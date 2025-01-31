Transformace podnikání v Singapuru: Mých 10 nejlepších CRM nástrojů pro rok 2025

Během své kariéry jsem pracoval s různými systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a hodnotil je. Jedna věc, kterou jsem pozoroval napříč odvětvími, je, že když si podniky vyberou vhodné CRM nástroje, dochází k enormnímu zlepšení v oblasti optimalizace prodejních procesů a interakcí se zákazníky.
Ať už chcete navázat silné vztahy se zákazníky pro svou rostoucí firmu nebo vylepšit strategie řízení zákazníků pro velké korporace, spolehlivé CRM řešení vám pomůže získat významné výhody.
V tomto blogu se budeme zabývat nejlepšími CRM softwary v Singapuru, které byly vybrány na základě osobních zkušeností lidí, kteří v Singapuru pracovali, a důkladného výzkumu týmu ClickUp. Tato doporučení jsou sestavena tak, aby pomohla firmám řešit řadu výzev specifických pro tuto oblast, jako je dodržování zákona o ochraně osobních údajů z roku 2012 (PDPA).
Co byste měli hledat ve spolehlivém CRM softwaru v Singapuru?
Správné CRM řešení nabízí mnoho výhod pro malé a střední podniky, ale nalezení toho správného řešení vyžaduje čas. Různí dodavatelé na trhu nabízejí řadu produktů s různými funkcemi, včetně možností specifických pro dané odvětví.
Zde je několik faktorů, které byste měli zvážit předtím, než se definitivně rozhodnete:
1. Správa kontaktů
Každý CRM systém se do značné míry opírá o správu kontaktů, která je pro firmy nezbytná k shromažďování a organizování rozsáhlých informací o potenciálních a stávajících zákaznících.
Software CRM poskytuje 360stupňový přehled interakcí, což pomáhá při budování vztahů a udržení zákazníků. Ujistěte se, že software CRM je snadno použitelný a obsahuje klíčové metriky.
2. Automatizace pracovních postupů
Automatizované pracovní postupy CRM zjednodušují provoz. Hledejte software s přizpůsobitelnými pravidly a automatizací prodejních sil. Automatizace pracovních postupů pomáhá strategicky plánovat vaše CRM aktivity, jako je směrování zpráv, odesílání přednastavených odpovědí, sledování potenciálních zákazníků, zaznamenávání komunikace a plynulé vytváření reportů.
3. Automatizace marketingu
Váš preferovaný CRM software by měl automatizovat marketingové úkoly a poskytovat informace pro personalizované zprávy. Měl by být schopen zaznamenávat data o sledování potenciálních zákazníků, aby bylo možné převést více potenciálních zákazníků, a analyzovat návratnost investic do kampaní, aby bylo možné zlepšit budoucí úsilí.
4. Přizpůsobení
Nejlepší CRM nabízí funkce přizpůsobení, které splňují jedinečné obchodní potřeby. Vyberte si řešení, která umožňují výběr funkcí, vlastní zprávy a integraci se stávajícími nástroji prostřednictvím API a pluginů.
5. Integrace třetích stran
Vyberte si CRM systém, který se integruje s nezbytným obchodním softwarem. Populární platformy nabízejí integraci s nástroji jako QuickBooks a Mailchimp. Mezi klíčové integrace patří e-mailoví klienti, POS systémy a služby zálohování dat.
6. Personalizovaná interakce
Singapurští zákazníci oceňují personalizované zážitky. CRM systémy s funkcemi, jako je segmentace zákazníků a cílená komunikace, mohou podnikům pomoci vyhovět individuálním potřebám zákazníků.
7. Omnichannelové zapojení
Singapurský trh klade důraz na interakci se zákazníky napříč několika kanály. Vyberte si CRM, které lze integrovat s různými komunikačními kanály, jako jsou sociální média, e-mail a platformy pro zasílání zpráv, což vám umožní plynule komunikovat se zákazníky napříč různými kontaktními body.
10 nejlepších CRM softwarů v Singapuru pro rok 2024
Nalezení perfektního CRM softwaru v Singapuru může znamenat významný obrat pro vaše podnikání v roce 2024. Důkladně jsem otestoval 10 nejlepších dostupných řešení, abych vám mohl nabídnout to správné.
Pečlivě si je všechny prohlédněte a vyberte ten, který nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám:
1. ClickUp: nejlepší all-in-one systém pro správu projektů CRM
ClickUp je známý svou širokou škálou funkcí pro organizaci projektů a vysoce kvalitními CRM atributy. Jeho přizpůsobitelné panely poskytují v reálném čase přehled o zapojení klientů, nových potenciálních zákaznících a dalších důležitých metrikách. Tato data můžete filtrovat a seskupovat, abyste mohli generovat zprávy specifické pro vaše potřeby.
ClickUp také nabízí funkce, jako je stanovení cílů a mind mapping, které pomáhají plánovat a vizualizovat váš CRM workflow. To vám umožní brainstormovat nápady, rozdělit složité aktivity na menší úkoly a zajistit, aby váš tým zůstal v souladu po celou dobu procesu.
Šablony CRM od ClickUp lze navíc přizpůsobit tak, aby vyhovovaly různým potřebám firem. Slouží jako účinný způsob správy vztahů se zákazníky a prodejních kampaní.
Nástroj CRM od ClickUp se vyznačuje hladkou integrací s nástroji pro řízení projektů, čímž vytváří ucelenou platformu pro správu úkolů i zákazníků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné procesy: Přizpůsobte si pracovní postupy prodejního procesu tak, aby vyhovovaly vašim obchodním procesům.
- ClickUp Automation: Zbavte se opakujících se úkolů pomocí automatizace CRM, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu.
- Správa úkolů: Propojte svůj CRM systém s ClickUp Tasks a vytvářejte a sledujte úkoly v rámci svých projektů. Integrace ClickUp: ClickUp vám umožňuje hladké propojení s dalšími nástroji, včetně Slack, Google Drive a Outlook.
- Integrace e-mailů: Proměňte e-maily v úkoly, sledujte historii a spolupracujte s klienty přímo prostřednictvím e-mailu, to vše v rámci ClickUp.
- Sledování termínů a připomenutí: Pomocí ClickUp Reminders můžete nastavit termíny úkolů, dostávat automatická oznámení a průběžně sledovat svůj pokrok.
- Nástroje pro spolupráci: Chat, komentáře a spolupráce v reálném čase jsou některé z nástrojů pro spolupráci od ClickUp, které umožňují rychlejší komunikaci.
- Podpora 24/7: Nikdy se nezaseknete! ClickUp nabízí zákaznickou podporu 24/7, která zodpoví vaše dotazy a udrží vás na správné cestě.
- Ochrana dat: Řešte obavy týkající se lokálního umístění dat tím, že data zákazníků budou hostována lokálně v regionu APAC (Singapur a Sydney).
Omezení ClickUp
- Složité použití: Někteří uživatelé se domnívají, že platforma je složitá, protože má příliš mnoho funkcí.
- Naučná křivka: Nový uživatel bude potřebovat nějaký čas, aby se naučil všechny funkce systému.
Ceny ClickUp
- Bezplatný tarif: Zahrnuje základní funkce s omezeným úložištěm a integracemi.
- Neomezený tarif: 7 $ za uživatele/měsíc
- Obchodní plán: 12 USD za uživatele/měsíc
- Enterprise Plan: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 z více než 3 000 recenzí
- Capterra: 4,7/5 z více než 2 000 recenzí
2. Salesforce: Nejlepší pro komplexní CRM řešení
Salesforce je známé jméno v odvětví CRM. Nabízí robustní a univerzální řešení, která jsou ideální pro podniky jakékoli velikosti.
Díky integrované umělé inteligenci Salesforce Einstein získáte přístup k chytřejším prognózám prodeje, hodnocení potenciálních zákazníků a správě příležitostí.
Tento CRM software navíc nabízí rozsáhlé funkce, snadné přizpůsobení a hladkou integraci s jinými systémy. Speciálně pro Singapur nabízí Salesforce možnosti umístění dat, což vám umožňuje ukládat data zákazníků v Singapuru a potenciálně tak vyřešit místní problémy s ochranou osobních údajů.
Nejlepší funkce Salesforce
- Poskytuje podrobné informace prostřednictvím přizpůsobených dashboardů a reportů.
- Automatizuje pracovní postupy a schvalovací procesy pro zvýšení efektivity
- Poskytuje přístup k mnoha aplikacím třetích stran, čímž rozšiřuje funkčnost o tisíce možností.
- Využívá umělou inteligenci, která pomáhá při tvorbě prognóz budoucích prodejů na základě shromážděných údajů z minulosti.
- Plně funkční CRM software pro smartphony, který nejlépe vyhovuje mobilním pracovníkům, jako jsou ti v Singapuru, kde 85 % populace je technicky zdatných.
Omezení Salesforce
- Složitost: Pro nové uživatele může být kvůli rozsáhlým funkcím příliš složitý.
- Cena: Vyšší cena ve srovnání s některými konkurenty, což může být překážkou pro malé podniky.
- Přizpůsobení: Vyžaduje technické znalosti pro pokročilé přizpůsobení a integraci.
Ceny Salesforce
- Základní funkce: 25 $ za uživatele/měsíc za základní funkce CRM
- Professional: 75 USD za uživatele/měsíc s kompletními funkcemi CRM
- Enterprise: 150 $ za uživatele/měsíc za pokročilé funkce CRM
- Neomezený: 300 $ za uživatele/měsíc za kompletní sadu funkcí Salesforce
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 z více než 12 000 recenzí
- Capterra: 4,4/5 z více než 17 000 recenzí
3. HubSpot: Nejlepší pro sladění marketingu a prodeje
Platforma Hubspot CRM se stává stále populárnější díky intuitivnímu rozhraní a četným možnostem v oblasti marketingu, prodeje a služeb. Kromě základních funkcí CRM nabízí také nástroj pro tvorbu landing page, který umožňuje navrhovat vysoce konverzní landing page, které zachycují potenciální zákazníky a vedou je prodejním trychtýřem.
Součástí je také integrovaná správa sociálních médií, která vám umožňuje plánovat a publikovat obsah přímo z HubSpot. Díky hladké integraci různých funkcí se tato all-in-one platforma ukazuje jako mimořádně výhodná pro malé a střední podniky.
Platforma nabízí funkce jako Service Hub a Content Hub, které pomáhají místním firmám poskytovat efektivní a personalizované zákaznické zkušenosti, které 80 % místních společností považuje za klíč k růstu podnikání v Singapuru.
Nejlepší funkce HubSpot
- Rozsáhlý bezplatný tarif s nezbytnými funkcemi CRM
- Propojuje marketingové nástroje pro e-mailový marketing, marketing na sociálních médiích a další.
- Automatizuje prodejní procesy a sleduje výkonnost
- Spravuje lístky zákaznického servisu a vylepšuje podporu
- Hladké propojení s mnoha aplikacemi třetích stran
Omezení HubSpot
- Omezené možnosti přizpůsobení: Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s jinými CRM softwary méně rozsáhlé.
- Náklady na pokročilé funkce: Pokročilé marketingové a prodejní funkce vyžadují vyšší úroveň tarifů.
- Datové limity: Na nižší tarify se vztahují určité datové a kontaktní limity.
Ceny HubSpot
- Bezplatný tarif: Základní funkce CRM s neomezeným počtem uživatelů
- Starter: 50 $/měsíc za pokročilejší nástroje
- Profesionální: 800 $/měsíc s vylepšenou automatizací a analytikou
- Enterprise: 3 200 $/měsíc za rozsáhlé přizpůsobení a pokročilé funkce
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 z více než 7 000 recenzí
- Capterra: 4,5/5 z více než 9 000 recenzí
Singapurské společnosti se potýkají s problémy při uspokojování poptávky po multikanálovém obsahu, přičemž 82 % z nich uvádí, že potřebují nástroje, které jim pomohou přetvořit obsah z jednoho formátu nebo kanálu do jiného. Singapur je také zemí, která v průzkumu HubSpot nejčastěji uvádí rostoucí počet kanálů jako problém (40 %).
4. HaloCRM: Nejlepší pro optimalizaci zákaznické podpory
HaloCRM je společnost, která se zaměřuje na zákaznickou podporu a správu služeb. Poskytuje samoobslužný portál, který zákazníkům umožňuje vyhledávat odpovědi, přistupovat k článkům v znalostní databázi a pohodlně odesílat požadavky.
Nabízí také analýzu sentimentu, která poskytuje přehled o názorech zákazníků prostřednictvím analýzy interakcí s vaším týmem podpory. To vám umožní identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a personalizovat zákaznickou zkušenost.
Tato platforma vám umožňuje spravovat dotazy napříč různými kanály, jako jsou e-mail, telefon, sociální média a chat. To je obzvláště výhodné pro získávání zákazníků v Singapuru, kde mnoho zákazníků používá různé platformy pro komunikaci s firmami.
Nejlepší funkce HaloCRM
- Spravuje a upřednostňuje požadavky zákaznické podpory
- Nabízí omnichannelovou podporu pro plynulou interakci se zákazníky prostřednictvím e-mailu, chatu, sociálních médií a dalších kanálů.
- Zefektivňuje procesy podpory pomocí automatizace
- Umožňuje komunikaci prostřednictvím e-mailu, chatu a sociálních médií.
- Pomáhá poskytovat zprávy týkající se úrovně spokojenosti zákazníků a efektivity podpory.
Omezení HaloCRM
- Uživatelské rozhraní: Někteří uživatelé považují rozhraní za méně intuitivní ve srovnání s konkurencí.
- Možnosti integrace: Omezené možnosti integrace s aplikacemi třetích stran
- Přizpůsobení: Méně možností přizpůsobení ve srovnání s jinými CRM softwary
Ceny HaloCRM
- Základní: 15 $ za uživatele/měsíc s nezbytnými podpůrnými funkcemi
- Pro: 35 $ za uživatele/měsíc s pokročilou automatizací a analytikou
- Enterprise: Individuální ceny pro velké organizace s rozsáhlými potřebami
Hodnocení a recenze HaloCRM
- G2: 4,5/5 z více než 500 recenzí
- Capterra: 4,6/5 z více než 400 recenzí
5. Monday Sales CRM: Nejlepší pro vizuální správu projektů a prodeje
Software Monday Sales CRM je známý svým vizuálně intuitivním rozhraním a flexibilními funkcemi pro správu projektů. Umožňuje prodejnímu týmu snadno spravovat prodejní procesy a vztahy se zákazníky s využitím vizuálních pracovních postupů a automatizace.
Monday Sales CRM jde nad rámec základních funkcí a nabízí například sledování času, které pomáhá identifikovat oblasti pro zlepšení a optimalizovat pracovní postupy. Poskytuje také nástroj pro tvorbu formulářů, který umožňuje zaznamenávat údaje o potenciálních zákaznících přímo v rámci platformy, čímž zefektivňuje sběr dat.
Nejlepší funkce CRM pro pondělní prodej
- Intuitivní a přizpůsobitelné vizuální panely
- Nabízí hladkou integraci s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Slack, Google Drive a Outlook.
- Snadné sledování prodejních kanálů a fází
- Týmy mohou snadno spolupracovat díky integrovanému komunikačnímu nástroji.
- Automatizuje opakující se úkoly a zvyšuje tak efektivitu
Omezení CRM systému Monday Sales
- Složité nastavení: Počáteční nastavení je časově náročné kvůli rozsáhlým možnostem přizpůsobení.
- Naučná křivka: Uživatelé mohou potřebovat čas, aby si zvykli na vizuální rozhraní.
- Náklady: Plány vyšší úrovně budou pro malé týmy drahé.
Ceny CRM systému Monday Sales
- Individuální: Zdarma pro až 2 uživatele se základními funkcemi
- Základní: 8 $ za uživatele/měsíc s nezbytnými funkcemi CRM
- Standard: 10 USD za uživatele/měsíc s vylepšenou automatizací a integrací
- Pro: 16 $ za uživatele/měsíc s pokročilými funkcemi CRM
- Enterprise: Individuální ceny pro velké organizace
Hodnocení a recenze CRM pro pondělní prodej
- G2: 4,6/5 z více než 2 000 recenzí
- Capterra: 4,5/5 z více než 1 500 recenzí
6. GreenRope: Nejlepší pro integrovaný prodej a marketing
Balíček systému GreenRope CRM poskytuje širokou škálu nástrojů pro prodej, marketing a automatizaci. Je navržen tak, aby zjednodušil obchodní procesy, a nabízí pokročilý e-mailový marketing s automatizačními službami, plynulou správu událostí a registrací a komplexní analytiku a reporting.
GreenRope také nabízí funkci sociálního naslouchání, která sleduje zmínky o značce a náladu zákazníků, a sledování webových stránek, které pomáhá porozumět chování návštěvníků a optimalizovat obsah pro lepší konverze. Vzhledem k vysoké penetraci sociálních médií v Singapuru (85 %) může být funkce sociálního naslouchání této platformy užitečná při vytváření strategií pro oslovení místních zákazníků.
Nejlepší funkce GreenRope
- Obsahuje moduly pro řízení vztahů se zákazníky v oblasti prodeje, marketingu a zákaznické podpory.
- Možnosti pro pokročilejší e-mailový marketing s automatizačními službami
- Hladké řízení událostí a registrací
- Nabízí komplexní analýzu a reporting
- Automatizuje procesy za účelem zlepšení obchodních výsledků
Omezení GreenRope
- Rozhraní: Někteří uživatelé považují rozhraní za zastaralé a ne příliš uživatelsky přívětivé.
- Náročnost osvojení: Je obtížné jej používat, protože je složitý a má příliš mnoho funkcí.
- Zákaznická podpora: Omezené možnosti zákaznické podpory u nižších tarifů
Ceny GreenRope
- Starter: 99 $/měsíc pro až 1 000 kontaktů
- Pro: 199 $/měsíc pro až 10 000 kontaktů
- Premium: 299 $/měsíc pro až 50 000 kontaktů
- Enterprise: Individuální ceny pro rozsáhlejší potřeby
Hodnocení a recenze GreenRope
- G2: 4,3/5 z více než 200 recenzí
- Capterra: 4,4/5 z více než 300 recenzí
7. Pipedrive: Nejlepší pro správu prodejních procesů
Pipedrive je vynikající software pro správu vztahů se zákazníky, který je přizpůsoben pro prodejní tým vaší společnosti. Je vybaven uživatelsky přívětivými funkcemi rozhraní a nástroji užitečnými pro správu prodejních procesů.
Automatizuje opakující se prodejní úkoly a poskytuje komunikační funkce pro plynulou e-mailovou komunikaci se zákazníky. Díky integraci s oblíbenými komunikačními nástroji, jako jsou WhatsApp a Facebook Messenger, umožňuje Piperdrive efektivní komunikaci se singapurskými zákazníky na jejich preferovaných platformách.
Pipedrive také obsahuje srozumitelné prodejní dokumenty a mobilní aplikaci se všemi funkcemi potřebnými pro správu prodeje na cestách. Tento software je proto skvělou volbou pro malé a střední podniky v Singapuru, které chtějí zvýšit svou prodejní produktivitu.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizuální a snadno použitelný prodejní proces
- Automatizuje opakující se prodejní úkoly
- Harmonická komunikace s e-mailovými zákazníky
- Poskytuje srozumitelné a podrobné prodejní dokumenty.
- Mobilní software se všemi myslitelnými funkcemi pro řízení prodeje mimo kancelář
Omezení Pipedrive
- Omezené možnosti přizpůsobení: Ve srovnání s jinými CRM systémy jsou možnosti přizpůsobení omezené.
- Základní marketingové nástroje: Omezené marketingové funkce, více zaměřené na prodej
- Náklady na doplňky: Dodatečné funkce mohou zvýšit celkové náklady.
Ceny Pipedrive
- Základní: 12,50 $ za uživatele/měsíc za základní funkce
- Pokročilá: 24,90 $ za uživatele/měsíc s vylepšenými funkcemi
- Professional: 49,90 $ za uživatele/měsíc za pokročilé nástroje
- Enterprise: 99 $ za uživatele/měsíc za plný přístup ke všem funkcím
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: Hodnocení 4,2/5 z více než 2 000 recenzí
- Capterra: Hodnocení 4,5/5 z více než 1 200 recenzí
8. Freshsales: Nejlepší pro prodej založený na umělé inteligenci
Freshsales, klíčová součást sady Freshworks, se zaměřuje na zlepšení efektivity prodejního procesu pomocí analýzy a automatizace založené na umělé inteligenci.
Tato platforma automatizuje prodejní procesy, aby zlepšila produktivitu, a umožňuje lepší sledování díky funkcím, jako je míra otevření e-mailů a sledování kliknutí. Freshsales také nabízí mobilní aplikaci pro správu prodejních aktivit odkudkoli.
Je známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním a silnými funkcemi speciálně navrženými pro prodejní týmy.
Nejlepší funkce Freshsales
- Využívá umělou inteligenci k navrhování praktických nápadů nebo řešení.
- Přiřazujte potenciálním zákazníkům skóre na základě úrovně jejich interakce Automatizujte prodejní procesy a zvyšte produktivitu
- Lepší funkce pro sledování kliknutí v e-mailech Spravujte prodejní aktivity odkudkoli pomocí mobilní aplikace
Omezení Freshsales
- Omezení integrace: Omezené integrace ve srovnání s některými konkurenty
- Složitost: Někteří uživatelé považují nastavení pokročilých funkcí za složité.
- Podpora: Omezená zákaznická podpora u nižších tarifů
Ceny Freshsales
- Bezplatný tarif: Základní funkce pro malé týmy
- Růst: 15 $ za uživatele/měsíc s nezbytnými nástroji CRM
- Pro: 39 $ za uživatele/měsíc s pokročilými funkcemi
- Enterprise: 69 $ za uživatele/měsíc za komplexní funkce CRM
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,6/5 z více než 900 recenzí
- Capterra: 4,6/5 z více než 500 recenzí
9. Zoho CRM: Nejlepší pro přizpůsobení a cenovou dostupnost
Systém Zoho CRM poskytuje firmám všech velikostí řadu možností přizpůsobení a cenově dostupná řešení. Automatizuje pracovní postupy a rutinní úkoly a umožňuje komunikaci prostřednictvím různých kanálů, jako jsou e-mail, sociální média a chat.
Zoho CRM se integruje s různými nástroji třetích stran, jako je účetní software QuickBooks, platformy pro automatizaci marketingu a aplikace pro zvýšení produktivity. To umožňuje singapurským firmám propojit Zoho CRM se svými stávajícími technologiemi a vytvořit tak jednotný pracovní postup.
Zjistěte, jak Zoho CRM pomohl singapurské společnosti Display Science rozšířit její provoz při dodržení zákona PDPA.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Zia AI poskytuje prediktivní analýzy prodeje a přehledy.
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení modulů a polí
- Automatizuje pracovní postupy a rutinní úkoly
- Posílejte e-maily, komunikujte přes sociální média a účastněte se chatů na různých kanálech.
- Nástroje třetích stran, jako je Signpass, jsou hladce integrovány do aplikací Zoho, aby usnadnily procesy v Singapuru.
Omezení Zoho CRM
- Uživatelské rozhraní: Někteří uživatelé považují rozhraní za méně intuitivní.
- Naučná křivka: Může být strmá kvůli rozsáhlým možnostem přizpůsobení.
- Podpora: Zákaznická podpora by mohla být vylepšena u bezplatných a nižších tarifů.
Ceny Zoho CRM
- Bezplatný tarif: Základní funkce pro až 3 uživatele
- Standard: 12 USD za uživatele/měsíc s nezbytnými nástroji CRM systému
- Professional: 20 $ za uživatele/měsíc s pokročilými funkcemi
- Enterprise: 35 USD za uživatele/měsíc za komplexní funkce
- Ultimate: 45 $ za uživatele/měsíc za plný přístup ke všem funkcím
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,0/5 z více než 1 700 recenzí
- Capterra: 4,2/5 z více než 2 000 recenzí
10. Eber: Nejlepší pro integraci věrnostních programů
Eber je navržen tak, aby integroval CRM s programy věrnostních zákazníků, což z něj činí ideální řešení pro firmy, které chtějí zvýšit retenci a zapojení zákazníků.
Nabízí funkce pro vytváření a správu věrnostních programů, klasifikaci zákazníků pro cílený marketing, automatizaci věrnostních a marketingových kampaní a získávání přehledu o chování zákazníků a výkonu programů.
Eber se navíc integruje s populárními singapurskými POS systémy, včetně Lightspeed Retail a Shopify, a vytváří tak soudržný datový ekosystém.
Nejlepší funkce Eber
- Vytvářejte a spravujte programy věrnostních výhod pro zákazníky bez jakýchkoli potíží.
- Klasifikujte zákazníky podle jejich potřeb pro cílený marketing
- Pomáhá automatizovat věrnostní a marketingové kampaně
- Poskytuje přehled o chování zákazníků a výkonu věrnostního programu.
- Integrace s POS systémy a dalšími obchodními nástroji
Omezení Eber
- Rozsah funkcí: Omezené funkce CRM ve srovnání se specializovanými platformami CRM
- Škálovatelnost: Nemusí být vhodný pro velmi velké podniky.
- Přizpůsobení: Méně možností přizpůsobení pro funkce, které nesouvisí s loajalitou
Ceny Eber
- Starter: 29 $/měsíc za základní funkce věrnostního programu
- Professional: 69 $/měsíc s pokročilými nástroji pro kampaně
- Business: 129 $/měsíc za komplexní funkce věrnostního programu a CRM
- Enterprise: Individuální ceny pro velké organizace
Hodnocení a recenze Eber
- G2: 4,5/5 z více než 150 recenzí
- Capterra: 4,6/5 z více než 100 recenzí
Urychlete úspěch svého startupu pomocí správného CRM
V Singapuru jsme viděli celou řadu softwarů pro správu vztahů se zákazníky, z nichž každý má své vlastní jedinečné vlastnosti zaměřené na splnění různých obchodních požadavků.
Od rozsáhlých funkcí Salesforce přes sladění marketingu a prodeje HubSpot až po integraci projektového řízení ClickUp – pro každou potřebu existuje vhodný CRM systém. Vyhodnoťte tyto možnosti a najděte ten, který nejlépe vyhovuje vaší organizaci.
Pokud hledáte komplexní CRM řešení s funkcemi, jako jsou přizpůsobitelné procesy, automatizace pracovních postupů, hladká integrace a komplexní správa úkolů, ClickUp je tou nejlepší volbou. Jste připraveni transformovat správu vztahů se zákazníky?
