důležitými kontakty.
- Získejte přístup k předem připraveným zprávám, které vám poskytnou přehled o prodeji, marketingu a úspěchu zákazníků a umožní vám tak dokonalou koordinaci účtů.
- Synchronizujte přílohy a dokumenty Google z GMailu a Google Kalendáře, abyste centralizovali údaje o zákaznících.
- Při obchodování v mezinárodním měřítku nebo v převážně frankofonních oblastech Kanady si můžete vybrat více měn a jazyků.
Omezení mědi
- Není flexibilní mimo Google Workspace, což ho činí méně atraktivním pro společnosti, které nejsou zvyklé na produkty Google.
Ceny mědi
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Starter: 9 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Základní: 23 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Profesionální: 59 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 99 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Copper
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
5. TheFishTank (nejlepší pro analýzu zákaznických dat)
TheFishTank je podnikové řešení pro malé firmy v Kanadě. Ačkoli nemá vlastní CRM řešení, lze jej hladce integrovat do vašich CRM operací pomocí řešení Salesforce CRM a Microsoft 365 Dynamics.
TheFishTank je oficiálním partnerem Sitecore, který nabízí hladkou integraci se Salesforce. Pomáhá vám získat 360stupňový a omni-kanálový pohled na vaše zákazníky. Můžete mapovat podrobné cesty zákazníků na více kanálech, což vám pomůže rychleji uzavřít obchodní příležitosti.
S TheFishTank můžete také integrovat Coveo, řešení SAP pro zákazníky založené na umělé inteligenci, do své technologické infrastruktury.
Nejlepší funkce TheFishTank
- Integrujte CRM řešení, jako je Salesforce, do svého obchodního řešení.
- Získejte pokročilé analytické funkce CRM s Sitecore pro lepší rozhodování.
- Vytvářejte personalizovaná data CRM pomocí Sitecore
Omezení TheFishTank
- Chybí mu mnoho funkcí CRM, jako je správa zpětné vazby od zákazníků, generování potenciálních zákazníků a automatizace prodeje.
Ceny TheFishTank
- Ceny přizpůsobené velikosti firmy a odvětví
Hodnocení a recenze TheFishTank
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. CentrixOne (nejlepší pro oslovování zákazníků)
CentrixOne je nativní CRM software pro malé a střední podniky v Kanadě. Všechny jeho služby jsou k dispozici v angličtině a francouzštině.
Jedná se o výkonný nástroj, který vám poskytne celkový přehled o prodejním procesu. Umožňuje snadné sledování a aktualizaci prodejních aktivit pomocí jednoduché funkce drag-and-drop.
Líbí se mi, jak uspořádává více účtů, potenciálních zákazníků, e-mailů a kontaktů na jednom místě. To může pomoci prodejním a marketingovým týmům ušetřit čas při správě potenciálních zákazníků.
Zaujal mě zejména funkce segmentace potenciálních zákazníků. Klasifikuje a filtruje potenciální zákazníky, takže vím, kterým z nich dát přednost. Software také zasílá personalizované zprávy potenciálním zákazníkům, což mi usnadňuje práci.
Můžete jej také použít k rychlému naplánování akcí, abyste mohli okamžitě reagovat na potenciální zákazníky a přiřadit je zástupci.
Nejlepší funkce CentrixOne
- Automatizujte personalizované marketingové a CRM kampaně.
- Získejte prognózy prodejního procesu v reálném čase
- Vytvářejte působivé e-maily pomocí snadné úpravy metodou drag-and-drop a filtrujte seznamy e-mailů, abyste oslovili konkrétní publikum.
- Automaticky shromažďujte a sledujte údaje o návštěvnících webových stránek a identifikujte potenciální zákazníky.
Omezení CentrixOne
- Automatické e-maily můžete najednou odeslat pouze až 1500 kontaktům, aby nebyly označeny jako spam.
Ceny CentrixOne
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Základní: 26,50 $/uživatel/měsíc
- Výhoda: 47,50 $/uživatel/měsíc
- Růst: 79,50 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 105,50 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze CentrixOne
- G2: N/A
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
7. Pipedrive (nejlepší pro správu potenciálních zákazníků)
Pipedrive je skvělá platforma pro kompletní správu prodeje. Automatizuje prodejní proces a usnadňuje sledování prodejních kanálů a správu potenciálních zákazníků.
Poskytuje také podrobné zprávy o výkonu potenciálních zákazníků a sledování obchodů. Na Pipedrive se mi líbí pokročilé sledování prodejních metrik. S Pipedrive mohu nastavit prodejní cíle, předpovídat tržby a spravovat výkonnost týmu.
Můžete také synchronizovat svůj e-mail s Pipedrive a spravovat svou doručenou poštu přímo z tohoto softwaru.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Využijte integraci umělé inteligence Pipedrive k identifikaci obchodů s vysokým potenciálem.
- Automatizujte výpočty prodeje pomocí inteligentních vzorců
- Vypočítejte průměrnou míru konverze, abyste určili počet nových potenciálních zákazníků potřebných k dosažení vašich cílů.
- Pomocí doplňku pro návštěvníky webu můžete sledovat potenciální zákazníky.
- Aktivujte elektronické podpisy, aby vaši zákazníci mohli podepisovat důležité dokumenty bez nutnosti jejich stahování. To vám pomůže uzavřít obchody rychleji.
- Podporuje vícejazyčné a více měnové operace, aby lépe vyhovoval potřebám kanadských zákazníků.
Omezení Pipedrive
- Mnoho pokročilých funkcí je k dispozici jako doplňky za příplatek.
Ceny Pipedrive
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Základní: 14 $/uživatel/měsíc
- Pokročilé: 29 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 59 $/uživatel/měsíc
- Cena: 69 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 99 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
8. Freshsales (nejlepší pro správu potenciálních zákazníků)
Pokud máte potíže se správou potenciálních zákazníků, vyzkoušejte Freshsales. Jedná se o CRM systém pro prodej založený na umělé inteligenci, který vám pomůže automatizovat chytré prodejní kampaně a zvýšit tržby.
Celý svůj prodejní proces můžete také zobrazit na Kanban tabuli.
FreddyAI, integrace umělé inteligence Freshsales, poskytuje skóre záměru pro každého potenciálního zákazníka a umožňuje vám soustředit se na hodnotné potenciální zákazníky. To může výrazně pomoci zvýšit konverzi potenciálních zákazníků.
Můžete jej dokonce použít ke zjednodušení e-mailových marketingových kampaní snadným importem kontaktních informací, jako jsou CSV/Excel, Google Contact nebo Outlook Contact.
Nejlepší funkce Freshsales
- Pomocí asistenta s umělou inteligencí můžete zůstat informováni o probíhajících obchodech a zvýraznit ty, které vyžadují okamžitou pozornost.
- Získejte doporučení ohledně obchodů a informace o zákaznících, které vám pomohou činit efektivnější rozhodnutí založená na datech.
- Analyzujte chování zákazníků lépe díky 360° pohledu na zákaznická data a poskytujte personalizované zákaznické zkušenosti.
- Automatizujte pracovní postupy CRM pomocí přizpůsobitelných šablon.
- Nabízí vícejazyčnou podporu pro frankofonní regiony v Kanadě.
Omezení Freshsales
- Systém hodnocení obchodů může někdy vykazovat určité nesrovnalosti.
- Má omezené možnosti generování reportů.
Ceny Freshsales
- Zdarma: Navždy
- Růst: 9 $/uživatel/měsíc
- Výhoda: 39 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 59 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
9. 1CRM (nejlepší pro CRM a správu objednávek)
1CRM je multifunkční CRM software, který vám pomůže spravovat každodenní úkoly, prodej a příležitosti, zákaznický servis a řízení projektů. Zefektivňuje spolupráci celého týmu na jednom místě a snižuje potřebu používat různé aplikace.
Funkce správy objednávek 1CRM odlišuje tento software od ostatních CRM softwarů v Kanadě. Tato funkce vám umožňuje spravovat nabídky, faktury, katalogy a nákupní objednávky.
Nejlepší funkce 1CRM
- Sledujte pohyby zásob ve více skladech
- Získejte aktuální informace o splatných fakturách a aktuálním zůstatku k úhradě v reálném čase.
- Pomocí funkce „Zarezervované hodiny“ získáte informace o čase stráveném na různých projektech a případech zákazníků.
- Automatizujte získávání potenciálních zákazníků, personalizujte následné e-maily a vytvářejte newslettery pomocí editoru typu drag-and-drop.
- Spravujte partnerskou síť a automatizujte provize z prodeje
- Propojte profily svých zákazníků na sociálních sítích, abyste získali jejich nejnovější zprávy a mohli jim zasílat personalizované kampaně.
Omezení 1CRM
- Jeho řešení pro řízení projektů není uživatelsky přívětivé.
- Neobsahuje integraci živého chatu, což může ztěžovat komunikaci v týmu.
Ceny 1CRM
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Startup: 15 $/uživatel/měsíc, fakturováno měsíčně
- Startup +: 23 $/uživatel/měsíc, fakturováno měsíčně
- Profesionální: 33 $/uživatel/měsíc, fakturováno měsíčně
- Enterprise: 39 $/uživatel/měsíc, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze 1CRM
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
10. Act! (Nejlepší pro automatizaci marketingu)
Act! je plně přizpůsobitelná platforma pro automatizaci CRM a marketingových pracovních postupů, která nabízí 360stupňový přehled o všech aktivitách, interakcích a prodejích vašich zákazníků. Je ideální pro vytváření strategií správy zákazníků a řízení prodejních kanálů.
Můžete vyhodnotit svůj prodejní proces podle produktu, území, fáze prodeje, agenta a regionu, což je užitečné při práci v různých kanadských provinciích. Spolu s CRM můžete použít Act! k automatizaci marketingových kampaní pomocí přizpůsobitelných šablon a automatizaci pracovních postupů definováním strategií oslovování zákazníků.
Obzvláště se mi líbí jeho integrovaná funkce pro zasílání textových zpráv SMS4Act!, která umožňuje rychle a snadno odesílat textové zprávy přímo z aplikace Act! A automaticky zaznamenává odpovědi pro následné sledování a referenci, což mi usnadňuje a zrychluje práci.
Nejlepší funkce programu Act!
- Získejte okamžitý přístup k údajům o zákaznících a aktivitám CRM pomocí funkce vyhledávání.
- Získejte přehled o výkonnosti podniku v reálném čase díky komplexnímu pohledu na prodejní cyklus.
- Konsolidujte data z tabulek a získejte nové poznatky prostřednictvím analýzy pomocí funkce Vlastní tabulky.
- Automatizujte získávání potenciálních zákazníků pomocí vysoce konverzních vstupních stránek a webových formulářů.
Omezení programu Act!
- Nabízí omezený počet e-mailových šablon pro marketingové kampaně.
- Má omezené integrační možnosti, takže není vhodný pro firmy, které zažívají rychlý růst nebo zpracovávají velké objemy zákaznických dat.
Ceny Act!
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Cloudové řešení: 30 USD/uživatel/měsíc, fakturace ročně
- On-Premises: 37,50 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Act!
- G2: 3,9/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 700 recenzí)
Zlepšete zákaznickou zkušenost s CRM od ClickUp
Vzhledem k tomu, že orientace na zákazníka se stává hlavní prioritou pro podniky v kanadském průmyslu, je nutné zavést efektivní CRM software s rozmanitými funkcemi.
S platformou ClickUp CRM můžete využívat přizpůsobitelné zobrazení, jako jsou tabulka, tabule, kalendář, seznam a formulář, a přizpůsobit tak svůj pracovní prostor CRM konkrétním potřebám.
Od výkonných dashboardů po funkce ClickUp Brain založené na umělé inteligenci – ClickUp CRM zvládne jakoukoli úlohu v oblasti správy účtů. A nezapomeňte na robustní šablony, které podporují činnosti od generování potenciálních zákazníků až po správu influencerů.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma !